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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 17. Стадион: .
Санкт-Паули
1:1
Конец матча
Веен Висбаден
0'
20' Желтая карточка
Анга-Лётшер Мартин
32' Желтая карточка
Бэтцнер Ник
1:0
47' Гол
Хартель Марсель
51' Желтая карточка
Салиакас Манолис
57' Желтая карточка
Карстенс Флориан
1:1
84' Гол
Айдэйл Джон
88' Желтая карточка
Саад Элиас
90'+6

Ход матча

20'
 
Анга-Лётшер Мартин
32'
 
Бэтцнер Ник
47'
Хартель Марсель
(Эггештайн Йоханнес)
1:0
51'
Салиакас Манолис
 
57'
 
Карстенс Флориан
59'
 
Айдэйл Джон
Бэтцнер Ник
74'
 
Фроэзе Кианз
Каде Юлиус
74'
 
Мокенхаупт Саша
Гоппел Теймен
74'
 
Фехнер Джино
Хессер Робин
76'
Мауридес Жуниор
Эггештайн Йоханнес
 
84'
 
Рибле Нико
Чатич Амар
84'
1:1
Айдэйл Джон
(Карстенс Флориан)
85'
Меткалф Коннор
Афолайян Оладапо
 
88'
Саад Элиас
 
90'
Бухальфа Карло
Салиакас Манолис
 

Статистика матча

  • 23 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 2
  • 12 Угловые 2
  • 3 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 691 Количество передач 284
  • 68 Владение мячом, % 32
22
Василь
Никола
5
Валь
Хауке
8
Смит
Эрик
3
Метс
Кароль
2
Салиакас
Манолис
7
Ирвайн
Джексон
10
Хартель
Марсель
23
Треу
Филипп
17
Афолайян
Оладапо
11
Эггештайн
Йоханнес
26
Саад
Элиас
16
Штритцель
Флориан
2
Анга-Лётшер
Мартин
17
Карстенс
Флориан
26
Вукотич
Александар
9
Гоппел
Теймен
34
Чатич
Амар
7
Хессер
Робин
19
Якобсен
Бьярке
8
Бэтцнер
Ник
21
Каде
Юлиус
18
Пртайин
Иван
Санкт-Паули
3-4-3
Веен Висбаден
3-4-2-1

История личных встреч

Санкт-Паули
Веен Висбаден

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

8 матчей

50%
12.5%
37.5%
4 победы 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

Б2
5:3
ТМК
5:2
Б2
3:1
К
3:2
Б2
3:1
Б2
2:0
Б2
1:3
Б2
1:1

Голы

Всего голов

11
9

Голов в среднем за матч

2.75
2.25

Среднее время на гол

32
40

Всего голов

12
4

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Всего голов

23
13

Голов в среднем за матч

2.88
1.63

Тотал матчей

2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

31
55

Бомбардиры внутри турнира

Санкт-Паули
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хартель Марсель 8 (2) 0.47
Эггештайн Йоханнес 6 0.35
Ирвайн Джексон 3 0.18
Саад Элиас 3 0.18
Афолайян Оладапо 2 0.12
Меткалф Коннор 2 0.12
Смит Эрик 1 0.06
Аменийдо Этьенн 1 0.06
Салиакас Манолис 1 0.06
Рицка Ларс 1 0.06
Бухальфа Карло 1 0.06
Треу Филипп 1 0.06
Веен Висбаден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пртайин Иван 6 (1) 0.35
Hyun-ju Lee 3 0.18
Вукотич Александар 2 0.12
Айдэйл Джон 2 (1) 0.12
Хессер Робин 1 0.06
Гоппел Теймен 1 0.06
Гюнтер Лассе 1 0.06
Фроэзе Кианз 1 0.06
Райнталер Макс 1 0.06
Чатич Амар 1 0.06
Фехнер Джино 0 0

Карточки

Санкт-Паули
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ирвайн Джексон 5 0
Меткалф Коннор 4 0
Саад Элиас 4 0
Смит Эрик 3 0
Метс Кароль 1 1
Салиакас Манолис 2 0
Афолайян Оладапо 2 0
Немет Давид 2 0
Бурхерт Саша 1 0
Джигала Адам 1 0
Эггештайн Йоханнес 1 0
Валь Хауке 1 0
Синани Данел 1 0
Рицка Ларс 1 0
Бэнкс Скотт 1 0
Веен Висбаден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Анга-Лётшер Мартин 6 1
Вукотич Александар 5 1
Фехнер Джино 6 0
Карстенс Флориан 5 0
Матисен Маркус 4 0
Пртайин Иван 4 0
Hyun-ju Lee 2 1
Штритцель Флориан 2 0
Фроэзе Кианз 2 0
Бэтцнер Ник 2 0
Райнталер Макс 1 0
Рибле Нико 1 0
Чатич Амар 1 0
Гоппел Теймен 1 0
Хессер Робин 1 0
Ковачевич Франко 1 0

