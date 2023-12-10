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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 15. Стадион: . Главный судья: Соцца Симоне
Салернитана
1:2
Конец матча
Болонья
0'
0:1
9' Гол
Зиркзее Джошуа
0:2
20' Гол
Зиркзее Джошуа
26' Желтая карточка
Кулибали Лассана
36' Желтая карточка
Чауна Лум
39' Желтая карточка
Маццокки Паскуале
42' Желтая карточка
Диа Булайе
44' Желтая карточка
Зиркзее Джошуа
48' Желтая карточка
Данилюк Флавиус
54' Желтая карточка
Дьомбер Норберт
1:2
75' Гол
Сими Нванкво
85' Желтая карточка
Урбаньски Кацпер
89' Желтая карточка
Кастанос Григорис
90' Красная карточка
Фасио Федерико
90' Желтая карточка
Скорупски Лукаш
90'+8

Ход матча

9'
0:1
Зиркзее Джошуа
20'
0:2
Зиркзее Джошуа
26'
Кулибали Лассана
 
35'
Чауна Лум
Ловато Маттео
 
36'
Чауна Лум
 
39'
Маццокки Паскуале
 
42'
Диа Булайе
 
44'
 
Зиркзее Джошуа
46'
Данилюк Флавиус
Маццокки Паскуале
 
48'
Данилюк Флавиус
 
54'
Дьомбер Норберт
 
64'
Сими Нванкво
Иквуемеси Чуквубуикем
 
64'
Маджоре Джулио
Ленговски Матеуш
 
75'
Сими Нванкво
(Кандрева Антонио)
1:2
76'
 
Урбаньски Кацпер
Ндой Дан
76'
 
Ван Хойдонк Сидней
Зиркзее Джошуа
81'
Кастанос Григорис
Кандрева Антонио
 
81'
 
Эбишер Мишель
Моро Никола
85'
 
Урбаньски Кацпер
89'
Кастанос Григорис
 
90'
Фасио Федерико
 
90'
 
Скорупски Лукаш

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 4 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 5
  • 5 Угловые 1
  • 0 Офсайды 2
  • 20 Нарушения правил 15
  • 7 Жёлтые карточки 3
  • 1 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 340 Количество передач 681
  • 34 Владение мячом, % 66

Владение мячом

Прогнозы 116
Салернитана 17.2% (20)
X 31.9% (37)
Болонья 50.9% (59)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
56
Костиль
Бенуа
66
Ловато
Маттео
23
Дьомбер
Норберт
98
Пирола
Лоренцо
30
Маццокки
Паскуале
87
Кандрева
Антонио
99
Ленговски
Матеуш
18
Кулибали
Лассана
3
Брадарич
Домагой
22
Иквуемеси
Чуквубуикем
10
Диа
Булайе
28
Скорупски
Лукаш
3
Пош
Штефан
31
Бёкема
Сэм
33
Калафьори
Рикардо
15
Кристиансен
Виктор
8
Фройлер
Ремо
6
Моро
Никола
11
Ндой
Дан
19
Фергюсон
Льюис
56
Салемакерс
Алексис
9
Зиркзее
Джошуа
Салернитана
3-5-2
Болонья
4-2-3-1

История личных встреч

Салернитана
Болонья

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

История матчей

СA
2:2
СA
1:1
СA
1:1
СA
3:2

Голы

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1.5
1.5

Среднее время на гол

60
60

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

2
1.5

Среднее время на гол

45
60

Всего голов

7
6

Голов в среднем за матч

1.75
1.5

Тотал матчей

2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

51
60

Бомбардиры внутри турнира

Салернитана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диа Булайе 4 (1) 0.27
Кандрева Антонио 3 0.2
Кастанос Григорис 1 0.07
Иквуемеси Чуквубуикем 1 0.07
Сими Нванкво 1 0.07
Кабрал Жоване 1 0.07
Маццокки Паскуале 0 0
Кулибали Лассана 0 0
Брадарич Домагой 0 0
Чауна Лум 0 0
Болонья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зиркзее Джошуа 7 (1) 0.47
Орсолини Риккардо 4 (1) 0.27
Фергюсон Льюис 3 0.2
Фаббиан Джованни 2 0.13
Де Сильвестри Лоренцо 1 0.07
Ликояннис Хараламбос 1 0.07
Эбишер Мишель 0 0
Бёкема Сэм 0 0
Кристиансен Виктор 0 0
Эль-Аззузи Уссама 0 0

