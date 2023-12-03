Тур: 14. Стадион: Артемио Франки. Главный судья: Paride Tremolada
2:0
Первый тайм: 22'
Ход матча
6'
1:0
18'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
4 Удары в створ 0
-
1 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
45 Владение мячом, % 55
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
33
Кайоде
Майкл
16
Раньери
Лука
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Кайоде МайклЗащитник
- Защитник
-
16 Раньери ЛукаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
26 Мина ЙерриЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Нзола М'БалаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Итальяно Винченцо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Бронн ДиланЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Диа БулайеПолузащитник
-
11 Ботхейм ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Чауна ЛумПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Индзаги Филиппо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Фиорентина
Салернитана
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
4 матча
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Второй тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
3
2
Среднее время на гол
30
45
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
2.5
0.5
Среднее время на гол
36
180
Всего голов
11
5
Голов в среднем за матч
2.75
1.25
Тотал матчей
3.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
32
72
Бомбардиры внутри турнира
Фиорентина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гонсалес Николас
|6 (1)
|0.43
|Бонавентура Джакомо
|5
|0.36
|Мартинес Лукас II
|2
|0.14
|Дункан Альфред
|1
|0.07
|Нзола М'Бала
|1
|0.07
|Бираги Кристиано
|1
|0.07
|Мандрагора Роландо
|1
|0.07
|Брекало Йосип
|1
|0.07
|Куаме Кристиан
|1
|0.07
|Мело Артур
|0
|0
|Бельтран Лукас
|0
|0
|Паризи Фабьяно
|0
|0
Салернитана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Диа Булайе
|4 (1)
|0.29
|Кандрева Антонио
|3
|0.21
|Кастанос Григорис
|1
|0.07
|Иквуемеси Чуквубуикем
|1
|0.07
|Кабрал Жоване
|1
|0.07
|Маццокки Паскуале
|0
|0
|Кулибали Лассана
|0
|0
|Брадарич Домагой
|0
|0
|Чауна Лум
|0
|0
Карточки
Фиорентина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Раньери Лука
|5
|0
|Бонавентура Джакомо
|4
|0
|Паризи Фабьяно
|3
|0
|Мартинес Лукас II
|2
|0
|Миленкович Никола
|2
|0
|Итальяно Виченцо
|1
|0
|Бираги Кристиано
|1
|0
|Терраччиано Пьетро
|1
|0
|Дункан Альфред
|1
|0
|Мандрагора Роландо
|1
|0
|Мело Артур
|1
|0
|Иконе Жонатан
|1
|0
|Бельтран Лукас
|1
|0
|Инфантино Джино
|1
|0
Салернитана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дьомбер Норберт
|6
|0
|Маджоре Джулио
|4
|0
|Фасио Федерико
|3
|0
|Брадарич Домагой
|3
|0
|Индзаги Филиппо
|2
|0
|Маццокки Паскуале
|2
|0
|Кулибали Лассана
|2
|0
|Кастанос Григорис
|2
|0
|Ловато Маттео
|2
|0
|Иквуемеси Чуквубуикем
|2
|0
|Кандрева Антонио
|1
|0
|Бохинен Эмиль
|1
|0
|Кабрал Жоване
|1
|0
|Ботхейм Эрик
|1
|0
|Пирола Лоренцо
|1
|0
|Данилюк Флавиус
|1
|0
|Ленговски Матеуш
|1
|0
|Мартеджани Агустин
|1
|0
Результаты матчей
Фиорентина
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Салернитана
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
2
4
Фиорентина
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Салернитана
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
6
9
Упущенные победы
10
6
Фиорентина
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Салернитана
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
10
9
Упущенные победы
12
10
Голы по времени матча
Забито
9
4
6 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
9 Не забивали 11
2
22%
1
25%
1-15
2
22%
1
25%
16-30
2
22%
1
25%
31-45
1
11%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Пропущено
9
11
5 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
1
11%
2
18%
1-15
3
33%
2
18%
16-30
1
11%
3
27%
31-45
2
22%
1
9%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
22%
3
27%
76-90
Забито
10
6
6 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 0
9 Не забивали 9
3
30%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
2
33%
46-60
1
10%
2
33%
61-75
2
20%
2
33%
76-90
Пропущено
9
14
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 7
0
0%
3
21%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
2
14%
31-45
3
33%
2
14%
46-60
2
22%
1
7%
61-75
1
11%
6
43%
76-90
Забито
19
10
12 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
5
26%
1
10%
1-15
3
16%
1
10%
16-30
4
21%
1
10%
31-45
2
11%
3
30%
46-60
1
5%
2
20%
61-75
4
21%
2
20%
76-90
Пропущено
18
25
8 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 12
12 Не пропускали 13
1
6%
5
20%
1-15
4
22%
2
8%
16-30
3
17%
5
20%
31-45
5
28%
3
12%
46-60
2
11%
1
4%
61-75
3
17%
9
36%
76-90
Результаты последних матчей
Фиорентина
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Фиорентина - Генк 2:1 Милан - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Болонья 2:1 Чукарички - Фиорентина 0:1
Фиорентина - Ювентус 0:1 Лацио - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Чукарички 6:0 Фиорентина - Эмполи 0:2 Наполи - Фиорентина 1:3 Фиорентина - Ференцварош 2:2 Фиорентина - Кальяри 3:0 Фрозиноне - Фиорентина 1:1 Удинезе - Фиорентина 0:2 Генк - Фиорентина 2:2 Фиорентина - Аталанта 3:2 Интер Милан - Фиорентина 4:0 Фиорентина - Рапид Вена 2:0 Фиорентина - Лечче 2:2 Рапид Вена - Фиорентина 1:0 Дженоа - Фиорентина 1:4
Салернитана
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Салернитана - Лацио 2:1 Сассуоло - Салернитана 2:2 Салернитана - Наполи 0:2 Салернитана - Сампдория 4:0
