Тур: 14. Стадион: Виа дель Маре. Главный судья: Довери Даниэле
0'
45' Желтая карточкаРамадани Юльбер
50' Желтая карточкаКристиансен Виктор
0:1
68' ГолЛикояннис Хараламбос
84' Желтая карточкаПонграчич Марин
90' Желтая карточкаСансоне Никола
90' Желтая карточкаКалафьори Рикардо
1:1
90' ПенальтиПикколи Роберто
90'+11
Ход матча
45'
68'
84'
90'
90'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
4 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 4
-
6 Угловые 3
-
0 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 19
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
390 Количество передач 549
-
42 Владение мячом, % 58
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
13
Доргу
Патрик
10
Уден
Реми
22
Банда
Ламек
26
Лукуми
Джон
11
Ндой
Дан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Доргу ПатрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Уден РемиПолузащитник
-
22 Банда ЛамекПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Самоя ЯсперВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Блен АлексисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Д'Аверса Роберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Лукуми ДжонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ндой ДанНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
31 Бёкема СэмЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Мотта Тиаго
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Лечче
Болонья
4 матча
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
125%
1 победа 5 ничьих 0 побед
7 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы
11 матчей
9.1%
27.3%
63.6%
1 победа 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
18.2%
45.5%
36.3%
2 победы 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
9.1%
63.6%
27.3%
1 победа 7 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
0.67
1
Среднее время на гол
135
90
Всего голов
9
7
Голов в среднем за матч
1.8
1.17
Среднее время на гол
50
77
Всего голов
13
12
Голов в среднем за матч
1.18
1.09
Тотал матчей
2.5
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
Среднее время на гол
76
82
Бомбардиры внутри турнира
Лечче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крстович Никола
|4 (1)
|0.29
|Уден Реми
|2
|0.14
|Алмквист Понтус
|2
|0.14
|Пикколи Роберто
|2 (1)
|0.14
|Банда Ламек
|1
|0.07
|Сансоне Никола
|1
|0.07
|Ди Франческо Федерико
|1
|0.07
|Рафья Хамза
|1
|0.07
|Гонсалес Хоан
|1
|0.07
|Стрефецца Габриэль
|1 (1)
|0.07
|Блен Алексис
|0
|0
|Жендрей Валентен
|0
|0
|Баскиротто Федерико
|0
|0
|Галло Антонино
|0
|0
|Бурнете Каталин
|0
|0
Болонья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зиркзее Джошуа
|5 (1)
|0.36
|Орсолини Риккардо
|4 (1)
|0.29
|Фергюсон Льюис
|3
|0.21
|Фаббиан Джованни
|2
|0.14
|Де Сильвестри Лоренцо
|1
|0.07
|Ликояннис Хараламбос
|1
|0.07
|Эбишер Мишель
|0
|0
|Бёкема Сэм
|0
|0
|Кристиансен Виктор
|0
|0
|Эль-Аззузи Уссама
|0
|0
Карточки
Лечче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рамадани Юльбер
|6
|0
|Понграчич Марин
|4
|0
|Рафья Хамза
|4
|0
|Гонсалес Хоан
|4
|0
|Доргу Патрик
|4
|0
|Каба Мохамед
|2
|1
|Стрефецца Габриэль
|3
|0
|Жендрей Валентен
|3
|0
|Банда Ламек
|3
|0
|Баскиротто Федерико
|1
|1
|Роберто Д'Аверса
|2
|0
|Крстович Никола
|2
|0
|Галло Антонино
|2
|0
|Сансоне Никола
|1
|0
|Туба Ахмед
|1
|0
|Алмквист Понтус
|1
|0
|Пикколи Роберто
|1
|0
Болонья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Салемакерс Алексис
|3
|1
|Мотта Тьяго
|4
|0
|Эбишер Мишель
|4
|0
|Фергюсон Льюис
|3
|0
|Ндой Дан
|3
|0
|Кристиансен Виктор
|3
|0
|Пош Штефан
|2
|0
|Бёкема Сэм
|2
|0
|Зиркзее Джошуа
|2
|0
|Эль-Аззузи Уссама
|2
|0
|Фройлер Ремо
|1
|0
|Скорупски Лукаш
|1
|0
|Ликояннис Хараламбос
|1
|0
|Орсолини Риккардо
|1
|0
|Калафьори Рикардо
|1
|0
|Фаббиан Джованни
|1
|0
|Корацца Томмазо
|1
|0
Результаты матчей
Лечче
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Болонья
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
4
6
Лечче
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Болонья
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
6
10
Лечче
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Болонья
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
10
16
Голы по времени матча
Забито
9
6
1 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
1
11%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
11%
1
17%
46-60
2
22%
1
17%
61-75
5
56%
0
0%
76-90
Пропущено
10
7
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
0
0%
2
29%
1-15
4
40%
1
14%
16-30
2
20%
1
14%
31-45
1
10%
1
14%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
2
29%
76-90
Забито
7
10
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
3
30%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
3
30%
46-60
2
29%
1
10%
61-75
2
29%
3
30%
76-90
Пропущено
9
4
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
1
11%
1
25%
1-15
2
22%
2
50%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Забито
16
16
3 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 7
3 Не забивали 4
2
13%
1
6%
1-15
1
6%
5
31%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
2
13%
4
25%
46-60
4
25%
2
13%
61-75
7
44%
3
19%
76-90
Пропущено
19
11
10 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 4
9 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 8
1
5%
3
27%
1-15
6
32%
3
27%
16-30
3
16%
1
9%
31-45
3
16%
1
9%
46-60
1
5%
1
9%
61-75
5
26%
2
18%
76-90
Результаты последних матчей
Лечче
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Верона - Лечче 2:2 Лечче - Милан 2:2 Рома - Лечче 2:1 Лечче - Парма 2:4
Лечче - Торино 0:1 Удинезе - Лечче 1:1 Лечче - Сассуоло 1:1 Лечче - Наполи 0:4 Ювентус - Лечче 1:0 Лечче - Дженоа 1:0 Монца - Лечче 1:1 Лечче - Салернитана 2:0 Фиорентина - Лечче 2:2 Лечче - Лацио 2:1 Лечче - Комо 1:0 Кадис - Лечче 1:1 Читтаделла - Лечче 0:3 Лечче - Падова 4:0 Лечче - Болонья 2:3 Монца - Лечче 0:1
