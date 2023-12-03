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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Марченаро Маттео
Сассуоло
1:0
Первый тайм: 37'
Рома
0'
1:0
25' Гол
Энрике Матеус

Ход матча

25'
Энрике Матеус
(Берарди Доменико)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 32 Владение мячом, % 68

Владение мячом

Прогнозы 125
Сассуоло 4% (5)
X 25.6% (32)
Рома 70.4% (88)
Все прогнозы
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Сассуоло
Ничья
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
47
Консильи
Андреа
22
Тольян
Йереми
44
Нето
Руан
5
Эрлич
Мартин
17
Винья
Матиас
24
Болока
Даниэль
7
Энрике
Матеус
10
Берарди
Доменико
42
Торстведт
Кристиан
45
Лорьенте
Арман
9
Пинамонти
Андреа
1
Патрисиу
Руй
23
Манчини
Джанлука
14
Льоренте
Диего
5
Н'Дика
Эван
2
Карсдорп
Рик
52
Бове
Эдоардо
16
Паредес
Леандро
4
Кристанте
Бриан
37
Спинаццола
Леонардо
21
Дибала
Пауло
90
Лукаку
Ромелу
Сассуоло
4-2-3-1
Рома
3-5-2

История личных встреч

Сассуоло
Рома

6 матчей

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед

14 матчей

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 11 побед

Второй тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 10 побед

20 матчей

10%
45%
45%
2 победы 9 ничьих 9 побед

Первый тайм

25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 побед

Второй тайм

20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 побед

История матчей

СA
3:4
СA
1:1
СA
2:2
СA
2:1
СA
2:2
СA
0:0
СA
4:2
СA
4:2
СA
0:0
СA
3:1
СA
0:1
СA
1:1
СA
3:1
СA
1:3
СA
0:2
СA
2:2
СA
0:3
СA
2:2
СA
0:2
СA
1:1

Голы

Всего голов

10
15

Голов в среднем за матч

1
1.5

Среднее время на гол

90
60

Всего голов

21
18

Голов в среднем за матч

2.1
1.8

Среднее время на гол

42
50

Всего голов

31
33

Голов в среднем за матч

1.55
1.65

Тотал матчей

2.5
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
12
Больше 60%
Меньше 40%
8
10
Больше 50%
Меньше 50%
10
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

58
54

Бомбардиры внутри турнира

Сассуоло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Берарди Доменико 7 (3) 0.5
Пинамонти Андреа 5 0.36
Торстведт Кристиан 3 0.21
Энрике Матеус 2 0.14
Лорьенте Арман 1 0.07
Байрами Недим 1 0.07
Болока Даниэль 1 0.07
Тольян Йереми 0 0
Винья Матиас 0 0
Дефрель Грегоре 0 0
Рома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукаку Ромелу 6 0.43
Дибала Пауло 3 (1) 0.21
Белотти Андреа 3 0.21
Кристанте Бриан 2 0.14
Эль-Шаарави Стефан 2 0.14
Манчини Джанлука 2 0.14
Ауа Уссем 2 0.14
Спинаццола Леонардо 1 0.07
Азмун Сердар 1 0.07
Пеллегрини Лоренцо 1 0.07
Саншеш Ренату 1 0.07
Паредес Леандро 0 0
Бове Эдоардо 0 0
Льоренте Диего 0 0
Карсдорп Рик 0 0
Кристенсен Расмус 0 0
Залевски Никола 0 0

Карточки

Сассуоло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Берарди Доменико 4 0
Болока Даниэль 3 0
Энрике Матеус 2 0
Нето Руан 2 0
Педерсен Маркус II 2 0
Лопес Максим 0 1
Тольян Йереми 1 0
Феррари Джанмарко 1 0
Эрлич Мартин 1 0
Пинамонти Андреа 1 0
Винья Матиас 1 0
Торстведт Кристиан 1 0
Рома
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паредес Леандро 5 0
Манчини Джанлука 4 0
Лукаку Ромелу 3 0
Ауа Уссем 3 0
Жозе Моуринью 1 1
Дибала Пауло 2 0
Кристанте Бриан 2 0
Пеллегрини Лоренцо 2 0
Саншеш Ренату 2 0
Н'Дика Эван 2 0
Льоренте Диего 1 0
Азмун Сердар 1 0
Карсдорп Рик 1 0
Кристенсен Расмус 1 0
Бове Эдоардо 1 0

