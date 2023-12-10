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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 15. Стадион: . Главный судья: Giuseppe Collu
Монца
1:0
Конец матча
Дженоа
0'
34' Желтая карточка
Васкес Хоан
65' Желтая карточка
Кирьякопулос Георгиос
1:0
83' Гол
Мота Дани
86' Желтая карточка
Френдруп Мортен
90'+5

Ход матча

34'
 
Васкес Хоан
56'
Марич Мирко
Коломбо Лоренцо
 
57'
Мота Дани
Карбони Валентин
 
65'
Кирьякопулос Георгиос
 
72'
Акпа-Акпро Жан-Даниэль
Гальярдини Роберто
 
72'
Мачин Хосе
Чиурриа Патрик
 
78'
 
Фини Сейду
Хапс Ридгесиано
79'
 
Хефти Сильван
Мессиас Жуниор
83'
Мота Дани
(Перейра Педру II)
1:0
86'
 
Френдруп Мортен
87'
Донати Джулио
Колпани Андреа
 
88'
 
Экубан Калеб
Сабелли Стефано

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 7
  • 3 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 3
  • 2 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 444 Количество передач 415
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 118
Монца 59.3% (70)
X 32.2% (38)
Дженоа 8.5% (10)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
16
Ди
Грегорио
Микеле
13
Перейра
Педру
II
33
Д'Амброзио
Данило
44
Карбони
Андреа
77
Кирьякопулос
Георгиос
6
Гальярдини
Роберто
32
Пессина
Маттео
28
Колпани
Андреа
21
Карбони
Валентин
84
Чиурриа
Патрик
9
Коломбо
Лоренцо
1
Мартинес
Хосеп
4
Де
Винтер
Кони
5
Дрэгушин
Раду
22
Васкес
Хоан
20
Сабелли
Стефано
10
Мессиас
Жуниор
47
Бадель
Милан
32
Френдруп
Мортен
55
Хапс
Ридгесиано
11
Гудмундссон
Альберт
19
Ретеги
Матео
Монца
4-2-3-1
Дженоа
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Монца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Колпани Андреа 6 0.4
Коломбо Лоренцо 3 0.2
Кальдирола Лука 1 0.07
Гальярдини Роберто 1 0.07
Карбони Валентин 1 0.07
Пессина Маттео 1 (1) 0.07
Марич Мирко 1 0.07
Мота Дани 1 0.07
Виньято Самуэле 1 0.07
Кирьякопулос Георгиос 0 0
Перейра Педру II 0 0
Чиурриа Патрик 0 0
Биринделли Самуэле 0 0
Дженоа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гудмундссон Альберт 5 0.33
Ретеги Матео 3 0.2
Малиновский Руслан 2 0.13
Торсби Мортен 1 0.07
Дрэгушин Раду 1 0.07
Бани Маттиа 1 0.07
Бираски Давиде 1 0.07
Мессиас Жуниор 1 0.07
Френдруп Мортен 0 0
Стротман Кевин 0 0
Бадель Милан 0 0
Хапс Ридгесиано 0 0
Де Винтер Кони 0 0

Карточки

Монца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мари Пабло 4 0
Кальдирола Лука 2 1
Д'Амброзио Данило 2 1
Иццо Армандо 3 0
Биринделли Самуэле 3 0
Кирьякопулос Георгиос 3 0
Гальярдини Роберто 2 0
Чиурриа Патрик 2 0
Пессина Маттео 2 0
Мачин Хосе 2 0
Виньято Самуэле 2 0
Палладино Раффаэле 1 0
Перейра Педру II 1 0
Мота Дани 1 0
Коломбо Лоренцо 1 0
Карбони Валентин 1 0
Дженоа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Малиновский Руслан 5 0
Бани Маттиа 5 0
Френдруп Мортен 4 0
Де Винтер Кони 4 0
Мартинес Хосеп 2 1
Джилардино Альберто 3 0
Бадель Милан 3 0
Ретеги Матео 3 0
Аарон Мартин 1 1
Стротман Кевин 2 0
Васкес Хоан 2 0
Сабелли Стефано 2 0
Гудмундссон Альберт 2 0
Фольякко Алессандро 2 0
Торсби Мортен 1 0

Результаты матчей

Монца
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Дженоа
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
5
Монца
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Дженоа
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
25% (2)
75% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
13% (1)
88% (7)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

6
5

Упущенные победы

6
9
Монца
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Дженоа
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

6
5

Упущенные победы

10
14

Голы по времени матча

Забито

10
6
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 11
1
10%
1
17%
1-15
3
30%
1
17%
16-30
1
10%
2
33%
31-45
1
10%
1
17%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
1
17%
76-90

