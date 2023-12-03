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  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Мареска Фабио
Удинезе
3:3
Конец матча
Верона
0'
6' Желтая карточка
Джурич Милан
1:0
16' Гол
Кабаселе Кристиан
2:0
30' Гол
Лукка Лоренцо
2:1
37' Пенальти
Джурич Милан
43' Желтая карточка
Земура Джордан
45' Желтая карточка
Пайеро Мартин
45' Желтая карточка
Амионе Бруно
50' Желтая карточка
Коппола Диего
2:2
61' Гол
Нгонж Сириль
3:2
72' Гол
Лукка Лоренцо
82' Желтая карточка
Нгонж Сириль
89' Желтая карточка
Анри Тома
3:3
90' Гол
Анри Тома
90'+9

Ход матча

6'
 
Джурич Милан
7'
Лукка Лоренцо
Саксесс Исаак
 
16'
Кабаселе Кристиан
(Самарджич Лазар)
1:0
30'
Лукка Лоренцо
(Перейра Роберто)
2:0
37'
2:1
Джурич Милан
43'
Земура Джордан
 
45'
Пайеро Мартин
 
45'
 
Амионе Бруно
50'
 
Коппола Диего
61'
2:2
Нгонж Сириль
(Суслов Томаш)
66'
Ловрич Санди
Эбоселе Фести
 
67'
Товен Флорьян
Перейра Роберто
 
72'
Лукка Лоренцо
(Товен Флорьян)
3:2
79'
 
Бонаццоли Федерико
Джурич Милан
82'
 
Нгонж Сириль
84'
 
Анри Тома
Лазович Дарко
87'
Эхизибуэ Кингсли
Пайеро Мартин
 
88'
Камара Ассан
Земура Джордан
 
89'
 
Анри Тома
90'
3:3
Анри Тома
(Нгонж Сириль)

Статистика матча

  • 3 Голы 3
  • 3 Удары по воротам 5
  • 7 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 3
  • 3 Офсайды 1
  • 16 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 2
  • 260 Количество передач 401
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 121
Удинезе 75.2% (91)
X 21.5% (26)
Верона 3.3% (4)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Сильвестри
Марко
13
Феррейра
Жоау
27
Кабаселе
Кристиан
18
Перес
Неуэн
2
Эбоселе
Фести
24
Самарджич
Лазар
11
Уолас
Соуза
32
Пайеро
Мартин
33
Земура
Джордан
37
Перейра
Роберто
7
Саксесс
Исаак
1
Монтипо
Лоренцо
38
Тчатчуа
Джексон
2
Амионе
Бруно
42
Коппола
Диего
24
Терраччано
Филиппо
90
Фолоруншо
Майкл
33
Дуда
Ондрей
26
Нгонж
Сириль
31
Суслов
Томаш
8
Лазович
Дарко
11
Джурич
Милан
II
Удинезе
3-5-1-1
Верона
4-2-3-1

История личных встреч

Удинезе
Верона

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

16 матчей

37.5%
37.5%
25%
6 побед 6 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
43.8%
31.2%
4 победы 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

43.8%
25%
31.2%
7 побед 4 ничьи 5 побед

История матчей

СA
1:1
СA
1:2
СA
4:0
СA
1:1
СA
2:0
СA
1:0
СA
0:0
СA
0:0
СA
0:1
СA
4:0
СA
2:0
СA
1:1
СA
0:1
СA
1:2
СA
2:2
СA
1:3

Голы

Всего голов

12
7

Голов в среднем за матч

1.5
0.88

Среднее время на гол

60
102

Всего голов

9
7

Голов в среднем за матч

1.13
0.88

Среднее время на гол

80
102

Всего голов

21
14

Голов в среднем за матч

1.31
0.88

Тотал матчей

2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
4
Больше 25%
Меньше 75%
12

Среднее время на гол

68
102

Бомбардиры внутри турнира

Удинезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукка Лоренцо 4 0.29
Самарджич Лазар 2 0.14
Товен Флорьян 2 (1) 0.14
Кабаселе Кристиан 1 0.07
Перейра Роберто 1 (1) 0.07
Уолас Соуза 1 0.07
Саксесс Исаак 0 0
Пайеро Мартин 0 0
Верона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нгонж Сириль 4 0.29
Джурич Милан II 3 (1) 0.21
Дуда Ондрей 1 0.07
Лазович Дарко 1 0.07
Бонаццоли Федерико 1 0.07
Анри Тома 1 0.07
Фолоруншо Майкл 1 0.07
Фараони Марко 0 0
Суслов Томаш 0 0
Терраччано Филиппо 0 0
Тчатчуа Джексон 0 0

