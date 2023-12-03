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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Paride Tremolada
Фиорентина
3:0
Конец матча
Салернитана
0'
1:0
6' Пенальти
Бельтран Лукас
2:0
18' Гол
Соттиль Риккардо
44' Желтая карточка
Раньери Лука
3:0
56' Гол
Бонавентура Джакомо
90'+4

Ход матча

6'
Бельтран Лукас
1:0
18'
Соттиль Риккардо
(Бираги Кристиано)
2:0
44'
Раньери Лука
 
46'
 
Диа Булайе
Кастанос Григорис
56'
Бонавентура Джакомо
(Соттиль Риккардо)
3:0
58'
 
Ленговски Матеуш
Кулибали Лассана
58'
 
Маджоре Джулио
Бохинен Эмиль
63'
Мартинес Лукас
Раньери Лука
 
64'
Лопес Максим
Дункан Альфред
 
64'
Нзола М'Бала
Бельтран Лукас
 
73'
 
Чауна Лум
Кандрева Антонио
73'
Куаме Кристиан
Иконе Жонатан
 
73'
Брекало Йосип
Соттиль Риккардо
 
81'
 
Кабрал Жоване
Иквуемеси Чуквубуикем

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 4
  • 9 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 2
  • 2 Офсайды 3
  • 13 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 205 Количество передач 180
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 123
Фиорентина 97.6% (120)
X 1.6% (2)
Салернитана 0.8% (1)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Терраччиано
Пьетро
33
Кайоде
Майкл
4
Миленкович
Никола
16
Раньери
Лука
3
Бираги
Кристиано
6
Мело
Артур
32
Дункан
Альфред
11
Иконе
Жонатан
5
Бонавентура
Джакомо
7
Соттиль
Риккардо
9
Бельтран
Лукас
56
Костиль
Бенуа
5
Данилюк
Флавиус
17
Фасио
Федерико
98
Пирола
Лоренцо
30
Маццокки
Паскуале
3
Брадарич
Домагой
18
Кулибали
Лассана
8
Бохинен
Эмиль
20
Кастанос
Григорис
87
Кандрева
Антонио
22
Иквуемеси
Чуквубуикем
Фиорентина
4-2-3-1
Салернитана
3-4-2-1

История личных встреч

Фиорентина
Салернитана

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

История матчей

СA
3:3
СA
2:1
СA
2:1
СA
4:0

Голы

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

3
2

Среднее время на гол

30
45

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

2.5
0.5

Среднее время на гол

36
180

Всего голов

11
5

Голов в среднем за матч

2.75
1.25

Тотал матчей

3.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

32
72

Бомбардиры внутри турнира

Фиорентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бонавентура Джакомо 6 0.43
Гонсалес Николас 6 (1) 0.43
Мартинес Лукас II 2 0.14
Дункан Альфред 1 0.07
Бираги Кристиано 1 0.07
Нзола М'Бала 1 0.07
Соттиль Риккардо 1 0.07
Мандрагора Роландо 1 0.07
Бельтран Лукас 1 (1) 0.07
Брекало Йосип 1 0.07
Куаме Кристиан 1 0.07
Мело Артур 0 0
Паризи Фабьяно 0 0
Салернитана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диа Булайе 4 (1) 0.29
Кандрева Антонио 3 0.21
Кастанос Григорис 1 0.07
Иквуемеси Чуквубуикем 1 0.07
Кабрал Жоване 1 0.07
Маццокки Паскуале 0 0
Кулибали Лассана 0 0
Брадарич Домагой 0 0
Чауна Лум 0 0

Карточки

Фиорентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Раньери Лука 6 0
Бонавентура Джакомо 4 0
Паризи Фабьяно 3 0
Мартинес Лукас II 2 0
Миленкович Никола 2 0
Итальяно Виченцо 1 0
Бираги Кристиано 1 0
Терраччиано Пьетро 1 0
Дункан Альфред 1 0
Мандрагора Роландо 1 0
Мело Артур 1 0
Иконе Жонатан 1 0
Бельтран Лукас 1 0
Инфантино Джино 1 0
Салернитана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дьомбер Норберт 6 0
Маджоре Джулио 4 0
Фасио Федерико 3 0
Брадарич Домагой 3 0
Индзаги Филиппо 2 0
Маццокки Паскуале 2 0
Кулибали Лассана 2 0
Кастанос Григорис 2 0
Ловато Маттео 2 0
Иквуемеси Чуквубуикем 2 0
Кандрева Антонио 1 0
Бохинен Эмиль 1 0
Кабрал Жоване 1 0
Ботхейм Эрик 1 0
Пирола Лоренцо 1 0
Данилюк Флавиус 1 0
Ленговски Матеуш 1 0
Мартеджани Агустин 1 0

