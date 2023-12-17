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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 17. Стадион: . Зрители: 20627
Айнтрахт Бр
2:1
Конец матча
Кайзерслаутерн
0'
0:1
14' Гол в свои ворота
Краусе Робин
18' Желтая карточка
Томяк Борис
28' Желтая карточка
Рашль Тобиас
1:1
36' Гол
Филипп Райан
52' Желтая карточка
Сольдо Никола
2:1
62' Гол
Johan Gomez
90' Желтая карточка
Риттмюллер Марвин
90'+7

Ход матча

14'
0:1
Краусе Робин
18'
 
Томяк Борис
28'
 
Рашль Тобиас
36'
Филипп Райан
(Крюгер Флориан)
1:1
52'
 
Сольдо Никола
62'
Johan Gomez
2:1
64'
 
Ахе Рагнар
Бойд Терренс
64'
 
Нихус Юлиан
Томяк Борис
67'
Сиди Алассан
Крюгер Флориан
 
70'
 
Редондо Кенни
Пухач Тымотеуш
70'
 
Клемент Филипп
Дурм Эрик
82'
Декарли Сауло
Hasan Kurucay
 
83'
Николау Яннис
Johan Gomez
 
84'
 
Ганслик Даниэль
Рашль Тобиас
87'
Гризбек Себастьян
Хельгасон Торир
 
87'
Ихорст Лук
Филипп Райан
 
90'
Риттмюллер Марвин
 

Статистика матча

  • 11 Удары по воротам 11
  • 6 Удары в створ 0
  • 4 Угловые 6
  • 2 Офсайды 3
  • 7 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 376 Количество передач 439
  • 49 Владение мячом, % 51
1
Хофманн
Роб-Торбен
5
Иванов
Роберт
6
Бисакшич
Эрмин
29
Hasan
Kurucay
18
Риттмюллер
Марвин
19
Донкор
Антон
39
Краусе
Робин
20
Хельгасон
Торир
10
Крюгер
Флориан
44
Johan
Gomez
9
Филипп
Райан
18
Краль
Юлиан
6
Туре
Альмами
14
Сольдо
Никола
33
Эльведи
Ян
37
Дурм
Эрик
15
Пухач
Тымотеуш
2
Томяк
Борис
20
Рашль
Тобиас
29
Тачи
Ричмонд
7
Риттер
Марлон
13
Бойд
Терренс
Айнтрахт Бр
3-4-1-2
Кайзерслаутерн
3-4-2-1

История личных встреч

Айнтрахт Бр
Кайзерслаутерн

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед

11 матчей

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед

19 матчей

26.3%
47.4%
26.3%
5 побед 9 ничьих 5 побед

Первый тайм

21.1%
57.9%
21%
4 победы 11 ничьих 4 победы

Второй тайм

31.6%
36.8%
31.6%
6 побед 7 ничьих 6 побед

История матчей

Б2
1:0
Б2
1:1
Б3
1:1
Б3
0:0
Б3
2:0
Б3
0:3
Б3
0:0
Б3
1:4
Б2
1:2
Б2
1:1
Б2
0:1
Б2
1:0
Б2
1:1
Б2
0:0
Б2
0:2
Б2
2:1
Б2
1:1
Б2
1:1
К
0:1

Голы

Всего голов

9
8

Голов в среднем за матч

0.9
0.89

Среднее время на гол

100
101

Всего голов

5
12

Голов в среднем за матч

0.56
1.2

Среднее время на гол

162
75

Всего голов

14
20

Голов в среднем за матч

0.74
1.05

Тотал матчей

2.5
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
12
Больше 63%
Меньше 37%
7
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

