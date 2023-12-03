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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Довери Даниэле
Лечче
1:1
Конец матча
Болонья
0'
45' Желтая карточка
Рамадани Юльбер
50' Желтая карточка
Кристиансен Виктор
0:1
68' Гол
Ликояннис Хараламбос
84' Желтая карточка
Понграчич Марин
90' Желтая карточка
Сансоне Никола
90' Желтая карточка
Калафьори Рикардо
1:1
90' Пенальти
Пикколи Роберто
90'+11

Ход матча

45'
Рамадани Юльбер
 
50'
 
Кристиансен Виктор
57'
Пикколи Роберто
Крстович Никола
 
58'
 
Моро Никола
Фаббиан Джованни
58'
 
Фройлер Ремо
Эбишер Мишель
58'
 
Ликояннис Хараламбос
Салемакерс Алексис
58'
 
Зиркзее Джошуа
Ван Хойдонк Сидней
63'
Сансоне Никола
Банда Ламек
 
63'
Блен Алексис
Уден Реми
 
68'
0:1
Ликояннис Хараламбос
77'
Рафья Хамза
Рамадани Юльбер
 
77'
Алмквист Понтус
Стрефецца Габриэль
 
84'
Понграчич Марин
 
85'
 
Урбаньски Кацпер
Ндой Дан
90'
Сансоне Никола
 
90'
 
Калафьори Рикардо
90'
Пикколи Роберто
1:1

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 19
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 390 Количество передач 549
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

Прогнозы 122
Лечче 18.9% (23)
X 51.6% (63)
Болонья 29.5% (36)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Фальконе
Владимиро
17
Жендрей
Валентен
5
Понграчич
Марин
6
Баскиротто
Федерико
13
Доргу
Патрик
16
Гонсалес
Хоан
20
Рамадани
Юльбер
27
Стрефецца
Габриэль
10
Уден
Реми
22
Банда
Ламек
9
Крстович
Никола
28
Скорупски
Лукаш
3
Пош
Штефан
26
Лукуми
Джон
33
Калафьори
Рикардо
15
Кристиансен
Виктор
19
Фергюсон
Льюис
20
Эбишер
Мишель
80
Фаббиан
Джованни
11
Ндой
Дан
77
Ван
Хойдонк
Сидней
56
Салемакерс
Алексис
Лечче
4-2-3-1
Болонья
4-3-3

История личных встреч

Лечче
Болонья

4 матча

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
125%
1 победа 5 ничьих 0 побед

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы

11 матчей

9.1%
27.3%
63.6%
1 победа 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

18.2%
45.5%
36.3%
2 победы 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

9.1%
63.6%
27.3%
1 победа 7 ничьих 3 победы

История матчей

СA
2:3
СA
2:0
СA
3:2
СA
2:3
СA
0:0
СA
0:2
СA
0:1
СA
2:0
СA
2:1
СA
0:0
СB
0:0

Голы

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

0.67
1

Среднее время на гол

135
90

Всего голов

9
7

Голов в среднем за матч

1.8
1.17

Среднее время на гол

50
77

Всего голов

13
12

Голов в среднем за матч

1.18
1.09

Тотал матчей

2.5
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
3
Больше 27%
Меньше 73%
8

Среднее время на гол

76
82

Бомбардиры внутри турнира

Лечче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крстович Никола 4 (1) 0.29
Уден Реми 2 0.14
Алмквист Понтус 2 0.14
Пикколи Роберто 2 (1) 0.14
Банда Ламек 1 0.07
Сансоне Никола 1 0.07
Ди Франческо Федерико 1 0.07
Рафья Хамза 1 0.07
Гонсалес Хоан 1 0.07
Стрефецца Габриэль 1 (1) 0.07
Блен Алексис 0 0
Жендрей Валентен 0 0
Баскиротто Федерико 0 0
Галло Антонино 0 0
Бурнете Каталин 0 0
Болонья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зиркзее Джошуа 5 (1) 0.36
Орсолини Риккардо 4 (1) 0.29
Фергюсон Льюис 3 0.21
Фаббиан Джованни 2 0.14
Де Сильвестри Лоренцо 1 0.07
Ликояннис Хараламбос 1 0.07
Эбишер Мишель 0 0
Бёкема Сэм 0 0
Кристиансен Виктор 0 0
Эль-Аззузи Уссама 0 0

