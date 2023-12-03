Тур: 15. Стадион: Олимпиаштадион. Зрители: 33097
5:1
Конец матча
0'
1:0
12' ГолГехтер Линус
1:1
15' ГолЯкобсен Торе
2:1
23' ГолНидерлехнер Флориан
39' Желтая карточкаКонрад Кевин
3:1
61' ГолНидерлехнер Флориан
4:1
67' ГолНидерлехнер Флориан
5:1
71' ГолКенни Джонджо
89' Желтая карточкаKevin Koffi
90'+4
Ход матча
12'
1:0
15'
1:1
23'
39'
61'
67'
71'
5:1
89'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 10
-
6 Удары в створ 5
-
3 Угловые 4
-
2 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
528 Количество передач 462
-
52 Владение мячом, % 48
12
Эрнст
Тьярк
44
Гехтер
Линус
11
Резе
Фабиан
31
Якобсен
Торе
17
Ваннер
Пауль
21
Paul
Stock
- Основной состав
-
12 Эрнст ТьяркВратарь
- Защитник
-
44 Гехтер ЛинусЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Резе ФабианПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
47 Tony Rolke
-
Главный тренер: Дардаи Пал
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
31 Якобсен ТореПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Ваннер ПаульПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Paul StockНападающий
- Запасные игроки
-
28 Босс ТимВратарь
- Вратарь
-
26 Зикер АрнеЗащитник
-
35 Антонич НикоЗащитник
- Полузащитник
-
30 Kevin KoffiНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Horst Steffen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Бомбардиры внутри турнира
Герта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Табакович Харис
|9 (1)
|0.6
|Нидерлехнер Флориан
|5
|0.33
|Резе Фабиан
|4 (1)
|0.27
|Превляк Смаил
|4
|0.27
|Marten Winkler
|2
|0.13
|Кенни Джонджо
|2
|0.13
|Бухалакис Андреас
|1
|0.07
|Дардаи Палко
|1
|0.07
|Гехтер Линус
|1
|0.07
|Шерхант Дерри
|1
|0.07
|Клеменс Паскаль
|1
|0.07
|Хуссейн Билаль
|0
|0
|Дордой Мартон
|0
|0
|Карбовник Михал
|0
|0
|Кристенсен Густав
|0
|0
Эльвeрсберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Luca Pascal Schnellbacher
|4
|0.27
|Paul Stock
|3
|0.2
|Jannik Rochelt
|3
|0.2
|Фагир Вахид
|3
|0.2
|Maurice Neubauer
|2
|0.13
|Manuel Feil
|2
|0.13
|Якобсен Торе
|2 (1)
|0.13
|Semih Sahin
|1
|0.07
|Сикингер Карло
|1
|0.07
|Ваннер Пауль
|1
|0.07
|Коррейя Марсель
|1
|0.07
|Боямба Джозеф
|1
|0.07
|Якель Фредерик
|0
|0
|Robin Fellhauer
|0
|0
Карточки
Герта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ляйстнер Тони
|3
|1
|Кемпф Марк-Оливер
|1
|1
|Нидерлехнер Флориан
|2
|0
|Кенни Джонджо
|2
|0
|Дардаи Палко
|2
|0
|Дордой Мартон
|2
|0
|Marten Winkler
|2
|0
|Кристенсен Густав
|2
|0
|Клеменс Паскаль
|2
|0
|Bence Dardai
|2
|0
|Бухалакис Андреас
|1
|0
|Дуджак Джереми
|1
|0
|Табакович Харис
|1
|0
|Превляк Смаил
|1
|0
|Рихтер Марко
|1
|0
|Зефёйк Дейовайсио
|1
|0
|Хуссейн Билаль
|1
|0
|Карбовник Михал
|1
|0
|Гехтер Линус
|1
|0
Эльвeрсберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Якобсен Торе
|5
|0
|Сикингер Карло
|5
|0
|Semih Sahin
|3
|0
|Конрад Кевин
|2
|0
|Maurice Neubauer
|2
|0
|Manuel Feil
|2
|0
|Jannik Rochelt
|2
|0
|Вандермерш Юго
|2
|0
|Paul Stock
|2
|0
|Антонич Нико
|1
|0
|Kevin Koffi
|1
|0
|Robin Fellhauer
|1
|0
|Lukas Pinckert
|1
|0
|Ваннер Пауль
|1
|0
Результаты матчей
Герта
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Эльвeрсберг
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
4
6
Герта
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
25% (2)
0% (0)
Эльвeрсберг
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
12
9
Упущенные победы
7
10
Герта
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
20% (3)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
27% (4)
13% (2)
Эльвeрсберг
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
