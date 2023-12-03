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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Довери Даниэле
Лечче
0:0
Второй тайм: 56'
Болонья
0'
45' Желтая карточка
Рамадани Юльбер
50' Желтая карточка
Кристиансен Виктор

Ход матча

45'
Рамадани Юльбер
 
50'
 
Кристиансен Виктор

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 211 Количество передач 255
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Прогнозы 122
Лечче 18.9% (23)
X 51.6% (63)
Болонья 29.5% (36)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Лечче
Ничья
Болонья
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Фальконе
Владимиро
17
Жендрей
Валентен
5
Понграчич
Марин
6
Баскиротто
Федерико
13
Доргу
Патрик
16
Гонсалес
Хоан
20
Рамадани
Юльбер
27
Стрефецца
Габриэль
10
Уден
Реми
22
Банда
Ламек
9
Крстович
Никола
28
Скорупски
Лукаш
3
Пош
Штефан
26
Лукуми
Джон
33
Калафьори
Рикардо
15
Кристиансен
Виктор
19
Фергюсон
Льюис
20
Эбишер
Мишель
80
Фаббиан
Джованни
11
Ндой
Дан
77
Ван
Хойдонк
Сидней
56
Салемакерс
Алексис
Лечче
4-2-3-1
Болонья
4-3-3

История личных встреч

Лечче
Болонья

4 матча

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
125%
1 победа 5 ничьих 0 побед

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы

11 матчей

9.1%
27.3%
63.6%
1 победа 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

18.2%
45.5%
36.3%
2 победы 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

9.1%
63.6%
27.3%
1 победа 7 ничьих 3 победы

История матчей

СA
2:3
СA
2:0
СA
3:2
СA
2:3
СA
0:0
СA
0:2
СA
0:1
СA
2:0
СA
2:1
СA
0:0
СB
0:0

Голы

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

0.67
1

Среднее время на гол

135
90

Всего голов

9
7

Голов в среднем за матч

1.8
1.17

Среднее время на гол

50
77

Всего голов

13
12

Голов в среднем за матч

1.18
1.09

Тотал матчей

2.5
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
3
Больше 27%
Меньше 73%
8

Среднее время на гол

76
82

Бомбардиры внутри турнира

Лечче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крстович Никола 4 (1) 0.29
Уден Реми 2 0.14
Алмквист Понтус 2 0.14
Банда Ламек 1 0.07
Сансоне Никола 1 0.07
Ди Франческо Федерико 1 0.07
Пикколи Роберто 1 0.07
Рафья Хамза 1 0.07
Гонсалес Хоан 1 0.07
Стрефецца Габриэль 1 (1) 0.07
Блен Алексис 0 0
Жендрей Валентен 0 0
Баскиротто Федерико 0 0
Галло Антонино 0 0
Бурнете Каталин 0 0
Болонья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зиркзее Джошуа 5 (1) 0.36
Орсолини Риккардо 4 (1) 0.29
Фергюсон Льюис 3 0.21
Фаббиан Джованни 2 0.14
Де Сильвестри Лоренцо 1 0.07
Эбишер Мишель 0 0
Бёкема Сэм 0 0
Кристиансен Виктор 0 0
Эль-Аззузи Уссама 0 0

Карточки

Лечче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рамадани Юльбер 6 0
Рафья Хамза 4 0
Гонсалес Хоан 4 0
Доргу Патрик 4 0
Каба Мохамед 2 1
Стрефецца Габриэль 3 0
Понграчич Марин 3 0
Жендрей Валентен 3 0
Банда Ламек 3 0
Баскиротто Федерико 1 1
Роберто Д'Аверса 2 0
Крстович Никола 2 0
Галло Антонино 2 0
Туба Ахмед 1 0
Алмквист Понтус 1 0
Пикколи Роберто 1 0
Болонья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Салемакерс Алексис 3 1
Мотта Тьяго 4 0
Эбишер Мишель 4 0
Фергюсон Льюис 3 0
Ндой Дан 3 0
Пош Штефан 2 0
Бёкема Сэм 2 0
Зиркзее Джошуа 2 0
Кристиансен Виктор 2 0
Эль-Аззузи Уссама 2 0
Фройлер Ремо 1 0
Скорупски Лукаш 1 0
Ликояннис Хараламбос 1 0
Орсолини Риккардо 1 0
Фаббиан Джованни 1 0
Корацца Томмазо 1 0

Результаты матчей

Лечче
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Болонья
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

3
5
Лечче
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Болонья
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

6
10
Лечче
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Болонья
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

9
15

Голы по времени матча

Забито

8
5
1 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
1
13%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
13%
1
20%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
4
50%
0
0%
76-90

