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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 15. Стадион: .
Падерборн
1:0
Второй тайм: 90+'
Ганновер 96
0'
20' Красная карточка
Шауб Луис
20' Желтая карточка
Цилер Рон-Роберт
28' Желтая карточка
Кён Деррик
65' Желтая карточка
Обермайр Рафаэль
1:0
90' Гол
Муслия Флоран

Ход матча

20'
 
Шауб Луис
20'
 
Цилер Рон-Роберт
28'
 
Кён Деррик
46'
Клаас Себастьян
Kai Klefisch
 
63'
Платте Феликс
Бильбия Филип
 
64'
Sirlord Conteh
Moritz Flotho
 
65'
Обермайр Рафаэль
 
77'
 
Кристиансен Макс
Фогльзаммер Андреас
82'
Кинсомби Давид
Marcel Hoffmeier
 
83'
Лайпертц Роберт
Ilyas Ansah
 
90'
Муслия Флоран
1:0
90'
 
Nicolo Tresoldi
Enzo Leopold

Статистика матча

  • 15 Удары по воротам 7
  • 5 Удары в створ 0
  • 6 Угловые 5
  • 1 Офсайды 1
  • 17 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 62 Владение мячом, % 38
Лучшие коэффициенты
Падерборн
Ничья
Ганновер 96
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Все Коэффициенты
1
Бувинк
Пелле
17
Laurin
Curda
31
Рор
Максимилиан
33
Marcel
Hoffmeier
30
Муслия
Флоран
27
Kai
Klefisch
22
Mattes
Hansen
23
Обермайр
Рафаэль
29
Ilyas
Ansah
7
Бильбия
Филип
28
Moritz
Flotho
1
Цилер
Рон-Роберт
5
Нойман
Фил
23
Хальстенберг
Марсель
4
Аррей-Мби
Брайт
21
Муроя
Сэй
18
Кён
Деррик
6
Кунце
Фабиан
8
Enzo
Leopold
11
Шауб
Луис
16
Нильсен
Ховард
32
Фогльзаммер
Андреас
Падерборн
3-3-2-2
Ганновер 96
3-4-2-1

История личных встреч

Падерборн
Ганновер 96

8 матчей

100%
8 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

14 матчей

57.1%
21.4%
21.5%
8 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

28.6%
42.9%
28.5%
4 победы 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

42.9%
35.7%
21.4%
6 побед 5 ничьих 3 победы

История матчей

Б2
3:4
ТМК
1:0
Б2
4:2
Б2
3:0
Б2
0:0
ТМК
1:1
Б2
0:0
Б2
1:0
ТМК
0:1
ТМК
4:1
Б
1:2
Б
2:0
ТМС
2:3
ТМС
4:1

Голы

Всего голов

13
10

Голов в среднем за матч

2.17
1.25

Среднее время на гол

41
72

Всего голов

13
5

Голов в среднем за матч

1.63
0.83

Среднее время на гол

55
108

Всего голов

26
15

Голов в среднем за матч

1.86
1.07

Тотал матчей

2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

48
84

Бомбардиры внутри турнира

Падерборн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Муслия Флоран 6 (1) 0.4
Платте Феликс 3 0.2
Гримальди Адриано 3 0.2
Бильбия Филип 2 0.13
Клаас Себастьян 2 0.13
Обермайр Рафаэль 1 0.07
Sirlord Conteh 1 0.07
Лайпертц Роберт 1 0.07
Niclas Nadj 1 0.07
Хеуэр Яннис 1 0.07
Mattes Hansen 1 0.07
Крузе Макс 0 0
Кинсомби Давид 0 0
Ганновер 96
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тойхерт Седрик 8 (6) 0.53
Нильсен Ховард 5 0.33
Кён Деррик 3 0.2
Хальстенберг Марсель 3 (2) 0.2
Фогльзаммер Андреас 2 0.13
Nicolo Tresoldi 2 0.13
Enzo Leopold 2 0.13
Шауб Луис 1 0.07
Нойман Фил 1 0.07
Кунце Фабиан 1 0.07
Дем Янник 0 0
Antonio Foti 0 0
Kolja Oudenne 0 0

Карточки

Падерборн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хеуэр Яннис 4 0
Гримальди Адриано 3 0
Муслиу Визар 1 1
Муслия Флоран 2 0
Marcel Hoffmeier 2 0
Kai Klefisch 2 0
Mattes Hansen 2 0
Кинсомби Давид 1 0
Шустер Марко 1 0
Платте Феликс 1 0
Tobias Mueller 1 0
Обермайр Рафаэль 1 0
Бильбия Филип 1 0
Laurin Curda 1 0
Ганновер 96
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цилер Рон-Роберт 3 0
Дем Янник 3 0
Нойман Фил 3 0
Кунце Фабиан 3 0
Кён Деррик 3 0
Нильсен Ховард 1 1
Хальстенберг Марсель 2 0
Шауб Луис 0 1
Фогльзаммер Андреас 1 0
Муроя Сэй 1 0
Аррей-Мби Брайт 1 0
Эзех Бруклин 1 0
Enzo Leopold 1 0
Nicolo Tresoldi 1 0
Yannik Luehrs 1 0