Результаты матчей

Сассуоло
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Рома
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

3
3
Сассуоло
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
Рома
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

8
2

Упущенные победы

7
16
Сассуоло
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
15% (2)
31% (4)
Рома
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

11
3

Упущенные победы

10
19

Голы по времени матча

Забито

10
7
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
3
43%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
1
10%
3
43%
46-60
2
20%
1
14%
61-75
1
10%
0
0%
76-90

Пропущено

11
9
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
2
18%
2
22%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
2
22%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
1
9%
1
11%
61-75
4
36%
4
44%
76-90

Забито

10
17
6 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 5
8 Не забивали 6
2
20%
2
12%
1-15
4
40%
3
18%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
10%
1
6%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
1
10%
11
65%
76-90

Пропущено

13
7
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
2
15%
1
14%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
2
15%
2
29%
31-45
1
8%
3
43%
46-60
3
23%
1
14%
61-75
3
23%
0
0%
76-90

Забито

20
24
12 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 16
4 Забивали первыми 7
4 Не забивали 2
4
20%
2
8%
1-15
5
25%
6
25%
16-30
3
15%
0
0%
31-45
2
10%
4
17%
46-60
4
20%
1
4%
61-75
2
10%
11
46%
76-90

Пропущено

24
16
11 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 10
4
17%
3
19%
1-15
4
17%
0
0%
16-30
3
13%
4
25%
31-45
2
8%
3
19%
46-60
4
17%
2
13%
61-75
7
29%
29%
4
25%
76-90

Результаты последних матчей

Сассуоло
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Эмполи - Сассуоло 3:4 Сассуоло - Салернитана 2:2 Торино - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Специя 0:0
Сассуоло - Болонья 1:1 Сассуоло - Лацио 0:2 Лечче - Сассуоло 1:1 Сассуоло - Монца 0:1 Интер Милан - Сассуоло 1:2 Сассуоло - Ювентус 4:2 Фрозиноне - Сассуоло 4:2 Сассуоло - ФералпиСало 0:2 Сассуоло - Верона 3:1 Наполи - Сассуоло 2:0 Сассуоло - Аталанта 0:2 Козенца - Сассуоло 2:5 Вольфсбург - Сассуоло 1:1 Парма - Сассуоло 1:0 Сассуоло - Зюйдтироль 4:0 Сассуоло - Специя 2:3
Рома
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Серветт - Рома 1:1 Рома - Удинезе 3:1 Лацио - Рома 0:0 Славия Прага - Рома 2:0
Рома - Лечче 2:1 Интер Милан - Рома 1:0 Рома - Славия Прага 2:0 Рома - Монца 1:0 Кальяри - Рома 1:4 Рома - Серветт 4:0 Рома - Фрозиноне 2:0 Дженоа - Рома 4:1 Торино - Рома 1:1 Шериф - Рома 1:2 Рома - Эмполи 7:0 Рома - Милан 1:2 Верона - Рома 2:1 Рома - Салернитана 2:2 Рома - Партизани 2:1 Тулуза - Рома 2:1

Результаты матчей

Сассуоло
Рома

Точный счет

0:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
7:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%
7
1 раз 14%

Точный счет

1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
4
1 раз 17%

Точный счет

0:2
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
4:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
2:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
7:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 31%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
4
2 раза 15%
3
1 раз 8%
1
5 раз 38%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
7
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Сассуоло
Рома

