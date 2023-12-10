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  4. Серия A 2023-2024
Тур: 15. Стадион: . Главный судья: Соцца Симоне
Салернитана
 
Позже
Болонья
Прогнозы 115
Салернитана 16.5% (19)
X 33% (38)
Болонья 50.4% (58)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Салернитана
Ничья
Болонья
4.81
4.60
3.55
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
56
Костиль
Бенуа
66
Ловато
Маттео
23
Дьомбер
Норберт
98
Пирола
Лоренцо
30
Маццокки
Паскуале
18
Кулибали
Лассана
99
Ленговски
Матеуш
87
Кандрева
Антонио
3
Брадарич
Домагой
10
Диа
Булайе
22
Иквуемеси
Чуквубуикем
28
Скорупски
Лукаш
3
Пош
Штефан
31
Бёкема
Сэм
33
Калафьори
Рикардо
15
Кристиансен
Виктор
8
Фройлер
Ремо
6
Моро
Никола
11
Ндой
Дан
19
Фергюсон
Льюис
56
Салемакерс
Алексис
9
Зиркзее
Джошуа
Салернитана
3-5-2
Болонья
4-2-3-1

История личных встреч

Салернитана
Болонья

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

История матчей

СA
2:2
СA
1:1
СA
1:1
СA
3:2

Голы

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1.5
1.5

Среднее время на гол

60
60

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

2
1.5

Среднее время на гол

45
60

Всего голов

7
6

Голов в среднем за матч

1.75
1.5

Тотал матчей

2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

51
60

Бомбардиры внутри турнира

Салернитана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диа Булайе 4 (1) 0.29
Кандрева Антонио 3 0.21
Кастанос Григорис 1 0.07
Иквуемеси Чуквубуикем 1 0.07
Кабрал Жоване 1 0.07
Маццокки Паскуале 0 0
Кулибали Лассана 0 0
Брадарич Домагой 0 0
Чауна Лум 0 0
Болонья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зиркзее Джошуа 5 (1) 0.36
Орсолини Риккардо 4 (1) 0.29
Фергюсон Льюис 3 0.21
Фаббиан Джованни 2 0.14
Де Сильвестри Лоренцо 1 0.07
Ликояннис Хараламбос 1 0.07
Эбишер Мишель 0 0
Бёкема Сэм 0 0
Кристиансен Виктор 0 0
Эль-Аззузи Уссама 0 0

Карточки

Салернитана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дьомбер Норберт 6 0
Маджоре Джулио 4 0
Фасио Федерико 3 0
Брадарич Домагой 3 0
Индзаги Филиппо 2 0
Маццокки Паскуале 2 0
Кулибали Лассана 2 0
Кастанос Григорис 2 0
Ловато Маттео 2 0
Иквуемеси Чуквубуикем 2 0
Кандрева Антонио 1 0
Бохинен Эмиль 1 0
Кабрал Жоване 1 0
Ботхейм Эрик 1 0
Пирола Лоренцо 1 0
Данилюк Флавиус 1 0
Ленговски Матеуш 1 0
Мартеджани Агустин 1 0
Болонья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Салемакерс Алексис 3 1
Мотта Тьяго 4 0
Эбишер Мишель 4 0
Фергюсон Льюис 3 0
Ндой Дан 3 0
Кристиансен Виктор 3 0
Пош Штефан 2 0
Бёкема Сэм 2 0
Зиркзее Джошуа 2 0
Эль-Аззузи Уссама 2 0
Фройлер Ремо 1 0
Скорупски Лукаш 1 0
Ликояннис Хараламбос 1 0
Орсолини Риккардо 1 0
Калафьори Рикардо 1 0
Фаббиан Джованни 1 0
Корацца Томмазо 1 0

Результаты матчей

Салернитана
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Болонья
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

4
6
Салернитана
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Болонья
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

10
2

Упущенные победы

4
10
Салернитана
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Болонья
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

11
2

Упущенные победы

8
16

Голы по времени матча

Забито

6
6
0 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 3
10 Не забивали 9
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
33%
1
17%
46-60
2
33%
1
17%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

14
7
5 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
3
21%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
14%
1
14%
31-45
2
14%
1
14%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
6
43%
2
29%
76-90