Результаты матчей

Падерборн
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Ганновер 96
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

5
6
Падерборн
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Ганновер 96
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

14
1

Упущенные победы

9
17
Падерборн
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)
Ганновер 96
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

16
2

Упущенные победы

14
23

Голы по времени матча

Забито

10
12
2 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
8 Не забивали 8
1
10%
2
17%
1-15
0
0%
5
42%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
4
40%
3
25%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
2
17%
76-90

Пропущено

10
10
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 5
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
2
20%
31-45
2
20%
2
20%
46-60
1
10%
2
20%
61-75
3
30%
4
40%
76-90

Забито

12
17
7 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 4
7 Не забивали 8
3
25%
3
18%
1-15
3
25%
1
6%
16-30
1
8%
3
18%
31-45
2
17%
2
12%
46-60
1
8%
5
29%
29%
61-75
2
17%
3
18%
76-90

Пропущено

17
6
8 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
1
6%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
7
41%
2
33%
31-45
5
29%
29%
1
17%
46-60
2
12%
1
17%
61-75
2
12%
0
0%
76-90

Забито

22
29
9 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 9
1 Не забивали 2
4
18%
5
17%
1-15
3
14%
6
21%
16-30
2
9%
3
10%
31-45
6
27%
5
17%
46-60
2
9%
5
17%
61-75
5
23%
5
17%
76-90

Пропущено

27
16
12 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 9
2
7%
0
0%
1-15
1
4%
2
13%
16-30
9
33%
4
25%
31-45
7
26%
3
19%
46-60
3
11%
3
19%
61-75
5
19%
4
25%
76-90

Результаты последних матчей

Падерборн
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Эльвeрсберг - Падерборн 4:1 Падерборн - Нюрнберг 1:3 Карлсруэ - Падерборн 0:3 Фрайбург - Падерборн 1:3
Герта - Падерборн 3:1 Падерборн - Санкт-Паули 2:2 Айнтрахт Бр - Падерборн 1:3 Падерборн - Шальке 04 3:1 Магдебург - Падерборн 1:1 Падерборн - Веен Висбаден 2:1 Хольштайн Киль - Падерборн 2:1 Падерборн - Кайзерслаутерн 1:2 Фортуна - Падерборн 1:2 Энерги Коттбус - Падерборн 0:7 Падерборн - Оснабрюк 1:1 Гройтер Фюрт - Падерборн 5:0 Падерборн - Валвейк 3:0 Падерборн - Байер Л 2:1 Падерборн - Динамо Дрезден 0:2 Падерборн - Гурник Забже 4:0
Ганновер 96
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Ганновер 96 - Герта 2:2 Санкт-Паули - Ганновер 96 0:0 Ганновер 96 - Айнтрахт Бр 2:0 Шальке 04 - Ганновер 96 3:2
Ганновер 96 - Магдебург 2:1 Бохум - Ганновер 96 1:3 Кайзерслаутерн - Ганновер 96 3:1 Ганновер 96 - Веен Висбаден 2:0 Фортуна - Ганновер 96 1:1 Ганновер 96 - Оснабрюк 7:0 Ганновер 96 - Пройссен Мюнстер 1:1 Гройтер Фюрт - Ганновер 96 1:3 Ганновер 96 - Гамбург 0:1 Ганза - Ганновер 96 1:2 Зандхаузен - Ганновер 96 3:3 Нюрнберг - Ганновер 96 2:2 Ганновер 96 - Эльвeрсберг 2:2 Ганновер 96 - Вильярреал 3:0 Ганновер 96 - Дуйсбург 3:0 Кёльн - Ганновер 96 0:1

Результаты матчей

Падерборн
Ганновер 96

Точный счет

1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
2:0
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
7:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
2
5 раз 71%
0
1 раз 14%
7
1 раз 14%

Точный счет

0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
2:2
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%
0
1 раз 7%
2
8 раз 57%
0
2 раза 14%
1
2 раза 14%
3
1 раз 7%
7
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Падерборн
Ганновер 96

