Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Первый тайм

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Удар от ворот произведет Лечче

47' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

47' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

46' Кристиансен Виктор из команды Болонья своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

46' Рамадани Юльбер - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

45' Баскиротто Федерико - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

45' Болонья идет вперед с потенциально опасной атакой.

44' Скорупски Лукаш взял и забрал мяч на выходе

44' Ламек Банда нанес удар, но тот был заблокирован.

40' Хорошую попытку сделал Ндой Дан . Удар в створ, но вратарь начеку

40' Болонья идет вперед с потенциально опасной атакой.

40' Ламек Банда из команды Лечче своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

39' Удар от ворот произведет Лечче

38' Болонья идет вперед с потенциально опасной атакой.

38' Ндой Дан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Удар от ворот произведет Лечче

36' Ламек Банда пробует нанести удар издали, но Лукаш Скорупский держит все под контролем

35' Лечче совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Ндой Дан наказан за толчок Patrick Dorgu

34' Фальконе Владимиро взял и забрал мяч на выходе

33' Удар от ворот произведет Лечче

32' Фергюсон Льюис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Удар от ворот произведет Болонья

31' Гонсалес Хоан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

31' Ламек Банда из команды Лечче своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

30' Лечче совершает вбрасывание на своей половине поля

30' Болонья совершает вбрасывание на своей половине поля

29' Лечче идет вперед с потенциально опасной атакой.

28' Эбишер Мишель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Лечче совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Уден Реми выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Болонья совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Болонья совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Удар от ворот произведет Болонья

25' Гонсалес Хоан пробует нанести удар издали, но Лукаш Скорупский держит все под контролем

22' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

22' Ламек Банда выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Удар от ворот произведет Лечче

20' Фаббиан Джованни создает голевую возможность для своего партнера по команде.

20' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Лечче совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Удар от ворот произведет Болонья

16' Баскиротто Федерико выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Лечче совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Patrick Dorgu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Patrick Dorgu из команды Лечче своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

10' Стрефецца Габриэль из команды Лечче своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

9' Болонья идет вперед с потенциально опасной атакой.

7' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Удар от ворот произведет Болонья

4' Уден Реми не смог попасть в створ ударом издали

4' Стрефецца Габриэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

3' Patrick Dorgu пробует нанести удар издали, но Лукаш Скорупский ловит мяч

3' Стрефецца Габриэль из команды Лечче своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

2' Лечче идет вперед с потенциально опасной атакой.

2' Болонья совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Матч возобновится спорным мячом

1' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Болонья начинает с центра поля