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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 15. Стадион: . Главный судья: Giuseppe Collu
Монца
0:0
Первый тайм: 12'
Дженоа
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Прогнозы 118
Монца 59.3% (70)
X 32.2% (38)
Дженоа 8.5% (10)
Все прогнозы
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
16
Ди
Грегорио
Микеле
13
Перейра
Педру
II
33
Д'Амброзио
Данило
44
Карбони
Андреа
77
Кирьякопулос
Георгиос
6
Гальярдини
Роберто
32
Пессина
Маттео
28
Колпани
Андреа
21
Карбони
Валентин
84
Чиурриа
Патрик
9
Коломбо
Лоренцо
1
Мартинес
Хосеп
4
Де
Винтер
Кони
5
Дрэгушин
Раду
22
Васкес
Хоан
20
Сабелли
Стефано
10
Мессиас
Жуниор
47
Бадель
Милан
32
Френдруп
Мортен
55
Хапс
Ридгесиано
11
Гудмундссон
Альберт
19
Ретеги
Матео
Монца
4-2-3-1
Дженоа
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Монца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Колпани Андреа 6 0.4
Коломбо Лоренцо 3 0.2
Кальдирола Лука 1 0.07
Гальярдини Роберто 1 0.07
Карбони Валентин 1 0.07
Пессина Маттео 1 (1) 0.07
Марич Мирко 1 0.07
Виньято Самуэле 1 0.07
Кирьякопулос Георгиос 0 0
Чиурриа Патрик 0 0
Перейра Педру II 0 0
Биринделли Самуэле 0 0
Дженоа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гудмундссон Альберт 5 0.33
Ретеги Матео 3 0.2
Малиновский Руслан 2 0.13
Торсби Мортен 1 0.07
Дрэгушин Раду 1 0.07
Бани Маттиа 1 0.07
Бираски Давиде 1 0.07
Мессиас Жуниор 1 0.07
Френдруп Мортен 0 0
Стротман Кевин 0 0
Бадель Милан 0 0
Хапс Ридгесиано 0 0
Де Винтер Кони 0 0

Карточки

Монца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мари Пабло 4 0
Кальдирола Лука 2 1
Д'Амброзио Данило 2 1
Иццо Армандо 3 0
Биринделли Самуэле 3 0
Гальярдини Роберто 2 0
Чиурриа Патрик 2 0
Пессина Маттео 2 0
Мачин Хосе 2 0
Кирьякопулос Георгиос 2 0
Виньято Самуэле 2 0
Палладино Раффаэле 1 0
Перейра Педру II 1 0
Мота Дани 1 0
Коломбо Лоренцо 1 0
Карбони Валентин 1 0
Дженоа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Малиновский Руслан 5 0
Бани Маттиа 5 0
Де Винтер Кони 4 0
Мартинес Хосеп 2 1
Джилардино Альберто 3 0
Бадель Милан 3 0
Ретеги Матео 3 0
Френдруп Мортен 3 0
Аарон Мартин 1 1
Стротман Кевин 2 0
Сабелли Стефано 2 0
Гудмундссон Альберт 2 0
Фольякко Алессандро 2 0
Васкес Хоан 1 0
Торсби Мортен 1 0

Результаты матчей

Монца
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Дженоа
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
5
Монца
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Дженоа
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
14% (1)
86% (6)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

6
5

Упущенные победы

6
9
Монца
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Дженоа
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

6
5

Упущенные победы

10
14

Голы по времени матча

Забито

9
6
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 10
1
11%
1
17%
1-15
3
33%
1
17%
16-30
1
11%
2
33%
31-45
1
11%
1
17%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
1
17%
76-90

Пропущено

5
9
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
20%
1
11%
46-60
1
20%
2
22%
61-75
1
20%
4
44%
76-90

Забито

6
10
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 5
10 Не забивали 8
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
5
50%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
3
50%
1
10%
61-75
1
17%
1
10%
76-90

Пропущено

9
9
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
3
33%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
22%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
11%
1
11%
61-75
3
33%
3
33%
76-90

Забито

15
16
7 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 7
4 Не забивали 4
1
7%
2
13%
1-15
3
20%
1
6%
16-30
3
20%
7
44%
31-45
1
7%
3
19%
46-60
4
27%
1
6%
61-75
3
20%
2
13%
76-90

Пропущено

14
18
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
5
36%
2
11%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
2
14%
2
11%
31-45
1
7%
2
11%
46-60
2
14%
3
17%
61-75
4
29%
7
39%
76-90

