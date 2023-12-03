  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 15. Стадион: . Зрители: 33097
Герта
5:1
Конец матча
Эльвeрсберг
0'
1:0
12' Гол
Гехтер Линус
1:1
15' Гол
Якобсен Торе
2:1
23' Гол
Нидерлехнер Флориан
39' Желтая карточка
Конрад Кевин
3:1
61' Гол
Нидерлехнер Флориан
4:1
67' Гол
Нидерлехнер Флориан
5:1
71' Гол
Кенни Джонджо
89' Желтая карточка
Kevin Koffi
90'+4

Ход матча

12'
Гехтер Линус
1:0
15'
1:1
Якобсен Торе
23'
Нидерлехнер Флориан
2:1
39'
 
Конрад Кевин
46'
Карбовник Михал
Кемпф Марк-Оливер
 
46'
 
Semih Sahin
Вандермерш Юго
59'
Превляк Смаил
Табакович Харис
 
61'
Нидерлехнер Флориан
(Кенни Джонджо)
3:1
67'
Нидерлехнер Флориан
(Карбовник Михал)
4:1
69'
 
Kevin Koffi
Paul Stock
69'
 
Боямба Джозеф
Jannik Rochelt
71'
Кенни Джонджо
5:1
73'
Marten Winkler
Резе Фабиан
 
73'
Хуссейн Билаль
Нидерлехнер Флориан
 
81'
Кристенсен Густав
Шерхант Дерри
 
85'
 
Lukas Pinckert
Manuel Feil
85'
 
Зикер Арне
Ваннер Пауль
89'
 
Kevin Koffi

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 10
  • 6 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 4
  • 2 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 528 Количество передач 462
  • 52 Владение мячом, % 48
12
Эрнст
Тьярк
16
Кенни
Джонджо
44
Гехтер
Линус
20
Кемпф
Марк-Оливер
34
Зефёйк
Дейовайсио
41
Клеменс
Паскаль
31
Дордой
Мартон
39
Шерхант
Дерри
7
Нидерлехнер
Флориан
11
Резе
Фабиан
25
Табакович
Харис
20
Nicolas
Kristof
18
Вандермерш
Юго
4
Конрад
Кевин
5
Якель
Фредерик
33
Maurice
Neubauer
14
Robin
Fellhauer
31
Якобсен
Торе
7
Manuel
Feil
17
Ваннер
Пауль
10
Jannik
Rochelt
21
Paul
Stock
Герта
4-2-3-1
Эльвeрсберг
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Герта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Табакович Харис 9 (1) 0.6
Нидерлехнер Флориан 5 0.33
Резе Фабиан 4 (1) 0.27
Превляк Смаил 4 0.27
Marten Winkler 2 0.13
Кенни Джонджо 2 0.13
Бухалакис Андреас 1 0.07
Дардаи Палко 1 0.07
Гехтер Линус 1 0.07
Шерхант Дерри 1 0.07
Клеменс Паскаль 1 0.07
Хуссейн Билаль 0 0
Дордой Мартон 0 0
Карбовник Михал 0 0
Кристенсен Густав 0 0
Эльвeрсберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Luca Pascal Schnellbacher 4 0.27
Paul Stock 3 0.2
Jannik Rochelt 3 0.2
Фагир Вахид 3 0.2
Maurice Neubauer 2 0.13
Manuel Feil 2 0.13
Якобсен Торе 2 (1) 0.13
Semih Sahin 1 0.07
Сикингер Карло 1 0.07
Ваннер Пауль 1 0.07
Коррейя Марсель 1 0.07
Боямба Джозеф 1 0.07
Якель Фредерик 0 0
Robin Fellhauer 0 0

Карточки

Герта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ляйстнер Тони 3 1
Кемпф Марк-Оливер 1 1
Нидерлехнер Флориан 2 0
Кенни Джонджо 2 0
Дардаи Палко 2 0
Дордой Мартон 2 0
Marten Winkler 2 0
Кристенсен Густав 2 0
Клеменс Паскаль 2 0
Bence Dardai 2 0
Бухалакис Андреас 1 0
Дуджак Джереми 1 0
Табакович Харис 1 0
Превляк Смаил 1 0
Рихтер Марко 1 0
Зефёйк Дейовайсио 1 0
Хуссейн Билаль 1 0
Карбовник Михал 1 0
Гехтер Линус 1 0
Эльвeрсберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Якобсен Торе 5 0
Сикингер Карло 5 0
Semih Sahin 3 0
Конрад Кевин 2 0
Maurice Neubauer 2 0
Manuel Feil 2 0
Jannik Rochelt 2 0
Вандермерш Юго 2 0
Paul Stock 2 0
Антонич Нико 1 0
Kevin Koffi 1 0
Robin Fellhauer 1 0
Lukas Pinckert 1 0
Ваннер Пауль 1 0

