Тур: 16. Стадион: Ostseestadion.
0'
40' Красная карточкаБрумадо Жуниор
0:1
72' ГолИдризи Бленди
80' Желтая карточкаПолтер Себастьян
81' Желтая карточкаЗегуйн Пауль
0:2
86' ГолКараман Кенан
90' Желтая карточкаРоссипаль Александер
90'+5
Ход матча
40'
72'
0:1
80'
81'
82'
86'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 15
-
0 Удары в створ 3
-
3 Угловые 4
-
1 Офсайды 0
-
16 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 0
-
289 Количество передач 583
-
33 Владение мячом, % 67
17
Давид
Йонас
26
Калаш
Томаш
29
Мор
Тобиас
11
Ласм
Бриан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Давид ЙонасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Кёрбер НильсВратарь
- Защитник
-
20 Шерфф ЛукасЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Переа ХуанНападающий
-
-
-
Главный тренер: Шварц Алоис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Калаш ТомашЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Мор ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Ласм БрианНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Тауэр НикласЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
42 Keke Topp
-
Главный тренер: Герертс Карел
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Ганза
Шальке 04
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
5 матчей
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
40%
60%
2 победы 0 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
4
Голов в среднем за матч
0.33
2
Среднее время на гол
270
45
Всего голов
4
6
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Всего голов
5
10
Голов в среднем за матч
1
2
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
90
45
Бомбардиры внутри турнира
Ганза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Переа Хуан
|3
|0.19
|Брумадо Жуниор
|3 (2)
|0.19
|Ван дер Верфф Яспер
|2
|0.13
|Россбах Дамиан
|1
|0.06
|Фролинг Нильс
|1
|0.06
|Dennis Dressel
|1
|0.06
|Штраус Джон-Патрик
|1
|0.06
|Прёгер Кай
|1
|0.06
|Кинсомби Кристиан
|1
|0.06
|Brumado Junior
|1
|0.06
|Россипаль Александер
|0
|0
|Хинтерзеер Лукас
|0
|0
|Ингельссон Сванте
|0
|0
|Шумахер Кевин
|0
|0
Шальке 04
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Караман Кенан
|4
|0.25
|Теродде Симон
|3 (1)
|0.19
|Полтер Себастьян
|3 (1)
|0.19
|Ласм Бриан
|3
|0.19
|Оуведжан Томас
|2
|0.13
|Каминьски Марцин
|2
|0.13
|Yusuf Kabadayi
|2
|0.13
|Зегуйн Пауль
|1
|0.06
|Мёркин Дерри
|1
|0.06
|Мор Тобиас
|1
|0.06
|Идризи Бленди
|1
|0.06
|Темпельман Лино
|1
|0.06
|Форсан Эудраого
|1
|0.06
|Латца Данни
|1
|0.06
|Дрекслер Доминик
|1
|0.06
|Калаш Томаш
|1
|0.06
|Шалленберг Рон
|0
|0
Карточки
Ганза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ингельссон Сванте
|5
|0
|Россипаль Александер
|5
|0
|Россбах Дамиан
|4
|0
|Найдхарт Нико
|3
|0
|Прёгер Кай
|3
|0
|Василиадис Себастиан
|3
|0
|Шумахер Кевин
|3
|0
|Брумадо Жуниор
|1
|1
|Ван дер Верфф Яспер
|2
|0
|Давид Йонас
|2
|0
|Кинсомби Кристиан
|2
|0
|Переа Хуан
|2
|0
|Хинтерзеер Лукас
|1
|0
|Кольке Маркус
|1
|0
|Хюсинг Оливер
|1
|0
|Штраус Джон-Патрик
|1
|0
|Бахманн Яник
|1
|0
|Dennis Dressel
|1
|0
Шальке 04
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шалленберг Рон
|4
|1
|Каминьски Марцин
|4
|0
|Мёркин Дерри
|4
|0
|Караман Кенан
|2
|1
|Полтер Себастьян
|3
|0
|Бруннер Седрик
|3
|0
|Сиссе Ибраима II
|1
|1
|Зегуйн Пауль
|2
|0
|Оуведжан Томас
|2
|0
|Матричани Хеннинг
|2
|0
|Yusuf Kabadayi
|2
|0
|Форсан Эудраого
|2
|0
|Ферманн Ральф
|1
|0
|Латца Данни
|1
|0
|Ласм Бриан
|1
|0
Результаты матчей
Ганза
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Шальке 04
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
57% (4)
0% (0)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
4
10
Ганза
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Шальке 04
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
6
6
Упущенные победы
5
13
Ганза
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
19% (3)
31% (5)
Шальке 04
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