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
3
4
1.5
5
2
2
5
2.5
2
5
1
6
3.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
2
3
3
1.5
1
5
1
5
2.5
1
5
1
5
3.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
11
2
6
7
1.5
6
7
3
10
2.5
3
10
2
11
3.5
2
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 14 10 3 1 22 - 9 33
2.
Интер Милан
 Заявка 13 10 2 1 30 - 7 32
3.
Милан
 Заявка 14 9 2 3 24 - 15 29
4.
Наполи
 Заявка 13 7 3 3 26 - 14 24
5.
Фиорентина
 Заявка 14 7 2 5 23 - 17 23
6.
Болонья
 Заявка 14 5 7 2 16 - 11 22
7.
Рома
 0:1 Заявка 14 6 3 5 25 - 16 21
8.
Аталанта
 Заявка 13 6 2 5 21 - 13 20
9.
Лацио
 Заявка 14 6 2 6 15 - 15 20
10.
Сассуоло
 1:0 Заявка 14 5 3 6 21 - 24 18
11.
Фрозиноне
 Заявка 14 5 3 6 20 - 24 18
12.
Монца
 Заявка 14 4 6 4 15 - 14 18
13.
Торино
 Заявка 13 4 4 5 10 - 16 16
14.
Лечче
 Заявка 14 3 7 4 16 - 19 16
15.
Дженоа
 Заявка 14 4 3 7 15 - 19 15
16.
Удинезе
 Заявка 14 1 9 4 12 - 21 12
17.
Эмполи
 Заявка 14 3 2 9 9 - 26 11
18.
Верона
 Заявка 14 2 4 8 12 - 21 10
19.
Кальяри
 Заявка 14 2 4 8 13 - 26 10
20.
Салернитана
 Заявка 14 1 5 8 10 - 28 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 7 5 2 0 11 - 4 17
2.
Рома
 0:1 Заявка 7 5 1 1 18 - 6 16
3.
Интер Милан
 Заявка 7 5 1 1 17 - 5 16
4.
Болонья
 Заявка 7 5 1 1 10 - 4 16
5.
Фрозиноне
 Заявка 7 5 1 1 14 - 10 16
6.
Милан
 Заявка 7 5 0 2 11 - 4 15
7.
Лацио
 Заявка 7 4 2 1 8 - 4 14
8.
Фиорентина
 Заявка 7 4 1 2 13 - 8 13
9.
Лечче
 Заявка 8 3 3 2 9 - 10 12
10.
Дженоа
 Заявка 7 3 2 2 10 - 9 11
11.
Сассуоло
 1:0 Заявка 8 3 2 3 11 - 11 11
12.
Аталанта
 Заявка 6 3 1 2 9 - 4 10
13.
Монца
 Заявка 7 2 4 1 9 - 5 10
14.
Торино
 Заявка 6 2 3 1 4 - 5 9
15.
Кальяри
 Заявка 7 2 2 3 9 - 14 8
16.
Наполи
 Заявка 6 2 1 3 10 - 9 7
17.
Салернитана
 Заявка 7 1 3 3 6 - 14 6
18.
Верона
 Заявка 6 1 2 3 6 - 10 5
19.
Удинезе
 Заявка 7 0 5 2 7 - 12 5
20.
Эмполи
 Заявка 7 1 1 5 4 - 11 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 7 5 2 0 16 - 5 17
2.
Интер Милан
 Заявка 6 5 1 0 13 - 2 16
3.
Ювентус
 Заявка 7 5 1 1 11 - 5 16
4.
Милан
 Заявка 7 4 2 1 13 - 11 14
5.
Аталанта
 Заявка 7 3 1 3 12 - 9 10
6.
Фиорентина
 Заявка 7 3 1 3 10 - 9 10
7.
Монца
 Заявка 7 2 2 3 6 - 9 8
8.
Сассуоло
 1:0 Заявка 6 2 1 3 10 - 13 7
9.
Торино
 Заявка 7 2 1 4 6 - 11 7
10.
Эмполи
 Заявка 7 2 1 4 5 - 15 7
11.
Удинезе
 Заявка 7 1 4 2 5 - 9 7
12.
Лацио
 Заявка 7 2 0 5 7 - 11 6
13.
Болонья
 Заявка 7 0 6 1 6 - 7 6
14.
Рома
 0:1 Заявка 7 1 2 4 7 - 10 5
15.
Верона
 Заявка 8 1 2 5 6 - 11 5
16.
Лечче
 Заявка 6 0 4 2 7 - 9 4
17.
Дженоа
 Заявка 7 1 1 5 5 - 10 4
18.
Фрозиноне
 Заявка 7 0 2 5 6 - 14 2
19.
Кальяри
 Заявка 7 0 2 5 4 - 12 2
20.
Салернитана
 Заявка 7 0 2 5 4 - 14 2
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  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 13 (1)
Милан Жиру Оливье 7 (3)
Сассуоло Берарди Доменико 7 (3)
Фиорентина Бонавентура Джакомо 6 (2)
Рома Лукаку Ромелу 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Салернитана Дьомбер Норберт 6
Милан Эрнандес Тео 6
Лечче Рамадани Юльбер 6
Эмполи Мале Юссеф 6
Фиорентина Раньери Лука 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 36'
    Ни к чему не привел стандарт. Снова сфера находится во владении "Рому", одно но, мяч на половине поля гостей. Нет каких-то конкретных идей у "волков", медленно двигается снаряд, соответственно не возникает проблем у хозяев в разрушении.
