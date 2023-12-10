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  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 15. Стадион: . Главный судья: Рапуано Антонио
Рома
1:0
Перерыв
Фиорентина
0'
1:0
5' Гол
Лукаку Ромелу
37' Желтая карточка
Кристанте Бриан
41' Желтая карточка
Залевски Никола

Ход матча

5'
Лукаку Ромелу
(Дибала Пауло)
1:0
25'
Азмун Сердар
Дибала Пауло
 
37'
Кристанте Бриан
 
41'
Залевски Никола
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 7
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 207 Количество передач 294
  • 41 Владение мячом, % 59

Владение мячом

Прогнозы 133
Рома 80.5% (107)
X 15.8% (21)
Фиорентина 3.8% (5)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Патрисиу
Руй
23
Манчини
Джанлука
14
Льоренте
Диего
5
Н'Дика
Эван
43
Кристенсен
Расмус
4
Кристанте
Бриан
16
Паредес
Леандро
7
Пеллегрини
Лоренцо
59
Залевски
Никола
21
Дибала
Пауло
90
Лукаку
Ромелу
1
Терраччиано
Пьетро
33
Кайоде
Майкл
28
Мартинес
Лукас
II
16
Раньери
Лука
3
Бираги
Кристиано
6
Мело
Артур
32
Дункан
Альфред
11
Иконе
Жонатан
5
Бонавентура
Джакомо
99
Куаме
Кристиан
18
Нзола
М'Бала
Рома
3-5-2
Фиорентина
4-2-3-1

История личных встреч

Рома
Фиорентина

23 матча

95.7%
4.3%
22 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60.9%
26.1%
13%
14 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

87%
30.4%
20 побед 7 ничьих 0 побед

14 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 11 побед

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 8 побед

37 матчей

59.5%
13.5%
27%
22 победы 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

37.8%
32.4%
29.8%
14 побед 12 ничьих 11 побед

Второй тайм

54.1%
24.3%
21.6%
20 побед 9 ничьих 8 побед

История матчей

СA
2:1
СA
2:0
СA
2:0
СA
3:1
СA
1:2
СA
2:0
СA
2:1
СA
1:4
СA
2:2
К
7:1
СA
1:1
СA
0:2
СA
2:4
СA
4:0
СA
1:0
СA
4:1
СA
1:2
ЛЕ
0:3
ЛЕ
1:1
К
0:2
СA
1:1
СA
2:0
СA
0:1
СA
2:1
СA
0:1
К
0:1
СA
4:2
СA
1:2
К
3:0
СA
3:0
СA
2:2
СA
3:2
СA
0:1
СA
3:1
СA
4:1
СA
1:0
СA
1:0

Голы

Всего голов

39
24

Голов в среднем за матч

2.05
1.33

Среднее время на гол

43
67

Всего голов

29
20

Голов в среднем за матч

1.61
1.05

Среднее время на гол

55
85

Всего голов

68
44

Голов в среднем за матч

1.84
1.19

Тотал матчей

2.5
30
Больше 81%
Меньше 19%
7
21
Больше 57%
Меньше 43%
16
12
Больше 32%
Меньше 68%
25
7
Больше 19%
Меньше 81%
30
3
Больше 8%
Меньше 92%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
36
1
Больше 3%
Меньше 97%
36

Среднее время на гол

48
75

Бомбардиры внутри турнира

Рома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукаку Ромелу 7 0.47
Дибала Пауло 4 (2) 0.27
Белотти Андреа 3 0.2
Кристанте Бриан 2 0.13
Эль-Шаарави Стефан 2 0.13
Манчини Джанлука 2 0.13
Ауа Уссем 2 0.13
Спинаццола Леонардо 1 0.07
Кристенсен Расмус 1 0.07
Азмун Сердар 1 0.07
Пеллегрини Лоренцо 1 0.07
Саншеш Ренату 1 0.07
Паредес Леандро 0 0
Бове Эдоардо 0 0
Льоренте Диего 0 0
Карсдорп Рик 0 0
Залевски Никола 0 0
Фиорентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бонавентура Джакомо 6 0.4
Гонсалес Николас 6 (1) 0.4
Мартинес Лукас II 2 0.13
Дункан Альфред 1 0.07
Бираги Кристиано 1 0.07
Нзола М'Бала 1 0.07
Соттиль Риккардо 1 0.07
Мандрагора Роландо 1 0.07
Бельтран Лукас 1 (1) 0.07
Брекало Йосип 1 0.07
Куаме Кристиан 1 0.07
Мело Артур 0 0
Паризи Фабьяно 0 0

