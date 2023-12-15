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  4. Серия A 2023-2024
Тур: 16. Стадион: . Главный судья: Мареска Фабио
Лацио
 
Позже
Интер Милан
Прогнозы 48
Лацио 6.3% (3)
X 18.8% (9)
Интер Милан 75% (36)
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Лацио
Интер Милан

История личных встреч

Лацио
Интер Милан

16 матчей

87.5%
12.5%
14 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
31.3%
6.2%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
25%
12 побед 0 ничьих 0 побед

21 матч

14.3%
85.7%
0 побед 3 ничьи 18 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 9 ничьих 13 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 9 ничьих 16 побед

37 матчей

37.8%
13.5%
48.7%
14 побед 5 ничьих 18 побед

Первый тайм

27%
37.8%
35.2%
10 побед 14 ничьих 13 побед

Второй тайм

32.4%
24.3%
43.3%
12 побед 9 ничьих 16 побед

История матчей

СA
3:1
СA
3:1
СA
2:1
СA
3:1
СA
3:1
СA
1:1
СA
2:1
СA
1:0
СA
0:1
К
1:1
СA
0:3
СA
2:3
СA
0:0
СA
1:3
К
1:2
СA
3:0
СA
2:0
СA
1:2
СA
1:2
СA
2:2
СA
4:1
СA
1:0
СA
1:3
СA
1:0
СA
3:1
СA
2:1
СA
2:1
СA
3:1
СA
0:2
СA
1:0
С
1:2
СA
2:0
СA
0:3
К
0:2
К
0:0
СA
1:1
СA
3:0

Голы

Всего голов

24
19

Голов в среднем за матч

1.41
0.95

Среднее время на гол

63
94

Всего голов

33
25

Голов в среднем за матч

1.65
1.47

Среднее время на гол

54
61

Всего голов

57
44

Голов в среднем за матч

1.54
1.19

Тотал матчей

2.5
35
Больше 95%
Меньше 5%
2
30
Больше 81%
Меньше 19%
7
23
Больше 62%
Меньше 38%
14
11
Больше 30%
Меньше 70%
26
2
Больше 5%
Меньше 95%
35

Среднее время на гол

58
75

Бомбардиры внутри турнира

Лацио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иммобиле Чиро 4 (3) 0.27
Альберто Луис 3 0.2
Весино Матиас 2 0.13
Дзакканьи Маттиа 2 0.13
Андерсон Фелипе 1 0.07
Кастельянос Валентин 1 0.07
Камада Даити 1 0.07
Педро Родригес 1 0.07
Лаццари Мануэль 0 0
Интер Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Лаутаро 14 (1) 0.93
Чалханоглу Хакан 7 (6) 0.47
Тюрам Маркус 6 0.4
Димарко Федерико 3 0.2
Мхитарян Генрих 2 0.13
Дюмфрис Дензел 2 0.13
Барелла Николо 1 0.07
Ачерби Франческо 1 0.07
Фраттези Давиде 1 0.07
Куадрадо Хуан 0 0
Арнаутович Марко 0 0
Аугусто Карлос 0 0

Карточки

Лацио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альберто Луис 5 0
Маурицио Сарри 3 1
Иммобиле Чиро 4 0
Дзакканьи Маттиа 4 0
Педро Родригес 3 0
Катальди Данило 3 0
Пеллегрини Лука 3 0
Ровелла Николо 3 0
Весино Матиас 2 0
Романьоли Алессио 2 0
Марушич Адам 2 0
Лаццари Мануэль 2 0
Исаксен Густав 2 0
Патрик 1 0
Андерсон Фелипе 1 0
Хюсай Эльсейд 1 0
Интер Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Индзаги Симоне 3 0
Чалханоглу Хакан 3 0
Бастони Алессандро 3 0
Барелла Николо 2 0
Мартинес Лаутаро 2 0
Куадрадо Хуан 1 0
Дармиан Маттео 1 0
Мхитарян Генрих 1 0
Ачерби Франческо 1 0
Павар Бенжамен 1 0
Тюрам Маркус 1 0
Дюмфрис Дензел 1 0
Фраттези Давиде 1 0
Аугусто Карлос 1 0

Результаты матчей

Лацио
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
Интер Милан
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
13% (1)
88% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
0% (0)
75% (6)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

1
1
Лацио
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Интер Милан
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)

Сухие победы

2
5

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

10
2

Упущенные победы

5
20
Лацио
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
47% (7)
7% (1)
Интер Милан
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
20% (3)
40% (6)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

13
3

Упущенные победы

6
21

Голы по времени матча

Забито

7
16
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 6
10 Не забивали 8
3
43%
0
0%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
1
14%
3
19%
46-60
1
14%
3
19%
61-75
2
29%
5
31%
76-90

