МОМЕНТ! Кристанте с правого края на Азмуна сделал пас. Пробил Сердар в итоге по рамке соперника, но сфера намного выше ворот пошла!

Вернулся пока что на поле Залевски, несмотря на всю боль, которую он испытывает. Как минимум, до перерыва он доиграет.

Масса остановок было в первом тайме у нас. Четыре минуты решается рефери добавить к основному времени первого тайма в связи с этим.

Куаме сейчас головой пробил по воротам соперника после подачи от Бонавентуры. Мяч намного выше ворот улетел. Попытка отличиться не самая лучшая.

Вся "Рома" как будто на удержание счета сейчас играет. Такая тактика точно ни к чему хорошему сегодня не приведет. Римлянам нужно бросить валять дурака.

Бонавентура убежал к воротам соперника после неточной передачи от Азмуна. В итоге в левый от себя угол пятый номер пробил - прямо в руки Патрисиу!

Прозвучал свисток на перерыв. После 45 минут игры счет на табло - 1:0. "Рома" пока впереди за счет гола Лукаку в дебюте встречи.

Вернулся Азмун на поле, все с ним в порядке, судя по всему. Вернулся футболист на поле. Причем забежал на него так, как будто только на замену вышел.

Вязкая игра в центре поля у нас. Пока ничего не получается впереди у "скуадры виолы". Во многом, причина тому уверенная игра римлян в обороне. В защите даже Лукаку отрабатывает.

На Бонавентуру пошла передача с правого края, но не сумел пятый номер "фиалок" до снаряда добраться. Ему поставил спину Манчини, который позволил снаряду за пределы поля выкатиться.

Кристанте на своей половине поля допустил осечку и потерял мяч. Сам же четвертый номер исправлял собственную ошибку и правила против соперника нарушил. Первая карточка в матче!

Ужасно пробил в итоге Бираги со штрафного. Мяч намного выше цели полетел. Удар далеко не самого лучшего качества получился.

Лукаку отдал передачу в спину Азмуну. Не удалось "Роме" разогнать по итогу интересную атаку по центру. Потеряли снаряд хозяева по итогу.

Н'Дика сносит Иконе на газон. В руках рефери снова карточка желтого цвета появляется. Очень закрытая игра в исполнении "Ромы" сейчас показывается.

Пока только на стандарты может уповать "Фиора", но и их немного у команды Итальяно. У нас же новый стык, и Залевски получает повреждение.

Дибала явно по ноге прошелся сопернику, далее еще и по руке оппоненту ногой попал. Так что судья тут же дал свисток, остановив игру. Фол со стороны аргентинца.

Получил повреждение Дибала, но уже в игру он вернулся. По ноге его оприходовал один из соперников. Фол и впрямь мог получиться травмоопасным.

Да, с коленом проблема у Дибалы. Встречу Пауло продолжить не сможет. Очень много травм получает футболист, имея невероятный талант. Но сегодня для него игра закончена.

Вынужденная замена в составе "Ромы". Вместо Дибалы на поле Азмун появляется. Получает он шанс себя проявить. Моуриньо там последние рекомендации ему у бровки дает.

Снова угловой заработали "фиалки" у ворот соперника. Подача с правого края привела к тому, что сфера в руки Патрисиу прилетела. Тот уверенно сработал в рамке.

Лукаку явно хватали сейчас соперники за футболку. Интересно, что судья эпизод проигнорировал. Карточку обидчику Ромелу не показал он.

Не торопится играть в атаке и сама "Рома". Забили хозяева быстрый мяч и сейчас просто отталкиваются от счета, что горит на табло в Риме.

Залевски явно сейчас прихватил соперника за футболку. При этом и игрока "Ромы" хватали за майку. Судья принял сторону хозяев.С Свисток в пользу "волков".

"Фиорентина" владеет мячом в центре поля. Ничего не может или не хочет противопоставить сопернику "Рома" впереди. Римлян все устраивает.

Теперь Азмун получил повреждение. Судья останавливает игру. Что там приключилось с Сердаром? Рухнул он с высоты собственного роста. Что это? Ушиб? Или что-то другое?

19' Дибалу Раньери снес на газон. В итоге судья дал свисток. Рядом с местом действий он был и тут же нарушение правил зафиксировал в игровом эпизоде.

18' МОМЕНТИЩЕ! Нзола сейчас прокинул мяч мимо вратаря. Патрисиу до мяча добрался и остановил его полет, но сферу в руки не забрал. Впрочем, мяч пробежал уже нападающий гостей и атаку своей команды не завершил.

17' Пеллегрини попал сейчас в офсайд на левом фланге. Слишком очевидное "вне игры", которое тут же фиксирует судейская бригада. Мяч у "фиалок" останется.

15' Дибала завершал очередную атаку своей команды после передачи на него с левого края. В итоге рядом со стойкой сферу направил Пауло. Чуть неточно вышло!

14' Манчини своевременно до мяча сейчас добрался. Соперник уже был готов выходить на ворота, но до удара дело не довел ввиду уверенно игры защитника "Ромы".

13' Оба наставника с первых минут на ногах. Очень рационально, как по мне, играет сейчас "Рома", выманивая соперника на себя, рассчитывая высвободить зоны.

12' Против Дибалы у ворот "Ромы" правила были нарушены. Получил по ногам в этой ситуации Пауло. Но поднимается он с газона. Встречу игрок продолжит.

11' Лукаку выбросил аут на партнера. Доставил Паредес мяч Дибале, который с правого края выполнил подачу прямо в руки голкиперу "скуадры виолы".

10' Первый угловой у ворот соперника подали сейчас футболисты "Фиорентины", но стандартное положение ни к чему интересному не привело. Потеря.

8' Дибала уже шестой голевой пас в сезоне сделал, ну, а Лукаку в седьмой раз в сезоне отличился. "Рома" начинает очень бодро, но сможет ли также продолжить?

7' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ЛУКАКУ! 1:0!

Вырывается "Рома" вперед! Дибала с правого края выполнил передачу внешней стороной стопы на линию вратарской, откуда головой на опережении сыграл Лукаку. Пробил тот головой в цель! Красота!

6' В последнее время "Рома" на своем поле побеждает. Безусловно, и сегодня "волки" сделают все, чтобы побороться за три очка при родных трибунах.

5' Подача вперед на Лукаку последовала. Ромелу не успел добежать до снаряда и оставить его в игре. Сфера прикатилась в руки голкиперу сейчас.

3' "Фиорентина" на первых минутах встречи пытается контролировать сферу в районе центрального круга, а прессинг римлян пока ни к чему интересному не приводят.

2' Футболисты "Ромы" предстали в этом матче в красно-оранжевых цветах, а игроки "Фиорентины" предстали на футбольном газоне в чисто белом обмундировании.