122
85

Бомбардиры внутри турнира

Айнтрахт Бр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кауфманн Фабио 4 0.24
Уджа Энтони 3 0.18
Филипп Райан 2 0.12
Johan Gomez 2 0.12
Крюгер Флориан 1 0.06
Иванов Роберт 1 0.06
Донкор Антон 1 0.06
Хельгасон Торир 1 0.06
Бисакшич Эрмин 1 0.06
Краусе Робин 0 0
Декарли Сауло 0 0
Мультауп Маурице 0 0
Кайзерслаутерн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ахе Рагнар 6 0.35
Риттер Марлон 4 0.24
Томяк Борис 4 (2) 0.24
Тачи Ричмонд 2 0.12
Бойд Терренс 2 0.12
Краус Кевин II 2 (1) 0.12
Циммер Жан 1 0.06
Пухач Тымотеуш 1 0.06
Рашль Тобиас 1 0.06
Туре Альмами 1 0.06
Опоку Аарон 1 0.06
Нихус Юлиан 1 0.06
Редондо Кенни 0 0
Клемент Филипп 0 0
Ганслик Даниэль 0 0

Карточки

Айнтрахт Бр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Николау Яннис 4 2
Кауфманн Фабио 5 0
Hasan Kurucay 3 1
Краусе Робин 4 0
Иванов Роберт 4 0
Декарли Сауло 3 0
Johan Gomez 3 0
Берендт Бриан 1 1
Бисакшич Эрмин 2 0
Риттмюллер Марвин 2 0
Виб Данило 2 0
Гризбек Себастьян 1 0
Маркс Ян-Хендрик 1 0
Хельгасон Торир 1 0
Кайзерслаутерн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Томяк Борис 3 2
Пухач Тымотеуш 4 0
Сольдо Никола 4 0
Нихус Юлиан 4 0
Риттер Марлон 3 0
Редондо Кенни 3 0
Рашль Тобиас 3 0
Бойд Терренс 2 0
Циммер Жан 2 0
Эльведи Ян 2 0
Краль Юлиан 2 0
Луте Андреас 0 1
Аремю Афииз 0 1
Цолински Бен 1 0
Опоку Аарон 1 0
Краус Кевин II 1 0
Тачи Ричмонд 1 0

Результаты матчей

Айнтрахт Бр
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Кайзерслаутерн
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

5
7
Айнтрахт Бр
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
88% (7)
13% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Кайзерслаутерн
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

15
9

Упущенные победы

3
15
Айнтрахт Бр
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
47% (8)
29% (5)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
24% (4)
35% (6)
Кайзерслаутерн
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
18% (3)
41% (7)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

17
10

Упущенные победы

8
22

Голы по времени матча

Забито

12
9
6 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 4
10 Не забивали 11
2
17%
1
11%
1-15
2
17%
2
22%
16-30
2
17%
3
33%
31-45
1
8%
1
11%
46-60
3
25%
1
11%
61-75
2
17%
1
11%
76-90

Пропущено

14
21
8 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
3
21%
2
10%
1-15
1
7%
3
14%
16-30
4
29%
4
19%
31-45
1
7%
4
19%
46-60
1
7%
6
29%
61-75
4
29%
2
10%
76-90

Забито

5
17
0 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 4
14 Не забивали 10
0
0%
2
12%
1-15
0
0%
7
41%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
2
40%
1
6%
46-60
1
20%
2
12%
61-75
2
40%
4
24%
76-90

Пропущено

16
17
12 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
1
6%
1
6%
1-15
6
38%
4
24%
16-30
5
31%
2
12%
31-45
0
0%
5
29%
29%
46-60
2
13%
4
24%
61-75
2
13%
1
6%
76-90

Забито

17
26
6 В 1-м тайме 16
11 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 8
7 Не забивали 4
2
12%
3
12%
1-15
2
12%
9
35%
16-30
2
12%
4
15%
31-45
3
18%
2
8%
46-60
4
24%
3
12%
61-75
4
24%
5
19%
76-90

Пропущено

30
38
20 В 1-м тайме 16
10 Во 2-м тайме 22
13 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 17
4
13%
3
8%
1-15
7
23%
7
18%
16-30
9
30%
6
16%
31-45
1
3%
9
24%
46-60
3
10%
10
26%
61-75
6
20%
3
8%
76-90

