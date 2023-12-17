Тур: 17. Стадион: Айнтрахт (Брауншвейг).
0:1
Первый тайм: 33'
0'
0:1
14' Гол в свои воротаКраусе Робин
18' Желтая карточкаТомяк Борис
28' Желтая карточкаРашль Тобиас
Ход матча
14'
0:1
18'
28'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
2 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
45 Владение мячом, % 55
19
Донкор
Антон
39
Краусе
Робин
44
Johan
Gomez
18
Краль
Юлиан
33
Эльведи
Ян
37
Дурм
Эрик
20
Рашль
Тобиас
29
Тачи
Ричмонд
13
Бойд
Терренс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Донкор АнтонЗащитник
-
39 Краусе РобинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Johan GomezНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Касали ТиноВратарь
-
23 Виб ДанилоЗащитник
-
27 Киевски НикоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Амин ЮссефПолузащитник
-
11 Ихорст ЛукНападающий
-
24 Сиди АлассанНападающий
-
Главный тренер: Шернинг Даниел
- Основной состав
-
18 Краль ЮлианВратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Эльведи ЯнЗащитник
-
37 Дурм ЭрикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Рашль ТобиасПолузащитник
-
29 Тачи РичмондПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Бойд ТерренсНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Цук ХендрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Нихус ЮлианПолузащитник
- Полузащитник
-
31 Цолински БенПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Граммозис Димитриос
История личных встреч
Айнтрахт Бр
Кайзерслаутерн
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед
11 матчей
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Первый тайм
63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед
19 матчей
26.3%
47.4%
26.3%
5 побед 9 ничьих 5 побед
Первый тайм
21.1%
57.9%
21%
4 победы 11 ничьих 4 победы
Второй тайм
31.6%
36.8%
31.6%
6 побед 7 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
8
Голов в среднем за матч
0.9
0.89
Среднее время на гол
100
101
Всего голов
5
12
Голов в среднем за матч
0.56
1.2
Среднее время на гол
162
75
Всего голов
14
20
Голов в среднем за матч
0.74
1.05
Тотал матчей
2.5
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
12
Больше 63%
Меньше 37%
7
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
122
85
Бомбардиры внутри турнира
Айнтрахт Бр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кауфманн Фабио
|4
|0.24
|Уджа Энтони
|3
|0.18
|Иванов Роберт
|1
|0.06
|Донкор Антон
|1
|0.06
|Хельгасон Торир
|1
|0.06
|Крюгер Флориан
|1
|0.06
|Филипп Райан
|1
|0.06
|Бисакшич Эрмин
|1
|0.06
|Johan Gomez
|1
|0.06
|Краусе Робин
|0
|0
|Декарли Сауло
|0
|0
|Мультауп Маурице
|0
|0
Кайзерслаутерн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ахе Рагнар
|6
|0.35
|Риттер Марлон
|4
|0.24
|Томяк Борис
|4 (2)
|0.24
|Тачи Ричмонд
|2
|0.12
|Бойд Терренс
|2
|0.12
|Краус Кевин II
|2 (1)
|0.12
|Циммер Жан
|1
|0.06
|Пухач Тымотеуш
|1
|0.06
|Рашль Тобиас
|1
|0.06
|Туре Альмами
|1
|0.06
|Опоку Аарон
|1
|0.06
|Нихус Юлиан
|1
|0.06
|Редондо Кенни
|0
|0
|Клемент Филипп
|0
|0
|Ганслик Даниэль
|0
|0
Карточки
Айнтрахт Бр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Николау Яннис
|4
|2
|Кауфманн Фабио
|5
|0
|Hasan Kurucay
|3
|1
|Краусе Робин
|4
|0
|Иванов Роберт
|4
|0
|Декарли Сауло
|3
|0
|Johan Gomez
|3
|0
|Берендт Бриан
|1
|1
|Бисакшич Эрмин
|2
|0
|Виб Данило
|2
|0
|Гризбек Себастьян
|1
|0
|Маркс Ян-Хендрик
|1
|0
|Хельгасон Торир
|1
|0
|Риттмюллер Марвин
|1
|0
Кайзерслаутерн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Томяк Борис
|2
|2
|Пухач Тымотеуш
|4
|0
|Нихус Юлиан
|4
|0
|Риттер Марлон
|3
|0
|Редондо Кенни
|3
|0
|Сольдо Никола
|3
|0
|Бойд Терренс
|2
|0
|Циммер Жан
|2
|0
|Эльведи Ян
|2
|0
|Краль Юлиан
|2
|0
|Рашль Тобиас
|2
|0
|Луте Андреас
|0
|1
|Аремю Афииз
|0
|1
|Цолински Бен
|1
|0
|Опоку Аарон
|1
|0
|Краус Кевин II
|1
|0
|Тачи Ричмонд
|1
|0
Результаты матчей
Айнтрахт Бр
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Кайзерслаутерн
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
5
7
Айнтрахт Бр