Карточки

Рома
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паредес Леандро 5 0
Манчини Джанлука 4 0
Лукаку Ромелу 3 0
Кристанте Бриан 3 0
Ауа Уссем 3 0
Жозе Моуринью 1 1
Дибала Пауло 2 0
Пеллегрини Лоренцо 2 0
Саншеш Ренату 2 0
Н'Дика Эван 2 0
Кристенсен Расмус 2 0
Льоренте Диего 1 0
Азмун Сердар 1 0
Карсдорп Рик 1 0
Залевски Никола 1 0
Бове Эдоардо 1 0
Фиорентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Раньери Лука 6 0
Бонавентура Джакомо 4 0
Паризи Фабьяно 3 0
Мартинес Лукас II 2 0
Миленкович Никола 2 0
Итальяно Виченцо 1 0
Бираги Кристиано 1 0
Терраччиано Пьетро 1 0
Дункан Альфред 1 0
Мандрагора Роландо 1 0
Мело Артур 1 0
Иконе Жонатан 1 0
Бельтран Лукас 1 0
Инфантино Джино 1 0

Результаты матчей

Рома
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Фиорентина
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

3
1
Рома
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Фиорентина
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

7
3

Упущенные победы

7
12
Рома
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Фиорентина
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

10
5

Упущенные победы

10
13

Голы по времени матча

Забито

17
10
5 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
7 Не забивали 10
2
12%
3
30%
1-15
3
18%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
6%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
11
65%
2
20%
76-90

Пропущено

7
9
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
29%
2
22%
31-45
3
43%
3
33%
46-60
1
14%
2
22%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Забито

9
12
3 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
0
0%
3
25%
1-15
3
33%
3
25%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
3
33%
2
17%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
2
17%
76-90

Пропущено

10
9
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
2
20%
1
11%
1-15
1
10%
3
33%
16-30
2
20%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
4
40%
2
22%
76-90

Забито

26
22
8 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 8
2 Не забивали 5
2
8%
6
27%
1-15
6
23%
4
18%
16-30
0
0%
4
18%
31-45
4
15%
3
14%
46-60
1
4%
1
5%
61-75
13
50%
4
18%
76-90

Пропущено

17
18
8 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 12
3
18%
1
6%
1-15
1
6%
4
22%
16-30
4
24%
3
17%
31-45
3
18%
5
28%
46-60
2
12%
2
11%
61-75
4
24%
3
17%
76-90

Результаты последних матчей

Рома
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Сассуоло - Рома 1:2 Серветт - Рома 1:1 Рома - Удинезе 3:1 Лацио - Рома 0:0
Славия Прага - Рома 2:0 Рома - Лечче 2:1 Интер Милан - Рома 1:0 Рома - Славия Прага 2:0 Рома - Монца 1:0 Кальяри - Рома 1:4 Рома - Серветт 4:0 Рома - Фрозиноне 2:0 Дженоа - Рома 4:1 Торино - Рома 1:1 Шериф - Рома 1:2 Рома - Эмполи 7:0 Рома - Милан 1:2 Верона - Рома 2:1 Рома - Салернитана 2:2 Рома - Партизани 2:1
Фиорентина
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Фиорентина - Парма 2:2 Фиорентина - Салернитана 3:0 Фиорентина - Генк 2:1 Милан - Фиорентина 1:0
Фиорентина - Болонья 2:1 Чукарички - Фиорентина 0:1 Фиорентина - Ювентус 0:1 Лацио - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Чукарички 6:0 Фиорентина - Эмполи 0:2 Наполи - Фиорентина 1:3 Фиорентина - Ференцварош 2:2 Фиорентина - Кальяри 3:0 Фрозиноне - Фиорентина 1:1 Удинезе - Фиорентина 0:2 Генк - Фиорентина 2:2 Фиорентина - Аталанта 3:2 Интер Милан - Фиорентина 4:0 Фиорентина - Рапид Вена 2:0 Фиорентина - Лечче 2:2

Результаты матчей

Рома
Фиорентина

Точный счет

1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
7:0
1 раз 14%
3:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%
7
1 раз 14%
3
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%

Точный счет

0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
7
1 раз 7%
0
5 раз 36%
3
4 раза 29%
2
3 раза 21%
1
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Рома
Фиорентина