Результаты последних матчей

Айнтрахт Бр
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Веен Висбаден - Айнтрахт Бр 1:3 Айнтрахт Бр - Гройтер Фюрт 0:1 Гамбург - Айнтрахт Бр 2:1 Айнтрахт Бр - Санкт-Паули 2:1
Айнтрахт Бр - Оснабрюк 3:2 Ганновер 96 - Айнтрахт Бр 2:0 Айнтрахт Бр - Фортуна 1:4 Эльвeрсберг - Айнтрахт Бр 3:0 Магдебург - Айнтрахт Бр 4:2 Айнтрахт Бр - Падерборн 1:3 Ганза - Айнтрахт Бр 1:0 Айнтрахт Бр - Нюрнберг 2:2 Герта - Айнтрахт Бр 3:0 Айнтрахт Бр - Санкт-Паули 1:1 Карлсруэ - Айнтрахт Бр 2:0 Айнтрахт Бр - Шальке 04 1:0 Айнтрахт Бр - Шальке 04 1:3 Магдебург - Айнтрахт Бр 2:1 Айнтрахт Бр - Хольштайн Киль 0:1 Айнтрахт Бр - Рот-Вайсс Эссен 1:0
Кайзерслаутерн
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Кайзерслаутерн - Герта 1:2 Кайзерслаутерн - Нюрнберг 2:0 Магдебург - Кайзерслаутерн 4:1 Кайзерслаутерн - Хольштайн Киль 0:3
Кайзерслаутерн - Дюделанж 0:1 Веен Висбаден - Кайзерслаутерн 2:1 Кайзерслаутерн - Гройтер Фюрт 0:2 Кайзерслаутерн - Кёльн 3:2 Кайзерслаутерн - Гамбург 3:3 Фортуна - Кайзерслаутерн 4:3 Кайзерслаутерн - Мец 2:3 Кайзерслаутерн - Ганновер 96 3:1 Оснабрюк - Кайзерслаутерн 2:2 Кайзерслаутерн - Ганза 3:1 Карлсруэ - Кайзерслаутерн 1:1 Виктория Кельн - Кайзерслаутерн 1:2 Кайзерслаутерн - Нюрнберг 3:1 Падерборн - Кайзерслаутерн 1:2 Кайзерслаутерн - Эльвeрсберг 3:2 Рот-Вайсс Кобленц - Кайзерслаутерн 0:5

Результаты матчей

Айнтрахт Бр
Кайзерслаутерн

Точный счет

0:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
3:1
3 раза 33%
1:2
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
3
5 раз 56%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%

Точный счет

2:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%

Точное количество голов

0
5 раз 63%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

2:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
1:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:2
3 раза 18%
3:1
3 раза 18%
2:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 41%
1
6 раз 35%
2
2 раза 12%
3
2 раза 12%
1
6 раз 35%
3
6 раз 35%
0
3 раза 18%
2
2 раза 12%

