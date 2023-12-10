Тур: 15. Стадион: Бенито Стирпе. Главный судья: Массими Лука
0'
9' Желтая карточкаОйоно Энтони
16' Желтая карточкаЖорже Кайо
45' Желтая карточкаРодригес Рикардо
Ход матча
9'
16'
45'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 0
-
2 Угловые 3
-
0 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 6
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
196 Количество передач 178
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
22
Ойоно
Энтони
18
Соуле
Матиас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Ойоно ЭнтониПолузащитник
-
18 Соуле МатиасНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
20 Лирола ПольЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Чуни МарвинНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ди Франческо Эусебио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
61 Тамез АдриенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
91 Сапата ДуванНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
71 Попа МихайВратарь
- Защитник
-
26 Джиджи КоффиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Сазонов СабаПолузащитник
-
23 Сек ДембаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Юрич Иван
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Фрозиноне
Торино
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы
9 матчей
33.3%
11.1%
55.6%
3 победы 1 ничья 5 побед
Первый тайм
33.3%
22.2%
44.5%
3 победы 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
9
Голов в среднем за матч
1.25
1.8
Среднее время на гол
72
50
Всего голов
12
6
Голов в среднем за матч
2.4
1.5
Среднее время на гол
37
60
Всего голов
17
15
Голов в среднем за матч
1.89
1.67
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
47
54
Бомбардиры внутри турнира
Фрозиноне
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соуле Матиас
|6 (1)
|0.4
|Брешианини Марко
|2
|0.13
|Маццители Лука
|2
|0.13
|Монтеризи Иларио
|2
|0.13
|Харрауи Абдау
|2 (1)
|0.13
|Рейньер Жезус
|1
|0.07
|Романьоли Симоне
|1
|0.07
|Лирола Поль
|1
|0.07
|Ибрагимович Арийон
|1
|0.07
|Хеддира Валид
|1 (1)
|0.07
|Чуни Марвин
|1
|0.07
|Марчицца Риккардо
|0
|0
|Ойоно Энтони
|0
|0
Торино
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сапата Дуван
|4
|0.27
|Радоньич Неманья
|3
|0.2
|Буонджорно Алессандро
|2
|0.13
|Санабрия Антонио
|2 (1)
|0.13
|Влашич Никола
|1
|0.07
|Илич Иван
|1
|0.07
|Шуурс Перр
|1
|0.07
|Тамез Адриен
|0
|0
|Риччи Самуэле
|0
|0
|Белланова Рауль
|0
|0
Карточки
Фрозиноне
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Барренечеа Энцо
|5
|0
|Маццители Лука
|3
|1
|Околи Меме
|4
|0
|Ойоно Энтони
|4
|0
|Романьоли Симоне
|2
|0
|Джелли Франческо
|2
|0
|Казо Джузеппе
|2
|0
|Рейньер Жезус
|2
|0
|Соуле Матиас
|2
|0
|Бурабия Мехди
|1
|0
|Марчицца Риккардо
|1
|0
|Баэс Хайме
|1
|0
|Лирола Поль
|1
|0
|Брешианини Марко
|1
|0
|Жорже Кайо
|1
|0
Торино
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Линетти Кароль
|5
|0
|Белланова Рауль
|4
|0
|Юрич Иван II
|2
|1
|Тамез Адриен
|3
|0
|Родригес Рикардо
|2
|0
|Лазаро Валентино
|2
|0
|Шуурс Перр
|2
|0
|Пеллегри Пьетро
|2
|0
|Буонджорно Алессандро
|2
|0
|Гинейтис Гвидас
|2
|0
|Паро Маттео
|1
|0
|Санабрия Антонио
|1
|0
|Радоньич Неманья
|1
|0
|Милинкович-Савич Ваня
|1
|0
|Риччи Самуэле
|1
|0
|Илич Иван
|1
|0
|Сек Демба
|1
|0
Результаты матчей
Фрозиноне
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Торино
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
86% (6)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
2
2
Фрозиноне
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Торино
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
13
3
Упущенные победы
1
7
Фрозиноне
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
14% (2)
21% (3)
Торино
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
71% (10)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
19
3
Упущенные победы
3
9
Голы по времени матча
Забито
14
6
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 3
7 Не забивали 10
2
14%
1
17%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
3
21%
3
50%
31-45
1
7%
2
33%
46-60
4
29%
0
0%
61-75
3
21%
0
0%
76-90
Пропущено
10
11
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
1
10%
0
0%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
2
20%
3
27%
31-45
1
10%
3
27%
46-60
0
0%
4
36%
61-75
3
30%
1
9%
76-90
Забито
6
7
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
10 Не забивали 10
1
17%
1
14%
1-15
1
17%
1
14%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
1
17%
3
43%
76-90
Пропущено
14
5
5 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
3
21%
1
20%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
3
21%
1
20%
46-60
2
14%
2
40%
61-75
4
29%
1
20%
76-90
Забито
20
13
9 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 6
3 Не забивали 6
3
15%
2
15%
1-15
2
10%
1
8%
16-30
4
20%
3
23%
31-45
2
10%
3
23%
46-60
5
25%
1
8%
61-75
4
20%
3
23%
76-90
Пропущено
24
16
11 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 8
1
4%
0
0%
1-15
6
25%
1
6%
16-30
4
17%
3
19%
31-45
4
17%
4
25%
46-60
2
8%
6
38%
61-75
7
29%
29%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Фрозиноне
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Милан - Фрозиноне 3:1 Фрозиноне - Дженоа 2:1 Интер Милан - Фрозиноне 2:0 Фрозиноне - Эмполи 2:1
Торино - Фрозиноне 1:2 Кальяри - Фрозиноне 4:3 Болонья - Фрозиноне 2:1 Фрозиноне - Верона 2:1 Рома - Фрозиноне 2:0 Фрозиноне - Фиорентина 1:1 Салернитана - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Сассуоло 4:2 Удинезе - Фрозиноне 0:0 Фрозиноне - Аталанта 2:1 Фрозиноне - Наполи 1:3 Фрозиноне - Пиза 1:0 Фрозиноне - Козенца 3:3 Фрозиноне - Салернитана 1:1 Фрозиноне - ФК Фьорентино 10:0 Фрозиноне - Мондрагон 7:0
Торино
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Торино - Аталанта 3:0 Болонья - Торино 2:0 Монца - Торино 1:1 Торино - Сассуоло 2:1
