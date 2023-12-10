Тур: 16. Стадион: Эсприт-Арена.
0:1
Второй тайм: 85'
Ход матча
14'
18'
0:1
Статистика матча
-
11 Удары по воротам 6
-
2 Удары в створ 5
-
6 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
49 Владение мячом, % 51
15
Обердорф
Тим
11
Клаус
Феликс
17
Беккер
Тимо
18
Роте
Том
10
Холтби
Льюис
13
Матино
Сюто
20
Арп
Янн-Фите
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Обердорф ТимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Клаус ФеликсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
35 Бунк ДаниэльПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
46 Сусо СимаПолузащитник
- Нападающий
-
18 Нимиц ЙонаНападающий
-
Главный тренер: Тьоне Даниэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Беккер ТимоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Роте ТомЗащитник
- Полузащитник
-
10 Холтби ЛьюисПолузащитник
-
13 Матино СютоНападающий
-
20 Арп Янн-ФитеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Шульц МарвинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
28 Aurel Wagbe
-
Главный тренер: Рапп Марсель
История личных встреч
Фортуна
Хольштайн Киль
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
8 матчей
25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
1.5
1.25
Среднее время на гол
60
72
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
1.5
1.25
Среднее время на гол
60
72
Всего голов
12
10
Голов в среднем за матч
1.5
1.25
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
Среднее время на гол
60
72
Бомбардиры внутри турнира
Фортуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Цолис Христос
|7 (2)
|0.44
|Вермейж Винсент
|7 (1)
|0.44
|Танака Ао
|4
|0.25
|Клаус Феликс
|3
|0.19
|Нимиц Йона
|3
|0.19
|Де Вейс Йорди
|2
|0.13
|Энгельхардт Янник
|2
|0.13
|Циммерман Маттиас
|1
|0.06
|Сиберт Джамиль
|1
|0.06
|Гинчек Даниэль
|1
|0.06
|Хоффманн Андре
|1
|0.06
|Ийоха Эммануэль
|1
|0.06
|Аппелькамп Синта
|0
|0
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|0
|0
|Николя Гавори
|0
|0
|Ястржембски Деннис
|0
|0
Хольштайн Киль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пихлер Бенедикт
|7
|0.44
|Скрибски Стивен
|5 (3)
|0.31
|Арп Янн-Фите
|3
|0.19
|Роте Том
|2
|0.13
|Холтби Льюис
|2
|0.13
|Порат Финн
|2
|0.13
|Матино Сюто
|2 (1)
|0.13
|Беккер Тимо
|2
|0.13
|Стернер Йонас
|2
|0.13
|Зандер Филипп
|1
|0.06
|Фридьонссон Хольмберт
|1
|0.06
|Nicolai Remberg
|1
|0.06
|Шульц Марвин
|0
|0
Карточки
Фортуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Энгельхардт Янник
|6
|0
|Клаус Феликс
|3
|0
|Николя Гавори
|3
|0
|Де Вейс Йорди
|3
|0
|Ийоха Эммануэль
|3
|0
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|3
|0
|Сиберт Джамиль
|3
|0
|Циммерман Маттиас
|1
|1
|Учино Такаси
|2
|0
|Вермейж Винсент
|2
|0
|Зоботка Марсель
|2
|0
|Кастенмайер Флориан
|2
|0
|Цолис Христос
|2
|0
|Гинчек Даниэль
|1
|0
|Хоффманн Андре
|1
|0
|Танака Ао
|1
|0
|Обердорф Тим
|1
|0
|Нимиц Йона
|1
|0
Хольштайн Киль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Холтби Льюис
|4
|0
|Порат Финн
|4
|0
|Зандер Филипп
|4
|0
|Роте Том
|3
|0
|Шульц Марвин
|1
|1
|Юханссон Карл II
|1
|1
|Симакала Ба-Муака
|2
|0
|Пихлер Бенедикт
|2
|0
|Беккер Тимо
|2
|0
|Скрибски Стивен
|1
|0
|Фридьонссон Хольмберт
|1
|0
|Коменда Марко
|1
|0
|Арп Янн-Фите
|1
|0
|Матино Сюто
|1
|0
|Стернер Йонас
|1
|0
|Nicolai Remberg
|1
|0
|Marko Ivezic
|1
|0
Результаты матчей
Фортуна
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Хольштайн Киль
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
0% (0)
50% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
7
1
Упущенные победы
4
2
Фортуна
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Хольштайн Киль
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
2
9
Упущенные победы
17
12
Фортуна
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