Карточки

Лечче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рамадани Юльбер 6 0
Понграчич Марин 4 0
Рафья Хамза 4 0
Гонсалес Хоан 4 0
Доргу Патрик 4 0
Каба Мохамед 2 1
Стрефецца Габриэль 3 0
Жендрей Валентен 3 0
Банда Ламек 3 0
Баскиротто Федерико 1 1
Роберто Д'Аверса 2 0
Крстович Никола 2 0
Галло Антонино 2 0
Сансоне Никола 1 0
Туба Ахмед 1 0
Алмквист Понтус 1 0
Пикколи Роберто 1 0
Болонья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Салемакерс Алексис 3 1
Мотта Тьяго 4 0
Эбишер Мишель 4 0
Фергюсон Льюис 3 0
Ндой Дан 3 0
Кристиансен Виктор 3 0
Пош Штефан 2 0
Бёкема Сэм 2 0
Зиркзее Джошуа 2 0
Эль-Аззузи Уссама 2 0
Фройлер Ремо 1 0
Скорупски Лукаш 1 0
Ликояннис Хараламбос 1 0
Орсолини Риккардо 1 0
Калафьори Рикардо 1 0
Фаббиан Джованни 1 0
Корацца Томмазо 1 0

Результаты матчей

Лечче
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Болонья
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

4
6
Лечче
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Болонья
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

6
10
Лечче
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Болонья
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

10
16

Голы по времени матча

Забито

9
6
1 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
1
11%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
11%
1
17%
46-60
2
22%
1
17%
61-75
5
56%
0
0%
76-90

Пропущено

10
7
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
0
0%
2
29%
1-15
4
40%
1
14%
16-30
2
20%
1
14%
31-45
1
10%
1
14%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
2
29%
76-90

Забито

7
10
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
3
30%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
3
30%
46-60
2
29%
1
10%
61-75
2
29%
3
30%
76-90

Пропущено

9
4
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
1
11%
1
25%
1-15
2
22%
2
50%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Забито

16
16
3 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 7
3 Не забивали 4
2
13%
1
6%
1-15
1
6%
5
31%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
2
13%
4
25%
46-60
4
25%
2
13%
61-75
7
44%
3
19%
76-90

Пропущено

19
11
10 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 4
9 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 8
1
5%
3
27%
1-15
6
32%
3
27%
16-30
3
16%
1
9%
31-45
3
16%
1
9%
46-60
1
5%
1
9%
61-75
5
26%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

Лечче
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Верона - Лечче 2:2 Лечче - Милан 2:2 Рома - Лечче 2:1 Лечче - Парма 2:4
Лечче - Торино 0:1 Удинезе - Лечче 1:1 Лечче - Сассуоло 1:1 Лечче - Наполи 0:4 Ювентус - Лечче 1:0 Лечче - Дженоа 1:0 Монца - Лечче 1:1 Лечче - Салернитана 2:0 Фиорентина - Лечче 2:2 Лечче - Лацио 2:1 Лечче - Комо 1:0 Кадис - Лечче 1:1 Читтаделла - Лечче 0:3 Лечче - Падова 4:0 Лечче - Болонья 2:3 Монца - Лечче 0:1
Болонья
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Болонья - Торино 2:0 Фиорентина - Болонья 2:1 Болонья - Лацио 1:0 Болонья - Верона 2:0
Сассуоло - Болонья 1:1 Болонья - Фрозиноне 2:1 Интер Милан - Болонья 2:2 Болонья - Эмполи 3:0 Монца - Болонья 0:0 Болонья - Наполи 0:0 Верона - Болонья 0:0 Болонья - Реджана 2:2 Болонья - Кальяри 2:1 Ювентус - Болонья 1:1 Болонья - Милан 0:2 Болонья - Чезена 2:0 АЗ Алкмаар - Болонья 1:0 Утрехт - Болонья 1:2 Болонья - Монако 2:3 Болонья - Палермо 2:2