Карточки

Салернитана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дьомбер Норберт 7 0
Маджоре Джулио 4 0
Фасио Федерико 3 0
Маццокки Паскуале 3 0
Кулибали Лассана 3 0
Кастанос Григорис 3 0
Брадарич Домагой 3 0
Индзаги Филиппо 2 0
Ловато Маттео 2 0
Данилюк Флавиус 2 0
Иквуемеси Чуквубуикем 2 0
Кандрева Антонио 1 0
Бохинен Эмиль 1 0
Кабрал Жоване 1 0
Ботхейм Эрик 1 0
Диа Булайе 1 0
Пирола Лоренцо 1 0
Ленговски Матеуш 1 0
Мартеджани Агустин 1 0
Чауна Лум 1 0
Болонья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Салемакерс Алексис 3 1
Мотта Тьяго 4 0
Эбишер Мишель 4 0
Фергюсон Льюис 3 0
Зиркзее Джошуа 3 0
Ндой Дан 3 0
Кристиансен Виктор 3 0
Пош Штефан 2 0
Бёкема Сэм 2 0
Эль-Аззузи Уссама 2 0
Фройлер Ремо 1 0
Скорупски Лукаш 1 0
Ликояннис Хараламбос 1 0
Орсолини Риккардо 1 0
Калафьори Рикардо 1 0
Урбаньски Кацпер 1 0
Фаббиан Джованни 1 0
Корацца Томмазо 1 0

Результаты матчей

Салернитана
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Болонья
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

4
6
Салернитана
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Болонья
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

10
2

Упущенные победы

4
10
Салернитана
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Болонья
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

11
2

Упущенные победы

8
16

Голы по времени матча

Забито

6
6
0 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 3
10 Не забивали 9
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
33%
1
17%
46-60
2
33%
1
17%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

14
7
5 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
3
21%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
14%
1
14%
31-45
2
14%
1
14%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
6
43%
2
29%
76-90

Забито

4
10
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 4
12 Не забивали 9
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
3
30%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
3
30%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
0
0%
3
30%
76-90

Пропущено

14
4
9 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
6 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 3
3
21%
1
25%
1-15
3
21%
2
50%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
3
21%
0
0%
76-90

Забито

10
16
3 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 7
8 Не забивали 4
1
10%
1
6%
1-15
1
10%
5
31%
16-30
1
10%
1
6%
31-45
3
30%
4
25%
46-60
2
20%
2
13%
61-75
2
20%
3
19%
76-90

Пропущено

28
11
14 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 4
13 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 8
6
21%
3
27%
1-15
3
11%
3
27%
16-30
5
18%
1
9%
31-45
4
14%
1
9%
46-60
1
4%
1
9%
61-75
9
32%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

Салернитана
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Фиорентина - Салернитана 3:0 Салернитана - Лацио 2:1 Сассуоло - Салернитана 2:2 Салернитана - Наполи 0:2
Салернитана - Сампдория 4:0 Дженоа - Салернитана 1:0 Салернитана - Кальяри 2:2 Монца - Салернитана 3:0 Салернитана - Интер Милан 0:4 Эмполи - Салернитана 1:0 Салернитана - Фрозиноне 1:1 Салернитана - Торино 0:3 Лечче - Салернитана 2:0 Салернитана - Удинезе 1:1 Рома - Салернитана 2:2 Салернитана - Тернана 1:0 Салернитана - Аугсбург 2:1 Салернитана - Хатайспор 1:6 Фрозиноне - Салернитана 1:1 Салернитана - Пичерно 1:0
Болонья
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Лечче - Болонья 1:1 Болонья - Торино 2:0 Фиорентина - Болонья 2:1 Болонья - Лацио 1:0
Болонья - Верона 2:0 Сассуоло - Болонья 1:1 Болонья - Фрозиноне 2:1 Интер Милан - Болонья 2:2 Болонья - Эмполи 3:0 Монца - Болонья 0:0 Болонья - Наполи 0:0 Верона - Болонья 0:0 Болонья - Реджана 2:2 Болонья - Кальяри 2:1 Ювентус - Болонья 1:1 Болонья - Милан 0:2 Болонья - Чезена 2:0 АЗ Алкмаар - Болонья 1:0 Утрехт - Болонья 1:2 Болонья - Монако 2:3

Результаты матчей

Салернитана
Болонья

Точный счет

1:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:0
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
1:1
3 раза 43%
0:0
2 раза 29%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
5 раз 71%
2
2 раза 29%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Точный счет

2:2
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
0:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
8 раз 57%
2
4 раза 29%
1
2 раза 14%
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Салернитана
Болонья