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
1.5
Больше Меньше
6
1
1
5
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
6
1
3
5
1.5
4
3
2
6
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
12
2
6
8
1.5
10
4
3
11
2.5
2
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 15 8 7 0 29 - 13 31
2.
Хольштайн Киль
 15 9 2 4 29 - 23 29
3.
Гамбург
 15 8 4 3 30 - 20 28
4.
Фортуна
 15 8 3 4 34 - 18 27
5.
Гройтер Фюрт
 15 8 3 4 24 - 17 27
6.
Эльвeрсберг
 1:5 15 7 3 5 24 - 25 24
7.
Ганновер 96
 0:1 15 6 5 4 28 - 18 23
8.
Герта
 5:1 15 6 3 6 31 - 25 21
9.
Веен Висбаден
 15 6 3 6 17 - 18 21
10.
Падерборн
 1:0 15 6 3 6 23 - 27 21
11.
Нюрнберг
 15 6 3 6 23 - 31 21
12.
Магдебург
 15 5 4 6 27 - 24 19
13.
Кайзерслаутерн
 15 5 3 7 26 - 32 18
14.
Ганза
 2:2 15 5 2 8 17 - 23 17
15.
Карлсруэ
 2:2 15 4 5 6 25 - 26 17
16.
Шальке 04
 15 5 1 9 27 - 33 16
17.
Айнтрахт Бр
 15 2 2 11 11 - 29 8
18.
Оснабрюк
 15 1 4 10 14 - 37 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 7 7 0 0 17 - 4 21
2.
Гройтер Фюрт
 8 6 1 1 18 - 6 19
3.
Санкт-Паули
 8 4 4 0 17 - 6 16
4.
Ганновер 96
 0:1 7 4 2 1 17 - 6 14
5.
Фортуна
 8 4 2 2 17 - 14 14
6.
Герта
 5:1 7 4 1 2 19 - 7 13
7.
Кайзерслаутерн
 8 4 1 3 16 - 15 13
8.
Хольштайн Киль
 8 4 1 3 16 - 16 13
9.
Шальке 04
 7 4 0 3 16 - 11 12
10.
Веен Висбаден
 7 3 3 1 7 - 6 12
11.
Карлсруэ
 2:2 8 3 3 2 14 - 11 12
12.
Магдебург
 7 3 2 2 16 - 12 11
13.
Падерборн
 1:0 7 3 2 2 11 - 10 11
14.
Нюрнберг
 7 3 2 2 10 - 12 11
15.
Эльвeрсберг
 1:5 7 3 1 3 11 - 12 10
16.
Ганза
 2:2 8 3 1 4 10 - 12 10
17.
Айнтрахт Бр
 8 2 2 4 9 - 14 8
18.
Оснабрюк
 8 1 2 5 9 - 15 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 7 5 1 1 13 - 7 16
2.
Санкт-Паули
 7 4 3 0 12 - 7 15
3.
Эльвeрсберг
 1:5 8 4 2 2 13 - 13 14
4.
Фортуна
 7 4 1 2 17 - 4 13
5.
Падерборн
 1:0 8 3 1 4 12 - 17 10
6.
Нюрнберг
 8 3 1 4 13 - 19 10
7.
Веен Висбаден
 8 3 0 5 10 - 12 9
8.
Ганновер 96
 0:1 8 2 3 3 11 - 12 9
9.
Гройтер Фюрт
 7 2 2 3 6 - 11 8
10.
Магдебург
 8 2 2 4 11 - 12 8
11.
Герта
 5:1 8 2 2 4 12 - 18 8
12.
Ганза
 2:2 7 2 1 4 7 - 11 7
13.
Гамбург
 8 1 4 3 13 - 16 7
14.
Карлсруэ
 2:2 7 1 2 4 11 - 15 5
15.
Кайзерслаутерн
 7 1 2 4 10 - 17 5
16.
Шальке 04
 8 1 1 6 11 - 22 4
17.
Оснабрюк
 7 0 2 5 5 - 22 2
18.
Айнтрахт Бр
 7 0 0 7 2 - 15 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Гамбург Глацель Роберт 11 (3)
Герта Табакович Харис 9 (3)
Ганновер 96 Тойхерт Седрик 8 (1)
Санкт-Паули Хартель Марсель 7 (6)
Гамбург Бенеш Ласло 7 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 1 8
Айнтрахт Бр Николау Яннис 2 4
Магдебург Атик Бариш 7
Веен Висбаден Анга-Лётшер Мартин 1 5
Веен Висбаден Вукотич Александар 1 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 28'
    Кён Деррик получил желтую карточку от судьи
  • 20'
    Цилер Рон-Роберт получил желтую карточку от судьи
  • 20'
    УДАЛЕНИЕ! - Шауб Луис увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • 18'
    Шауб Луис получил желтую карточку от судьи
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    Лучшие коэффициенты
    Падерборн
    Ничья
    Ганновер 96
    3.38
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