7% (1)
40% (6)
53% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
20% (3)
33% (5)
Хольштайн Киль
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
13% (2)
33% (5)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
9
10
Упущенные победы
21
14
Голы по времени матча
Забито
17
13
6 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 8
2
12%
1
8%
1-15
3
18%
3
23%
16-30
1
6%
2
15%
31-45
7
41%
5
38%
46-60
2
12%
0
0%
61-75
2
12%
2
15%
76-90
Пропущено
14
7
8 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 3
4
29%
2
29%
1-15
2
14%
1
14%
16-30
2
14%
1
14%
31-45
3
21%
1
14%
46-60
2
14%
1
14%
61-75
1
7%
1
14%
76-90
Забито
17
16
10 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 3
11 Не забивали 8
4
24%
0
0%
1-15
1
6%
2
13%
16-30
5
29%
29%
4
25%
31-45
1
6%
5
31%
46-60
2
12%
3
19%
61-75
4
24%
2
13%
76-90
Пропущено
4
16
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 8
0
0%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
25%
1
6%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
5
31%
61-75
1
25%
6
38%
76-90
Забито
34
29
16 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 7
3 Не забивали 1
6
18%
1
3%
1-15
4
12%
5
17%
16-30
6
18%
6
21%
31-45
8
24%
10
34%
46-60
4
12%
3
10%
61-75
6
18%
4
14%
76-90
Пропущено
18
23
9 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
4
22%
4
17%
1-15
2
11%
3
13%
16-30
3
17%
2
9%
31-45
5
28%
1
4%
46-60
2
11%
6
26%
61-75
2
11%
7
30%
76-90
Результаты последних матчей
Фортуна
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Магдебург - Фортуна 1:2 Нюрнберг - Фортуна 0:5 Фортуна - Шальке 04 5:3 Гройтер Фюрт - Фортуна 1:0
Фортуна - Веен Висбаден 1:3 Унтерахинг - Фортуна 3:6 Айнтрахт Бр - Фортуна 1:4 Фортуна - Кайзерслаутерн 4:3 Фортуна - Оснабрюк 1:1 Гамбург - Фортуна 1:0 Фортуна - Ганновер 96 1:1 Ганза - Фортуна 1:3 Фортуна - Фортуна Ситтард 1:0 Фортуна - Карлсруэ 3:1 Эльвeрсберг - Фортуна 0:5 Фортуна - Падерборн 1:2 Иллертиссен - Фортуна 1:3 Санкт-Паули - Фортуна 0:0 Фортуна - Герта 1:0 Фортуна - Бохум 3:1
Хольштайн Киль
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Хольштайн Киль - Веен Висбаден 3:2 Кайзерслаутерн - Хольштайн Киль 0:3 Хольштайн Киль - Гамбург 4:2 Оснабрюк - Хольштайн Киль 1:1
Хольштайн Киль - Магдебург 3:3 Хольштайн Киль - Нюрнберг 0:2 Ганза - Хольштайн Киль 1:3 Хольштайн Киль - АГФ Орхус 0:1 Хольштайн Киль - Эльвeрсберг 1:1 Карлсруэ - Хольштайн Киль 0:2 Хольштайн Киль - Герта 2:3 Санкт-Паули - Хольштайн Киль 5:1 Ротенбургер - Хольштайн Киль 0:5 Хольштайн Киль - Падерборн 2:1 Шальке 04 - Хольштайн Киль 0:2 Хольштайн Киль - Магдебург 2:4 Гютерсло - Хольштайн Киль 0:2 Хольштайн Киль - Гройтер Фюрт 2:1 Айнтрахт Бр - Хольштайн Киль 0:1 Унион Берлин - Хольштайн Киль 1:2
Результаты матчей
Фортуна
Хольштайн Киль
Точный счет
1:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
5:3
1 раз 13%
2:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
5 раз 63%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%
2
4 раза 50%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
1:0
2 раза 29%
0:5
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
0:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
5
2 раза 29%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
Точный счет
1:0
3 раза 20%
0:5
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
0:2
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 33%
0
3 раза 20%
5
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
2
6 раз 40%
1
4 раза 27%
3
3 раза 20%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Фортуна
Хольштайн Киль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
35
Больше Меньше
62
35
26
26
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
43
43
43
25
34
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
141
78
105
78
411
510
114
312
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|16
|10
|2
|4
|30 - 23
|32
|2.
