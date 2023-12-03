Тур: 14. Стадион: Читта-дель-Триколоре. Главный судья: Марченаро Маттео
Ход матча
25'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
2 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 1
-
0 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
32 Владение мячом, % 68
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
44
Нето
Руан
17
Винья
Матиас
52
Бове
Эдоардо
21
Дибала
Пауло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 Нето РуанЗащитник
- Защитник
-
17 Винья МатиасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дионизи Алессио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
52 Бове ЭдоардоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Дибала ПаулоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Свилар МилеВратарь
-
63 Боер ПьетроВратарь
- Защитник
-
19 Челик ЗекиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Ауа УссемПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Азмун СердарНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Моуринью Жозе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Сассуоло
Рома
6 матчей
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед
14 матчей
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Первый тайм
14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 11 побед
Второй тайм
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 10 побед
20 матчей
10%
45%
45%
2 победы 9 ничьих 9 побед
Первый тайм
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 побед
Второй тайм
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
15
Голов в среднем за матч
1
1.5
Среднее время на гол
90
60
Всего голов
21
18
Голов в среднем за матч
2.1
1.8
Среднее время на гол
42
50
Всего голов
31
33
Голов в среднем за матч
1.55
1.65
Тотал матчей
2.5
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
12
Больше 60%
Меньше 40%
8
10
Больше 50%
Меньше 50%
10
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
58
54
Бомбардиры внутри турнира
Сассуоло
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Берарди Доменико
|7 (3)
|0.5
|Пинамонти Андреа
|5
|0.36
|Торстведт Кристиан
|3
|0.21
|Энрике Матеус
|2
|0.14
|Лорьенте Арман
|1
|0.07
|Байрами Недим
|1
|0.07
|Болока Даниэль
|1
|0.07
|Тольян Йереми
|0
|0
|Винья Матиас
|0
|0
|Дефрель Грегоре
|0
|0
Рома
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лукаку Ромелу
|6
|0.43
|Дибала Пауло
|3 (1)
|0.21
|Белотти Андреа
|3
|0.21
|Кристанте Бриан
|2
|0.14
|Эль-Шаарави Стефан
|2
|0.14
|Манчини Джанлука
|2
|0.14
|Ауа Уссем
|2
|0.14
|Спинаццола Леонардо
|1
|0.07
|Азмун Сердар
|1
|0.07
|Пеллегрини Лоренцо
|1
|0.07
|Саншеш Ренату
|1
|0.07
|Паредес Леандро
|0
|0
|Бове Эдоардо
|0
|0
|Льоренте Диего
|0
|0
|Карсдорп Рик
|0
|0
|Кристенсен Расмус
|0
|0
|Залевски Никола
|0
|0
Карточки
Сассуоло
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Берарди Доменико
|4
|0
|Болока Даниэль
|3
|0
|Энрике Матеус
|2
|0
|Нето Руан
|2
|0
|Педерсен Маркус II
|2
|0
|Лопес Максим
|0
|1
|Тольян Йереми
|1
|0
|Феррари Джанмарко
|1
|0
|Эрлич Мартин
|1
|0
|Пинамонти Андреа
|1
|0
|Винья Матиас
|1
|0
|Торстведт Кристиан
|1
|0
Рома
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паредес Леандро
|5
|0
|Манчини Джанлука
|4
|0
|Лукаку Ромелу
|3
|0
|Ауа Уссем
|3
|0
|Жозе Моуринью
|1
|1
|Дибала Пауло
|2
|0
|Кристанте Бриан
|2
|0
|Пеллегрини Лоренцо
|2
|0
|Саншеш Ренату
|2
|0
|Н'Дика Эван
|2
|0
|Льоренте Диего
|1
|0
|Азмун Сердар
|1
|0
|Карсдорп Рик
|1
|0
|Кристенсен Расмус
|1
|0
|Бове Эдоардо
|1
|0
Результаты матчей
Сассуоло
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Рома
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
3
3
Сассуоло
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
Рома
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
8
2
Упущенные победы
7
16
Сассуоло
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
15% (2)
31% (4)
Рома
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
11
3
Упущенные победы
10
19
Голы по времени матча
Забито
10
7
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
3
43%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
1
10%
3
43%
46-60
2
20%
1
14%
61-75
1
10%
0
0%
76-90
Пропущено
11
9
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
2
18%
2
22%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
2
22%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
1
9%
1
11%
61-75
4
36%
4
44%
76-90
Забито
10
17
6 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 5
8 Не забивали 6
2
20%
2
12%
1-15
4
40%
3
18%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
10%
1
6%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
1
10%
11
65%
76-90
Пропущено
13
7
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
2
15%
1
14%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
2
15%
2
29%
31-45
1
8%
3
43%
46-60
3
23%
1
14%
61-75
3
23%
0
0%
76-90
Забито
20
24
12 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 16
4 Забивали первыми 7
4 Не забивали 2
4
20%
2
8%
1-15
5
25%
6
25%
16-30
3
15%
0
0%
31-45
2
10%
4
17%
46-60
4
20%
1
4%
61-75
2
10%
11
46%
76-90
Пропущено
24
16
11 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 10
4
17%
3
19%
1-15
4
17%
0
0%
16-30
3
13%
4
25%
31-45
2
8%
3
19%
46-60
4
17%
2
13%
61-75
7
29%
29%
4
25%
76-90
Результаты последних матчей
Сассуоло
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Эмполи - Сассуоло 3:4 Сассуоло - Салернитана 2:2 Торино - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Специя 0:0
Сассуоло - Болонья 1:1 Сассуоло - Лацио 0:2 Лечче - Сассуоло 1:1 Сассуоло - Монца 0:1 Интер Милан - Сассуоло 1:2 Сассуоло - Ювентус 4:2 Фрозиноне - Сассуоло 4:2 Сассуоло - ФералпиСало 0:2 Сассуоло - Верона 3:1 Наполи - Сассуоло 2:0 Сассуоло - Аталанта 0:2 Козенца - Сассуоло 2:5 Вольфсбург - Сассуоло 1:1 Парма - Сассуоло 1:0 Сассуоло - Зюйдтироль 4:0 Сассуоло - Специя 2:3
Рома
