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  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 15. Стадион: .
Карлсруэ
2:2
Второй тайм: 90+'
Ганза
0'
0:1
16' Гол
Брумадо Жуниор
0:2
34' Гол
Россбах Дамиан
1:2
44' Гол
Матанович Игорь
73' Желтая карточка
Ванитцек Марвин
2:2
81' Гол
Зивзивадзе Буду
83' Желтая карточка
Франке Марсель
86' Желтая карточка
Ланг Яннис

Ход матча

16'
0:1
Брумадо Жуниор
34'
0:2
Россбах Дамиан
(Dennis Dressel)
44'
Матанович Игорь
(Штиндль Ларс)
1:2
62'
Йенсен Леон
Небель Пауль
 
62'
Зивзивадзе Буду
Шлойзенер Фабиан
 
70'
Бурнич Дженис
Гондорф Жером
 
70'
Херольд Дэвид
Хайзе Филип
 
73'
Ванитцек Марвин
 
79'
 
Шумахер Кевин
Рейн Симон
81'
Зивзивадзе Буду
2:2
83'
Франке Марсель
 
84'
Тиеде Марко
Юнг Себастьян
 
86'
 
Ланг Яннис
90'
 
Фролинг Нильс
Ингельссон Сванте
90'
 
Переа Хуан
Прёгер Кай

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 10
  • 7 Удары в створ 7
  • 8 Угловые 4
  • 0 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 59 Владение мячом, % 41
Лучшие коэффициенты
Карлсруэ
Ничья
Ганза
8.30
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4.10
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8.94
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Все Коэффициенты
23
Древес
Патрик
2
Юнг
Себастьян
28
Франке
Марсель
4
Байфус
Марцель
16
Хайзе
Филип
8
Гондорф
Жером
26
Небель
Пауль
10
Ванитцек
Марвин
13
Штиндль
Ларс
24
Шлойзенер
Фабиан
9
Матанович
Игорь
1
Кольке
Маркус
34
Ланг
Яннис
5
Хюсинг
Оливер
4
Россбах
Дамиан
21
Россипаль
Александер
14
Ингельссон
Сванте
19
Василиадис
Себастиан
6
Dennis
Dressel
8
Рейн
Симон
9
Прёгер
Кай
49
Брумадо
Жуниор
Карлсруэ
4-1-2-1-2
Ганза
4-4-2

История личных встреч

Карлсруэ
Ганза

11 матчей

54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

54.5%
18.2%
27.3%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 3 победы

16 матчей

37.5%
43.8%
18.7%
6 побед 7 ничьих 3 победы

Первый тайм

37.5%
31.3%
31.2%
6 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

31.3%
50%
18.7%
5 побед 8 ничьих 3 победы

История матчей

Б2
0:2
Б2
2:0
Б2
2:2
Б2
1:3
Б3
1:1
Б3
1:0
Б3
0:0
Б3
0:3
Б3
1:1
Б3
0:3
Б2
2:2
Б2
1:1
Б2
2:1
Б2
2:1
Б
1:2
Б
0:0

Голы

Всего голов

11
13

Голов в среднем за матч

1.38
1.63

Среднее время на гол

65
55

Всего голов

5
9

Голов в среднем за матч

0.63
1.13

Среднее время на гол

144
80

Всего голов

16
22

Голов в среднем за матч

1
1.38

Тотал матчей

2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
8
Больше 50%
Меньше 50%
8
3
Больше 19%
Меньше 81%
13

Среднее время на гол

90
65

Бомбардиры внутри турнира

Карлсруэ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шлойзенер Фабиан 5 0.33
Ванитцек Марвин 4 (1) 0.27
Зивзивадзе Буду 4 0.27
Матанович Игорь 3 0.2
Штиндль Ларс 2 0.13
Йенсен Леон 2 0.13
Небель Пауль 1 0.07
Бурнич Дженис 1 0.07
Бормут Робин 1 0.07
Юнг Себастьян 0 0
Хайзе Филип 0 0
Гондорф Жером 0 0
Ганза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Переа Хуан 3 0.2
Брумадо Жуниор 3 (2) 0.2
Ван дер Верфф Яспер 2 0.13
Россбах Дамиан 1 0.07
Фролинг Нильс 1 0.07
Dennis Dressel 1 0.07
Штраус Джон-Патрик 1 0.07
Прёгер Кай 1 0.07
Кинсомби Кристиан 1 0.07
Brumado Junior 1 0.07
Россипаль Александер 0 0
Хинтерзеер Лукас 0 0
Ингельссон Сванте 0 0
Шумахер Кевин 0 0