Результаты матчей

Фиорентина
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Салернитана
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

2
4
Фиорентина
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Салернитана
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

6
9

Упущенные победы

10
6
Фиорентина
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Салернитана
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

10
9

Упущенные победы

12
10

Голы по времени матча

Забито

12
4
8 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 1
9 Не забивали 12
3
25%
1
25%
1-15
3
25%
1
25%
16-30
2
17%
1
25%
31-45
2
17%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
17%
0
0%
76-90

Пропущено

9
14
5 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
1
11%
3
21%
1-15
3
33%
3
21%
16-30
1
11%
3
21%
31-45
2
22%
2
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
22%
3
21%
76-90

Забито

10
6
6 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 0
10 Не забивали 10
3
30%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
2
33%
46-60
1
10%
2
33%
61-75
2
20%
2
33%
76-90

Пропущено

9
14
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 7
0
0%
3
21%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
2
14%
31-45
3
33%
2
14%
46-60
2
22%
1
7%
61-75
1
11%
6
43%
76-90

Забито

22
10
14 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 1
5 Не забивали 8
6
27%
1
10%
1-15
4
18%
1
10%
16-30
4
18%
1
10%
31-45
3
14%
3
30%
46-60
1
5%
2
20%
61-75
4
18%
2
20%
76-90

Пропущено

18
28
8 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 13
12 Не пропускали 14
1
6%
6
21%
1-15
4
22%
3
11%
16-30
3
17%
5
18%
31-45
5
28%
4
14%
46-60
2
11%
1
4%
61-75
3
17%
9
32%
76-90

Результаты последних матчей

Фиорентина
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Фиорентина - Генк 2:1 Милан - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Болонья 2:1 Чукарички - Фиорентина 0:1
Фиорентина - Ювентус 0:1 Лацио - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Чукарички 6:0 Фиорентина - Эмполи 0:2 Наполи - Фиорентина 1:3 Фиорентина - Ференцварош 2:2 Фиорентина - Кальяри 3:0 Фрозиноне - Фиорентина 1:1 Удинезе - Фиорентина 0:2 Генк - Фиорентина 2:2 Фиорентина - Аталанта 3:2 Интер Милан - Фиорентина 4:0 Фиорентина - Рапид Вена 2:0 Фиорентина - Лечче 2:2 Рапид Вена - Фиорентина 1:0 Дженоа - Фиорентина 1:4
Салернитана
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Салернитана - Лацио 2:1 Сассуоло - Салернитана 2:2 Салернитана - Наполи 0:2 Салернитана - Сампдория 4:0
Дженоа - Салернитана 1:0 Салернитана - Кальяри 2:2 Монца - Салернитана 3:0 Салернитана - Интер Милан 0:4 Эмполи - Салернитана 1:0 Салернитана - Фрозиноне 1:1 Салернитана - Торино 0:3 Лечче - Салернитана 2:0 Салернитана - Удинезе 1:1 Рома - Салернитана 2:2 Салернитана - Тернана 1:0 Салернитана - Аугсбург 2:1 Салернитана - Хатайспор 1:6 Фрозиноне - Салернитана 1:1 Салернитана - Пичерно 1:0 Салернитана - Дельфино Кури Пескара 3:0

Результаты матчей

Фиорентина
Салернитана

Точный счет

3:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

3
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%

Точный счет

1:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
5 раз 71%
2
2 раза 29%

Точный счет

0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
2:2
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 36%
3
4 раза 29%
2
3 раза 21%
1
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
8 раз 57%
2
4 раза 29%
1
2 раза 14%

