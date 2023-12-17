Тур: 17. Стадион: BBBank Wildpark.
2:1
Первый тайм: 33'
Ход матча
6'
1:0
17'
2:0
29'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 2
-
1 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
2 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
50 Владение мячом, % 50
32
Бормут
Робин
16
Хайзе
Филип
26
Небель
Пауль
13
Штиндль
Ларс
31
Якобсен
Торе
17
Ваннер
Пауль
21
Paul
Stock
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
32 Бормут РобинЗащитник
- Защитник
-
16 Хайзе ФилипЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Небель ПаульПолузащитник
-
13 Штиндль ЛарсПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
29 Вейсc МаксимВратарь
- Защитник
-
21 Тиеде МаркоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
30 Eren Ozturk
-
Главный тренер: Айхнер Кристиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
31 Якобсен ТореПолузащитник
-
17 Ваннер ПаульПолузащитник
-
21 Paul StockПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Босс ТимВратарь
-
26 Зикер АрнеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Kevin KoffiНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Horst Steffen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Бомбардиры внутри турнира
Карлсруэ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шлойзенер Фабиан
|5
|0.29
|Ванитцек Марвин
|4 (1)
|0.24
|Зивзивадзе Буду
|4
|0.24
|Штиндль Ларс
|3
|0.18
|Матанович Игорь
|3
|0.18
|Бурнич Дженис
|2
|0.12
|Йенсен Леон
|2
|0.12
|Небель Пауль
|1
|0.06
|Бормут Робин
|1
|0.06
|Юнг Себастьян
|0
|0
|Хайзе Филип
|0
|0
|Гондорф Жером
|0
|0
Эльвeрсберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Luca Pascal Schnellbacher
|4
|0.24
|Paul Stock
|3
|0.18
|Jannik Rochelt
|3
|0.18
|Фагир Вахид
|3
|0.18
|Maurice Neubauer
|2
|0.12
|Manuel Feil
|2
|0.12
|Якобсен Торе
|2 (1)
|0.12
|Semih Sahin
|1
|0.06
|Сикингер Карло
|1
|0.06
|Ваннер Пауль
|1
|0.06
|Коррейя Марсель
|1
|0.06
|Боямба Джозеф
|1
|0.06
|Якель Фредерик
|0
|0
|Robin Fellhauer
|0
|0
Карточки
Карлсруэ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ванитцек Марвин
|5
|0
|Йенсен Леон
|4
|0
|Хайзе Филип
|3
|0
|Франке Марсель
|3
|0
|Небель Пауль
|3
|0
|Гондорф Жером
|2
|0
|Шлойзенер Фабиан
|2
|0
|Бурнич Дженис
|2
|0
|Бормут Робин
|2
|0
|Штиндль Ларс
|1
|0
|Юнг Себастьян
|1
|0
|Тиеде Марко
|1
|0
|Байфус Марцель
|1
|0
Эльвeрсберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сикингер Карло
|6
|0
|Якобсен Торе
|5
|0
|Вандермерш Юго
|3
|0
|Semih Sahin
|3
|0
|Конрад Кевин
|2
|0
|Maurice Neubauer
|2
|0
|Manuel Feil
|2
|0
|Jannik Rochelt
|2
|0
|Robin Fellhauer
|2
|0
|Paul Stock
|2
|0
|Антонич Нико
|1
|0
|Kevin Koffi
|1
|0
|Lukas Pinckert
|1
|0
|Ваннер Пауль
|1
|0
Результаты матчей
Карлсруэ
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Эльвeрсберг
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
5
6
Карлсруэ
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Эльвeрсберг
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
9
10
Упущенные победы
6
10
Карлсруэ
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (6)
19% (3)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
25% (4)
19% (3)
Эльвeрсберг
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
11
12
Упущенные победы
11
16
Голы по времени матча
Забито
13
13
7 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
10 Не забивали 8
