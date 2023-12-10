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  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 16. Стадион: .
Фортуна
0:1
Второй тайм: 85'
Хольштайн Киль
0'
14' Желтая карточка
Клаус Феликс
0:1
18' Гол
Холтби Льюис
45' Желтая карточка
Энгельхардт Янник

Ход матча

14'
Клаус Феликс
 
18'
0:1
Холтби Льюис
45'
Энгельхардт Янник
 
66'
Ястржембски Деннис
Николя Гавори
 
67'
Нимиц Йона
Клаус Феликс
 
67'
 
Nicolai Remberg
Порат Финн
75'
Аппелькамп Синта
Танака Ао
 
79'
 
Коменда Марко
Роте Том
80'
 
Шульц Марвин
Зандер Филипп
80'
 
Фридьонссон Хольмберт
Матино Сюто

Статистика матча

  • 11 Удары по воротам 6
  • 2 Удары в створ 5
  • 6 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 49 Владение мячом, % 51
Лучшие коэффициенты
Фортуна
Ничья
Хольштайн Киль
8.71
4.57
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3.85
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Все Коэффициенты
33
Кастенмайер
Флориан
15
Обердорф
Тим
20
Сиберт
Джамиль
30
Де
Вейс
Йорди
34
Николя
Гавори
11
Клаус
Феликс
4
Танака
Ао
6
Энгельхардт
Янник
8
Йоханнессон
Исак-Бергманн
7
Цолис
Христос
9
Вермейж
Винсент
1
Вайнер
Тимон
17
Беккер
Тимо
4
Эррас
Патрик
34
Colin
Kleine-Bekel
8
Порат
Финн
6
Marko
Ivezic
18
Роте
Том
16
Зандер
Филипп
10
Холтби
Льюис
13
Матино
Сюто
20
Арп
Янн-Фите
Фортуна
4-5-1
Хольштайн Киль
3-3-2-2

История личных встреч

Фортуна
Хольштайн Киль

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

8 матчей

25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы

История матчей

Б2
3:0
Б2
1:2
Б2
1:0
Б2
2:2
Б2
0:2
Б2
2:1
Б2
1:1
Б2
2:2

Голы

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

1.5
1.25

Среднее время на гол

60
72

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

1.5
1.25

Среднее время на гол

60
72

Всего голов

12
10

Голов в среднем за матч

1.5
1.25

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
2
Больше 25%
Меньше 75%
6

Среднее время на гол

60
72

Бомбардиры внутри турнира

Фортуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Цолис Христос 7 (2) 0.44
Вермейж Винсент 7 (1) 0.44
Танака Ао 4 0.25
Клаус Феликс 3 0.19
Нимиц Йона 3 0.19
Де Вейс Йорди 2 0.13
Энгельхардт Янник 2 0.13
Циммерман Маттиас 1 0.06
Сиберт Джамиль 1 0.06
Гинчек Даниэль 1 0.06
Хоффманн Андре 1 0.06
Ийоха Эммануэль 1 0.06
Аппелькамп Синта 0 0
Йоханнессон Исак-Бергманн 0 0
Николя Гавори 0 0
Ястржембски Деннис 0 0
Хольштайн Киль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пихлер Бенедикт 7 0.44
Скрибски Стивен 5 (3) 0.31
Арп Янн-Фите 3 0.19
Роте Том 2 0.13
Холтби Льюис 2 0.13
Порат Финн 2 0.13
Матино Сюто 2 (1) 0.13
Беккер Тимо 2 0.13
Стернер Йонас 2 0.13
Зандер Филипп 1 0.06
Фридьонссон Хольмберт 1 0.06
Nicolai Remberg 1 0.06
Шульц Марвин 0 0

Карточки

Фортуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Энгельхардт Янник 6 0
Клаус Феликс 3 0
Николя Гавори 3 0
Де Вейс Йорди 3 0
Ийоха Эммануэль 3 0
Йоханнессон Исак-Бергманн 3 0
Сиберт Джамиль 3 0
Циммерман Маттиас 1 1
Учино Такаси 2 0
Вермейж Винсент 2 0
Зоботка Марсель 2 0
Кастенмайер Флориан 2 0
Цолис Христос 2 0
Гинчек Даниэль 1 0
Хоффманн Андре 1 0
Танака Ао 1 0
Обердорф Тим 1 0
Нимиц Йона 1 0
Хольштайн Киль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Холтби Льюис 4 0
Порат Финн 4 0
Зандер Филипп 4 0
Роте Том 3 0
Шульц Марвин 1 1
Юханссон Карл II 1 1
Симакала Ба-Муака 2 0
Пихлер Бенедикт 2 0
Беккер Тимо 2 0
Скрибски Стивен 1 0
Фридьонссон Хольмберт 1 0
Коменда Марко 1 0
Арп Янн-Фите 1 0
Матино Сюто 1 0
Стернер Йонас 1 0
Nicolai Remberg 1 0
Marko Ivezic 1 0

