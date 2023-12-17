Тур: 17. Стадион: BBBank Wildpark.
3:2
Конец матча
0'
1:0
6' ГолБурнич Дженис
2:0
16' ГолЗивзивадзе Буду
2:1
29' ГолВаннер Пауль
41' Желтая карточкаМатанович Игорь
51' Желтая карточкаЙенсен Леон
3:1
53' ГолМатанович Игорь
54' Желтая карточкаСикингер Карло
3:2
63' ГолLuca Pascal Schnellbacher
71' Желтая карточкаPaul Stock
90'+6
Ход матча
6'
1:0
16'
2:0
29'
2:1
41'
51'
53'
3:1
54'
63'
71'
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 6
-
7 Удары в створ 5
-
5 Угловые 1
-
1 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
433 Количество передач 497
-
49 Владение мячом, % 51
32
Бормут
Робин
16
Хайзе
Филип
26
Небель
Пауль
13
Штиндль
Ларс
31
Якобсен
Торе
17
Ваннер
Пауль
21
Paul
Stock
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
32 Бормут РобинЗащитник
- Защитник
-
16 Хайзе ФилипЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Небель ПаульПолузащитник
-
13 Штиндль ЛарсПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
29 Вейсc МаксимВратарь
- Защитник
-
21 Тиеде МаркоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
30 Eren Ozturk
-
Главный тренер: Айхнер Кристиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
31 Якобсен ТореПолузащитник
-
17 Ваннер ПаульПолузащитник
-
21 Paul StockПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Босс ТимВратарь
-
26 Зикер АрнеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Kevin KoffiНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Horst Steffen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Бомбардиры внутри турнира
Карлсруэ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зивзивадзе Буду
|5
|0.29
|Шлойзенер Фабиан
|5
|0.29
|Матанович Игорь
|4
|0.24
|Ванитцек Марвин
|4 (1)
|0.24
|Штиндль Ларс
|3
|0.18
|Бурнич Дженис
|2
|0.12
|Йенсен Леон
|2
|0.12
|Небель Пауль
|1
|0.06
|Бормут Робин
|1
|0.06
|Хайзе Филип
|0
|0
|Юнг Себастьян
|0
|0
|Гондорф Жером
|0
|0
Эльвeрсберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Luca Pascal Schnellbacher
|5
|0.29
|Paul Stock
|3
|0.18
|Jannik Rochelt
|3
|0.18
|Фагир Вахид
|3
|0.18
|Ваннер Пауль
|2
|0.12
|Maurice Neubauer
|2
|0.12
|Manuel Feil
|2
|0.12
|Якобсен Торе
|2 (1)
|0.12
|Semih Sahin
|1
|0.06
|Сикингер Карло
|1
|0.06
|Коррейя Марсель
|1
|0.06
|Боямба Джозеф
|1
|0.06
|Якель Фредерик
|0
|0
|Robin Fellhauer
|0
|0
Карточки
Карлсруэ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ванитцек Марвин
|5
|0
|Йенсен Леон
|5
|0
|Хайзе Филип
|3
|0
|Франке Марсель
|3
|0
|Небель Пауль
|3
|0
|Гондорф Жером
|2
|0
|Шлойзенер Фабиан
|2
|0
|Бурнич Дженис
|2
|0
|Бормут Робин
|2
|0
|Штиндль Ларс
|1
|0
|Юнг Себастьян
|1
|0
|Тиеде Марко
|1
|0
|Байфус Марцель
|1
|0
|Матанович Игорь
|1
|0
Эльвeрсберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сикингер Карло
|7
|0
|Якобсен Торе
|5
|0
|Вандермерш Юго
|3
|0
|Semih Sahin
|3
|0
|Paul Stock
|3
|0
|Конрад Кевин
|2
|0
|Maurice Neubauer
|2
|0
|Manuel Feil
|2
|0
|Jannik Rochelt
|2
|0
|Robin Fellhauer
|2
|0
|Антонич Нико
|1
|0
|Kevin Koffi
|1
|0
|Lukas Pinckert
|1
|0
|Ваннер Пауль
|1
|0
Результаты матчей
Карлсруэ
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Эльвeрсберг
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
5
8
Карлсруэ
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Эльвeрсберг
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
9
10
Упущенные победы
6
10
Карлсруэ
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
41% (7)
18% (3)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
29% (5)
18% (3)
Эльвeрсберг
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
13
12
Упущенные победы
11
18
Голы по времени матча
Забито
16
15
9 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
10 Не забивали 8
3
19%
