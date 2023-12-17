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  4. Серия A 2023-2024
Тур: 16. Стадион: . Главный судья: Мареска Фабио
Лацио
0:0
Первый тайм: 12'
Интер Милан
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Прогнозы 127
Лацио 6.3% (8)
X 16.5% (21)
Интер Милан 77.2% (98)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Лацио
Ничья
Интер Милан
4.52
3.70
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2.03
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
94
Проведель
Иван
29
Лаццари
Мануэль
15
Казале
Николо
34
Хила
Марио
77
Марушич
Адам
8
Гендузи
Маттео
65
Ровелла
Николо
6
Камада
Даити
7
Андерсон
Фелипе
17
Иммобиле
Чиро
20
Дзакканьи
Маттиа
1
Зоммер
Янн
31
Биссекк
Янн-Аурель
15
Ачерби
Франческо
95
Бастони
Алессандро
36
Дармиан
Маттео
23
Барелла
Николо
20
Чалханоглу
Хакан
22
Мхитарян
Генрих
32
Димарко
Федерико
9
Тюрам
Маркус
10
Мартинес
Лаутаро
Лацио
4-3-3
Интер Милан
3-5-2

История личных встреч

Лацио
Интер Милан

16 матчей

87.5%
12.5%
14 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
31.3%
6.2%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
25%
12 побед 0 ничьих 0 побед

21 матч

14.3%
85.7%
0 побед 3 ничьи 18 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 9 ничьих 13 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 9 ничьих 16 побед

37 матчей

37.8%
13.5%
48.7%
14 побед 5 ничьих 18 побед

Первый тайм

27%
37.8%
35.2%
10 побед 14 ничьих 13 побед

Второй тайм

32.4%
24.3%
43.3%
12 побед 9 ничьих 16 побед

История матчей

СA
3:1
СA
3:1
СA
2:1
СA
3:1
СA
3:1
СA
1:1
СA
2:1
СA
1:0
СA
0:1
К
1:1
СA
0:3
СA
2:3
СA
0:0
СA
1:3
К
1:2
СA
3:0
СA
2:0
СA
1:2
СA
1:2
СA
2:2
СA
4:1
СA
1:0
СA
1:3
СA
1:0
СA
3:1
СA
2:1
СA
2:1
СA
3:1
СA
0:2
СA
1:0
С
1:2
СA
2:0
СA
0:3
К
0:2
К
0:0
СA
1:1
СA
3:0

Голы

Всего голов

24
19

Голов в среднем за матч

1.41
0.95

Среднее время на гол

63
94

Всего голов

33
25

Голов в среднем за матч

1.65
1.47

Среднее время на гол

54
61

Всего голов

57
44

Голов в среднем за матч

1.54
1.19

Тотал матчей

2.5
35
Больше 95%
Меньше 5%
2
30
Больше 81%
Меньше 19%
7
23
Больше 62%
Меньше 38%
14
11
Больше 30%
Меньше 70%
26
2
Больше 5%
Меньше 95%
35

Среднее время на гол

58
75

Бомбардиры внутри турнира

Лацио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иммобиле Чиро 4 (3) 0.27
Альберто Луис 3 0.2
Весино Матиас 2 0.13
Дзакканьи Маттиа 2 0.13
Андерсон Фелипе 1 0.07
Кастельянос Валентин 1 0.07
Камада Даити 1 0.07
Педро Родригес 1 0.07
Лаццари Мануэль 0 0
Интер Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Лаутаро 14 (1) 0.93
Чалханоглу Хакан 7 (6) 0.47
Тюрам Маркус 6 0.4
Димарко Федерико 3 0.2
Мхитарян Генрих 2 0.13
Дюмфрис Дензел 2 0.13
Барелла Николо 1 0.07
Ачерби Франческо 1 0.07
Фраттези Давиде 1 0.07
Куадрадо Хуан 0 0
Арнаутович Марко 0 0
Аугусто Карлос 0 0

