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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Paride Tremolada
Фиорентина
2:0
Первый тайм: 22'
Салернитана
0'
1:0
6' Пенальти
Бельтран Лукас
2:0
18' Гол
Соттиль Риккардо

Ход матча

6'
Бельтран Лукас
1:0
18'
Соттиль Риккардо
(Бираги Кристиано)
2:0

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 4 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Прогнозы 119
Фиорентина 97.5% (116)
X 1.7% (2)
Салернитана 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Фиорентина
Ничья
Салернитана
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Терраччиано
Пьетро
33
Кайоде
Майкл
4
Миленкович
Никола
16
Раньери
Лука
3
Бираги
Кристиано
32
Дункан
Альфред
6
Мело
Артур
11
Иконе
Жонатан
5
Бонавентура
Джакомо
7
Соттиль
Риккардо
9
Бельтран
Лукас
56
Костиль
Бенуа
5
Данилюк
Флавиус
17
Фасио
Федерико
98
Пирола
Лоренцо
30
Маццокки
Паскуале
3
Брадарич
Домагой
18
Кулибали
Лассана
8
Бохинен
Эмиль
87
Кандрева
Антонио
20
Кастанос
Григорис
22
Иквуемеси
Чуквубуикем
Фиорентина
4-2-3-1
Салернитана
3-4-2-1

История личных встреч

Фиорентина
Салернитана

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

История матчей

СA
3:3
СA
2:1
СA
2:1
СA
4:0

Голы

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

3
2

Среднее время на гол

30
45

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

2.5
0.5

Среднее время на гол

36
180

Всего голов

11
5

Голов в среднем за матч

2.75
1.25

Тотал матчей

3.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

32
72

Бомбардиры внутри турнира

Фиорентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гонсалес Николас 6 (1) 0.43
Бонавентура Джакомо 5 0.36
Мартинес Лукас II 2 0.14
Дункан Альфред 1 0.07
Нзола М'Бала 1 0.07
Бираги Кристиано 1 0.07
Мандрагора Роландо 1 0.07
Брекало Йосип 1 0.07
Куаме Кристиан 1 0.07
Мело Артур 0 0
Бельтран Лукас 0 0
Паризи Фабьяно 0 0
Салернитана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диа Булайе 4 (1) 0.29
Кандрева Антонио 3 0.21
Кастанос Григорис 1 0.07
Иквуемеси Чуквубуикем 1 0.07
Кабрал Жоване 1 0.07
Маццокки Паскуале 0 0
Кулибали Лассана 0 0
Брадарич Домагой 0 0
Чауна Лум 0 0

Карточки

Фиорентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Раньери Лука 5 0
Бонавентура Джакомо 4 0
Паризи Фабьяно 3 0
Мартинес Лукас II 2 0
Миленкович Никола 2 0
Итальяно Виченцо 1 0
Бираги Кристиано 1 0
Терраччиано Пьетро 1 0
Дункан Альфред 1 0
Мандрагора Роландо 1 0
Мело Артур 1 0
Иконе Жонатан 1 0
Бельтран Лукас 1 0
Инфантино Джино 1 0
Салернитана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дьомбер Норберт 6 0
Маджоре Джулио 4 0
Фасио Федерико 3 0
Брадарич Домагой 3 0
Индзаги Филиппо 2 0
Маццокки Паскуале 2 0
Кулибали Лассана 2 0
Кастанос Григорис 2 0
Ловато Маттео 2 0
Иквуемеси Чуквубуикем 2 0
Кандрева Антонио 1 0
Бохинен Эмиль 1 0
Кабрал Жоване 1 0
Ботхейм Эрик 1 0
Пирола Лоренцо 1 0
Данилюк Флавиус 1 0
Ленговски Матеуш 1 0
Мартеджани Агустин 1 0

Результаты матчей

Фиорентина
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Салернитана
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

2
4
Фиорентина
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Салернитана
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

6
9

Упущенные победы

10
6
Фиорентина
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Салернитана
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

10
9

Упущенные победы

12
10

Голы по времени матча

Забито

9
4
6 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
9 Не забивали 11
2
22%
1
25%
1-15
2
22%
1
25%
16-30
2
22%
1
25%
31-45
1
11%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Пропущено

9
11
5 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
1
11%
2
18%
1-15
3
33%
2
18%
16-30
1
11%
3
27%
31-45
2
22%
1
9%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
22%
3
27%
76-90

