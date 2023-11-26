Тур: 13. Стадион: Сардиния Арена. Главный судья: Маркетти Маттео
0'
1:0
10' ГолДоссена Альберто
42' Желтая карточкаПрати Маттео
48' Желтая карточкаБиринделли Самуэле
1:1
61' ГолМарич Мирко
69' Желтая карточкаМачин Хосе
90'+5
Ход матча
10'
1:0
42'
61'
67'
69'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
7 Удары по воротам 2
-
6 Удары в створ 4
-
10 Угловые 11
-
1 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 15
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
312 Количество передач 5262
-
39 Владение мячом, % 61
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
16
Прати
Маттео
77
Лувумбо
Зито
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Прати МаттеоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
77 Лувумбо ЗитоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
33 Оберт АдамЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Янкто ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Раньери Клаудио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Мота ДаниПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
66 Гори СтефаноВратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Мари ПаблоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Бондо ВарренПолузащитник
-
24 Марич МиркоНападающий
-
Главный тренер: Палладино Раффаэле
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Бомбардиры внутри турнира
Кальяри
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лувумбо Зито
|3
|0.23
|Виола Николас
|2
|0.15
|Паволетти Леонардо
|2
|0.15
|Доссена Альберто
|2
|0.15
|Ористанио Гаэтано
|1
|0.08
|Нандес Найтан
|1 (1)
|0.08
|Дзаппа Габриэле
|1
|0.08
|Макумбу Антуан
|1
|0.08
|Янкто Якуб
|0
|0
|Петанья Андреа
|0
|0
|Ветеска Матеуш
|0
|0
|Шомуродов Элдор
|0
|0
Монца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Колпани Андреа
|6
|0.46
|Коломбо Лоренцо
|3
|0.23
|Кальдирола Лука
|1
|0.08
|Гальярдини Роберто
|1
|0.08
|Пессина Маттео
|1 (1)
|0.08
|Марич Мирко
|1
|0.08
|Виньято Самуэле
|1
|0.08
|Кирьякопулос Георгиос
|0
|0
|Чиурриа Патрик
|0
|0
|Биринделли Самуэле
|0
|0
|Карбони Валентин
|0
|0
Карточки
Кальяри
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ветеска Матеуш
|2
|1
|Лувумбо Зито
|3
|0
|Прати Маттео
|3
|0
|Паволетти Леонардо
|2
|0
|Дейола Алессандро
|2
|0
|Дзаппа Габриэле
|2
|0
|Макумбу Антуан
|2
|0
|Сулемана Ибрахим
|2
|0
|Виола Николас
|1
|0
|Гольданига Эдоардо
|1
|0
|Петанья Андреа
|1
|0
|Скуффет Симоне
|1
|0
|Ористанио Гаэтано
|1
|0
|Клаудио Раньери
|1
|0
|Оберт Адам
|1
|0
Монца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мари Пабло
|4
|0
|Кальдирола Лука
|2
|1
|Д'Амброзио Данило
|2
|1
|Иццо Армандо
|3
|0
|Биринделли Самуэле
|3
|0
|Гальярдини Роберто
|2
|0
|Чиурриа Патрик
|2
|0
|Пессина Маттео
|2
|0
|Мачин Хосе
|2
|0
|Виньято Самуэле
|2
|0
|Палладино Раффаэле
|1
|0
|Перейра Педру II
|1
|0
|Мота Дани
|1
|0
|Кирьякопулос Георгиос
|1
|0
|Коломбо Лоренцо
|1
|0
|Карбони Валентин
|1
|0
Результаты матчей
Кальяри
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Монца
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
3
2
Кальяри
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Монца
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
8
0
Упущенные победы
2
8
Кальяри
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Монца
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
12
1
Упущенные победы
5
10
Голы по времени матча
Забито
9
6
2 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
3
50%
61-75
4
44%
1
17%
76-90
Пропущено
14
9
8 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
0
0%
3
33%
1-15
5
36%
0
0%
16-30
3
21%
2
22%
31-45
5
36%
0
0%
46-60
1
7%
1
11%
61-75
0
0%
3
33%
76-90
Забито
5
8
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 8
0
0%
1
13%
1-15
2
40%
3
38%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
20%
1
13%
61-75
2
40%
1
13%
76-90
Пропущено
10
3
2 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
10%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
2
20%
1
33%
46-60
1
10%
1
33%
61-75
5
50%
0
0%
76-90
Забито
14
14
4 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
4 Не забивали 4
1
7%
1
7%
1-15
3
21%
3
21%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
1
7%
1
7%
46-60
3
21%
4
29%
61-75
6
43%
2
14%
76-90
Пропущено
24
12
10 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 9
1
4%
4
33%
1-15
5
21%
0
0%
16-30
4
17%
2
17%
31-45
7
29%
29%
1
8%
46-60
2
8%
2
17%
61-75
5
21%
3
25%
76-90
Результаты последних матчей
Кальяри
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Нуорезе - Кальяри 0:9 Ювентус - Кальяри 2:1 Кальяри - Дженоа 2:1 Удинезе - Кальяри 1:2
Кальяри - Фрозиноне 4:3 Салернитана - Кальяри 2:2 Кальяри - Рома 1:4 Фиорентина - Кальяри 3:0 Кальяри - Милан 1:3 Аталанта - Кальяри 2:0 Кальяри - Удинезе 0:0 Болонья - Кальяри 2:1 Кальяри - Интер Милан 0:2 Торино - Кальяри 0:0 Кальяри - Палермо 2:1 Брест - Кальяри 1:1 Кальяри - Комо 2:1 Кальяри - Ювентус (до 23 лет) 3:0 Кальяри - Рома (до 19 лет) 4:1 Ольбия - Кальяри 0:2
Монца
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Монца - Торино 1:1 Верона - Монца 1:3 Монца - Удинезе 1:1 Рома - Монца 1:0
