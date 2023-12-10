Тур: 15. Стадион: Стадио Олимпико. Главный судья: Рапуано Антонио
1:0
Перерыв
Ход матча
5'
1:0
37'
41'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
2 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 2
-
0 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 7
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
207 Количество передач 294
-
41 Владение мячом, % 59
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
21
Дибала
Пауло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Дибала ПаулоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
63 Боер ПьетроВратарь
-
99 Свилар МилеВратарь
- Полузащитник
-
19 Челик ЗекиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Ауа УссемПолузащитник
-
52 Бове ЭдоардоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Азмун СердарНападающий
-
Главный тренер: Моуринью Жозе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Кайоде МайклЗащитник
- Защитник
-
16 Раньери ЛукаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Нзола М'БалаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
26 Мина ЙерриЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Итальяно Винченцо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Рома
Фиорентина
23 матча
95.7%
4.3%
22 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60.9%
26.1%
13%
14 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
87%
30.4%
20 побед 7 ничьих 0 побед
14 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 11 побед
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 8 побед
37 матчей
59.5%
13.5%
27%
22 победы 5 ничьих 10 побед
Первый тайм
37.8%
32.4%
29.8%
14 побед 12 ничьих 11 побед
Второй тайм
54.1%
24.3%
21.6%
20 побед 9 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
39
24
Голов в среднем за матч
2.05
1.33
Среднее время на гол
43
67
Всего голов
29
20
Голов в среднем за матч
1.61
1.05
Среднее время на гол
55
85
Всего голов
68
44
Голов в среднем за матч
1.84
1.19
Тотал матчей
2.5
30
Больше 81%
Меньше 19%
7
21
Больше 57%
Меньше 43%
16
12
Больше 32%
Меньше 68%
25
7
Больше 19%
Меньше 81%
30
3
Больше 8%
Меньше 92%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
36
1
Больше 3%
Меньше 97%
36
Среднее время на гол
48
75
Бомбардиры внутри турнира
Рома
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лукаку Ромелу
|7
|0.47
|Дибала Пауло
|4 (2)
|0.27
|Белотти Андреа
|3
|0.2
|Кристанте Бриан
|2
|0.13
|Эль-Шаарави Стефан
|2
|0.13
|Манчини Джанлука
|2
|0.13
|Ауа Уссем
|2
|0.13
|Спинаццола Леонардо
|1
|0.07
|Кристенсен Расмус
|1
|0.07
|Азмун Сердар
|1
|0.07
|Пеллегрини Лоренцо
|1
|0.07
|Саншеш Ренату
|1
|0.07
|Паредес Леандро
|0
|0
|Бове Эдоардо
|0
|0
|Льоренте Диего
|0
|0
|Карсдорп Рик
|0
|0
|Залевски Никола
|0
|0
Фиорентина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бонавентура Джакомо
|6
|0.4
|Гонсалес Николас
|6 (1)
|0.4
|Мартинес Лукас II
|2
|0.13
|Дункан Альфред
|1
|0.07
|Бираги Кристиано
|1
|0.07
|Нзола М'Бала
|1
|0.07
|Соттиль Риккардо
|1
|0.07
|Мандрагора Роландо
|1
|0.07
|Бельтран Лукас
|1 (1)
|0.07
|Брекало Йосип
|1
|0.07
|Куаме Кристиан
|1
|0.07
|Мело Артур
|0
|0
|Паризи Фабьяно
|0
|0
Карточки
Рома
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паредес Леандро
|5
|0
|Манчини Джанлука
|4
|0
|Лукаку Ромелу
|3
|0
|Кристанте Бриан
|3
|0
|Ауа Уссем
|3
|0
|Жозе Моуринью
|1
|1
|Дибала Пауло
|2
|0
|Пеллегрини Лоренцо
|2
|0
|Саншеш Ренату
|2
|0
|Н'Дика Эван
|2
|0
|Кристенсен Расмус
|2
|0
|Льоренте Диего
|1
|0
|Азмун Сердар
|1
|0
|Карсдорп Рик
|1
|0
|Залевски Никола
|1
|0
|Бове Эдоардо
|1
|0
Фиорентина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Раньери Лука
|6
|0
|Бонавентура Джакомо
|4
|0
|Паризи Фабьяно
|3
|0
|Мартинес Лукас II
|2
|0
|Миленкович Никола
|2
|0
|Итальяно Виченцо
|1
|0
|Бираги Кристиано
|1
|0
|Терраччиано Пьетро
|1
|0
|Дункан Альфред
|1
|0
|Мандрагора Роландо
|1
|0
|Мело Артур
|1
|0
|Иконе Жонатан
|1
|0
|Бельтран Лукас
|1
|0
|Инфантино Джино
|1
|0
Результаты матчей
Рома
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Фиорентина
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
3
1
Рома
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Фиорентина
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
7
3
Упущенные победы
7
12
Рома
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Фиорентина
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
10
5
Упущенные победы
10
13
Голы по времени матча
Забито
17
10
5 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
7 Не забивали 10
2
12%
3
30%
1-15
3
18%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
6%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
11
65%
2
20%
76-90
Пропущено
7
9
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
29%
2
22%
31-45
3
43%
3
33%
46-60
1
14%
2
22%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Забито
9
12
3 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
0
0%
3
25%
1-15
3
33%
3
25%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
3
33%
2
17%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
2
17%
76-90
Пропущено
10
9
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
2
20%
1
11%
1-15
1
10%
3
33%
16-30
2
20%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
4
40%
2
22%
76-90
Забито
26
22
8 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 8
2 Не забивали 5
2
8%
6
27%
1-15
6
23%
4
18%
16-30
0
0%
4
18%
31-45
4
15%
3
14%
46-60
1
4%
1
5%
61-75
13
50%
4
18%
76-90
Пропущено
17
18
8 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 12
3
18%
1
6%
1-15
1
6%
4
22%
16-30
4
24%
3
17%
31-45
3
18%
5
28%
46-60
2
12%
2
11%
61-75
4
24%
3
17%
76-90
Результаты последних матчей
Рома
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Сассуоло - Рома 1:2 Серветт - Рома 1:1 Рома - Удинезе 3:1 Лацио - Рома 0:0