  • Угловой
    35'
    Спинаццола после розыгрыша зарядил из-за штрафной, снаряд полетел высоко, судья рассмотрел касание защитника "Сассуоло". Будет угловой.
  • Угловой
    34'
    Спинаццола получил сферу на левом фланге вблизи углового флажка и попытался прострелить в штрафную, мяч попал в защитника. Еще один шанс с угла поля.
  • 33'
    Попытались через левый фланг доставить мяч в штрафную "волки" на Лукаку, но уж очень неточно, снаярд улетел за лицевую линию.
  • 32'
    Перепасовку устроили римляне на своей половине поля, не знают, как развивать атаку, нет приемлемых предложений от полузащитников.
  • 31'
    Разбивается игра на эпизоды, для хозяев неплохое развитие событий. Пока невидно Лукаку, без мяча двигается форвард и навесами его тоже не снабжают.
  • 30'
    В контратаку попытались убежать хозяева, но не удалось, мяч снова во владении гостей, пока без особого продвижения, нужно что-то придумывать римлянам.
  • 28'
    Теперь "Сассуоло" садится пониже в оборону, попробуйте теперь вскрыть их оборону футболисты "Ромы".
  • 27'
    По сути первый подход хозяев поля к воротам "Ромы" закончился забитым мячом. Только футболисты гостей дали немного свободного места "черно-зеленым" и сразу же поплатились за это.
  • Описание гола
    26'
    ГО-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! ЭНРИКЕ!!! Комбинация состоит из случайностей, Энрике прорывается по центру, после чего бьет из-за пределов штрафной, мяч рикошетит и отскакивает к Болоке, который отдает в центр на Берарди. Доменико с левой ноги пробивает по воротам, но мяч летит несильно и мимо, а на дальней штанге стоит один Энрике и успешно замыкает получившийся прострел.
  • 25'
    Очередное нарушение правил в центре поля, многовато футболисты "Ромы" фолят сегодня, но главное для них обходятся пока без желтых карточек.
  • 23'
    Торстведт попробовал по левому флангу прокинуть мяч мимо Льоренте, но Карсдорп на подстраховке действует уверенно. Начинает атаку для своей команды футболист.
  • 22'
    Начинает наводить порядок главный судья на поле, не нравится, как ведут себя на поле соперники, слишком напряженная обстановка, пока что устное внушение делает арбитр игрокам.
  • 21'
    Близится к середине первый тайм, из моментов пока можно отметить только удар в исполнении Дибалы, когда Консильи спас свою команду.
  • 20'
    Мяч большее количество времени проводит в центре поля, нет быстрых переходов в атаку у команд, застревают они в оборонительных редутах.
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    • 19'
      Трибуны ведут себя шумно, хотя есть свободные места в нижних рядах, не на сто процентов заполняли болельщики "Сассуоло" сегодня стадион.
    • 18'
      Энрике с Паредесом одновременно бьют по мячу, падает Энрике, оказывают ему помощь врачи. Спорный мяч дает арбитр, так как игровой эпизод прошел без нарушения правил.
    • 17'
      Снова горячая ситуация на поле Карсдорп роняет Лорьенте и сразу же начинает кричать на него, мол, зачем он симулирует. Лорьенте спокойно отреагировал, не стал накалять обстановку.
    • 16'
      Льоренте бьет по ногам Пинамонти, Моуринью не доволен, в одну сторону по его мнению свистит арбитр, высказывает претензии португалец с бровки.
