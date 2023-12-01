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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Марченаро Маттео
Сассуоло
 
Позже
Рома
Прогнозы 45
Сассуоло 4.4% (2)
X 20% (9)
Рома 75.6% (34)
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Сассуоло
Рома

История личных встреч

Сассуоло
Рома

6 матчей

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед

14 матчей

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 11 побед

Второй тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 10 побед

20 матчей

10%
45%
45%
2 победы 9 ничьих 9 побед

Первый тайм

25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 побед

Второй тайм

20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 побед

История матчей

СA
3:4
СA
1:1
СA
2:2
СA
2:1
СA
2:2
СA
0:0
СA
4:2
СA
4:2
СA
0:0
СA
3:1
СA
0:1
СA
1:1
СA
3:1
СA
1:3
СA
0:2
СA
2:2
СA
0:3
СA
2:2
СA
0:2
СA
1:1

Голы

Всего голов

10
15

Голов в среднем за матч

1
1.5

Среднее время на гол

90
60

Всего голов

21
18

Голов в среднем за матч

2.1
1.8

Среднее время на гол

42
50

Всего голов

31
33

Голов в среднем за матч

1.55
1.65

Тотал матчей

2.5
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
12
Больше 60%
Меньше 40%
8
10
Больше 50%
Меньше 50%
10
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

58
54

Бомбардиры внутри турнира

Сассуоло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Берарди Доменико 7 (3) 0.54
Пинамонти Андреа 5 0.38
Торстведт Кристиан 3 0.23
Энрике Матеус 1 0.08
Лорьенте Арман 1 0.08
Байрами Недим 1 0.08
Болока Даниэль 1 0.08
Тольян Йереми 0 0
Винья Матиас 0 0
Дефрель Грегоре 0 0
Рома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукаку Ромелу 6 0.46
Дибала Пауло 3 (1) 0.23
Белотти Андреа 3 0.23
Кристанте Бриан 2 0.15
Эль-Шаарави Стефан 2 0.15
Манчини Джанлука 2 0.15
Ауа Уссем 2 0.15
Спинаццола Леонардо 1 0.08
Азмун Сердар 1 0.08
Пеллегрини Лоренцо 1 0.08
Саншеш Ренату 1 0.08
Паредес Леандро 0 0
Бове Эдоардо 0 0
Льоренте Диего 0 0
Карсдорп Рик 0 0
Кристенсен Расмус 0 0
Залевски Никола 0 0

Карточки

Сассуоло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Берарди Доменико 4 0
Болока Даниэль 3 0
Энрике Матеус 2 0
Нето Руан 2 0
Педерсен Маркус II 2 0
Лопес Максим 0 1
Тольян Йереми 1 0
Феррари Джанмарко 1 0
Эрлич Мартин 1 0
Пинамонти Андреа 1 0
Винья Матиас 1 0
Торстведт Кристиан 1 0
Рома
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паредес Леандро 5 0
Манчини Джанлука 4 0
Лукаку Ромелу 3 0
Ауа Уссем 3 0
Жозе Моуринью 1 1
Дибала Пауло 2 0
Кристанте Бриан 2 0
Пеллегрини Лоренцо 2 0
Саншеш Ренату 2 0
Н'Дика Эван 2 0
Льоренте Диего 1 0
Азмун Сердар 1 0
Карсдорп Рик 1 0
Кристенсен Расмус 1 0
Бове Эдоардо 1 0

Результаты матчей

Сассуоло
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Рома
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

3
3
Сассуоло
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
Рома
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

8
2

Упущенные победы

7
16
Сассуоло
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
15% (2)
31% (4)
Рома
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

11
3

Упущенные победы

10
19

Голы по времени матча

Забито

10
7
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
3
43%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
1
10%
3
43%
46-60
2
20%
1
14%
61-75
1
10%
0
0%
76-90

Пропущено

11
9
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
2
18%
2
22%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
2
22%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
1
9%
1
11%
61-75
4
36%
4
44%
76-90

Забито

10
17
6 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 5
8 Не забивали 6
2
20%
2
12%
1-15
4
40%
3
18%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
10%
1
6%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
1
10%
11
65%
76-90

Пропущено

13
7
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
2
15%
1
14%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
2
15%
2
29%
31-45
1
8%
3
43%
46-60
3
23%
1
14%
61-75
3
23%
0
0%
76-90