Результаты матчей

Лечче
Болонья

Точный счет

1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:1
2 раза 33%
2:2
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
1:1
3 раза 43%
0:0
2 раза 29%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Точный счет

1:1
4 раза 29%
2:2
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
0:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
2
5 раз 36%
0
3 раза 21%
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Лечче
Болонья

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
5
2
3
5
1.5
4
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
2
2
4
1.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
10
4
5
9
1.5
5
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 14 10 3 1 22 - 9 33
2.
Интер Милан
 Заявка 13 10 2 1 30 - 7 32
3.
Милан
 Заявка 14 9 2 3 24 - 15 29
4.
Наполи
 Заявка 13 7 3 3 26 - 14 24
5.
Фиорентина
 2:0 Заявка 14 7 2 5 22 - 17 23
6.
Болонья
 Заявка 14 5 7 2 16 - 11 22
7.
Рома
 Заявка 13 6 3 4 25 - 15 21
8.
Аталанта
 Заявка 13 6 2 5 21 - 13 20
9.
Лацио
 Заявка 14 6 2 6 15 - 15 20
10.
Фрозиноне
 Заявка 14 5 3 6 20 - 24 18
11.
Монца
 Заявка 14 4 6 4 15 - 14 18
12.
Торино
 Заявка 13 4 4 5 10 - 16 16
13.
Лечче
 Заявка 14 3 7 4 16 - 19 16
14.
Сассуоло
 Заявка 13 4 3 6 20 - 24 15
15.
Дженоа
 Заявка 14 4 3 7 15 - 19 15
16.
Удинезе
 1:0 Заявка 14 2 8 4 10 - 18 14
17.
Эмполи
 Заявка 14 3 2 9 9 - 26 11
18.
Кальяри
 Заявка 14 2 4 8 13 - 26 10
19.
Верона
 0:1 Заявка 14 2 3 9 9 - 19 9
20.
Салернитана
 0:2 Заявка 14 1 5 8 10 - 27 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 7 5 2 0 11 - 4 17
2.
Рома
 Заявка 7 5 1 1 18 - 6 16
3.
Интер Милан
 Заявка 7 5 1 1 17 - 5 16
4.
Болонья
 Заявка 7 5 1 1 10 - 4 16
5.
Фрозиноне
 Заявка 7 5 1 1 14 - 10 16
6.
Милан
 Заявка 7 5 0 2 11 - 4 15
7.
Лацио
 Заявка 7 4 2 1 8 - 4 14
8.
Фиорентина
 2:0 Заявка 7 4 1 2 12 - 8 13
9.
Лечче
 Заявка 8 3 3 2 9 - 10 12
10.
Дженоа
 Заявка 7 3 2 2 10 - 9 11
11.
Аталанта
 Заявка 6 3 1 2 9 - 4 10
12.
Монца
 Заявка 7 2 4 1 9 - 5 10
13.
Торино
 Заявка 6 2 3 1 4 - 5 9
14.
Сассуоло
 Заявка 7 2 2 3 10 - 11 8
15.
Кальяри
 Заявка 7 2 2 3 9 - 14 8
16.
Наполи
 Заявка 6 2 1 3 10 - 9 7
17.
Удинезе
 1:0 Заявка 7 1 4 2 5 - 9 7
18.
Салернитана
 0:2 Заявка 7 1 3 3 6 - 14 6
19.
Верона
 0:1 Заявка 6 1 2 3 6 - 10 5
20.
Эмполи
 Заявка 7 1 1 5 4 - 11 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 7 5 2 0 16 - 5 17
2.
Интер Милан
 Заявка 6 5 1 0 13 - 2 16
3.
Ювентус
 Заявка 7 5 1 1 11 - 5 16
4.
Милан
 Заявка 7 4 2 1 13 - 11 14
5.
Аталанта
 Заявка 7 3 1 3 12 - 9 10
6.
Фиорентина
 2:0 Заявка 7 3 1 3 10 - 9 10
7.
Монца
 Заявка 7 2 2 3 6 - 9 8
8.
Сассуоло
 Заявка 6 2 1 3 10 - 13 7
9.
Торино
 Заявка 7 2 1 4 6 - 11 7
10.
Эмполи
 Заявка 7 2 1 4 5 - 15 7