Торино - Фрозиноне 1:2 Лечче - Торино 0:1 Торино - Интер Милан 0:3 Ювентус - Торино 2:0 Торино - Верона 0:0 Лацио - Торино 2:0 Торино - Рома 1:1 Салернитана - Торино 0:3 Торино - Дженоа 1:0 Милан - Торино 4:1 Торино - Кальяри 0:0 Торино - ФералпиСало 2:1 Реймс - Торино 2:1 Ланс - Торино 0:0 Торино - Модена 2:1 Торино - ФералпиСало 2:0
Результаты матчей
Фрозиноне
Торино
Точный счет
2:1
4 раза 57%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
Точное количество голов
2
4 раза 57%
1
2 раза 29%
4
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
2:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
2:0
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
3
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
3
1 раз 14%
Точный счет
2:1
5 раз 36%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
2:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:3
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
3
2 раза 14%
2
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Фрозиноне
Торино
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
25
16
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
43
16
16
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
86
68
311
212
212
113
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|12
|2
|1
|37 - 7
|38
|2.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|23 - 9
|36
|3.
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|26 - 18
|29
|4.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|27 - 16
|24
|5.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|26 - 18
|24
|6.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|23 - 17
|23
|7.
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|24 - 18
|23
|8.
|Заявка
|14
|5
|7
|2
|16 - 11
|22
|9.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|16 - 16
|21
|10.
|0:0 Заявка
|15
|5
|5
|5
|13 - 16
|20
|11.
|0:0 Заявка
|15
|5
|4
|6
|20 - 24
|19
|12.
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|15 - 14
|18
|13.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|16 - 19
|16
|14.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|15 - 19
|15
|15.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|21 - 26
|15
|16.
|Заявка
|15
|1
|9
|5
|12 - 25
|12
|17.
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|9 - 26
|11
|18.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|13 - 22
|11
|19.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|13 - 26
|10
|20.
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|10 - 28
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|12 - 4
|20
|2.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|21 - 5
|19
|3.
|0:0 Заявка
|8
|5
|2
|1
|14 - 10
|17
|4.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|18 - 6
|16
|5.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|10 - 4
|16
|6.
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|11 - 4
|15
|7.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|8 - 4
|14
|8.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 6
|13
|9.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|13 - 8
|13
|10.
|0:0 Заявка
|7
|3
|3
|1
|7 - 5
|12
|11.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 10
|12
|12.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 9
|11
|13.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|9 - 5
|10
|14.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 14
|8
|15.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|11 - 13
|8
|16.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|10 - 12
|7
|17.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 11
|6
|18.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 14
|6
|19.
|Заявка
|7
|0
|5
|2
|7 - 12
|5
|20.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 11
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|16 - 2
|19
|2.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 6
|17
|3.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|11 - 5
|16
|4.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|15 - 14
|14
|5.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 9
|10
|6.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|12 - 12
|10
|7.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 10
|8
|8.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|9.
|0:0 Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 11
|8
|10.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 13
|7
|11.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 15
|7
|12.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 12
|7
|13.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|5 - 13
|7
|14.
|Заявка
|7
|0
|6
|1
|6 - 7
|6
|15.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 11
|5
|16.
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|7 - 9
|4
|17.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 10
|4
|18.
|0:0 Заявка
|7
|0
|2
|5
|6 - 14
|2
|19.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 12
|2
|20.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 14
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
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|1 5
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|Де Рон Мартен
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|Салернитана
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|Милан
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|6
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Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Фрозиноне 0:0 Торино
Исход игры
Фрозиноне
14.6% (18)
Ничья
48.8% (60)
Торино
36.6% (45)
Тотал 2.5
Больше
28.07% (32)
Меньше
71.93% (82)
Обе команды забьют
Да
78.07% (89)
Нет
21.93% (25)
Популярный счёт
1:1 Ничья
46.3% (57)
1:2 Торино
18.7% (23)
0:1 Торино
14.6% (18)
2:1 Фрозиноне
6.5% (8)
1:0 Фрозиноне
4.9% (6)
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