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
5
2
2
5
1.5
4
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
5
0.5
Больше Меньше
5
2
2
5
1.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
8
0.5
Больше Меньше
10
4
4
10
1.5
5
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 15 12 2 1 37 - 7 38
2.
Ювентус
 Заявка 15 11 3 1 23 - 9 36
3.
Милан
 Заявка 15 9 2 4 26 - 18 29
4.
Болонья
 Заявка 15 6 7 2 18 - 12 25
5.
Рома
 Заявка 14 7 3 4 27 - 16 24
6.
Наполи
 Заявка 15 7 3 5 26 - 18 24
7.
Фиорентина
 Заявка 14 7 2 5 23 - 17 23
8.
Аталанта
 Заявка 15 7 2 6 24 - 18 23
9.
Лацио
 Заявка 15 6 3 6 16 - 16 21
10.
Монца
 Заявка 15 5 6 4 16 - 14 21
11.
Торино
 Заявка 15 5 5 5 13 - 16 20
12.
Фрозиноне
 Заявка 15 5 4 6 20 - 24 19
13.
Лечче
 Заявка 14 3 7 4 16 - 19 16
14.
Сассуоло
 Заявка 14 4 3 7 21 - 26 15
15.
Дженоа
 Заявка 15 4 3 8 15 - 20 15
16.
Удинезе
 Заявка 15 1 9 5 12 - 25 12
17.
Эмполи
 Заявка 14 3 2 9 9 - 26 11
18.
Верона
 Заявка 15 2 5 8 13 - 22 11
19.
Кальяри
 Заявка 14 2 4 8 13 - 26 10
20.
Салернитана
 Заявка 15 1 5 9 11 - 30 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 8 6 2 0 12 - 4 20
2.
Интер Милан
 Заявка 8 6 1 1 21 - 5 19
3.
Фрозиноне
 Заявка 8 5 2 1 14 - 10 17
4.
Рома
 Заявка 7 5 1 1 18 - 6 16
5.
Болонья
 Заявка 7 5 1 1 10 - 4 16
6.
Милан
 Заявка 7 5 0 2 11 - 4 15
7.
Лацио
 Заявка 7 4 2 1 8 - 4 14
8.
Аталанта
 Заявка 7 4 1 2 12 - 6 13
9.
Фиорентина
 Заявка 7 4 1 2 13 - 8 13
10.
Монца
 Заявка 8 3 4 1 10 - 5 13
11.
Торино
 Заявка 7 3 3 1 7 - 5 12
12.
Лечче
 Заявка 8 3 3 2 9 - 10 12
13.
Дженоа
 Заявка 7 3 2 2 10 - 9 11
14.
Кальяри
 Заявка 7 2 2 3 9 - 14 8
15.
Сассуоло
 Заявка 8 2 2 4 11 - 13 8
16.
Наполи
 Заявка 7 2 1 4 10 - 12 7
17.
Верона
 Заявка 7 1 3 3 7 - 11 6
18.
Салернитана
 Заявка 8 1 3 4 7 - 16 6
19.
Удинезе
 Заявка 7 0 5 2 7 - 12 5
20.
Эмполи
 Заявка 7 1 1 5 4 - 11 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 7 6 1 0 16 - 2 19
2.
Наполи
 Заявка 8 5 2 1 16 - 6 17
3.
Ювентус
 Заявка 7 5 1 1 11 - 5 16
4.
Милан
 Заявка 8 4 2 2 15 - 14 14
5.
Фиорентина
 Заявка 7 3 1 3 10 - 9 10
6.
Аталанта
 Заявка 8 3 1 4 12 - 12 10
7.
Болонья
 Заявка 8 1 6 1 8 - 8 9
8.
Рома
 Заявка 7 2 2 3 9 - 10 8
9.
Монца
 Заявка 7 2 2 3 6 - 9 8
10.
Торино
 Заявка 8 2 2 4 6 - 11 8
11.
Сассуоло
 Заявка 6 2 1 3 10 - 13 7
12.
Эмполи
 Заявка 7 2 1 4 5 - 15 7
13.
Лацио
 Заявка 8 2 1 5 8 - 12 7
14.
Удинезе
 Заявка 8 1 4 3 5 - 13 7
15.
Верона
 Заявка 8 1 2 5 6 - 11 5
16.
Лечче
 Заявка 6 0 4 2 7 - 9 4
17.
Дженоа
 Заявка 8 1 1 6 5 - 11 4
18.
Кальяри
 Заявка 7 0 2 5 4 - 12 2
19.
Фрозиноне
 Заявка 7 0 2 5 6 - 14 2
20.
Салернитана
 Заявка 7 0 2 5 4 - 14 2
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  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 14 (2)
Милан Жиру Оливье 8 (3)
Сассуоло Берарди Доменико 7 (3)
Болонья Зиркзее Джошуа 7 (2)
Интер Милан Чалханоглу Хакан 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Салернитана Дьомбер Норберт 7
Верона Дуда Ондрей 1 5
Аталанта Де Рон Мартен 6
Милан Эрнандес Тео 6
Лечче Рамадани Юльбер 6
Весь список
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    Прогнозы 116
    Салернитана 17.2% (20)
    X 31.9% (37)
    Болонья 50.9% (59)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Салернитана 1:2 Болонья

    Исход игры
    Салернитана
    17.2% (20)
    Ничья
    31.9% (37)
    Болонья
    50.9% (59)
    Тотал 2.5
    Больше
    32.46% (37)
    Меньше
    67.54% (77)
    Обе команды забьют
    Да
    63.16% (72)
    Нет
    36.84% (42)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    31% (36)
    0:1 Болонья
    25.9% (30)
    1:2 Болонья
    19.8% (23)
    2:1 Салернитана
    10.3% (12)
    1:0 Салернитана
    4.3% (5)
    0:2 Болонья
    4.3% (5)
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