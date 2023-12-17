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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 17. Стадион: .
Айнтрахт Бр
0:1
Первый тайм: 33'
Кайзерслаутерн
0'
0:1
14' Гол в свои ворота
Краусе Робин
18' Желтая карточка
Томяк Борис
28' Желтая карточка
Рашль Тобиас

Ход матча

14'
0:1
Краусе Робин
18'
 
Томяк Борис
28'
 
Рашль Тобиас

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 2 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 45 Владение мячом, % 55
Лучшие коэффициенты
Айнтрахт Бр
Ничья
Кайзерслаутерн
6.50
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4.40
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2.85
Все Коэффициенты
1
Хофманн
Роб-Торбен
5
Иванов
Роберт
6
Бисакшич
Эрмин
29
Hasan
Kurucay
18
Риттмюллер
Марвин
19
Донкор
Антон
39
Краусе
Робин
20
Хельгасон
Торир
10
Крюгер
Флориан
44
Johan
Gomez
9
Филипп
Райан
18
Краль
Юлиан
6
Туре
Альмами
14
Сольдо
Никола
33
Эльведи
Ян
37
Дурм
Эрик
15
Пухач
Тымотеуш
2
Томяк
Борис
20
Рашль
Тобиас
29
Тачи
Ричмонд
7
Риттер
Марлон
13
Бойд
Терренс
Айнтрахт Бр
3-4-1-2
Кайзерслаутерн
3-4-2-1

История личных встреч

Айнтрахт Бр
Кайзерслаутерн

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед

11 матчей

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед

19 матчей

26.3%
47.4%
26.3%
5 побед 9 ничьих 5 побед

Первый тайм

21.1%
57.9%
21%
4 победы 11 ничьих 4 победы

Второй тайм

31.6%
36.8%
31.6%
6 побед 7 ничьих 6 побед

История матчей

Б2
1:0
Б2
1:1
Б3
1:1
Б3
0:0
Б3
2:0
Б3
0:3
Б3
0:0
Б3
1:4
Б2
1:2
Б2
1:1
Б2
0:1
Б2
1:0
Б2
1:1
Б2
0:0
Б2
0:2
Б2
2:1
Б2
1:1
Б2
1:1
К
0:1

Голы

Всего голов

9
8

Голов в среднем за матч

0.9
0.89

Среднее время на гол

100
101

Всего голов

5
12

Голов в среднем за матч

0.56
1.2

Среднее время на гол

162
75

Всего голов

14
20

Голов в среднем за матч

0.74
1.05

Тотал матчей

2.5
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
12
Больше 63%
Меньше 37%
7
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

122
85

Бомбардиры внутри турнира

Айнтрахт Бр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кауфманн Фабио 4 0.24
Уджа Энтони 3 0.18
Иванов Роберт 1 0.06
Донкор Антон 1 0.06
Хельгасон Торир 1 0.06
Крюгер Флориан 1 0.06
Филипп Райан 1 0.06
Бисакшич Эрмин 1 0.06
Johan Gomez 1 0.06
Краусе Робин 0 0
Декарли Сауло 0 0
Мультауп Маурице 0 0
Кайзерслаутерн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ахе Рагнар 6 0.35
Риттер Марлон 4 0.24
Томяк Борис 4 (2) 0.24
Тачи Ричмонд 2 0.12
Бойд Терренс 2 0.12
Краус Кевин II 2 (1) 0.12
Циммер Жан 1 0.06
Пухач Тымотеуш 1 0.06
Рашль Тобиас 1 0.06
Туре Альмами 1 0.06
Опоку Аарон 1 0.06
Нихус Юлиан 1 0.06
Редондо Кенни 0 0
Клемент Филипп 0 0
Ганслик Даниэль 0 0

Карточки

Айнтрахт Бр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Николау Яннис 4 2
Кауфманн Фабио 5 0
Hasan Kurucay 3 1
Краусе Робин 4 0
Иванов Роберт 4 0
Декарли Сауло 3 0
Johan Gomez 3 0
Берендт Бриан 1 1
Бисакшич Эрмин 2 0
Виб Данило 2 0
Гризбек Себастьян 1 0
Маркс Ян-Хендрик 1 0
Хельгасон Торир 1 0
Риттмюллер Марвин 1 0
Кайзерслаутерн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Томяк Борис 2 2
Пухач Тымотеуш 4 0
Нихус Юлиан 4 0
Риттер Марлон 3 0
Редондо Кенни 3 0
Сольдо Никола 3 0
Бойд Терренс 2 0
Циммер Жан 2 0
Эльведи Ян 2 0
Краль Юлиан 2 0
Рашль Тобиас 2 0
Луте Андреас 0 1
Аремю Афииз 0 1
Цолински Бен 1 0
Опоку Аарон 1 0
Краус Кевин II 1 0
Тачи Ричмонд 1 0

Результаты матчей

Айнтрахт Бр
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Кайзерслаутерн
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

