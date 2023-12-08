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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 15. Стадион: . Главный судья: Рапуано Антонио
Рома
 
Позже
Фиорентина
Прогнозы 38
Рома 86.8% (33)
X 7.9% (3)
Фиорентина 5.3% (2)
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Рома
Фиорентина

История личных встреч

Рома
Фиорентина

23 матча

95.7%
4.3%
22 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60.9%
26.1%
13%
14 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

87%
30.4%
20 побед 7 ничьих 0 побед

14 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 11 побед

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 8 побед

37 матчей

59.5%
13.5%
27%
22 победы 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

37.8%
32.4%
29.8%
14 побед 12 ничьих 11 побед

Второй тайм

54.1%
24.3%
21.6%
20 побед 9 ничьих 8 побед

История матчей

СA
2:1
СA
2:0
СA
2:0
СA
3:1
СA
1:2
СA
2:0
СA
2:1
СA
1:4
СA
2:2
К
7:1
СA
1:1
СA
0:2
СA
2:4
СA
4:0
СA
1:0
СA
4:1
СA
1:2
ЛЕ
0:3
ЛЕ
1:1
К
0:2
СA
1:1
СA
2:0
СA
0:1
СA
2:1
СA
0:1
К
0:1
СA
4:2
СA
1:2
К
3:0
СA
3:0
СA
2:2
СA
3:2
СA
0:1
СA
3:1
СA
4:1
СA
1:0
СA
1:0

Голы

Всего голов

39
24

Голов в среднем за матч

2.05
1.33

Среднее время на гол

43
67

Всего голов

29
20

Голов в среднем за матч

1.61
1.05

Среднее время на гол

55
85

Всего голов

68
44

Голов в среднем за матч

1.84
1.19

Тотал матчей

2.5
30
Больше 81%
Меньше 19%
7
21
Больше 57%
Меньше 43%
16
12
Больше 32%
Меньше 68%
25
7
Больше 19%
Меньше 81%
30
3
Больше 8%
Меньше 92%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
36
1
Больше 3%
Меньше 97%
36

Среднее время на гол

48
75

Бомбардиры внутри турнира

Рома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукаку Ромелу 6 0.43
Дибала Пауло 4 (2) 0.29
Белотти Андреа 3 0.21
Кристанте Бриан 2 0.14
Эль-Шаарави Стефан 2 0.14
Манчини Джанлука 2 0.14
Ауа Уссем 2 0.14
Спинаццола Леонардо 1 0.07
Кристенсен Расмус 1 0.07
Азмун Сердар 1 0.07
Пеллегрини Лоренцо 1 0.07
Саншеш Ренату 1 0.07
Паредес Леандро 0 0
Бове Эдоардо 0 0
Льоренте Диего 0 0
Карсдорп Рик 0 0
Залевски Никола 0 0
Фиорентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бонавентура Джакомо 6 0.43
Гонсалес Николас 6 (1) 0.43
Мартинес Лукас II 2 0.14
Дункан Альфред 1 0.07
Бираги Кристиано 1 0.07
Нзола М'Бала 1 0.07
Соттиль Риккардо 1 0.07
Мандрагора Роландо 1 0.07
Бельтран Лукас 1 (1) 0.07
Брекало Йосип 1 0.07
Куаме Кристиан 1 0.07
Мело Артур 0 0
Паризи Фабьяно 0 0

Карточки

Рома
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паредес Леандро 5 0
Манчини Джанлука 4 0
Лукаку Ромелу 3 0
Ауа Уссем 3 0
Жозе Моуринью 1 1
Дибала Пауло 2 0
Кристанте Бриан 2 0
Пеллегрини Лоренцо 2 0
Саншеш Ренату 2 0
Н'Дика Эван 2 0
Кристенсен Расмус 2 0
Льоренте Диего 1 0
Азмун Сердар 1 0
Карсдорп Рик 1 0
Бове Эдоардо 1 0
Фиорентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Раньери Лука 6 0
Бонавентура Джакомо 4 0
Паризи Фабьяно 3 0
Мартинес Лукас II 2 0
Миленкович Никола 2 0
Итальяно Виченцо 1 0
Бираги Кристиано 1 0
Терраччиано Пьетро 1 0
Дункан Альфред 1 0
Мандрагора Роландо 1 0
Мело Артур 1 0
Иконе Жонатан 1 0
Бельтран Лукас 1 0
Инфантино Джино 1 0

Результаты матчей

Рома
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Фиорентина
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

3
1
Рома
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Фиорентина
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

7
3

Упущенные победы

7
12
Рома
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Фиорентина
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

