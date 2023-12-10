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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 16. Стадион: .
Эльвeрсберг
0:1
Второй тайм: 85'
Нюрнберг
0'
19' Желтая карточка
Хаяси Даити
26' Желтая карточка
Сикингер Карло
75' Желтая карточка
Вандермерш Юго
78' Желтая карточка
Гиамера Ян
81' Желтая карточка
Robin Fellhauer
0:1
83' Гол
Хаяси Даити

Ход матча

19'
 
Хаяси Даити
26'
Сикингер Карло
 
61'
 
Шлаймер Лукас
Думан Тайлан
68'
 
Клаус Карл
Матения Кристиан
69'
 
Гиамера Ян
Валентини Энрико
75'
Вандермерш Юго
 
75'
Ваннер Пауль
Manuel Feil
 
78'
 
Гиамера Ян
81'
Robin Fellhauer
 
83'
0:1
Хаяси Даити
(Гиамера Ян)

Статистика матча

  • 13 Удары по воротам 6
  • 3 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 4
  • 0 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 12
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 62 Владение мячом, % 38
Лучшие коэффициенты
Эльвeрсберг
Ничья
Нюрнберг
32.77
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4.27
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7.20
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Все Коэффициенты
20
Nicolas
Kristof
18
Вандермерш
Юго
23
Сикингер
Карло
5
Якель
Фредерик
33
Maurice
Neubauer
14
Robin
Fellhauer
8
Semih
Sahin
7
Manuel
Feil
21
Paul
Stock
10
Jannik
Rochelt
24
Luca
Pascal
Schnellbacher
26
Матения
Кристиан
22
Валентини
Энрико
3
Гюрлеен
Ахмет
19
Хюбнер
Флориан
29
Хандверкер
Тим
17
Кастроп
Йенс
6
Флик
Флориан
8
Думан
Тайлан
14
Голлер
Беньямин
9
Хаяси
Даити
11
Окунуки
Кандзи
Эльвeрсберг
4-2-3-1
Нюрнберг
4-3-3

История личных встреч

Эльвeрсберг
Нюрнберг

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

К
0:3

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
3

Среднее время на гол

0
30

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
3

Среднее время на гол

0
30

Бомбардиры внутри турнира

Эльвeрсберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Luca Pascal Schnellbacher 4 0.25
Paul Stock 3 0.19
Jannik Rochelt 3 0.19
Фагир Вахид 3 0.19
Maurice Neubauer 2 0.13
Manuel Feil 2 0.13
Якобсен Торе 2 (1) 0.13
Semih Sahin 1 0.06
Сикингер Карло 1 0.06
Ваннер Пауль 1 0.06
Коррейя Марсель 1 0.06
Боямба Джозеф 1 0.06
Якель Фредерик 0 0
Robin Fellhauer 0 0
Нюрнберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Can Uzun 6 (2) 0.38
Шлаймер Лукас 3 0.19
Окунуки Кандзи 3 0.19
Хандверкер Тим 2 (1) 0.13
Голлер Беньямин 2 0.13
Хаяси Даити 2 0.13
Кастроп Йенс 2 0.13
Гиамера Ян 1 0.06
Лохкемпер Феликс 1 0.06
Флик Флориан 1 0.06
Браун Натаниэль 0 0
Дели Матс Мёллер 0 0
Хорн Яннес 0 0

Карточки

Эльвeрсберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сикингер Карло 6 0
Якобсен Торе 5 0
Вандермерш Юго 3 0
Semih Sahin 3 0
Конрад Кевин 2 0
Maurice Neubauer 2 0
Manuel Feil 2 0
Jannik Rochelt 2 0
Robin Fellhauer 2 0
Paul Stock 2 0
Антонич Нико 1 0
Kevin Koffi 1 0
Lukas Pinckert 1 0
Ваннер Пауль 1 0
Нюрнберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастроп Йенс 8 1
Хорн Яннес 5 0
Матения Кристиан 3 1
Маркес Иван 2 1
Браун Натаниэль 3 0
Гиамера Ян 3 0
Флик Флориан 3 0
Гюрлеен Ахмет 1 1
Дели Матс Мёллер 2 0
Хандверкер Тим 2 0
Окунуки Кандзи 2 0
Голлер Беньямин 2 0
Хаяси Даити 2 0
Хунгбо Джозеф 2 0
Филь Кристиан 1 0
Гайс Йоханнес 1 0
Валентини Энрико 1 0
Думан Тайлан 1 0
Дафернер Кристоф 1 0
Шлаймер Лукас 1 0
Лоун Али 1 0