Результаты матчей

Санкт-Паули
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Веен Висбаден
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

2
5
Санкт-Паули
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Веен Висбаден
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
5

Упущенные победы

13
7
Санкт-Паули
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
18% (3)
53% (9)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
Веен Висбаден
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
24% (4)
47% (8)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

4
6

Упущенные победы

15
12

Голы по времени матча

Забито

17
11
6 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
11 Не забивали 10
4
24%
2
18%
1-15
1
6%
2
18%
16-30
1
6%
1
9%
31-45
4
24%
1
9%
46-60
1
6%
1
9%
61-75
6
35%
4
36%
76-90

Пропущено

8
13
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
0
0%
1
8%
1-15
3
38%
2
15%
16-30
1
13%
1
8%
31-45
3
38%
4
31%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
1
13%
3
23%
76-90

Забито

13
8
7 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
10 Не забивали 10
2
15%
0
0%
1-15
4
31%
2
25%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
3
23%
1
13%
46-60
2
15%
2
25%
61-75
1
8%
3
38%
76-90

Пропущено

8
9
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
5
63%
3
33%
76-90

Забито

30
19
13 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 9
4 Не забивали 3
6
20%
2
11%
1-15
5
17%
4
21%
16-30
2
7%
1
5%
31-45
7
23%
2
11%
46-60
3
10%
3
16%
61-75
7
23%
7
37%
76-90

Пропущено

16
22
6 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 15
3 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 13
2
13%
1
5%
1-15
3
19%
4
18%
16-30
1
6%
2
9%
31-45
3
19%
7
32%
46-60
1
6%
2
9%
61-75
6
38%
6
27%
76-90

Результаты последних матчей

Санкт-Паули
(20 матчей)
50%
45%
5%
10 побед 9 ничьих 1 поражение
Оснабрюк - Санкт-Паули 1:1 Хомбург - Санкт-Паули 1:4 Санкт-Паули - Гамбург 2:2 Ганза - Санкт-Паули 2:3
Айнтрахт Бр - Санкт-Паули 2:1 Санкт-Паули - Ганновер 96 0:0 Эльвeрсберг - Санкт-Паули 0:2 Санкт-Паули - Шальке 04 2:1 Санкт-Паули - Карлсруэ 2:1 Падерборн - Санкт-Паули 2:2 Вердер - Санкт-Паули 3:3 Санкт-Паули - Нюрнберг 5:1 Герта - Санкт-Паули 1:2 Санкт-Паули - Шальке 04 3:1 Санкт-Паули - Хольштайн Киль 5:1 Айнтрахт Бр - Санкт-Паули 1:1 Санкт-Паули - Магдебург 0:0 Гройтер Фюрт - Санкт-Паули 0:0 Дельменхорст - Санкт-Паули 0:5 Санкт-Паули - Фортуна 0:0
Веен Висбаден
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Веен Висбаден - Айнтрахт Бр 1:3 Хольштайн Киль - Веен Висбаден 3:2 Гройтер Фюрт - Веен Висбаден 2:0 Веен Висбаден - Шотт Майнц 6:2
Веен Висбаден - Кайзерслаутерн 2:1 Фортуна - Веен Висбаден 1:3 Веен Висбаден - Ганза 1:0 Оснабрюк - Веен Висбаден 0:2 Штутгарт - Веен Висбаден 5:1 Веен Висбаден - Гамбург 1:1 Ганновер 96 - Веен Висбаден 2:0 Веен Висбаден - РБ Лейпциг 2:3 Веен Висбаден - Эльвeрсберг 0:2 Падерборн - Веен Висбаден 2:1 Айнтрахт Фр - Веен Висбаден 3:1 Веен Висбаден - Рот-Вайсс Вальдорф 6:1 Веен Висбаден - Шальке 04 1:1 Нюрнберг - Веен Висбаден 2:1 Веен Висбаден - Карлсруэ 1:0 Герта - Веен Висбаден 0:1

Результаты матчей

Санкт-Паули
Веен Висбаден

Точный счет

0:0
3 раза 33%
5:1
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
1:1
3 раза 38%
1:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
2
2 раза 22%
5
2 раза 22%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
6 раз 75%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%

Точный счет

1:1
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
2:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%

Точное количество голов

2
4 раза 50%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Точный счет

0:0
4 раза 24%
1:1
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
5:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
2:1
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 35%
0
4 раза 24%
1
3 раза 18%
3
2 раза 12%
5
2 раза 12%
1
10 раз 59%
0
3 раза 18%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Санкт-Паули
Веен Висбаден

