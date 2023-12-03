Тур: 14. Стадион: Диего Армандо Марадона. Главный судья: Масса Давиде
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
55
Эстигор
Лео
3
Натан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
55 Эстигор ЛеоЗащитник
-
3 НатанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Каюсте ЙенсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Маццарри Вальтер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
77 Аудеро ЭмильВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Классен ДэвиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
42 Агум ЛюсьенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Индзаги Симоне
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Наполи
Интер Милан
21 матч
66.7%
33.3%
14 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
42.9%
61.9%
9 побед 13 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.9%
28.6%
9.5%
13 побед 6 ничьих 0 побед
16 матчей
18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед
Первый тайм
43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 8 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 8 ничьих 10 побед
37 матчей
37.8%
27%
35.2%
14 побед 10 ничьих 13 побед
Первый тайм
24.3%
54.1%
21.6%
9 побед 20 ничьих 8 побед
Второй тайм
35.1%
37.8%
27.1%
13 побед 14 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
32
13
Голов в среднем за матч
1.52
0.81
Среднее время на гол
59
110
Всего голов
22
18
Голов в среднем за матч
1.38
0.86
Среднее время на гол
65
105
Всего голов
54
31
Голов в среднем за матч
1.46
0.84
Тотал матчей
2.5
33
Больше 89%
Меньше 11%
4
23
Больше 62%
Меньше 38%
14
15
Больше 41%
Меньше 59%
22
10
Больше 27%
Меньше 73%
27
3
Больше 8%
Меньше 92%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
36
Среднее время на гол
61
107
Бомбардиры внутри турнира
Наполи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Осимхен Виктор
|6 (2)
|0.46
|Политано Маттео
|5 (1)
|0.38
|Кварацхелия Хвича
|4
|0.31
|Распадори Джакомо
|3
|0.23
|Зелиньски Пётр
|2 (1)
|0.15
|Элмас Эльиф
|2
|0.15
|Ди Лоренцо Джованни
|1
|0.08
|Симеоне Джованни
|1
|0.08
|Эстигор Лео
|1
|0.08
|Гаэтано Джанлука
|1
|0.08
|Лоботка Станислав
|0
|0
|Оливера Матиас
|0
|0
|Каюсте Йенс
|0
|0
Интер Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мартинес Лаутаро
|13 (1)
|1
|Чалханоглу Хакан
|5 (5)
|0.38
|Тюрам Маркус
|4
|0.31
|Димарко Федерико
|2
|0.15
|Мхитарян Генрих
|2
|0.15
|Дюмфрис Дензел
|2
|0.15
|Ачерби Франческо
|1
|0.08
|Фраттези Давиде
|1
|0.08
|Арнаутович Марко
|0
|0
|Куадрадо Хуан
|0
|0
|Барелла Николо
|0
|0
|Аугусто Карлос
|0
|0
Карточки
Наполи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каюсте Йенс
|4
|0
|Натан
|2
|1
|Ди Лоренцо Джованни
|3
|0
|Симеоне Джованни
|3
|0
|Руй Мариу
|2
|0
|Лоботка Станислав
|2
|0
|Оливера Матиас
|2
|0
|Кварацхелия Хвича
|2
|0
|Руди Гарсия
|2
|0
|Политано Маттео
|1
|0
|Дзаноли Алессандро
|1
|0
|Элмас Эльиф
|1
|0
|Линдстрём Йеспер
|1
|0
|Вальтер Маццарри
|1
|0
Интер Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чалханоглу Хакан
|3
|0
|Бастони Алессандро
|3
|0
|Индзаги Симоне
|2
|0
|Барелла Николо
|2
|0
|Мартинес Лаутаро
|2
|0
|Куадрадо Хуан
|1
|0
|Мхитарян Генрих
|1
|0
|Ачерби Франческо
|1
|0
|Павар Бенжамен
|1
|0
|Дюмфрис Дензел
|1
|0
|Фраттези Давиде
|1
|0
|Аугусто Карлос
|1
|0
Результаты матчей
Наполи
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
Интер Милан
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
14% (1)
86% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
0% (0)
71% (5)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
4
1
Наполи
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Интер Милан
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Сухие победы
0
4
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
16
16
Наполи
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)
Интер Милан
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
20
17
Голы по времени матча
Забито
10
13
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 5
8 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
2
15%
16-30
3
30%
2
15%
31-45
1
10%
3
23%
46-60
3
30%
2
15%
61-75
1
10%
4
31%
76-90
Пропущено
9
2
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
1
50%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
1
50%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Забито
16
17
7 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 7
7 Не забивали 6
1
6%
4
24%
1-15
3
19%
1
6%
16-30
3
19%
3
18%
31-45
2
13%
3
18%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
7
44%
4
24%
76-90
Пропущено
5
5
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
3
60%
3
60%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
26
30
12 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 18
6 Забивали первыми 12
2 Не забивали 0
1
4%
4
13%
1-15
5
19%
3
10%
16-30
6
23%
5
17%
31-45
3
12%
6
20%
46-60
3
12%
4
13%
61-75
8
31%
8
27%
76-90
Пропущено
14
7
6 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 1
9 Не пропускали 5
2
14%
0
0%
1-15
2
14%
2
29%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
4
29%
3
43%
46-60
1
7%
2
29%
61-75
3
21%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Наполи
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Реал Мадрид - Наполи 4:2 Аталанта - Наполи 1:2 Наполи - Эмполи 0:1 Наполи - Унион Берлин 1:1
Салернитана - Наполи 0:2 Наполи - Милан 2:2 Унион Берлин - Наполи 0:1 Верона - Наполи 1:3 Наполи - Фиорентина 1:3 Наполи - Реал Мадрид 2:3 Лечче - Наполи 0:4 Наполи - Удинезе 4:1 Болонья - Наполи 0:0 Брага - Наполи 1:2 Дженоа - Наполи 2:2 Наполи - Лацио 1:2 Наполи - Сассуоло 2:0 Фрозиноне - Наполи 1:3 Наполи - Аполлон 2:0 Наполи - Аугсбург 1:0
Интер Милан
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Бенфика - Интер Милан 3:3 Ювентус - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Фрозиноне 2:0 Ред Булл Зальцбург - Интер Милан 0:1