Карточки

Удинезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кабаселе Кристиан 5 0
Феррейра Жоау 4 0
Товен Флорьян 3 0
Перес Неуэн 3 0
Ловрич Санди 1 1
Перейра Роберто 2 0
Саксесс Исаак 2 0
Паделли Даниэле 1 0
Уолас Соуза 1 0
Бийол Яка 1 0
Пайеро Мартин 1 0
Эбоселе Фести 1 0
Самарджич Лазар 1 0
Земура Джордан 1 0
Верона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фараони Марко 5 0
Дуда Ондрей 4 0
Маньяни Джанджакомо 4 0
Коппола Диего 3 0
Марко Барони 3 0
Хиен Исак 1 1
Бонаццоли Федерико 2 0
Давидович Павел 2 0
Фолоруншо Майкл 2 0
Нгонж Сириль 2 0
Суслов Томаш 2 0
Амионе Бруно 2 0
Джурич Милан II 2 0
Анри Тома 1 0
Сердар Суат 1 0
Дойг Джош 1 0
Терраччано Филиппо 1 0

Результаты матчей

Удинезе
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Верона
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

6
5
Удинезе
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Верона
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

7
7

Упущенные победы

3
4
Удинезе
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Верона
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

7
7

Упущенные победы

9
9

Голы по времени матча

Забито

6
6
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
10 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
3
50%
0
0%
16-30
1
17%
1
17%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
1
17%
2
33%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

13
11
7 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 6
2
15%
2
18%
1-15
1
8%
2
18%
16-30
4
31%
2
18%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
8%
4
36%
61-75
5
38%
1
9%
76-90

Забито

5
6
0 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
9 Не забивали 10
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
2
40%
1
17%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
2
33%
76-90

Пропущено

9
10
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
1
10%
1-15
3
33%
2
20%
16-30
1
11%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
2
22%
2
20%
61-75
3
33%
1
10%
76-90

Забито

11
12
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
0
0%
1
8%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
1
9%
3
25%
31-45
3
27%
2
17%
46-60
3
27%
2
17%
61-75
1
9%
4
33%
76-90

Пропущено

22
21
11 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 11
2
9%
3
14%
1-15
4
18%
4
19%
16-30
5
23%
4
19%
31-45
0
0%
2
10%
46-60
3
14%
6
29%
61-75
8
36%
2
10%
76-90

Результаты последних матчей

Удинезе
(20 матчей)
20%
50%
30%
4 победы 10 ничьих 6 поражений
Рома - Удинезе 3:1 Удинезе - Истра 1961 1:1 Удинезе - Аталанта 1:1 Милан - Удинезе 0:1
Удинезе - Кальяри 1:2 Монца - Удинезе 1:1 Удинезе - Лечче 1:1 Риека - Удинезе 1:1 Эмполи - Удинезе 0:0 Удинезе - Дженоа 2:2 Наполи - Удинезе 4:1 Удинезе - Фиорентина 0:2 Кальяри - Удинезе 0:0 Удинезе - Фрозиноне 0:0 Салернитана - Удинезе 1:1 Удинезе - Ювентус 0:3 Удинезе - Катанзаро 4:1 Удинезе - Аль-Райян 2:1 Удинезе - Унион Берлин 0:1 РБ Лейпциг - Удинезе 1:2
Верона
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Верона - Лечче 2:2 Дженоа - Верона 1:0 Верона - Монца 1:3 Болонья - Верона 2:0
Ювентус - Верона 1:0 Верона - Наполи 1:3 Фрозиноне - Верона 2:1 Торино - Верона 0:0 Верона - Аталанта 0:1 Милан - Верона 1:0 Верона - Болонья 0:0 Сассуоло - Верона 3:1 Верона - Рома 2:1 Эмполи - Верона 0:1 Верона - Асколи 3:1 Хайденхайм - Верона 3:2 Бастия - Верона 3:1 Верона - Виртус Верона 3:0 Верона - Примьеро 7:0 Специя - Верона 1:3

Результаты матчей

Удинезе
Верона

Точный счет

1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
1:3
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%

Точный счет

0:0
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
1:0
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%

Точное количество голов

1
5 раз 71%
0
2 раза 29%
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
3
1 раз 13%

Точный счет

1:1
4 раза 29%
0:0
3 раза 21%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
0
5 раз 36%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Удинезе
Верона