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
1.5
Больше Меньше
5
2
2
5
2.5
3
4
1
6
3.5
1
6
4.5
1
6
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
4
3
2
5
1.5
3
4
1
6
2.5
2
5
1
6
3.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
9
5
7
7
1.5
8
6
3
11
2.5
5
9
2
12
3.5
1
13
1
13
4.5
1
13
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 15 12 2 1 37 - 7 38
2.
Ювентус
 Заявка 15 11 3 1 23 - 9 36
3.
Милан
 Заявка 15 9 2 4 26 - 18 29
4.
Рома
 1:0 Заявка 15 8 3 4 28 - 16 27
5.
Болонья
 Заявка 15 6 7 2 18 - 12 25
6.
Наполи
 Заявка 15 7 3 5 26 - 18 24
7.
Аталанта
 Заявка 15 7 2 6 24 - 18 23
8.
Фиорентина
 0:1 Заявка 15 7 2 6 23 - 18 23
9.
Лацио
 Заявка 15 6 3 6 16 - 16 21
10.
Монца
 Заявка 15 5 6 4 16 - 14 21
11.
Торино
 Заявка 15 5 5 5 13 - 16 20
12.
Фрозиноне
 Заявка 15 5 4 6 20 - 24 19
13.
Лечче
 Заявка 14 3 7 4 16 - 19 16
14.
Сассуоло
 Заявка 14 4 3 7 21 - 26 15
15.
Дженоа
 Заявка 15 4 3 8 15 - 20 15
16.
Удинезе
 Заявка 15 1 9 5 12 - 25 12
17.
Эмполи
 Заявка 14 3 2 9 9 - 26 11
18.
Верона
 Заявка 15 2 5 8 13 - 22 11
19.
Кальяри
 Заявка 14 2 4 8 13 - 26 10
20.
Салернитана
 Заявка 15 1 5 9 11 - 30 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 8 6 2 0 12 - 4 20
2.
Интер Милан
 Заявка 8 6 1 1 21 - 5 19
3.
Рома
 1:0 Заявка 8 6 1 1 19 - 6 19
4.
Фрозиноне
 Заявка 8 5 2 1 14 - 10 17
5.
Болонья
 Заявка 7 5 1 1 10 - 4 16
6.
Милан
 Заявка 7 5 0 2 11 - 4 15
7.
Лацио
 Заявка 7 4 2 1 8 - 4 14
8.
Аталанта
 Заявка 7 4 1 2 12 - 6 13
9.
Фиорентина
 0:1 Заявка 7 4 1 2 13 - 8 13
10.
Монца
 Заявка 8 3 4 1 10 - 5 13
11.
Торино
 Заявка 7 3 3 1 7 - 5 12
12.
Лечче
 Заявка 8 3 3 2 9 - 10 12
13.
Дженоа
 Заявка 7 3 2 2 10 - 9 11
14.
Кальяри
 Заявка 7 2 2 3 9 - 14 8
15.
Сассуоло
 Заявка 8 2 2 4 11 - 13 8
16.
Наполи
 Заявка 7 2 1 4 10 - 12 7
17.
Верона
 Заявка 7 1 3 3 7 - 11 6
18.
Салернитана
 Заявка 8 1 3 4 7 - 16 6
19.
Удинезе
 Заявка 7 0 5 2 7 - 12 5
20.
Эмполи
 Заявка 7 1 1 5 4 - 11 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 7 6 1 0 16 - 2 19
2.
Наполи
 Заявка 8 5 2 1 16 - 6 17
3.
Ювентус
 Заявка 7 5 1 1 11 - 5 16
4.
Милан
 Заявка 8 4 2 2 15 - 14 14
5.
Аталанта
 Заявка 8 3 1 4 12 - 12 10
6.
Фиорентина
 0:1 Заявка 8 3 1 4 10 - 10 10
7.
Болонья
 Заявка 8 1 6 1 8 - 8 9
8.
Рома
 1:0 Заявка 7 2 2 3 9 - 10 8
9.
Монца
 Заявка 7 2 2 3 6 - 9 8
10.
Торино
 Заявка 8 2 2 4 6 - 11 8
11.
Сассуоло
 Заявка 6 2 1 3 10 - 13 7
12.
Эмполи
 Заявка 7 2 1 4 5 - 15 7
13.
Лацио
 Заявка 8 2 1 5 8 - 12 7
14.
Удинезе
 Заявка 8 1 4 3 5 - 13 7
15.
Верона
 Заявка 8 1 2 5 6 - 11 5
16.
Лечче
 Заявка 6 0 4 2 7 - 9 4
17.
Дженоа
 Заявка 8 1 1 6 5 - 11 4
18.
Кальяри
 Заявка 7 0 2 5 4 - 12 2
19.
Фрозиноне
 Заявка 7 0 2 5 6 - 14 2
20.
Салернитана
 Заявка 7 0 2 5 4 - 14 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 14 (2)
Милан Жиру Оливье 8 (3)
Сассуоло Берарди Доменико 7 (3)
Болонья Зиркзее Джошуа 7 (2)
Интер Милан Чалханоглу Хакан 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Салернитана Дьомбер Норберт 7
Верона Дуда Ондрей 1 5
Аталанта Де Рон Мартен 6
Милан Эрнандес Тео 6
Лечче Рамадани Юльбер 6
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Прозвучал свисток на перерыв. После 45 минут игры счет на табло - 1:0. "Рома" пока впереди за счет гола Лукаку в дебюте встречи.
  • 45'
    Бонавентура убежал к воротам соперника после неточной передачи от Азмуна. В итоге в левый от себя угол пятый номер пробил - прямо в руки Патрисиу!
  • 45'
    Вся "Рома" как будто на удержание счета сейчас играет. Такая тактика точно ни к чему хорошему сегодня не приведет. Римлянам нужно бросить валять дурака. 
  • 45'
    Куаме сейчас головой пробил по воротам соперника после подачи от Бонавентуры. Мяч намного выше ворот улетел. Попытка отличиться не самая лучшая.
  • Дополнительное время
    45'
