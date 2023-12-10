Тур: 16. Стадион: Ostseestadion.
Ход матча
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 7
-
0 Удары в створ 0
-
3 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 0
-
1 Красные карточки 0
-
53 Владение мячом, % 47
17
Давид
Йонас
26
Калаш
Томаш
29
Мор
Тобиас
11
Ласм
Бриан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Давид ЙонасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Кёрбер НильсВратарь
- Защитник
-
20 Шерфф ЛукасЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Переа ХуанНападающий
-
-
-
Главный тренер: Шварц Алоис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Калаш ТомашЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Мор ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Ласм БрианНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Тауэр НикласЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
42 Keke Topp
-
Главный тренер: Герертс Карел
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Ганза
Шальке 04
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
5 матчей
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
40%
60%
2 победы 0 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
4
Голов в среднем за матч
0.33
2
Среднее время на гол
270
45
Всего голов
4
6
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Всего голов
5
10
Голов в среднем за матч
1
2
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
90
45
Бомбардиры внутри турнира
Ганза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Переа Хуан
|3
|0.19
|Брумадо Жуниор
|3 (2)
|0.19
|Ван дер Верфф Яспер
|2
|0.13
|Россбах Дамиан
|1
|0.06
|Фролинг Нильс
|1
|0.06
|Dennis Dressel
|1
|0.06
|Штраус Джон-Патрик
|1
|0.06
|Прёгер Кай
|1
|0.06
|Кинсомби Кристиан
|1
|0.06
|Brumado Junior
|1
|0.06
|Россипаль Александер
|0
|0
|Хинтерзеер Лукас
|0
|0
|Ингельссон Сванте
|0
|0
|Шумахер Кевин
|0
|0
Шальке 04
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Караман Кенан
|3
|0.19
|Теродде Симон
|3 (1)
|0.19
|Ласм Бриан
|3
|0.19
|Полтер Себастьян
|3 (1)
|0.19
|Оуведжан Томас
|2
|0.13
|Каминьски Марцин
|2
|0.13
|Yusuf Kabadayi
|2
|0.13
|Зегуйн Пауль
|1
|0.06
|Мёркин Дерри
|1
|0.06
|Мор Тобиас
|1
|0.06
|Темпельман Лино
|1
|0.06
|Форсан Эудраого
|1
|0.06
|Латца Данни
|1
|0.06
|Дрекслер Доминик
|1
|0.06
|Калаш Томаш
|1
|0.06
|Шалленберг Рон
|0
|0
|Идризи Бленди
|0
|0
Карточки
Ганза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ингельссон Сванте
|5
|0
|Россбах Дамиан
|4
|0
|Россипаль Александер
|4
|0
|Найдхарт Нико
|3
|0
|Прёгер Кай
|3
|0
|Василиадис Себастиан
|3
|0
|Шумахер Кевин
|3
|0
|Брумадо Жуниор
|1
|1
|Ван дер Верфф Яспер
|2
|0
|Давид Йонас
|2
|0
|Кинсомби Кристиан
|2
|0
|Переа Хуан
|2
|0
|Хинтерзеер Лукас
|1
|0
|Кольке Маркус
|1
|0
|Хюсинг Оливер
|1
|0
|Штраус Джон-Патрик
|1
|0
|Бахманн Яник
|1
|0
|Dennis Dressel
|1
|0
Шальке 04
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шалленберг Рон
|4
|1
|Каминьски Марцин
|4
|0
|Мёркин Дерри
|4
|0
|Караман Кенан
|2
|1
|Бруннер Седрик
|3
|0
|Сиссе Ибраима II
|1
|1
|Полтер Себастьян
|2
|0
|Оуведжан Томас
|2
|0
|Матричани Хеннинг
|2
|0
|Yusuf Kabadayi
|2
|0
|Форсан Эудраого
|2
|0
|Ферманн Ральф
|1
|0
|Латца Данни
|1
|0
|Зегуйн Пауль
|1
|0
|Ласм Бриан
|1
|0
Результаты матчей
Ганза
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Шальке 04
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
57% (4)
0% (0)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
4
10
Ганза
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Шальке 04
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
6
6
Упущенные победы
5
13
Ганза
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