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Серветт - Рома 1:1 Рома - Удинезе 3:1 Лацио - Рома 0:0 Славия Прага - Рома 2:0
Рома - Лечче 2:1 Интер Милан - Рома 1:0 Рома - Славия Прага 2:0 Рома - Монца 1:0 Кальяри - Рома 1:4 Рома - Серветт 4:0 Рома - Фрозиноне 2:0 Дженоа - Рома 4:1 Торино - Рома 1:1 Шериф - Рома 1:2 Рома - Эмполи 7:0 Рома - Милан 1:2 Верона - Рома 2:1 Рома - Салернитана 2:2 Рома - Партизани 2:1 Тулуза - Рома 2:1
Результаты матчей
Сассуоло
Рома
Точный счет
0:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
7:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%
7
1 раз 14%
Точный счет
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
Точное количество голов
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
4
1 раз 17%
Точный счет
0:2
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
4:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
2:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
7:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 31%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
4
2 раза 15%
3
1 раз 8%
1
5 раз 38%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
7
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Сассуоло
Рома
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
34
52
25
25
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
42
33
15
15
15
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
112
67
67
310
310
211
211
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|22 - 9
|33
|2.
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|30 - 7
|32
|3.
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|24 - 15
|29
|4.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|26 - 14
|24
|5.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|23 - 17
|23
|6.
|Заявка
|14
|5
|7
|2
|16 - 11
|22
|7.
|0:1 Заявка
|14
|6
|3
|5
|25 - 16
|21
|8.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|21 - 13
|20
|9.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|15 - 15
|20
|10.
|1:0 Заявка
|14
|5
|3
|6
|21 - 24
|18
|11.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|20 - 24
|18
|12.
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|15 - 14
|18
|13.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|10 - 16
|16
|14.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|16 - 19
|16
|15.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|15 - 19
|15
|16.
|Заявка
|14
|1
|9
|4
|12 - 21
|12
|17.
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|9 - 26
|11
|18.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|12 - 21
|10
|19.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|13 - 26
|10
|20.
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|10 - 28
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|11 - 4
|17
|2.
|0:1 Заявка
|7
|5
|1
|1
|18 - 6
|16
|3.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|17 - 5
|16
|4.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|10 - 4
|16
|5.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|14 - 10
|16
|6.
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|11 - 4
|15
|7.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|8 - 4
|14
|8.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|13 - 8
|13
|9.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 10
|12
|10.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 9
|11
|11.
|1:0 Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 11
|11
|12.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 4
|10
|13.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|9 - 5
|10
|14.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|4 - 5
|9
|15.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 14
|8
|16.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 9
|7
|17.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 14
|6
|18.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
|19.
|Заявка
|7
|0
|5
|2
|7 - 12
|5
|20.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 11
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|16 - 5
|17
|2.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|13 - 2
|16
|3.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|11 - 5
|16
|4.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 11
|14
|5.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 9
|10
|6.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 9
|10
|7.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|8.
|1:0 Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 13
|7
|9.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 11
|7
|10.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 15
|7
|11.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|5 - 9
|7
|12.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|7 - 11
|6
|13.
|Заявка
|7
|0
|6
|1
|6 - 7
|6
|14.
|0:1 Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 10
|5
|15.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 11
|5
|16.
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|7 - 9
|4
|17.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 10
|4
|18.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|6 - 14
|2
|19.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 12
|2
|20.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 14
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|13 (1)
|Милан
|Жиру Оливье
|7 (3)
|Сассуоло
|Берарди Доменико
|7 (3)
|Фиорентина
|Бонавентура Джакомо
|6 (2)
|Рома
|Лукаку Ромелу
|6 (1)
|Салернитана
|Дьомбер Норберт
|6
|Милан
|Эрнандес Тео
|6
|Лечче
|Рамадани Юльбер
|6
|Эмполи
|Мале Юссеф
|6
|Фиорентина
|Раньери Лука
|6
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Сассуоло 1:0 Рома
Исход игры
Сассуоло
4% (5)
Ничья
25.6% (32)
Рома
70.4% (88)
Тотал 2.5
Больше
56.03% (65)
Меньше
43.97% (51)
Обе команды забьют
Да
77.59% (90)
Нет
22.41% (26)
Популярный счёт
1:2 Рома
42.4% (53)
1:1 Ничья
20% (25)
0:1 Рома
11.2% (14)
0:2 Рома
8.8% (11)
2:2 Ничья
4.8% (6)
2:1 Сассуоло
2.4% (3)
1:3 Рома
1.6% (2)
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