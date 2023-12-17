Первый тайм

14' Ровелла с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, в очередной раз никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

13' Иммобиле разогнал атаку по левой половине поля и затем выполнил передачу на ближний угол штрафной площади, Дзакканьи выполнил подачу в центр штрафной, после рикошета мяч отскочил в центр к линии штрафной, Камада подкараулил отскок и пробил по воротам, мяч попал в Дармиана, а затем ушёл на угловой.

12' Дзакканьи совершил рывок вперёд по левому флангу, а затем выполнил прострел в центр штрафной площади, Биссекк удачно блокировал попытку.

11' Камада получил передачу на ход по левому флангу, от лицевой линии поля Даити выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог завершить момент ударом по воротам.

10' Гендузи с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Ачерби грамотно сыграл по позиции и выбил мяч подальше от своих ворот.

9' Димарко с углового выполнил подачу к центру вратарской, Проведель не очень удачно сыграл на выходе, но всё же общими усилиями игроки "Лацио" смогли отбиться. Биссекк по итогу нарушил правила в борьбе за верховой мяч.