Тур: 15. Стадион: Home Deluxe Arena.
1:0
Второй тайм: 90+'
0'
20' Красная карточкаШауб Луис
20' Желтая карточкаЦилер Рон-Роберт
28' Желтая карточкаКён Деррик
65' Желтая карточкаОбермайр Рафаэль
1:0
90' ГолМуслия Флоран
Ход матча
20'
20'
28'
65'
90'
1:0
Статистика матча
-
15 Удары по воротам 7
-
5 Удары в створ 0
-
6 Угловые 5
-
1 Офсайды 1
-
17 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
62 Владение мячом, % 38
17
Laurin
Curda
27
Kai
Klefisch
29
Ilyas
Ansah
21
Муроя
Сэй
18
Кён
Деррик
11
Шауб
Луис
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Laurin CurdaЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Kai KlefischЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Ilyas AnsahПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Хут ЯнникВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
43 Martin Ens
-
Главный тренер: Квасньок Лукас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Муроя СэйЗащитник
-
18 Кён ДеррикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Шауб ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Вейнкоф ЛеоВратарь
-
20 Дем ЯнникЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
24 Antonio Foti
-
-
-
Главный тренер: Stefan Leitl
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Падерборн
Ганновер 96
8 матчей
100%
8 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
14 матчей
57.1%
21.4%
21.5%
8 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
28.6%
42.9%
28.5%
4 победы 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
42.9%
35.7%
21.4%
6 побед 5 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
13
10
Голов в среднем за матч
2.17
1.25
Среднее время на гол
41
72
Всего голов
13
5
Голов в среднем за матч
1.63
0.83
Среднее время на гол
55
108
Всего голов
26
15
Голов в среднем за матч
1.86
1.07
Тотал матчей
2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
48
84
Бомбардиры внутри турнира
Падерборн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Муслия Флоран
|6 (1)
|0.4
|Платте Феликс
|3
|0.2
|Гримальди Адриано
|3
|0.2
|Бильбия Филип
|2
|0.13
|Клаас Себастьян
|2
|0.13
|Обермайр Рафаэль
|1
|0.07
|Sirlord Conteh
|1
|0.07
|Лайпертц Роберт
|1
|0.07
|Niclas Nadj
|1
|0.07
|Хеуэр Яннис
|1
|0.07
|Mattes Hansen
|1
|0.07
|Крузе Макс
|0
|0
|Кинсомби Давид
|0
|0
Ганновер 96
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тойхерт Седрик
|8 (6)
|0.53
|Нильсен Ховард
|5
|0.33
|Кён Деррик
|3
|0.2
|Хальстенберг Марсель
|3 (2)
|0.2
|Фогльзаммер Андреас
|2
|0.13
|Nicolo Tresoldi
|2
|0.13
|Enzo Leopold
|2
|0.13
|Шауб Луис
|1
|0.07
|Нойман Фил
|1
|0.07
|Кунце Фабиан
|1
|0.07
|Дем Янник
|0
|0
|Antonio Foti
|0
|0
|Kolja Oudenne
|0
|0
Карточки
Падерборн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хеуэр Яннис
|4
|0
|Гримальди Адриано
|3
|0
|Муслиу Визар
|1
|1
|Муслия Флоран
|2
|0
|Marcel Hoffmeier
|2
|0
|Kai Klefisch
|2
|0
|Mattes Hansen
|2
|0
|Кинсомби Давид
|1
|0
|Шустер Марко
|1
|0
|Платте Феликс
|1
|0
|Tobias Mueller
|1
|0
|Обермайр Рафаэль
|1
|0
|Бильбия Филип
|1
|0
|Laurin Curda
|1
|0
Ганновер 96
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Цилер Рон-Роберт
|3
|0
|Дем Янник
|3
|0
|Нойман Фил
|3
|0
|Кунце Фабиан
|3
|0
|Кён Деррик
|3
|0
|Нильсен Ховард
|1
|1
|Хальстенберг Марсель
|2
|0
|Шауб Луис
|0
|1
|Фогльзаммер Андреас
|1
|0
|Муроя Сэй
|1
|0
|Аррей-Мби Брайт
|1
|0
|Эзех Бруклин
|1
|0
|Enzo Leopold
|1
|0
|Nicolo Tresoldi
|1
|0
|Yannik Luehrs
|1
|0
Результаты матчей
Падерборн
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Ганновер 96
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
5
6
Падерборн
