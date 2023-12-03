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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Масса Давиде
Наполи
 
Позже
Интер Милан
Прогнозы 142
Наполи 26.1% (37)
X 47.9% (68)
Интер Милан 26.1% (37)
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1
Мерет
Алекс
22
Ди
Лоренцо
Джованни
13
Ррахмани
Амир
55
Эстигор
Лео
3
Натан
99
Замбо-Ангисса
Андре-Франк
68
Лоботка
Станислав
7
Элмас
Эльиф
21
Политано
Маттео
9
Осимхен
Виктор
77
Кварацхелия
Хвича
1
Зоммер
Янн
36
Дармиан
Маттео
6
Де
Врей
Стефан
15
Ачерби
Франческо
2
Дюмфрис
Дензел
23
Барелла
Николо
20
Чалханоглу
Хакан
22
Мхитарян
Генрих
32
Димарко
Федерико
9
Тюрам
Маркус
10
Мартинес
Лаутаро
Наполи
4-3-3
Интер Милан
3-5-2

История личных встреч

Наполи
Интер Милан

21 матч

66.7%
33.3%
14 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

42.9%
61.9%
9 побед 13 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.9%
28.6%
9.5%
13 побед 6 ничьих 0 побед

16 матчей

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед

Первый тайм

43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 8 ничьих 10 побед

37 матчей

37.8%
27%
35.2%
14 побед 10 ничьих 13 побед

Первый тайм

24.3%
54.1%
21.6%
9 побед 20 ничьих 8 побед

Второй тайм

35.1%
37.8%
27.1%
13 побед 14 ничьих 10 побед

История матчей

СA
3:1
СA
1:0
СA
1:1
СA
3:2
СA
1:1
СA
1:0
СA
2:0
К
1:1
К
0:1
СA
1:3
СA
4:1
СA
1:0
СA
0:0
СA
0:0
СA
0:1
СA
3:0
СA
2:0
К
0:2
СA
2:1
СA
2:2
К
1:0
СA
2:2
СA
0:0
СA
4:2
СA
3:1
СA
2:1
СA
1:0
К
2:0
СA
0:3
СA
1:1
К
0:1
СA
3:1
СA
0:0
СA
3:1
СA
1:0
СA
2:1
СA
1:0

Голы

Всего голов

32
13

Голов в среднем за матч

1.52
0.81

Среднее время на гол

59
110

Всего голов

22
18

Голов в среднем за матч

1.38
0.86

Среднее время на гол

65
105

Всего голов

54
31

Голов в среднем за матч

1.46
0.84

Тотал матчей

2.5
33
Больше 89%
Меньше 11%
4
23
Больше 62%
Меньше 38%
14
15
Больше 41%
Меньше 59%
22
10
Больше 27%
Меньше 73%
27
3
Больше 8%
Меньше 92%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
36

Среднее время на гол

61
107

Бомбардиры внутри турнира

Наполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Осимхен Виктор 6 (2) 0.46
Политано Маттео 5 (1) 0.38
Кварацхелия Хвича 4 0.31
Распадори Джакомо 3 0.23
Зелиньски Пётр 2 (1) 0.15
Элмас Эльиф 2 0.15
Ди Лоренцо Джованни 1 0.08
Симеоне Джованни 1 0.08
Эстигор Лео 1 0.08
Гаэтано Джанлука 1 0.08
Лоботка Станислав 0 0
Оливера Матиас 0 0
Каюсте Йенс 0 0
Интер Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Лаутаро 13 (1) 1
Чалханоглу Хакан 5 (5) 0.38
Тюрам Маркус 4 0.31
Димарко Федерико 2 0.15
Мхитарян Генрих 2 0.15
Дюмфрис Дензел 2 0.15
Ачерби Франческо 1 0.08
Фраттези Давиде 1 0.08
Арнаутович Марко 0 0
Куадрадо Хуан 0 0
Барелла Николо 0 0
Аугусто Карлос 0 0

Карточки

Наполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каюсте Йенс 4 0
Натан 2 1
Ди Лоренцо Джованни 3 0
Симеоне Джованни 3 0
Руй Мариу 2 0
Лоботка Станислав 2 0
Оливера Матиас 2 0
Кварацхелия Хвича 2 0
Руди Гарсия 2 0
Политано Маттео 1 0
Дзаноли Алессандро 1 0
Элмас Эльиф 1 0
Линдстрём Йеспер 1 0
Вальтер Маццарри 1 0
Интер Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чалханоглу Хакан 3 0
Бастони Алессандро 3 0
Индзаги Симоне 2 0
Барелла Николо 2 0
Мартинес Лаутаро 2 0
Куадрадо Хуан 1 0
Мхитарян Генрих 1 0
Ачерби Франческо 1 0
Павар Бенжамен 1 0
Дюмфрис Дензел 1 0
Фраттези Давиде 1 0
Аугусто Карлос 1 0

