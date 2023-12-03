Тур: 15. Стадион: Home Deluxe Arena. Зрители: 11950
1:0
Конец матча
0'
20' Красная карточкаШауб Луис
20' Желтая карточкаЦилер Рон-Роберт
28' Желтая карточкаКён Деррик
65' Желтая карточкаОбермайр Рафаэль
1:0
90' ГолМуслия Флоран
90'+6
Ход матча
20'
20'
28'
65'
90'
1:0
Статистика матча
-
15 Удары по воротам 7
-
6 Удары в створ 1
-
6 Угловые 5
-
1 Офсайды 1
-
18 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
622 Количество передач 302
-
62 Владение мячом, % 38
17
Laurin
Curda
27
Kai
Klefisch
29
Ilyas
Ansah
21
Муроя
Сэй
18
Кён
Деррик
11
Шауб
Луис
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Laurin CurdaЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Kai KlefischЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Ilyas AnsahПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Хут ЯнникВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
43 Martin Ens
-
Главный тренер: Квасньок Лукас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Муроя СэйЗащитник
-
18 Кён ДеррикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Шауб ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Вейнкоф ЛеоВратарь
-
20 Дем ЯнникЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
24 Antonio Foti
-
-
-
Главный тренер: Stefan Leitl
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Падерборн
Ганновер 96
8 матчей
100%
8 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
14 матчей
57.1%
21.4%
21.5%
8 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
28.6%
42.9%
28.5%
4 победы 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
42.9%
35.7%
21.4%
6 побед 5 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
13
10
Голов в среднем за матч
2.17
1.25
Среднее время на гол
41
72
Всего голов
13
5
Голов в среднем за матч
1.63
0.83
Среднее время на гол
55
108
Всего голов
26
15
Голов в среднем за матч
1.86
1.07
Тотал матчей
2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
48
84
Бомбардиры внутри турнира
Падерборн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Муслия Флоран
|7 (1)
|0.47
|Платте Феликс
|3
|0.2
|Гримальди Адриано
|3
|0.2
|Бильбия Филип
|2
|0.13
|Клаас Себастьян
|2
|0.13
|Обермайр Рафаэль
|1
|0.07
|Лайпертц Роберт
|1
|0.07
|Sirlord Conteh
|1
|0.07
|Niclas Nadj
|1
|0.07
|Хеуэр Яннис
|1
|0.07
|Mattes Hansen
|1
|0.07
|Крузе Макс
|0
|0
|Кинсомби Давид
|0
|0
Ганновер 96
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тойхерт Седрик
|8 (6)
|0.53
|Нильсен Ховард
|5
|0.33
|Кён Деррик
|3
|0.2
|Хальстенберг Марсель
|3 (2)
|0.2
|Фогльзаммер Андреас
|2
|0.13
|Nicolo Tresoldi
|2
|0.13
|Enzo Leopold
|2
|0.13
|Шауб Луис
|1
|0.07
|Нойман Фил
|1
|0.07
|Кунце Фабиан
|1
|0.07
|Дем Янник
|0
|0
|Antonio Foti
|0
|0
|Kolja Oudenne
|0
|0
Карточки
Падерборн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хеуэр Яннис
|4
|0
|Гримальди Адриано
|3
|0
|Муслиу Визар
|1
|1
|Муслия Флоран
|2
|0
|Marcel Hoffmeier
|2
|0
|Kai Klefisch
|2
|0
|Mattes Hansen
|2
|0
|Кинсомби Давид
|1
|0
|Шустер Марко
|1
|0
|Платте Феликс
|1
|0
|Tobias Mueller
|1
|0
|Обермайр Рафаэль
|1
|0
|Бильбия Филип
|1
|0
|Laurin Curda
|1
|0
Ганновер 96
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Цилер Рон-Роберт
|3
|0
|Дем Янник
|3
|0
|Нойман Фил
|3
|0
|Кунце Фабиан
|3
|0
|Кён Деррик
|3
|0
|Нильсен Ховард
|1
|1
|Хальстенберг Марсель
|2
|0
|Шауб Луис
|0
|1
|Фогльзаммер Андреас
|1
|0
|Муроя Сэй
|1
|0
|Аррей-Мби Брайт
|1
|0
|Эзех Бруклин
|1
|0
|Enzo Leopold
|1
|0
|Nicolo Tresoldi
|1
|0
|Yannik Luehrs
|1
|0
Результаты матчей
Падерборн
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Ганновер 96
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
5
6
Падерборн
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Ганновер 96
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
14
1
Упущенные победы
9
17
Падерборн
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
20% (3)