Забито

20
24
12 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 16
4 Забивали первыми 7
4 Не забивали 2
4
20%
2
8%
1-15
5
25%
6
25%
16-30
3
15%
0
0%
31-45
2
10%
4
17%
46-60
4
20%
1
4%
61-75
2
10%
11
46%
76-90

Пропущено

24
16
11 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 10
4
17%
3
19%
1-15
4
17%
0
0%
16-30
3
13%
4
25%
31-45
2
8%
3
19%
46-60
4
17%
2
13%
61-75
7
29%
29%
4
25%
76-90

Результаты последних матчей

Сассуоло
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Эмполи - Сассуоло 3:4 Сассуоло - Салернитана 2:2 Торино - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Специя 0:0
Сассуоло - Болонья 1:1 Сассуоло - Лацио 0:2 Лечче - Сассуоло 1:1 Сассуоло - Монца 0:1 Интер Милан - Сассуоло 1:2 Сассуоло - Ювентус 4:2 Фрозиноне - Сассуоло 4:2 Сассуоло - ФералпиСало 0:2 Сассуоло - Верона 3:1 Наполи - Сассуоло 2:0 Сассуоло - Аталанта 0:2 Козенца - Сассуоло 2:5 Вольфсбург - Сассуоло 1:1 Парма - Сассуоло 1:0 Сассуоло - Зюйдтироль 4:0 Сассуоло - Специя 2:3
Рома
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Серветт - Рома 1:1 Рома - Удинезе 3:1 Лацио - Рома 0:0 Славия Прага - Рома 2:0
Рома - Лечче 2:1 Интер Милан - Рома 1:0 Рома - Славия Прага 2:0 Рома - Монца 1:0 Кальяри - Рома 1:4 Рома - Серветт 4:0 Рома - Фрозиноне 2:0 Дженоа - Рома 4:1 Торино - Рома 1:1 Шериф - Рома 1:2 Рома - Эмполи 7:0 Рома - Милан 1:2 Верона - Рома 2:1 Рома - Салернитана 2:2 Рома - Партизани 2:1 Тулуза - Рома 2:1

Результаты матчей

Сассуоло
Рома

Точный счет

0:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
7:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%
7
1 раз 14%

Точный счет

1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
4
1 раз 17%

Точный счет

0:2
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
4:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
2:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
7:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 31%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
4
2 раза 15%
3
1 раз 8%
1
5 раз 38%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
7
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Сассуоло
Рома