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Ганновер 96
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
14
1
Упущенные победы
9
17
Падерборн
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)
Ганновер 96
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
16
2
Упущенные победы
14
23
Голы по времени матча
Забито
10
12
2 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
8 Не забивали 8
1
10%
2
17%
1-15
0
0%
5
42%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
4
40%
3
25%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
2
17%
76-90
Пропущено
10
10
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 5
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
2
20%
31-45
2
20%
2
20%
46-60
1
10%
2
20%
61-75
3
30%
4
40%
76-90
Забито
12
17
7 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 4
7 Не забивали 8
3
25%
3
18%
1-15
3
25%
1
6%
16-30
1
8%
3
18%
31-45
2
17%
2
12%
46-60
1
8%
5
29%
29%
61-75
2
17%
3
18%
76-90
Пропущено
17
6
8 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
1
6%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
7
41%
2
33%
31-45
5
29%
29%
1
17%
46-60
2
12%
1
17%
61-75
2
12%
0
0%
76-90
Забито
22
29
9 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 9
1 Не забивали 2
4
18%
5
17%
1-15
3
14%
6
21%
16-30
2
9%
3
10%
31-45
6
27%
5
17%
46-60
2
9%
5
17%
61-75
5
23%
5
17%
76-90
Пропущено
27
16
12 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 9
2
7%
0
0%
1-15
1
4%
2
13%
16-30
9
33%
4
25%
31-45
7
26%
3
19%
46-60
3
11%
3
19%
61-75
5
19%
4
25%
76-90
Результаты последних матчей
Падерборн
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Эльвeрсберг - Падерборн 4:1 Падерборн - Нюрнберг 1:3 Карлсруэ - Падерборн 0:3 Фрайбург - Падерборн 1:3
Герта - Падерборн 3:1 Падерборн - Санкт-Паули 2:2 Айнтрахт Бр - Падерборн 1:3 Падерборн - Шальке 04 3:1 Магдебург - Падерборн 1:1 Падерборн - Веен Висбаден 2:1 Хольштайн Киль - Падерборн 2:1 Падерборн - Кайзерслаутерн 1:2 Фортуна - Падерборн 1:2 Энерги Коттбус - Падерборн 0:7 Падерборн - Оснабрюк 1:1 Гройтер Фюрт - Падерборн 5:0 Падерборн - Валвейк 3:0 Падерборн - Байер Л 2:1 Падерборн - Динамо Дрезден 0:2 Падерборн - Гурник Забже 4:0
Ганновер 96
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Ганновер 96 - Герта 2:2 Санкт-Паули - Ганновер 96 0:0 Ганновер 96 - Айнтрахт Бр 2:0 Шальке 04 - Ганновер 96 3:2
Ганновер 96 - Магдебург 2:1 Бохум - Ганновер 96 1:3 Кайзерслаутерн - Ганновер 96 3:1 Ганновер 96 - Веен Висбаден 2:0 Фортуна - Ганновер 96 1:1 Ганновер 96 - Оснабрюк 7:0 Ганновер 96 - Пройссен Мюнстер 1:1 Гройтер Фюрт - Ганновер 96 1:3 Ганновер 96 - Гамбург 0:1 Ганза - Ганновер 96 1:2 Зандхаузен - Ганновер 96 3:3 Нюрнберг - Ганновер 96 2:2 Ганновер 96 - Эльвeрсберг 2:2 Ганновер 96 - Вильярреал 3:0 Ганновер 96 - Дуйсбург 3:0 Кёльн - Ганновер 96 0:1
Результаты матчей
Падерборн
Ганновер 96
Точный счет
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
2:0
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
7:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
2
5 раз 71%
0
1 раз 14%
7
1 раз 14%
Точный счет
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
2:2
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%
0
1 раз 7%
2
8 раз 57%
0
2 раза 14%
1
2 раза 14%
3
1 раз 7%
7
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Падерборн
Ганновер 96
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
61
15
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
61
35
43
26
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
122
68
104
311
212
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|8
|7
|0
|29 - 13
|31
|2.