Тоталы голов в матче

Фиорентина
Салернитана

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
4
3
5
2
1.5
2
5
3
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
2
5
3
4
1.5
2
5
2
5
2.5
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
6
8
8
6
1.5
4
10
5
9
2.5
1
13
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 14 10 3 1 22 - 9 33
2.
Интер Милан
 Заявка 13 10 2 1 30 - 7 32
3.
Милан
 Заявка 14 9 2 3 24 - 15 29
4.
Наполи
 Заявка 13 7 3 3 26 - 14 24
5.
Фиорентина
 Заявка 14 7 2 5 23 - 17 23
6.
Болонья
 Заявка 14 5 7 2 16 - 11 22
7.
Рома
 0:1 Заявка 14 6 3 5 25 - 16 21
8.
Аталанта
 Заявка 13 6 2 5 21 - 13 20
9.
Лацио
 Заявка 14 6 2 6 15 - 15 20
10.
Сассуоло
 1:0 Заявка 14 5 3 6 21 - 24 18
11.
Фрозиноне
 Заявка 14 5 3 6 20 - 24 18
12.
Монца
 Заявка 14 4 6 4 15 - 14 18
13.
Торино
 Заявка 13 4 4 5 10 - 16 16
14.
Лечче
 Заявка 14 3 7 4 16 - 19 16
15.
Дженоа
 Заявка 14 4 3 7 15 - 19 15
16.
Удинезе
 Заявка 14 1 9 4 12 - 21 12
17.
Эмполи
 Заявка 14 3 2 9 9 - 26 11
18.
Верона
 Заявка 14 2 4 8 12 - 21 10
19.
Кальяри
 Заявка 14 2 4 8 13 - 26 10
20.
Салернитана
 Заявка 14 1 5 8 10 - 28 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 7 5 2 0 11 - 4 17
2.
Рома
 0:1 Заявка 7 5 1 1 18 - 6 16
3.
Интер Милан
 Заявка 7 5 1 1 17 - 5 16
4.
Болонья
 Заявка 7 5 1 1 10 - 4 16
5.
Фрозиноне
 Заявка 7 5 1 1 14 - 10 16
6.
Милан
 Заявка 7 5 0 2 11 - 4 15
7.
Лацио
 Заявка 7 4 2 1 8 - 4 14
8.
Фиорентина
 Заявка 7 4 1 2 13 - 8 13
9.
Лечче
 Заявка 8 3 3 2 9 - 10 12
10.
Дженоа
 Заявка 7 3 2 2 10 - 9 11
11.
Сассуоло
 1:0 Заявка 8 3 2 3 11 - 11 11
12.
Аталанта
 Заявка 6 3 1 2 9 - 4 10
13.
Монца
 Заявка 7 2 4 1 9 - 5 10
14.
Торино
 Заявка 6 2 3 1 4 - 5 9
15.
Кальяри
 Заявка 7 2 2 3 9 - 14 8
16.
Наполи
 Заявка 6 2 1 3 10 - 9 7
17.
Салернитана
 Заявка 7 1 3 3 6 - 14 6
18.
Верона
 Заявка 6 1 2 3 6 - 10 5
19.
Удинезе
 Заявка 7 0 5 2 7 - 12 5
20.
Эмполи
 Заявка 7 1 1 5 4 - 11 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 7 5 2 0 16 - 5 17
2.
Интер Милан
 Заявка 6 5 1 0 13 - 2 16
3.
Ювентус
 Заявка 7 5 1 1 11 - 5 16
4.
Милан
 Заявка 7 4 2 1 13 - 11 14
5.
Аталанта
 Заявка 7 3 1 3 12 - 9 10
6.
Фиорентина
 Заявка 7 3 1 3 10 - 9 10
7.
Монца
 Заявка 7 2 2 3 6 - 9 8
8.
Сассуоло
 1:0 Заявка 6 2 1 3 10 - 13 7
9.
Торино
 Заявка 7 2 1 4 6 - 11 7
10.
Эмполи
 Заявка 7 2 1 4 5 - 15 7
11.
Удинезе
 Заявка 7 1 4 2 5 - 9 7
12.
Лацио
 Заявка 7 2 0 5 7 - 11 6
13.
Болонья
 Заявка 7 0 6 1 6 - 7 6
14.
Рома
 0:1 Заявка 7 1 2 4 7 - 10 5
15.
Верона
 Заявка 8 1 2 5 6 - 11 5
16.
Лечче
 Заявка 6 0 4 2 7 - 9 4
17.
Дженоа
 Заявка 7 1 1 5 5 - 10 4
18.
Фрозиноне
 Заявка 7 0 2 5 6 - 14 2
19.
Кальяри
 Заявка 7 0 2 5 4 - 12 2
20.
Салернитана
 Заявка 7 0 2 5 4 - 14 2
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  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 13 (1)
Милан Жиру Оливье 7 (3)
Сассуоло Берарди Доменико 7 (2)
Фиорентина Бонавентура Джакомо 6 (2)
Рома Лукаку Ромелу 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Салернитана Дьомбер Норберт 6
Милан Эрнандес Тео 6
Лечче Рамадани Юльбер 6
Эмполи Мале Юссеф 6
Фиорентина Раньери Лука 6
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы 123
    Фиорентина 97.6% (120)
    X 1.6% (2)
    Салернитана 0.8% (1)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Фиорентина 3:0 Салернитана

    Исход игры
    Фиорентина
    97.6% (120)
    Ничья
    1.6% (2)
    Салернитана
    0.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.01% (55)
    Меньше
    52.99% (62)
    Обе команды забьют
    Да
    41.03% (48)
    Нет
    58.97% (69)
    Популярный счёт
    2:0 Фиорентина
    39.8% (49)
    2:1 Фиорентина
    31.7% (39)
    1:0 Фиорентина
    9.8% (12)
    3:0 Фиорентина
    5.7% (7)
    3:1 Фиорентина
    4.9% (6)
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