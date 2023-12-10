Тур: 16. Стадион: Ursapharm-Arena.
0:1
Конец матча
0'
19' Желтая карточкаХаяси Даити
26' Желтая карточкаСикингер Карло
75' Желтая карточкаВандермерш Юго
78' Желтая карточкаГиамера Ян
81' Желтая карточкаRobin Fellhauer
0:1
83' ГолХаяси Даити
90' Желтая карточкаМаркес Иван
90' Желтая карточкаКлаус Карл
90'+9
Ход матча
19'
26'
75'
78'
81'
83'
0:1
90'
90'
Статистика матча
-
16 Удары по воротам 7
-
3 Удары в створ 3
-
9 Угловые 4
-
0 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 13
-
3 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
557 Количество передач 313
-
62 Владение мячом, % 38
21
Paul
Stock
17
Кастроп
Йенс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Paul StockПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Босс ТимВратарь
- Защитник
-
26 Зикер АрнеЗащитник
- Полузащитник
-
17 Ваннер ПаульПолузащитник
- Полузащитник
-
31 Якобсен ТореПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Horst Steffen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Кастроп ЙенсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Маркес ИванЗащитник
- Защитник
-
28 Гиамера ЯнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Филь Кристиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Эльвeрсберг
Нюрнберг
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
3
Среднее время на гол
0
30
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
3
Среднее время на гол
0
30
Бомбардиры внутри турнира
Эльвeрсберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Luca Pascal Schnellbacher
|4
|0.25
|Paul Stock
|3
|0.19
|Jannik Rochelt
|3
|0.19
|Фагир Вахид
|3
|0.19
|Maurice Neubauer
|2
|0.13
|Manuel Feil
|2
|0.13
|Якобсен Торе
|2 (1)
|0.13
|Semih Sahin
|1
|0.06
|Сикингер Карло
|1
|0.06
|Ваннер Пауль
|1
|0.06
|Коррейя Марсель
|1
|0.06
|Боямба Джозеф
|1
|0.06
|Якель Фредерик
|0
|0
|Robin Fellhauer
|0
|0
Нюрнберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Can Uzun
|6 (2)
|0.38
|Шлаймер Лукас
|3
|0.19
|Окунуки Кандзи
|3
|0.19
|Хандверкер Тим
|2 (1)
|0.13
|Голлер Беньямин
|2
|0.13
|Хаяси Даити
|2
|0.13
|Кастроп Йенс
|2
|0.13
|Гиамера Ян
|1
|0.06
|Лохкемпер Феликс
|1
|0.06
|Флик Флориан
|1
|0.06
|Браун Натаниэль
|0
|0
|Дели Матс Мёллер
|0
|0
|Хорн Яннес
|0
|0
Карточки
Эльвeрсберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сикингер Карло
|6
|0
|Якобсен Торе
|5
|0
|Вандермерш Юго
|3
|0
|Semih Sahin
|3
|0
|Конрад Кевин
|2
|0
|Maurice Neubauer
|2
|0
|Manuel Feil
|2
|0
|Jannik Rochelt
|2
|0
|Robin Fellhauer
|2
|0
|Paul Stock
|2
|0
|Антонич Нико
|1
|0
|Kevin Koffi
|1
|0
|Lukas Pinckert
|1
|0
|Ваннер Пауль
|1
|0
Нюрнберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кастроп Йенс
|8
|1
|Хорн Яннес
|5
|0
|Матения Кристиан
|3
|1
|Маркес Иван
|3
|1
|Браун Натаниэль
|3
|0
|Гиамера Ян
|3
|0
|Флик Флориан
|3
|0
|Гюрлеен Ахмет
|1
|1
|Дели Матс Мёллер
|2
|0
|Хандверкер Тим
|2
|0
|Окунуки Кандзи
|2
|0
|Голлер Беньямин
|2
|0
|Хаяси Даити
|2
|0
|Хунгбо Джозеф
|2
|0
|Филь Кристиан
|1
|0
|Гайс Йоханнес
|1
|0
|Валентини Энрико
|1
|0
|Думан Тайлан
|1
|0
|Клаус Карл
|1
|0
|Дафернер Кристоф
|1
|0
|Шлаймер Лукас
|1
|0
|Лоун Али
|1
|0
Результаты матчей
Эльвeрсберг
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Нюрнберг
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
2
5
Эльвeрсберг
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Нюрнберг
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
8
7
Упущенные победы
10
8
Эльвeрсберг
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Нюрнберг
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
25% (4)
56% (9)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
5
2
Волевые победы
10
10
Упущенные победы
12
13