Тоталы голов в матче

Айнтрахт Бр
Кайзерслаутерн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
7
2
3
6
1.5
5
4
1
8
2.5
5
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
5
0.5
Больше Меньше
7
1
1
7
1.5
3
5
1
7
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
7
0.5
Больше Меньше
14
3
4
13
1.5
8
9
2
15
2.5
6
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 17 11 2 4 33 - 23 35
2.
Санкт-Паули
 17 8 9 0 31 - 15 33
3.
Гамбург
 17 9 4 4 33 - 22 31
4.
Фортуна
 17 9 3 5 37 - 21 30
5.
Гройтер Фюрт
 17 8 5 4 27 - 20 29
6.
Падерборн
 17 8 3 6 28 - 28 27
7.
Герта
 17 7 4 6 33 - 26 25
8.
Эльвeрсберг
 17 7 3 7 26 - 29 24
9.
Нюрнберг
 17 7 3 7 24 - 33 24
10.
Ганновер 96
 17 6 6 5 30 - 23 24
11.
Веен Висбаден
 17 6 4 7 19 - 22 22
12.
Карлсруэ
 17 5 6 6 30 - 30 21
13.
Шальке 04
 17 6 2 9 31 - 35 20
14.
Магдебург
 17 5 5 7 30 - 28 20
15.
Кайзерслаутерн
 17 5 3 9 28 - 36 18
16.
Ганза
 17 5 2 10 17 - 28 17
17.
Айнтрахт Бр
 17 4 2 11 16 - 31 14
18.
Оснабрюк
 17 1 6 10 15 - 38 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 8 7 0 1 18 - 6 21
2.
Гройтер Фюрт
 9 6 2 1 19 - 7 20
3.
Санкт-Паули
 9 4 5 0 18 - 7 17
4.
Хольштайн Киль
 9 5 1 3 19 - 16 16
5.
Ганновер 96
 8 4 3 1 19 - 8 15
6.
Карлсруэ
 9 4 3 2 17 - 13 15
7.
Герта
 8 4 2 2 19 - 7 14
8.
Падерборн
 8 4 2 2 14 - 10 14
9.
Фортуна
 9 4 2 3 17 - 15 14
10.
Шальке 04
 8 4 1 3 18 - 13 13
11.
Кайзерслаутерн
 9 4 1 4 17 - 17 13
12.
Веен Висбаден
 8 3 3 2 8 - 9 12
13.
Магдебург
 8 3 2 3 18 - 15 11
14.
Нюрнберг
 8 3 2 3 10 - 14 11
15.
Айнтрахт Бр
 9 3 2 4 11 - 15 11
16.
Эльвeрсберг
 8 3 1 4 11 - 13 10
17.
Ганза
 9 3 1 5 10 - 14 10
18.
Оснабрюк
 9 1 3 5 10 - 16 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 8 6 1 1 14 - 7 19
2.
Фортуна
 8 5 1 2 20 - 6 16
3.
Санкт-Паули
 8 4 4 0 13 - 8 16
4.
Эльвeрсберг
 9 4 2 3 15 - 16 14
5.
Падерборн
 9 4 1 4 14 - 18 13
6.
Нюрнберг
 9 4 1 4 14 - 19 13
7.
Герта
 9 3 2 4 14 - 19 11
8.
Веен Висбаден
 9 3 1 5 11 - 13 10
9.
Гамбург
 9 2 4 3 15 - 16 10
10.
Гройтер Фюрт
 8 2 3 3 8 - 13 9
11.
Магдебург
 9 2 3 4 12 - 13 9
12.
Ганновер 96
 9 2 3 4 11 - 15 9
13.
Ганза
 8 2 1 5 7 - 14 7
14.
Шальке 04
 9 2 1 6 13 - 22 7
15.
Карлсруэ
 8 1 3 4 13 - 17 6
16.
Кайзерслаутерн
 8 1 2 5 11 - 19 5
17.
Айнтрахт Бр
 8 1 0 7 5 - 16 3
18.
Оснабрюк
 8 0 3 5 5 - 22 3
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Гамбург Глацель Роберт 12 (3)
Герта Табакович Харис 9 (3)
Фортуна Вермейж Винсент 9 (1)
Санкт-Паули Хартель Марсель 8 (7)
Гамбург Бенеш Ласло 8 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 1 8
Магдебург Атик Бариш 8
Веен Висбаден Анга-Лётшер Мартин 1 6
Оснабрюк Айдини Басхким 1 6
Айнтрахт Бр Николау Яннис 2 4
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 36'
      Крюгер Флориан сделал результативную передачу.
    • 36'
      Г О О О О Л - Филипп Райан бьет в цель!
    • 28'
      Тобиас Рашль получил желтую карточку от судьи
    • 18'
      Томяк Борис получил желтую карточку от судьи
    • 14'
      Пухач Тымотеуш сделал результативную передачу.
    • 14'
      Г О О О О Л - Краусе Робин уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • Судья начинает матч
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