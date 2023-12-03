Тур: 15. Стадион: Олимпиаштадион.
1:1
Первый тайм: 16'
Ход матча
12'
1:0
15'
1:1
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 1
-
0 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
47 Владение мячом, % 53
12
Эрнст
Тьярк
44
Гехтер
Линус
11
Резе
Фабиан
31
Якобсен
Торе
17
Ваннер
Пауль
21
Paul
Stock
- Основной состав
-
12 Эрнст ТьяркВратарь
- Защитник
-
44 Гехтер ЛинусЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Резе ФабианПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
47 Tony Rolke
-
Главный тренер: Дардаи Пал
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
31 Якобсен ТореПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Ваннер ПаульПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Paul StockНападающий
- Запасные игроки
-
28 Босс ТимВратарь
- Вратарь
-
26 Зикер АрнеЗащитник
-
35 Антонич НикоЗащитник
- Полузащитник
-
30 Kevin KoffiНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Horst Steffen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Бомбардиры внутри турнира
Герта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Табакович Харис
|9 (1)
|0.6
|Резе Фабиан
|4 (1)
|0.27
|Превляк Смаил
|4
|0.27
|Marten Winkler
|2
|0.13
|Нидерлехнер Флориан
|2
|0.13
|Бухалакис Андреас
|1
|0.07
|Кенни Джонджо
|1
|0.07
|Дардаи Палко
|1
|0.07
|Шерхант Дерри
|1
|0.07
|Клеменс Паскаль
|1
|0.07
|Хуссейн Билаль
|0
|0
|Дордой Мартон
|0
|0
|Кристенсен Густав
|0
|0
Эльвeрсберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Luca Pascal Schnellbacher
|4
|0.27
|Paul Stock
|3
|0.2
|Jannik Rochelt
|3
|0.2
|Фагир Вахид
|3
|0.2
|Maurice Neubauer
|2
|0.13
|Manuel Feil
|2
|0.13
|Ваннер Пауль
|2
|0.13
|Semih Sahin
|1
|0.07
|Сикингер Карло
|1
|0.07
|Якобсен Торе
|1 (1)
|0.07
|Коррейя Марсель
|1
|0.07
|Боямба Джозеф
|1
|0.07
|Якель Фредерик
|0
|0
|Robin Fellhauer
|0
|0
Карточки
Герта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ляйстнер Тони
|3
|1
|Кемпф Марк-Оливер
|1
|1
|Нидерлехнер Флориан
|2
|0
|Кенни Джонджо
|2
|0
|Дардаи Палко
|2
|0
|Дордой Мартон
|2
|0
|Marten Winkler
|2
|0
|Кристенсен Густав
|2
|0
|Клеменс Паскаль
|2
|0
|Bence Dardai
|2
|0
|Бухалакис Андреас
|1
|0
|Дуджак Джереми
|1
|0
|Табакович Харис
|1
|0
|Превляк Смаил
|1
|0
|Рихтер Марко
|1
|0
|Зефёйк Дейовайсио
|1
|0
|Хуссейн Билаль
|1
|0
|Карбовник Михал
|1
|0
|Гехтер Линус
|1
|0
Эльвeрсберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Якобсен Торе
|5
|0
|Сикингер Карло
|5
|0
|Semih Sahin
|3
|0
|Maurice Neubauer
|2
|0
|Manuel Feil
|2
|0
|Jannik Rochelt
|2
|0
|Вандермерш Юго
|2
|0
|Paul Stock
|2
|0
|Конрад Кевин
|1
|0
|Антонич Нико
|1
|0
|Robin Fellhauer
|1
|0
|Lukas Pinckert
|1
|0
|Ваннер Пауль
|1
|0
Результаты матчей
Герта
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Эльвeрсберг
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
4
5
Герта
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
25% (2)
0% (0)
Эльвeрсберг
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
12
9
Упущенные победы
7
10
Герта
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
Эльвeрсберг
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
13
11
Упущенные победы
11
15
Голы по времени матча
Забито
15
12
9 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