Результаты матчей

Наполи
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
Интер Милан
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
14% (1)
86% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
0% (0)
71% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

4
1
Наполи
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Интер Милан
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)

Сухие победы

0
4

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

16
16
Наполи
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)
Интер Милан
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

20
17

Голы по времени матча

Забито

10
13
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 5
8 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
2
15%
16-30
3
30%
2
15%
31-45
1
10%
3
23%
46-60
3
30%
2
15%
61-75
1
10%
4
31%
76-90

Пропущено

9
2
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
1
50%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
1
50%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Забито

16
17
7 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 7
7 Не забивали 6
1
6%
4
24%
1-15
3
19%
1
6%
16-30
3
19%
3
18%
31-45
2
13%
3
18%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
7
44%
4
24%
76-90

Пропущено

5
5
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
3
60%
3
60%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

26
30
12 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 18
6 Забивали первыми 12
2 Не забивали 0
1
4%
4
13%
1-15
5
19%
3
10%
16-30
6
23%
5
17%
31-45
3
12%
6
20%
46-60
3
12%
4
13%
61-75
8
31%
8
27%
76-90

Пропущено

14
7
6 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 1
9 Не пропускали 5
2
14%
0
0%
1-15
2
14%
2
29%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
4
29%
3
43%
46-60
1
7%
2
29%
61-75
3
21%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Наполи
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Реал Мадрид - Наполи 4:2 Аталанта - Наполи 1:2 Наполи - Эмполи 0:1 Наполи - Унион Берлин 1:1
Салернитана - Наполи 0:2 Наполи - Милан 2:2 Унион Берлин - Наполи 0:1 Верона - Наполи 1:3 Наполи - Фиорентина 1:3 Наполи - Реал Мадрид 2:3 Лечче - Наполи 0:4 Наполи - Удинезе 4:1 Болонья - Наполи 0:0 Брага - Наполи 1:2 Дженоа - Наполи 2:2 Наполи - Лацио 1:2 Наполи - Сассуоло 2:0 Фрозиноне - Наполи 1:3 Наполи - Аполлон 2:0 Наполи - Аугсбург 1:0
Интер Милан
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Бенфика - Интер Милан 3:3 Ювентус - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Фрозиноне 2:0 Ред Булл Зальцбург - Интер Милан 0:1
Аталанта - Интер Милан 1:2 Интер Милан - Рома 1:0 Интер Милан - Ред Булл Зальцбург 2:1 Торино - Интер Милан 0:3 Интер Милан - Болонья 2:2 Интер Милан - Бенфика 1:0 Салернитана - Интер Милан 0:4 Интер Милан - Сассуоло 1:2 Эмполи - Интер Милан 0:1 Реал Сосьедад - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Милан 5:1 Интер Милан - Фиорентина 4:0 Кальяри - Интер Милан 0:2 Интер Милан - Монца 2:0 Интер Милан - Эгнатия 4:2 Ред Булл Зальцбург - Интер Милан 3:4

Результаты матчей

Наполи
Интер Милан

Точный счет

0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
2:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Точный счет

