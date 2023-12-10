Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

91' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

91' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Торино

90' Илич Иван из команды Торино своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

89' Удар от ворот произведет Торино

88' Валид Кеддира оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

88' Стефано Турати из команды Фрозиноне перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

88' Лазаро Валентино навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

87' Удар от ворот произведет Фрозиноне

85' Хорошую попытку сделал Карамо Янн . Удар в створ, но вратарь начеку

85' Торино идет вперед с потенциально опасной атакой.

84' Фрозиноне совершает вбрасывание на половине поля противника

84' Монтеризи Иларио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' Тактическая замена. Жорже Кайо уходит с поля и его заменяет Валид Кеддира

83' Лазаро Валентино навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

79' Удар от ворот произведет Торино

79' Соуле Матиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Удар от ворот произведет Фрозиноне

77' Хорошую попытку сделал Казо Джузеппе . Удар в створ, но вратарь начеку

76' Фрозиноне совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Фрозиноне совершает вбрасывание на половине поля противника

75' Удар от ворот произведет Фрозиноне

73' Хорошую попытку сделал Сапата Дуван . Удар в створ, но вратарь начеку

73' Карамо Янн из команды Торино своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

72' Удар от ворот произведет Фрозиноне

70' Торино совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Илич Иван выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Фрозиноне совершает вбрасывание на половине поля противника

68' Джиджи Коффи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Удар от ворот произведет Фрозиноне

67' Белланова Рауль из команды Торино своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

66' Стефано Турати из команды Фрозиноне перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

66' Белланова Рауль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Фрозиноне совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Околи Меме выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Торино совершает вбрасывание на своей половине поля

61' Торино совершает вбрасывание на своей половине поля

61' Фрозиноне совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Монтеризи Иларио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Торино совершает вбрасывание на своей половине поля

59' Буонджорно Алессандро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Гарритано Лука выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Тамез Адриен совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

57' Гарритано Лука тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

56' Соуле Матиас из команды Фрозиноне своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

56' Гарритано Лука пробует нанести удар издали, но Ваня Милинкович-Савич держит все под контролем

54' Матч возобновлен

54' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

53' Торино совершает вбрасывание на своей половине поля

52' Войвода Мергим из команды Торино своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

52' Буонджорно Алессандро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Ибрагимович Арийон навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

51' Хорошую попытку сделал Жорже Кайо . Удар в створ, но вратарь начеку

51' Ибрагимович Арийон из команды Фрозиноне своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

51' Ибрагимович Арийон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Фрозиноне совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Удар от ворот произведет Фрозиноне

48' Тамез Адриен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Сапата Дуван пробует нанести удар издали, но Стефано Турати держит все под контролем

47' Торино совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Риччи Самуэле выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Удар от ворот произведет Торино