Забито

4
10
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 4
12 Не забивали 9
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
3
30%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
3
30%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
0
0%
3
30%
76-90

Пропущено

14
4
9 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
6 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 3
3
21%
1
25%
1-15
3
21%
2
50%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
3
21%
0
0%
76-90

Забито

10
16
3 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 7
8 Не забивали 4
1
10%
1
6%
1-15
1
10%
5
31%
16-30
1
10%
1
6%
31-45
3
30%
4
25%
46-60
2
20%
2
13%
61-75
2
20%
3
19%
76-90

Пропущено

28
11
14 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 4
13 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 8
6
21%
3
27%
1-15
3
11%
3
27%
16-30
5
18%
1
9%
31-45
4
14%
1
9%
46-60
1
4%
1
9%
61-75
9
32%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

Салернитана
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Фиорентина - Салернитана 3:0 Салернитана - Лацио 2:1 Сассуоло - Салернитана 2:2 Салернитана - Наполи 0:2
Салернитана - Сампдория 4:0 Дженоа - Салернитана 1:0 Салернитана - Кальяри 2:2 Монца - Салернитана 3:0 Салернитана - Интер Милан 0:4 Эмполи - Салернитана 1:0 Салернитана - Фрозиноне 1:1 Салернитана - Торино 0:3 Лечче - Салернитана 2:0 Салернитана - Удинезе 1:1 Рома - Салернитана 2:2 Салернитана - Тернана 1:0 Салернитана - Аугсбург 2:1 Салернитана - Хатайспор 1:6 Фрозиноне - Салернитана 1:1 Салернитана - Пичерно 1:0
Болонья
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Лечче - Болонья 1:1 Болонья - Торино 2:0 Фиорентина - Болонья 2:1 Болонья - Лацио 1:0
Болонья - Верона 2:0 Сассуоло - Болонья 1:1 Болонья - Фрозиноне 2:1 Интер Милан - Болонья 2:2 Болонья - Эмполи 3:0 Монца - Болонья 0:0 Болонья - Наполи 0:0 Верона - Болонья 0:0 Болонья - Реджана 2:2 Болонья - Кальяри 2:1 Ювентус - Болонья 1:1 Болонья - Милан 0:2 Болонья - Чезена 2:0 АЗ Алкмаар - Болонья 1:0 Утрехт - Болонья 1:2 Болонья - Монако 2:3

Результаты матчей

Салернитана
Болонья

Точный счет

1:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:0
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
1:1
3 раза 43%
0:0
2 раза 29%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
5 раз 71%
2
2 раза 29%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Точный счет

2:2
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
0:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
8 раз 57%
2
4 раза 29%
1
2 раза 14%
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Салернитана
Болонья