Пропущено

5
2
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
50%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
21
6 В 1-м тайме 11
2 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 8
9 Не забивали 7
0
0%
4
19%
1-15
4
50%
1
5%
16-30
2
25%
6
29%
31-45
1
13%
3
14%
46-60
1
13%
2
10%
61-75
0
0%
5
24%
76-90

Пропущено

12
5
3 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 0
7 Не пропускали 3
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
1
20%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
3
25%
3
60%
46-60
3
25%
1
20%
61-75
3
25%
0
0%
76-90

Забито

15
37
9 В 1-м тайме 16
6 Во 2-м тайме 21
9 Забивали первыми 14
4 Не забивали 0
3
20%
4
11%
1-15
4
27%
3
8%
16-30
2
13%
9
24%
31-45
2
13%
6
16%
46-60
2
13%
5
14%
61-75
2
13%
10
27%
76-90

Пропущено

17
7
7 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 1
10 Не пропускали 5
2
12%
0
0%
1-15
2
12%
2
29%
16-30
3
18%
0
0%
31-45
3
18%
3
43%
46-60
4
24%
2
29%
61-75
3
18%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Лацио
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Атлетико М - Лацио 2:0 Верона - Лацио 1:1 Лацио - Дженоа 1:0 Лацио - Кальяри 1:0
Лацио - Селтик 2:0 Салернитана - Лацио 2:1 Лацио - Рома 0:0 Лацио - Фейеноорд 1:0 Болонья - Лацио 1:0 Лацио - Фиорентина 1:0 Фейеноорд - Лацио 3:1 Сассуоло - Лацио 0:2 Лацио - Аталанта 3:2 Селтик - Лацио 1:2 Милан - Лацио 2:0 Лацио - Торино 2:0 Лацио - Монца 1:1 Лацио - Атлетико М 1:1 Ювентус - Лацио 3:1 Наполи - Лацио 1:2
Интер Милан
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Интер Милан - Реал Сосьедад 0:0 Интер Милан - Удинезе 4:0 Наполи - Интер Милан 0:3 Бенфика - Интер Милан 3:3
Ювентус - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Фрозиноне 2:0 Ред Булл Зальцбург - Интер Милан 0:1 Аталанта - Интер Милан 1:2 Интер Милан - Рома 1:0 Интер Милан - Ред Булл Зальцбург 2:1 Торино - Интер Милан 0:3 Интер Милан - Болонья 2:2 Интер Милан - Бенфика 1:0 Салернитана - Интер Милан 0:4 Интер Милан - Сассуоло 1:2 Эмполи - Интер Милан 0:1 Реал Сосьедад - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Милан 5:1 Интер Милан - Фиорентина 4:0 Кальяри - Интер Милан 0:2

Результаты матчей

Лацио
Интер Милан

Точный счет

1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
2:0
2 раза 25%
4:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
4
2 раза 25%
5
1 раз 13%

Точный счет

2:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
0:3
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
4
1 раз 14%

