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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 17. Стадион: .
Карлсруэ
3:2
Конец матча
Эльвeрсберг
0'
1:0
6' Гол
Бурнич Дженис
2:0
16' Гол
Зивзивадзе Буду
2:1
29' Гол
Ваннер Пауль
41' Желтая карточка
Матанович Игорь
51' Желтая карточка
Йенсен Леон
3:1
53' Гол
Матанович Игорь
54' Желтая карточка
Сикингер Карло
3:2
63' Гол
Luca Pascal Schnellbacher
71' Желтая карточка
Paul Stock
90'+6

Ход матча

6'
Бурнич Дженис
1:0
16'
Зивзивадзе Буду
(Хайзе Филип)
2:0
29'
2:1
Ваннер Пауль
41'
Матанович Игорь
 
51'
Йенсен Леон
 
53'
Матанович Игорь
3:1
54'
 
Сикингер Карло
63'
3:2
Luca Pascal Schnellbacher
(Ваннер Пауль)
68'
Кобальд Кристоф
Байфус Марцель
 
71'
 
Paul Stock
78'
Шлойзенер Фабиан
Зивзивадзе Буду
 
81'
 
Manuel Feil
Якобсен Торе
90'
Тиеде Марко
Небель Пауль
 

Статистика матча

  • 10 Удары по воротам 6
  • 7 Удары в створ 5
  • 5 Угловые 1
  • 1 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 433 Количество передач 497
  • 49 Владение мячом, % 51
23
Древес
Патрик
2
Юнг
Себастьян
32
Бормут
Робин
4
Байфус
Марцель
16
Хайзе
Филип
6
Йенсен
Леон
15
Бурнич
Дженис
26
Небель
Пауль
13
Штиндль
Ларс
11
Зивзивадзе
Буду
9
Матанович
Игорь
20
Nicolas
Kristof
18
Вандермерш
Юго
23
Сикингер
Карло
5
Якель
Фредерик
33
Maurice
Neubauer
14
Robin
Fellhauer
31
Якобсен
Торе
17
Ваннер
Пауль
21
Paul
Stock
10
Jannik
Rochelt
24
Luca
Pascal
Schnellbacher
Карлсруэ
4-1-2-1-2
Эльвeрсберг
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Карлсруэ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зивзивадзе Буду 5 0.29
Шлойзенер Фабиан 5 0.29
Матанович Игорь 4 0.24
Ванитцек Марвин 4 (1) 0.24
Штиндль Ларс 3 0.18
Бурнич Дженис 2 0.12
Йенсен Леон 2 0.12
Небель Пауль 1 0.06
Бормут Робин 1 0.06
Хайзе Филип 0 0
Юнг Себастьян 0 0
Гондорф Жером 0 0
Эльвeрсберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Luca Pascal Schnellbacher 5 0.29
Paul Stock 3 0.18
Jannik Rochelt 3 0.18
Фагир Вахид 3 0.18
Ваннер Пауль 2 0.12
Maurice Neubauer 2 0.12
Manuel Feil 2 0.12
Якобсен Торе 2 (1) 0.12
Semih Sahin 1 0.06
Сикингер Карло 1 0.06
Коррейя Марсель 1 0.06
Боямба Джозеф 1 0.06
Якель Фредерик 0 0
Robin Fellhauer 0 0

Карточки

Карлсруэ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ванитцек Марвин 5 0
Йенсен Леон 5 0
Хайзе Филип 3 0
Франке Марсель 3 0
Небель Пауль 3 0
Гондорф Жером 2 0
Шлойзенер Фабиан 2 0
Бурнич Дженис 2 0
Бормут Робин 2 0
Штиндль Ларс 1 0
Юнг Себастьян 1 0
Тиеде Марко 1 0
Байфус Марцель 1 0
Матанович Игорь 1 0
Эльвeрсберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сикингер Карло 7 0
Якобсен Торе 5 0
Вандермерш Юго 3 0
Semih Sahin 3 0
Paul Stock 3 0
Конрад Кевин 2 0
Maurice Neubauer 2 0
Manuel Feil 2 0
Jannik Rochelt 2 0
Robin Fellhauer 2 0
Антонич Нико 1 0
Kevin Koffi 1 0
Lukas Pinckert 1 0
Ваннер Пауль 1 0

Результаты матчей

Карлсруэ
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Эльвeрсберг
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

5
8
Карлсруэ
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Эльвeрсберг
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