20% (3)
27% (4)
Шальке 04
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
40% (6)
13% (2)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
7
7
Упущенные победы
9
23
Голы по времени матча
Забито
9
12
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 2
9 Не забивали 8
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
2
17%
16-30
2
22%
2
17%
31-45
1
11%
2
17%
46-60
1
11%
4
33%
61-75
2
22%
2
17%
76-90
Пропущено
13
21
8 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 8
1
8%
1
5%
1-15
4
31%
6
29%
16-30
3
23%
2
10%
31-45
3
23%
5
24%
46-60
0
0%
1
5%
61-75
2
15%
6
29%
76-90
Забито
7
15
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 3
10 Не забивали 9
0
0%
1
7%
1-15
2
29%
1
7%
16-30
2
29%
3
20%
31-45
1
14%
1
7%
46-60
0
0%
5
33%
61-75
2
29%
4
27%
76-90
Пропущено
11
12
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
2
18%
2
17%
1-15
1
9%
3
25%
16-30
2
18%
1
8%
31-45
2
18%
3
25%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
4
36%
1
8%
76-90
Забито
16
27
9 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 18
7 Забивали первыми 5
4 Не забивали 2
1
6%
1
4%
1-15
4
25%
3
11%
16-30
4
25%
5
19%
31-45
2
13%
3
11%
46-60
1
6%
9
33%
61-75
4
25%
6
22%
76-90
Пропущено
24
33
13 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 18
7 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 14
3
13%
3
9%
1-15
5
21%
9
27%
16-30
5
21%
3
9%
31-45
5
21%
8
24%
46-60
0
0%
3
9%
61-75
6
25%
7
21%
76-90
Результаты последних матчей
Ганза
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Карлсруэ - Ганза 2:2 Ганза - Санкт-Паули 2:3 Вердер - Ганза 1:2 Магдебург - Ганза 1:2
Ганза - Герта 0:0 Нюрнберг - Ганза 3:2 Веен Висбаден - Ганза 1:0 Ганза - Хольштайн Киль 1:3 Ганза - Нествед 1:0 Гройтер Фюрт - Ганза 1:0 Ганза - Айнтрахт Бр 1:0 Кайзерслаутерн - Ганза 3:1 Ганза - Фортуна 1:3 Гамбург - Ганза 2:0 Ганза - Оснабрюк 2:1 Ганза - Ганновер 96 1:2 Франкфурт - Ганза 1:1 Эльвeрсберг - Ганза 1:2 Ганза - Нюрнберг 2:0 Ганза - Севилья 2:1
Шальке 04
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Шальке 04 - Оснабрюк 4:0 Фортуна - Шальке 04 5:3 Шальке 04 - Патро Эйсден 0:0 ПСВ - Шальке 04 0:2
Шальке 04 - Эльвeрсберг 1:2 Нюрнберг - Шальке 04 1:2 Санкт-Паули - Шальке 04 2:1 Шальке 04 - Ганновер 96 3:2 Карлсруэ - Шальке 04 3:0 Шальке 04 - Хераклес 4:1 Шальке 04 - Герта 1:2 Падерборн - Шальке 04 3:1 Санкт-Паули - Шальке 04 3:1 Шальке 04 - Магдебург 4:3 Ульм 1846 - Шальке 04 2:4 Веен Висбаден - Шальке 04 1:1 Шальке 04 - Хольштайн Киль 0:2 Айнтрахт Бр - Шальке 04 1:0 Айнтрахт Бр - Шальке 04 1:3 Шальке 04 - Кайзерслаутерн 3:0
Результаты матчей
Ганза
Шальке 04
Точный счет
1:3
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
1:2
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
0
1 раз 13%
3
2 раза 29%
1
2 раза 29%
4
2 раза 29%
0
1 раз 14%
Точный счет
1:0
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:1
2 раза 25%
5:3
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
2
3 раза 43%
1
1 раз 14%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
Точный счет
1:0
3 раза 20%
1:2
3 раза 20%
1:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:2
3 раза 20%
3:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
5:3
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 40%
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
1
5 раз 33%
3
4 раза 27%
0
3 раза 20%
4
2 раза 13%
2
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Ганза
Шальке 04
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
61
35
43
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
62
34
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
123
69
78
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|16
|10
|2
|4
|30 - 23
|32
|2.