Аталанта - Интер Милан 1:2 Интер Милан - Рома 1:0 Интер Милан - Ред Булл Зальцбург 2:1 Торино - Интер Милан 0:3 Интер Милан - Болонья 2:2 Интер Милан - Бенфика 1:0 Салернитана - Интер Милан 0:4 Интер Милан - Сассуоло 1:2 Эмполи - Интер Милан 0:1 Реал Сосьедад - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Милан 5:1 Интер Милан - Фиорентина 4:0 Кальяри - Интер Милан 0:2 Интер Милан - Монца 2:0 Интер Милан - Эгнатия 4:2 Ред Булл Зальцбург - Интер Милан 3:4
Результаты матчей
Наполи
Интер Милан
Точный счет
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
2:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
Точное количество голов
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%
Точный счет
1:3
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
1:3
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 38%
0
2 раза 15%
1
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
2 раза 15%
2
5 раз 38%
1
4 раза 31%
4
2 раза 15%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Наполи
Интер Милан
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
33
52
15
25
15
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
61
42
34
24
16
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
94
94
49
49
211
310
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|22 - 9
|33
|2.
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|30 - 7
|32
|3.
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|24 - 15
|29
|4.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|26 - 14
|24
|5.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|27 - 16
|24
|6.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|23 - 17
|23
|7.
|Заявка
|14
|5
|7
|2
|16 - 11
|22
|8.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|21 - 13
|20
|9.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|15 - 15
|20
|10.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|20 - 24
|18
|11.
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|15 - 14
|18
|12.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|10 - 16
|16
|13.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|16 - 19
|16
|14.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|15 - 19
|15
|15.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|21 - 26
|15
|16.
|Заявка
|14
|1
|9
|4
|12 - 21
|12
|17.
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|9 - 26
|11
|18.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|12 - 21
|10
|19.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|13 - 26
|10
|20.
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|10 - 28
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|11 - 4
|17
|2.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|18 - 6
|16
|3.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|17 - 5
|16
|4.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|10 - 4
|16
|5.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|14 - 10
|16
|6.
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|11 - 4
|15
|7.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|8 - 4
|14
|8.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|13 - 8
|13
|9.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 10
|12
|10.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 9
|11
|11.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 4
|10
|12.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|9 - 5
|10
|13.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|4 - 5
|9
|14.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 14
|8
|15.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|11 - 13
|8
|16.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 9
|7
|17.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 14
|6
|18.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
|19.
|Заявка
|7
|0
|5
|2
|7 - 12
|5
|20.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 11
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|16 - 5
|17
|2.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|13 - 2
|16
|3.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|11 - 5
|16
|4.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 11
|14
|5.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 9
|10
|6.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 9
|10
|7.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 10
|8
|8.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|9.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 13
|7
|10.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 11
|7
|11.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 15
|7
|12.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|5 - 9
|7
|13.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|7 - 11
|6
|14.
|Заявка
|7
|0
|6
|1
|6 - 7
|6
|15.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 11
|5
|16.
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|7 - 9
|4
|17.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 10
|4
|18.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|6 - 14
|2
|19.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 12
|2
|20.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 14
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|13 (1)
|Милан
|Жиру Оливье
|7 (3)
|Сассуоло
|Берарди Доменико
|7 (3)
|Фиорентина
|Бонавентура Джакомо
|6 (2)
|Рома
|Лукаку Ромелу
|6 (1)
|Салернитана
|Дьомбер Норберт
|6
|Милан
|Эрнандес Тео
|6
|Лечче
|Рамадани Юльбер
|6
|Эмполи
|Мале Юссеф
|6
|Фиорентина
|Раньери Лука
|6
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Наполи - Интер Милан
Исход игры
Наполи
25.7% (39)
Ничья
46.7% (71)
Интер Милан
27.6% (42)
Тотал 2.5
Больше
48.28% (56)
Меньше
51.72% (60)
Обе команды забьют
Да
89.66% (104)
Нет
10.34% (12)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31.6% (48)
2:1 Наполи
13.2% (20)
1:2 Интер Милан
11.2% (17)
2:2 Ничья
9.2% (14)
0:1 Интер Милан
3.9% (6)
1:0 Наполи
2.6% (4)
1:3 Интер Милан
1.3% (2)
0:2 Интер Милан
1.3% (2)
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