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
3
4
1.5
5
2
2
5
2.5
2
5
1
6
3.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
2
3
3
1.5
1
5
1
5
2.5
1
5
1
5
3.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
11
2
6
7
1.5
6
7
3
10
2.5
3
10
2
11
3.5
2
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 13 10 2 1 30 - 7 32
2.
Ювентус
 Заявка 13 9 3 1 20 - 8 30
3.
Милан
 Заявка 13 8 2 3 21 - 14 26
4.
Наполи
 Заявка 13 7 3 3 26 - 14 24
5.
Рома
 Заявка 13 6 3 4 25 - 15 21
6.
Болонья
 Заявка 13 5 6 2 15 - 10 21
7.
Аталанта
 Заявка 13 6 2 5 21 - 13 20
8.
Фиорентина
 Заявка 13 6 2 5 20 - 17 20
9.
Фрозиноне
 Заявка 13 5 3 5 19 - 21 18
10.
Монца
 Заявка 13 4 6 3 14 - 12 18
11.
Лацио
 Заявка 13 5 2 6 14 - 15 17
12.
Торино
 Заявка 13 4 4 5 10 - 16 16
13.
Сассуоло
 Заявка 13 4 3 6 20 - 24 15
14.
Лечче
 Заявка 13 3 6 4 15 - 18 15
15.
Дженоа
 Заявка 13 4 2 7 14 - 18 14
16.
Удинезе
 Заявка 13 1 8 4 9 - 18 11
17.
Эмполи
 Заявка 13 3 1 9 8 - 25 10
18.
Кальяри
 Заявка 13 2 4 7 13 - 25 10
19.
Верона
 Заявка 13 2 3 8 9 - 18 9
20.
Салернитана
 Заявка 13 1 5 7 10 - 25 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 7 5 2 0 11 - 4 17
2.
Интер Милан
 Заявка 7 5 1 1 17 - 5 16
3.
Рома
 Заявка 7 5 1 1 18 - 6 16
4.
Болонья
 Заявка 7 5 1 1 10 - 4 16
5.
Фрозиноне
 Заявка 7 5 1 1 14 - 10 16
6.
Милан
 Заявка 6 4 0 2 8 - 3 12
7.
Лацио
 Заявка 6 3 2 1 7 - 4 11
8.
Лечче
 Заявка 7 3 2 2 8 - 9 11
9.
Аталанта
 Заявка 6 3 1 2 9 - 4 10
10.
Фиорентина
 Заявка 6 3 1 2 10 - 8 10
11.
Дженоа
 Заявка 6 3 1 2 9 - 8 10
12.
Монца
 Заявка 6 2 4 0 8 - 3 10
13.
Торино
 Заявка 6 2 3 1 4 - 5 9
14.
Сассуоло
 Заявка 7 2 2 3 10 - 11 8
15.
Кальяри
 Заявка 7 2 2 3 9 - 14 8
16.
Наполи
 Заявка 6 2 1 3 10 - 9 7
17.
Салернитана
 Заявка 7 1 3 3 6 - 14 6
18.
Верона
 Заявка 6 1 2 3 6 - 10 5
19.
Удинезе
 Заявка 6 0 4 2 4 - 9 4
20.
Эмполи
 Заявка 7 1 1 5 4 - 11 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 7 5 2 0 16 - 5 17
2.
Интер Милан
 Заявка 6 5 1 0 13 - 2 16
3.
Милан
 Заявка 7 4 2 1 13 - 11 14
4.
Ювентус
 Заявка 6 4 1 1 9 - 4 13
5.
Аталанта
 Заявка 7 3 1 3 12 - 9 10
6.
Фиорентина
 Заявка 7 3 1 3 10 - 9 10
7.
Монца
 Заявка 7 2 2 3 6 - 9 8
8.
Сассуоло
 Заявка 6 2 1 3 10 - 13 7
9.
Торино
 Заявка 7 2 1 4 6 - 11 7
10.
Удинезе
 Заявка 7 1 4 2 5 - 9 7
11.
Эмполи
 Заявка 6 2 0 4 4 - 14 6
12.
Лацио
 Заявка 7 2 0 5 7 - 11 6
13.
Рома
 Заявка 6 1 2 3 7 - 9 5
14.
Болонья
 Заявка 6 0 5 1 5 - 6 5
15.
Лечче
 Заявка 6 0 4 2 7 - 9 4
16.
Дженоа
 Заявка 7 1 1 5 5 - 10 4
17.
Верона
 Заявка 7 1 1 5 3 - 8 4
18.
Фрозиноне
 Заявка 6 0 2 4 5 - 11 2
19.
Кальяри
 Заявка 6 0 2 4 4 - 11 2
20.
Салернитана
 Заявка 6 0 2 4 4 - 11 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 13 (1)
Милан Жиру Оливье 7 (3)
Сассуоло Берарди Доменико 7 (2)
Рома Лукаку Ромелу 6 (1)
Монца Колпани Андреа 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Салернитана Дьомбер Норберт 6
Милан Эрнандес Тео 6
Эмполи Мале Юссеф 6
Верона Фараони Марко 5
Лацио Альберто Луис 5
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Сассуоло - Рома от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 декабря 2023, осталось 2 дня 9 часов 23 минуты.

    Главный судья: Марченаро Маттео

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  • 24 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 45
    Сассуоло 4.4% (2)
    X 20% (9)
    Рома 75.6% (34)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Сассуоло
    Ничья
    Рома
    4.20
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    4.15
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    3.95
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    Прогнозы на матч Сассуоло - Рома

    Исход игры
    Сассуоло
    4.5% (2)
    Ничья
    18.2% (8)
    Рома
    77.3% (34)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.14% (24)
    Меньше
    42.86% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    69.05% (29)
    Нет
    30.95% (13)
    Популярный счёт
    1:2 Рома
    40.9% (18)
    0:2 Рома
    18.2% (8)
    1:1 Ничья
    11.4% (5)
    0:1 Рома
    11.4% (5)
    2:2 Ничья
    6.8% (3)
    2:1 Сассуоло
    4.5% (2)
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