Тур: 15. Стадион: Ю Повер Стадиум. Главный судья: Giuseppe Collu
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
46 Владение мячом, % 54
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
22
Васкес
Хоан
47
Бадель
Милан
19
Ретеги
Матео
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
66 Гори СтефаноВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Бондо ВарренПолузащитник
-
24 Марич МиркоНападающий
-
47 Мота ДаниНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Палладино Раффаэле
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Васкес ХоанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Бадель МиланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Ретеги МатеоНападающий
- Запасные игроки
-
16 Леали НиколаВратарь
- Вратарь
-
13 Бани МаттиаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Ягелло ФилипПолузащитник
-
25 Кутлу БерканПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Экубан КалебНападающий
- Нападающий
-
40 Фини СейдуНападающий
-
Главный тренер: Джилардино Альберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Бомбардиры внутри турнира
Монца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Колпани Андреа
|6
|0.4
|Коломбо Лоренцо
|3
|0.2
|Кальдирола Лука
|1
|0.07
|Гальярдини Роберто
|1
|0.07
|Карбони Валентин
|1
|0.07
|Пессина Маттео
|1 (1)
|0.07
|Марич Мирко
|1
|0.07
|Виньято Самуэле
|1
|0.07
|Кирьякопулос Георгиос
|0
|0
|Чиурриа Патрик
|0
|0
|Перейра Педру II
|0
|0
|Биринделли Самуэле
|0
|0
Дженоа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гудмундссон Альберт
|5
|0.33
|Ретеги Матео
|3
|0.2
|Малиновский Руслан
|2
|0.13
|Торсби Мортен
|1
|0.07
|Дрэгушин Раду
|1
|0.07
|Бани Маттиа
|1
|0.07
|Бираски Давиде
|1
|0.07
|Мессиас Жуниор
|1
|0.07
|Френдруп Мортен
|0
|0
|Стротман Кевин
|0
|0
|Бадель Милан
|0
|0
|Хапс Ридгесиано
|0
|0
|Де Винтер Кони
|0
|0
Карточки
Монца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мари Пабло
|4
|0
|Кальдирола Лука
|2
|1
|Д'Амброзио Данило
|2
|1
|Иццо Армандо
|3
|0
|Биринделли Самуэле
|3
|0
|Гальярдини Роберто
|2
|0
|Чиурриа Патрик
|2
|0
|Пессина Маттео
|2
|0
|Мачин Хосе
|2
|0
|Кирьякопулос Георгиос
|2
|0
|Виньято Самуэле
|2
|0
|Палладино Раффаэле
|1
|0
|Перейра Педру II
|1
|0
|Мота Дани
|1
|0
|Коломбо Лоренцо
|1
|0
|Карбони Валентин
|1
|0
Дженоа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Малиновский Руслан
|5
|0
|Бани Маттиа
|5
|0
|Де Винтер Кони
|4
|0
|Мартинес Хосеп
|2
|1
|Джилардино Альберто
|3
|0
|Бадель Милан
|3
|0
|Ретеги Матео
|3
|0
|Френдруп Мортен
|3
|0
|Аарон Мартин
|1
|1
|Стротман Кевин
|2
|0
|Сабелли Стефано
|2
|0
|Гудмундссон Альберт
|2
|0
|Фольякко Алессандро
|2
|0
|Васкес Хоан
|1
|0
|Торсби Мортен
|1
|0
Результаты матчей
Монца
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Дженоа
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
5
Монца
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Дженоа
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
14% (1)
86% (6)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
6
5
Упущенные победы
6
9
Монца
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Дженоа
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
6
5
Упущенные победы
10
14
Голы по времени матча
Забито
9
6
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 10
1
11%
1
17%
1-15
3
33%
1
17%
16-30
1
11%
2
33%
31-45
1
11%
1
17%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
1
17%
76-90
Пропущено
5
9
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
20%
1
11%
46-60
1
20%
2
22%
61-75
1
20%
4
44%
76-90
Забито
6
10
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 5
10 Не забивали 8
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
5
50%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
3
50%
1
10%
61-75
1
17%
1
10%
76-90
Пропущено
9
9
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
3
33%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
22%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
11%
1
11%
61-75
3
33%
3
33%
76-90
Забито
15
16
7 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 7
4 Не забивали 4
1
7%
2
13%
1-15
3
20%
1
6%
16-30
3
20%
7
44%
31-45
1
7%
3
19%
46-60
4
27%
1
6%
61-75
3
20%
2
13%
76-90
Пропущено
14
18
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
5
36%
2
11%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
2
14%
2
11%
31-45
1
7%
2
11%
46-60
2
14%
3
17%
61-75
4
29%
7
39%
76-90
Результаты последних матчей
Монца
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Монца - Ювентус 1:2 Кальяри - Монца 1:1 Монца - Торино 1:1 Верона - Монца 1:3
Монца - Удинезе 1:1 Рома - Монца 1:0 Монца - Салернитана 3:0 Сассуоло - Монца 0:1 Монца - Болонья 0:0 Лацио - Монца 1:1 Монца - Лечче 1:1 Аталанта - Монца 3:0 Монца - Эмполи 2:0 Интер Милан - Монца 2:0 Монца - Реджана 1:2 Монца - Милан 1:1 Монца - Вис Пезаро 3:0 Монца - Джиана Эрминио 5:1 Монца - Реал Виченца 5:0 Монца - Нува Камуния 11:0
Дженоа
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Лацио - Дженоа 1:0 Дженоа - Эмполи 1:1 Фрозиноне - Дженоа 2:1 Дженоа - Верона 1:0
Кальяри - Дженоа 2:1 Дженоа - Реджана 2:1 Дженоа - Салернитана 1:0 Аталанта - Дженоа 2:0 Дженоа - Милан 0:1 Удинезе - Дженоа 2:2 Дженоа - Рома 4:1 Лечче - Дженоа 1:0 Дженоа - Наполи 2:2 Торино - Дженоа 1:0 Лацио - Дженоа 0:1 Дженоа - Фиорентина 1:4 Дженоа - Модена 4:3 Кремонезе - Дженоа 0:0 Дженоа - Монако 1:0 Дженоа - Венеция 1:4
