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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 16. Стадион: .
Ганза
0:2
Конец матча
Шальке 04
0'
40' Красная карточка
Брумадо Жуниор
0:1
72' Гол
Идризи Бленди
80' Желтая карточка
Полтер Себастьян
81' Желтая карточка
Зегуйн Пауль
0:2
86' Гол
Караман Кенан
90' Желтая карточка
Россипаль Александер
90'+5

Ход матча

40'
Брумадо Жуниор
 
46'
 
Бруннер Седрик
Матричани Хеннинг
62'
Шумахер Кевин
Фролинг Нильс
 
72'
0:1
Идризи Бленди
(Теродде Симон)
73'
 
Полтер Себастьян
Ласм Бриан
80'
 
Полтер Себастьян
81'
 
Зегуйн Пауль
82'
Переа Хуан
Рейн Симон
 
82'
Сингх Сарприт
Василиадис Себастиан
 
86'
0:2
Караман Кенан
(Полтер Себастьян)
86'
 
Темпельман Лино
Идризи Бленди
90'
Serhat-Semih Gueler
Прёгер Кай
 
90'
Россипаль Александер
 
90'
 
Keke Topp
Теродде Симон

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 15
  • 0 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 4
  • 1 Офсайды 0
  • 16 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 0
  • 289 Количество передач 583
  • 33 Владение мячом, % 67
1
Кольке
Маркус
21
Россипаль
Александер
17
Давид
Йонас
5
Хюсинг
Оливер
4
Россбах
Дамиан
19
Василиадис
Себастиан
8
Рейн
Симон
6
Dennis
Dressel
49
Брумадо
Жуниор
9
Прёгер
Кай
10
Фролинг
Нильс
1
Ферманн
Ральф
41
Матричани
Хеннинг
26
Калаш
Томаш
35
Каминьски
Марцин
5
Мёркин
Дерри
18
Идризи
Бленди
7
Зегуйн
Пауль
29
Мор
Тобиас
19
Караман
Кенан
11
Ласм
Бриан
9
Теродде
Симон
Ганза
4-3-3
Шальке 04
4-1-2-1-2

История личных встреч

Ганза
Шальке 04

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

5 матчей

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

40%
60%
2 победы 0 ничьих 3 победы

История матчей

Б2
3:4
Б2
0:2
ТМС
0:3
Б
1:0
Б
1:1

Голы

Всего голов

1
4

Голов в среднем за матч

0.33
2

Среднее время на гол

270
45

Всего голов

4
6

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

5
10

Голов в среднем за матч

1
2

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

90
45

Бомбардиры внутри турнира

Ганза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Переа Хуан 3 0.19
Брумадо Жуниор 3 (2) 0.19
Ван дер Верфф Яспер 2 0.13
Россбах Дамиан 1 0.06
Фролинг Нильс 1 0.06
Dennis Dressel 1 0.06
Штраус Джон-Патрик 1 0.06
Прёгер Кай 1 0.06
Кинсомби Кристиан 1 0.06
Brumado Junior 1 0.06
Россипаль Александер 0 0
Хинтерзеер Лукас 0 0
Ингельссон Сванте 0 0
Шумахер Кевин 0 0
Шальке 04
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Караман Кенан 4 0.25
Теродде Симон 3 (1) 0.19
Полтер Себастьян 3 (1) 0.19
Ласм Бриан 3 0.19
Оуведжан Томас 2 0.13
Каминьски Марцин 2 0.13
Yusuf Kabadayi 2 0.13
Зегуйн Пауль 1 0.06
Мёркин Дерри 1 0.06
Мор Тобиас 1 0.06
Идризи Бленди 1 0.06
Темпельман Лино 1 0.06
Форсан Эудраого 1 0.06
Латца Данни 1 0.06
Дрекслер Доминик 1 0.06
Калаш Томаш 1 0.06
Шалленберг Рон 0 0

Карточки

Ганза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ингельссон Сванте 5 0
Россипаль Александер 5 0
Россбах Дамиан 4 0
Найдхарт Нико 3 0
Прёгер Кай 3 0
Василиадис Себастиан 3 0
Шумахер Кевин 3 0
Брумадо Жуниор 1 1
Ван дер Верфф Яспер 2 0
Давид Йонас 2 0
Кинсомби Кристиан 2 0
Переа Хуан 2 0
Хинтерзеер Лукас 1 0
Кольке Маркус 1 0
Хюсинг Оливер 1 0
Штраус Джон-Патрик 1 0
Бахманн Яник 1 0
Dennis Dressel 1 0
Шальке 04
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шалленберг Рон 4 1
Каминьски Марцин 4 0
Мёркин Дерри 4 0
Караман Кенан 2 1
Полтер Себастьян 3 0
Бруннер Седрик 3 0
Сиссе Ибраима II 1 1
Зегуйн Пауль 2 0
Оуведжан Томас 2 0
Матричани Хеннинг 2 0
Yusuf Kabadayi 2 0
Форсан Эудраого 2 0
Ферманн Ральф 1 0
Латца Данни 1 0
Ласм Бриан 1 0

