Тур: 17. Стадион: Millerntor Stadion.
1:1
Конец матча
0'
20' Желтая карточкаАнга-Лётшер Мартин
32' Желтая карточкаБэтцнер Ник
1:0
47' ГолХартель Марсель
51' Желтая карточкаСалиакас Манолис
57' Желтая карточкаКарстенс Флориан
1:1
84' ГолАйдэйл Джон
88' Желтая карточкаСаад Элиас
90'+6
Ход матча
32'
47'
51'
57'
84'
84'
1:1
88'
Статистика матча
-
23 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 2
-
12 Угловые 2
-
3 Офсайды 2
-
8 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
691 Количество передач 284
-
68 Владение мячом, % 32
23
Треу
Филипп
26
Саад
Элиас
34
Чатич
Амар
21
Каде
Юлиус
18
Пртайин
Иван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Треу ФилиппПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
26 Саад ЭлиасНападающий
- Запасные игроки
-
30 Бурхерт СашаВратарь
-
25 Джигала АдамЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Рицка ЛарсПолузащитник
-
15 Синани ДанелНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хюрцелер Фабиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
34 Чатич АмарЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Каде ЮлиусПолузащитник
-
18 Пртайин ИванНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
27 Рибле НикоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Айдэйл ДжонНападающий
-
30 Фроэзе КианзНападающий
-
22 Amin Farouk
-
37 Ben Nink
-
Главный тренер: Каучинский Маркус
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Санкт-Паули
Веен Висбаден
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
8 матчей
50%
12.5%
37.5%
4 победы 1 ничья 3 победы
Первый тайм
25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
11
9
Голов в среднем за матч
2.75
2.25
Среднее время на гол
32
40
Всего голов
12
4
Голов в среднем за матч
3
1
Среднее время на гол
30
90
Всего голов
23
13
Голов в среднем за матч
2.88
1.63
Тотал матчей
2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
31
55
Бомбардиры внутри турнира
Санкт-Паули
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хартель Марсель
|8 (2)
|0.47
|Эггештайн Йоханнес
|6
|0.35
|Ирвайн Джексон
|3
|0.18
|Саад Элиас
|3
|0.18
|Афолайян Оладапо
|2
|0.12
|Меткалф Коннор
|2
|0.12
|Смит Эрик
|1
|0.06
|Аменийдо Этьенн
|1
|0.06
|Салиакас Манолис
|1
|0.06
|Рицка Ларс
|1
|0.06
|Бухальфа Карло
|1
|0.06
|Треу Филипп
|1
|0.06
Веен Висбаден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пртайин Иван
|6 (1)
|0.35
|Hyun-ju Lee
|3
|0.18
|Вукотич Александар
|2
|0.12
|Айдэйл Джон
|2 (1)
|0.12
|Хессер Робин
|1
|0.06
|Гоппел Теймен
|1
|0.06
|Гюнтер Лассе
|1
|0.06
|Фроэзе Кианз
|1
|0.06
|Райнталер Макс
|1
|0.06
|Чатич Амар
|1
|0.06
|Фехнер Джино
|0
|0
Карточки
Санкт-Паули
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ирвайн Джексон
|5
|0
|Меткалф Коннор
|4
|0
|Саад Элиас
|4
|0
|Смит Эрик
|3
|0
|Метс Кароль
|1
|1
|Салиакас Манолис
|2
|0
|Афолайян Оладапо
|2
|0
|Немет Давид
|2
|0
|Бурхерт Саша
|1
|0
|Джигала Адам
|1
|0
|Эггештайн Йоханнес
|1
|0
|Валь Хауке
|1
|0
|Синани Данел
|1
|0
|Рицка Ларс
|1
|0
|Бэнкс Скотт
|1
|0
Веен Висбаден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Анга-Лётшер Мартин
|6
|1
|Вукотич Александар
|5
|1
|Фехнер Джино
|6
|0
|Карстенс Флориан
|5
|0
|Матисен Маркус
|4
|0
|Пртайин Иван
|4
|0
|Hyun-ju Lee
|2
|1
|Штритцель Флориан
|2
|0
|Фроэзе Кианз
|2
|0
|Бэтцнер Ник
|2
|0
|Райнталер Макс
|1
|0
|Рибле Нико
|1
|0
|Чатич Амар
|1
|0
|Гоппел Теймен
|1
|0
|Хессер Робин
|1
|0
|Ковачевич Франко
|1
|0
Результаты матчей
Санкт-Паули
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Веен Висбаден
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
2
5
Санкт-Паули
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Веен Висбаден
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
5
Упущенные победы
13
7
Санкт-Паули
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
18% (3)
53% (9)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
Веен Висбаден
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
24% (4)
47% (8)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
4
6
Упущенные победы
15
12