Карточки

Лацио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альберто Луис 5 0
Маурицио Сарри 3 1
Иммобиле Чиро 4 0
Дзакканьи Маттиа 4 0
Педро Родригес 3 0
Катальди Данило 3 0
Пеллегрини Лука 3 0
Ровелла Николо 3 0
Весино Матиас 2 0
Романьоли Алессио 2 0
Марушич Адам 2 0
Лаццари Мануэль 2 0
Исаксен Густав 2 0
Патрик 1 0
Андерсон Фелипе 1 0
Хюсай Эльсейд 1 0
Интер Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Индзаги Симоне 3 0
Чалханоглу Хакан 3 0
Бастони Алессандро 3 0
Барелла Николо 2 0
Мартинес Лаутаро 2 0
Куадрадо Хуан 1 0
Дармиан Маттео 1 0
Мхитарян Генрих 1 0
Ачерби Франческо 1 0
Павар Бенжамен 1 0
Тюрам Маркус 1 0
Дюмфрис Дензел 1 0
Фраттези Давиде 1 0
Аугусто Карлос 1 0

Результаты матчей

Лацио
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
Интер Милан
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
13% (1)
88% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
0% (0)
75% (6)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

1
1
Лацио
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Интер Милан
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)

Сухие победы

2
5

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

10
2

Упущенные победы

5
20
Лацио
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
47% (7)
7% (1)
Интер Милан
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
20% (3)
40% (6)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

13
3

Упущенные победы

6
21

Голы по времени матча

Забито

7
16
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 6
10 Не забивали 8
3
43%
0
0%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
1
14%
3
19%
46-60
1
14%
3
19%
61-75
2
29%
5
31%
76-90

Пропущено

5
2
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
50%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
21
6 В 1-м тайме 11
2 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 8
9 Не забивали 7
0
0%
4
19%
1-15
4
50%
1
5%
16-30
2
25%
6
29%
31-45
1
13%
3
14%
46-60
1
13%
2
10%
61-75
0
0%
5
24%
76-90

Пропущено

12
5
3 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 0
7 Не пропускали 3
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
1
20%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
3
25%
3
60%
46-60
3
25%
1
20%
61-75
3
25%
0
0%
76-90

Забито

15
37
9 В 1-м тайме 16
6 Во 2-м тайме 21
9 Забивали первыми 14
4 Не забивали 0
3
20%
4
11%
1-15
4
27%
3
8%
16-30
2
13%
9
24%
31-45
2
13%
6
16%
46-60
2
13%
5
14%
61-75
2
13%
10
27%
76-90

Пропущено

17
7
7 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 1
10 Не пропускали 5
2
12%
0
0%
1-15
2
12%
2
29%
16-30
3
18%
0
0%
31-45
3
18%
3
43%
46-60
4
24%
2
29%
61-75
3
18%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Лацио
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Атлетико М - Лацио 2:0 Верона - Лацио 1:1 Лацио - Дженоа 1:0 Лацио - Кальяри 1:0
Лацио - Селтик 2:0 Салернитана - Лацио 2:1 Лацио - Рома 0:0 Лацио - Фейеноорд 1:0 Болонья - Лацио 1:0 Лацио - Фиорентина 1:0 Фейеноорд - Лацио 3:1 Сассуоло - Лацио 0:2 Лацио - Аталанта 3:2 Селтик - Лацио 1:2 Милан - Лацио 2:0 Лацио - Торино 2:0 Лацио - Монца 1:1 Лацио - Атлетико М 1:1 Ювентус - Лацио 3:1 Наполи - Лацио 1:2
Интер Милан
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Интер Милан - Реал Сосьедад 0:0 Интер Милан - Удинезе 4:0 Наполи - Интер Милан 0:3 Бенфика - Интер Милан 3:3
Ювентус - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Фрозиноне 2:0 Ред Булл Зальцбург - Интер Милан 0:1 Аталанта - Интер Милан 1:2 Интер Милан - Рома 1:0 Интер Милан - Ред Булл Зальцбург 2:1 Торино - Интер Милан 0:3 Интер Милан - Болонья 2:2 Интер Милан - Бенфика 1:0 Салернитана - Интер Милан 0:4 Интер Милан - Сассуоло 1:2 Эмполи - Интер Милан 0:1 Реал Сосьедад - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Милан 5:1 Интер Милан - Фиорентина 4:0 Кальяри - Интер Милан 0:2

Результаты матчей

Лацио
Интер Милан

Точный счет

1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
2:0
2 раза 25%
4:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
4
2 раза 25%
5
1 раз 13%

Точный счет

2:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
0:3
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
4
1 раз 14%

