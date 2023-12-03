Тур: 14. Стадион: Стадион Блюнержи - Стадио Фриули. Главный судья: Мареска Фабио
0'
6' Желтая карточкаДжурич Милан
1:0
16' ГолКабаселе Кристиан
2:0
30' ГолЛукка Лоренцо
2:1
37' ПенальтиДжурич Милан
43' Желтая карточкаЗемура Джордан
45' Желтая карточкаПайеро Мартин
45' Желтая карточкаАмионе Бруно
50' Желтая карточкаКоппола Диего
2:2
61' ГолНгонж Сириль
3:2
72' ГолЛукка Лоренцо
82' Желтая карточкаНгонж Сириль
89' Желтая карточкаАнри Тома
3:3
90' ГолАнри Тома
90'+9
Ход матча
6'
16'
30'
2:0
37'
2:1
43'
45'
45'
50'
61'
2:2
72'
3:2
82'
89'
90'
3:3
Статистика матча
-
3 Голы 3
-
3 Удары по воротам 5
-
7 Удары в створ 4
-
5 Угловые 3
-
3 Офсайды 1
-
16 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 2
-
260 Количество передач 401
-
40 Владение мячом, % 60
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
18
Перес
Неуэн
11
Уолас
Соуза
33
Дуда
Ондрей
26
Нгонж
Сириль
31
Суслов
Томаш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Перес НеуэнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Уолас СоузаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Окойе МадукаВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Камара АссанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Аке МарлиПолузащитник
-
21 Камара ЭтьенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Чоффи Габриэле
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Дуда ОндрейПолузащитник
-
26 Нгонж СирильПолузащитник
-
31 Суслов ТомашПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Джурич МиланНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
32 Хуан КабальЗащитник
- Полузащитник
-
18 Онгла МартинПолузащитник
-
25 Сердар СуатПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Каллон ЯяНападающий
-
77 Мбула ХордиНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Барони Марко
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Удинезе
Верона
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
16 матчей
37.5%
37.5%
25%
6 побед 6 ничьих 4 победы
Первый тайм
25%
43.8%
31.2%
4 победы 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
43.8%
25%
31.2%
7 побед 4 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
7
Голов в среднем за матч
1.5
0.88
Среднее время на гол
60
102
Всего голов
9
7
Голов в среднем за матч
1.13
0.88
Среднее время на гол
80
102
Всего голов
21
14
Голов в среднем за матч
1.31
0.88
Тотал матчей
2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
Среднее время на гол
68
102
Бомбардиры внутри турнира
Удинезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лукка Лоренцо
|4
|0.29
|Самарджич Лазар
|2
|0.14
|Товен Флорьян
|2 (1)
|0.14
|Кабаселе Кристиан
|1
|0.07
|Перейра Роберто
|1 (1)
|0.07
|Уолас Соуза
|1
|0.07
|Саксесс Исаак
|0
|0
|Пайеро Мартин
|0
|0
Верона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нгонж Сириль
|4
|0.29
|Джурич Милан II
|3 (1)
|0.21
|Дуда Ондрей
|1
|0.07
|Лазович Дарко
|1
|0.07
|Бонаццоли Федерико
|1
|0.07
|Анри Тома
|1
|0.07
|Фолоруншо Майкл
|1
|0.07
|Фараони Марко
|0
|0
|Суслов Томаш
|0
|0
|Терраччано Филиппо
|0
|0
|Тчатчуа Джексон
|0
|0
Карточки
Удинезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кабаселе Кристиан
|5
|0
|Феррейра Жоау
|4
|0
|Товен Флорьян
|3
|0
|Перес Неуэн
|3
|0
|Ловрич Санди
|1
|1
|Перейра Роберто
|2
|0
|Саксесс Исаак
|2
|0
|Паделли Даниэле
|1
|0
|Уолас Соуза
|1
|0
|Бийол Яка
|1
|0
|Пайеро Мартин
|1
|0
|Эбоселе Фести
|1
|0
|Самарджич Лазар
|1
|0
|Земура Джордан
|1
|0
Верона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фараони Марко
|5
|0
|Дуда Ондрей
|4
|0
|Маньяни Джанджакомо
|4
|0
|Коппола Диего
|3
|0
|Марко Барони
|3
|0
|Хиен Исак
|1
|1
|Бонаццоли Федерико
|2
|0
|Давидович Павел
|2
|0
|Фолоруншо Майкл
|2
|0
|Нгонж Сириль
|2
|0
|Суслов Томаш
|2
|0
|Амионе Бруно
|2
|0
|Джурич Милан II
|2
|0
|Анри Тома
|1
|0
|Сердар Суат
|1
|0
|Дойг Джош
|1
|0
|Терраччано Филиппо
|1
|0
Результаты матчей
Удинезе
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Верона
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
6
5
Удинезе
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Верона
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
7
7
Упущенные победы
3
4
Удинезе
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Верона
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
7
7
Упущенные победы
9
9
Голы по времени матча
Забито
6
6
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
10 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
3
50%
0
0%
16-30
1
17%
1
17%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
1
17%
2
33%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
13
11
7 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 6
2
15%
2
18%
1-15
1
8%
2
18%
16-30
4
31%
2
18%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
8%
4
36%
61-75
5
38%
1
9%
76-90
Забито
5
6
0 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
9 Не забивали 10
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
2
40%
1
17%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
2
33%
76-90
Пропущено
9
10
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
1
10%
1-15
3
33%
2
20%
16-30
1
11%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
2
22%
2
20%
61-75
3
33%
1
10%
76-90
Забито
11
12
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
0
0%
1
8%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
1
9%
3
25%
31-45
3
27%
2
17%
46-60
3
27%
2
17%
61-75
1
9%
4
33%
76-90
Пропущено
22
21
11 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 11
2
9%
3
14%
1-15
4
18%
4
19%
16-30
5
23%
4
19%
31-45
0
0%
2
10%
46-60
3
14%
6
29%
61-75
8
36%
2
10%
76-90
Результаты последних матчей
Удинезе
(20 матчей)
20%
50%
30%
4 победы 10 ничьих 6 поражений
Рома - Удинезе 3:1 Удинезе - Истра 1961 1:1 Удинезе - Аталанта 1:1 Милан - Удинезе 0:1
