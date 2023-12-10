Тур: 16. Стадион: Эсприт-Арена.
0:1
Конец матча
0'
14' Желтая карточкаКлаус Феликс
0:1
18' ГолХолтби Льюис
45' Желтая карточкаЭнгельхардт Янник
90'+7
Ход матча
14'
18'
0:1
Статистика матча
-
13 Удары по воротам 6
-
2 Удары в створ 6
-
9 Угловые 3
-
2 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
463 Количество передач 460
-
51 Владение мячом, % 49
15
Обердорф
Тим
11
Клаус
Феликс
17
Беккер
Тимо
18
Роте
Том
10
Холтби
Льюис
13
Матино
Сюто
20
Арп
Янн-Фите
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Обердорф ТимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Клаус ФеликсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
35 Бунк ДаниэльПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
46 Сусо СимаПолузащитник
- Нападающий
-
18 Нимиц ЙонаНападающий
-
Главный тренер: Тьоне Даниэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Беккер ТимоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Роте ТомЗащитник
- Полузащитник
-
10 Холтби ЛьюисПолузащитник
-
13 Матино СютоНападающий
-
20 Арп Янн-ФитеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Шульц МарвинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
28 Aurel Wagbe
-
Главный тренер: Рапп Марсель
История личных встреч
Фортуна
Хольштайн Киль
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
8 матчей
25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
1.5
1.25
Среднее время на гол
60
72
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
1.5
1.25
Среднее время на гол
60
72
Всего голов
12
10
Голов в среднем за матч
1.5
1.25
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
Среднее время на гол
60
72
Бомбардиры внутри турнира
Фортуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Цолис Христос
|7 (2)
|0.44
|Вермейж Винсент
|7 (1)
|0.44
|Танака Ао
|4
|0.25
|Клаус Феликс
|3
|0.19
|Нимиц Йона
|3
|0.19
|Де Вейс Йорди
|2
|0.13
|Энгельхардт Янник
|2
|0.13
|Циммерман Маттиас
|1
|0.06
|Сиберт Джамиль
|1
|0.06
|Гинчек Даниэль
|1
|0.06
|Хоффманн Андре
|1
|0.06
|Ийоха Эммануэль
|1
|0.06
|Аппелькамп Синта
|0
|0
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|0
|0
|Николя Гавори
|0
|0
|Ястржембски Деннис
|0
|0
Хольштайн Киль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пихлер Бенедикт
|7
|0.44
|Скрибски Стивен
|5 (3)
|0.31
|Арп Янн-Фите
|3
|0.19
|Роте Том
|2
|0.13
|Холтби Льюис
|2
|0.13
|Порат Финн
|2
|0.13
|Матино Сюто
|2 (1)
|0.13
|Беккер Тимо
|2
|0.13
|Стернер Йонас
|2
|0.13
|Зандер Филипп
|1
|0.06
|Фридьонссон Хольмберт
|1
|0.06
|Nicolai Remberg
|1
|0.06
|Шульц Марвин
|0
|0
Карточки
Фортуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Энгельхардт Янник
|6
|0
|Клаус Феликс
|3
|0
|Николя Гавори
|3
|0
|Де Вейс Йорди
|3
|0
|Ийоха Эммануэль
|3
|0
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|3
|0
|Сиберт Джамиль
|3
|0
|Циммерман Маттиас
|1
|1
|Учино Такаси
|2
|0
|Вермейж Винсент
|2
|0
|Зоботка Марсель
|2
|0
|Кастенмайер Флориан
|2
|0
|Цолис Христос
|2
|0
|Гинчек Даниэль
|1
|0
|Хоффманн Андре
|1
|0
|Танака Ао
|1
|0
|Обердорф Тим
|1
|0
|Нимиц Йона
|1
|0
Хольштайн Киль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Холтби Льюис
|4
|0
|Порат Финн
|4
|0
|Зандер Филипп
|4
|0
|Роте Том
|3
|0
|Шульц Марвин
|1
|1
|Юханссон Карл II
|1
|1
|Симакала Ба-Муака
|2
|0
|Пихлер Бенедикт
|2
|0
|Беккер Тимо
|2
|0
|Скрибски Стивен
|1
|0
|Фридьонссон Хольмберт
|1
|0
|Коменда Марко
|1
|0
|Арп Янн-Фите
|1
|0
|Матино Сюто
|1
|0
|Стернер Йонас
|1
|0
|Nicolai Remberg
|1
|0
|Marko Ivezic
|1
|0
Результаты матчей
Фортуна
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Хольштайн Киль
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
0% (0)
50% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
7
1
Упущенные победы
4
2
Фортуна
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Хольштайн Киль
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Сухие победы
2
5
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
2
9
Упущенные победы
17
12
Фортуна
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
6% (1)
38% (6)
56% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
