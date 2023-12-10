  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 15. Стадион: . Главный судья: Массими Лука
Фрозиноне
0:0
Перерыв
Торино
0'
9' Желтая карточка
Ойоно Энтони
16' Желтая карточка
Жорже Кайо
45' Желтая карточка
Родригес Рикардо

Ход матча

9'
Ойоно Энтони
 
16'
Жорже Кайо
 
45'
 
Родригес Рикардо

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 6
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 196 Количество передач 178
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Прогнозы 123
Фрозиноне 14.6% (18)
X 48.8% (60)
Торино 36.6% (45)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Фрозиноне
Ничья
Торино
4.03
3.80
3.40
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
80
Турати
Стефано
30
Монтеризи
Иларио
5
Околи
Меме
6
Романьоли
Симоне
16
Гарритано
Лука
4
Брешианини
Марко
14
Джелли
Франческо
22
Ойоно
Энтони
18
Соуле
Матиас
9
Жорже
Кайо
27
Ибрагимович
Арийон
32
Милинкович-Савич
Ваня
61
Тамез
Адриен
4
Буонджорно
Алессандро
13
Родригес
Рикардо
19
Белланова
Рауль
27
Войвода
Мергим
28
Риччи
Самуэле
8
Илич
Иван
16
Влашич
Никола
9
Санабрия
Антонио
91
Сапата
Дуван
Фрозиноне
3-4-3
Торино
3-4-1-2

История личных встреч

Фрозиноне
Торино

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы

9 матчей

33.3%
11.1%
55.6%
3 победы 1 ничья 5 побед

Первый тайм

33.3%
22.2%
44.5%
3 победы 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы

История матчей

К
1:2
СA
1:2
СA
3:2
СA
4:2
СA
1:2
СB
1:0
СB
1:2
СB
3:1
СB
2:2

Голы

Всего голов

5
9

Голов в среднем за матч

1.25
1.8

Среднее время на гол

72
50

Всего голов

12
6

Голов в среднем за матч

2.4
1.5

Среднее время на гол

37
60

Всего голов

17
15

Голов в среднем за матч

1.89
1.67

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

47
54

Бомбардиры внутри турнира

Фрозиноне
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соуле Матиас 6 (1) 0.4
Брешианини Марко 2 0.13
Маццители Лука 2 0.13
Монтеризи Иларио 2 0.13
Харрауи Абдау 2 (1) 0.13
Рейньер Жезус 1 0.07
Романьоли Симоне 1 0.07
Лирола Поль 1 0.07
Ибрагимович Арийон 1 0.07
Хеддира Валид 1 (1) 0.07
Чуни Марвин 1 0.07
Марчицца Риккардо 0 0
Ойоно Энтони 0 0
Торино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сапата Дуван 4 0.27
Радоньич Неманья 3 0.2
Буонджорно Алессандро 2 0.13
Санабрия Антонио 2 (1) 0.13
Влашич Никола 1 0.07
Илич Иван 1 0.07
Шуурс Перр 1 0.07
Тамез Адриен 0 0
Риччи Самуэле 0 0
Белланова Рауль 0 0

Карточки

Фрозиноне
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Барренечеа Энцо 5 0
Маццители Лука 3 1
Околи Меме 4 0
Ойоно Энтони 4 0
Романьоли Симоне 2 0
Джелли Франческо 2 0
Казо Джузеппе 2 0
Рейньер Жезус 2 0
Соуле Матиас 2 0
Бурабия Мехди 1 0
Марчицца Риккардо 1 0
Баэс Хайме 1 0
Лирола Поль 1 0
Брешианини Марко 1 0
Жорже Кайо 1 0
Торино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Линетти Кароль 5 0
Белланова Рауль 4 0
Юрич Иван II 2 1
Тамез Адриен 3 0
Родригес Рикардо 2 0
Лазаро Валентино 2 0
Шуурс Перр 2 0
Пеллегри Пьетро 2 0
Буонджорно Алессандро 2 0
Гинейтис Гвидас 2 0
Паро Маттео 1 0
Санабрия Антонио 1 0
Радоньич Неманья 1 0
Милинкович-Савич Ваня 1 0
Риччи Самуэле 1 0
Илич Иван 1 0
Сек Демба 1 0

Результаты матчей

Фрозиноне
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Торино
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
86% (6)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

2
2
Фрозиноне
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Торино
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

13
3

Упущенные победы

1
7
Фрозиноне
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
14% (2)
21% (3)
Торино
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
71% (10)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

19
3

Упущенные победы

3
9

Голы по времени матча

Забито

14
6
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 3
7 Не забивали 10
2
14%
1
17%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
3
21%
3
50%
31-45
1
7%
2
33%
46-60
4
29%
0
0%
61-75
3
21%
0
0%
76-90