2
15%
3
23%
1-15
2
15%
3
23%
16-30
3
23%
2
15%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
2
15%
2
15%
61-75
4
31%
2
15%
76-90
Пропущено
12
13
6 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
1
8%
1
8%
1-15
4
33%
2
15%
16-30
1
8%
3
23%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
5
42%
5
38%
61-75
1
8%
1
8%
76-90
Забито
12
11
8 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
9 Не забивали 11
4
33%
2
18%
1-15
1
8%
1
9%
16-30
3
25%
2
18%
31-45
2
17%
5
45%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
17%
1
9%
76-90
Пропущено
18
13
10 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
6
33%
3
23%
1-15
2
11%
2
15%
16-30
2
11%
2
15%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
3
17%
1
8%
61-75
3
17%
5
38%
76-90
Забито
25
24
15 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 9
3 Не забивали 3
6
24%
5
21%
1-15
3
12%
4
17%
16-30
6
24%
4
17%
31-45
2
8%
6
25%
46-60
2
8%
2
8%
61-75
6
24%
3
13%
76-90
Пропущено
30
26
16 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 13
7
23%
4
15%
1-15
6
20%
4
15%
16-30
3
10%
5
19%
31-45
2
7%
1
4%
46-60
8
27%
6
23%
61-75
4
13%
6
23%
76-90
Результаты последних матчей
Карлсруэ
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Ганновер 96 - Карлсруэ 2:2 Карлсруэ - Ганза 2:2 Карлсруэ - Нюрнберг 4:1 Карлсруэ - Ульм 1846 0:2
Герта - Карлсруэ 2:2 Карлсруэ - Падерборн 0:3 Санкт-Паули - Карлсруэ 2:1 Карлсруэ - Шальке 04 3:0 Карлсруэ - Страсбург 3:0 Магдебург - Карлсруэ 1:1 Карлсруэ - Хольштайн Киль 0:2 Гройтер Фюрт - Карлсруэ 4:3 Карлсруэ - Кайзерслаутерн 1:1 Карлсруэ - Фрайбург 0:1 Фортуна - Карлсруэ 3:1 Карлсруэ - Айнтрахт Бр 2:0 Веен Висбаден - Карлсруэ 1:0 Саарбрюккен - Карлсруэ 2:1 Карлсруэ - Гамбург 2:2 Карлсруэ - Хомбург-08 1:1
Эльвeрсберг
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Эльвeрсберг - Нюрнберг 0:1 Герта - Эльвeрсберг 5:1 Эльвeрсберг - Падерборн 4:1 Эльвeрсберг - Мец 1:0
Шальке 04 - Эльвeрсберг 1:2 Эльвeрсберг - Санкт-Паули 0:2 Магдебург - Эльвeрсберг 1:2 Эльвeрсберг - Айнтрахт Бр 3:0 Дармштадт - Эльвeрсберг 4:2 Хольштайн Киль - Эльвeрсберг 1:1 Эльвeрсберг - Гройтер Фюрт 1:1 Веен Висбаден - Эльвeрсберг 0:2 Эльвeрсберг - Гамбург 2:1 Страсбург - Эльвeрсберг 0:0 Оснабрюк - Эльвeрсберг 0:1 Эльвeрсберг - Фортуна 0:5 Кайзерслаутерн - Эльвeрсберг 3:2 Эльвeрсберг - Майнц 0:1 Эльвeрсберг - Ганза 1:2 Ганновер 96 - Эльвeрсберг 2:2
Результаты матчей
Карлсруэ
Эльвeрсберг
Точный счет
2:2
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:5
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
2:2
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
1:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
5 раз 63%
1
3 раза 38%
Точный счет
2:2
4 раза 25%
1:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
1:2
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:5
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
5 раз 31%
1
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
3 раза 19%
4
1 раз 6%
2
6 раз 38%
1
5 раз 31%
0
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Карлсруэ
Эльвeрсберг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
53
53
35
26
26
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
44
53
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
133
97
88
412
214
115
115
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|11
|2
|4
|33 - 23
|35
|2.
|0:0
|17
|8
|9
|0
|30 - 14
|33
|3.
|17
|9
|4
|4
|33 - 22
|31
|4.