Результаты последних матчей

Монца
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Монца - Ювентус 1:2 Кальяри - Монца 1:1 Монца - Торино 1:1 Верона - Монца 1:3
Монца - Удинезе 1:1 Рома - Монца 1:0 Монца - Салернитана 3:0 Сассуоло - Монца 0:1 Монца - Болонья 0:0 Лацио - Монца 1:1 Монца - Лечче 1:1 Аталанта - Монца 3:0 Монца - Эмполи 2:0 Интер Милан - Монца 2:0 Монца - Реджана 1:2 Монца - Милан 1:1 Монца - Вис Пезаро 3:0 Монца - Джиана Эрминио 5:1 Монца - Реал Виченца 5:0 Монца - Нува Камуния 11:0
Дженоа
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Лацио - Дженоа 1:0 Дженоа - Эмполи 1:1 Фрозиноне - Дженоа 2:1 Дженоа - Верона 1:0
Кальяри - Дженоа 2:1 Дженоа - Реджана 2:1 Дженоа - Салернитана 1:0 Аталанта - Дженоа 2:0 Дженоа - Милан 0:1 Удинезе - Дженоа 2:2 Дженоа - Рома 4:1 Лечче - Дженоа 1:0 Дженоа - Наполи 2:2 Торино - Дженоа 1:0 Лацио - Дженоа 0:1 Дженоа - Фиорентина 1:4 Дженоа - Модена 4:3 Кремонезе - Дженоа 0:0 Дженоа - Монако 1:0 Дженоа - Венеция 1:4

Результаты матчей

Монца
Дженоа

Точный счет

1:1
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
3
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%

Точный счет

1:1
5 раз 36%
2:0
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:0
4 раза 29%
0:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
3
2 раза 14%
2
1 раз 7%
1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Монца
Дженоа