Пропущено

10
11
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
1
10%
0
0%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
2
20%
3
27%
31-45
1
10%
3
27%
46-60
0
0%
4
36%
61-75
3
30%
1
9%
76-90

Забито

6
7
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
10 Не забивали 10
1
17%
1
14%
1-15
1
17%
1
14%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
1
17%
3
43%
76-90

Пропущено

14
5
5 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
3
21%
1
20%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
3
21%
1
20%
46-60
2
14%
2
40%
61-75
4
29%
1
20%
76-90

Забито

20
13
9 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 6
3 Не забивали 6
3
15%
2
15%
1-15
2
10%
1
8%
16-30
4
20%
3
23%
31-45
2
10%
3
23%
46-60
5
25%
1
8%
61-75
4
20%
3
23%
76-90

Пропущено

24
16
11 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 8
1
4%
0
0%
1-15
6
25%
1
6%
16-30
4
17%
3
19%
31-45
4
17%
4
25%
46-60
2
8%
6
38%
61-75
7
29%
29%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Фрозиноне
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Милан - Фрозиноне 3:1 Фрозиноне - Дженоа 2:1 Интер Милан - Фрозиноне 2:0 Фрозиноне - Эмполи 2:1
Торино - Фрозиноне 1:2 Кальяри - Фрозиноне 4:3 Болонья - Фрозиноне 2:1 Фрозиноне - Верона 2:1 Рома - Фрозиноне 2:0 Фрозиноне - Фиорентина 1:1 Салернитана - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Сассуоло 4:2 Удинезе - Фрозиноне 0:0 Фрозиноне - Аталанта 2:1 Фрозиноне - Наполи 1:3 Фрозиноне - Пиза 1:0 Фрозиноне - Козенца 3:3 Фрозиноне - Салернитана 1:1 Фрозиноне - ФК Фьорентино 10:0 Фрозиноне - Мондрагон 7:0
Торино
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Торино - Аталанта 3:0 Болонья - Торино 2:0 Монца - Торино 1:1 Торино - Сассуоло 2:1
Торино - Фрозиноне 1:2 Лечче - Торино 0:1 Торино - Интер Милан 0:3 Ювентус - Торино 2:0 Торино - Верона 0:0 Лацио - Торино 2:0 Торино - Рома 1:1 Салернитана - Торино 0:3 Торино - Дженоа 1:0 Милан - Торино 4:1 Торино - Кальяри 0:0 Торино - ФералпиСало 2:1 Реймс - Торино 2:1 Ланс - Торино 0:0 Торино - Модена 2:1 Торино - ФералпиСало 2:0

Результаты матчей

Фрозиноне
Торино

Точный счет

2:1
4 раза 57%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

2
4 раза 57%
1
2 раза 29%
4
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

2:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
2:0
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
3
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
3
1 раз 14%

Точный счет

2:1
5 раз 36%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
2:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:3
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
3
2 раза 14%
2
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Фрозиноне
Торино