10
5

Упущенные победы

10
13

Голы по времени матча

Забито

17
10
5 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
7 Не забивали 10
2
12%
3
30%
1-15
3
18%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
6%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
11
65%
2
20%
76-90

Пропущено

7
9
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
29%
2
22%
31-45
3
43%
3
33%
46-60
1
14%
2
22%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Забито

9
12
3 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
0
0%
3
25%
1-15
3
33%
3
25%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
3
33%
2
17%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
2
17%
76-90

Пропущено

10
9
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
2
20%
1
11%
1-15
1
10%
3
33%
16-30
2
20%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
4
40%
2
22%
76-90

Забито

26
22
8 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 8
2 Не забивали 5
2
8%
6
27%
1-15
6
23%
4
18%
16-30
0
0%
4
18%
31-45
4
15%
3
14%
46-60
1
4%
1
5%
61-75
13
50%
4
18%
76-90

Пропущено

17
18
8 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 12
3
18%
1
6%
1-15
1
6%
4
22%
16-30
4
24%
3
17%
31-45
3
18%
5
28%
46-60
2
12%
2
11%
61-75
4
24%
3
17%
76-90

Результаты последних матчей

Рома
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Сассуоло - Рома 1:2 Серветт - Рома 1:1 Рома - Удинезе 3:1 Лацио - Рома 0:0
Славия Прага - Рома 2:0 Рома - Лечче 2:1 Интер Милан - Рома 1:0 Рома - Славия Прага 2:0 Рома - Монца 1:0 Кальяри - Рома 1:4 Рома - Серветт 4:0 Рома - Фрозиноне 2:0 Дженоа - Рома 4:1 Торино - Рома 1:1 Шериф - Рома 1:2 Рома - Эмполи 7:0 Рома - Милан 1:2 Верона - Рома 2:1 Рома - Салернитана 2:2 Рома - Партизани 2:1
Фиорентина
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Фиорентина - Парма 2:2 Фиорентина - Салернитана 3:0 Фиорентина - Генк 2:1 Милан - Фиорентина 1:0
Фиорентина - Болонья 2:1 Чукарички - Фиорентина 0:1 Фиорентина - Ювентус 0:1 Лацио - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Чукарички 6:0 Фиорентина - Эмполи 0:2 Наполи - Фиорентина 1:3 Фиорентина - Ференцварош 2:2 Фиорентина - Кальяри 3:0 Фрозиноне - Фиорентина 1:1 Удинезе - Фиорентина 0:2 Генк - Фиорентина 2:2 Фиорентина - Аталанта 3:2 Интер Милан - Фиорентина 4:0 Фиорентина - Рапид Вена 2:0 Фиорентина - Лечче 2:2

Результаты матчей

Рома
Фиорентина

Точный счет

1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
7:0
1 раз 14%
3:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%
7
1 раз 14%
3
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%

Точный счет

0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
7
1 раз 7%
0
5 раз 36%
3
4 раза 29%
2
3 раза 21%
1
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Рома
Фиорентина