3
20%
1-15
3
19%
4
27%
16-30
3
19%
2
13%
31-45
1
6%
1
7%
46-60
2
13%
3
20%
61-75
4
25%
2
13%
76-90
Пропущено
14
16
7 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
1
7%
2
13%
1-15
5
36%
3
19%
16-30
1
7%
3
19%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
6
43%
5
31%
61-75
1
7%
1
6%
76-90
Забито
12
11
8 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
10 Не забивали 12
4
33%
2
18%
1-15
1
8%
1
9%
16-30
3
25%
2
18%
31-45
2
17%
5
45%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
17%
1
9%
76-90
Пропущено
18
13
10 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
6
33%
3
23%
1-15
2
11%
2
15%
16-30
2
11%
2
15%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
3
17%
1
8%
61-75
3
17%
5
38%
76-90
Забито
28
26
17 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 9
3 Не забивали 3
7
25%
5
19%
1-15
4
14%
5
19%
16-30
6
21%
4
15%
31-45
3
11%
6
23%
46-60
2
7%
3
12%
61-75
6
21%
3
12%
76-90
Пропущено
32
29
17 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 14
7
22%
5
17%
1-15
7
22%
5
17%
16-30
3
9%
5
17%
31-45
2
6%
2
7%
46-60
9
28%
6
21%
61-75
4
13%
6
21%
76-90
Результаты последних матчей
Карлсруэ
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Ганновер 96 - Карлсруэ 2:2 Карлсруэ - Ганза 2:2 Карлсруэ - Нюрнберг 4:1 Карлсруэ - Ульм 1846 0:2
Герта - Карлсруэ 2:2 Карлсруэ - Падерборн 0:3 Санкт-Паули - Карлсруэ 2:1 Карлсруэ - Шальке 04 3:0 Карлсруэ - Страсбург 3:0 Магдебург - Карлсруэ 1:1 Карлсруэ - Хольштайн Киль 0:2 Гройтер Фюрт - Карлсруэ 4:3 Карлсруэ - Кайзерслаутерн 1:1 Карлсруэ - Фрайбург 0:1 Фортуна - Карлсруэ 3:1 Карлсруэ - Айнтрахт Бр 2:0 Веен Висбаден - Карлсруэ 1:0 Саарбрюккен - Карлсруэ 2:1 Карлсруэ - Гамбург 2:2 Карлсруэ - Хомбург-08 1:1
Эльвeрсберг
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Эльвeрсберг - Нюрнберг 0:1 Герта - Эльвeрсберг 5:1 Эльвeрсберг - Падерборн 4:1 Эльвeрсберг - Мец 1:0
Шальке 04 - Эльвeрсберг 1:2 Эльвeрсберг - Санкт-Паули 0:2 Магдебург - Эльвeрсберг 1:2 Эльвeрсберг - Айнтрахт Бр 3:0 Дармштадт - Эльвeрсберг 4:2 Хольштайн Киль - Эльвeрсберг 1:1 Эльвeрсберг - Гройтер Фюрт 1:1 Веен Висбаден - Эльвeрсберг 0:2 Эльвeрсберг - Гамбург 2:1 Страсбург - Эльвeрсберг 0:0 Оснабрюк - Эльвeрсберг 0:1 Эльвeрсберг - Фортуна 0:5 Кайзерслаутерн - Эльвeрсберг 3:2 Эльвeрсберг - Майнц 0:1 Эльвeрсберг - Ганза 1:2 Ганновер 96 - Эльвeрсберг 2:2
Результаты матчей
Карлсруэ
Эльвeрсберг
Точный счет
2:2
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:5
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
3
2 раза 22%
1
1 раз 11%
4
1 раз 11%
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
2:2
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
1:2
2 раза 22%
3:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
6 раз 67%
1
3 раза 33%
Точный счет
2:2
4 раза 24%
1:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
1:2
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:5
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
5 раз 29%
1
4 раза 24%
3
4 раза 24%
0
3 раза 18%
4
1 раз 6%
2
7 раз 41%
1
5 раз 29%
0
3 раза 18%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Карлсруэ
Эльвeрсберг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
53
63
35
36
26
18
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
44
63
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
143
Больше Меньше
143
107
98
512
215
116
116
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Гамбург
|Глацель Роберт
|12 (3)
|Герта
|Табакович Харис
|9 (3)
|Фортуна
|Вермейж Винсент
|9 (1)
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|8 (7)
|Гамбург
|Бенеш Ласло
|8 (6)
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|1 8
|Магдебург
|Атик Бариш
|8
|Веен Висбаден
|Анга-Лётшер Мартин
|1 6
|Оснабрюк
|Айдини Басхким
|1 6
|Айнтрахт Бр
|Николау Яннис
|2 4