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
7
1
5
4
1.5
1
7
3
6
2.5
2
7
3.5
2
7
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
7
2
5
3
1.5
3
6
1
7
2.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
14
3
10
7
1.5
4
13
4
13
2.5
1
16
2
15
3.5
2
15
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 17 11 2 4 33 - 23 35
2.
Санкт-Паули
 17 8 9 0 31 - 15 33
3.
Гамбург
 17 9 4 4 33 - 22 31
4.
Фортуна
 17 9 3 5 37 - 21 30
5.
Гройтер Фюрт
 17 8 5 4 27 - 20 29
6.
Падерборн
 17 8 3 6 28 - 28 27
7.
Герта
 17 7 4 6 33 - 26 25
8.
Эльвeрсберг
 17 7 3 7 26 - 29 24
9.
Нюрнберг
 17 7 3 7 24 - 33 24
10.
Ганновер 96
 17 6 6 5 30 - 23 24
11.
Веен Висбаден
 17 6 4 7 19 - 22 22
12.
Карлсруэ
 17 5 6 6 30 - 30 21
13.
Шальке 04
 17 6 2 9 31 - 35 20
14.
Магдебург
 17 5 5 7 30 - 28 20
15.
Кайзерслаутерн
 17 5 3 9 28 - 36 18
16.
Ганза
 17 5 2 10 17 - 28 17
17.
Айнтрахт Бр
 17 4 2 11 16 - 31 14
18.
Оснабрюк
 17 1 6 10 15 - 38 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 8 7 0 1 18 - 6 21
2.
Гройтер Фюрт
 9 6 2 1 19 - 7 20
3.
Санкт-Паули
 9 4 5 0 18 - 7 17
4.
Хольштайн Киль
 9 5 1 3 19 - 16 16
5.
Ганновер 96
 8 4 3 1 19 - 8 15
6.
Карлсруэ
 9 4 3 2 17 - 13 15
7.
Герта
 8 4 2 2 19 - 7 14
8.
Падерборн
 8 4 2 2 14 - 10 14
9.
Фортуна
 9 4 2 3 17 - 15 14
10.
Шальке 04
 8 4 1 3 18 - 13 13
11.
Кайзерслаутерн
 9 4 1 4 17 - 17 13
12.
Веен Висбаден
 8 3 3 2 8 - 9 12
13.
Магдебург
 8 3 2 3 18 - 15 11
14.
Нюрнберг
 8 3 2 3 10 - 14 11
15.
Айнтрахт Бр
 9 3 2 4 11 - 15 11
16.
Эльвeрсберг
 8 3 1 4 11 - 13 10
17.
Ганза
 9 3 1 5 10 - 14 10
18.
Оснабрюк
 9 1 3 5 10 - 16 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 8 6 1 1 14 - 7 19
2.
Фортуна
 8 5 1 2 20 - 6 16
3.
Санкт-Паули
 8 4 4 0 13 - 8 16
4.
Эльвeрсберг
 9 4 2 3 15 - 16 14
5.
Падерборн
 9 4 1 4 14 - 18 13
6.
Нюрнберг
 9 4 1 4 14 - 19 13
7.
Герта
 9 3 2 4 14 - 19 11
8.
Веен Висбаден
 9 3 1 5 11 - 13 10
9.
Гамбург
 9 2 4 3 15 - 16 10
10.
Гройтер Фюрт
 8 2 3 3 8 - 13 9
11.
Магдебург
 9 2 3 4 12 - 13 9
12.
Ганновер 96
 9 2 3 4 11 - 15 9
13.
Ганза
 8 2 1 5 7 - 14 7
14.
Шальке 04
 9 2 1 6 13 - 22 7
15.
Карлсруэ
 8 1 3 4 13 - 17 6
16.
Кайзерслаутерн
 8 1 2 5 11 - 19 5
17.
Айнтрахт Бр
 8 1 0 7 5 - 16 3
18.
Оснабрюк
 8 0 3 5 5 - 22 3
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Гамбург Глацель Роберт 12 (3)
Герта Табакович Харис 9 (3)
Фортуна Вермейж Винсент 9 (1)
Санкт-Паули Хартель Марсель 8 (7)
Гамбург Бенеш Ласло 8 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 1 8
Магдебург Атик Бариш 8
Веен Висбаден Анга-Лётшер Мартин 1 6
Оснабрюк Айдини Басхким 1 6
Айнтрахт Бр Николау Яннис 2 4
Весь список
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    • 47'
      Г О О О О Л - Хартель Марсель бьет в цель!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 32'
      Бэтцнер Ник получил желтую карточку от судьи
    • 20'
      Анга-Лётшер Мартин получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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