Пропущено

9
6
6 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
0
0%
2
33%
1-15
4
44%
1
17%
16-30
2
22%
1
17%
31-45
1
11%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
22%
1
17%
76-90

Забито

7
10
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
3
30%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
3
30%
46-60
2
29%
1
10%
61-75
2
29%
3
30%
76-90

Пропущено

9
4
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
1
11%
1
25%
1-15
2
22%
2
50%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Забито

15
15
3 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 6
3 Не забивали 4
2
13%
1
7%
1-15
1
7%
5
33%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
2
13%
4
27%
46-60
4
27%
1
7%
61-75
6
40%
3
20%
76-90

Пропущено

18
10
10 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 3
8 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 7
1
6%
3
30%
1-15
6
33%
3
30%
16-30
3
17%
1
10%
31-45
3
17%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
5
28%
1
10%
76-90

Результаты последних матчей

Лечче
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Верона - Лечче 2:2 Лечче - Милан 2:2 Рома - Лечче 2:1 Лечче - Парма 2:4
Лечче - Торино 0:1 Удинезе - Лечче 1:1 Лечче - Сассуоло 1:1 Лечче - Наполи 0:4 Ювентус - Лечче 1:0 Лечче - Дженоа 1:0 Монца - Лечче 1:1 Лечче - Салернитана 2:0 Фиорентина - Лечче 2:2 Лечче - Лацио 2:1 Лечче - Комо 1:0 Кадис - Лечче 1:1 Читтаделла - Лечче 0:3 Лечче - Падова 4:0 Лечче - Болонья 2:3 Монца - Лечче 0:1
Болонья
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Болонья - Торино 2:0 Фиорентина - Болонья 2:1 Болонья - Лацио 1:0 Болонья - Верона 2:0
Сассуоло - Болонья 1:1 Болонья - Фрозиноне 2:1 Интер Милан - Болонья 2:2 Болонья - Эмполи 3:0 Монца - Болонья 0:0 Болонья - Наполи 0:0 Верона - Болонья 0:0 Болонья - Реджана 2:2 Болонья - Кальяри 2:1 Ювентус - Болонья 1:1 Болонья - Милан 0:2 Болонья - Чезена 2:0 АЗ Алкмаар - Болонья 1:0 Утрехт - Болонья 1:2 Болонья - Монако 2:3 Болонья - Палермо 2:2

Результаты матчей

Лечче
Болонья

Точный счет

0:1
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:1
2 раза 33%
2:2
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
0:0
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

2:2
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
0:0
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 38%
1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
4 раза 31%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Лечче
Болонья