Удинезе - Кальяри 1:2 Монца - Удинезе 1:1 Удинезе - Лечче 1:1 Риека - Удинезе 1:1 Эмполи - Удинезе 0:0 Удинезе - Дженоа 2:2 Наполи - Удинезе 4:1 Удинезе - Фиорентина 0:2 Кальяри - Удинезе 0:0 Удинезе - Фрозиноне 0:0 Салернитана - Удинезе 1:1 Удинезе - Ювентус 0:3 Удинезе - Катанзаро 4:1 Удинезе - Аль-Райян 2:1 Удинезе - Унион Берлин 0:1 РБ Лейпциг - Удинезе 1:2
Верона
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Верона - Лечче 2:2 Дженоа - Верона 1:0 Верона - Монца 1:3 Болонья - Верона 2:0
Ювентус - Верона 1:0 Верона - Наполи 1:3 Фрозиноне - Верона 2:1 Торино - Верона 0:0 Верона - Аталанта 0:1 Милан - Верона 1:0 Верона - Болонья 0:0 Сассуоло - Верона 3:1 Верона - Рома 2:1 Эмполи - Верона 0:1 Верона - Асколи 3:1 Хайденхайм - Верона 3:2 Бастия - Верона 3:1 Верона - Виртус Верона 3:0 Верона - Примьеро 7:0 Специя - Верона 1:3
Результаты матчей
Удинезе
Верона
Точный счет
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
1:3
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
Точный счет
0:0
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
1:0
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
Точное количество голов
1
5 раз 71%
0
2 раза 29%
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
3
1 раз 13%
Точный счет
1:1
4 раза 29%
0:0
3 раза 21%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
0
5 раз 36%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Удинезе
Верона
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
42
25
24
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
44
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
86
212
311
113
113
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|22 - 9
|33
|2.
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|30 - 7
|32
|3.
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|24 - 15
|29
|4.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|26 - 14
|24
|5.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|23 - 17
|23
|6.
|Заявка
|14
|5
|7
|2
|16 - 11
|22
|7.
|0:1 Заявка
|14
|6
|3
|5
|25 - 16
|21
|8.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|21 - 13
|20
|9.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|15 - 15
|20
|10.
|1:0 Заявка
|14
|5
|3
|6
|21 - 24
|18
|11.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|20 - 24
|18
|12.
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|15 - 14
|18
|13.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|10 - 16
|16
|14.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|16 - 19
|16
|15.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|15 - 19
|15
|16.
|Заявка
|14
|1
|9
|4
|12 - 21
|12
|17.
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|9 - 26
|11
|18.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|12 - 21
|10
|19.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|13 - 26
|10
|20.
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|10 - 28
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|11 - 4
|17
|2.
|0:1 Заявка
|7
|5
|1
|1
|18 - 6
|16
|3.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|17 - 5
|16
|4.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|10 - 4
|16
|5.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|14 - 10
|16
|6.
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|11 - 4
|15
|7.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|8 - 4
|14
|8.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|13 - 8
|13
|9.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 10
|12
|10.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 9
|11
|11.
|1:0 Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 11
|11
|12.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 4
|10
|13.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|9 - 5
|10
|14.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|4 - 5
|9
|15.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 14
|8
|16.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 9
|7
|17.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 14
|6
|18.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
|19.
|Заявка
|7
|0
|5
|2
|7 - 12
|5
|20.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 11
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|16 - 5
|17
|2.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|13 - 2
|16
|3.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|11 - 5
|16
|4.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 11
|14
|5.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 9
|10
|6.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 9
|10
|7.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|8.
|1:0 Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 13
|7
|9.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 11
|7
|10.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 15
|7
|11.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|5 - 9
|7
|12.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|7 - 11
|6
|13.
|Заявка
|7
|0
|6
|1
|6 - 7
|6
|14.
|0:1 Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 10
|5
|15.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 11
|5
|16.
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|7 - 9
|4
|17.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 10
|4
|18.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|6 - 14
|2
|19.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 12
|2
|20.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 14
|2
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|Бонавентура Джакомо
|6 (2)
|Рома
|Лукаку Ромелу
|6 (1)
|Салернитана
|Дьомбер Норберт
|6
|Милан
|Эрнандес Тео
|6
|Лечче
|Рамадани Юльбер
|6
|Эмполи
|Мале Юссеф
|6
|Фиорентина
|Раньери Лука
|6
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Удинезе 3:3 Верона
Исход игры
Удинезе
75.2% (91)
Ничья
21.5% (26)
Верона
3.3% (4)
Тотал 2.5
Больше
33.91% (39)
Меньше
66.09% (76)
Обе команды забьют
Да
49.57% (57)
Нет
50.43% (58)
Популярный счёт
1:0 Удинезе
39.7% (48)
2:1 Удинезе
27.3% (33)
1:1 Ничья
14.9% (18)
2:0 Удинезе
5.8% (7)
2:2 Ничья
4.1% (5)
0:0 Ничья
1.7% (2)
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