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
1.5
Больше Меньше
5
2
2
5
2.5
3
4
1
6
3.5
1
6
4.5
1
6
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
4
3
2
5
1.5
3
4
1
6
2.5
2
5
1
6
3.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
9
5
7
7
1.5
8
6
3
11
2.5
5
9
2
12
3.5
1
13
1
13
4.5
1
13
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 14 11 2 1 33 - 7 35
2.
Ювентус
 Заявка 14 10 3 1 22 - 9 33
3.
Милан
 Заявка 14 9 2 3 24 - 15 29
4.
Рома
 Заявка 14 7 3 4 27 - 16 24
5.
Наполи
 Заявка 14 7 3 4 26 - 17 24
6.
Фиорентина
 Заявка 14 7 2 5 23 - 17 23
7.
Болонья
 Заявка 14 5 7 2 16 - 11 22
8.
Аталанта
 Заявка 14 6 2 6 21 - 16 20
9.
Лацио
 Заявка 14 6 2 6 15 - 15 20
10.
Торино
 Заявка 14 5 4 5 13 - 16 19
11.
Фрозиноне
 Заявка 14 5 3 6 20 - 24 18
12.
Монца
 Заявка 14 4 6 4 15 - 14 18
13.
Лечче
 Заявка 14 3 7 4 16 - 19 16
14.
Дженоа
 Заявка 14 4 3 7 15 - 19 15
15.
Сассуоло
 Заявка 14 4 3 7 21 - 26 15
16.
Удинезе
 Заявка 14 1 9 4 12 - 21 12
17.
Эмполи
 Заявка 14 3 2 9 9 - 26 11
18.
Верона
 Заявка 14 2 4 8 12 - 21 10
19.
Кальяри
 Заявка 14 2 4 8 13 - 26 10
20.
Салернитана
 Заявка 14 1 5 8 10 - 28 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 7 5 2 0 11 - 4 17
2.
Интер Милан
 Заявка 7 5 1 1 17 - 5 16
3.
Рома
 Заявка 7 5 1 1 18 - 6 16
4.
Болонья
 Заявка 7 5 1 1 10 - 4 16
5.
Фрозиноне
 Заявка 7 5 1 1 14 - 10 16
6.
Милан
 Заявка 7 5 0 2 11 - 4 15
7.
Лацио
 Заявка 7 4 2 1 8 - 4 14
8.
Фиорентина
 Заявка 7 4 1 2 13 - 8 13
9.
Торино
 Заявка 7 3 3 1 7 - 5 12
10.
Лечче
 Заявка 8 3 3 2 9 - 10 12
11.
Дженоа
 Заявка 7 3 2 2 10 - 9 11
12.
Аталанта
 Заявка 6 3 1 2 9 - 4 10
13.
Монца
 Заявка 7 2 4 1 9 - 5 10
14.
Кальяри
 Заявка 7 2 2 3 9 - 14 8
15.
Сассуоло
 Заявка 8 2 2 4 11 - 13 8
16.
Наполи
 Заявка 7 2 1 4 10 - 12 7
17.
Салернитана
 Заявка 7 1 3 3 6 - 14 6
18.
Верона
 Заявка 6 1 2 3 6 - 10 5
19.
Удинезе
 Заявка 7 0 5 2 7 - 12 5
20.
Эмполи
 Заявка 7 1 1 5 4 - 11 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 7 6 1 0 16 - 2 19
2.
Наполи
 Заявка 7 5 2 0 16 - 5 17
3.
Ювентус
 Заявка 7 5 1 1 11 - 5 16
4.
Милан
 Заявка 7 4 2 1 13 - 11 14
5.
Фиорентина
 Заявка 7 3 1 3 10 - 9 10
6.
Аталанта
 Заявка 8 3 1 4 12 - 12 10
7.
Рома
 Заявка 7 2 2 3 9 - 10 8
8.
Монца
 Заявка 7 2 2 3 6 - 9 8
9.
Сассуоло
 Заявка 6 2 1 3 10 - 13 7
10.
Торино
 Заявка 7 2 1 4 6 - 11 7
11.
Эмполи
 Заявка 7 2 1 4 5 - 15 7
12.
Удинезе
 Заявка 7 1 4 2 5 - 9 7
13.
Лацио
 Заявка 7 2 0 5 7 - 11 6
14.
Болонья
 Заявка 7 0 6 1 6 - 7 6
15.
Верона
 Заявка 8 1 2 5 6 - 11 5
16.
Лечче
 Заявка 6 0 4 2 7 - 9 4
17.
Дженоа
 Заявка 7 1 1 5 5 - 10 4
18.
Фрозиноне
 Заявка 7 0 2 5 6 - 14 2
19.
Кальяри
 Заявка 7 0 2 5 4 - 12 2
20.
Салернитана
 Заявка 7 0 2 5 4 - 14 2
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  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 13 (2)
Милан Жиру Оливье 7 (3)
Сассуоло Берарди Доменико 7 (3)
Фиорентина Бонавентура Джакомо 6 (2)
Рома Лукаку Ромелу 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Аталанта Де Рон Мартен 6
Салернитана Дьомбер Норберт 6
Милан Эрнандес Тео 6
Лечче Рамадани Юльбер 6
Эмполи Мале Юссеф 6
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Рома - Фиорентина от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 декабря 2023, осталось 2 дня 14 часов 5 минут.

    Главный судья: Рапуано Антонио

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

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    • Прогнозы 38
    Рома 86.8% (33)
    X 7.9% (3)
    Фиорентина 5.3% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Рома
    Ничья
    Фиорентина
    3.80
    3.40
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    3.90
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    Прогнозы на матч Рома - Фиорентина

    Исход игры
    Рома
    87.5% (35)
    Ничья
    7.5% (3)
    Фиорентина
    5% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    84.62% (33)
    Меньше
    15.38% (6)
    Обе команды забьют
    Да
    89.74% (35)
    Нет
    10.26% (4)
    Популярный счёт
    2:1 Рома
    75% (30)
    1:0 Рома
    10% (4)
    1:1 Ничья
    5% (2)
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    Рома
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