14
11
Упущенные победы
11
16
Голы по времени матча
Забито
20
13
11 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 5
9 Не забивали 7
3
15%
3
23%
1-15
3
15%
3
23%
16-30
5
25%
2
15%
31-45
2
10%
1
8%
46-60
5
25%
2
15%
61-75
2
10%
2
15%
76-90
Пропущено
6
13
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
1
17%
1
8%
1-15
1
17%
2
15%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
1
17%
1
8%
46-60
1
17%
5
38%
61-75
2
33%
1
8%
76-90
Забито
13
11
9 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
10 Не забивали 10
2
15%
2
18%
1-15
3
23%
1
9%
16-30
4
31%
2
18%
31-45
2
15%
5
45%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
1
8%
1
9%
76-90
Пропущено
17
12
4 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
1
6%
3
25%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
3
18%
2
17%
31-45
6
35%
0
0%
46-60
2
12%
1
8%
61-75
5
29%
29%
4
33%
76-90
Забито
33
24
20 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 9
4 Не забивали 2
5
15%
5
21%
1-15
6
18%
4
17%
16-30
9
27%
4
17%
31-45
4
12%
6
25%
46-60
6
18%
2
8%
61-75
3
9%
3
13%
76-90
Пропущено
23
25
6 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 12
2
9%
4
16%
1-15
1
4%
4
16%
16-30
3
13%
5
20%
31-45
7
30%
1
4%
46-60
3
13%
6
24%
61-75
7
30%
5
20%
76-90
Результаты последних матчей
Герта
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Ганновер 96 - Герта 2:2 Герта - Альтглинике 4:0 Герта - Карлсруэ 2:2 Ганза - Герта 0:0
Герта - Майнц 3:0 Герта - Падерборн 3:1 Нюрнберг - Герта 3:1 Теннис Боруссия - Герта 1:6 Шальке 04 - Герта 1:2 Герта - Санкт-Паули 1:2 Хольштайн Киль - Герта 2:3 Герта - Айнтрахт Бр 3:0 Герта Целендорф - Герта 1:4 Магдебург - Герта 6:4 Герта - Гройтер Фюрт 5:0 Гамбург - Герта 3:0 Карл Цейс - Герта 0:5 Герта - Веен Висбаден 0:1 Фортуна - Герта 1:0 Стандард - Герта 1:1
Эльвeрсберг
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Эльвeрсберг - Падерборн 4:1 Эльвeрсберг - Мец 1:0 Шальке 04 - Эльвeрсберг 1:2 Эльвeрсберг - Санкт-Паули 0:2
Магдебург - Эльвeрсберг 1:2 Эльвeрсберг - Айнтрахт Бр 3:0 Дармштадт - Эльвeрсберг 4:2 Хольштайн Киль - Эльвeрсберг 1:1 Эльвeрсберг - Гройтер Фюрт 1:1 Веен Висбаден - Эльвeрсберг 0:2 Эльвeрсберг - Гамбург 2:1 Страсбург - Эльвeрсберг 0:0 Оснабрюк - Эльвeрсберг 0:1 Эльвeрсберг - Фортуна 0:5 Кайзерслаутерн - Эльвeрсберг 3:2 Эльвeрсберг - Майнц 0:1 Эльвeрсберг - Ганза 1:2 Ганновер 96 - Эльвeрсберг 2:2 Вальдхоф - Эльвeрсберг 0:2 Зандхаузен - Эльвeрсберг 2:1
Результаты матчей
Герта
Эльвeрсберг
Точный счет
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
Точное количество голов
3
2 раза 29%
5
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
6:4
1 раз 13%
1:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
2
5 раз 63%
1
3 раза 38%
Точный счет
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
6:4
1 раз 7%
1:2
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
1
2 раза 13%
5
2 раза 13%
4
1 раз 7%
2
6 раз 40%
1
5 раз 33%
0
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Герта
Эльвeрсберг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
52
52
34
43
25
25
16
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
44
53
26
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
132
96
87
69
213
312
114
213
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Гамбург
|Глацель Роберт
|11 (3)
|Герта
|Табакович Харис
|9 (3)
|Ганновер 96
|Тойхерт Седрик
|8 (1)
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|7 (6)
|Гамбург
|Бенеш Ласло
|7 (5)
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|1 8
|Айнтрахт Бр
|Николау Яннис
|2 4
|Магдебург
|Атик Бариш
|7
|Веен Висбаден
|Анга-Лётшер Мартин
|1 5
|Веен Висбаден
|Вукотич Александар
|1 5