Карточки

Карлсруэ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ванитцек Марвин 5 0
Йенсен Леон 4 0
Хайзе Филип 3 0
Небель Пауль 3 0
Гондорф Жером 2 0
Франке Марсель 2 0
Шлойзенер Фабиан 2 0
Бурнич Дженис 2 0
Бормут Робин 2 0
Штиндль Ларс 1 0
Юнг Себастьян 1 0
Тиеде Марко 1 0
Байфус Марцель 1 0
Ганза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ингельссон Сванте 5 0
Россбах Дамиан 4 0
Россипаль Александер 4 0
Найдхарт Нико 3 0
Василиадис Себастиан 3 0
Шумахер Кевин 3 0
Прёгер Кай 2 0
Ван дер Верфф Яспер 2 0
Давид Йонас 2 0
Кинсомби Кристиан 2 0
Переа Хуан 2 0
Хинтерзеер Лукас 1 0
Кольке Маркус 1 0
Хюсинг Оливер 1 0
Штраус Джон-Патрик 1 0
Бахманн Яник 1 0
Брумадо Жуниор 1 0
Dennis Dressel 1 0

Результаты матчей

Карлсруэ
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Ганза
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

3
2
Карлсруэ
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Ганза
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

9
12

Упущенные победы

5
5
Карлсруэ
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Ганза
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

11
15

Упущенные победы

8
7

Голы по времени матча

Забито

11
5
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
9 Не забивали 10
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
1
20%
16-30
2
18%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
3
27%
2
40%
76-90

Пропущено

10
9
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 5
1
10%
2
22%
1-15
3
30%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
5
50%
0
0%
61-75
1
10%
3
33%
76-90

Забито

11
9
8 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 5
8 Не забивали 8
4
36%
1
11%
1-15
1
9%
2
22%
16-30
3
27%
2
22%
31-45
1
9%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
18%
2
22%
76-90

Пропущено

15
13
9 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
5
33%
1
8%
1-15
2
13%
4
31%
16-30
2
13%
3
23%
31-45
2
13%
3
23%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
2
13%
2
15%
76-90

Забито

22
14
14 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 6
3 Не забивали 4
6
27%
1
7%
1-15
3
14%
3
21%
16-30
5
23%
3
21%
31-45
1
5%
2
14%
46-60
2
9%
1
7%
61-75
5
23%
4
29%
76-90

Пропущено

25
22
13 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 10
6
24%
3
14%
1-15
5
20%
5
23%
16-30
2
8%
4
18%
31-45
2
8%
5
23%
46-60
7
28%
0
0%
61-75
3
12%
5
23%
76-90

Результаты последних матчей

Карлсруэ
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Карлсруэ - Нюрнберг 4:1 Карлсруэ - Ульм 1846 0:2 Герта - Карлсруэ 2:2 Карлсруэ - Падерборн 0:3
Санкт-Паули - Карлсруэ 2:1 Карлсруэ - Шальке 04 3:0 Карлсруэ - Страсбург 3:0 Магдебург - Карлсруэ 1:1 Карлсруэ - Хольштайн Киль 0:2 Гройтер Фюрт - Карлсруэ 4:3 Карлсруэ - Кайзерслаутерн 1:1 Карлсруэ - Фрайбург 0:1 Фортуна - Карлсруэ 3:1 Карлсруэ - Айнтрахт Бр 2:0 Веен Висбаден - Карлсруэ 1:0 Саарбрюккен - Карлсруэ 2:1 Карлсруэ - Гамбург 2:2 Карлсруэ - Хомбург-08 1:1 Оснабрюк - Карлсруэ 2:3 Карлсруэ - Дармштадт 0:0
Ганза
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Ганза - Санкт-Паули 2:3 Вердер - Ганза 1:2 Магдебург - Ганза 1:2 Ганза - Герта 0:0
Нюрнберг - Ганза 3:2 Веен Висбаден - Ганза 1:0 Ганза - Хольштайн Киль 1:3 Ганза - Нествед 1:0 Гройтер Фюрт - Ганза 1:0 Ганза - Айнтрахт Бр 1:0 Кайзерслаутерн - Ганза 3:1 Ганза - Фортуна 1:3 Гамбург - Ганза 2:0 Ганза - Оснабрюк 2:1 Ганза - Ганновер 96 1:2 Франкфурт - Ганза 1:1 Эльвeрсберг - Ганза 1:2 Ганза - Нюрнберг 2:0 Ганза - Севилья 2:1 Ганза - Динамо Берлин 1:1

Результаты матчей

Карлсруэ
Ганза

Точный счет

0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
1:3
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
0
1 раз 13%

Точный счет

1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
1:0
2 раза 33%
1:2
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%

Точный счет

2:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
1:2
3 раза 21%
1:3
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%
4
1 раз 7%
2
5 раз 36%
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%