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
88% (7)
13% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Кайзерслаутерн
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
15
9
Упущенные победы
3
15
Айнтрахт Бр
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (8)
25% (4)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
Кайзерслаутерн
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
19% (3)
38% (6)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
17
10
Упущенные победы
8
22
Голы по времени матча
Забито
9
9
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
10 Не забивали 10
1
11%
1
11%
1-15
2
22%
2
22%
16-30
1
11%
3
33%
31-45
1
11%
1
11%
46-60
2
22%
1
11%
61-75
2
22%
1
11%
76-90
Пропущено
14
18
8 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
3
21%
1
6%
1-15
1
7%
3
17%
16-30
4
29%
3
17%
31-45
1
7%
4
22%
46-60
1
7%
5
28%
61-75
4
29%
2
11%
76-90
Забито
5
17
0 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 4
13 Не забивали 9
0
0%
2
12%
1-15
0
0%
7
41%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
2
40%
1
6%
46-60
1
20%
2
12%
61-75
2
40%
4
24%
76-90
Пропущено
16
17
12 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
1
6%
1
6%
1-15
6
38%
4
24%
16-30
5
31%
2
12%
31-45
0
0%
5
29%
29%
46-60
2
13%
4
24%
61-75
2
13%
1
6%
76-90
Забито
14
26
4 В 1-м тайме 16
10 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 8
7 Не забивали 3
1
7%
3
12%
1-15
2
14%
9
35%
16-30
1
7%
4
15%
31-45
3
21%
2
8%
46-60
3
21%
3
12%
61-75
4
29%
5
19%
76-90
Пропущено
30
35
20 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 21
13 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 16
4
13%
2
6%
1-15
7
23%
7
20%
16-30
9
30%
5
14%
31-45
1
3%
9
26%
46-60
3
10%
9
26%
61-75
6
20%
3
9%
76-90
Результаты последних матчей
Айнтрахт Бр
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Веен Висбаден - Айнтрахт Бр 1:3 Айнтрахт Бр - Гройтер Фюрт 0:1 Гамбург - Айнтрахт Бр 2:1 Айнтрахт Бр - Санкт-Паули 2:1
Айнтрахт Бр - Оснабрюк 3:2 Ганновер 96 - Айнтрахт Бр 2:0 Айнтрахт Бр - Фортуна 1:4 Эльвeрсберг - Айнтрахт Бр 3:0 Магдебург - Айнтрахт Бр 4:2 Айнтрахт Бр - Падерборн 1:3 Ганза - Айнтрахт Бр 1:0 Айнтрахт Бр - Нюрнберг 2:2 Герта - Айнтрахт Бр 3:0 Айнтрахт Бр - Санкт-Паули 1:1 Карлсруэ - Айнтрахт Бр 2:0 Айнтрахт Бр - Шальке 04 1:0 Айнтрахт Бр - Шальке 04 1:3 Магдебург - Айнтрахт Бр 2:1 Айнтрахт Бр - Хольштайн Киль 0:1 Айнтрахт Бр - Рот-Вайсс Эссен 1:0
Кайзерслаутерн
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Кайзерслаутерн - Герта 1:2 Кайзерслаутерн - Нюрнберг 2:0 Магдебург - Кайзерслаутерн 4:1 Кайзерслаутерн - Хольштайн Киль 0:3
Кайзерслаутерн - Дюделанж 0:1 Веен Висбаден - Кайзерслаутерн 2:1 Кайзерслаутерн - Гройтер Фюрт 0:2 Кайзерслаутерн - Кёльн 3:2 Кайзерслаутерн - Гамбург 3:3 Фортуна - Кайзерслаутерн 4:3 Кайзерслаутерн - Мец 2:3 Кайзерслаутерн - Ганновер 96 3:1 Оснабрюк - Кайзерслаутерн 2:2 Кайзерслаутерн - Ганза 3:1 Карлсруэ - Кайзерслаутерн 1:1 Виктория Кельн - Кайзерслаутерн 1:2 Кайзерслаутерн - Нюрнберг 3:1 Падерборн - Кайзерслаутерн 1:2 Кайзерслаутерн - Эльвeрсберг 3:2 Рот-Вайсс Кобленц - Кайзерслаутерн 0:5
Результаты матчей
Айнтрахт Бр
Кайзерслаутерн
Точный счет
0:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
3:1
3 раза 33%
1:2
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
3
5 раз 56%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
Точный счет
2:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
Точное количество голов
0
5 раз 63%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
1:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:2
3 раза 19%
3:1
3 раза 19%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 44%
1
6 раз 38%
3
2 раза 13%
2
1 раз 6%
3
6 раз 38%
1
5 раз 31%
0
3 раза 19%
2
2 раза 13%
Тоталы голов в матче
Айнтрахт Бр
Кайзерслаутерн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
72
26
54
17
54
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
35
Больше Меньше
61
17
34
17
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
97
Больше Меньше
133
313
88
214
610
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|11
|2
|4
|33 - 23
|35
|2.
