Тур: 15. Стадион: Аречи. Главный судья: Соцца Симоне
1:2
Конец матча
0'
0:1
9' ГолЗиркзее Джошуа
0:2
20' ГолЗиркзее Джошуа
26' Желтая карточкаКулибали Лассана
36' Желтая карточкаЧауна Лум
39' Желтая карточкаМаццокки Паскуале
42' Желтая карточкаДиа Булайе
44' Желтая карточкаЗиркзее Джошуа
48' Желтая карточкаДанилюк Флавиус
54' Желтая карточкаДьомбер Норберт
1:2
75' ГолСими Нванкво
85' Желтая карточкаУрбаньски Кацпер
89' Желтая карточкаКастанос Григорис
90' Красная карточкаФасио Федерико
90' Желтая карточкаСкорупски Лукаш
90'+8
Ход матча
9'
0:1
20'
0:2
26'
36'
42'
44'
48'
54'
75'
1:2
85'
90'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
4 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 5
-
5 Угловые 1
-
0 Офсайды 2
-
20 Нарушения правил 15
-
7 Жёлтые карточки 3
-
1 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
340 Количество передач 681
-
34 Владение мячом, % 66
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
10
Диа
Булайе
31
Бёкема
Сэм
11
Ндой
Дан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Диа БулайеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Бронн ДиланЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ботхейм ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Чауна ЛумПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Индзаги Филиппо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Бёкема СэмЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ндой ДанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
26 Лукуми ДжонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Мотта Тиаго
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Салернитана
Болонья
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
4 матча
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
1.5
1.5
Среднее время на гол
60
60
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
2
1.5
Среднее время на гол
45
60
Всего голов
7
6
Голов в среднем за матч
1.75
1.5
Тотал матчей
2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
51
60
Бомбардиры внутри турнира
Салернитана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Диа Булайе
|4 (1)
|0.27
|Кандрева Антонио
|3
|0.2
|Кастанос Григорис
|1
|0.07
|Иквуемеси Чуквубуикем
|1
|0.07
|Сими Нванкво
|1
|0.07
|Кабрал Жоване
|1
|0.07
|Маццокки Паскуале
|0
|0
|Кулибали Лассана
|0
|0
|Брадарич Домагой
|0
|0
|Чауна Лум
|0
|0
Болонья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зиркзее Джошуа
|7 (1)
|0.47
|Орсолини Риккардо
|4 (1)
|0.27
|Фергюсон Льюис
|3
|0.2
|Фаббиан Джованни
|2
|0.13
|Де Сильвестри Лоренцо
|1
|0.07
|Ликояннис Хараламбос
|1
|0.07
|Эбишер Мишель
|0
|0
|Бёкема Сэм
|0
|0
|Кристиансен Виктор
|0
|0
|Эль-Аззузи Уссама
|0
|0
Карточки
Салернитана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дьомбер Норберт
|7
|0
|Маджоре Джулио
|4
|0
|Фасио Федерико
|3
|0
|Маццокки Паскуале
|3
|0
|Кулибали Лассана
|3
|0
|Кастанос Григорис
|3
|0
|Брадарич Домагой
|3
|0
|Индзаги Филиппо
|2
|0
|Ловато Маттео
|2
|0
|Данилюк Флавиус
|2
|0
|Иквуемеси Чуквубуикем
|2
|0
|Кандрева Антонио
|1
|0
|Бохинен Эмиль
|1
|0
|Кабрал Жоване
|1
|0
|Ботхейм Эрик
|1
|0
|Диа Булайе
|1
|0
|Пирола Лоренцо
|1
|0
|Ленговски Матеуш
|1
|0
|Мартеджани Агустин
|1
|0
|Чауна Лум
|1
|0
Болонья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Салемакерс Алексис
|3
|1
|Мотта Тьяго
|4
|0
|Эбишер Мишель
|4
|0
|Фергюсон Льюис
|3
|0
|Зиркзее Джошуа
|3
|0
|Ндой Дан
|3
|0
|Кристиансен Виктор
|3
|0
|Пош Штефан
|2
|0
|Бёкема Сэм
|2
|0
|Эль-Аззузи Уссама
|2
|0
|Фройлер Ремо
|1
|0
|Скорупски Лукаш
|1
|0
|Ликояннис Хараламбос
|1
|0
|Орсолини Риккардо
|1
|0
|Калафьори Рикардо
|1
|0
|Урбаньски Кацпер
|1
|0
|Фаббиан Джованни
|1
|0
|Корацца Томмазо
|1
|0
Результаты матчей
Салернитана
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Болонья
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
4
6
Салернитана
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Болонья
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
10
2
Упущенные победы
4
10
Салернитана
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Болонья
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
11
2
Упущенные победы
8
16
Голы по времени матча
Забито
6
6
0 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 3
10 Не забивали 9
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
33%
1
17%
46-60
2
33%
1
17%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
14
7
5 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
3
21%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
14%
1
14%
31-45
2
14%
1
14%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
6
43%
2
29%
76-90
Забито
4
10
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 4
12 Не забивали 9
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
3
30%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
3
30%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
0
0%
3
30%
76-90
Пропущено
14
4
9 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
6 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 3
3
21%
1
25%
1-15
3
21%
2
50%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
3
21%
0
0%
76-90
Забито
10
16
3 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 7
8 Не забивали 4
1
10%
1
6%
1-15
1
10%
5
31%
16-30
1
10%
1
6%
31-45
3
30%
4
25%
46-60
2
20%
2
13%
61-75
2
20%
3
19%
76-90
Пропущено
28
11
14 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 4
13 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 8
6
21%
3
27%
1-15
3
11%
3
27%
16-30
5
18%
1
9%
31-45
4
14%
1
9%
46-60
1
4%
1
9%
61-75
9
32%
2
18%
76-90
Результаты последних матчей
Салернитана
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Фиорентина - Салернитана 3:0 Салернитана - Лацио 2:1 Сассуоло - Салернитана 2:2 Салернитана - Наполи 0:2
Салернитана - Сампдория 4:0 Дженоа - Салернитана 1:0 Салернитана - Кальяри 2:2 Монца - Салернитана 3:0 Салернитана - Интер Милан 0:4 Эмполи - Салернитана 1:0 Салернитана - Фрозиноне 1:1 Салернитана - Торино 0:3 Лечче - Салернитана 2:0 Салернитана - Удинезе 1:1 Рома - Салернитана 2:2 Салернитана - Тернана 1:0 Салернитана - Аугсбург 2:1 Салернитана - Хатайспор 1:6 Фрозиноне - Салернитана 1:1 Салернитана - Пичерно 1:0