9 Не забивали 7
2
13%
2
17%
1-15
2
13%
3
25%
16-30
5
33%
2
17%
31-45
2
13%
1
8%
46-60
2
13%
2
17%
61-75
2
13%
2
17%
76-90
Пропущено
5
8
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
13%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
1
20%
1
13%
46-60
1
20%
2
25%
61-75
2
40%
1
13%
76-90
Забито
13
11
9 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
2
15%
2
18%
1-15
3
23%
1
9%
16-30
4
31%
2
18%
31-45
2
15%
5
45%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
1
8%
1
9%
76-90
Пропущено
17
12
4 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
1
6%
3
25%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
3
18%
2
17%
31-45
6
35%
0
0%
46-60
2
12%
1
8%
61-75
5
29%
29%
4
33%
76-90
Забито
28
23
18 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 9
4 Не забивали 2
4
14%
4
17%
1-15
5
18%
4
17%
16-30
9
32%
4
17%
31-45
4
14%
6
26%
46-60
3
11%
2
9%
61-75
3
11%
3
13%
76-90
Пропущено
22
20
5 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 11
1
5%
3
15%
1-15
1
5%
3
15%
16-30
3
14%
5
25%
31-45
7
32%
1
5%
46-60
3
14%
3
15%
61-75
7
32%
5
25%
76-90
Результаты последних матчей
Герта
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Ганновер 96 - Герта 2:2 Герта - Альтглинике 4:0 Герта - Карлсруэ 2:2 Ганза - Герта 0:0
Герта - Майнц 3:0 Герта - Падерборн 3:1 Нюрнберг - Герта 3:1 Теннис Боруссия - Герта 1:6 Шальке 04 - Герта 1:2 Герта - Санкт-Паули 1:2 Хольштайн Киль - Герта 2:3 Герта - Айнтрахт Бр 3:0 Герта Целендорф - Герта 1:4 Магдебург - Герта 6:4 Герта - Гройтер Фюрт 5:0 Гамбург - Герта 3:0 Карл Цейс - Герта 0:5 Герта - Веен Висбаден 0:1 Фортуна - Герта 1:0 Стандард - Герта 1:1
Эльвeрсберг
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Эльвeрсберг - Падерборн 4:1 Эльвeрсберг - Мец 1:0 Шальке 04 - Эльвeрсберг 1:2 Эльвeрсберг - Санкт-Паули 0:2
Магдебург - Эльвeрсберг 1:2 Эльвeрсберг - Айнтрахт Бр 3:0 Дармштадт - Эльвeрсберг 4:2 Хольштайн Киль - Эльвeрсберг 1:1 Эльвeрсберг - Гройтер Фюрт 1:1 Веен Висбаден - Эльвeрсберг 0:2 Эльвeрсберг - Гамбург 2:1 Страсбург - Эльвeрсберг 0:0 Оснабрюк - Эльвeрсберг 0:1 Эльвeрсберг - Фортуна 0:5 Кайзерслаутерн - Эльвeрсберг 3:2 Эльвeрсберг - Майнц 0:1 Эльвeрсберг - Ганза 1:2 Ганновер 96 - Эльвeрсберг 2:2 Вальдхоф - Эльвeрсберг 0:2 Зандхаузен - Эльвeрсберг 2:1
Результаты матчей
Герта
Эльвeрсберг
Точный счет
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
Точное количество голов
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
5
1 раз 17%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
6:4
1 раз 13%
1:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
2
5 раз 71%
1
2 раза 29%
Точный счет
1:2
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
6:4
1 раз 7%
1:2
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%
1
2 раза 14%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
2
6 раз 43%
1
4 раза 29%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Герта
Эльвeрсберг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
52
42
34
33
25
15
16
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
44
52
26
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
122
86
86
59
212
212
113
113
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|8
|7
|0
|29 - 13
|31
|2.
|15
|9
|2
|4
|29 - 23
|29
|3.
|15
|8
|4
|3
|30 - 20
|28
|4.