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
4
2
2
5
1.5
2
4
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
4
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
8
6
2
12
1.5
3
11
1
13
2.5
1
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 14 10 3 1 22 - 9 33
2.
Интер Милан
 Заявка 13 10 2 1 30 - 7 32
3.
Милан
 Заявка 14 9 2 3 24 - 15 29
4.
Наполи
 Заявка 13 7 3 3 26 - 14 24
5.
Фиорентина
 Заявка 14 7 2 5 23 - 17 23
6.
Болонья
 Заявка 14 5 7 2 16 - 11 22
7.
Рома
 0:1 Заявка 14 6 3 5 25 - 16 21
8.
Аталанта
 Заявка 13 6 2 5 21 - 13 20
9.
Лацио
 Заявка 14 6 2 6 15 - 15 20
10.
Сассуоло
 1:0 Заявка 14 5 3 6 21 - 24 18
11.
Фрозиноне
 Заявка 14 5 3 6 20 - 24 18
12.
Монца
 Заявка 14 4 6 4 15 - 14 18
13.
Торино
 Заявка 13 4 4 5 10 - 16 16
14.
Лечче
 Заявка 14 3 7 4 16 - 19 16
15.
Дженоа
 Заявка 14 4 3 7 15 - 19 15
16.
Удинезе
 Заявка 14 1 9 4 12 - 21 12
17.
Эмполи
 Заявка 14 3 2 9 9 - 26 11
18.
Верона
 Заявка 14 2 4 8 12 - 21 10
19.
Кальяри
 Заявка 14 2 4 8 13 - 26 10
20.
Салернитана
 Заявка 14 1 5 8 10 - 28 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 7 5 2 0 11 - 4 17
2.
Рома
 0:1 Заявка 7 5 1 1 18 - 6 16
3.
Интер Милан
 Заявка 7 5 1 1 17 - 5 16
4.
Болонья
 Заявка 7 5 1 1 10 - 4 16
5.
Фрозиноне
 Заявка 7 5 1 1 14 - 10 16
6.
Милан
 Заявка 7 5 0 2 11 - 4 15
7.
Лацио
 Заявка 7 4 2 1 8 - 4 14
8.
Фиорентина
 Заявка 7 4 1 2 13 - 8 13
9.
Лечче
 Заявка 8 3 3 2 9 - 10 12
10.
Дженоа
 Заявка 7 3 2 2 10 - 9 11
11.
Сассуоло
 1:0 Заявка 8 3 2 3 11 - 11 11
12.
Аталанта
 Заявка 6 3 1 2 9 - 4 10
13.
Монца
 Заявка 7 2 4 1 9 - 5 10
14.
Торино
 Заявка 6 2 3 1 4 - 5 9
15.
Кальяри
 Заявка 7 2 2 3 9 - 14 8
16.
Наполи
 Заявка 6 2 1 3 10 - 9 7
17.
Салернитана
 Заявка 7 1 3 3 6 - 14 6
18.
Верона
 Заявка 6 1 2 3 6 - 10 5
19.
Удинезе
 Заявка 7 0 5 2 7 - 12 5
20.
Эмполи
 Заявка 7 1 1 5 4 - 11 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 7 5 2 0 16 - 5 17
2.
Интер Милан
 Заявка 6 5 1 0 13 - 2 16
3.
Ювентус
 Заявка 7 5 1 1 11 - 5 16
4.
Милан
 Заявка 7 4 2 1 13 - 11 14
5.
Аталанта
 Заявка 7 3 1 3 12 - 9 10
6.
Фиорентина
 Заявка 7 3 1 3 10 - 9 10
7.
Монца
 Заявка 7 2 2 3 6 - 9 8
8.
Сассуоло
 1:0 Заявка 6 2 1 3 10 - 13 7
9.
Торино
 Заявка 7 2 1 4 6 - 11 7
10.
Эмполи
 Заявка 7 2 1 4 5 - 15 7
11.
Удинезе
 Заявка 7 1 4 2 5 - 9 7
12.
Лацио
 Заявка 7 2 0 5 7 - 11 6
13.
Болонья
 Заявка 7 0 6 1 6 - 7 6
14.
Рома
 0:1 Заявка 7 1 2 4 7 - 10 5
15.
Верона
 Заявка 8 1 2 5 6 - 11 5
16.
Лечче
 Заявка 6 0 4 2 7 - 9 4
17.
Дженоа
 Заявка 7 1 1 5 5 - 10 4
18.
Фрозиноне
 Заявка 7 0 2 5 6 - 14 2
19.
Кальяри
 Заявка 7 0 2 5 4 - 12 2
20.
Салернитана
 Заявка 7 0 2 5 4 - 14 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 13 (1)
Милан Жиру Оливье 7 (3)
Сассуоло Берарди Доменико 7 (2)
Фиорентина Бонавентура Джакомо 6 (2)
Рома Лукаку Ромелу 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Салернитана Дьомбер Норберт 6
Милан Эрнандес Тео 6
Лечче Рамадани Юльбер 6
Эмполи Мале Юссеф 6
Фиорентина Раньери Лука 6
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 100'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 100'
    Верона совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 100'
    Эхизибуэ Кингсли из команды Удинезе фолит на Анри Тома, но рефери не сигналит нарушение и призывает продолжать игру!
  • 97'
    Нгонж Сириль сделал результативную передачу.
  • 97'
    Г О О О О О О Л - Анри Тома из команды Верона с близкого расстояния головой расстреливает ворота.
  • 97'
    Верона совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 96'
    Удинезе совершает вбрасывание на половине поля противника
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bluenergy Stadium - Stadio Friuli. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 121
    Удинезе 75.2% (91)
    X 21.5% (26)
    Верона 3.3% (4)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Удинезе 3:3 Верона

    Исход игры
    Удинезе
    75.2% (91)
    Ничья
    21.5% (26)
    Верона
    3.3% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.91% (39)
    Меньше
    66.09% (76)
    Обе команды забьют
    Да
    49.57% (57)
    Нет
    50.43% (58)
    Популярный счёт
    1:0 Удинезе
    39.7% (48)
    2:1 Удинезе
    27.3% (33)
    1:1 Ничья
    14.9% (18)
    2:0 Удинезе
    5.8% (7)
    2:2 Ничья
    4.1% (5)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
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