11.
Удинезе
 1:0 Заявка 7 1 4 2 5 - 9 7
12.
Лацио
 Заявка 7 2 0 5 7 - 11 6
13.
Болонья
 Заявка 7 0 6 1 6 - 7 6
14.
Рома
 Заявка 6 1 2 3 7 - 9 5
15.
Лечче
 Заявка 6 0 4 2 7 - 9 4
16.
Дженоа
 Заявка 7 1 1 5 5 - 10 4
17.
Верона
 0:1 Заявка 8 1 1 6 3 - 9 4
18.
Фрозиноне
 Заявка 7 0 2 5 6 - 14 2
19.
Кальяри
 Заявка 7 0 2 5 4 - 12 2
20.
Салернитана
 0:2 Заявка 7 0 2 5 4 - 13 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 13 (1)
Милан Жиру Оливье 7 (3)
Сассуоло Берарди Доменико 7 (2)
Рома Лукаку Ромелу 6 (1)
Монца Колпани Андреа 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Салернитана Дьомбер Норберт 6
Милан Эрнандес Тео 6
Лечче Рамадани Юльбер 6
Эмполи Мале Юссеф 6
Верона Фараони Марко 5
Весь список
  • Второй тайм
  • 101'
    Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
  • 101'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 101'
    Контроль мяча: Лечче: 42%, Болонья: 58%.
  • 100'
    Команда Лечче сравняла счет! Игра продолжается!
  • 100'
    'Г О О О О О Л - Пикколи Роберто из команды Лечче забивает с пенальти! Он пробил правой. Лукаш Скорупский был близок к тому, чтобы отразить мяч.'
  • 99'
    Калафьори Рикардо тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
  • 99'
    ПЕНАЛЬТИ! - Калафьори Рикардо дергает за футболку соперника (это был Фальконе Владимиро) и рефери назначает пенальти!
  • 98'
    После проверки VAR судья изменил решение - Лечче пробьет пенальти!
  • 97'
    VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Лечче.
  • 96'
    Patrick Dorgu из команды Лечче в офсайде
  • 96'
    Зиркзее Джошуа из команды Болонья перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 96'
    Сансоне Никола навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 96'
    Хамза Рафья нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 95'
    Моро Никола из команды Болонья перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 95'
    Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника
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    Прогнозы 122
    Лечче 18.9% (23)
    X 51.6% (63)
    Болонья 29.5% (36)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лечче 1:1 Болонья

    Исход игры
    Лечче
    18.9% (23)
    Ничья
    51.6% (63)
    Болонья
    29.5% (36)
    Тотал 2.5
    Больше
    27.19% (31)
    Меньше
    72.81% (83)
    Обе команды забьют
    Да
    78.95% (90)
    Нет
    21.05% (24)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    48.4% (59)
    1:2 Болонья
    14.8% (18)
    0:1 Болонья
    10.7% (13)
    2:1 Лечче
    9% (11)
    1:0 Лечче
    6.6% (8)
    0:2 Болонья
    2.5% (3)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
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