Пропущено

5
10
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 7
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
20%
1
10%
46-60
1
20%
2
20%
61-75
1
20%
5
50%
76-90

Забито

6
10
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 5
11 Не забивали 9
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
5
50%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
3
50%
1
10%
61-75
1
17%
1
10%
76-90

Пропущено

9
9
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
3
33%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
22%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
11%
1
11%
61-75
3
33%
3
33%
76-90

Забито

16
16
7 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 7
4 Не забивали 5
1
6%
2
13%
1-15
3
19%
1
6%
16-30
3
19%
7
44%
31-45
1
6%
3
19%
46-60
4
25%
1
6%
61-75
4
25%
2
13%
76-90

Пропущено

14
19
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 12
5
36%
2
11%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
2
14%
2
11%
31-45
1
7%
2
11%
46-60
2
14%
3
16%
61-75
4
29%
8
42%
76-90

Результаты последних матчей

Монца
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Монца - Ювентус 1:2 Кальяри - Монца 1:1 Монца - Торино 1:1 Верона - Монца 1:3
Монца - Удинезе 1:1 Рома - Монца 1:0 Монца - Салернитана 3:0 Сассуоло - Монца 0:1 Монца - Болонья 0:0 Лацио - Монца 1:1 Монца - Лечче 1:1 Аталанта - Монца 3:0 Монца - Эмполи 2:0 Интер Милан - Монца 2:0 Монца - Реджана 1:2 Монца - Милан 1:1 Монца - Вис Пезаро 3:0 Монца - Джиана Эрминио 5:1 Монца - Реал Виченца 5:0 Монца - Нува Камуния 11:0
Дженоа
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Лацио - Дженоа 1:0 Дженоа - Эмполи 1:1 Фрозиноне - Дженоа 2:1 Дженоа - Верона 1:0
Кальяри - Дженоа 2:1 Дженоа - Реджана 2:1 Дженоа - Салернитана 1:0 Аталанта - Дженоа 2:0 Дженоа - Милан 0:1 Удинезе - Дженоа 2:2 Дженоа - Рома 4:1 Лечче - Дженоа 1:0 Дженоа - Наполи 2:2 Торино - Дженоа 1:0 Лацио - Дженоа 0:1 Дженоа - Фиорентина 1:4 Дженоа - Модена 4:3 Кремонезе - Дженоа 0:0 Дженоа - Монако 1:0 Дженоа - Венеция 1:4

Результаты матчей

Монца
Дженоа

Точный счет

1:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
5 раз 63%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
1:0
3 раза 38%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
3
1 раз 14%
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%

Точный счет

1:1
5 раз 33%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:0
5 раз 33%
0:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 53%
0
4 раза 27%
3
2 раза 13%
2
1 раз 7%
1
7 раз 47%
0
5 раз 33%
2
2 раза 13%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Монца
Дженоа