Результаты матчей

Ганза
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Шальке 04
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
57% (4)
0% (0)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

4
10
Ганза
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Шальке 04
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

6
6

Упущенные победы

5
13
Ганза
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
19% (3)
31% (5)
Шальке 04
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
38% (6)
19% (3)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

7
7

Упущенные победы

9
23

Голы по времени матча

Забито

9
14
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 3
10 Не забивали 8
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
2
14%
16-30
2
22%
2
14%
31-45
1
11%
2
14%
46-60
1
11%
5
36%
61-75
2
22%
3
21%
76-90

Пропущено

15
21
8 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
1
7%
1
5%
1-15
4
27%
6
29%
16-30
3
20%
2
10%
31-45
3
20%
5
24%
46-60
1
7%
1
5%
61-75
3
20%
6
29%
76-90

Забито

7
15
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 3
11 Не забивали 10
0
0%
1
7%
1-15
2
29%
1
7%
16-30
2
29%
3
20%
31-45
1
14%
1
7%
46-60
0
0%
5
33%
61-75
2
29%
4
27%
76-90

Пропущено

11
12
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
2
18%
2
17%
1-15
1
9%
3
25%
16-30
2
18%
1
8%
31-45
2
18%
3
25%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
4
36%
1
8%
76-90

Забито

16
29
9 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 20
7 Забивали первыми 6
5 Не забивали 2
1
6%
1
3%
1-15
4
25%
3
10%
16-30
4
25%
5
17%
31-45
2
13%
3
10%
46-60
1
6%
10
34%
61-75
4
25%
7
24%
76-90

Пропущено

26
33
13 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 18
8 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 14
3
12%
3
9%
1-15
5
19%
9
27%
16-30
5
19%
3
9%
31-45
5
19%
8
24%
46-60
1
4%
3
9%
61-75
7
27%
7
21%
76-90

Результаты последних матчей

Ганза
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Карлсруэ - Ганза 2:2 Ганза - Санкт-Паули 2:3 Вердер - Ганза 1:2 Магдебург - Ганза 1:2
Ганза - Герта 0:0 Нюрнберг - Ганза 3:2 Веен Висбаден - Ганза 1:0 Ганза - Хольштайн Киль 1:3 Ганза - Нествед 1:0 Гройтер Фюрт - Ганза 1:0 Ганза - Айнтрахт Бр 1:0 Кайзерслаутерн - Ганза 3:1 Ганза - Фортуна 1:3 Гамбург - Ганза 2:0 Ганза - Оснабрюк 2:1 Ганза - Ганновер 96 1:2 Франкфурт - Ганза 1:1 Эльвeрсберг - Ганза 1:2 Ганза - Нюрнберг 2:0 Ганза - Севилья 2:1
Шальке 04
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Шальке 04 - Оснабрюк 4:0 Фортуна - Шальке 04 5:3 Шальке 04 - Патро Эйсден 0:0 ПСВ - Шальке 04 0:2
Шальке 04 - Эльвeрсберг 1:2 Нюрнберг - Шальке 04 1:2 Санкт-Паули - Шальке 04 2:1 Шальке 04 - Ганновер 96 3:2 Карлсруэ - Шальке 04 3:0 Шальке 04 - Хераклес 4:1 Шальке 04 - Герта 1:2 Падерборн - Шальке 04 3:1 Санкт-Паули - Шальке 04 3:1 Шальке 04 - Магдебург 4:3 Ульм 1846 - Шальке 04 2:4 Веен Висбаден - Шальке 04 1:1 Шальке 04 - Хольштайн Киль 0:2 Айнтрахт Бр - Шальке 04 1:0 Айнтрахт Бр - Шальке 04 1:3 Шальке 04 - Кайзерслаутерн 3:0

Результаты матчей

Ганза
Шальке 04

Точный счет

1:3
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
1:2
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
3
2 раза 29%
1
2 раза 29%
4
2 раза 29%
0
1 раз 14%

Точный счет

1:0
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:3
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
2
3 раза 43%
1
1 раз 14%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%

