  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 15. Стадион: .
Герта
1:1
Первый тайм: 16'
Эльвeрсберг
0'
1:0
12' Гол
Гехтер Линус
1:1
15' Гол
Якобсен Торе

Ход матча

12'
Гехтер Линус
1:0
15'
1:1
Якобсен Торе

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 47 Владение мячом, % 53
Лучшие коэффициенты
Герта
Ничья
Эльвeрсберг
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Все Коэффициенты
12
Эрнст
Тьярк
16
Кенни
Джонджо
44
Гехтер
Линус
20
Кемпф
Марк-Оливер
34
Зефёйк
Дейовайсио
41
Клеменс
Паскаль
31
Дордой
Мартон
39
Шерхант
Дерри
7
Нидерлехнер
Флориан
11
Резе
Фабиан
25
Табакович
Харис
20
Nicolas
Kristof
18
Вандермерш
Юго
4
Конрад
Кевин
5
Якель
Фредерик
33
Maurice
Neubauer
14
Robin
Fellhauer
31
Якобсен
Торе
7
Manuel
Feil
17
Ваннер
Пауль
10
Jannik
Rochelt
21
Paul
Stock
Герта
4-2-3-1
Эльвeрсберг
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Герта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Табакович Харис 9 (1) 0.6
Резе Фабиан 4 (1) 0.27
Превляк Смаил 4 0.27
Marten Winkler 2 0.13
Нидерлехнер Флориан 2 0.13
Бухалакис Андреас 1 0.07
Кенни Джонджо 1 0.07
Дардаи Палко 1 0.07
Шерхант Дерри 1 0.07
Клеменс Паскаль 1 0.07
Хуссейн Билаль 0 0
Дордой Мартон 0 0
Кристенсен Густав 0 0
Эльвeрсберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Luca Pascal Schnellbacher 4 0.27
Paul Stock 3 0.2
Jannik Rochelt 3 0.2
Фагир Вахид 3 0.2
Maurice Neubauer 2 0.13
Manuel Feil 2 0.13
Ваннер Пауль 2 0.13
Semih Sahin 1 0.07
Сикингер Карло 1 0.07
Якобсен Торе 1 (1) 0.07
Коррейя Марсель 1 0.07
Боямба Джозеф 1 0.07
Якель Фредерик 0 0
Robin Fellhauer 0 0

Карточки

Герта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ляйстнер Тони 3 1
Кемпф Марк-Оливер 1 1
Нидерлехнер Флориан 2 0
Кенни Джонджо 2 0
Дардаи Палко 2 0
Дордой Мартон 2 0
Marten Winkler 2 0
Кристенсен Густав 2 0
Клеменс Паскаль 2 0
Bence Dardai 2 0
Бухалакис Андреас 1 0
Дуджак Джереми 1 0
Табакович Харис 1 0
Превляк Смаил 1 0
Рихтер Марко 1 0
Зефёйк Дейовайсио 1 0
Хуссейн Билаль 1 0
Карбовник Михал 1 0
Гехтер Линус 1 0
Эльвeрсберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Якобсен Торе 5 0
Сикингер Карло 5 0
Semih Sahin 3 0
Maurice Neubauer 2 0
Manuel Feil 2 0
Jannik Rochelt 2 0
Вандермерш Юго 2 0
Paul Stock 2 0
Конрад Кевин 1 0
Антонич Нико 1 0
Robin Fellhauer 1 0
Lukas Pinckert 1 0
Ваннер Пауль 1 0

Результаты матчей

Герта
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Эльвeрсберг
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

4
5
Герта
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
25% (2)
0% (0)
Эльвeрсберг
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

12
9

Упущенные победы

7
10
Герта
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
Эльвeрсберг
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

13
11

Упущенные победы

11
15

Голы по времени матча

Забито

15
12
9 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
9 Не забивали 7
2
13%
2
17%
1-15
2
13%
3
25%
16-30
5
33%
2
17%
31-45
2
13%
1
8%
46-60
2
13%
2
17%
61-75
2
13%
2
17%
76-90

