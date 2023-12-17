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  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 17. Стадион: .
Санкт-Паули
 
Позже
Веен Висбаден
Лучшие коэффициенты
Санкт-Паули
Ничья
Веен Висбаден
5.70
5.90
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Все Коэффициенты
22
Василь
Никола
5
Валь
Хауке
8
Смит
Эрик
3
Метс
Кароль
2
Салиакас
Манолис
7
Ирвайн
Джексон
10
Хартель
Марсель
23
Треу
Филипп
17
Афолайян
Оладапо
11
Эггештайн
Йоханнес
26
Саад
Элиас
16
Штритцель
Флориан
2
Анга-Лётшер
Мартин
17
Карстенс
Флориан
26
Вукотич
Александар
9
Гоппел
Теймен
34
Чатич
Амар
7
Хессер
Робин
19
Якобсен
Бьярке
8
Бэтцнер
Ник
21
Каде
Юлиус
18
Пртайин
Иван
Санкт-Паули
3-4-3
Веен Висбаден
3-4-2-1

История личных встреч

Санкт-Паули
Веен Висбаден

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

8 матчей

50%
12.5%
37.5%
4 победы 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

Б2
5:3
ТМК
5:2
Б2
3:1
К
3:2
Б2
3:1
Б2
2:0
Б2
1:3
Б2
1:1

Голы

Всего голов

11
9

Голов в среднем за матч

2.75
2.25

Среднее время на гол

32
40

Всего голов

12
4

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Всего голов

23
13

Голов в среднем за матч

2.88
1.63

Тотал матчей

2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

31
55

Бомбардиры внутри турнира

Санкт-Паули
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хартель Марсель 7 (2) 0.44
Эггештайн Йоханнес 6 0.38
Ирвайн Джексон 3 0.19
Саад Элиас 3 0.19
Афолайян Оладапо 2 0.13
Меткалф Коннор 2 0.13
Смит Эрик 1 0.06
Аменийдо Этьенн 1 0.06
Салиакас Манолис 1 0.06
Рицка Ларс 1 0.06
Бухальфа Карло 1 0.06
Треу Филипп 1 0.06
Веен Висбаден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пртайин Иван 6 (1) 0.38
Hyun-ju Lee 3 0.19
Вукотич Александар 2 0.13
Хессер Робин 1 0.06
Гоппел Теймен 1 0.06
Гюнтер Лассе 1 0.06
Фроэзе Кианз 1 0.06
Райнталер Макс 1 0.06
Чатич Амар 1 0.06
Айдэйл Джон 1 (1) 0.06
Фехнер Джино 0 0

Карточки

Санкт-Паули
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ирвайн Джексон 5 0
Меткалф Коннор 4 0
Смит Эрик 3 0
Саад Элиас 3 0
Метс Кароль 1 1
Афолайян Оладапо 2 0
Немет Давид 2 0
Бурхерт Саша 1 0
Джигала Адам 1 0
Салиакас Манолис 1 0
Эггештайн Йоханнес 1 0
Валь Хауке 1 0
Синани Данел 1 0
Рицка Ларс 1 0
Бэнкс Скотт 1 0
Веен Висбаден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Анга-Лётшер Мартин 5 1
Вукотич Александар 5 1
Фехнер Джино 6 0
Матисен Маркус 4 0
Пртайин Иван 4 0
Карстенс Флориан 4 0
Hyun-ju Lee 2 1
Штритцель Флориан 2 0
Фроэзе Кианз 2 0
Райнталер Макс 1 0
Рибле Нико 1 0
Чатич Амар 1 0
Гоппел Теймен 1 0
Хессер Робин 1 0
Ковачевич Франко 1 0
Бэтцнер Ник 1 0

Результаты матчей

Санкт-Паули
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Веен Висбаден
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

1
4
Санкт-Паули
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Веен Висбаден
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
0% (0)
63% (5)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
5

Упущенные победы

13
7
Санкт-Паули
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Веен Висбаден
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
19% (3)
50% (8)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

4
6

Упущенные победы

14
11

Голы по времени матча

Забито

16
10
6 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
11 Не забивали 10
4
25%
2
20%
1-15
1
6%
2
20%
16-30
1
6%
1
10%
31-45
3
19%
1
10%
46-60
1
6%
1
10%
61-75
6
38%
3
30%
76-90