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
1.5
Больше Меньше
2
5
1
6
2.5
1
6
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
4
3
1
6
1.5
1
6
1
6
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
8
6
6
8
1.5
3
11
2
12
2.5
2
12
1
13
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 15 12 2 1 37 - 7 38
2.
Ювентус
 Заявка 15 11 3 1 23 - 9 36
3.
Милан
 Заявка 15 9 2 4 26 - 18 29
4.
Рома
 Заявка 14 7 3 4 27 - 16 24
5.
Наполи
 Заявка 15 7 3 5 26 - 18 24
6.
Фиорентина
 Заявка 14 7 2 5 23 - 17 23
7.
Аталанта
 Заявка 15 7 2 6 24 - 18 23
8.
Болонья
 Заявка 14 5 7 2 16 - 11 22
9.
Лацио
 Заявка 15 6 3 6 16 - 16 21
10.
Торино
 0:0 Заявка 15 5 5 5 13 - 16 20
11.
Фрозиноне
 0:0 Заявка 15 5 4 6 20 - 24 19
12.
Монца
 Заявка 14 4 6 4 15 - 14 18
13.
Лечче
 Заявка 14 3 7 4 16 - 19 16
14.
Дженоа
 Заявка 14 4 3 7 15 - 19 15
15.
Сассуоло
 Заявка 14 4 3 7 21 - 26 15
16.
Удинезе
 Заявка 15 1 9 5 12 - 25 12
17.
Эмполи
 Заявка 14 3 2 9 9 - 26 11
18.
Верона
 Заявка 15 2 5 8 13 - 22 11
19.
Кальяри
 Заявка 14 2 4 8 13 - 26 10
20.
Салернитана
 Заявка 14 1 5 8 10 - 28 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 8 6 2 0 12 - 4 20
2.
Интер Милан
 Заявка 8 6 1 1 21 - 5 19
3.
Фрозиноне
 0:0 Заявка 8 5 2 1 14 - 10 17
4.
Рома
 Заявка 7 5 1 1 18 - 6 16
5.
Болонья
 Заявка 7 5 1 1 10 - 4 16
6.
Милан
 Заявка 7 5 0 2 11 - 4 15
7.
Лацио
 Заявка 7 4 2 1 8 - 4 14
8.
Аталанта
 Заявка 7 4 1 2 12 - 6 13
9.
Фиорентина
 Заявка 7 4 1 2 13 - 8 13
10.
Торино
 0:0 Заявка 7 3 3 1 7 - 5 12
11.
Лечче
 Заявка 8 3 3 2 9 - 10 12
12.
Дженоа
 Заявка 7 3 2 2 10 - 9 11
13.
Монца
 Заявка 7 2 4 1 9 - 5 10
14.
Кальяри
 Заявка 7 2 2 3 9 - 14 8
15.
Сассуоло
 Заявка 8 2 2 4 11 - 13 8
16.
Наполи
 Заявка 7 2 1 4 10 - 12 7
17.
Верона
 Заявка 7 1 3 3 7 - 11 6
18.
Салернитана
 Заявка 7 1 3 3 6 - 14 6
19.
Удинезе
 Заявка 7 0 5 2 7 - 12 5
20.
Эмполи
 Заявка 7 1 1 5 4 - 11 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 7 6 1 0 16 - 2 19
2.
Наполи
 Заявка 8 5 2 1 16 - 6 17
3.
Ювентус
 Заявка 7 5 1 1 11 - 5 16
4.
Милан
 Заявка 8 4 2 2 15 - 14 14
5.
Фиорентина
 Заявка 7 3 1 3 10 - 9 10
6.
Аталанта
 Заявка 8 3 1 4 12 - 12 10
7.
Рома
 Заявка 7 2 2 3 9 - 10 8
8.
Монца
 Заявка 7 2 2 3 6 - 9 8
9.
Торино
 0:0 Заявка 8 2 2 4 6 - 11 8
10.
Сассуоло
 Заявка 6 2 1 3 10 - 13 7
11.
Эмполи
 Заявка 7 2 1 4 5 - 15 7
12.
Лацио
 Заявка 8 2 1 5 8 - 12 7
13.
Удинезе
 Заявка 8 1 4 3 5 - 13 7
14.
Болонья
 Заявка 7 0 6 1 6 - 7 6
15.
Верона
 Заявка 8 1 2 5 6 - 11 5
16.
Лечче
 Заявка 6 0 4 2 7 - 9 4
17.
Дженоа
 Заявка 7 1 1 5 5 - 10 4
18.
Фрозиноне
 0:0 Заявка 7 0 2 5 6 - 14 2
19.
Кальяри
 Заявка 7 0 2 5 4 - 12 2
20.
Салернитана
 Заявка 7 0 2 5 4 - 14 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 14 (2)
Милан Жиру Оливье 8 (3)
Сассуоло Берарди Доменико 7 (3)
Интер Милан Чалханоглу Хакан 7 (2)
Интер Милан Тюрам Маркус 6 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Верона Дуда Ондрей 1 5
Аталанта Де Рон Мартен 6
Салернитана Дьомбер Норберт 6
Милан Эрнандес Тео 6
Лечче Рамадани Юльбер 6
Весь список
Установите приложение LiveResult
Приложение Лайврезалт для АндройдаПриложение Лайврезалта для Ios
Будь в соцсетях с LiveResult
Прогнозы в Telegram и VK.
Новости спорта в Telegram и VK.
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 50'
    Контроль мяча: Фрозиноне: 52%, Торино: 48%.
  • 50'
    Околи Меме из команды Фрозиноне перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 49'
    Торино начинает контратаку
  • 49'
    Илич Иван выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 48'
    Торино пытается что-то создать.
  • 48'
    Родригес Рикардо совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Benito Stirpe. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:1 – на это поставили 46.3% пользователей.
      Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
      BetBoom
      ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 123
    Фрозиноне 14.6% (18)
    X 48.8% (60)
    Торино 36.6% (45)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Фрозиноне
    Ничья
    Торино
    4.03
    3.80
    3.40
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
    Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
    Где смотреть матч Фрозиноне 0:0 Торино онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Фрозиноне 0:0 Торино

    Исход игры
    Фрозиноне
    14.6% (18)
    Ничья
    48.8% (60)
    Торино
    36.6% (45)
    Тотал 2.5
    Больше
    28.07% (32)
    Меньше
    71.93% (82)
    Обе команды забьют
    Да
    78.07% (89)
    Нет
    21.93% (25)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    46.3% (57)
    1:2 Торино
    18.7% (23)
    0:1 Торино
    14.6% (18)
    2:1 Фрозиноне
    6.5% (8)
    1:0 Фрозиноне
    4.9% (6)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Фрозиноне
    Торино
    Бонусы букмекеров
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (11) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     