5
7
Айнтрахт Бр
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
88% (7)
13% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Кайзерслаутерн
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

15
9

Упущенные победы

3
15
Айнтрахт Бр
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (8)
25% (4)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
Кайзерслаутерн
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
19% (3)
38% (6)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

17
10

Упущенные победы

8
22

Голы по времени матча

Забито

9
9
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
10 Не забивали 10
1
11%
1
11%
1-15
2
22%
2
22%
16-30
1
11%
3
33%
31-45
1
11%
1
11%
46-60
2
22%
1
11%
61-75
2
22%
1
11%
76-90

Пропущено

14
18
8 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
3
21%
1
6%
1-15
1
7%
3
17%
16-30
4
29%
3
17%
31-45
1
7%
4
22%
46-60
1
7%
5
28%
61-75
4
29%
2
11%
76-90

Забито

5
17
0 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 4
13 Не забивали 9
0
0%
2
12%
1-15
0
0%
7
41%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
2
40%
1
6%
46-60
1
20%
2
12%
61-75
2
40%
4
24%
76-90

Пропущено

16
17
12 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
1
6%
1
6%
1-15
6
38%
4
24%
16-30
5
31%
2
12%
31-45
0
0%
5
29%
29%
46-60
2
13%
4
24%
61-75
2
13%
1
6%
76-90

Забито

14
26
4 В 1-м тайме 16
10 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 8
7 Не забивали 3
1
7%
3
12%
1-15
2
14%
9
35%
16-30
1
7%
4
15%
31-45
3
21%
2
8%
46-60
3
21%
3
12%
61-75
4
29%
5
19%
76-90

Пропущено

30
35
20 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 21
13 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 16
4
13%
2
6%
1-15
7
23%
7
20%
16-30
9
30%
5
14%
31-45
1
3%
9
26%
46-60
3
10%
9
26%
61-75
6
20%
3
9%
76-90

Результаты последних матчей

Айнтрахт Бр
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Веен Висбаден - Айнтрахт Бр 1:3 Айнтрахт Бр - Гройтер Фюрт 0:1 Гамбург - Айнтрахт Бр 2:1 Айнтрахт Бр - Санкт-Паули 2:1
Айнтрахт Бр - Оснабрюк 3:2 Ганновер 96 - Айнтрахт Бр 2:0 Айнтрахт Бр - Фортуна 1:4 Эльвeрсберг - Айнтрахт Бр 3:0 Магдебург - Айнтрахт Бр 4:2 Айнтрахт Бр - Падерборн 1:3 Ганза - Айнтрахт Бр 1:0 Айнтрахт Бр - Нюрнберг 2:2 Герта - Айнтрахт Бр 3:0 Айнтрахт Бр - Санкт-Паули 1:1 Карлсруэ - Айнтрахт Бр 2:0 Айнтрахт Бр - Шальке 04 1:0 Айнтрахт Бр - Шальке 04 1:3 Магдебург - Айнтрахт Бр 2:1 Айнтрахт Бр - Хольштайн Киль 0:1 Айнтрахт Бр - Рот-Вайсс Эссен 1:0
Кайзерслаутерн
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Кайзерслаутерн - Герта 1:2 Кайзерслаутерн - Нюрнберг 2:0 Магдебург - Кайзерслаутерн 4:1 Кайзерслаутерн - Хольштайн Киль 0:3
Кайзерслаутерн - Дюделанж 0:1 Веен Висбаден - Кайзерслаутерн 2:1 Кайзерслаутерн - Гройтер Фюрт 0:2 Кайзерслаутерн - Кёльн 3:2 Кайзерслаутерн - Гамбург 3:3 Фортуна - Кайзерслаутерн 4:3 Кайзерслаутерн - Мец 2:3 Кайзерслаутерн - Ганновер 96 3:1 Оснабрюк - Кайзерслаутерн 2:2 Кайзерслаутерн - Ганза 3:1 Карлсруэ - Кайзерслаутерн 1:1 Виктория Кельн - Кайзерслаутерн 1:2 Кайзерслаутерн - Нюрнберг 3:1 Падерборн - Кайзерслаутерн 1:2 Кайзерслаутерн - Эльвeрсберг 3:2 Рот-Вайсс Кобленц - Кайзерслаутерн 0:5

Результаты матчей

Айнтрахт Бр
Кайзерслаутерн

Точный счет

0:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
3:1
3 раза 33%
1:2
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
3
5 раз 56%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%

