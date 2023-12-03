Тур: 15. Стадион: BBBank Wildpark.
0'
0:1
16' ГолБрумадо Жуниор
0:2
34' ГолРоссбах Дамиан
1:2
44' ГолМатанович Игорь
73' Желтая карточкаВанитцек Марвин
2:2
81' ГолЗивзивадзе Буду
83' Желтая карточкаФранке Марсель
86' Желтая карточкаЛанг Яннис
Ход матча
16'
0:1
34'
0:2
44'
1:2
73'
81'
2:2
83'
86'
90'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 10
-
7 Удары в створ 7
-
8 Угловые 4
-
0 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
59 Владение мячом, % 41
16
Хайзе
Филип
26
Небель
Пауль
13
Штиндль
Ларс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Хайзе ФилипЗащитник
- Полузащитник
-
26 Небель ПаульПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Штиндль ЛарсПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
29 Вейсc МаксимВратарь
- Защитник
-
21 Тиеде МаркоЗащитник
-
32 Бормут РобинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
30 Eren Ozturk
-
Главный тренер: Айхнер Кристиан
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Ланг ЯннисЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Кёрбер НильсВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Переа ХуанНападающий
-
-
-
Главный тренер: Шварц Алоис
История личных встреч
Карлсруэ
Ганза
11 матчей
54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
54.5%
18.2%
27.3%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 3 победы
16 матчей
37.5%
43.8%
18.7%
6 побед 7 ничьих 3 победы
Первый тайм
37.5%
31.3%
31.2%
6 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
31.3%
50%
18.7%
5 побед 8 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
11
13
Голов в среднем за матч
1.38
1.63
Среднее время на гол
65
55
Всего голов
5
9
Голов в среднем за матч
0.63
1.13
Среднее время на гол
144
80
Всего голов
16
22
Голов в среднем за матч
1
1.38
Тотал матчей
2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
8
Больше 50%
Меньше 50%
8
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
Среднее время на гол
90
65
Бомбардиры внутри турнира
Карлсруэ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шлойзенер Фабиан
|5
|0.33
|Ванитцек Марвин
|4 (1)
|0.27
|Зивзивадзе Буду
|4
|0.27
|Матанович Игорь
|3
|0.2
|Штиндль Ларс
|2
|0.13
|Йенсен Леон
|2
|0.13
|Небель Пауль
|1
|0.07
|Бурнич Дженис
|1
|0.07
|Бормут Робин
|1
|0.07
|Юнг Себастьян
|0
|0
|Хайзе Филип
|0
|0
|Гондорф Жером
|0
|0
Ганза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Переа Хуан
|3
|0.2
|Брумадо Жуниор
|3 (2)
|0.2
|Ван дер Верфф Яспер
|2
|0.13
|Россбах Дамиан
|1
|0.07
|Фролинг Нильс
|1
|0.07
|Dennis Dressel
|1
|0.07
|Штраус Джон-Патрик
|1
|0.07
|Прёгер Кай
|1
|0.07
|Кинсомби Кристиан
|1
|0.07
|Brumado Junior
|1
|0.07
|Россипаль Александер
|0
|0
|Хинтерзеер Лукас
|0
|0
|Ингельссон Сванте
|0
|0
|Шумахер Кевин
|0
|0
Карточки
Карлсруэ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ванитцек Марвин
|5
|0
|Йенсен Леон
|4
|0
|Хайзе Филип
|3
|0
|Небель Пауль
|3
|0
|Гондорф Жером
|2
|0
|Франке Марсель
|2
|0
|Шлойзенер Фабиан
|2
|0
|Бурнич Дженис
|2
|0
|Бормут Робин
|2
|0
|Штиндль Ларс
|1
|0
|Юнг Себастьян
|1
|0
|Тиеде Марко
|1
|0
|Байфус Марцель
|1
|0
Ганза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ингельссон Сванте
|5
|0
|Россбах Дамиан
|4
|0
|Россипаль Александер
|4
|0
|Найдхарт Нико
|3
|0
|Василиадис Себастиан
|3
|0
|Шумахер Кевин
|3
|0
|Прёгер Кай
|2
|0
|Ван дер Верфф Яспер
|2
|0
|Давид Йонас
|2
|0
|Кинсомби Кристиан
|2
|0
|Переа Хуан
|2
|0
|Хинтерзеер Лукас
|1
|0
|Кольке Маркус
|1
|0
|Хюсинг Оливер
|1
|0
|Штраус Джон-Патрик
|1
|0
|Бахманн Яник
|1
|0
|Брумадо Жуниор
|1
|0
|Dennis Dressel
|1
