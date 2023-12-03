В контратаку попытались убежать хозяева, но не удалось, мяч снова во владении гостей, пока без особого продвижения, нужно что-то придумывать римлянам.

Разбивается игра на эпизоды, для хозяев неплохое развитие событий. Пока невидно Лукаку, без мяча двигается форвард и навесами его тоже не снабжают.

Перепасовку устроили римляне на своей половине поля, не знают, как развивать атаку, нет приемлемых предложений от полузащитников.

Попытались через левый фланг доставить мяч в штрафную "волки" на Лукаку, но уж очень неточно, снаярд улетел за лицевую линию.

Спинаццола получил сферу на левом фланге вблизи углового флажка и попытался прострелить в штрафную, мяч попал в защитника. Еще один шанс с угла поля.

Ни к чему не привел стандарт. Снова сфера находится во владении "Рому", одно но, мяч на половине поля гостей. Нет каких-то конкретных идей у "волков", медленно двигается снаряд, соответственно не возникает проблем у хозяев в разрушении.

Мяч большее количество времени проводит в центре поля, нет быстрых переходов в атаку у команд, застревают они в оборонительных редутах.

Близится к середине первый тайм, из моментов пока можно отметить только удар в исполнении Дибалы, когда Консильи спас свою команду.

Начинает наводить порядок главный судья на поле, не нравится, как ведут себя на поле соперники, слишком напряженная обстановка, пока что устное внушение делает арбитр игрокам.

Торстведт попробовал по левому флангу прокинуть мяч мимо Льоренте, но Карсдорп на подстраховке действует уверенно. Начинает атаку для своей команды футболист.

Очередное нарушение правил в центре поля, многовато футболисты "Ромы" фолят сегодня, но главное для них обходятся пока без желтых карточек.

ГО-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! ЭНРИКЕ!!! Комбинация состоит из случайностей, Энрике прорывается по центру, после чего бьет из-за пределов штрафной, мяч рикошетит и отскакивает к Болоке, который отдает в центр на Берарди. Доменико с левой ноги пробивает по воротам, но мяч летит несильно и мимо, а на дальней штанге стоит один Энрике и успешно замыкает получившийся прострел.

По сути первый подход хозяев поля к воротам "Ромы" закончился забитым мячом. Только футболисты гостей дали немного свободного места "черно-зеленым" и сразу же поплатились за это.

Теперь "Сассуоло" садится пониже в оборону, попробуйте теперь вскрыть их оборону футболисты "Ромы".

19' Трибуны ведут себя шумно, хотя есть свободные места в нижних рядах, не на сто процентов заполняли болельщики "Сассуоло" сегодня стадион.

18' Энрике с Паредесом одновременно бьют по мячу, падает Энрике, оказывают ему помощь врачи. Спорный мяч дает арбитр, так как игровой эпизод прошел без нарушения правил.

17' Снова горячая ситуация на поле Карсдорп роняет Лорьенте и сразу же начинает кричать на него, мол, зачем он симулирует. Лорьенте спокойно отреагировал, не стал накалять обстановку.

16' Льоренте бьет по ногам Пинамонти, Моуринью не доволен, в одну сторону по его мнению свистит арбитр, высказывает претензии португалец с бровки.

15' Бове пробрасывал мяч на ход, неожиданно оказался он на левом фланге, защитник выбивает на угловой. Первый розыгрыш с угла поля не получился у гостей.

13' Н'Дика сфолил на левом фланге обороны, высоковато поднимал локоть, угодил полузащитнику "Сассуоло" по лицу. Штрафной разыгран через короткий пас, но мяч быстро был потерян.

12' Ну о нацеленности на атаку говорит и игра в два нападающих со стороны римлян. Понятно, что "Рома" фаворитом выглядит в этом матче, все-таки турнирная позиция обязывает.

11' Футболисты "волков" освоились на поле и забрали мяч под свой контроль, плюс первый момент остался за ними, не захотел Моуринью в гостевой встрече играть вторым номером.

10' Спинаццола с левого фланга смещается в центр и катит под удар Дибале, который со своей любимой левой бьет в касание метров с двадцати. Вратарь в падение не без труда отбивает мяч перед собой и успевает вторым движением накрыть сферу.