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
2
3
4
1.5
4
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
2
2
4
1.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
9
4
5
8
1.5
5
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 14 10 3 1 22 - 9 33
2.
Интер Милан
 Заявка 13 10 2 1 30 - 7 32
3.
Милан
 Заявка 14 9 2 3 24 - 15 29
4.
Наполи
 Заявка 13 7 3 3 26 - 14 24
5.
Болонья
 0:0 Заявка 14 5 7 2 15 - 10 22
6.
Рома
 Заявка 13 6 3 4 25 - 15 21
7.
Аталанта
 Заявка 13 6 2 5 21 - 13 20
8.
Фиорентина
 Заявка 13 6 2 5 20 - 17 20
9.
Лацио
 Заявка 14 6 2 6 15 - 15 20
10.
Фрозиноне
 Заявка 14 5 3 6 20 - 24 18
11.
Монца
 Заявка 14 4 6 4 15 - 14 18
12.
Торино
 Заявка 13 4 4 5 10 - 16 16
13.
Лечче
 0:0 Заявка 14 3 7 4 15 - 18 16
14.
Сассуоло
 Заявка 13 4 3 6 20 - 24 15
15.
Дженоа
 Заявка 14 4 3 7 15 - 19 15
16.
Удинезе
 Заявка 13 1 8 4 9 - 18 11
17.
Эмполи
 Заявка 14 3 2 9 9 - 26 11
18.
Кальяри
 Заявка 14 2 4 8 13 - 26 10
19.
Верона
 Заявка 13 2 3 8 9 - 18 9
20.
Салернитана
 Заявка 13 1 5 7 10 - 25 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 7 5 2 0 11 - 4 17
2.
Рома
 Заявка 7 5 1 1 18 - 6 16
3.
Интер Милан
 Заявка 7 5 1 1 17 - 5 16
4.
Болонья
 0:0 Заявка 7 5 1 1 10 - 4 16
5.
Фрозиноне
 Заявка 7 5 1 1 14 - 10 16
6.
Милан
 Заявка 7 5 0 2 11 - 4 15
7.
Лацио
 Заявка 7 4 2 1 8 - 4 14
8.
Лечче
 0:0 Заявка 8 3 3 2 8 - 9 12
9.
Дженоа
 Заявка 7 3 2 2 10 - 9 11
10.
Аталанта
 Заявка 6 3 1 2 9 - 4 10
11.
Фиорентина
 Заявка 6 3 1 2 10 - 8 10
12.
Монца
 Заявка 7 2 4 1 9 - 5 10
13.
Торино
 Заявка 6 2 3 1 4 - 5 9
14.
Сассуоло
 Заявка 7 2 2 3 10 - 11 8
15.
Кальяри
 Заявка 7 2 2 3 9 - 14 8
16.
Наполи
 Заявка 6 2 1 3 10 - 9 7
17.
Салернитана
 Заявка 7 1 3 3 6 - 14 6
18.
Верона
 Заявка 6 1 2 3 6 - 10 5
19.
Удинезе
 Заявка 6 0 4 2 4 - 9 4
20.
Эмполи
 Заявка 7 1 1 5 4 - 11 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 7 5 2 0 16 - 5 17
2.
Интер Милан
 Заявка 6 5 1 0 13 - 2 16
3.
Ювентус
 Заявка 7 5 1 1 11 - 5 16
4.
Милан
 Заявка 7 4 2 1 13 - 11 14
5.
Аталанта
 Заявка 7 3 1 3 12 - 9 10
6.
Фиорентина
 Заявка 7 3 1 3 10 - 9 10
7.
Монца
 Заявка 7 2 2 3 6 - 9 8
8.
Сассуоло
 Заявка 6 2 1 3 10 - 13 7
9.
Торино
 Заявка 7 2 1 4 6 - 11 7
10.
Эмполи
 Заявка 7 2 1 4 5 - 15 7
11.
Удинезе
 Заявка 7 1 4 2 5 - 9 7
12.
Лацио
 Заявка 7 2 0 5 7 - 11 6
13.
Болонья
 0:0 Заявка 7 0 6 1 5 - 6 6
14.
Рома
 Заявка 6 1 2 3 7 - 9 5
15.
Лечче
 0:0 Заявка 6 0 4 2 7 - 9 4
16.
Дженоа
 Заявка 7 1 1 5 5 - 10 4
17.
Верона
 Заявка 7 1 1 5 3 - 8 4
18.
Салернитана
 Заявка 6 0 2 4 4 - 11 2
19.
Фрозиноне
 Заявка 7 0 2 5 6 - 14 2
20.
Кальяри
 Заявка 7 0 2 5 4 - 12 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 13 (1)
Милан Жиру Оливье 7 (3)
Сассуоло Берарди Доменико 7 (2)
Рома Лукаку Ромелу 6 (1)
Монца Колпани Андреа 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Салернитана Дьомбер Норберт 6
Милан Эрнандес Тео 6
Лечче Рамадани Юльбер 6
Эмполи Мале Юссеф 6
Верона Фараони Марко 5
Весь список
  • Второй тайм
  • 56'
    Болонья идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 56'
    Лечче совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 55'
    Контроль мяча: Лечче: 46%, Болонья: 54%.
  • 55'
    Болонья совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 55'
    Калафьори Рикардо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 55'
    Лечче пытается что-то создать.
  • 55'
    Удар от ворот произведет Лечче
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    • 48'
      Болонья пытается что-то создать.
    • 47'
      Удар от ворот произведет Лечче
    • 47'
      Ван Хойдонк Сидней оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 47'
      Салемакерс Алексис создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 47'
      Лечче пытается что-то создать.
    • 47'
      Калафьори Рикардо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 47'
      Patrick Dorgu ослабляет давление, выбив мяч.
    • 47'
      Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 47'
      Пош Штефан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 46'
      Болонья совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 46'
      Эбишер Мишель выиграл воздушное противоборство у Ламек Банда.
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Via del Mare. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:1 – на это поставили 48.4% пользователей.
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    Прогнозы 122
    Лечче 18.9% (23)
    X 51.6% (63)
    Болонья 29.5% (36)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Лечче
    Ничья
    Болонья
    3.25
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    3.10
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    3.50
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лечче 0:0 Болонья

    Исход игры
    Лечче
    18.9% (23)
    Ничья
    51.6% (63)
    Болонья
    29.5% (36)
    Тотал 2.5
    Больше
    27.19% (31)
    Меньше
    72.81% (83)
    Обе команды забьют
    Да
    78.95% (90)
    Нет
    21.05% (24)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    48.4% (59)
    1:2 Болонья
    14.8% (18)
    0:1 Болонья
    10.7% (13)
    2:1 Лечче
    9% (11)
    1:0 Лечче
    6.6% (8)
    0:2 Болонья
    2.5% (3)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
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