|17
|9
|3
|5
|37 - 21
|30
|5.
|17
|8
|5
|4
|27 - 20
|29
|6.
|17
|8
|3
|6
|28 - 28
|27
|7.
|17
|7
|4
|6
|33 - 26
|25
|8.
|0:2
|17
|7
|3
|7
|24 - 28
|24
|9.
|17
|7
|3
|7
|24 - 33
|24
|10.
|17
|6
|6
|5
|30 - 23
|24
|11.
|0:0
|17
|6
|4
|7
|18 - 21
|22
|12.
|1:0
|17
|6
|3
|8
|28 - 34
|21
|13.
|2:0
|17
|5
|6
|6
|29 - 28
|21
|14.
|17
|6
|2
|9
|31 - 35
|20
|15.
|17
|5
|5
|7
|30 - 28
|20
|16.
|17
|5
|2
|10
|17 - 28
|17
|17.
|0:1
|17
|3
|2
|12
|14 - 31
|11
|18.
|17
|1
|6
|10
|15 - 38
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|7
|0
|1
|18 - 6
|21
|2.
|9
|6
|2
|1
|19 - 7
|20
|3.
|0:0
|9
|4
|5
|0
|17 - 6
|17
|4.
|9
|5
|1
|3
|19 - 16
|16
|5.
|8
|4
|3
|1
|19 - 8
|15
|6.
|2:0
|9
|4
|3
|2
|16 - 11
|15
|7.
|8
|4
|2
|2
|19 - 7
|14
|8.
|8
|4
|2
|2
|14 - 10
|14
|9.
|9
|4
|2
|3
|17 - 15
|14
|10.
|8
|4
|1
|3
|18 - 13
|13
|11.
|1:0
|9
|4
|1
|4
|17 - 17
|13
|12.
|0:0
|8
|3
|3
|2
|8 - 9
|12
|13.
|8
|3
|2
|3
|18 - 15
|11
|14.
|8
|3
|2
|3
|10 - 14
|11
|15.
|0:2
|8
|3
|1
|4
|11 - 13
|10
|16.
|9
|3
|1
|5
|10 - 14
|10
|17.
|0:1
|9
|2
|2
|5
|9 - 15
|8
|18.
|9
|1
|3
|5
|10 - 16
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|1
|1
|14 - 7
|19
|2.
|8
|5
|1
|2
|20 - 6
|16
|3.
|0:0
|8
|4
|4
|0
|13 - 8
|16
|4.
|0:2
|9
|4
|2
|3
|13 - 15
|14
|5.
|9
|4
|1
|4
|14 - 18
|13
|6.
|9
|4
|1
|4
|14 - 19
|13
|7.
|9
|3
|2
|4
|14 - 19
|11
|8.
|0:0
|9
|3
|1
|5
|10 - 12
|10
|9.
|9
|2
|4
|3
|15 - 16
|10
|10.
|8
|2
|3
|3
|8 - 13
|9
|11.
|9
|2
|3
|4
|12 - 13
|9
|12.
|9
|2
|3
|4
|11 - 15
|9
|13.
|1:0
|8
|2
|2
|4
|11 - 17
|8
|14.
|8
|2
|1
|5
|7 - 14
|7
|15.
|9
|2
|1
|6
|13 - 22
|7
|16.
|2:0
|8
|1
|3
|4
|13 - 17
|6
|17.
|0:1
|8
|1
|0
|7
|5 - 16
|3
|18.
|8
|0
|3
|5
|5 - 22
|3
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Гамбург
|Глацель Роберт
|12 (3)
|Герта
|Табакович Харис
|9 (3)
|Фортуна
|Вермейж Винсент
|9 (1)
|Гамбург
|Бенеш Ласло
|8 (6)
|Ганновер 96
|Тойхерт Седрик
|8 (1)
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|1 8
|Магдебург
|Атик Бариш
|8
|Веен Висбаден
|Анга-Лётшер Мартин
|1 6
|Оснабрюк
|Айдини Басхким
|1 6
|Айнтрахт Бр
|Николау Яннис
|2 4