|15
|8
|3
|4
|34 - 18
|27
|5.
|15
|8
|3
|4
|24 - 17
|27
|6.
|0:1
|15
|7
|3
|5
|23 - 21
|24
|7.
|0:0
|15
|6
|6
|3
|28 - 17
|24
|8.
|1:0
|15
|6
|3
|6
|27 - 24
|21
|9.
|15
|6
|3
|6
|17 - 18
|21
|10.
|15
|6
|3
|6
|23 - 31
|21
|11.
|15
|5
|4
|6
|27 - 24
|19
|12.
|0:0
|15
|5
|4
|6
|22 - 27
|19
|13.
|15
|5
|3
|7
|26 - 32
|18
|14.
|0:0
|15
|5
|2
|8
|15 - 21
|17
|15.
|0:0
|15
|4
|5
|6
|23 - 24
|17
|16.
|15
|5
|1
|9
|27 - 33
|16
|17.
|15
|2
|2
|11
|11 - 29
|8
|18.
|15
|1
|4
|10
|14 - 37
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|7
|0
|0
|17 - 4
|21
|2.
|8
|6
|1
|1
|18 - 6
|19
|3.
|8
|4
|4
|0
|17 - 6
|16
|4.
|0:0
|7
|4
|2
|1
|17 - 6
|14
|5.
|8
|4
|2
|2
|17 - 14
|14
|6.
|1:0
|7
|4
|1
|2
|15 - 6
|13
|7.
|8
|4
|1
|3
|16 - 15
|13
|8.
|8
|4
|1
|3
|16 - 16
|13
|9.
|7
|4
|0
|3
|16 - 11
|12
|10.
|7
|3
|3
|1
|7 - 6
|12
|11.
|0:0
|8
|3
|3
|2
|12 - 9
|12
|12.
|7
|3
|2
|2
|16 - 12
|11
|13.
|7
|3
|2
|2
|10 - 12
|11
|14.
|0:1
|7
|3
|1
|3
|11 - 12
|10
|15.
|0:0
|8
|3
|1
|4
|10 - 12
|10
|16.
|0:0
|7
|2
|3
|2
|10 - 10
|9
|17.
|8
|2
|2
|4
|9 - 14
|8
|18.
|8
|1
|2
|5
|9 - 15
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|1
|1
|13 - 7
|16
|2.
|7
|4
|3
|0
|12 - 7
|15
|3.
|0:1
|8
|4
|2
|2
|12 - 9
|14
|4.
|7
|4
|1
|2
|17 - 4
|13
|5.
|0:0
|8
|3
|1
|4
|12 - 17
|10
|6.
|8
|3
|1
|4
|13 - 19
|10
|7.
|0:0
|8
|2
|4
|2
|11 - 11
|10
|8.
|8
|3
|0
|5
|10 - 12
|9
|9.
|7
|2
|2
|3
|6 - 11
|8
|10.
|8
|2
|2
|4
|11 - 12
|8
|11.
|1:0
|8
|2
|2
|4
|12 - 18
|8
|12.
|0:0
|7
|2
|1
|4
|5 - 9
|7
|13.
|8
|1
|4
|3
|13 - 16
|7
|14.
|0:0
|7
|1
|2
|4
|11 - 15
|5
|15.
|7
|1
|2
|4
|10 - 17
|5
|16.
|8
|1
|1
|6
|11 - 22
|4
|17.
|7
|0
|2
|5
|5 - 22
|2
|18.
|7
|0
|0
|7
|2 - 15
|0
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Гамбург
|Глацель Роберт
|11 (3)
|Герта
|Табакович Харис
|9 (3)
|Ганновер 96
|Тойхерт Седрик
|8 (1)
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|7 (6)
|Гамбург
|Бенеш Ласло
|7 (5)
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|1 8
|Айнтрахт Бр
|Николау Яннис
|2 4
|Магдебург
|Атик Бариш
|7
|Веен Висбаден
|Анга-Лётшер Мартин
|1 5
|Веен Висбаден
|Вукотич Александар
|1 5