|16
|8
|8
|0
|30 - 14
|32
|3.
|16
|8
|4
|4
|31 - 22
|28
|4.
|16
|8
|4
|4
|25 - 18
|28
|5.
|0:1
|16
|8
|3
|5
|34 - 19
|27
|6.
|0:0
|16
|7
|4
|5
|24 - 25
|25
|7.
|16
|7
|3
|6
|33 - 26
|24
|8.
|16
|7
|3
|6
|25 - 28
|24
|9.
|16
|6
|6
|4
|30 - 20
|24
|10.
|0:0
|16
|6
|4
|6
|23 - 31
|22
|11.
|16
|6
|3
|7
|18 - 21
|21
|12.
|16
|5
|5
|6
|28 - 25
|20
|13.
|0:0
|16
|5
|3
|8
|17 - 23
|18
|14.
|16
|5
|3
|8
|27 - 34
|18
|15.
|16
|4
|6
|6
|27 - 28
|18
|16.
|0:0
|16
|5
|2
|9
|27 - 33
|17
|17.
|16
|3
|2
|11
|14 - 30
|11
|18.
|16
|1
|5
|10
|15 - 38
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|7
|0
|1
|18 - 6
|21
|2.
|9
|6
|2
|1
|19 - 7
|20
|3.
|8
|4
|4
|0
|17 - 6
|16
|4.
|8
|4
|3
|1
|19 - 8
|15
|5.
|0:1
|9
|4
|2
|3
|17 - 15
|14
|6.
|7
|4
|1
|2
|19 - 7
|13
|7.
|1:0
|8
|4
|1
|3
|16 - 16
|13
|8.
|9
|4
|1
|4
|17 - 17
|13
|9.
|0:0
|7
|4
|0
|3
|16 - 11
|12
|10.
|8
|3
|3
|2
|14 - 11
|12
|11.
|8
|3
|3
|2
|8 - 9
|12
|12.
|7
|3
|2
|2
|16 - 12
|11
|13.
|7
|3
|2
|2
|11 - 10
|11
|14.
|0:0
|7
|3
|2
|2
|10 - 12
|11
|15.
|0:0
|8
|3
|2
|3
|11 - 12
|11
|16.
|0:0
|9
|3
|2
|4
|10 - 12
|11
|17.
|8
|2
|2
|4
|9 - 14
|8
|18.
|9
|1
|3
|5
|10 - 16
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|8
|6
|1
|1
|14 - 7
|19
|2.
|8
|4
|4
|0
|13 - 8
|16
|3.
|0:0
|8
|4
|2
|2
|13 - 13
|14
|4.
|0:1
|7
|4
|1
|2
|17 - 4
|13
|5.
|9
|4
|1
|4
|14 - 18
|13
|6.
|9
|3
|2
|4
|14 - 19
|11
|7.
|0:0
|9
|3
|2
|4
|13 - 19
|11
|8.
|8
|3
|0
|5
|10 - 12
|9
|9.
|8
|2
|3
|3
|11 - 12
|9
|10.
|9
|2
|3
|4
|12 - 13
|9
|11.
|7
|2
|2
|3
|6 - 11
|8
|12.
|0:0
|7
|2
|1
|4
|7 - 11
|7
|13.
|8
|1
|4
|3
|13 - 16
|7
|14.
|8
|1
|3
|4
|13 - 17
|6
|15.
|7
|1
|2
|4
|10 - 17
|5
|16.
|0:0
|9
|1
|2
|6
|11 - 22
|5
|17.
|8
|1
|0
|7
|5 - 16
|3
|18.
|7
|0
|2
|5
|5 - 22
|2
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Гамбург
|Глацель Роберт
|11 (3)
|Герта
|Табакович Харис
|9 (3)
|Гамбург
|Бенеш Ласло
|8 (5)
|Ганновер 96
|Тойхерт Седрик
|8 (1)
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|7 (7)
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|1 8
|Айнтрахт Бр
|Николау Яннис
|2 4
|Магдебург
|Атик Бариш
|7
|Веен Висбаден
|Анга-Лётшер Мартин
|1 5
|Веен Висбаден
|Вукотич Александар
|1 5