1:3
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

1:3
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 38%
0
2 раза 15%
1
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
2 раза 15%
2
5 раз 38%
1
4 раза 31%
4
2 раза 15%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Наполи
Интер Милан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
3
1.5
5
2
1
5
2.5
2
5
1
5
3.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
6
1
1.5
4
2
3
4
2.5
2
4
1
6
3.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
9
4
1.5
9
4
4
9
2.5
4
9
2
11
3.5
3
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 14 10 3 1 22 - 9 33
2.
Интер Милан
 Заявка 13 10 2 1 30 - 7 32
3.
Милан
 Заявка 14 9 2 3 24 - 15 29
4.
Наполи
 Заявка 13 7 3 3 26 - 14 24
5.
Рома
 Заявка 14 7 3 4 27 - 16 24
6.
Фиорентина
 Заявка 14 7 2 5 23 - 17 23
7.
Болонья
 Заявка 14 5 7 2 16 - 11 22
8.
Аталанта
 Заявка 13 6 2 5 21 - 13 20
9.
Лацио
 Заявка 14 6 2 6 15 - 15 20
10.
Фрозиноне
 Заявка 14 5 3 6 20 - 24 18
11.
Монца
 Заявка 14 4 6 4 15 - 14 18
12.
Торино
 Заявка 13 4 4 5 10 - 16 16
13.
Лечче
 Заявка 14 3 7 4 16 - 19 16
14.
Дженоа
 Заявка 14 4 3 7 15 - 19 15
15.
Сассуоло
 Заявка 14 4 3 7 21 - 26 15
16.
Удинезе
 Заявка 14 1 9 4 12 - 21 12
17.
Эмполи
 Заявка 14 3 2 9 9 - 26 11
18.
Верона
 Заявка 14 2 4 8 12 - 21 10
19.
Кальяри
 Заявка 14 2 4 8 13 - 26 10
20.
Салернитана
 Заявка 14 1 5 8 10 - 28 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 7 5 2 0 11 - 4 17
2.
Рома
 Заявка 7 5 1 1 18 - 6 16
3.
Интер Милан
 Заявка 7 5 1 1 17 - 5 16
4.
Болонья
 Заявка 7 5 1 1 10 - 4 16
5.
Фрозиноне
 Заявка 7 5 1 1 14 - 10 16
6.
Милан
 Заявка 7 5 0 2 11 - 4 15
7.
Лацио
 Заявка 7 4 2 1 8 - 4 14
8.
Фиорентина
 Заявка 7 4 1 2 13 - 8 13
9.
Лечче
 Заявка 8 3 3 2 9 - 10 12
10.
Дженоа
 Заявка 7 3 2 2 10 - 9 11
11.
Аталанта
 Заявка 6 3 1 2 9 - 4 10
12.
Монца
 Заявка 7 2 4 1 9 - 5 10
13.
Торино
 Заявка 6 2 3 1 4 - 5 9
14.
Кальяри
 Заявка 7 2 2 3 9 - 14 8
15.
Сассуоло
 Заявка 8 2 2 4 11 - 13 8
16.
Наполи
 Заявка 6 2 1 3 10 - 9 7
17.
Салернитана
 Заявка 7 1 3 3 6 - 14 6
18.
Верона
 Заявка 6 1 2 3 6 - 10 5
19.
Удинезе
 Заявка 7 0 5 2 7 - 12 5
20.
Эмполи
 Заявка 7 1 1 5 4 - 11 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 7 5 2 0 16 - 5 17
2.
Интер Милан
 Заявка 6 5 1 0 13 - 2 16
3.
Ювентус
 Заявка 7 5 1 1 11 - 5 16
4.
Милан
 Заявка 7 4 2 1 13 - 11 14
5.
Аталанта
 Заявка 7 3 1 3 12 - 9 10
6.
Фиорентина
 Заявка 7 3 1 3 10 - 9 10
7.
Рома
 Заявка 7 2 2 3 9 - 10 8
8.
Монца
 Заявка 7 2 2 3 6 - 9 8
9.
Сассуоло
 Заявка 6 2 1 3 10 - 13 7
10.
Торино
 Заявка 7 2 1 4 6 - 11 7
11.
Эмполи
 Заявка 7 2 1 4 5 - 15 7
12.
Удинезе
 Заявка 7 1 4 2 5 - 9 7
13.
Лацио
 Заявка 7 2 0 5 7 - 11 6
14.
Болонья
 Заявка 7 0 6 1 6 - 7 6
15.
Верона
 Заявка 8 1 2 5 6 - 11 5
16.
Лечче
 Заявка 6 0 4 2 7 - 9 4
17.
Дженоа
 Заявка 7 1 1 5 5 - 10 4
18.
Фрозиноне
 Заявка 7 0 2 5 6 - 14 2
19.
Кальяри
 Заявка 7 0 2 5 4 - 12 2
20.
Салернитана
 Заявка 7 0 2 5 4 - 14 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 13 (1)
Милан Жиру Оливье 7 (3)
Сассуоло Берарди Доменико 7 (3)
Фиорентина Бонавентура Джакомо 6 (2)
Рома Лукаку Ромелу 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Салернитана Дьомбер Норберт 6
Милан Эрнандес Тео 6
Лечче Рамадани Юльбер 6
Эмполи Мале Юссеф 6
Фиорентина Раньери Лука 6
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Наполи - Интер Милан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 декабря 2023, осталось 30 минут.

    Главный судья: Масса Давиде

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогнозы 142
    Наполи 26.1% (37)
    X 47.9% (68)
    Интер Милан 26.1% (37)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Наполи - Интер Милан

    Исход игры
    Наполи
    25.7% (39)
    Ничья
    46.7% (71)
    Интер Милан
    27.6% (42)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.28% (56)
    Меньше
    51.72% (60)
    Обе команды забьют
    Да
    89.66% (104)
    Нет
    10.34% (12)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    31.6% (48)
    2:1 Наполи
    13.2% (20)
    1:2 Интер Милан
    11.2% (17)
    2:2 Ничья
    9.2% (14)
    0:1 Интер Милан
    3.9% (6)
    1:0 Наполи
    2.6% (4)
    1:3 Интер Милан
    1.3% (2)
    0:2 Интер Милан
    1.3% (2)
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