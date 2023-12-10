Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

87' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

86' Чауна Лум навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

85' Рефери не любит споров - именно за это Урбаньски Кацпер сейчас получил желтую

84' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

83' Салернитана совершает вбрасывание на половине поля противника

83' Болонья совершает вбрасывание на своей половине поля

81' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

81' Болонья совершает вбрасывание на своей половине поля

80' Салернитана совершает вбрасывание на своей половине поля

80' Фройлер Ремо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

75' Г О О О О Л - Сими Нванкво забивает с правой ноги!

72' Болонья совершает вбрасывание на своей половине поля

71' Скорупски Лукаш взял и забрал мяч на выходе

71' Чауна Лум навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

69' Удар от ворот произведет Салернитана

69' Фергюсон Льюис из команды Болонья своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

67' Удар от ворот произведет Салернитана

67' Моро Никола оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

67' Фергюсон Льюис из команды Болонья своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

66' Оооо... вот это был удар! Фергюсон Льюис должен был забить с этой позиции.

66' Хорошую попытку сделал Фергюсон Льюис . Удар в створ, но вратарь начеку

65' Матч возобновлен

65' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

64' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Удар от ворот произведет Салернитана

58' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Удар от ворот произведет Болонья

55' Болонья совершает вбрасывание на своей половине поля

55' Болонья совершает вбрасывание на своей половине поля

54' Дьомбер Норберт получил желтую карточку от судьи

51' Хорошую попытку сделал Иквуемеси Чуквубуикем . Удар в створ, но вратарь начеку

50' Удар от ворот произведет Салернитана

50' Брадарич Домагой выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Салернитана совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Удар от ворот произведет Салернитана

48' Данилюк Флавиус - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

47' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Болонья совершает вбрасывание на своей половине поля