Пропущено

7
12
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
0
0%
1
8%
1-15
3
43%
2
17%
16-30
1
14%
1
8%
31-45
3
43%
3
25%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
0
0%
3
25%
76-90

Забито

13
8
7 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
2
15%
0
0%
1-15
4
31%
2
25%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
3
23%
1
13%
46-60
2
15%
2
25%
61-75
1
8%
3
38%
76-90

Пропущено

8
9
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
5
63%
3
33%
76-90

Забито

29
18
13 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 9
4 Не забивали 3
6
21%
2
11%
1-15
5
17%
4
22%
16-30
2
7%
1
6%
31-45
6
21%
2
11%
46-60
3
10%
3
17%
61-75
7
24%
6
33%
76-90

Пропущено

15
21
6 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 14
3 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 12
2
13%
1
5%
1-15
3
20%
4
19%
16-30
1
7%
2
10%
31-45
3
20%
6
29%
46-60
1
7%
2
10%
61-75
5
33%
6
29%
76-90

Результаты последних матчей

Санкт-Паули
(20 матчей)
50%
45%
5%
10 побед 9 ничьих 1 поражение
Оснабрюк - Санкт-Паули 1:1 Хомбург - Санкт-Паули 1:4 Санкт-Паули - Гамбург 2:2 Ганза - Санкт-Паули 2:3
Айнтрахт Бр - Санкт-Паули 2:1 Санкт-Паули - Ганновер 96 0:0 Эльвeрсберг - Санкт-Паули 0:2 Санкт-Паули - Шальке 04 2:1 Санкт-Паули - Карлсруэ 2:1 Падерборн - Санкт-Паули 2:2 Вердер - Санкт-Паули 3:3 Санкт-Паули - Нюрнберг 5:1 Герта - Санкт-Паули 1:2 Санкт-Паули - Шальке 04 3:1 Санкт-Паули - Хольштайн Киль 5:1 Айнтрахт Бр - Санкт-Паули 1:1 Санкт-Паули - Магдебург 0:0 Гройтер Фюрт - Санкт-Паули 0:0 Дельменхорст - Санкт-Паули 0:5 Санкт-Паули - Фортуна 0:0
Веен Висбаден
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Веен Висбаден - Айнтрахт Бр 1:3 Хольштайн Киль - Веен Висбаден 3:2 Гройтер Фюрт - Веен Висбаден 2:0 Веен Висбаден - Шотт Майнц 6:2
Веен Висбаден - Кайзерслаутерн 2:1 Фортуна - Веен Висбаден 1:3 Веен Висбаден - Ганза 1:0 Оснабрюк - Веен Висбаден 0:2 Штутгарт - Веен Висбаден 5:1 Веен Висбаден - Гамбург 1:1 Ганновер 96 - Веен Висбаден 2:0 Веен Висбаден - РБ Лейпциг 2:3 Веен Висбаден - Эльвeрсберг 0:2 Падерборн - Веен Висбаден 2:1 Айнтрахт Фр - Веен Висбаден 3:1 Веен Висбаден - Рот-Вайсс Вальдорф 6:1 Веен Висбаден - Шальке 04 1:1 Нюрнберг - Веен Висбаден 2:1 Веен Висбаден - Карлсруэ 1:0 Герта - Веен Висбаден 0:1

Результаты матчей

Санкт-Паули
Веен Висбаден

Точный счет

0:0
3 раза 38%
5:1
2 раза 25%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
1:1
3 раза 38%
1:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
2
2 раза 25%
5
2 раза 25%
3
1 раз 13%
1
6 раз 75%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%

Точный счет

1:1
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
2:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

2
4 раза 50%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%

Точный счет

0:0
4 раза 25%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
5:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
2:1
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 38%
0
4 раза 25%
1
2 раза 13%
3
2 раза 13%
5
2 раза 13%
1
9 раз 56%
0
3 раза 19%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Санкт-Паули
Веен Висбаден