27% (4)
Ганновер 96
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
40% (6)
53% (8)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
16
2
Упущенные победы
14
23
Голы по времени матча
Забито
11
12
2 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
8 Не забивали 9
1
9%
2
17%
1-15
0
0%
5
42%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
4
36%
3
25%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
4
36%
2
17%
76-90
Пропущено
10
11
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
2
18%
31-45
2
20%
2
18%
46-60
1
10%
2
18%
61-75
3
30%
5
45%
76-90
Забито
12
17
7 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 4
8 Не забивали 9
3
25%
3
18%
1-15
3
25%
1
6%
16-30
1
8%
3
18%
31-45
2
17%
2
12%
46-60
1
8%
5
29%
29%
61-75
2
17%
3
18%
76-90
Пропущено
17
6
8 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
1
6%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
7
41%
2
33%
31-45
5
29%
29%
1
17%
46-60
2
12%
1
17%
61-75
2
12%
0
0%
76-90
Забито
23
29
9 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 9
1 Не забивали 3
4
17%
5
17%
1-15
3
13%
6
21%
16-30
2
9%
3
10%
31-45
6
26%
5
17%
46-60
2
9%
5
17%
61-75
6
26%
5
17%
76-90
Пропущено
27
17
12 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 10
2
7%
0
0%
1-15
1
4%
2
12%
16-30
9
33%
4
24%
31-45
7
26%
3
18%
46-60
3
11%
3
18%
61-75
5
19%
5
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Падерборн
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Эльвeрсберг - Падерборн 4:1 Падерборн - Нюрнберг 1:3 Карлсруэ - Падерборн 0:3 Фрайбург - Падерборн 1:3
Герта - Падерборн 3:1 Падерборн - Санкт-Паули 2:2 Айнтрахт Бр - Падерборн 1:3 Падерборн - Шальке 04 3:1 Магдебург - Падерборн 1:1 Падерборн - Веен Висбаден 2:1 Хольштайн Киль - Падерборн 2:1 Падерборн - Кайзерслаутерн 1:2 Фортуна - Падерборн 1:2 Энерги Коттбус - Падерборн 0:7 Падерборн - Оснабрюк 1:1 Гройтер Фюрт - Падерборн 5:0 Падерборн - Валвейк 3:0 Падерборн - Байер Л 2:1 Падерборн - Динамо Дрезден 0:2 Падерборн - Гурник Забже 4:0
Ганновер 96
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Ганновер 96 - Герта 2:2 Санкт-Паули - Ганновер 96 0:0 Ганновер 96 - Айнтрахт Бр 2:0 Шальке 04 - Ганновер 96 3:2
Ганновер 96 - Магдебург 2:1 Бохум - Ганновер 96 1:3 Кайзерслаутерн - Ганновер 96 3:1 Ганновер 96 - Веен Висбаден 2:0 Фортуна - Ганновер 96 1:1 Ганновер 96 - Оснабрюк 7:0 Ганновер 96 - Пройссен Мюнстер 1:1 Гройтер Фюрт - Ганновер 96 1:3 Ганновер 96 - Гамбург 0:1 Ганза - Ганновер 96 1:2 Зандхаузен - Ганновер 96 3:3 Нюрнберг - Ганновер 96 2:2 Ганновер 96 - Эльвeрсберг 2:2 Ганновер 96 - Вильярреал 3:0 Ганновер 96 - Дуйсбург 3:0 Кёльн - Ганновер 96 0:1
Результаты матчей
Падерборн
Ганновер 96
Точный счет
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
2:0
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
7:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
2
5 раз 71%
0
1 раз 14%
7
1 раз 14%
Точный счет
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%
Точный счет
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
2:2
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
8 раз 53%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
0
1 раз 7%
2
8 раз 53%
0
3 раза 20%
1
2 раза 13%
3
1 раз 7%
7
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Падерборн
Ганновер 96
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
61
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
62
35
44
26
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
141
Больше Меньше
123
69
105
312
213
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Гамбург
|Глацель Роберт
|11 (3)
|Герта
|Табакович Харис
|9 (3)
|Ганновер 96
|Тойхерт Седрик
|8 (1)
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|7 (6)
|Гамбург
|Бенеш Ласло
|7 (5)
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|1 8
|Айнтрахт Бр
|Николау Яннис
|2 4
|Магдебург
|Атик Бариш
|7
|Веен Висбаден
|Анга-Лётшер Мартин
|1 5
|Веен Висбаден
|Вукотич Александар
|1 5