Результаты матчей

Эльвeрсберг
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Нюрнберг
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

2
5
Эльвeрсберг
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Нюрнберг
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

8
7

Упущенные победы

10
8
Эльвeрсберг
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Нюрнберг
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
27% (4)
60% (9)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

10
10

Упущенные победы

12
13

Голы по времени матча

Забито

11
13
5 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
10 Не забивали 8
2
18%
1
8%
1-15
1
9%
1
8%
16-30
2
18%
6
46%
31-45
5
45%
0
0%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
1
9%
2
15%
76-90

Пропущено

12
19
7 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
3
25%
2
11%
1-15
2
17%
4
21%
16-30
2
17%
1
5%
31-45
0
0%
3
16%
46-60
1
8%
2
11%
61-75
4
33%
7
37%
76-90

Забито

13
9
8 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 1
7 Не забивали 9
3
23%
0
0%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
2
15%
1
11%
31-45
1
8%
3
33%
46-60
2
15%
2
22%
61-75
2
15%
3
33%
76-90

Пропущено

13
13
6 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 6
1
8%
3
23%
1-15
2
15%
1
8%
16-30
3
23%
4
31%
31-45
1
8%
2
15%
46-60
5
38%
1
8%
61-75
1
8%
2
15%
76-90

Забито

24
22
13 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 4
2 Не забивали 2
5
21%
1
5%
1-15
4
17%
1
5%
16-30
4
17%
7
32%
31-45
6
25%
3
14%
46-60
2
8%
5
23%
61-75
3
13%
5
23%
76-90

Пропущено

25
32
13 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 17
6 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 13
4
16%
5
16%
1-15
4
16%
5
16%
16-30
5
20%
5
16%
31-45
1
4%
5
16%
46-60
6
24%
3
9%
61-75
5
20%
9
28%
76-90

Результаты последних матчей

Эльвeрсберг
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Герта - Эльвeрсберг 5:1 Эльвeрсберг - Падерборн 4:1 Эльвeрсберг - Мец 1:0 Шальке 04 - Эльвeрсберг 1:2
Эльвeрсберг - Санкт-Паули 0:2 Магдебург - Эльвeрсберг 1:2 Эльвeрсберг - Айнтрахт Бр 3:0 Дармштадт - Эльвeрсберг 4:2 Хольштайн Киль - Эльвeрсберг 1:1 Эльвeрсберг - Гройтер Фюрт 1:1 Веен Висбаден - Эльвeрсберг 0:2 Эльвeрсберг - Гамбург 2:1 Страсбург - Эльвeрсберг 0:0 Оснабрюк - Эльвeрсберг 0:1 Эльвeрсберг - Фортуна 0:5 Кайзерслаутерн - Эльвeрсберг 3:2 Эльвeрсберг - Майнц 0:1 Эльвeрсберг - Ганза 1:2 Ганновер 96 - Эльвeрсберг 2:2 Вальдхоф - Эльвeрсберг 0:2
Нюрнберг
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Кайзерслаутерн - Нюрнберг 2:0 Нюрнберг - Фортуна 0:5 Карлсруэ - Нюрнберг 4:1 Штутгарт - Нюрнберг 2:0
Падерборн - Нюрнберг 1:3 Нюрнберг - Шальке 04 1:2 Нюрнберг - Ганза 3:2 Хольштайн Киль - Нюрнберг 0:2 Нюрнберг - Герта 3:1 Санкт-Паули - Нюрнберг 5:1 Нюрнберг - Магдебург 1:0 Айнтрахт Бр - Нюрнберг 2:2 Нюрнберг - Гройтер Фюрт 1:1 Нюрнберг - Хайденхайм 3:1 Кайзерслаутерн - Нюрнберг 3:1 Нюрнберг - Веен Висбаден 2:1 Оснабрюк - Нюрнберг 2:3 Обернойланд - Нюрнберг 1:9 Нюрнберг - Ганновер 96 2:2 Ганза - Нюрнберг 2:0