Точный счет

1:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:2
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
2
5 раз 33%
1
4 раза 27%
4
3 раза 20%
3
2 раза 13%
5
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Лацио
Интер Милан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
2
5
1.5
6
2
1
6
2.5
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
2
6
1.5
5
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
4
11
1.5
11
4
1
14
2.5
6
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 0:0 Заявка 16 12 3 1 37 - 7 39
2.
Ювентус
 Заявка 16 11 4 1 24 - 10 37
3.
Милан
 Заявка 16 10 2 4 29 - 18 32
4.
Болонья
 Заявка 16 7 7 2 20 - 12 28
5.
Наполи
 Заявка 16 8 3 5 28 - 19 27
6.
Фиорентина
 Заявка 16 8 3 5 25 - 18 27
7.
Рома
 Заявка 16 7 4 5 28 - 19 25
8.
Аталанта
 Заявка 15 7 2 6 24 - 18 23
9.
Торино
 Заявка 16 6 5 5 14 - 16 23
10.
Лацио
 0:0 Заявка 16 6 4 6 16 - 16 22
11.
Монца
 Заявка 16 5 6 5 16 - 17 21
12.
Лечче
 Заявка 16 4 8 4 19 - 21 20
13.
Фрозиноне
 Заявка 16 5 4 7 21 - 26 19
14.
Дженоа
 Заявка 16 4 4 8 16 - 21 16
15.
Сассуоло
 Заявка 16 4 4 8 24 - 30 16
16.
Кальяри
 Заявка 16 3 4 9 16 - 29 13
17.
Удинезе
 Заявка 16 1 10 5 14 - 27 13
18.
Эмполи
 Заявка 16 3 3 10 10 - 28 12
19.
Верона
 Заявка 16 2 5 9 13 - 23 11
20.
Салернитана
 Заявка 15 1 5 9 11 - 30 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 8 6 2 0 12 - 4 20
2.
Интер Милан
 0:0 Заявка 8 6 1 1 21 - 5 19
3.
Болонья
 Заявка 8 6 1 1 12 - 4 19
4.
Милан
 Заявка 8 6 0 2 14 - 4 18
5.
Рома
 Заявка 8 5 2 1 19 - 7 17
6.
Фрозиноне
 Заявка 8 5 2 1 14 - 10 17
7.
Фиорентина
 Заявка 8 5 1 2 14 - 8 16
8.
Лацио
 0:0 Заявка 8 4 3 1 8 - 4 15
9.
Торино
 Заявка 8 4 3 1 8 - 5 15
10.
Лечче
 Заявка 9 4 3 2 11 - 11 15
11.
Аталанта
 Заявка 7 4 1 2 12 - 6 13
12.
Монца
 Заявка 8 3 4 1 10 - 5 13
13.
Дженоа
 Заявка 8 3 3 2 11 - 10 12
14.
Кальяри
 Заявка 8 3 2 3 11 - 15 11
15.
Наполи
 Заявка 8 3 1 4 12 - 13 10
16.
Сассуоло
 Заявка 8 2 2 4 11 - 13 8
17.
Верона
 Заявка 7 1 3 3 7 - 11 6
18.
Салернитана
 Заявка 8 1 3 4 7 - 16 6
19.
Удинезе
 Заявка 8 0 6 2 9 - 14 6
20.
Эмполи
 Заявка 8 1 2 5 5 - 12 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 0:0 Заявка 8 6 2 0 16 - 2 20
2.
Наполи
 Заявка 8 5 2 1 16 - 6 17
3.
Ювентус
 Заявка 8 5 2 1 12 - 6 17
4.
Милан
 Заявка 8 4 2 2 15 - 14 14
5.
Фиорентина
 Заявка 8 3 2 3 11 - 10 11
6.
Аталанта
 Заявка 8 3 1 4 12 - 12 10
7.
Болонья
 Заявка 8 1 6 1 8 - 8 9
8.
Рома
 Заявка 8 2 2 4 9 - 12 8
9.
Сассуоло
 Заявка 8 2 2 4 13 - 17 8
10.
Торино
 Заявка 8 2 2 4 6 - 11 8
11.
Монца
 Заявка 8 2 2 4 6 - 12 8
12.
Лацио
 0:0 Заявка 8 2 1 5 8 - 12 7
13.
Эмполи
 Заявка 8 2 1 5 5 - 16 7
14.
Удинезе
 Заявка 8 1 4 3 5 - 13 7
15.
Лечче
 Заявка 7 0 5 2 8 - 10 5
16.
Верона
 Заявка 9 1 2 6 6 - 12 5
17.
Дженоа
 Заявка 8 1 1 6 5 - 11 4
18.
Салернитана
 Заявка 7 0 2 5 4 - 14 2
19.
Фрозиноне
 Заявка 8 0 2 6 7 - 16 2
20.
Кальяри
 Заявка 8 0 2 6 5 - 14 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 14 (2)
Сассуоло Берарди Доменико 9 (3)
Милан Жиру Оливье 8 (4)
Болонья Зиркзее Джошуа 7 (2)
Наполи Осимхен Виктор 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Рома Паредес Леандро 7
Салернитана Дьомбер Норберт 7
Лечче Рамадани Юльбер 7
Эмполи Мале Юссеф 7
Верона Дуда Ондрей 1 5
Весь список
  • Первый тайм
  • Угловой
    14'
    Ровелла с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, в очередной раз никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
  • 13'