|0
Результаты матчей
Карлсруэ
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Ганза
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
3
2
Карлсруэ
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Ганза
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
9
12
Упущенные победы
5
5
Карлсруэ
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Ганза
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
11
15
Упущенные победы
8
7
Голы по времени матча
Забито
11
5
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
9 Не забивали 10
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
1
20%
16-30
2
18%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
3
27%
2
40%
76-90
Пропущено
10
9
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 5
1
10%
2
22%
1-15
3
30%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
5
50%
0
0%
61-75
1
10%
3
33%
76-90
Забито
11
9
8 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 5
8 Не забивали 8
4
36%
1
11%
1-15
1
9%
2
22%
16-30
3
27%
2
22%
31-45
1
9%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
18%
2
22%
76-90
Пропущено
15
13
9 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
5
33%
1
8%
1-15
2
13%
4
31%
16-30
2
13%
3
23%
31-45
2
13%
3
23%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
2
13%
2
15%
76-90
Забито
22
14
14 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 6
3 Не забивали 4
6
27%
1
7%
1-15
3
14%
3
21%
16-30
5
23%
3
21%
31-45
1
5%
2
14%
46-60
2
9%
1
7%
61-75
5
23%
4
29%
76-90
Пропущено
25
22
13 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 10
6
24%
3
14%
1-15
5
20%
5
23%
16-30
2
8%
4
18%
31-45
2
8%
5
23%
46-60
7
28%
0
0%
61-75
3
12%
5
23%
76-90
Результаты последних матчей
Карлсруэ
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Карлсруэ - Нюрнберг 4:1 Карлсруэ - Ульм 1846 0:2 Герта - Карлсруэ 2:2 Карлсруэ - Падерборн 0:3
Санкт-Паули - Карлсруэ 2:1 Карлсруэ - Шальке 04 3:0 Карлсруэ - Страсбург 3:0 Магдебург - Карлсруэ 1:1 Карлсруэ - Хольштайн Киль 0:2 Гройтер Фюрт - Карлсруэ 4:3 Карлсруэ - Кайзерслаутерн 1:1 Карлсруэ - Фрайбург 0:1 Фортуна - Карлсруэ 3:1 Карлсруэ - Айнтрахт Бр 2:0 Веен Висбаден - Карлсруэ 1:0 Саарбрюккен - Карлсруэ 2:1 Карлсруэ - Гамбург 2:2 Карлсруэ - Хомбург-08 1:1 Оснабрюк - Карлсруэ 2:3 Карлсруэ - Дармштадт 0:0
Ганза
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Ганза - Санкт-Паули 2:3 Вердер - Ганза 1:2 Магдебург - Ганза 1:2 Ганза - Герта 0:0
Нюрнберг - Ганза 3:2 Веен Висбаден - Ганза 1:0 Ганза - Хольштайн Киль 1:3 Ганза - Нествед 1:0 Гройтер Фюрт - Ганза 1:0 Ганза - Айнтрахт Бр 1:0 Кайзерслаутерн - Ганза 3:1 Ганза - Фортуна 1:3 Гамбург - Ганза 2:0 Ганза - Оснабрюк 2:1 Ганза - Ганновер 96 1:2 Франкфурт - Ганза 1:1 Эльвeрсберг - Ганза 1:2 Ганза - Нюрнберг 2:0 Ганза - Севилья 2:1 Ганза - Динамо Берлин 1:1
Результаты матчей
Карлсруэ
Ганза
Точный счет
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
1:3
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
0
1 раз 13%
Точный счет
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
1:0
2 раза 33%
1:2
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
Точный счет
2:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
1:2
3 раза 21%
1:3
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%
4
1 раз 7%
2
5 раз 36%
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
Тоталы голов в матче
Карлсруэ
Ганза
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
71
43
35
25
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
33
34
24
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
104
77
59
410
113
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|8
|7
|0
|29 - 13
|31
|2.