Монца - Салернитана 3:0 Сассуоло - Монца 0:1 Монца - Болонья 0:0 Лацио - Монца 1:1 Монца - Лечче 1:1 Аталанта - Монца 3:0 Монца - Эмполи 2:0 Интер Милан - Монца 2:0 Монца - Реджана 1:2 Монца - Милан 1:1 Монца - Вис Пезаро 3:0 Монца - Джиана Эрминио 5:1 Монца - Реал Виченца 5:0 Монца - Нува Камуния 11:0 Аталанта - Монца 5:2 Монца - Лечче 0:1
Результаты матчей
Кальяри
Монца
Точный счет
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
1:1
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
3
1 раз 14%
Точный счет
2:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
1:1
5 раз 38%
2:0
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%
4
1 раз 8%
1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Кальяри
Монца
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
51
25
24
16
15
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
43
15
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
94
310
310
112
211
112
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|29 - 6
|31
|2.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|19 - 7
|29
|3.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|21 - 14
|26
|4.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|26 - 14
|24
|5.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|21 - 13
|20
|6.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|20 - 17
|20
|7.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|22 - 14
|18
|8.
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|13 - 10
|18
|9.
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|14 - 12
|18
|10.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|14 - 15
|17
|11.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|10 - 14
|16
|12.
|1:1 Заявка
|13
|4
|4
|5
|18 - 21
|16
|13.
|1:1 Заявка
|13
|4
|3
|6
|14 - 17
|15
|14.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|13 - 16
|14
|15.
|2:2 Заявка
|13
|3
|4
|6
|18 - 23
|13
|16.
|Заявка
|12
|1
|8
|3
|8 - 15
|11
|17.
|2:2 Заявка
|13
|3
|2
|8
|7 - 23
|11
|18.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|13 - 25
|10
|19.
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|7 - 16
|8
|20.
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|10 - 25
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|10 - 3
|16
|2.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|17 - 5
|16
|3.
|1:1 Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 10
|14
|4.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|15 - 5
|13
|5.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 4
|13
|6.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|8 - 3
|12
|7.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 4
|11
|8.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 9
|11
|9.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 4
|10
|10.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|11.
|1:1 Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 8
|10
|12.
|Заявка
|6
|2
|4
|0
|8 - 3
|10
|13.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|4 - 5
|9
|14.
|2:2 Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 11
|8
|15.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 14
|8
|16.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 9
|7
|17.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 14
|6
|18.
|2:2 Заявка
|7
|1
|2
|4
|3 - 9
|5
|19.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|20.
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|4 - 9
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|16 - 5
|17
|2.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|12 - 1
|15
|3.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 11
|14
|4.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 4
|13
|5.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 9
|10
|6.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 9
|10
|7.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|8.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|9.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|4 - 6
|7
|10.
|2:2 Заявка
|6
|2
|0
|4
|4 - 14
|6
|11.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|7 - 11
|6
|12.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 9
|5
|13.
|2:2 Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 12
|5
|14.
|Заявка
|6
|0
|5
|1
|5 - 6
|5
|15.
|1:1 Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 9
|5
|16.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|3 - 8
|4
|17.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|5 - 7
|3
|18.
|1:1 Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 11
|2
|19.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|4 - 11
|2
|20.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|4 - 11
|2
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|Монца
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|6 (1)
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|Соуле Матиас
|6 (1)
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|Дьомбер Норберт
|6
|Милан
|Эрнандес Тео
|6
|Эмполи
|Мале Юссеф
|6
|Верона
|Фараони Марко
|5
|Лацио
|Альберто Луис
|5
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Кальяри 1:1 Монца
Исход игры
Кальяри
33.6% (40)
Ничья
47.9% (57)
Монца
18.5% (22)
Тотал 2.5
Больше
28.45% (33)
Меньше
71.55% (83)
Обе команды забьют
Да
75% (87)
Нет
25% (29)
Популярный счёт
1:1 Ничья
45.4% (54)
1:0 Кальяри
16% (19)
2:1 Кальяри
14.3% (17)
1:2 Монца
10.1% (12)
0:1 Монца
5.9% (7)
2:0 Кальяри
1.7% (2)
1:3 Монца
1.7% (2)
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