    Масса остановок было в первом тайме у нас. Четыре минуты решается рефери добавить к основному времени первого тайма в связи с этим. 
  • 44'
    Вернулся пока что на поле Залевски, несмотря на всю боль, которую он испытывает. Как минимум, до перерыва он доиграет.
  • Опасный момент
    43'
    МОМЕНТ! Кристанте с правого края на Азмуна сделал пас. Пробил Сердар в итоге по рамке соперника, но сфера намного выше ворот пошла! 
  • Травма, повреждение
    42'
    Пока только на стандарты может уповать "Фиора", но и их немного у команды Итальяно. У нас же новый стык, и Залевски получает повреждение.
  • Желтая карточка
    41'
    Н'Дика сносит Иконе на газон. В руках рефери снова карточка желтого цвета появляется. Очень закрытая игра в исполнении "Ромы" сейчас показывается. 
  • 39'
    Лукаку отдал передачу в спину Азмуну. Не удалось "Роме" разогнать по итогу интересную атаку по центру. Потеряли снаряд хозяева по итогу.
  • 38'
    Ужасно пробил в итоге Бираги со штрафного. Мяч намного выше цели полетел. Удар далеко не самого лучшего качества получился. 
  • Желтая карточка
    36'
    Кристанте на своей половине поля допустил осечку и потерял мяч. Сам же четвертый номер исправлял собственную ошибку и правила против соперника нарушил. Первая карточка в матче!
  • 35'
    На Бонавентуру пошла передача с правого края, но не сумел пятый номер "фиалок" до снаряда добраться. Ему поставил спину Манчини, который позволил снаряду за пределы поля выкатиться. 
  • 34'
    Вязкая игра в центре поля у нас. Пока ничего не получается впереди у "скуадры виолы". Во многом, причина тому уверенная игра римлян в обороне. В защите даже Лукаку отрабатывает. 
  • 32'
    Вернулся Азмун на поле, все с ним в порядке, судя по всему. Вернулся футболист на поле. Причем забежал на него так, как будто только на замену вышел. 
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    • Травма, повреждение
      31'
      Теперь Азмун получил повреждение. Судья останавливает игру. Что там приключилось с Сердаром? Рухнул он с высоты собственного роста. Что это? Ушиб? Или что-то другое?
    • 30'
      "Фиорентина" владеет мячом в центре поля. Ничего не может или не хочет противопоставить сопернику "Рома" впереди. Римлян все устраивает. 
    • Фол, нарушение
      29'
      Залевски явно сейчас прихватил соперника за футболку. При этом и игрока "Ромы" хватали за майку. Судья принял сторону хозяев.С Свисток в пользу "волков".
    • 28'
      Не торопится играть в атаке и сама "Рома". Забили хозяева быстрый мяч и сейчас просто отталкиваются от счета, что горит на табло в Риме. 
    • Фол, нарушение
      26'
      Лукаку явно хватали сейчас соперники за футболку. Интересно, что судья эпизод проигнорировал. Карточку обидчику Ромелу не показал он. 
    • Угловой
      25'
      Снова угловой заработали "фиалки" у ворот соперника. Подача с правого края привела к тому, что сфера в руки Патрисиу прилетела. Тот уверенно сработал в рамке.
    • Замена
      24'
      Вынужденная замена в составе "Ромы". Вместо Дибалы на поле Азмун появляется. Получает он шанс себя проявить. Моуриньо там последние рекомендации ему у бровки дает. 
    • Травма, повреждение
      23'
      Да, с коленом проблема у Дибалы. Встречу Пауло продолжить не сможет. Очень много травм получает футболист, имея невероятный талант. Но сегодня для него игра закончена. 
    • Фол, нарушение
      22'
      Получил повреждение Дибала, но уже в игру он вернулся. По ноге его оприходовал один из соперников. Фол и впрямь мог получиться травмоопасным. 
    • Фол, нарушение
      20'
      Дибала явно по ноге прошелся сопернику, далее еще и по руке оппоненту ногой попал. Так что судья тут же дал свисток, остановив игру. Фол со стороны аргентинца. 