Результаты матчей
Монца
Дженоа
Точный счет
1:1
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
3
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
Точный счет
1:1
5 раз 36%
2:0
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:0
4 раза 29%
0:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
3
2 раза 14%
2
1 раз 7%
1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Монца
Дженоа
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
61
25
25
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
43
16
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
104
311
311
212
113
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|12
|2
|1
|37 - 7
|38
|2.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|23 - 9
|36
|3.
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|26 - 18
|29
|4.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|27 - 16
|24
|5.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|26 - 18
|24
|6.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|23 - 17
|23
|7.
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|24 - 18
|23
|8.
|Заявка
|14
|5
|7
|2
|16 - 11
|22
|9.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|16 - 16
|21
|10.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|13 - 16
|20
|11.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|20 - 24
|19
|12.
|0:0 Заявка
|15
|4
|7
|4
|15 - 14
|19
|13.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|16 - 19
|16
|14.
|0:0 Заявка
|15
|4
|4
|7
|15 - 19
|16
|15.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|21 - 26
|15
|16.
|Заявка
|15
|1
|9
|5
|12 - 25
|12
|17.
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|9 - 26
|11
|18.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|13 - 22
|11
|19.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|13 - 26
|10
|20.
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|10 - 28
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|12 - 4
|20
|2.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|21 - 5
|19
|3.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|14 - 10
|17
|4.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|18 - 6
|16
|5.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|10 - 4
|16
|6.
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|11 - 4
|15
|7.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|8 - 4
|14
|8.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 6
|13
|9.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|13 - 8
|13
|10.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|7 - 5
|12
|11.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 10
|12
|12.
|0:0 Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 9
|11
|13.
|0:0 Заявка
|8
|2
|5
|1
|9 - 5
|11
|14.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 14
|8
|15.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|11 - 13
|8
|16.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|10 - 12
|7
|17.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 11
|6
|18.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 14
|6
|19.
|Заявка
|7
|0
|5
|2
|7 - 12
|5
|20.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 11
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|16 - 2
|19
|2.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 6
|17
|3.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|11 - 5
|16
|4.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|15 - 14
|14
|5.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 9
|10
|6.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|12 - 12
|10
|7.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 10
|8
|8.
|0:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|9.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 11
|8
|10.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 13
|7
|11.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 15
|7
|12.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 12
|7
|13.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|5 - 13
|7
|14.
|Заявка
|7
|0
|6
|1
|6 - 7
|6
|15.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 11
|5
|16.
|0:0 Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 10
|5
|17.
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|7 - 9
|4
|18.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|6 - 14
|2
|19.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 12
|2
|20.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 14
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|14 (2)
|Милан
|Жиру Оливье
|8 (3)
|Сассуоло
|Берарди Доменико
|7 (3)
|Интер Милан
|Чалханоглу Хакан
|7 (2)
|Интер Милан
|Тюрам Маркус
|6 (6)
|Верона
|Дуда Ондрей
|1 5
|Аталанта
|Де Рон Мартен
|6
|Салернитана
|Дьомбер Норберт
|6
|Милан
|Эрнандес Тео
|6
|Лечче
|Рамадани Юльбер
|6
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Монца 0:0 Дженоа
Исход игры
Монца
59.3% (70)
Ничья
32.2% (38)
Дженоа
8.5% (10)
Тотал 2.5
Больше
28.32% (32)
Меньше
71.68% (81)
Обе команды забьют
Да
57.52% (65)
Нет
42.48% (48)
Популярный счёт
1:0 Монца
33.9% (40)
1:1 Ничья
28% (33)
2:1 Монца
20.3% (24)
1:2 Дженоа
5.9% (7)
0:0 Ничья
3.4% (4)
0:1 Дженоа
1.7% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!