Результаты матчей

Герта
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Эльвeрсберг
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

4
6
Герта
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
25% (2)
0% (0)
Эльвeрсберг
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

12
9

Упущенные победы

7
10
Герта
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
20% (3)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
27% (4)
13% (2)
Эльвeрсберг
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

14
11

Упущенные победы

11
16

Голы по времени матча

Забито

20
13
11 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 5
9 Не забивали 7
3
15%
3
23%
1-15
3
15%
3
23%
16-30
5
25%
2
15%
31-45
2
10%
1
8%
46-60
5
25%
2
15%
61-75
2
10%
2
15%
76-90

Пропущено

6
13
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
1
17%
1
8%
1-15
1
17%
2
15%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
1
17%
1
8%
46-60
1
17%
5
38%
61-75
2
33%
1
8%
76-90

Забито

13
11
9 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
10 Не забивали 10
2
15%
2
18%
1-15
3
23%
1
9%
16-30
4
31%
2
18%
31-45
2
15%
5
45%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
1
8%
1
9%
76-90

Пропущено

17
12
4 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
1
6%
3
25%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
3
18%
2
17%
31-45
6
35%
0
0%
46-60
2
12%
1
8%
61-75
5
29%
29%
4
33%
76-90

Забито

33
24
20 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 9
4 Не забивали 2
5
15%
5
21%
1-15
6
18%
4
17%
16-30
9
27%
4
17%
31-45
4
12%
6
25%
46-60
6
18%
2
8%
61-75
3
9%
3
13%
76-90

Пропущено

23
25
6 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 12
2
9%
4
16%
1-15
1
4%
4
16%
16-30
3
13%
5
20%
31-45
7
30%
1
4%
46-60
3
13%
6
24%
61-75
7
30%
5
20%
76-90

Результаты последних матчей

Герта
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Ганновер 96 - Герта 2:2 Герта - Альтглинике 4:0 Герта - Карлсруэ 2:2 Ганза - Герта 0:0
Герта - Майнц 3:0 Герта - Падерборн 3:1 Нюрнберг - Герта 3:1 Теннис Боруссия - Герта 1:6 Шальке 04 - Герта 1:2 Герта - Санкт-Паули 1:2 Хольштайн Киль - Герта 2:3 Герта - Айнтрахт Бр 3:0 Герта Целендорф - Герта 1:4 Магдебург - Герта 6:4 Герта - Гройтер Фюрт 5:0 Гамбург - Герта 3:0 Карл Цейс - Герта 0:5 Герта - Веен Висбаден 0:1 Фортуна - Герта 1:0 Стандард - Герта 1:1
Эльвeрсберг
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Эльвeрсберг - Падерборн 4:1 Эльвeрсберг - Мец 1:0 Шальке 04 - Эльвeрсберг 1:2 Эльвeрсберг - Санкт-Паули 0:2
Магдебург - Эльвeрсберг 1:2 Эльвeрсберг - Айнтрахт Бр 3:0 Дармштадт - Эльвeрсберг 4:2 Хольштайн Киль - Эльвeрсберг 1:1 Эльвeрсберг - Гройтер Фюрт 1:1 Веен Висбаден - Эльвeрсберг 0:2 Эльвeрсберг - Гамбург 2:1 Страсбург - Эльвeрсберг 0:0 Оснабрюк - Эльвeрсберг 0:1 Эльвeрсберг - Фортуна 0:5 Кайзерслаутерн - Эльвeрсберг 3:2 Эльвeрсберг - Майнц 0:1 Эльвeрсберг - Ганза 1:2 Ганновер 96 - Эльвeрсберг 2:2 Вальдхоф - Эльвeрсберг 0:2 Зандхаузен - Эльвeрсберг 2:1

Результаты матчей

Герта
Эльвeрсберг

Точный счет

0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

3
2 раза 29%
5
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
6:4
1 раз 13%
1:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
2
5 раз 63%
1
3 раза 38%