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
7
1
5
3
1.5
1
7
3
5
2.5
2
6
3.5
2
6
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
6
2
5
3
1.5
3
5
1
7
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
13
3
10
6
1.5
4
12
4
12
2.5
1
15
2
14
3.5
2
14
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 17 11 2 4 33 - 23 35
2.
Санкт-Паули
 16 8 8 0 30 - 14 32
3.
Гамбург
 17 9 4 4 33 - 22 31
4.
Фортуна
 17 9 3 5 37 - 21 30
5.
Гройтер Фюрт
 17 8 5 4 27 - 20 29
6.
Падерборн
 17 8 3 6 28 - 28 27
7.
Герта
 17 7 4 6 33 - 26 25
8.
Эльвeрсберг
 16 7 3 6 24 - 26 24
9.
Нюрнберг
 17 7 3 7 24 - 33 24
10.
Ганновер 96
 17 6 6 5 30 - 23 24
11.
Веен Висбаден
 16 6 3 7 18 - 21 21
12.
Шальке 04
 17 6 2 9 31 - 35 20
13.
Магдебург
 17 5 5 7 30 - 28 20
14.
Кайзерслаутерн
 16 5 3 8 27 - 34 18
15.
Карлсруэ
 16 4 6 6 27 - 28 18
16.
Ганза
 17 5 2 10 17 - 28 17
17.
Айнтрахт Бр
 16 3 2 11 14 - 30 11
18.
Оснабрюк
 17 1 6 10 15 - 38 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 8 7 0 1 18 - 6 21
2.
Гройтер Фюрт
 9 6 2 1 19 - 7 20
3.
Санкт-Паули
 8 4 4 0 17 - 6 16
4.
Хольштайн Киль
 9 5 1 3 19 - 16 16
5.
Ганновер 96
 8 4 3 1 19 - 8 15
6.
Герта
 8 4 2 2 19 - 7 14
7.
Падерборн
 8 4 2 2 14 - 10 14
8.
Фортуна
 9 4 2 3 17 - 15 14
9.
Шальке 04
 8 4 1 3 18 - 13 13
10.
Кайзерслаутерн
 9 4 1 4 17 - 17 13
11.
Карлсруэ
 8 3 3 2 14 - 11 12
12.
Веен Висбаден
 8 3 3 2 8 - 9 12
13.
Магдебург
 8 3 2 3 18 - 15 11
14.
Нюрнберг
 8 3 2 3 10 - 14 11
15.
Эльвeрсберг
 8 3 1 4 11 - 13 10
16.
Ганза
 9 3 1 5 10 - 14 10
17.
Айнтрахт Бр
 8 2 2 4 9 - 14 8
18.
Оснабрюк
 9 1 3 5 10 - 16 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 8 6 1 1 14 - 7 19
2.
Фортуна
 8 5 1 2 20 - 6 16
3.
Санкт-Паули
 8 4 4 0 13 - 8 16
4.
Эльвeрсберг
 8 4 2 2 13 - 13 14
5.
Падерборн
 9 4 1 4 14 - 18 13
6.
Нюрнберг
 9 4 1 4 14 - 19 13
7.
Герта
 9 3 2 4 14 - 19 11
8.
Гамбург
 9 2 4 3 15 - 16 10
9.
Веен Висбаден
 8 3 0 5 10 - 12 9
10.
Гройтер Фюрт
 8 2 3 3 8 - 13 9
11.
Магдебург
 9 2 3 4 12 - 13 9
12.
Ганновер 96
 9 2 3 4 11 - 15 9
13.
Ганза
 8 2 1 5 7 - 14 7
14.
Шальке 04
 9 2 1 6 13 - 22 7
15.
Карлсруэ
 8 1 3 4 13 - 17 6
16.
Кайзерслаутерн
 7 1 2 4 10 - 17 5
17.
Айнтрахт Бр
 8 1 0 7 5 - 16 3
18.
Оснабрюк
 8 0 3 5 5 - 22 3
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Гамбург Глацель Роберт 12 (3)
Герта Табакович Харис 9 (3)
Фортуна Вермейж Винсент 9 (1)
Гамбург Бенеш Ласло 8 (6)
Ганновер 96 Тойхерт Седрик 8 (1)
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Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 1 8
Магдебург Атик Бариш 8
Оснабрюк Айдини Басхким 1 6
Айнтрахт Бр Николау Яннис 2 4
Фортуна Энгельхардт Янник 7
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