|0:0
|17
|8
|9
|0
|30 - 14
|33
|3.
|17
|9
|4
|4
|33 - 22
|31
|4.
|17
|9
|3
|5
|37 - 21
|30
|5.
|17
|8
|5
|4
|27 - 20
|29
|6.
|17
|8
|3
|6
|28 - 28
|27
|7.
|17
|7
|4
|6
|33 - 26
|25
|8.
|0:2
|17
|7
|3
|7
|24 - 28
|24
|9.
|17
|7
|3
|7
|24 - 33
|24
|10.
|17
|6
|6
|5
|30 - 23
|24
|11.
|0:0
|17
|6
|4
|7
|18 - 21
|22
|12.
|1:0
|17
|6
|3
|8
|28 - 34
|21
|13.
|2:0
|17
|5
|6
|6
|29 - 28
|21
|14.
|17
|6
|2
|9
|31 - 35
|20
|15.
|17
|5
|5
|7
|30 - 28
|20
|16.
|17
|5
|2
|10
|17 - 28
|17
|17.
|0:1
|17
|3
|2
|12
|14 - 31
|11
|18.
|17
|1
|6
|10
|15 - 38
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|7
|0
|1
|18 - 6
|21
|2.
|9
|6
|2
|1
|19 - 7
|20
|3.
|0:0
|9
|4
|5
|0
|17 - 6
|17
|4.
|9
|5
|1
|3
|19 - 16
|16
|5.
|8
|4
|3
|1
|19 - 8
|15
|6.
|2:0
|9
|4
|3
|2
|16 - 11
|15
|7.
|8
|4
|2
|2
|19 - 7
|14
|8.
|8
|4
|2
|2
|14 - 10
|14
|9.
|9
|4
|2
|3
|17 - 15
|14
|10.
|8
|4
|1
|3
|18 - 13
|13
|11.
|1:0
|9
|4
|1
|4
|17 - 17
|13
|12.
|0:0
|8
|3
|3
|2
|8 - 9
|12
|13.
|8
|3
|2
|3
|18 - 15
|11
|14.
|8
|3
|2
|3
|10 - 14
|11
|15.
|0:2
|8
|3
|1
|4
|11 - 13
|10
|16.
|9
|3
|1
|5
|10 - 14
|10
|17.
|0:1
|9
|2
|2
|5
|9 - 15
|8
|18.
|9
|1
|3
|5
|10 - 16
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|1
|1
|14 - 7
|19
|2.
|8
|5
|1
|2
|20 - 6
|16
|3.
|0:0
|8
|4
|4
|0
|13 - 8
|16
|4.
|0:2
|9
|4
|2
|3
|13 - 15
|14
|5.
|9
|4
|1
|4
|14 - 18
|13
|6.
|9
|4
|1
|4
|14 - 19
|13
|7.
|9
|3
|2
|4
|14 - 19
|11
|8.
|0:0
|9
|3
|1
|5
|10 - 12
|10
|9.
|9
|2
|4
|3
|15 - 16
|10
|10.
|8
|2
|3
|3
|8 - 13
|9
|11.
|9
|2
|3
|4
|12 - 13
|9
|12.
|9
|2
|3
|4
|11 - 15
|9
|13.
|1:0
|8
|2
|2
|4
|11 - 17
|8
|14.
|8
|2
|1
|5
|7 - 14
|7
|15.
|9
|2
|1
|6
|13 - 22
|7
|16.
|2:0
|8
|1
|3
|4
|13 - 17
|6
|17.
|0:1
|8
|1
|0
|7
|5 - 16
|3
|18.
|8
|0
|3
|5
|5 - 22
|3
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Гамбург
|Глацель Роберт
|12 (3)
|Герта
|Табакович Харис
|9 (3)
|Фортуна
|Вермейж Винсент
|9 (1)
|Гамбург
|Бенеш Ласло
|8 (6)
|Ганновер 96
|Тойхерт Седрик
|8 (1)
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|1 8
|Магдебург
|Атик Бариш
|8
|Оснабрюк
|Айдини Басхким
|1 6
|Айнтрахт Бр
|Николау Яннис
|2 4
|Фортуна
|Энгельхардт Янник
|7