Славия Прага - Рома 2:0 Рома - Лечче 2:1 Интер Милан - Рома 1:0 Рома - Славия Прага 2:0 Рома - Монца 1:0 Кальяри - Рома 1:4 Рома - Серветт 4:0 Рома - Фрозиноне 2:0 Дженоа - Рома 4:1 Торино - Рома 1:1 Шериф - Рома 1:2 Рома - Эмполи 7:0 Рома - Милан 1:2 Верона - Рома 2:1 Рома - Салернитана 2:2 Рома - Партизани 2:1
Фиорентина
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Фиорентина - Парма 2:2 Фиорентина - Салернитана 3:0 Фиорентина - Генк 2:1 Милан - Фиорентина 1:0
Фиорентина - Болонья 2:1 Чукарички - Фиорентина 0:1 Фиорентина - Ювентус 0:1 Лацио - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Чукарички 6:0 Фиорентина - Эмполи 0:2 Наполи - Фиорентина 1:3 Фиорентина - Ференцварош 2:2 Фиорентина - Кальяри 3:0 Фрозиноне - Фиорентина 1:1 Удинезе - Фиорентина 0:2 Генк - Фиорентина 2:2 Фиорентина - Аталанта 3:2 Интер Милан - Фиорентина 4:0 Фиорентина - Рапид Вена 2:0 Фиорентина - Лечче 2:2
Результаты матчей
Рома
Фиорентина
Точный счет
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
7:0
1 раз 14%
3:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%
7
1 раз 14%
3
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
Точный счет
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
7
1 раз 7%
0
5 раз 36%
3
4 раза 29%
2
3 раза 21%
1
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Рома
Фиорентина
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
52
25
34
16
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
43
25
34
16
25
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
95
77
86
311
59
212
113
113
113
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|12
|2
|1
|37 - 7
|38
|2.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|23 - 9
|36
|3.
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|26 - 18
|29
|4.
|1:0 Заявка
|15
|8
|3
|4
|28 - 16
|27
|5.
|Заявка
|15
|6
|7
|2
|18 - 12
|25
|6.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|26 - 18
|24
|7.
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|24 - 18
|23
|8.
|0:1 Заявка
|15
|7
|2
|6
|23 - 18
|23
|9.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|16 - 16
|21
|10.
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|16 - 14
|21
|11.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|13 - 16
|20
|12.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|20 - 24
|19
|13.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|16 - 19
|16
|14.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|21 - 26
|15
|15.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|15 - 20
|15
|16.
|Заявка
|15
|1
|9
|5
|12 - 25
|12
|17.
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|9 - 26
|11
|18.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|13 - 22
|11
|19.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|13 - 26
|10
|20.
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|11 - 30
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|12 - 4
|20
|2.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|21 - 5
|19
|3.
|1:0 Заявка
|8
|6
|1
|1
|19 - 6
|19
|4.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|14 - 10
|17
|5.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|10 - 4
|16
|6.
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|11 - 4
|15
|7.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|8 - 4
|14
|8.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 6
|13
|9.
|0:1 Заявка
|7
|4
|1
|2
|13 - 8
|13
|10.
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|10 - 5
|13
|11.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|7 - 5
|12
|12.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 10
|12
|13.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 9
|11
|14.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 14
|8
|15.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|11 - 13
|8
|16.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|10 - 12
|7
|17.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 11
|6
|18.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 16
|6
|19.
|Заявка
|7
|0
|5
|2
|7 - 12
|5
|20.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 11
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|16 - 2
|19
|2.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 6
|17
|3.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|11 - 5
|16
|4.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|15 - 14
|14
|5.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|12 - 12
|10
|6.
|0:1 Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 10
|10
|7.
|Заявка
|8
|1
|6
|1
|8 - 8
|9
|8.
|1:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 10
|8
|9.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|10.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 11
|8
|11.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 13
|7
|12.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 15
|7
|13.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 12
|7
|14.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|5 - 13
|7
|15.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 11
|5
|16.
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|7 - 9
|4
|17.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|5 - 11
|4
|18.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 12
|2
|19.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|6 - 14
|2
|20.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 14
|2
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|Берарди Доменико
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|Болонья
|Зиркзее Джошуа
|7 (2)
|Интер Милан
|Чалханоглу Хакан
|7 (2)
|Салернитана
|Дьомбер Норберт
|7
|Верона
|Дуда Ондрей
|1 5
|Аталанта
|Де Рон Мартен
|6
|Милан
|Эрнандес Тео
|6
|Лечче
|Рамадани Юльбер
|6
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Рома 1:0 Фиорентина
Исход игры
Рома
80.5% (107)
Ничья
15.8% (21)
Фиорентина
3.8% (5)
Тотал 2.5
Больше
72.17% (83)
Меньше
27.83% (32)
Обе команды забьют
Да
85.22% (98)
Нет
14.78% (17)
Популярный счёт
2:1 Рома
55.6% (74)
1:0 Рома
12.8% (17)
1:1 Ничья
11.3% (15)
2:2 Ничья
2.3% (3)
3:1 Рома
1.5% (2)
1:2 Фиорентина
1.5% (2)
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