Пропущено

5
8
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
13%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
1
20%
1
13%
46-60
1
20%
2
25%
61-75
2
40%
1
13%
76-90

Забито

13
11
9 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
2
15%
2
18%
1-15
3
23%
1
9%
16-30
4
31%
2
18%
31-45
2
15%
5
45%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
1
8%
1
9%
76-90

Пропущено

17
12
4 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
1
6%
3
25%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
3
18%
2
17%
31-45
6
35%
0
0%
46-60
2
12%
1
8%
61-75
5
29%
29%
4
33%
76-90

Забито

28
23
18 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 9
4 Не забивали 2
4
14%
4
17%
1-15
5
18%
4
17%
16-30
9
32%
4
17%
31-45
4
14%
6
26%
46-60
3
11%
2
9%
61-75
3
11%
3
13%
76-90

Пропущено

22
20
5 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 11
1
5%
3
15%
1-15
1
5%
3
15%
16-30
3
14%
5
25%
31-45
7
32%
1
5%
46-60
3
14%
3
15%
61-75
7
32%
5
25%
76-90

Результаты последних матчей

Герта
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Ганновер 96 - Герта 2:2 Герта - Альтглинике 4:0 Герта - Карлсруэ 2:2 Ганза - Герта 0:0
Герта - Майнц 3:0 Герта - Падерборн 3:1 Нюрнберг - Герта 3:1 Теннис Боруссия - Герта 1:6 Шальке 04 - Герта 1:2 Герта - Санкт-Паули 1:2 Хольштайн Киль - Герта 2:3 Герта - Айнтрахт Бр 3:0 Герта Целендорф - Герта 1:4 Магдебург - Герта 6:4 Герта - Гройтер Фюрт 5:0 Гамбург - Герта 3:0 Карл Цейс - Герта 0:5 Герта - Веен Висбаден 0:1 Фортуна - Герта 1:0 Стандард - Герта 1:1
Эльвeрсберг
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Эльвeрсберг - Падерборн 4:1 Эльвeрсберг - Мец 1:0 Шальке 04 - Эльвeрсберг 1:2 Эльвeрсберг - Санкт-Паули 0:2
Магдебург - Эльвeрсберг 1:2 Эльвeрсберг - Айнтрахт Бр 3:0 Дармштадт - Эльвeрсберг 4:2 Хольштайн Киль - Эльвeрсберг 1:1 Эльвeрсберг - Гройтер Фюрт 1:1 Веен Висбаден - Эльвeрсберг 0:2 Эльвeрсберг - Гамбург 2:1 Страсбург - Эльвeрсберг 0:0 Оснабрюк - Эльвeрсберг 0:1 Эльвeрсберг - Фортуна 0:5 Кайзерслаутерн - Эльвeрсберг 3:2 Эльвeрсберг - Майнц 0:1 Эльвeрсберг - Ганза 1:2 Ганновер 96 - Эльвeрсберг 2:2 Вальдхоф - Эльвeрсберг 0:2 Зандхаузен - Эльвeрсберг 2:1

Результаты матчей

Герта
Эльвeрсберг

Точный счет

0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
5
1 раз 17%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
6:4
1 раз 13%
1:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
2
5 раз 71%
1
2 раза 29%