Дженоа - Салернитана 1:0 Салернитана - Кальяри 2:2 Монца - Салернитана 3:0 Салернитана - Интер Милан 0:4 Эмполи - Салернитана 1:0 Салернитана - Фрозиноне 1:1 Салернитана - Торино 0:3 Лечче - Салернитана 2:0 Салернитана - Удинезе 1:1 Рома - Салернитана 2:2 Салернитана - Тернана 1:0 Салернитана - Аугсбург 2:1 Салернитана - Хатайспор 1:6 Фрозиноне - Салернитана 1:1 Салернитана - Пичерно 1:0 Салернитана - Дельфино Кури Пескара 3:0
Результаты матчей
Фиорентина
Салернитана
Точный счет
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
1:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
Точный счет
1:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
1:0
2 раза 33%
2:2
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
4 раза 67%
2
2 раза 33%
Точный счет
0:2
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
2:2
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
1
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
7 раз 54%
2
4 раза 31%
1
2 раза 15%
Тоталы голов в матче
Фиорентина
Салернитана
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
43
42
25
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
24
34
24
25
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
67
76
49
49
112
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|22 - 9
|33
|2.
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|30 - 7
|32
|3.
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|24 - 15
|29
|4.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|26 - 14
|24
|5.
|2:0 Заявка
|14
|7
|2
|5
|22 - 17
|23
|6.
|Заявка
|14
|5
|7
|2
|16 - 11
|22
|7.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|25 - 15
|21
|8.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|21 - 13
|20
|9.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|15 - 15
|20
|10.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|20 - 24
|18
|11.
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|15 - 14
|18
|12.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|10 - 16
|16
|13.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|16 - 19
|16
|14.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|20 - 24
|15
|15.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|15 - 19
|15
|16.
|1:0 Заявка
|14
|2
|8
|4
|10 - 18
|14
|17.
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|9 - 26
|11
|18.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|13 - 26
|10
|19.
|0:1 Заявка
|14
|2
|3
|9
|9 - 19
|9
|20.
|0:2 Заявка
|14
|1
|5
|8
|10 - 27
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|11 - 4
|17
|2.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|18 - 6
|16
|3.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|17 - 5
|16
|4.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|10 - 4
|16
|5.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|14 - 10
|16
|6.
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|11 - 4
|15
|7.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|8 - 4
|14
|8.
|2:0 Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 8
|13
|9.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 10
|12
|10.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 9
|11
|11.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 4
|10
|12.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|9 - 5
|10
|13.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|4 - 5
|9
|14.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 11
|8
|15.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 14
|8
|16.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 9
|7
|17.
|1:0 Заявка
|7
|1
|4
|2
|5 - 9
|7
|18.
|0:2 Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 14
|6
|19.
|0:1 Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
|20.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 11
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|16 - 5
|17
|2.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|13 - 2
|16
|3.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|11 - 5
|16
|4.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 11
|14
|5.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 9
|10
|6.
|2:0 Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 9
|10
|7.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|8.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 13
|7
|9.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 11
|7
|10.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 15
|7
|11.
|1:0 Заявка
|7
|1
|4
|2
|5 - 9
|7
|12.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|7 - 11
|6
|13.
|Заявка
|7
|0
|6
|1
|6 - 7
|6
|14.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 9
|5
|15.
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|7 - 9
|4
|16.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 10
|4
|17.
|0:1 Заявка
|8
|1
|1
|6
|3 - 9
|4
|18.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|6 - 14
|2
|19.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 12
|2
|20.
|0:2 Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 13
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
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|Лукаку Ромелу
|6 (1)
|Монца
|Колпани Андреа
|6 (1)
|Салернитана
|Дьомбер Норберт
|6
|Милан
|Эрнандес Тео
|6
|Лечче
|Рамадани Юльбер
|6
|Эмполи
|Мале Юссеф
|6
|Верона
|Фараони Марко
|5
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Фиорентина 2:0 Салернитана
Исход игры
Фиорентина
97.6% (120)
Ничья
1.6% (2)
Салернитана
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
47.01% (55)
Меньше
52.99% (62)
Обе команды забьют
Да
41.03% (48)
Нет
58.97% (69)
Популярный счёт
2:0 Фиорентина
39.8% (49)
2:1 Фиорентина
31.7% (39)
1:0 Фиорентина
9.8% (12)
3:0 Фиорентина
5.7% (7)
3:1 Фиорентина
4.9% (6)
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