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
6
1
2
5
1.5
2
5
1
6
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
4
3
1
6
1.5
1
6
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
10
4
3
11
1.5
3
11
2
12
2.5
1
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 15 12 2 1 37 - 7 38
2.
Ювентус
 Заявка 15 11 3 1 23 - 9 36
3.
Милан
 Заявка 15 9 2 4 26 - 18 29
4.
Рома
 Заявка 14 7 3 4 27 - 16 24
5.
Наполи
 Заявка 15 7 3 5 26 - 18 24
6.
Фиорентина
 Заявка 14 7 2 5 23 - 17 23
7.
Аталанта
 Заявка 15 7 2 6 24 - 18 23
8.
Болонья
 Заявка 14 5 7 2 16 - 11 22
9.
Лацио
 Заявка 15 6 3 6 16 - 16 21
10.
Торино
 Заявка 15 5 5 5 13 - 16 20
11.
Фрозиноне
 Заявка 15 5 4 6 20 - 24 19
12.
Монца
 0:0 Заявка 15 4 7 4 15 - 14 19
13.
Лечче
 Заявка 14 3 7 4 16 - 19 16
14.
Дженоа
 0:0 Заявка 15 4 4 7 15 - 19 16
15.
Сассуоло
 Заявка 14 4 3 7 21 - 26 15
16.
Удинезе
 Заявка 15 1 9 5 12 - 25 12
17.
Эмполи
 Заявка 14 3 2 9 9 - 26 11
18.
Верона
 Заявка 15 2 5 8 13 - 22 11
19.
Кальяри
 Заявка 14 2 4 8 13 - 26 10
20.
Салернитана
 Заявка 14 1 5 8 10 - 28 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 8 6 2 0 12 - 4 20
2.
Интер Милан
 Заявка 8 6 1 1 21 - 5 19
3.
Фрозиноне
 Заявка 8 5 2 1 14 - 10 17
4.
Рома
 Заявка 7 5 1 1 18 - 6 16
5.
Болонья
 Заявка 7 5 1 1 10 - 4 16
6.
Милан
 Заявка 7 5 0 2 11 - 4 15
7.
Лацио
 Заявка 7 4 2 1 8 - 4 14
8.
Аталанта
 Заявка 7 4 1 2 12 - 6 13
9.
Фиорентина
 Заявка 7 4 1 2 13 - 8 13
10.
Торино
 Заявка 7 3 3 1 7 - 5 12
11.
Лечче
 Заявка 8 3 3 2 9 - 10 12
12.
Дженоа
 0:0 Заявка 7 3 2 2 10 - 9 11
13.
Монца
 0:0 Заявка 8 2 5 1 9 - 5 11
14.
Кальяри
 Заявка 7 2 2 3 9 - 14 8
15.
Сассуоло
 Заявка 8 2 2 4 11 - 13 8
16.
Наполи
 Заявка 7 2 1 4 10 - 12 7
17.
Верона
 Заявка 7 1 3 3 7 - 11 6
18.
Салернитана
 Заявка 7 1 3 3 6 - 14 6
19.
Удинезе
 Заявка 7 0 5 2 7 - 12 5
20.
Эмполи
 Заявка 7 1 1 5 4 - 11 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 7 6 1 0 16 - 2 19
2.
Наполи
 Заявка 8 5 2 1 16 - 6 17
3.
Ювентус
 Заявка 7 5 1 1 11 - 5 16
4.
Милан
 Заявка 8 4 2 2 15 - 14 14
5.
Фиорентина
 Заявка 7 3 1 3 10 - 9 10
6.
Аталанта
 Заявка 8 3 1 4 12 - 12 10
7.
Рома
 Заявка 7 2 2 3 9 - 10 8
8.
Монца
 0:0 Заявка 7 2 2 3 6 - 9 8
9.
Торино
 Заявка 8 2 2 4 6 - 11 8
10.
Сассуоло
 Заявка 6 2 1 3 10 - 13 7
11.
Эмполи
 Заявка 7 2 1 4 5 - 15 7
12.
Лацио
 Заявка 8 2 1 5 8 - 12 7
13.
Удинезе
 Заявка 8 1 4 3 5 - 13 7
14.
Болонья
 Заявка 7 0 6 1 6 - 7 6
15.
Верона
 Заявка 8 1 2 5 6 - 11 5
16.
Дженоа
 0:0 Заявка 8 1 2 5 5 - 10 5
17.
Лечче
 Заявка 6 0 4 2 7 - 9 4
18.
Фрозиноне
 Заявка 7 0 2 5 6 - 14 2
19.
Кальяри
 Заявка 7 0 2 5 4 - 12 2
20.
Салернитана
 Заявка 7 0 2 5 4 - 14 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 14 (2)
Милан Жиру Оливье 8 (3)
Сассуоло Берарди Доменико 7 (3)
Интер Милан Чалханоглу Хакан 7 (2)
Интер Милан Тюрам Маркус 6 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Верона Дуда Ондрей 1 5
Аталанта Де Рон Мартен 6
Салернитана Дьомбер Норберт 6
Милан Эрнандес Тео 6
Лечче Рамадани Юльбер 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 12'
    Удар от ворот произведет Дженоа
  • 12'
    Монца пытается что-то создать.
  • 11'
    Колпани Андреа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 11'
    Дженоа совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 11'
    Дженоа совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 10'
    Контроль мяча: Монца: 46%, Дженоа: 54%.
  • 10'
    Монца пытается что-то создать.
  • 9'
    Дженоа совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 9'
    Судья сигнализирует, что Васкес Хоан из команды Дженоа поставил подножку. Пострадал Колпани Андреа
  • 8'
    Дженоа совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 7'
    Дженоа пытается что-то создать.
  • 6'
    Дженоа совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 5'
    Монца совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 5'
    Дженоа пытается что-то создать.
  • 5'
    Контроль мяча: Монца: 61%, Дженоа: 39%.
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    • 4'
      Де Винтер Кони выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 4'
      Монца пытается что-то создать.
    • 3'
      Васкес Хоан успешно блокирует удар.
    • 3'
      Коломбо Лоренцо нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 3'
      Монца пытается что-то создать.
    • 3'
      Дженоа совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 2'
      Дженоа совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 2'
      Монца совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 2'
      Френдруп Мортен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 1'
      Колпани Андреа из команды Монца разыграл угловой с правого угла.
    • 1'
      Васкес Хоан из команды Дженоа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 1'
      Монца пытается что-то создать.
    • 1'
      Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
    • 1'
      Сегодня прохладно для игры в футбол.
    • 1'
      Дженоа начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на U-Power Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:0 – на это поставили 33.9% пользователей.
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    Прогнозы 118
    Монца 59.3% (70)
    X 32.2% (38)
    Дженоа 8.5% (10)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Монца
    Ничья
    Дженоа
    2.28
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    3.20
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    4.05
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Монца 0:0 Дженоа

    Исход игры
    Монца
    59.3% (70)
    Ничья
    32.2% (38)
    Дженоа
    8.5% (10)
    Тотал 2.5
    Больше
    28.32% (32)
    Меньше
    71.68% (81)
    Обе команды забьют
    Да
    57.52% (65)
    Нет
    42.48% (48)
    Популярный счёт
    1:0 Монца
    33.9% (40)
    1:1 Ничья
    28% (33)
    2:1 Монца
    20.3% (24)
    1:2 Дженоа
    5.9% (7)
    0:0 Ничья
    3.4% (4)
    0:1 Дженоа
    1.7% (2)
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    Монца
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