    • Фол, нарушение
      19'
      Дибалу Раньери снес на газон. В итоге судья дал свисток. Рядом с местом действий он был и тут же нарушение правил зафиксировал в игровом эпизоде.
    • Опасный момент
      18'
      МОМЕНТИЩЕ! Нзола сейчас прокинул мяч мимо вратаря. Патрисиу до мяча добрался и остановил его полет, но сферу в руки не забрал. Впрочем, мяч пробежал уже нападающий гостей и атаку своей команды не завершил. 
    • Офсайд
      17'
      Пеллегрини попал сейчас в офсайд на левом фланге. Слишком очевидное "вне игры", которое тут же фиксирует судейская бригада. Мяч у "фиалок" останется. 
    • Опасный момент
      15'
      Дибала завершал очередную атаку своей команды после передачи на него с левого края. В итоге рядом со стойкой сферу направил Пауло. Чуть неточно вышло!
    • 14'
      Манчини своевременно до мяча сейчас добрался. Соперник уже был готов выходить на ворота, но до удара дело не довел ввиду уверенно игры защитника "Ромы".
    • 13'
      Оба наставника с первых минут на ногах. Очень рационально, как по мне, играет сейчас "Рома", выманивая соперника на себя, рассчитывая высвободить зоны. 
    • Фол, нарушение
      12'
      Против Дибалы у ворот "Ромы" правила были нарушены. Получил по ногам в этой ситуации Пауло. Но поднимается он с газона. Встречу игрок продолжит.
    • 11'
      Лукаку выбросил аут на партнера. Доставил Паредес мяч Дибале, который с правого края выполнил подачу прямо в руки голкиперу "скуадры виолы". 
    • Угловой
      10'
      Первый угловой у ворот соперника подали сейчас футболисты "Фиорентины", но стандартное положение ни к чему интересному не привело. Потеря.
    • 8'
      Дибала уже шестой голевой пас в сезоне сделал, ну, а Лукаку в седьмой раз в сезоне отличился. "Рома" начинает очень бодро, но сможет ли также продолжить?
    • Описание гола
      7'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ЛУКАКУ! 1:0!
      Вырывается "Рома" вперед! Дибала с правого края выполнил передачу внешней стороной стопы на линию вратарской, откуда головой на опережении сыграл Лукаку. Пробил тот головой в цель! Красота!
    • 6'
      В последнее время "Рома" на своем поле побеждает. Безусловно, и сегодня "волки" сделают все, чтобы побороться за три очка при родных трибунах. 
    • 5'
      Подача вперед на Лукаку последовала. Ромелу не успел добежать до снаряда и оставить его в игре. Сфера прикатилась в руки голкиперу сейчас.
    • 3'
      "Фиорентина" на первых минутах встречи пытается контролировать сферу в районе центрального круга, а прессинг римлян пока ни к чему интересному не приводят. 
    • 2'
      Футболисты "Ромы" предстали в этом матче в красно-оранжевых цветах, а игроки "Фиорентины" предстали на футбольном газоне в чисто белом обмундировании. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовала встреча в Риме! Удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
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    • До матча
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    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 51% завершится победой Фиорентина.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Рома 1:0 Фиорентина

    Исход игры
    Рома
    80.5% (107)
    Ничья
    15.8% (21)
    Фиорентина
    3.8% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    72.17% (83)
    Меньше
    27.83% (32)
    Обе команды забьют
    Да
    85.22% (98)
    Нет
    14.78% (17)
    Популярный счёт
    2:1 Рома
    55.6% (74)
    1:0 Рома
    12.8% (17)
    1:1 Ничья
    11.3% (15)
    2:2 Ничья
    2.3% (3)
    3:1 Рома
    1.5% (2)
    1:2 Фиорентина
    1.5% (2)
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    Рома
    Фиорентина
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