Болонья
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Лечче - Болонья 1:1 Болонья - Торино 2:0 Фиорентина - Болонья 2:1 Болонья - Лацио 1:0
Болонья - Верона 2:0 Сассуоло - Болонья 1:1 Болонья - Фрозиноне 2:1 Интер Милан - Болонья 2:2 Болонья - Эмполи 3:0 Монца - Болонья 0:0 Болонья - Наполи 0:0 Верона - Болонья 0:0 Болонья - Реджана 2:2 Болонья - Кальяри 2:1 Ювентус - Болонья 1:1 Болонья - Милан 0:2 Болонья - Чезена 2:0 АЗ Алкмаар - Болонья 1:0 Утрехт - Болонья 1:2 Болонья - Монако 2:3
Результаты матчей
Салернитана
Болонья
Точный счет
1:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:0
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
1:1
3 раза 43%
0:0
2 раза 29%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
5 раз 71%
2
2 раза 29%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
Точный счет
2:2
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
0:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
8 раз 57%
2
4 раза 29%
1
2 раза 14%
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Салернитана
Болонья
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
52
25
43
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
25
Больше Меньше
52
25
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
68
Больше Меньше
104
410
59
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|12
|2
|1
|37 - 7
|38
|2.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|23 - 9
|36
|3.
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|26 - 18
|29
|4.
|Заявка
|15
|6
|7
|2
|18 - 12
|25
|5.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|27 - 16
|24
|6.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|26 - 18
|24
|7.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|23 - 17
|23
|8.
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|24 - 18
|23
|9.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|16 - 16
|21
|10.
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|16 - 14
|21
|11.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|13 - 16
|20
|12.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|20 - 24
|19
|13.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|16 - 19
|16
|14.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|21 - 26
|15
|15.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|15 - 20
|15
|16.
|Заявка
|15
|1
|9
|5
|12 - 25
|12
|17.
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|9 - 26
|11
|18.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|13 - 22
|11
|19.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|13 - 26
|10
|20.
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|11 - 30
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|12 - 4
|20
|2.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|21 - 5
|19
|3.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|14 - 10
|17
|4.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|18 - 6
|16
|5.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|10 - 4
|16
|6.
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|11 - 4
|15
|7.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|8 - 4
|14
|8.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 6
|13
|9.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|13 - 8
|13
|10.
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|10 - 5
|13
|11.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|7 - 5
|12
|12.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 10
|12
|13.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 9
|11
|14.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 14
|8
|15.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|11 - 13
|8
|16.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|10 - 12
|7
|17.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 11
|6
|18.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 16
|6
|19.
|Заявка
|7
|0
|5
|2
|7 - 12
|5
|20.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 11
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|16 - 2
|19
|2.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 6
|17
|3.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|11 - 5
|16
|4.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|15 - 14
|14
|5.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 9
|10
|6.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|12 - 12
|10
|7.
|Заявка
|8
|1
|6
|1
|8 - 8
|9
|8.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 10
|8
|9.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|10.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 11
|8
|11.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 13
|7
|12.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 15
|7
|13.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 12
|7
|14.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|5 - 13
|7
|15.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 11
|5
|16.
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|7 - 9
|4
|17.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|5 - 11
|4
|18.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 12
|2
|19.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|6 - 14
|2
|20.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 14
|2
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|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|14 (2)
|Милан
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|8 (3)
|Сассуоло
|Берарди Доменико
|7 (3)
|Болонья
|Зиркзее Джошуа
|7 (2)
|Интер Милан
|Чалханоглу Хакан
|7 (2)
|Салернитана
|Дьомбер Норберт
|7
|Верона
|Дуда Ондрей
|1 5
|Аталанта
|Де Рон Мартен
|6
|Милан
|Эрнандес Тео
|6
|Лечче
|Рамадани Юльбер
|6
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Салернитана 1:2 Болонья
Исход игры
Салернитана
17.2% (20)
Ничья
31.9% (37)
Болонья
50.9% (59)
Тотал 2.5
Больше
32.46% (37)
Меньше
67.54% (77)
Обе команды забьют
Да
63.16% (72)
Нет
36.84% (42)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31% (36)
0:1 Болонья
25.9% (30)
1:2 Болонья
19.8% (23)
2:1 Салернитана
10.3% (12)
1:0 Салернитана
4.3% (5)
0:2 Болонья
4.3% (5)
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