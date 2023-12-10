Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

86' Френдруп Мортен получил желтую карточку от судьи

86' Удар от ворот произведет Монца

85' Оооо... вот это был удар! Дрэгушин Раду должен был забить с этой позиции.

85' Дрэгушин Раду оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

85' Гудмундссон Альберт создает голевую возможность для своего партнера по команде.

83' Г О О О О Л - Мота Дани забивает с правой ноги!

83' Перейра Педру II создает голевую возможность для своего партнера по команде.

83' Монца совершает вбрасывание на своей половине поля

82' Дженоа совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Мартинес Хосеп взял и забрал мяч на выходе

80' Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон

79' Дженоа совершает вбрасывание на половине поля противника

79' Матч возобновлен

79' Жуниор Мессиас получил легкую травму, и его заменил Хефти Сильван

78' Жуниор Мессиас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

78' Матч остановлен

77' Жуниор Мессиас нанес удар, но тот был заблокирован.

76' Гудмундссон Альберт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

76' Монца совершает вбрасывание на своей половине поля

75' Жуниор Мессиас из команды Дженоа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

74' Монца совершает вбрасывание на половине поля противника

71' Удар от ворот произведет Монца

71' Матч возобновлен

71' Ох, нехорошо это выглядит. Д'Амброзио Данило получил травму и медбригада забирает его с поля.

71' Д'Амброзио Данило на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

70' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

69' Удар от ворот произведет Монца

69' Дженоа совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Матч возобновлен

68' Колпани Андреа на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

68' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

68' Хапс Ридгесиано выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Пессина Маттео выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Монца совершает вбрасывание на своей половине поля

67' Дженоа совершает вбрасывание на половине поля противника

67' Жуниор Мессиас из команды Дженоа подал угловой слева.

65' Кирьякопулос Георгиос получил желтую карточку от судьи

64' Удар от ворот произведет Монца

64' Жуниор Мессиас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

63' Удар от ворот произведет Монца

63' Оооо... вот это был удар! Ретеги Матео должен был забить с этой позиции.

62' Ретеги Матео оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

62' Жуниор Мессиас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

62' Гудмундссон Альберт из команды Дженоа своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

61' Де Винтер Кони выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Мартинес Хосеп взял и забрал мяч на выходе

57' Монца совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Удар от ворот произведет Монца

56' Гудмундссон Альберт из команды Дженоа своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

55' Карбони Андреа наказан за толчок Жуниор Мессиас

55' Хорошую попытку сделал Пессина Маттео . Удар в створ, но вратарь начеку

54' Удар от ворот произведет Монца

54' Жуниор Мессиас не смог попасть в створ ударом издали

53' Дженоа совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Жуниор Мессиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Монца совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Удар от ворот произведет Дженоа

51' Гудмундссон Альберт пробил со штрафного прямо в стенку

48' Монца совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Де Винтер Кони выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Гальярдини Роберто выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Дженоа совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Дженоа совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Дженоа совершает вбрасывание на половине поля противника