Точный счет

1:0
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
1:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:2
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
5:3
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 38%
0
5 раз 31%
1
5 раз 31%
1
5 раз 31%
3
4 раза 25%
0
3 раза 19%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Ганза
Шальке 04

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
6
1
3
6
1.5
4
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
7
2
3
4
1.5
4
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
13
3
6
10
1.5
8
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 16 10 2 4 30 - 23 32
2.
Санкт-Паули
 16 8 8 0 30 - 14 32
3.
Гамбург
 16 8 4 4 31 - 22 28
4.
Гройтер Фюрт
 16 8 4 4 25 - 18 28
5.
Фортуна
 16 8 3 5 34 - 19 27
6.
Герта
 16 7 3 6 33 - 26 24
7.
Эльвeрсберг
 16 7 3 6 24 - 26 24
8.
Падерборн
 16 7 3 6 25 - 28 24
9.
Нюрнберг
 16 7 3 6 24 - 31 24
10.
Ганновер 96
 16 6 6 4 30 - 20 24
11.
Веен Висбаден
 16 6 3 7 18 - 21 21
12.
Магдебург
 16 5 5 6 28 - 25 20
13.
Шальке 04
 16 6 1 9 29 - 33 19
14.
Кайзерслаутерн
 16 5 3 8 27 - 34 18
15.
Карлсруэ
 16 4 6 6 27 - 28 18
16.
Ганза
 16 5 2 9 17 - 25 17
17.
Айнтрахт Бр
 16 3 2 11 14 - 30 11
18.
Оснабрюк
 16 1 5 10 15 - 38 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 8 7 0 1 18 - 6 21
2.
Гройтер Фюрт
 9 6 2 1 19 - 7 20
3.
Санкт-Паули
 8 4 4 0 17 - 6 16
4.
Ганновер 96
 8 4 3 1 19 - 8 15
5.
Фортуна
 9 4 2 3 17 - 15 14
6.
Герта
 7 4 1 2 19 - 7 13
7.
Хольштайн Киль
 8 4 1 3 16 - 16 13
8.
Кайзерслаутерн
 9 4 1 4 17 - 17 13
9.
Шальке 04
 7 4 0 3 16 - 11 12
10.
Карлсруэ
 8 3 3 2 14 - 11 12
11.
Веен Висбаден
 8 3 3 2 8 - 9 12
12.
Магдебург
 7 3 2 2 16 - 12 11
13.
Падерборн
 7 3 2 2 11 - 10 11
14.
Нюрнберг
 7 3 2 2 10 - 12 11
15.
Эльвeрсберг
 8 3 1 4 11 - 13 10
16.
Ганза
 9 3 1 5 10 - 14 10
17.
Айнтрахт Бр
 8 2 2 4 9 - 14 8
18.
Оснабрюк
 9 1 3 5 10 - 16 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 8 6 1 1 14 - 7 19
2.
Санкт-Паули
 8 4 4 0 13 - 8 16
3.
Эльвeрсберг
 8 4 2 2 13 - 13 14
4.
Фортуна
 7 4 1 2 17 - 4 13
5.
Падерборн
 9 4 1 4 14 - 18 13
6.
Нюрнберг
 9 4 1 4 14 - 19 13
7.
Герта
 9 3 2 4 14 - 19 11
8.
Веен Висбаден
 8 3 0 5 10 - 12 9
9.
Ганновер 96
 8 2 3 3 11 - 12 9
10.
Магдебург
 9 2 3 4 12 - 13 9
11.
Гройтер Фюрт
 7 2 2 3 6 - 11 8
12.
Ганза
 7 2 1 4 7 - 11 7
13.
Гамбург
 8 1 4 3 13 - 16 7
14.
Шальке 04
 9 2 1 6 13 - 22 7
15.
Карлсруэ
 8 1 3 4 13 - 17 6
16.
Кайзерслаутерн
 7 1 2 4 10 - 17 5
17.
Айнтрахт Бр
 8 1 0 7 5 - 16 3
18.
Оснабрюк
 7 0 2 5 5 - 22 2
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Гамбург Глацель Роберт 11 (3)
Герта Табакович Харис 9 (3)
Гамбург Бенеш Ласло 8 (5)
Ганновер 96 Тойхерт Седрик 8 (1)
Санкт-Паули Хартель Марсель 7 (7)
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Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 1 8
Айнтрахт Бр Николау Яннис 2 4
Магдебург Атик Бариш 7
Веен Висбаден Анга-Лётшер Мартин 1 5
Веен Висбаден Вукотич Александар 1 5
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      УДАЛЕНИЕ! - Брумадо Жуниор увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
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