Точный счет

1:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:2
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
2
5 раз 33%
1
4 раза 27%
4
3 раза 20%
3
2 раза 13%
5
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Лацио
Интер Милан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
2
5
1.5
6
2
1
6
2.5
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
2
6
1.5
5
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
4
11
1.5
11
4
1
14
2.5
6
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 15 12 2 1 37 - 7 38
2.
Ювентус
 Заявка 15 11 3 1 23 - 9 36
3.
Милан
 Заявка 15 9 2 4 26 - 18 29
4.
Рома
 Заявка 15 7 4 4 28 - 17 25
5.
Болонья
 Заявка 15 6 7 2 18 - 12 25
6.
Наполи
 Заявка 15 7 3 5 26 - 18 24
7.
Фиорентина
 Заявка 15 7 3 5 24 - 18 24
8.
Аталанта
 Заявка 15 7 2 6 24 - 18 23
9.
Лацио
 Заявка 15 6 3 6 16 - 16 21
10.
Монца
 Заявка 15 5 6 4 16 - 14 21
11.
Торино
 Заявка 15 5 5 5 13 - 16 20
12.
Фрозиноне
 Заявка 15 5 4 6 20 - 24 19
13.
Лечче
 Заявка 15 3 8 4 17 - 20 17
14.
Дженоа
 Заявка 15 4 3 8 15 - 20 15
15.
Сассуоло
 Заявка 15 4 3 8 22 - 28 15
16.
Кальяри
 Заявка 15 3 4 8 15 - 27 13
17.
Эмполи
 Заявка 15 3 3 9 10 - 27 12
18.
Удинезе
 Заявка 15 1 9 5 12 - 25 12
19.
Верона
 Заявка 15 2 5 8 13 - 22 11
20.
Салернитана
 Заявка 15 1 5 9 11 - 30 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 8 6 2 0 12 - 4 20
2.
Интер Милан
 Заявка 8 6 1 1 21 - 5 19
3.
Рома
 Заявка 8 5 2 1 19 - 7 17
4.
Фрозиноне
 Заявка 8 5 2 1 14 - 10 17
5.
Болонья
 Заявка 7 5 1 1 10 - 4 16
6.
Милан
 Заявка 7 5 0 2 11 - 4 15
7.
Лацио
 Заявка 7 4 2 1 8 - 4 14
8.
Аталанта
 Заявка 7 4 1 2 12 - 6 13
9.
Фиорентина
 Заявка 7 4 1 2 13 - 8 13
10.
Монца
 Заявка 8 3 4 1 10 - 5 13
11.
Торино
 Заявка 7 3 3 1 7 - 5 12
12.
Лечче
 Заявка 8 3 3 2 9 - 10 12
13.
Дженоа
 Заявка 7 3 2 2 10 - 9 11
14.
Кальяри
 Заявка 8 3 2 3 11 - 15 11
15.
Сассуоло
 Заявка 8 2 2 4 11 - 13 8
16.
Наполи
 Заявка 7 2 1 4 10 - 12 7
17.
Верона
 Заявка 7 1 3 3 7 - 11 6
18.
Салернитана
 Заявка 8 1 3 4 7 - 16 6
19.
Удинезе
 Заявка 7 0 5 2 7 - 12 5
20.
Эмполи
 Заявка 8 1 2 5 5 - 12 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 7 6 1 0 16 - 2 19
2.
Наполи
 Заявка 8 5 2 1 16 - 6 17
3.
Ювентус
 Заявка 7 5 1 1 11 - 5 16
4.
Милан
 Заявка 8 4 2 2 15 - 14 14
5.
Фиорентина
 Заявка 8 3 2 3 11 - 10 11
6.
Аталанта
 Заявка 8 3 1 4 12 - 12 10
7.
Болонья
 Заявка 8 1 6 1 8 - 8 9
8.
Рома
 Заявка 7 2 2 3 9 - 10 8
9.
Монца
 Заявка 7 2 2 3 6 - 9 8
10.
Торино
 Заявка 8 2 2 4 6 - 11 8
11.
Сассуоло
 Заявка 7 2 1 4 11 - 15 7
12.
Эмполи
 Заявка 7 2 1 4 5 - 15 7
13.
Лацио
 Заявка 8 2 1 5 8 - 12 7
14.
Удинезе
 Заявка 8 1 4 3 5 - 13 7
15.
Лечче
 Заявка 7 0 5 2 8 - 10 5
16.
Верона
 Заявка 8 1 2 5 6 - 11 5
17.
Дженоа
 Заявка 8 1 1 6 5 - 11 4
18.
Кальяри
 Заявка 7 0 2 5 4 - 12 2
19.
Фрозиноне
 Заявка 7 0 2 5 6 - 14 2
20.
Салернитана
 Заявка 7 0 2 5 4 - 14 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 14 (2)
Милан Жиру Оливье 8 (3)
Сассуоло Берарди Доменико 7 (3)
Болонья Зиркзее Джошуа 7 (2)
Интер Милан Чалханоглу Хакан 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Салернитана Дьомбер Норберт 7
Лечче Рамадани Юльбер 7
Эмполи Мале Юссеф 7
Верона Дуда Ондрей 1 5
Аталанта Де Рон Мартен 6
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Лацио - Интер Милан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 декабря 2023, осталось 2 дня 6 часов 29 минут.

    Главный судья: Мареска Фабио

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  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 39.6% пользователей.
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    • Прогнозы 48
    Лацио 6.3% (3)
    X 18.8% (9)
    Интер Милан 75% (36)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Лацио
    Ничья
    Интер Милан
    5.10
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    3.85
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    1.77
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лацио - Интер Милан

    Исход игры
    Лацио
    6.3% (3)
    Ничья
    18.8% (9)
    Интер Милан
    75% (36)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.7% (29)
    Меньше
    38.3% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    70.21% (33)
    Нет
    29.79% (14)
    Популярный счёт
    1:2 Интер Милан
    39.6% (19)
    0:1 Интер Милан
    16.7% (8)
    1:1 Ничья
    10.4% (5)
    2:2 Ничья
    8.3% (4)
    0:2 Интер Милан
    8.3% (4)
    1:3 Интер Милан
    6.3% (3)
    2:1 Лацио
    4.2% (2)
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