    Иммобиле разогнал атаку по левой половине поля и затем выполнил передачу на ближний угол штрафной площади, Дзакканьи выполнил подачу в центр штрафной, после рикошета мяч отскочил в центр к линии штрафной, Камада подкараулил отскок и пробил по воротам, мяч попал в Дармиана, а затем ушёл на угловой. 
  • 12'
    Дзакканьи совершил рывок вперёд по левому флангу, а затем выполнил прострел в центр штрафной площади, Биссекк удачно блокировал попытку. 
  • 11'
    Камада получил передачу на ход по левому флангу, от лицевой линии поля Даити выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог завершить момент ударом по воротам. 
  • 10'
    Гендузи с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Ачерби грамотно сыграл по позиции и выбил мяч подальше от своих ворот. 
  • Угловой
    9'
    Димарко с углового выполнил подачу к центру вратарской, Проведель не очень удачно сыграл на выходе, но всё же общими усилиями игроки "Лацио" смогли отбиться. Биссекк по итогу нарушил правила в борьбе за верховой мяч. 
  • Угловой
    8'
    Димарко с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Биссекк под давлением соперника головой пробил по воротам, мяч задел игрока "Лацио" и ушёл на повторный корнер. 
  • 7'
    Дармиан из центра поля выполнил хороший заброс на ход Тюраму к правому углу штрафной площади, Маркус оторвался от Хилы, убежал в штрафную площадь и пробил по воротам, Ровелла отлично сыграл в подкате и перевёл мяч на угловой. 
  • Фол, нарушение
    6'
    Барелла в центре поля нарушил правила против Дзакканьи. Игроки "Лацио" достаточно быстро разыграли стандарт. 
  • 5'
    Зоммер у линии вратарской попал под прессинг Иммобиле, но Янн сыграл без ошибок и отправил мяч на правый фланг партнёру по команде. 
  • Угловой
    4'
    Ровелла с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Интера" сыграли внимательно и без особого труда перехватили мяч. 
  • 3'
    Продолжают игроки "Лацио" активно работать на правом фланге, теперь уже Бастони пришлось выбивать мяч на угловой. 
  • 2'
    Сразу же из центра поля последовал заброс на ход по правому флангу Лаццари, Димарко не стал рисковать и выбил мяч в аут. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. "Лацио" уже прилично отстал от зоны еврокубков, но сегодня набрать очень важные для себя три очка для команды Маурицио Сарри будет крайне проблематично. "Интер" имеет хорошие шансы оторваться от "Ювентуса" после осечки туринского клуба в Генуе, а поэтому команда Симоне Индзаги наверняка будет стараться играть в Риме первым номером. 
  • До матча
  • Главным арбитром на этот матч назначен Фабио Мареска из Неаполя. Резервным арбитром на этот матч назначен Антонио Рапуано. 
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    • До матча
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лацио 0:0 Интер Милан

    Исход игры
    Лацио
    6.3% (8)
    Ничья
    16.5% (21)
    Интер Милан
    77.2% (98)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.93% (73)
    Меньше
    37.07% (43)
    Обе команды забьют
    Да
    71.55% (83)
    Нет
    28.45% (33)
    Популярный счёт
    1:2 Интер Милан
    44.9% (57)
    0:1 Интер Милан
    15.7% (20)
    1:1 Ничья
    10.2% (13)
    0:2 Интер Милан
    5.5% (7)
    2:2 Ничья
    4.7% (6)
    1:3 Интер Милан
    3.1% (4)
    1:0 Лацио
    2.4% (3)
    0:3 Интер Милан
    2.4% (3)
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