38% (6)
19% (3)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
7
7
Упущенные победы
9
23
Голы по времени матча
Забито
9
14
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 3
10 Не забивали 8
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
2
14%
16-30
2
22%
2
14%
31-45
1
11%
2
14%
46-60
1
11%
5
36%
61-75
2
22%
3
21%
76-90
Пропущено
15
21
8 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
1
7%
1
5%
1-15
4
27%
6
29%
16-30
3
20%
2
10%
31-45
3
20%
5
24%
46-60
1
7%
1
5%
61-75
3
20%
6
29%
76-90
Забито
7
15
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 3
11 Не забивали 10
0
0%
1
7%
1-15
2
29%
1
7%
16-30
2
29%
3
20%
31-45
1
14%
1
7%
46-60
0
0%
5
33%
61-75
2
29%
4
27%
76-90
Пропущено
11
12
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
2
18%
2
17%
1-15
1
9%
3
25%
16-30
2
18%
1
8%
31-45
2
18%
3
25%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
4
36%
1
8%
76-90
Забито
16
29
9 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 20
7 Забивали первыми 6
5 Не забивали 2
1
6%
1
3%
1-15
4
25%
3
10%
16-30
4
25%
5
17%
31-45
2
13%
3
10%
46-60
1
6%
10
34%
61-75
4
25%
7
24%
76-90
Пропущено
26
33
13 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 18
8 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 14
3
12%
3
9%
1-15
5
19%
9
27%
16-30
5
19%
3
9%
31-45
5
19%
8
24%
46-60
1
4%
3
9%
61-75
7
27%
7
21%
76-90
Результаты последних матчей
Ганза
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Карлсруэ - Ганза 2:2 Ганза - Санкт-Паули 2:3 Вердер - Ганза 1:2 Магдебург - Ганза 1:2
Ганза - Герта 0:0 Нюрнберг - Ганза 3:2 Веен Висбаден - Ганза 1:0 Ганза - Хольштайн Киль 1:3 Ганза - Нествед 1:0 Гройтер Фюрт - Ганза 1:0 Ганза - Айнтрахт Бр 1:0 Кайзерслаутерн - Ганза 3:1 Ганза - Фортуна 1:3 Гамбург - Ганза 2:0 Ганза - Оснабрюк 2:1 Ганза - Ганновер 96 1:2 Франкфурт - Ганза 1:1 Эльвeрсберг - Ганза 1:2 Ганза - Нюрнберг 2:0 Ганза - Севилья 2:1
Шальке 04
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Шальке 04 - Оснабрюк 4:0 Фортуна - Шальке 04 5:3 Шальке 04 - Патро Эйсден 0:0 ПСВ - Шальке 04 0:2
Шальке 04 - Эльвeрсберг 1:2 Нюрнберг - Шальке 04 1:2 Санкт-Паули - Шальке 04 2:1 Шальке 04 - Ганновер 96 3:2 Карлсруэ - Шальке 04 3:0 Шальке 04 - Хераклес 4:1 Шальке 04 - Герта 1:2 Падерборн - Шальке 04 3:1 Санкт-Паули - Шальке 04 3:1 Шальке 04 - Магдебург 4:3 Ульм 1846 - Шальке 04 2:4 Веен Висбаден - Шальке 04 1:1 Шальке 04 - Хольштайн Киль 0:2 Айнтрахт Бр - Шальке 04 1:0 Айнтрахт Бр - Шальке 04 1:3 Шальке 04 - Кайзерслаутерн 3:0
Результаты матчей
Ганза
Шальке 04
Точный счет
1:3
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
1:2
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
3
2 раза 29%
1
2 раза 29%
4
2 раза 29%
0
1 раз 14%
Точный счет
1:0
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:3
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
2
3 раза 43%
1
1 раз 14%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
Точный счет
1:0
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
1:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:2
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
5:3
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 38%
0
5 раз 31%
1
5 раз 31%
1
5 раз 31%
3
4 раза 25%
0
3 раза 19%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%
Тоталы голов в матче
Ганза
Шальке 04
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
61
36
43
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
72
34
45
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
133
610
88
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Гамбург
|Глацель Роберт
|11 (3)
|Герта
|Табакович Харис
|9 (3)
|Гамбург
|Бенеш Ласло
|8 (5)
|Ганновер 96
|Тойхерт Седрик
|8 (1)
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|7 (7)
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|1 8
|Айнтрахт Бр
|Николау Яннис
|2 4
|Магдебург
|Атик Бариш
|7
|Веен Висбаден
|Анга-Лётшер Мартин
|1 5
|Веен Висбаден
|Вукотич Александар
|1 5