Точный счет

2:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%

Точное количество голов

0
5 раз 63%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
1:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:2
3 раза 19%
3:1
3 раза 19%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 44%
1
6 раз 38%
3
2 раза 13%
2
1 раз 6%
3
6 раз 38%
1
5 раз 31%
0
3 раза 19%
2
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Айнтрахт Бр
Кайзерслаутерн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
7
2
2
6
1.5
5
4
1
7
2.5
5
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
5
0.5
Больше Меньше
6
1
1
7
1.5
3
4
1
7
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
7
0.5
Больше Меньше
13
3
3
13
1.5
8
8
2
14
2.5
6
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 17 11 2 4 33 - 23 35
2.
Санкт-Паули
 0:0 17 8 9 0 30 - 14 33
3.
Гамбург
 17 9 4 4 33 - 22 31
4.
Фортуна
 17 9 3 5 37 - 21 30
5.
Гройтер Фюрт
 17 8 5 4 27 - 20 29
6.
Падерборн
 17 8 3 6 28 - 28 27
7.
Герта
 17 7 4 6 33 - 26 25
8.
Эльвeрсберг
 0:2 17 7 3 7 24 - 28 24
9.
Нюрнберг
 17 7 3 7 24 - 33 24
10.
Ганновер 96
 17 6 6 5 30 - 23 24
11.
Веен Висбаден
 0:0 17 6 4 7 18 - 21 22
12.
Кайзерслаутерн
 1:0 17 6 3 8 28 - 34 21
13.
Карлсруэ
 2:0 17 5 6 6 29 - 28 21
14.
Шальке 04
 17 6 2 9 31 - 35 20
15.
Магдебург
 17 5 5 7 30 - 28 20
16.
Ганза
 17 5 2 10 17 - 28 17
17.
Айнтрахт Бр
 0:1 17 3 2 12 14 - 31 11
18.
Оснабрюк
 17 1 6 10 15 - 38 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 8 7 0 1 18 - 6 21
2.
Гройтер Фюрт
 9 6 2 1 19 - 7 20
3.
Санкт-Паули
 0:0 9 4 5 0 17 - 6 17
4.
Хольштайн Киль
 9 5 1 3 19 - 16 16
5.
Ганновер 96
 8 4 3 1 19 - 8 15
6.
Карлсруэ
 2:0 9 4 3 2 16 - 11 15
7.
Герта
 8 4 2 2 19 - 7 14
8.
Падерборн
 8 4 2 2 14 - 10 14
9.
Фортуна
 9 4 2 3 17 - 15 14
10.
Шальке 04
 8 4 1 3 18 - 13 13
11.
Кайзерслаутерн
 1:0 9 4 1 4 17 - 17 13
12.
Веен Висбаден
 0:0 8 3 3 2 8 - 9 12
13.
Магдебург
 8 3 2 3 18 - 15 11
14.
Нюрнберг
 8 3 2 3 10 - 14 11
15.
Эльвeрсберг
 0:2 8 3 1 4 11 - 13 10
16.
Ганза
 9 3 1 5 10 - 14 10
17.
Айнтрахт Бр
 0:1 9 2 2 5 9 - 15 8
18.
Оснабрюк
 9 1 3 5 10 - 16 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 8 6 1 1 14 - 7 19
2.
Фортуна
 8 5 1 2 20 - 6 16
3.
Санкт-Паули
 0:0 8 4 4 0 13 - 8 16
4.
Эльвeрсберг
 0:2 9 4 2 3 13 - 15 14
5.
Падерборн
 9 4 1 4 14 - 18 13
6.
Нюрнберг
 9 4 1 4 14 - 19 13
7.
Герта
 9 3 2 4 14 - 19 11
8.
Веен Висбаден
 0:0 9 3 1 5 10 - 12 10
9.
Гамбург
 9 2 4 3 15 - 16 10
10.
Гройтер Фюрт
 8 2 3 3 8 - 13 9
11.
Магдебург
 9 2 3 4 12 - 13 9
12.
Ганновер 96
 9 2 3 4 11 - 15 9
13.
Кайзерслаутерн
 1:0 8 2 2 4 11 - 17 8
14.
Ганза
 8 2 1 5 7 - 14 7
15.
Шальке 04
 9 2 1 6 13 - 22 7
16.
Карлсруэ
 2:0 8 1 3 4 13 - 17 6
17.
Айнтрахт Бр
 0:1 8 1 0 7 5 - 16 3
18.
Оснабрюк
 8 0 3 5 5 - 22 3
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Гамбург Глацель Роберт 12 (3)
Герта Табакович Харис 9 (3)
Фортуна Вермейж Винсент 9 (1)
Гамбург Бенеш Ласло 8 (6)
Ганновер 96 Тойхерт Седрик 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 1 8
Магдебург Атик Бариш 8
Оснабрюк Айдини Басхким 1 6
Айнтрахт Бр Николау Яннис 2 4
Фортуна Энгельхардт Янник 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 28'
    Тобиас Рашль получил желтую карточку от судьи
  • 18'
    Томяк Борис получил желтую карточку от судьи
  • 14'
    Пухач Тымотеуш сделал результативную передачу.
  • 14'
    Г О О О О Л - Краусе Робин уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Айнтрахт Бр
Ничья
Кайзерслаутерн
6.50
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4.40
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2.85
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