Результаты матчей

Фортуна
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Хольштайн Киль
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
0% (0)
50% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

7
1

Упущенные победы

4
2
Фортуна
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Хольштайн Киль
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

2
9

Упущенные победы

17
12
Фортуна
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
7% (1)
40% (6)
53% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
20% (3)
33% (5)
Хольштайн Киль
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
13% (2)
33% (5)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

9
10

Упущенные победы

21
14

Голы по времени матча

Забито

17
13
6 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 8
2
12%
1
8%
1-15
3
18%
3
23%
16-30
1
6%
2
15%
31-45
7
41%
5
38%
46-60
2
12%
0
0%
61-75
2
12%
2
15%
76-90

Пропущено

14
7
8 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 3
4
29%
2
29%
1-15
2
14%
1
14%
16-30
2
14%
1
14%
31-45
3
21%
1
14%
46-60
2
14%
1
14%
61-75
1
7%
1
14%
76-90

Забито

17
16
10 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 3
11 Не забивали 8
4
24%
0
0%
1-15
1
6%
2
13%
16-30
5
29%
29%
4
25%
31-45
1
6%
5
31%
46-60
2
12%
3
19%
61-75
4
24%
2
13%
76-90

Пропущено

4
16
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 8
0
0%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
25%
1
6%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
5
31%
61-75
1
25%
6
38%
76-90

Забито

34
29
16 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 7
3 Не забивали 1
6
18%
1
3%
1-15
4
12%
5
17%
16-30
6
18%
6
21%
31-45
8
24%
10
34%
46-60
4
12%
3
10%
61-75
6
18%
4
14%
76-90

Пропущено

18
23
9 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
4
22%
4
17%
1-15
2
11%
3
13%
16-30
3
17%
2
9%
31-45
5
28%
1
4%
46-60
2
11%
6
26%
61-75
2
11%
7
30%
76-90

Результаты последних матчей

Фортуна
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Магдебург - Фортуна 1:2 Нюрнберг - Фортуна 0:5 Фортуна - Шальке 04 5:3 Гройтер Фюрт - Фортуна 1:0
Фортуна - Веен Висбаден 1:3 Унтерахинг - Фортуна 3:6 Айнтрахт Бр - Фортуна 1:4 Фортуна - Кайзерслаутерн 4:3 Фортуна - Оснабрюк 1:1 Гамбург - Фортуна 1:0 Фортуна - Ганновер 96 1:1 Ганза - Фортуна 1:3 Фортуна - Фортуна Ситтард 1:0 Фортуна - Карлсруэ 3:1 Эльвeрсберг - Фортуна 0:5 Фортуна - Падерборн 1:2 Иллертиссен - Фортуна 1:3 Санкт-Паули - Фортуна 0:0 Фортуна - Герта 1:0 Фортуна - Бохум 3:1
Хольштайн Киль
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Хольштайн Киль - Веен Висбаден 3:2 Кайзерслаутерн - Хольштайн Киль 0:3 Хольштайн Киль - Гамбург 4:2 Оснабрюк - Хольштайн Киль 1:1
Хольштайн Киль - Магдебург 3:3 Хольштайн Киль - Нюрнберг 0:2 Ганза - Хольштайн Киль 1:3 Хольштайн Киль - АГФ Орхус 0:1 Хольштайн Киль - Эльвeрсберг 1:1 Карлсруэ - Хольштайн Киль 0:2 Хольштайн Киль - Герта 2:3 Санкт-Паули - Хольштайн Киль 5:1 Ротенбургер - Хольштайн Киль 0:5 Хольштайн Киль - Падерборн 2:1 Шальке 04 - Хольштайн Киль 0:2 Хольштайн Киль - Магдебург 2:4 Гютерсло - Хольштайн Киль 0:2 Хольштайн Киль - Гройтер Фюрт 2:1 Айнтрахт Бр - Хольштайн Киль 0:1 Унион Берлин - Хольштайн Киль 1:2

Результаты матчей

Фортуна
Хольштайн Киль

Точный счет

1:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
5:3
1 раз 13%
2:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
5 раз 63%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%
2
4 раза 50%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

1:0
2 раза 29%
0:5
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
0:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
5
2 раза 29%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%