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
5
2
2
5
1.5
4
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
5
0.5
Больше Меньше
5
2
2
5
1.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
8
0.5
Больше Меньше
10
4
4
10
1.5
5
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 15 12 2 1 37 - 7 38
2.
Ювентус
 Заявка 15 11 3 1 23 - 9 36
3.
Милан
 Заявка 15 9 2 4 26 - 18 29
4.
Рома
 Заявка 14 7 3 4 27 - 16 24
5.
Наполи
 Заявка 15 7 3 5 26 - 18 24
6.
Фиорентина
 Заявка 14 7 2 5 23 - 17 23
7.
Аталанта
 Заявка 15 7 2 6 24 - 18 23
8.
Болонья
 Заявка 14 5 7 2 16 - 11 22
9.
Лацио
 Заявка 15 6 3 6 16 - 16 21
10.
Монца
 Заявка 15 5 6 4 16 - 14 21
11.
Торино
 Заявка 15 5 5 5 13 - 16 20
12.
Фрозиноне
 Заявка 15 5 4 6 20 - 24 19
13.
Лечче
 Заявка 14 3 7 4 16 - 19 16
14.
Сассуоло
 Заявка 14 4 3 7 21 - 26 15
15.
Дженоа
 Заявка 15 4 3 8 15 - 20 15
16.
Удинезе
 Заявка 15 1 9 5 12 - 25 12
17.
Эмполи
 Заявка 14 3 2 9 9 - 26 11
18.
Верона
 Заявка 15 2 5 8 13 - 22 11
19.
Кальяри
 Заявка 14 2 4 8 13 - 26 10
20.
Салернитана
 Заявка 14 1 5 8 10 - 28 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 8 6 2 0 12 - 4 20
2.
Интер Милан
 Заявка 8 6 1 1 21 - 5 19
3.
Фрозиноне
 Заявка 8 5 2 1 14 - 10 17
4.
Рома
 Заявка 7 5 1 1 18 - 6 16
5.
Болонья
 Заявка 7 5 1 1 10 - 4 16
6.
Милан
 Заявка 7 5 0 2 11 - 4 15
7.
Лацио
 Заявка 7 4 2 1 8 - 4 14
8.
Аталанта
 Заявка 7 4 1 2 12 - 6 13
9.
Фиорентина
 Заявка 7 4 1 2 13 - 8 13
10.
Монца
 Заявка 8 3 4 1 10 - 5 13
11.
Торино
 Заявка 7 3 3 1 7 - 5 12
12.
Лечче
 Заявка 8 3 3 2 9 - 10 12
13.
Дженоа
 Заявка 7 3 2 2 10 - 9 11
14.
Кальяри
 Заявка 7 2 2 3 9 - 14 8
15.
Сассуоло
 Заявка 8 2 2 4 11 - 13 8
16.
Наполи
 Заявка 7 2 1 4 10 - 12 7
17.
Верона
 Заявка 7 1 3 3 7 - 11 6
18.
Салернитана
 Заявка 7 1 3 3 6 - 14 6
19.
Удинезе
 Заявка 7 0 5 2 7 - 12 5
20.
Эмполи
 Заявка 7 1 1 5 4 - 11 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 7 6 1 0 16 - 2 19
2.
Наполи
 Заявка 8 5 2 1 16 - 6 17
3.
Ювентус
 Заявка 7 5 1 1 11 - 5 16
4.
Милан
 Заявка 8 4 2 2 15 - 14 14
5.
Фиорентина
 Заявка 7 3 1 3 10 - 9 10
6.
Аталанта
 Заявка 8 3 1 4 12 - 12 10
7.
Рома
 Заявка 7 2 2 3 9 - 10 8
8.
Монца
 Заявка 7 2 2 3 6 - 9 8
9.
Торино
 Заявка 8 2 2 4 6 - 11 8
10.
Сассуоло
 Заявка 6 2 1 3 10 - 13 7
11.
Эмполи
 Заявка 7 2 1 4 5 - 15 7
12.
Лацио
 Заявка 8 2 1 5 8 - 12 7
13.
Удинезе
 Заявка 8 1 4 3 5 - 13 7
14.
Болонья
 Заявка 7 0 6 1 6 - 7 6
15.
Верона
 Заявка 8 1 2 5 6 - 11 5
16.
Лечче
 Заявка 6 0 4 2 7 - 9 4
17.
Дженоа
 Заявка 8 1 1 6 5 - 11 4
18.
Кальяри
 Заявка 7 0 2 5 4 - 12 2
19.
Фрозиноне
 Заявка 7 0 2 5 6 - 14 2
20.
Салернитана
 Заявка 7 0 2 5 4 - 14 2
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  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 14 (2)
Милан Жиру Оливье 8 (3)
Сассуоло Берарди Доменико 7 (3)
Интер Милан Чалханоглу Хакан 7 (2)
Интер Милан Тюрам Маркус 6 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Верона Дуда Ондрей 1 5
Аталанта Де Рон Мартен 6
Салернитана Дьомбер Норберт 6
Милан Эрнандес Тео 6
Лечче Рамадани Юльбер 6
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Салернитана - Болонья

Исход игры
Салернитана
16.5% (19)
Ничья
33% (38)
Болонья
50.4% (58)
Тотал 2.5
Больше
30.97% (35)
Меньше
69.03% (78)
Обе команды забьют
Да
62.83% (71)
Нет
37.17% (42)
Популярный счёт
1:1 Ничья
32.2% (37)
0:1 Болонья
26.1% (30)
1:2 Болонья
19.1% (22)
2:1 Салернитана
9.6% (11)
1:0 Салернитана
4.3% (5)
0:2 Болонья
4.3% (5)
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