Хольштайн Киль
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
19% (3)
31% (5)
Сухие победы
3
6
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
9
10
Упущенные победы
21
14
Голы по времени матча
Забито
17
14
6 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
8 Не забивали 8
2
12%
1
7%
1-15
3
18%
4
29%
16-30
1
6%
2
14%
31-45
7
41%
5
36%
46-60
2
12%
0
0%
61-75
2
12%
2
14%
76-90
Пропущено
15
7
9 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 3
4
27%
2
29%
1-15
3
20%
1
14%
16-30
2
13%
1
14%
31-45
3
20%
1
14%
46-60
2
13%
1
14%
61-75
1
7%
1
14%
76-90
Забито
17
16
10 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 3
12 Не забивали 9
4
24%
0
0%
1-15
1
6%
2
13%
16-30
5
29%
29%
4
25%
31-45
1
6%
5
31%
46-60
2
12%
3
19%
61-75
4
24%
2
13%
76-90
Пропущено
4
16
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 8
0
0%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
25%
1
6%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
5
31%
61-75
1
25%
6
38%
76-90
Забито
34
30
16 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 8
4 Не забивали 1
6
18%
1
3%
1-15
4
12%
6
20%
16-30
6
18%
6
20%
31-45
8
24%
10
33%
46-60
4
12%
3
10%
61-75
6
18%
4
13%
76-90
Пропущено
19
23
10 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 11
4
21%
4
17%
1-15
3
16%
3
13%
16-30
3
16%
2
9%
31-45
5
26%
1
4%
46-60
2
11%
6
26%
61-75
2
11%
7
30%
76-90
Результаты последних матчей
Фортуна
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Магдебург - Фортуна 1:2 Нюрнберг - Фортуна 0:5 Фортуна - Шальке 04 5:3 Гройтер Фюрт - Фортуна 1:0
Фортуна - Веен Висбаден 1:3 Унтерахинг - Фортуна 3:6 Айнтрахт Бр - Фортуна 1:4 Фортуна - Кайзерслаутерн 4:3 Фортуна - Оснабрюк 1:1 Гамбург - Фортуна 1:0 Фортуна - Ганновер 96 1:1 Ганза - Фортуна 1:3 Фортуна - Фортуна Ситтард 1:0 Фортуна - Карлсруэ 3:1 Эльвeрсберг - Фортуна 0:5 Фортуна - Падерборн 1:2 Иллертиссен - Фортуна 1:3 Санкт-Паули - Фортуна 0:0 Фортуна - Герта 1:0 Фортуна - Бохум 3:1
Хольштайн Киль
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Хольштайн Киль - Веен Висбаден 3:2 Кайзерслаутерн - Хольштайн Киль 0:3 Хольштайн Киль - Гамбург 4:2 Оснабрюк - Хольштайн Киль 1:1
Хольштайн Киль - Магдебург 3:3 Хольштайн Киль - Нюрнберг 0:2 Ганза - Хольштайн Киль 1:3 Хольштайн Киль - АГФ Орхус 0:1 Хольштайн Киль - Эльвeрсберг 1:1 Карлсруэ - Хольштайн Киль 0:2 Хольштайн Киль - Герта 2:3 Санкт-Паули - Хольштайн Киль 5:1 Ротенбургер - Хольштайн Киль 0:5 Хольштайн Киль - Падерборн 2:1 Шальке 04 - Хольштайн Киль 0:2 Хольштайн Киль - Магдебург 2:4 Гютерсло - Хольштайн Киль 0:2 Хольштайн Киль - Гройтер Фюрт 2:1 Айнтрахт Бр - Хольштайн Киль 0:1 Унион Берлин - Хольштайн Киль 1:2
Результаты матчей
Фортуна
Хольштайн Киль
Точный счет
1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
5:3
1 раз 11%
2:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%
2
4 раза 50%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
1:0
2 раза 29%
0:5
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
0:1
2 раза 25%
0:2
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
5
2 раза 29%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
Точный счет
1:0
3 раза 19%
0:5
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
0:2
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
5 раз 31%
0
4 раза 25%
5
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
2
6 раз 38%
1
5 раз 31%
3
3 раза 19%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Фортуна
Хольштайн Киль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
71
36
62
36
26
27
17
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
43
44
43
26
34
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
151
79
106
79
412
511
115
313
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Гамбург
|Глацель Роберт
|11 (3)
|Герта
|Табакович Харис
|9 (3)
|Гамбург
|Бенеш Ласло
|8 (5)
|Ганновер 96
|Тойхерт Седрик
|8 (1)
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|7 (7)
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|1 8
|Айнтрахт Бр
|Николау Яннис
|2 4
|Магдебург
|Атик Бариш
|7
|Веен Висбаден
|Анга-Лётшер Мартин
|1 5
|Веен Висбаден
|Вукотич Александар
|1 5