Точный счет

1:0
3 раза 20%
0:5
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
0:2
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 33%
0
3 раза 20%
5
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
2
6 раз 40%
1
4 раза 27%
3
3 раза 20%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Фортуна
Хольштайн Киль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
5
1.5
Больше Меньше
6
2
3
5
2.5
2
6
2
6
3.5
1
7
1
7
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
4
3
1.5
4
3
4
3
2.5
2
5
3
4
3.5
2
5
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
14
1
7
8
1.5
10
5
7
8
2.5
4
11
5
10
3.5
1
14
3
12
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 1:0 16 10 2 4 30 - 23 32
2.
Санкт-Паули
 16 8 8 0 30 - 14 32
3.
Гамбург
 16 8 4 4 31 - 22 28
4.
Гройтер Фюрт
 16 8 4 4 25 - 18 28
5.
Фортуна
 0:1 16 8 3 5 34 - 19 27
6.
Эльвeрсберг
 0:0 16 7 4 5 24 - 25 25
7.
Герта
 16 7 3 6 33 - 26 24
8.
Падерборн
 16 7 3 6 25 - 28 24
9.
Ганновер 96
 16 6 6 4 30 - 20 24
10.
Нюрнберг
 0:0 16 6 4 6 23 - 31 22
11.
Веен Висбаден
 16 6 3 7 18 - 21 21
12.
Магдебург
 16 5 5 6 28 - 25 20
13.
Ганза
 0:0 16 5 3 8 17 - 23 18
14.
Кайзерслаутерн
 16 5 3 8 27 - 34 18
15.
Карлсруэ
 16 4 6 6 27 - 28 18
16.
Шальке 04
 0:0 16 5 2 9 27 - 33 17
17.
Айнтрахт Бр
 16 3 2 11 14 - 30 11
18.
Оснабрюк
 16 1 5 10 15 - 38 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 8 7 0 1 18 - 6 21
2.
Гройтер Фюрт
 9 6 2 1 19 - 7 20
3.
Санкт-Паули
 8 4 4 0 17 - 6 16
4.
Ганновер 96
 8 4 3 1 19 - 8 15
5.
Фортуна
 0:1 9 4 2 3 17 - 15 14
6.
Герта
 7 4 1 2 19 - 7 13
7.
Хольштайн Киль
 1:0 8 4 1 3 16 - 16 13
8.
Кайзерслаутерн
 9 4 1 4 17 - 17 13
9.
Шальке 04
 0:0 7 4 0 3 16 - 11 12
10.
Карлсруэ
 8 3 3 2 14 - 11 12
11.
Веен Висбаден
 8 3 3 2 8 - 9 12
12.
Магдебург
 7 3 2 2 16 - 12 11
13.
Падерборн
 7 3 2 2 11 - 10 11
14.
Нюрнберг
 0:0 7 3 2 2 10 - 12 11
15.
Эльвeрсберг
 0:0 8 3 2 3 11 - 12 11
16.
Ганза
 0:0 9 3 2 4 10 - 12 11
17.
Айнтрахт Бр
 8 2 2 4 9 - 14 8
18.
Оснабрюк
 9 1 3 5 10 - 16 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 1:0 8 6 1 1 14 - 7 19
2.
Санкт-Паули
 8 4 4 0 13 - 8 16
3.
Эльвeрсберг
 0:0 8 4 2 2 13 - 13 14
4.
Фортуна
 0:1 7 4 1 2 17 - 4 13
5.
Падерборн
 9 4 1 4 14 - 18 13
6.
Герта
 9 3 2 4 14 - 19 11
7.
Нюрнберг
 0:0 9 3 2 4 13 - 19 11
8.
Веен Висбаден
 8 3 0 5 10 - 12 9
9.
Ганновер 96
 8 2 3 3 11 - 12 9
10.
Магдебург
 9 2 3 4 12 - 13 9
11.
Гройтер Фюрт
 7 2 2 3 6 - 11 8
12.
Ганза
 0:0 7 2 1 4 7 - 11 7
13.
Гамбург
 8 1 4 3 13 - 16 7
14.
Карлсруэ
 8 1 3 4 13 - 17 6
15.
Кайзерслаутерн
 7 1 2 4 10 - 17 5
16.
Шальке 04
 0:0 9 1 2 6 11 - 22 5
17.
Айнтрахт Бр
 8 1 0 7 5 - 16 3
18.
Оснабрюк
 7 0 2 5 5 - 22 2
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Гамбург Глацель Роберт 11 (3)
Герта Табакович Харис 9 (3)
Гамбург Бенеш Ласло 8 (5)
Ганновер 96 Тойхерт Седрик 8 (1)
Санкт-Паули Хартель Марсель 7 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 1 8
Айнтрахт Бр Николау Яннис 2 4
Магдебург Атик Бариш 7
Веен Висбаден Анга-Лётшер Мартин 1 5
Веен Висбаден Вукотич Александар 1 5
Весь список
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    Энгельхардт Янник получил желтую карточку от судьи
  • 18'
    Г О О О О Л - Холтби Льюис бьет в цель!
  • 14'
    Клаус Феликс получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
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Фортуна
Ничья
Хольштайн Киль
8.71
4.57
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