|16
|8
|8
|0
|30 - 14
|32
|3.
|16
|8
|4
|4
|31 - 22
|28
|4.
|16
|8
|4
|4
|25 - 18
|28
|5.
|0:1
|16
|8
|3
|5
|34 - 19
|27
|6.
|0:0
|16
|7
|4
|5
|24 - 25
|25
|7.
|16
|7
|3
|6
|33 - 26
|24
|8.
|16
|7
|3
|6
|25 - 28
|24
|9.
|16
|6
|6
|4
|30 - 20
|24
|10.
|0:0
|16
|6
|4
|6
|23 - 31
|22
|11.
|16
|6
|3
|7
|18 - 21
|21
|12.
|16
|5
|5
|6
|28 - 25
|20
|13.
|0:0
|16
|5
|3
|8
|17 - 23
|18
|14.
|16
|5
|3
|8
|27 - 34
|18
|15.
|16
|4
|6
|6
|27 - 28
|18
|16.
|0:0
|16
|5
|2
|9
|27 - 33
|17
|17.
|16
|3
|2
|11
|14 - 30
|11
|18.
|16
|1
|5
|10
|15 - 38
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|7
|0
|1
|18 - 6
|21
|2.
|9
|6
|2
|1
|19 - 7
|20
|3.
|8
|4
|4
|0
|17 - 6
|16
|4.
|8
|4
|3
|1
|19 - 8
|15
|5.
|0:1
|9
|4
|2
|3
|17 - 15
|14
|6.
|7
|4
|1
|2
|19 - 7
|13
|7.
|1:0
|8
|4
|1
|3
|16 - 16
|13
|8.
|9
|4
|1
|4
|17 - 17
|13
|9.
|0:0
|7
|4
|0
|3
|16 - 11
|12
|10.
|8
|3
|3
|2
|14 - 11
|12
|11.
|8
|3
|3
|2
|8 - 9
|12
|12.
|7
|3
|2
|2
|16 - 12
|11
|13.
|7
|3
|2
|2
|11 - 10
|11
|14.
|0:0
|7
|3
|2
|2
|10 - 12
|11
|15.
|0:0
|8
|3
|2
|3
|11 - 12
|11
|16.
|0:0
|9
|3
|2
|4
|10 - 12
|11
|17.
|8
|2
|2
|4
|9 - 14
|8
|18.
|9
|1
|3
|5
|10 - 16
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|8
|6
|1
|1
|14 - 7
|19
|2.
|8
|4
|4
|0
|13 - 8
|16
|3.
|0:0
|8
|4
|2
|2
|13 - 13
|14
|4.
|0:1
|7
|4
|1
|2
|17 - 4
|13
|5.
|9
|4
|1
|4
|14 - 18
|13
|6.
|9
|3
|2
|4
|14 - 19
|11
|7.
|0:0
|9
|3
|2
|4
|13 - 19
|11
|8.
|8
|3
|0
|5
|10 - 12
|9
|9.
|8
|2
|3
|3
|11 - 12
|9
|10.
|9
|2
|3
|4
|12 - 13
|9
|11.
|7
|2
|2
|3
|6 - 11
|8
|12.
|0:0
|7
|2
|1
|4
|7 - 11
|7
|13.
|8
|1
|4
|3
|13 - 16
|7
|14.
|8
|1
|3
|4
|13 - 17
|6
|15.
|7
|1
|2
|4
|10 - 17
|5
|16.
|0:0
|9
|1
|2
|6
|11 - 22
|5
|17.
|8
|1
|0
|7
|5 - 16
|3
|18.
|7
|0
|2
|5
|5 - 22
|2
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Гамбург
|Глацель Роберт
|11 (3)
|Герта
|Табакович Харис
|9 (3)
|Гамбург
|Бенеш Ласло
|8 (5)
|Ганновер 96
|Тойхерт Седрик
|8 (1)
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|7 (7)
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|1 8
|Айнтрахт Бр
|Николау Яннис
|2 4
|Магдебург
|Атик Бариш
|7
|Веен Висбаден
|Анга-Лётшер Мартин
|1 5
|Веен Висбаден
|Вукотич Александар
|1 5