Голы по времени матча
Забито
17
11
6 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
11 Не забивали 10
4
24%
2
18%
1-15
1
6%
2
18%
16-30
1
6%
1
9%
31-45
4
24%
1
9%
46-60
1
6%
1
9%
61-75
6
35%
4
36%
76-90
Пропущено
8
13
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
0
0%
1
8%
1-15
3
38%
2
15%
16-30
1
13%
1
8%
31-45
3
38%
4
31%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
1
13%
3
23%
76-90
Забито
13
8
7 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
10 Не забивали 10
2
15%
0
0%
1-15
4
31%
2
25%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
3
23%
1
13%
46-60
2
15%
2
25%
61-75
1
8%
3
38%
76-90
Пропущено
8
9
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
5
63%
3
33%
76-90
Забито
30
19
13 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 9
4 Не забивали 3
6
20%
2
11%
1-15
5
17%
4
21%
16-30
2
7%
1
5%
31-45
7
23%
2
11%
46-60
3
10%
3
16%
61-75
7
23%
7
37%
76-90
Пропущено
16
22
6 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 15
3 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 13
2
13%
1
5%
1-15
3
19%
4
18%
16-30
1
6%
2
9%
31-45
3
19%
7
32%
46-60
1
6%
2
9%
61-75
6
38%
6
27%
76-90
Результаты последних матчей
Санкт-Паули
(20 матчей)
50%
45%
5%
10 побед 9 ничьих 1 поражение
Оснабрюк - Санкт-Паули 1:1 Хомбург - Санкт-Паули 1:4 Санкт-Паули - Гамбург 2:2 Ганза - Санкт-Паули 2:3
Айнтрахт Бр - Санкт-Паули 2:1 Санкт-Паули - Ганновер 96 0:0 Эльвeрсберг - Санкт-Паули 0:2 Санкт-Паули - Шальке 04 2:1 Санкт-Паули - Карлсруэ 2:1 Падерборн - Санкт-Паули 2:2 Вердер - Санкт-Паули 3:3 Санкт-Паули - Нюрнберг 5:1 Герта - Санкт-Паули 1:2 Санкт-Паули - Шальке 04 3:1 Санкт-Паули - Хольштайн Киль 5:1 Айнтрахт Бр - Санкт-Паули 1:1 Санкт-Паули - Магдебург 0:0 Гройтер Фюрт - Санкт-Паули 0:0 Дельменхорст - Санкт-Паули 0:5 Санкт-Паули - Фортуна 0:0
Веен Висбаден
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Веен Висбаден - Айнтрахт Бр 1:3 Хольштайн Киль - Веен Висбаден 3:2 Гройтер Фюрт - Веен Висбаден 2:0 Веен Висбаден - Шотт Майнц 6:2
Веен Висбаден - Кайзерслаутерн 2:1 Фортуна - Веен Висбаден 1:3 Веен Висбаден - Ганза 1:0 Оснабрюк - Веен Висбаден 0:2 Штутгарт - Веен Висбаден 5:1 Веен Висбаден - Гамбург 1:1 Ганновер 96 - Веен Висбаден 2:0 Веен Висбаден - РБ Лейпциг 2:3 Веен Висбаден - Эльвeрсберг 0:2 Падерборн - Веен Висбаден 2:1 Айнтрахт Фр - Веен Висбаден 3:1 Веен Висбаден - Рот-Вайсс Вальдорф 6:1 Веен Висбаден - Шальке 04 1:1 Нюрнберг - Веен Висбаден 2:1 Веен Висбаден - Карлсруэ 1:0 Герта - Веен Висбаден 0:1
Результаты матчей
Санкт-Паули
Веен Висбаден
Точный счет
0:0
3 раза 33%
5:1
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
1:1
3 раза 38%
1:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%
5
2 раза 22%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
6 раз 75%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
Точный счет
1:1
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
2:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
Точное количество голов
2
4 раза 50%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
Точный счет
0:0
4 раза 24%
1:1
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
5:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
2:1
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 35%
0
4 раза 24%
1
3 раза 18%
3
2 раза 12%
5
2 раза 12%
1
10 раз 59%
0
3 раза 18%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Санкт-Паули
Веен Висбаден
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
71
54
17
36
27
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
72
53
36
17
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
143
107
413
413
116
215
215
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Гамбург
|Глацель Роберт
|12 (3)
|Герта
|Табакович Харис
|9 (3)
|Фортуна
|Вермейж Винсент
|9 (1)
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|8 (7)
|Гамбург
|Бенеш Ласло
|8 (6)
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|1 8
|Магдебург
|Атик Бариш
|8
|Веен Висбаден
|Анга-Лётшер Мартин
|1 6
|Оснабрюк
|Айдини Басхким
|1 6
|Айнтрахт Бр
|Николау Яннис
|2 4