Болонья
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Болонья - Торино 2:0 Фиорентина - Болонья 2:1 Болонья - Лацио 1:0 Болонья - Верона 2:0
Сассуоло - Болонья 1:1 Болонья - Фрозиноне 2:1 Интер Милан - Болонья 2:2 Болонья - Эмполи 3:0 Монца - Болонья 0:0 Болонья - Наполи 0:0 Верона - Болонья 0:0 Болонья - Реджана 2:2 Болонья - Кальяри 2:1 Ювентус - Болонья 1:1 Болонья - Милан 0:2 Болонья - Чезена 2:0 АЗ Алкмаар - Болонья 1:0 Утрехт - Болонья 1:2 Болонья - Монако 2:3 Болонья - Палермо 2:2
Результаты матчей
Лечче
Болонья
Точный счет
1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:1
2 раза 33%
2:2
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
1:1
3 раза 43%
0:0
2 раза 29%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
Точный счет
1:1
4 раза 29%
2:2
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
0:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
2
5 раз 36%
0
3 раза 21%
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Лечче
Болонья
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
52
35
43
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
52
24
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
104
59
59
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|22 - 9
|33
|2.
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|30 - 7
|32
|3.
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|24 - 15
|29
|4.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|26 - 14
|24
|5.
|2:0 Заявка
|14
|7
|2
|5
|22 - 17
|23
|6.
|Заявка
|14
|5
|7
|2
|16 - 11
|22
|7.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|25 - 15
|21
|8.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|21 - 13
|20
|9.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|15 - 15
|20
|10.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|20 - 24
|18
|11.
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|15 - 14
|18
|12.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|10 - 16
|16
|13.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|16 - 19
|16
|14.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|20 - 24
|15
|15.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|15 - 19
|15
|16.
|1:0 Заявка
|14
|2
|8
|4
|10 - 18
|14
|17.
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|9 - 26
|11
|18.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|13 - 26
|10
|19.
|0:1 Заявка
|14
|2
|3
|9
|9 - 19
|9
|20.
|0:2 Заявка
|14
|1
|5
|8
|10 - 27
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|11 - 4
|17
|2.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|18 - 6
|16
|3.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|17 - 5
|16
|4.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|10 - 4
|16
|5.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|14 - 10
|16
|6.
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|11 - 4
|15
|7.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|8 - 4
|14
|8.
|2:0 Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 8
|13
|9.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 10
|12
|10.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 9
|11
|11.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 4
|10
|12.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|9 - 5
|10
|13.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|4 - 5
|9
|14.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 11
|8
|15.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 14
|8
|16.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 9
|7
|17.
|1:0 Заявка
|7
|1
|4
|2
|5 - 9
|7
|18.
|0:2 Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 14
|6
|19.
|0:1 Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
|20.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 11
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|16 - 5
|17
|2.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|13 - 2
|16
|3.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|11 - 5
|16
|4.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 11
|14
|5.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 9
|10
|6.
|2:0 Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 9
|10
|7.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|8.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 13
|7
|9.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 11
|7
|10.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 15
|7
|11.
|1:0 Заявка
|7
|1
|4
|2
|5 - 9
|7
|12.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|7 - 11
|6
|13.
|Заявка
|7
|0
|6
|1
|6 - 7
|6
|14.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 9
|5
|15.
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|7 - 9
|4
|16.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 10
|4
|17.
|0:1 Заявка
|8
|1
|1
|6
|3 - 9
|4
|18.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|6 - 14
|2
|19.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 12
|2
|20.
|0:2 Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 13
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
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- — Вылет в Серию B
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|Сассуоло
|Берарди Доменико
|7 (2)
|Рома
|Лукаку Ромелу
|6 (1)
|Монца
|Колпани Андреа
|6 (1)
|Салернитана
|Дьомбер Норберт
|6
|Милан
|Эрнандес Тео
|6
|Лечче
|Рамадани Юльбер
|6
|Эмполи
|Мале Юссеф
|6
|Верона
|Фараони Марко
|5
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Лечче 1:1 Болонья
Исход игры
Лечче
18.9% (23)
Ничья
51.6% (63)
Болонья
29.5% (36)
Тотал 2.5
Больше
27.19% (31)
Меньше
72.81% (83)
Обе команды забьют
Да
78.95% (90)
Нет
21.05% (24)
Популярный счёт
1:1 Ничья
48.4% (59)
1:2 Болонья
14.8% (18)
0:1 Болонья
10.7% (13)
2:1 Лечче
9% (11)
1:0 Лечче
6.6% (8)
0:2 Болонья
2.5% (3)
2:2 Ничья
1.6% (2)
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