Точный счет

1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
6:4
1 раз 7%
1:2
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
1
2 раза 13%
5
2 раза 13%
4
1 раз 7%
2
6 раз 40%
1
5 раз 33%
0
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Герта
Эльвeрсберг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
2
5
2
1.5
3
4
4
3
2.5
2
5
2
5
3.5
1
6
2
5
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
4
4
1.5
5
3
2
6
2.5
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
13
2
9
6
1.5
8
7
6
9
2.5
2
13
3
12
3.5
1
14
2
13
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 15 8 7 0 29 - 13 31
2.
Хольштайн Киль
 15 9 2 4 29 - 23 29
3.
Гамбург
 15 8 4 3 30 - 20 28
4.
Фортуна
 15 8 3 4 34 - 18 27
5.
Гройтер Фюрт
 15 8 3 4 24 - 17 27
6.
Эльвeрсберг
 15 7 3 5 24 - 25 24
7.
Ганновер 96
 15 6 5 4 28 - 18 23
8.
Герта
 15 6 3 6 31 - 25 21
9.
Веен Висбаден
 15 6 3 6 17 - 18 21
10.
Падерборн
 15 6 3 6 23 - 27 21
11.
Нюрнберг
 15 6 3 6 23 - 31 21
12.
Магдебург
 15 5 4 6 27 - 24 19
13.
Кайзерслаутерн
 15 5 3 7 26 - 32 18
14.
Ганза
 15 5 2 8 17 - 23 17
15.
Карлсруэ
 15 4 5 6 25 - 26 17
16.
Шальке 04
 15 5 1 9 27 - 33 16
17.
Айнтрахт Бр
 15 2 2 11 11 - 29 8
18.
Оснабрюк
 15 1 4 10 14 - 37 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 7 7 0 0 17 - 4 21
2.
Гройтер Фюрт
 8 6 1 1 18 - 6 19
3.
Санкт-Паули
 8 4 4 0 17 - 6 16
4.
Ганновер 96
 7 4 2 1 17 - 6 14
5.
Фортуна
 8 4 2 2 17 - 14 14
6.
Герта
 7 4 1 2 19 - 7 13
7.
Кайзерслаутерн
 8 4 1 3 16 - 15 13
8.
Хольштайн Киль
 8 4 1 3 16 - 16 13
9.
Шальке 04
 7 4 0 3 16 - 11 12
10.
Веен Висбаден
 7 3 3 1 7 - 6 12
11.
Карлсруэ
 8 3 3 2 14 - 11 12
12.
Магдебург
 7 3 2 2 16 - 12 11
13.
Падерборн
 7 3 2 2 11 - 10 11
14.
Нюрнберг
 7 3 2 2 10 - 12 11
15.
Эльвeрсберг
 7 3 1 3 11 - 12 10
16.
Ганза
 8 3 1 4 10 - 12 10
17.
Айнтрахт Бр
 8 2 2 4 9 - 14 8
18.
Оснабрюк
 8 1 2 5 9 - 15 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 7 5 1 1 13 - 7 16
2.
Санкт-Паули
 7 4 3 0 12 - 7 15
3.
Эльвeрсберг
 8 4 2 2 13 - 13 14
4.
Фортуна
 7 4 1 2 17 - 4 13
5.
Падерборн
 8 3 1 4 12 - 17 10
6.
Нюрнберг
 8 3 1 4 13 - 19 10
7.
Веен Висбаден
 8 3 0 5 10 - 12 9
8.
Ганновер 96
 8 2 3 3 11 - 12 9
9.
Гройтер Фюрт
 7 2 2 3 6 - 11 8
10.
Магдебург
 8 2 2 4 11 - 12 8
11.
Герта
 8 2 2 4 12 - 18 8
12.
Ганза
 7 2 1 4 7 - 11 7
13.
Гамбург
 8 1 4 3 13 - 16 7
14.
Карлсруэ
 7 1 2 4 11 - 15 5
15.
Кайзерслаутерн
 7 1 2 4 10 - 17 5
16.
Шальке 04
 8 1 1 6 11 - 22 4
17.
Оснабрюк
 7 0 2 5 5 - 22 2
18.
Айнтрахт Бр
 7 0 0 7 2 - 15 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Гамбург Глацель Роберт 11 (3)
Герта Табакович Харис 9 (3)
Ганновер 96 Тойхерт Седрик 8 (1)
Санкт-Паули Хартель Марсель 7 (6)
Гамбург Бенеш Ласло 7 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 1 8
Айнтрахт Бр Николау Яннис 2 4
Магдебург Атик Бариш 7
Веен Висбаден Анга-Лётшер Мартин 1 5
Веен Висбаден Вукотич Александар 1 5
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Вандермерш Юго уходит с поля. Semih Sahin выходит вместо него
    • 46'
      Кемпф Марк-Оливер уходит с поля. Михал Карбовник выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    Где смотреть матч Герта 5:1 Эльвeрсберг онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Бонусы букмекеров
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (10) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     