    • Угловой
      15'
      Бове пробрасывал мяч на ход, неожиданно оказался он на левом фланге, защитник выбивает на угловой. Первый розыгрыш с угла поля не получился у гостей.
    • 13'
      Н'Дика сфолил на левом фланге обороны, высоковато поднимал локоть, угодил полузащитнику "Сассуоло" по лицу. Штрафной разыгран через короткий пас, но мяч быстро был потерян.
    • 12'
      Ну о нацеленности на атаку говорит и игра в два нападающих со стороны римлян. Понятно, что "Рома" фаворитом выглядит в этом матче, все-таки турнирная позиция обязывает.
    • 11'
      Футболисты "волков" освоились на поле и забрали мяч под свой контроль, плюс первый момент остался за ними, не захотел Моуринью в гостевой встрече играть вторым номером.
    • Опасный момент
      10'
      Спинаццола с левого фланга смещается в центр и катит под удар Дибале, который со своей любимой левой бьет в касание метров с двадцати. Вратарь в падение не без труда отбивает мяч перед собой и успевает вторым движением накрыть сферу.
    • 9'
      Дибала получает по ногам в центре поля, держится за ногу нападающий, судья спокойно реагирует, не достаточно для желтой карточки на первых минутах матча.
    • 8'
      Первый спор с арбитром возникает в игре. Причина банальная, обе команды хотели вводить мяч из-за боковой. Но с мячом остались хозяева.
    • 7'
      Пока что "Рома" свои атаки проводит через правый фланг. Бове и Карсдорп самые активные по первым минутам. А вот и первая попытка удара по воротам из-за пределов штрафной, но удар блокируется защитником хозяев.
    • 6'
      Нарушение правил в атаке у "Ромы", Лукаку был в центре внимания. Разыгрывают через короткий мяч хозяева. Пока что не видим мы в игре голкиперов команд.
    • 5'
      Футболисты хозяев пытаются играть первым номером, пока что много брака в передачах, поэтому мяч переходит от одного коллектива к другому.
    • 4'
      Хозяева попытались через левый фланг вскрыть оборону, но неточный пас чуть не привел к контратаке, хорошо что-то удалось крайнему защитнику гостей выбить мяч в аут.
    • 3'
      Первое нарушение правил происходит в центре поля, небольшая пауза возникает в игре. В каком-то замешательстве судья, но вроде всё нормально, матч продолжается.
    • 2'
      "Сассуоло" выбирает для себя привычные черно-зеленые цвета, "Рома" играет тоже в домашнем комплекте формы - красные футболки и трусы.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартует первый тайм! "Сассуоло" разыгрывает с центра поля.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Mapei - Citta del Tricolore. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 42.4% пользователей.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Сассуоло 1:0 Рома

    Исход игры
    Сассуоло
    4% (5)
    Ничья
    25.6% (32)
    Рома
    70.4% (88)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.03% (65)
    Меньше
    43.97% (51)
    Обе команды забьют
    Да
    77.59% (90)
    Нет
    22.41% (26)
    Популярный счёт
    1:2 Рома
    42.4% (53)
    1:1 Ничья
    20% (25)
    0:1 Рома
    11.2% (14)
    0:2 Рома
    8.8% (11)
    2:2 Ничья
    4.8% (6)
    2:1 Сассуоло
    2.4% (3)
    1:3 Рома
    1.6% (2)
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