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
6
1
2
6
1.5
2
5
1
7
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
4
4
1
6
1.5
1
7
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
10
5
3
12
1.5
3
12
2
13
2.5
1
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 15 12 2 1 37 - 7 38
2.
Ювентус
 Заявка 15 11 3 1 23 - 9 36
3.
Милан
 Заявка 15 9 2 4 26 - 18 29
4.
Болонья
 2:0 Заявка 15 6 7 2 18 - 11 25
5.
Рома
 Заявка 14 7 3 4 27 - 16 24
6.
Наполи
 Заявка 15 7 3 5 26 - 18 24
7.
Фиорентина
 Заявка 14 7 2 5 23 - 17 23
8.
Аталанта
 Заявка 15 7 2 6 24 - 18 23
9.
Лацио
 Заявка 15 6 3 6 16 - 16 21
10.
Монца
 Заявка 15 5 6 4 16 - 14 21
11.
Торино
 Заявка 15 5 5 5 13 - 16 20
12.
Фрозиноне
 Заявка 15 5 4 6 20 - 24 19
13.
Лечче
 Заявка 14 3 7 4 16 - 19 16
14.
Сассуоло
 Заявка 14 4 3 7 21 - 26 15
15.
Дженоа
 Заявка 15 4 3 8 15 - 20 15
16.
Удинезе
 Заявка 15 1 9 5 12 - 25 12
17.
Эмполи
 Заявка 14 3 2 9 9 - 26 11
18.
Верона
 Заявка 15 2 5 8 13 - 22 11
19.
Кальяри
 Заявка 14 2 4 8 13 - 26 10
20.
Салернитана
 0:2 Заявка 15 1 5 9 10 - 30 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 8 6 2 0 12 - 4 20
2.
Интер Милан
 Заявка 8 6 1 1 21 - 5 19
3.
Фрозиноне
 Заявка 8 5 2 1 14 - 10 17
4.
Рома
 Заявка 7 5 1 1 18 - 6 16
5.
Болонья
 2:0 Заявка 7 5 1 1 10 - 4 16
6.
Милан
 Заявка 7 5 0 2 11 - 4 15
7.
Лацио
 Заявка 7 4 2 1 8 - 4 14
8.
Аталанта
 Заявка 7 4 1 2 12 - 6 13
9.
Фиорентина
 Заявка 7 4 1 2 13 - 8 13
10.
Монца
 Заявка 8 3 4 1 10 - 5 13
11.
Торино
 Заявка 7 3 3 1 7 - 5 12
12.
Лечче
 Заявка 8 3 3 2 9 - 10 12
13.
Дженоа
 Заявка 7 3 2 2 10 - 9 11
14.
Кальяри
 Заявка 7 2 2 3 9 - 14 8
15.
Сассуоло
 Заявка 8 2 2 4 11 - 13 8
16.
Наполи
 Заявка 7 2 1 4 10 - 12 7
17.
Верона
 Заявка 7 1 3 3 7 - 11 6
18.
Салернитана
 0:2 Заявка 8 1 3 4 6 - 16 6
19.
Удинезе
 Заявка 7 0 5 2 7 - 12 5
20.
Эмполи
 Заявка 7 1 1 5 4 - 11 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 7 6 1 0 16 - 2 19
2.
Наполи
 Заявка 8 5 2 1 16 - 6 17
3.
Ювентус
 Заявка 7 5 1 1 11 - 5 16
4.
Милан
 Заявка 8 4 2 2 15 - 14 14
5.
Фиорентина
 Заявка 7 3 1 3 10 - 9 10
6.
Аталанта
 Заявка 8 3 1 4 12 - 12 10
7.
Болонья
 2:0 Заявка 8 1 6 1 8 - 7 9
8.
Рома
 Заявка 7 2 2 3 9 - 10 8
9.
Монца
 Заявка 7 2 2 3 6 - 9 8
10.
Торино
 Заявка 8 2 2 4 6 - 11 8
11.
Сассуоло
 Заявка 6 2 1 3 10 - 13 7
12.
Эмполи
 Заявка 7 2 1 4 5 - 15 7
13.
Лацио
 Заявка 8 2 1 5 8 - 12 7
14.
Удинезе
 Заявка 8 1 4 3 5 - 13 7
15.
Верона
 Заявка 8 1 2 5 6 - 11 5
16.
Лечче
 Заявка 6 0 4 2 7 - 9 4
17.
Дженоа
 Заявка 8 1 1 6 5 - 11 4
18.
Кальяри
 Заявка 7 0 2 5 4 - 12 2
19.
Фрозиноне
 Заявка 7 0 2 5 6 - 14 2
20.
Салернитана
 0:2 Заявка 7 0 2 5 4 - 14 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 14 (2)
Милан Жиру Оливье 8 (3)
Сассуоло Берарди Доменико 7 (3)
Болонья Зиркзее Джошуа 7 (2)
Интер Милан Чалханоглу Хакан 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Верона Дуда Ондрей 1 5
Аталанта Де Рон Мартен 6
Салернитана Дьомбер Норберт 6
Милан Эрнандес Тео 6
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    • 91'
      Монца совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
    • 90'
      Контроль мяча: Монца: 52%, Дженоа: 48%.
    • 90'
      Судья сигнализирует, что Марич Мирко из команды Монца поставил подножку. Пострадал Бадель Милан
    • 89'
      Хорошую попытку сделал Мота Дани. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 89'
      Монца пытается что-то создать.
    • 89'
      Дженоа пытается что-то создать.
    • 88'
      Дженоа совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 88'
      Тактическая замена. Сабелли Стефано уходит с поля и его заменяет Экубан Калеб
    • 88'
      Дженоа совершает вбрасывание на половине поля противника
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на U-Power Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 118
    Монца 59.3% (70)
    X 32.2% (38)
    Дженоа 8.5% (10)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Монца 1:0 Дженоа

    Исход игры
    Монца
    59.3% (70)
    Ничья
    32.2% (38)
    Дженоа
    8.5% (10)
    Тотал 2.5
    Больше
    28.32% (32)
    Меньше
    71.68% (81)
    Обе команды забьют
    Да
    57.52% (65)
    Нет
    42.48% (48)
    Популярный счёт
    1:0 Монца
    33.9% (40)
    1:1 Ничья
    28% (33)
    2:1 Монца
    20.3% (24)
    1:2 Дженоа
    5.9% (7)
    0:0 Ничья
    3.4% (4)
    0:1 Дженоа
    1.7% (2)
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