Тоталы голов в матче

Карлсруэ
Ганза

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
7
1
4
3
1.5
3
5
2
5
2.5
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
3
3
3
4
1.5
2
4
2
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
10
4
7
7
1.5
5
9
4
10
2.5
1
13
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 15 8 7 0 29 - 13 31
2.
Хольштайн Киль
 15 9 2 4 29 - 23 29
3.
Гамбург
 15 8 4 3 30 - 20 28
4.
Фортуна
 15 8 3 4 34 - 18 27
5.
Гройтер Фюрт
 15 8 3 4 24 - 17 27
6.
Эльвeрсберг
 1:5 15 7 3 5 24 - 25 24
7.
Ганновер 96
 0:1 15 6 5 4 28 - 18 23
8.
Герта
 5:1 15 6 3 6 31 - 25 21
9.
Веен Висбаден
 15 6 3 6 17 - 18 21
10.
Падерборн
 1:0 15 6 3 6 23 - 27 21
11.
Нюрнберг
 15 6 3 6 23 - 31 21
12.
Магдебург
 15 5 4 6 27 - 24 19
13.
Кайзерслаутерн
 15 5 3 7 26 - 32 18
14.
Ганза
 2:2 15 5 2 8 17 - 23 17
15.
Карлсруэ
 2:2 15 4 5 6 25 - 26 17
16.
Шальке 04
 15 5 1 9 27 - 33 16
17.
Айнтрахт Бр
 15 2 2 11 11 - 29 8
18.
Оснабрюк
 15 1 4 10 14 - 37 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 7 7 0 0 17 - 4 21
2.
Гройтер Фюрт
 8 6 1 1 18 - 6 19
3.
Санкт-Паули
 8 4 4 0 17 - 6 16
4.
Ганновер 96
 0:1 7 4 2 1 17 - 6 14
5.
Фортуна
 8 4 2 2 17 - 14 14
6.
Герта
 5:1 7 4 1 2 19 - 7 13
7.
Кайзерслаутерн
 8 4 1 3 16 - 15 13
8.
Хольштайн Киль
 8 4 1 3 16 - 16 13
9.
Шальке 04
 7 4 0 3 16 - 11 12
10.
Веен Висбаден
 7 3 3 1 7 - 6 12
11.
Карлсруэ
 2:2 8 3 3 2 14 - 11 12
12.
Магдебург
 7 3 2 2 16 - 12 11
13.
Падерборн
 1:0 7 3 2 2 11 - 10 11
14.
Нюрнберг
 7 3 2 2 10 - 12 11
15.
Эльвeрсберг
 1:5 7 3 1 3 11 - 12 10
16.
Ганза
 2:2 8 3 1 4 10 - 12 10
17.
Айнтрахт Бр
 8 2 2 4 9 - 14 8
18.
Оснабрюк
 8 1 2 5 9 - 15 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 7 5 1 1 13 - 7 16
2.
Санкт-Паули
 7 4 3 0 12 - 7 15
3.
Эльвeрсберг
 1:5 8 4 2 2 13 - 13 14
4.
Фортуна
 7 4 1 2 17 - 4 13
5.
Падерборн
 1:0 8 3 1 4 12 - 17 10
6.
Нюрнберг
 8 3 1 4 13 - 19 10
7.
Веен Висбаден
 8 3 0 5 10 - 12 9
8.
Ганновер 96
 0:1 8 2 3 3 11 - 12 9
9.
Гройтер Фюрт
 7 2 2 3 6 - 11 8
10.
Магдебург
 8 2 2 4 11 - 12 8
11.
Герта
 5:1 8 2 2 4 12 - 18 8
12.
Ганза
 2:2 7 2 1 4 7 - 11 7
13.
Гамбург
 8 1 4 3 13 - 16 7
14.
Карлсруэ
 2:2 7 1 2 4 11 - 15 5
15.
Кайзерслаутерн
 7 1 2 4 10 - 17 5
16.
Шальке 04
 8 1 1 6 11 - 22 4
17.
Оснабрюк
 7 0 2 5 5 - 22 2
18.
Айнтрахт Бр
 7 0 0 7 2 - 15 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Гамбург Глацель Роберт 11 (3)
Герта Табакович Харис 9 (3)
Ганновер 96 Тойхерт Седрик 8 (1)
Санкт-Паули Хартель Марсель 7 (6)
Гамбург Бенеш Ласло 7 (5)
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Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 1 8
Айнтрахт Бр Николау Яннис 2 4
Магдебург Атик Бариш 7
Веен Висбаден Анга-Лётшер Мартин 1 5
Веен Висбаден Вукотич Александар 1 5
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