9
10

Упущенные победы

6
10
Карлсруэ
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
41% (7)
18% (3)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
29% (5)
18% (3)
Эльвeрсберг
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

13
12

Упущенные победы

11
18

Голы по времени матча

Забито

16
15
9 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
10 Не забивали 8
3
19%
3
20%
1-15
3
19%
4
27%
16-30
3
19%
2
13%
31-45
1
6%
1
7%
46-60
2
13%
3
20%
61-75
4
25%
2
13%
76-90

Пропущено

14
16
7 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
1
7%
2
13%
1-15
5
36%
3
19%
16-30
1
7%
3
19%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
6
43%
5
31%
61-75
1
7%
1
6%
76-90

Забито

12
11
8 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
10 Не забивали 12
4
33%
2
18%
1-15
1
8%
1
9%
16-30
3
25%
2
18%
31-45
2
17%
5
45%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
17%
1
9%
76-90

Пропущено

18
13
10 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
6
33%
3
23%
1-15
2
11%
2
15%
16-30
2
11%
2
15%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
3
17%
1
8%
61-75
3
17%
5
38%
76-90

Забито

28
26
17 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 9
3 Не забивали 3
7
25%
5
19%
1-15
4
14%
5
19%
16-30
6
21%
4
15%
31-45
3
11%
6
23%
46-60
2
7%
3
12%
61-75
6
21%
3
12%
76-90

Пропущено

32
29
17 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 14
7
22%
5
17%
1-15
7
22%
5
17%
16-30
3
9%
5
17%
31-45
2
6%
2
7%
46-60
9
28%
6
21%
61-75
4
13%
6
21%
76-90

Результаты последних матчей

Карлсруэ
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Ганновер 96 - Карлсруэ 2:2 Карлсруэ - Ганза 2:2 Карлсруэ - Нюрнберг 4:1 Карлсруэ - Ульм 1846 0:2
Герта - Карлсруэ 2:2 Карлсруэ - Падерборн 0:3 Санкт-Паули - Карлсруэ 2:1 Карлсруэ - Шальке 04 3:0 Карлсруэ - Страсбург 3:0 Магдебург - Карлсруэ 1:1 Карлсруэ - Хольштайн Киль 0:2 Гройтер Фюрт - Карлсруэ 4:3 Карлсруэ - Кайзерслаутерн 1:1 Карлсруэ - Фрайбург 0:1 Фортуна - Карлсруэ 3:1 Карлсруэ - Айнтрахт Бр 2:0 Веен Висбаден - Карлсруэ 1:0 Саарбрюккен - Карлсруэ 2:1 Карлсруэ - Гамбург 2:2 Карлсруэ - Хомбург-08 1:1
Эльвeрсберг
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Эльвeрсберг - Нюрнберг 0:1 Герта - Эльвeрсберг 5:1 Эльвeрсберг - Падерборн 4:1 Эльвeрсберг - Мец 1:0
Шальке 04 - Эльвeрсберг 1:2 Эльвeрсберг - Санкт-Паули 0:2 Магдебург - Эльвeрсберг 1:2 Эльвeрсберг - Айнтрахт Бр 3:0 Дармштадт - Эльвeрсберг 4:2 Хольштайн Киль - Эльвeрсберг 1:1 Эльвeрсберг - Гройтер Фюрт 1:1 Веен Висбаден - Эльвeрсберг 0:2 Эльвeрсберг - Гамбург 2:1 Страсбург - Эльвeрсберг 0:0 Оснабрюк - Эльвeрсберг 0:1 Эльвeрсберг - Фортуна 0:5 Кайзерслаутерн - Эльвeрсберг 3:2 Эльвeрсберг - Майнц 0:1 Эльвeрсберг - Ганза 1:2 Ганновер 96 - Эльвeрсберг 2:2

Результаты матчей

Карлсруэ
Эльвeрсберг

Точный счет

2:2
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:5
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
3
2 раза 22%
1
1 раз 11%
4
1 раз 11%
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

2:2
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
1:2
2 раза 22%
3:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
6 раз 67%
1
3 раза 33%