Результаты матчей

Эльвeрсберг
Нюрнберг

Точный счет

0:2
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%

Точное количество голов

2
5 раз 63%
1
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%

Точный счет

1:2
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
3:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 40%
1
5 раз 33%
0
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
6 раз 40%
2
4 раза 27%
3
3 раза 20%
0
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Эльвeрсберг
Нюрнберг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
6
1
3
4
1.5
3
4
2
5
2.5
1
6
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
1.5
Больше Меньше
4
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
13
2
8
7
1.5
7
8
2
13
2.5
3
12
1
14
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 1:0 16 10 2 4 30 - 23 32
2.
Санкт-Паули
 16 8 8 0 30 - 14 32
3.
Гамбург
 16 8 4 4 31 - 22 28
4.
Гройтер Фюрт
 16 8 4 4 25 - 18 28
5.
Фортуна
 0:1 16 8 3 5 34 - 19 27
6.
Эльвeрсберг
 0:0 16 7 4 5 24 - 25 25
7.
Герта
 16 7 3 6 33 - 26 24
8.
Падерборн
 16 7 3 6 25 - 28 24
9.
Ганновер 96
 16 6 6 4 30 - 20 24
10.
Нюрнберг
 0:0 16 6 4 6 23 - 31 22
11.
Веен Висбаден
 16 6 3 7 18 - 21 21
12.
Магдебург
 16 5 5 6 28 - 25 20
13.
Ганза
 0:0 16 5 3 8 17 - 23 18
14.
Кайзерслаутерн
 16 5 3 8 27 - 34 18
15.
Карлсруэ
 16 4 6 6 27 - 28 18
16.
Шальке 04
 0:0 16 5 2 9 27 - 33 17
17.
Айнтрахт Бр
 16 3 2 11 14 - 30 11
18.
Оснабрюк
 16 1 5 10 15 - 38 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 8 7 0 1 18 - 6 21
2.
Гройтер Фюрт
 9 6 2 1 19 - 7 20
3.
Санкт-Паули
 8 4 4 0 17 - 6 16
4.
Ганновер 96
 8 4 3 1 19 - 8 15
5.
Фортуна
 0:1 9 4 2 3 17 - 15 14
6.
Герта
 7 4 1 2 19 - 7 13
7.
Хольштайн Киль
 1:0 8 4 1 3 16 - 16 13
8.
Кайзерслаутерн
 9 4 1 4 17 - 17 13
9.
Шальке 04
 0:0 7 4 0 3 16 - 11 12
10.
Карлсруэ
 8 3 3 2 14 - 11 12
11.
Веен Висбаден
 8 3 3 2 8 - 9 12
12.
Магдебург
 7 3 2 2 16 - 12 11
13.
Падерборн
 7 3 2 2 11 - 10 11
14.
Нюрнберг
 0:0 7 3 2 2 10 - 12 11
15.
Эльвeрсберг
 0:0 8 3 2 3 11 - 12 11
16.
Ганза
 0:0 9 3 2 4 10 - 12 11
17.
Айнтрахт Бр
 8 2 2 4 9 - 14 8
18.
Оснабрюк
 9 1 3 5 10 - 16 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 1:0 8 6 1 1 14 - 7 19
2.
Санкт-Паули
 8 4 4 0 13 - 8 16
3.
Эльвeрсберг
 0:0 8 4 2 2 13 - 13 14
4.
Фортуна
 0:1 7 4 1 2 17 - 4 13
5.
Падерборн
 9 4 1 4 14 - 18 13
6.
Герта
 9 3 2 4 14 - 19 11
7.
Нюрнберг
 0:0 9 3 2 4 13 - 19 11
8.
Веен Висбаден
 8 3 0 5 10 - 12 9
9.
Ганновер 96
 8 2 3 3 11 - 12 9
10.
Магдебург
 9 2 3 4 12 - 13 9
11.
Гройтер Фюрт
 7 2 2 3 6 - 11 8
12.
Ганза
 0:0 7 2 1 4 7 - 11 7
13.
Гамбург
 8 1 4 3 13 - 16 7
14.
Карлсруэ
 8 1 3 4 13 - 17 6
15.
Кайзерслаутерн
 7 1 2 4 10 - 17 5
16.
Шальке 04
 0:0 9 1 2 6 11 - 22 5
17.
Айнтрахт Бр
 8 1 0 7 5 - 16 3
18.
Оснабрюк
 7 0 2 5 5 - 22 2
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Гамбург Глацель Роберт 11 (3)
Герта Табакович Харис 9 (3)
Гамбург Бенеш Ласло 8 (5)
Ганновер 96 Тойхерт Седрик 8 (1)
Санкт-Паули Хартель Марсель 7 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 1 8
Айнтрахт Бр Николау Яннис 2 4
Магдебург Атик Бариш 7
Веен Висбаден Анга-Лётшер Мартин 1 5
Веен Висбаден Вукотич Александар 1 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 26'
    Сикингер Карло получил желтую карточку от судьи
  • 19'
    Хаяси Даити получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
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Эльвeрсберг
Ничья
Нюрнберг
32.77
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4.27
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7.20
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