|15
|9
|2
|4
|29 - 23
|29
|3.
|15
|8
|4
|3
|30 - 20
|28
|4.
|15
|8
|3
|4
|34 - 18
|27
|5.
|15
|8
|3
|4
|24 - 17
|27
|6.
|1:5
|15
|7
|3
|5
|24 - 25
|24
|7.
|0:1
|15
|6
|5
|4
|28 - 18
|23
|8.
|5:1
|15
|6
|3
|6
|31 - 25
|21
|9.
|15
|6
|3
|6
|17 - 18
|21
|10.
|1:0
|15
|6
|3
|6
|23 - 27
|21
|11.
|15
|6
|3
|6
|23 - 31
|21
|12.
|15
|5
|4
|6
|27 - 24
|19
|13.
|15
|5
|3
|7
|26 - 32
|18
|14.
|2:2
|15
|5
|2
|8
|17 - 23
|17
|15.
|2:2
|15
|4
|5
|6
|25 - 26
|17
|16.
|15
|5
|1
|9
|27 - 33
|16
|17.
|15
|2
|2
|11
|11 - 29
|8
|18.
|15
|1
|4
|10
|14 - 37
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|7
|0
|0
|17 - 4
|21
|2.
|8
|6
|1
|1
|18 - 6
|19
|3.
|8
|4
|4
|0
|17 - 6
|16
|4.
|0:1
|7
|4
|2
|1
|17 - 6
|14
|5.
|8
|4
|2
|2
|17 - 14
|14
|6.
|5:1
|7
|4
|1
|2
|19 - 7
|13
|7.
|8
|4
|1
|3
|16 - 15
|13
|8.
|8
|4
|1
|3
|16 - 16
|13
|9.
|7
|4
|0
|3
|16 - 11
|12
|10.
|7
|3
|3
|1
|7 - 6
|12
|11.
|2:2
|8
|3
|3
|2
|14 - 11
|12
|12.
|7
|3
|2
|2
|16 - 12
|11
|13.
|1:0
|7
|3
|2
|2
|11 - 10
|11
|14.
|7
|3
|2
|2
|10 - 12
|11
|15.
|1:5
|7
|3
|1
|3
|11 - 12
|10
|16.
|2:2
|8
|3
|1
|4
|10 - 12
|10
|17.
|8
|2
|2
|4
|9 - 14
|8
|18.
|8
|1
|2
|5
|9 - 15
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|1
|1
|13 - 7
|16
|2.
|7
|4
|3
|0
|12 - 7
|15
|3.
|1:5
|8
|4
|2
|2
|13 - 13
|14
|4.
|7
|4
|1
|2
|17 - 4
|13
|5.
|1:0
|8
|3
|1
|4
|12 - 17
|10
|6.
|8
|3
|1
|4
|13 - 19
|10
|7.
|8
|3
|0
|5
|10 - 12
|9
|8.
|0:1
|8
|2
|3
|3
|11 - 12
|9
|9.
|7
|2
|2
|3
|6 - 11
|8
|10.
|8
|2
|2
|4
|11 - 12
|8
|11.
|5:1
|8
|2
|2
|4
|12 - 18
|8
|12.
|2:2
|7
|2
|1
|4
|7 - 11
|7
|13.
|8
|1
|4
|3
|13 - 16
|7
|14.
|2:2
|7
|1
|2
|4
|11 - 15
|5
|15.
|7
|1
|2
|4
|10 - 17
|5
|16.
|8
|1
|1
|6
|11 - 22
|4
|17.
|7
|0
|2
|5
|5 - 22
|2
|18.
|7
|0
|0
|7
|2 - 15
|0
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Гамбург
|Глацель Роберт
|11 (3)
|Герта
|Табакович Харис
|9 (3)
|Ганновер 96
|Тойхерт Седрик
|8 (1)
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|7 (6)
|Гамбург
|Бенеш Ласло
|7 (5)
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|1 8
|Айнтрахт Бр
|Николау Яннис
|2 4
|Магдебург
|Атик Бариш
|7
|Веен Висбаден
|Анга-Лётшер Мартин
|1 5
|Веен Висбаден
|Вукотич Александар
|1 5