Точный счет

2:2
4 раза 24%
1:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
1:2
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:5
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
5 раз 29%
1
4 раза 24%
3
4 раза 24%
0
3 раза 18%
4
1 раз 6%
2
7 раз 41%
1
5 раз 29%
0
3 раза 18%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Карлсруэ
Эльвeрсберг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
5
3
6
3
1.5
3
5
3
6
2.5
2
6
1
8
3.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
4
4
1.5
6
3
2
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
14
3
10
7
1.5
9
8
5
12
2.5
2
15
1
16
3.5
1
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 17 11 2 4 33 - 23 35
2.
Санкт-Паули
 17 8 9 0 31 - 15 33
3.
Гамбург
 17 9 4 4 33 - 22 31
4.
Фортуна
 17 9 3 5 37 - 21 30
5.
Гройтер Фюрт
 17 8 5 4 27 - 20 29
6.
Падерборн
 17 8 3 6 28 - 28 27
7.
Герта
 17 7 4 6 33 - 26 25
8.
Эльвeрсберг
 17 7 3 7 26 - 29 24
9.
Нюрнберг
 17 7 3 7 24 - 33 24
10.
Ганновер 96
 17 6 6 5 30 - 23 24
11.
Веен Висбаден
 17 6 4 7 19 - 22 22
12.
Карлсруэ
 17 5 6 6 30 - 30 21
13.
Шальке 04
 17 6 2 9 31 - 35 20
14.
Магдебург
 17 5 5 7 30 - 28 20
15.
Кайзерслаутерн
 17 5 3 9 28 - 36 18
16.
Ганза
 17 5 2 10 17 - 28 17
17.
Айнтрахт Бр
 17 4 2 11 16 - 31 14
18.
Оснабрюк
 17 1 6 10 15 - 38 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 8 7 0 1 18 - 6 21
2.
Гройтер Фюрт
 9 6 2 1 19 - 7 20
3.
Санкт-Паули
 9 4 5 0 18 - 7 17
4.
Хольштайн Киль
 9 5 1 3 19 - 16 16
5.
Ганновер 96
 8 4 3 1 19 - 8 15
6.
Карлсруэ
 9 4 3 2 17 - 13 15
7.
Герта
 8 4 2 2 19 - 7 14
8.
Падерборн
 8 4 2 2 14 - 10 14
9.
Фортуна
 9 4 2 3 17 - 15 14
10.
Шальке 04
 8 4 1 3 18 - 13 13
11.
Кайзерслаутерн
 9 4 1 4 17 - 17 13
12.
Веен Висбаден
 8 3 3 2 8 - 9 12
13.
Магдебург
 8 3 2 3 18 - 15 11
14.
Нюрнберг
 8 3 2 3 10 - 14 11
15.
Айнтрахт Бр
 9 3 2 4 11 - 15 11
16.
Эльвeрсберг
 8 3 1 4 11 - 13 10
17.
Ганза
 9 3 1 5 10 - 14 10
18.
Оснабрюк
 9 1 3 5 10 - 16 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 8 6 1 1 14 - 7 19
2.
Фортуна
 8 5 1 2 20 - 6 16
3.
Санкт-Паули
 8 4 4 0 13 - 8 16
4.
Эльвeрсберг
 9 4 2 3 15 - 16 14
5.
Падерборн
 9 4 1 4 14 - 18 13
6.
Нюрнберг
 9 4 1 4 14 - 19 13
7.
Герта
 9 3 2 4 14 - 19 11
8.
Веен Висбаден
 9 3 1 5 11 - 13 10
9.
Гамбург
 9 2 4 3 15 - 16 10
10.
Гройтер Фюрт
 8 2 3 3 8 - 13 9
11.
Магдебург
 9 2 3 4 12 - 13 9
12.
Ганновер 96
 9 2 3 4 11 - 15 9
13.
Ганза
 8 2 1 5 7 - 14 7
14.
Шальке 04
 9 2 1 6 13 - 22 7
15.
Карлсруэ
 8 1 3 4 13 - 17 6
16.
Кайзерслаутерн
 8 1 2 5 11 - 19 5
17.
Айнтрахт Бр
 8 1 0 7 5 - 16 3
18.
Оснабрюк
 8 0 3 5 5 - 22 3
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Гамбург Глацель Роберт 12 (3)
Герта Табакович Харис 9 (3)
Фортуна Вермейж Винсент 9 (1)
Санкт-Паули Хартель Марсель 8 (7)
Гамбург Бенеш Ласло 8 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 1 8
Магдебург Атик Бариш 8
Веен Висбаден Анга-Лётшер Мартин 1 6
Оснабрюк Айдини Басхким 1 6
Айнтрахт Бр Николау Яннис 2 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 41'
    Матанович Игорь получил желтую карточку от судьи
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