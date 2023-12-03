Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Этот гол претендует на звание "Гола года"!

Первый тайм

51' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

51' Самарджич Лазар бьет со штрафного в створ, но Лоренцо Монтипо держит все под контролем

49' Амионе Бруно получил желтую карточку от судьи

47' Удар от ворот произведет Удинезе

47' Суслов Томаш не смог попасть в створ ударом издали

46' Терраччано Филиппо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Уолас Соуза выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

46' Пайеро Мартин получил желтую карточку от судьи

45' Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

45' Игра в одни ворота сейчас. Верона доминирует и владеет мячом

43' Джордан Земура получил желтую карточку от судьи

43' Хорошую попытку сделал Джурич Милан II . Удар в створ, но вратарь начеку

41' Верона совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Игрок из команды Верона делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

41' Матч возобновлен

41' Ох, нехорошо это выглядит. Лукка Лоренцо получил травму и медбригада забирает его с поля.

40' Лукка Лоренцо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

40' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

39' Фолоруншо Майкл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Верона совершает вбрасывание на своей половине поля

37' 'Г О О О О О Л - Джурич Милан II из команды Верона забивает с пенальти! Он пробил правой. Марко Сильвестри был близок к тому, чтобы отразить мяч.'

34' Верона совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Фолоруншо Майкл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Кабаселе Кристиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон

33' Удинезе совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Верона совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Г О О О О Л - Лукка Лоренцо забивает с правой ноги!

30' Перейра Роберто создает голевую возможность для своего партнера по команде.

30' Перес Неуэн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Игрок из команды Удинезе делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

28' Сильвестри Марко взял и забрал мяч на выходе

28' Верона совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Верона совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Игрок из команды Верона делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

26' Верона совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Удар от ворот произведет Верона

24' Суслов Томаш оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

23' Фолоруншо Майкл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Пайеро Мартин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Удинезе совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Удар от ворот произведет Удинезе

21' Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

20' Команда Удинезе забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

19' Амионе Бруно выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Кабаселе Кристиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Г О О О О Л - Кабаселе Кристиан забивает с левой ноги!

16' Самарджич Лазар создает голевую возможность для своего партнера по команде.

14' Удинезе совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Ох, нехорошо это выглядит. Фолоруншо Майкл получил травму и медбригада забирает его с поля.

14' Фолоруншо Майкл на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

14' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

13' Пайеро Мартин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Дуда Ондрей выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Удар от ворот произведет Верона

11' Удинезе совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Верона совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Уолас Соуза выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Верона совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Матч возобновлен

6' Рефери не любит споров - именно за это Джурич Милан II сейчас получил желтую

5' Саксесс Исаак на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

5' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

5' Верона совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Удинезе совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Верона совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Матч возобновлен

3' Саксесс Исаак на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

3' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

1' Верона совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Судья начинает матч