Точный счет

1:2
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
6:4
1 раз 7%
1:2
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%
1
2 раза 14%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
2
6 раз 43%
1
4 раза 29%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Герта
Эльвeрсберг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
2
4
2
1.5
3
4
3
3
2.5
2
5
1
5
3.5
1
6
1
5
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
4
4
1.5
5
2
2
6
2.5
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
12
2
8
6
1.5
8
6
5
9
2.5
2
12
2
12
3.5
1
13
1
13
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 15 8 7 0 29 - 13 31
2.
Хольштайн Киль
 15 9 2 4 29 - 23 29
3.
Гамбург
 15 8 4 3 30 - 20 28
4.
Фортуна
 15 8 3 4 34 - 18 27
5.
Гройтер Фюрт
 15 8 3 4 24 - 17 27
6.
Эльвeрсберг
 0:1 15 7 3 5 23 - 21 24
7.
Ганновер 96
 0:0 15 6 6 3 28 - 17 24
8.
Герта
 1:0 15 6 3 6 27 - 24 21
9.
Веен Висбаден
 15 6 3 6 17 - 18 21
10.
Нюрнберг
 15 6 3 6 23 - 31 21
11.
Магдебург
 15 5 4 6 27 - 24 19
12.
Падерборн
 0:0 15 5 4 6 22 - 27 19
13.
Кайзерслаутерн
 15 5 3 7 26 - 32 18
14.
Ганза
 0:0 15 5 2 8 15 - 21 17
15.
Карлсруэ
 0:0 15 4 5 6 23 - 24 17
16.
Шальке 04
 15 5 1 9 27 - 33 16
17.
Айнтрахт Бр
 15 2 2 11 11 - 29 8
18.
Оснабрюк
 15 1 4 10 14 - 37 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 7 7 0 0 17 - 4 21
2.
Гройтер Фюрт
 8 6 1 1 18 - 6 19
3.
Санкт-Паули
 8 4 4 0 17 - 6 16
4.
Ганновер 96
 0:0 7 4 2 1 17 - 6 14
5.
Фортуна
 8 4 2 2 17 - 14 14
6.
Герта
 1:0 7 4 1 2 15 - 6 13
7.
Кайзерслаутерн
 8 4 1 3 16 - 15 13
8.
Хольштайн Киль
 8 4 1 3 16 - 16 13
9.
Шальке 04
 7 4 0 3 16 - 11 12
10.
Веен Висбаден
 7 3 3 1 7 - 6 12
11.
Карлсруэ
 0:0 8 3 3 2 12 - 9 12
12.
Магдебург
 7 3 2 2 16 - 12 11
13.
Нюрнберг
 7 3 2 2 10 - 12 11
14.
Эльвeрсберг
 0:1 7 3 1 3 11 - 12 10
15.
Ганза
 0:0 8 3 1 4 10 - 12 10
16.
Падерборн
 0:0 7 2 3 2 10 - 10 9
17.
Айнтрахт Бр
 8 2 2 4 9 - 14 8
18.
Оснабрюк
 8 1 2 5 9 - 15 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 7 5 1 1 13 - 7 16
2.
Санкт-Паули
 7 4 3 0 12 - 7 15
3.
Эльвeрсберг
 0:1 8 4 2 2 12 - 9 14
4.
Фортуна
 7 4 1 2 17 - 4 13
5.
Падерборн
 0:0 8 3 1 4 12 - 17 10
6.
Нюрнберг
 8 3 1 4 13 - 19 10
7.
Ганновер 96
 0:0 8 2 4 2 11 - 11 10
8.
Веен Висбаден
 8 3 0 5 10 - 12 9
9.
Гройтер Фюрт
 7 2 2 3 6 - 11 8
10.
Магдебург
 8 2 2 4 11 - 12 8
11.
Герта
 1:0 8 2 2 4 12 - 18 8
12.
Ганза
 0:0 7 2 1 4 5 - 9 7
13.
Гамбург
 8 1 4 3 13 - 16 7
14.
Карлсруэ
 0:0 7 1 2 4 11 - 15 5
15.
Кайзерслаутерн
 7 1 2 4 10 - 17 5
16.
Шальке 04
 8 1 1 6 11 - 22 4
17.
Оснабрюк
 7 0 2 5 5 - 22 2
18.
Айнтрахт Бр
 7 0 0 7 2 - 15 0
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  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Гамбург Глацель Роберт 11 (3)
Герта Табакович Харис 9 (3)
Ганновер 96 Тойхерт Седрик 8 (1)
Санкт-Паули Хартель Марсель 7 (6)
Гамбург Бенеш Ласло 7 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 1 8
Айнтрахт Бр Николау Яннис 2 4
Магдебург Атик Бариш 7
Веен Висбаден Анга-Лётшер Мартин 1 5
Веен Висбаден Вукотич Александар 1 5
Весь список
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Герта
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