Забито

10
6
6 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 0
9 Не забивали 9
3
30%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
2
33%
46-60
1
10%
2
33%
61-75
2
20%
2
33%
76-90

Пропущено

9
14
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 7
0
0%
3
21%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
2
14%
31-45
3
33%
2
14%
46-60
2
22%
1
7%
61-75
1
11%
6
43%
76-90

Забито

19
10
12 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
5
26%
1
10%
1-15
3
16%
1
10%
16-30
4
21%
1
10%
31-45
2
11%
3
30%
46-60
1
5%
2
20%
61-75
4
21%
2
20%
76-90

Пропущено

18
25
8 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 12
12 Не пропускали 13
1
6%
5
20%
1-15
4
22%
2
8%
16-30
3
17%
5
20%
31-45
5
28%
3
12%
46-60
2
11%
1
4%
61-75
3
17%
9
36%
76-90

Результаты последних матчей

Фиорентина
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Фиорентина - Генк 2:1 Милан - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Болонья 2:1 Чукарички - Фиорентина 0:1
Фиорентина - Ювентус 0:1 Лацио - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Чукарички 6:0 Фиорентина - Эмполи 0:2 Наполи - Фиорентина 1:3 Фиорентина - Ференцварош 2:2 Фиорентина - Кальяри 3:0 Фрозиноне - Фиорентина 1:1 Удинезе - Фиорентина 0:2 Генк - Фиорентина 2:2 Фиорентина - Аталанта 3:2 Интер Милан - Фиорентина 4:0 Фиорентина - Рапид Вена 2:0 Фиорентина - Лечче 2:2 Рапид Вена - Фиорентина 1:0 Дженоа - Фиорентина 1:4
Салернитана
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Салернитана - Лацио 2:1 Сассуоло - Салернитана 2:2 Салернитана - Наполи 0:2 Салернитана - Сампдория 4:0
Дженоа - Салернитана 1:0 Салернитана - Кальяри 2:2 Монца - Салернитана 3:0 Салернитана - Интер Милан 0:4 Эмполи - Салернитана 1:0 Салернитана - Фрозиноне 1:1 Салернитана - Торино 0:3 Лечче - Салернитана 2:0 Салернитана - Удинезе 1:1 Рома - Салернитана 2:2 Салернитана - Тернана 1:0 Салернитана - Аугсбург 2:1 Салернитана - Хатайспор 1:6 Фрозиноне - Салернитана 1:1 Салернитана - Пичерно 1:0 Салернитана - Дельфино Кури Пескара 3:0

Результаты матчей

Фиорентина
Салернитана

Точный счет

0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
1:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%

Точный счет

1:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
1:0
2 раза 33%
2:2
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
4 раза 67%
2
2 раза 33%

Точный счет

0:2
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
2:2
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
1
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
7 раз 54%
2
4 раза 31%
1
2 раза 15%