Голы по времени матча
Забито
11
14
5 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
11 Не забивали 8
2
18%
1
7%
1-15
1
9%
1
7%
16-30
2
18%
6
43%
31-45
5
45%
0
0%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
1
9%
3
21%
76-90
Пропущено
13
19
7 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
3
23%
2
11%
1-15
2
15%
4
21%
16-30
2
15%
1
5%
31-45
0
0%
3
16%
46-60
1
8%
2
11%
61-75
5
38%
7
37%
76-90
Забито
13
9
8 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 1
8 Не забивали 10
3
23%
0
0%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
2
15%
1
11%
31-45
1
8%
3
33%
46-60
2
15%
2
22%
61-75
2
15%
3
33%
76-90
Пропущено
13
13
6 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 6
1
8%
3
23%
1-15
2
15%
1
8%
16-30
3
23%
4
31%
31-45
1
8%
2
15%
46-60
5
38%
1
8%
61-75
1
8%
2
15%
76-90
Забито
24
23
13 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 5
3 Не забивали 2
5
21%
1
4%
1-15
4
17%
1
4%
16-30
4
17%
7
30%
31-45
6
25%
3
13%
46-60
2
8%
5
22%
61-75
3
13%
6
26%
76-90
Пропущено
26
32
13 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 13
4
15%
5
16%
1-15
4
15%
5
16%
16-30
5
19%
5
16%
31-45
1
4%
5
16%
46-60
6
23%
3
9%
61-75
6
23%
9
28%
76-90
Результаты последних матчей
Эльвeрсберг
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Герта - Эльвeрсберг 5:1 Эльвeрсберг - Падерборн 4:1 Эльвeрсберг - Мец 1:0 Шальке 04 - Эльвeрсберг 1:2
Эльвeрсберг - Санкт-Паули 0:2 Магдебург - Эльвeрсберг 1:2 Эльвeрсберг - Айнтрахт Бр 3:0 Дармштадт - Эльвeрсберг 4:2 Хольштайн Киль - Эльвeрсберг 1:1 Эльвeрсберг - Гройтер Фюрт 1:1 Веен Висбаден - Эльвeрсберг 0:2 Эльвeрсберг - Гамбург 2:1 Страсбург - Эльвeрсберг 0:0 Оснабрюк - Эльвeрсберг 0:1 Эльвeрсберг - Фортуна 0:5 Кайзерслаутерн - Эльвeрсберг 3:2 Эльвeрсберг - Майнц 0:1 Эльвeрсберг - Ганза 1:2 Ганновер 96 - Эльвeрсберг 2:2 Вальдхоф - Эльвeрсберг 0:2
Нюрнберг
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Кайзерслаутерн - Нюрнберг 2:0 Нюрнберг - Фортуна 0:5 Карлсруэ - Нюрнберг 4:1 Штутгарт - Нюрнберг 2:0
Падерборн - Нюрнберг 1:3 Нюрнберг - Шальке 04 1:2 Нюрнберг - Ганза 3:2 Хольштайн Киль - Нюрнберг 0:2 Нюрнберг - Герта 3:1 Санкт-Паули - Нюрнберг 5:1 Нюрнберг - Магдебург 1:0 Айнтрахт Бр - Нюрнберг 2:2 Нюрнберг - Гройтер Фюрт 1:1 Нюрнберг - Хайденхайм 3:1 Кайзерслаутерн - Нюрнберг 3:1 Нюрнберг - Веен Висбаден 2:1 Оснабрюк - Нюрнберг 2:3 Обернойланд - Нюрнберг 1:9 Нюрнберг - Ганновер 96 2:2 Ганза - Нюрнберг 2:0
Результаты матчей
Эльвeрсберг
Нюрнберг
Точный счет
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:5
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
0:5
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
Точное количество голов
2
5 раз 63%
1
3 раза 38%
1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
Точный счет
1:2
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:5
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
2:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 38%
1
5 раз 31%
0
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
7 раз 44%
2
4 раза 25%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%
Тоталы голов в матче
Эльвeрсберг
Нюрнберг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
61
35
34
26
16
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
45
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
142
88
79
214
313
115
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Гамбург
|Глацель Роберт
|11 (3)
|Герта
|Табакович Харис
|9 (3)
|Гамбург
|Бенеш Ласло
|8 (5)
|Ганновер 96
|Тойхерт Седрик
|8 (1)
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|7 (7)
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|1 8
|Айнтрахт Бр
|Николау Яннис
|2 4
|Магдебург
|Атик Бариш
|7
|Веен Висбаден
|Анга-Лётшер Мартин
|1 5
|Веен Висбаден
|Вукотич Александар
|1 5