|15
|9
|2
|4
|29 - 23
|29
|3.
|15
|8
|4
|3
|30 - 20
|28
|4.
|15
|8
|3
|4
|34 - 18
|27
|5.
|15
|8
|3
|4
|24 - 17
|27
|6.
|1:5
|15
|7
|3
|5
|24 - 25
|24
|7.
|0:1
|15
|6
|5
|4
|28 - 18
|23
|8.
|5:1
|15
|6
|3
|6
|31 - 25
|21
|9.
|15
|6
|3
|6
|17 - 18
|21
|10.
|1:0
|15
|6
|3
|6
|23 - 27
|21
|11.
|15
|6
|3
|6
|23 - 31
|21
|12.
|15
|5
|4
|6
|27 - 24
|19
|13.
|15
|5
|3
|7
|26 - 32
|18
|14.
|2:2
|15
|5
|2
|8
|17 - 23
|17
|15.
|2:2
|15
|4
|5
|6
|25 - 26
|17
|16.
|15
|5
|1
|9
|27 - 33
|16
|17.
|15
|2
|2
|11
|11 - 29
|8
|18.
|15
|1
|4
|10
|14 - 37
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|7
|0
|0
|17 - 4
|21
|2.
|8
|6
|1
|1
|18 - 6
|19
|3.
|8
|4
|4
|0
|17 - 6
|16
|4.
|0:1
|7
|4
|2
|1
|17 - 6
|14
|5.
|8
|4
|2
|2
|17 - 14
|14
|6.
|5:1
|7
|4
|1
|2
|19 - 7
|13
|7.
|8
|4
|1
|3
|16 - 15
|13
|8.
|8
|4
|1
|3
|16 - 16
|13
|9.
|7
|4
|0
|3
|16 - 11
|12
|10.
|7
|3
|3
|1
|7 - 6
|12
|11.
|2:2
|8
|3
|3
|2
|14 - 11
|12
|12.
|7
|3
|2
|2
|16 - 12
|11
|13.
|1:0
|7
|3
|2
|2
|11 - 10
|11
|14.
|7
|3
|2
|2
|10 - 12
|11
|15.
|1:5
|7
|3
|1
|3
|11 - 12
|10
|16.
|2:2
|8
|3
|1
|4
|10 - 12
|10
|17.
|8
|2
|2
|4
|9 - 14
|8
|18.
|8
|1
|2
|5
|9 - 15
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|1
|1
|13 - 7
|16
|2.
|7
|4
|3
|0
|12 - 7
|15
|3.
|1:5
|8
|4
|2
|2
|13 - 13
|14
|4.
|7
|4
|1
|2
|17 - 4
|13
|5.
|1:0
|8
|3
|1
|4
|12 - 17
|10
|6.
|8
|3
|1
|4
|13 - 19
|10
|7.
|8
|3
|0
|5
|10 - 12
|9
|8.
|0:1
|8
|2
|3
|3
|11 - 12
|9
|9.
|7
|2
|2
|3
|6 - 11
|8
|10.
|8
|2
|2
|4
|11 - 12
|8
|11.
|5:1
|8
|2
|2
|4
|12 - 18
|8
|12.
|2:2
|7
|2
|1
|4
|7 - 11
|7
|13.
|8
|1
|4
|3
|13 - 16
|7
|14.
|2:2
|7
|1
|2
|4
|11 - 15
|5
|15.
|7
|1
|2
|4
|10 - 17
|5
|16.
|8
|1
|1
|6
|11 - 22
|4
|17.
|7
|0
|2
|5
|5 - 22
|2
|18.
|7
|0
|0
|7
|2 - 15
|0
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Гамбург
|Глацель Роберт
|11 (3)
|Герта
|Табакович Харис
|9 (3)
|Ганновер 96
|Тойхерт Седрик
|8 (1)
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|7 (6)
|Гамбург
|Бенеш Ласло
|7 (5)
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|1 8
|Айнтрахт Бр
|Николау Яннис
|2 4
|Магдебург
|Атик Бариш
|7
|Веен Висбаден
|Анга-Лётшер Мартин
|1 5
|Веен Висбаден
|Вукотич Александар
|1 5