Тоталы голов в матче

Фиорентина
Салернитана

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
3
4
2
1.5
2
5
2
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
2
4
3
4
1.5
2
4
2
5
2.5
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
6
7
7
6
1.5
4
9
4
9
2.5
1
12
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 14 10 3 1 22 - 9 33
2.
Интер Милан
 Заявка 13 10 2 1 30 - 7 32
3.
Милан
 Заявка 14 9 2 3 24 - 15 29
4.
Наполи
 Заявка 13 7 3 3 26 - 14 24
5.
Фиорентина
 2:0 Заявка 14 7 2 5 22 - 17 23
6.
Болонья
 Заявка 14 5 7 2 16 - 11 22
7.
Рома
 Заявка 13 6 3 4 25 - 15 21
8.
Аталанта
 Заявка 13 6 2 5 21 - 13 20
9.
Лацио
 Заявка 14 6 2 6 15 - 15 20
10.
Фрозиноне
 Заявка 14 5 3 6 20 - 24 18
11.
Монца
 Заявка 14 4 6 4 15 - 14 18
12.
Торино
 Заявка 13 4 4 5 10 - 16 16
13.
Лечче
 Заявка 14 3 7 4 16 - 19 16
14.
Сассуоло
 Заявка 13 4 3 6 20 - 24 15
15.
Дженоа
 Заявка 14 4 3 7 15 - 19 15
16.
Удинезе
 1:0 Заявка 14 2 8 4 10 - 18 14
17.
Эмполи
 Заявка 14 3 2 9 9 - 26 11
18.
Кальяри
 Заявка 14 2 4 8 13 - 26 10
19.
Верона
 0:1 Заявка 14 2 3 9 9 - 19 9
20.
Салернитана
 0:2 Заявка 14 1 5 8 10 - 27 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 7 5 2 0 11 - 4 17
2.
Рома
 Заявка 7 5 1 1 18 - 6 16
3.
Интер Милан
 Заявка 7 5 1 1 17 - 5 16
4.
Болонья
 Заявка 7 5 1 1 10 - 4 16
5.
Фрозиноне
 Заявка 7 5 1 1 14 - 10 16
6.
Милан
 Заявка 7 5 0 2 11 - 4 15
7.
Лацио
 Заявка 7 4 2 1 8 - 4 14
8.
Фиорентина
 2:0 Заявка 7 4 1 2 12 - 8 13
9.
Лечче
 Заявка 8 3 3 2 9 - 10 12
10.
Дженоа
 Заявка 7 3 2 2 10 - 9 11
11.
Аталанта
 Заявка 6 3 1 2 9 - 4 10
12.
Монца
 Заявка 7 2 4 1 9 - 5 10
13.
Торино
 Заявка 6 2 3 1 4 - 5 9
14.
Сассуоло
 Заявка 7 2 2 3 10 - 11 8
15.
Кальяри
 Заявка 7 2 2 3 9 - 14 8
16.
Наполи
 Заявка 6 2 1 3 10 - 9 7
17.
Удинезе
 1:0 Заявка 7 1 4 2 5 - 9 7
18.
Салернитана
 0:2 Заявка 7 1 3 3 6 - 14 6
19.
Верона
 0:1 Заявка 6 1 2 3 6 - 10 5
20.
Эмполи
 Заявка 7 1 1 5 4 - 11 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 7 5 2 0 16 - 5 17
2.
Интер Милан
 Заявка 6 5 1 0 13 - 2 16
3.
Ювентус
 Заявка 7 5 1 1 11 - 5 16
4.
Милан
 Заявка 7 4 2 1 13 - 11 14
5.
Аталанта
 Заявка 7 3 1 3 12 - 9 10
6.
Фиорентина
 2:0 Заявка 7 3 1 3 10 - 9 10
7.
Монца
 Заявка 7 2 2 3 6 - 9 8
8.
Сассуоло
 Заявка 6 2 1 3 10 - 13 7
9.
Торино
 Заявка 7 2 1 4 6 - 11 7
10.
Эмполи
 Заявка 7 2 1 4 5 - 15 7
11.
Удинезе
 1:0 Заявка 7 1 4 2 5 - 9 7
12.
Лацио
 Заявка 7 2 0 5 7 - 11 6
13.
Болонья
 Заявка 7 0 6 1 6 - 7 6
14.
Рома
 Заявка 6 1 2 3 7 - 9 5
15.
Лечче
 Заявка 6 0 4 2 7 - 9 4
16.
Дженоа
 Заявка 7 1 1 5 5 - 10 4
17.
Верона
 0:1 Заявка 8 1 1 6 3 - 9 4
18.
Фрозиноне
 Заявка 7 0 2 5 6 - 14 2
19.
Кальяри
 Заявка 7 0 2 5 4 - 12 2
20.
Салернитана
 0:2 Заявка 7 0 2 5 4 - 13 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 13 (1)
Милан Жиру Оливье 7 (3)
Сассуоло Берарди Доменико 7 (2)
Рома Лукаку Ромелу 6 (1)
Монца Колпани Андреа 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Салернитана Дьомбер Норберт 6
Милан Эрнандес Тео 6
Лечче Рамадани Юльбер 6
Эмполи Мале Юссеф 6
Верона Фараони Марко 5
Весь список
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    Прогнозы 119
    Фиорентина 97.5% (116)
    X 1.7% (2)
    Салернитана 0.8% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Фиорентина
    Ничья
    Салернитана
    1.45
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    8.44
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    8.10
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Фиорентина 2:0 Салернитана

    Исход игры
    Фиорентина
    97.6% (120)
    Ничья
    1.6% (2)
    Салернитана
    0.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.01% (55)
    Меньше
    52.99% (62)
    Обе команды забьют
    Да
    41.03% (48)
    Нет
    58.97% (69)
    Популярный счёт
    2:0 Фиорентина
    39.8% (49)
    2:1 Фиорентина
    31.7% (39)
    1:0 Фиорентина
    9.8% (12)
    3:0 Фиорентина
    5.7% (7)
    3:1 Фиорентина
    4.9% (6)
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    Фиорентина
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