Тур: 16. Стадион: Стадио Олимпико. Главный судья: Мареска Фабио
Позже
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Главный тренер: Сарри Маурицио
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Главный тренер: Индзаги Симоне
- Травмы и дисквалификации
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История личных встреч
Лацио
Интер Милан
16 матчей
87.5%
12.5%
14 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.5%
31.3%
6.2%
10 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
25%
12 побед 0 ничьих 0 побед
21 матч
14.3%
85.7%
0 побед 3 ничьи 18 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 9 ничьих 13 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 9 ничьих 16 побед
37 матчей
37.8%
13.5%
48.7%
14 побед 5 ничьих 18 побед
Первый тайм
27%
37.8%
35.2%
10 побед 14 ничьих 13 побед
Второй тайм
32.4%
24.3%
43.3%
12 побед 9 ничьих 16 побед
История матчей
Голы
Всего голов
24
19
Голов в среднем за матч
1.41
0.95
Среднее время на гол
63
94
Всего голов
33
25
Голов в среднем за матч
1.65
1.47
Среднее время на гол
54
61
Всего голов
57
44
Голов в среднем за матч
1.54
1.19
Тотал матчей
2.5
35
Больше 95%
Меньше 5%
2
30
Больше 81%
Меньше 19%
7
23
Больше 62%
Меньше 38%
14
11
Больше 30%
Меньше 70%
26
2
Больше 5%
Меньше 95%
35
Среднее время на гол
58
75
Бомбардиры внутри турнира
Лацио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иммобиле Чиро
|4 (3)
|0.27
|Альберто Луис
|3
|0.2
|Весино Матиас
|2
|0.13
|Дзакканьи Маттиа
|2
|0.13
|Андерсон Фелипе
|1
|0.07
|Кастельянос Валентин
|1
|0.07
|Камада Даити
|1
|0.07
|Педро Родригес
|1
|0.07
|Лаццари Мануэль
|0
|0
Интер Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мартинес Лаутаро
|14 (1)
|0.93
|Чалханоглу Хакан
|7 (6)
|0.47
|Тюрам Маркус
|6
|0.4
|Димарко Федерико
|3
|0.2
|Мхитарян Генрих
|2
|0.13
|Дюмфрис Дензел
|2
|0.13
|Барелла Николо
|1
|0.07
|Ачерби Франческо
|1
|0.07
|Фраттези Давиде
|1
|0.07
|Куадрадо Хуан
|0
|0
|Арнаутович Марко
|0
|0
|Аугусто Карлос
|0
|0
Карточки
Лацио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Альберто Луис
|5
|0
|Маурицио Сарри
|3
|1
|Иммобиле Чиро
|4
|0
|Дзакканьи Маттиа
|4
|0
|Педро Родригес
|3
|0
|Катальди Данило
|3
|0
|Пеллегрини Лука
|3
|0
|Ровелла Николо
|3
|0
|Весино Матиас
|2
|0
|Романьоли Алессио
|2
|0
|Марушич Адам
|2
|0
|Лаццари Мануэль
|2
|0
|Исаксен Густав
|2
|0
|Патрик
|1
|0
|Андерсон Фелипе
|1
|0
|Хюсай Эльсейд
|1
|0
Интер Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Индзаги Симоне
|3
|0
|Чалханоглу Хакан
|3
|0
|Бастони Алессандро
|3
|0
|Барелла Николо
|2
|0
|Мартинес Лаутаро
|2
|0
|Куадрадо Хуан
|1
|0
|Дармиан Маттео
|1
|0
|Мхитарян Генрих
|1
|0
|Ачерби Франческо
|1
|0
|Павар Бенжамен
|1
|0
|Тюрам Маркус
|1
|0
|Дюмфрис Дензел
|1
|0
|Фраттези Давиде
|1
|0
|Аугусто Карлос
|1
|0
Результаты матчей
Лацио
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
Интер Милан
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
13% (1)
88% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
0% (0)
75% (6)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
1
1
Лацио
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Интер Милан
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Сухие победы
2
5
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
10
2
Упущенные победы
5
20
Лацио
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
47% (7)
7% (1)
Интер Милан
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
20% (3)
40% (6)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
13
3
Упущенные победы
6
21
Голы по времени матча
Забито
7
16
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 6
10 Не забивали 8
3
43%
0
0%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
1
14%
3
19%
46-60
1
14%
3
19%
61-75
2
29%
5
31%
76-90
Пропущено
5
2
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
50%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
8
21
6 В 1-м тайме 11
2 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 8
9 Не забивали 7
0
0%
4
19%
1-15
4
50%
1
5%
16-30
2
25%
6
29%
31-45
1
13%
3
14%
46-60
1
13%
2
10%
61-75
0
0%
5
24%
76-90
Пропущено
12
5
3 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 0
7 Не пропускали 3
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
1
20%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
3
25%
3
60%
46-60
3
25%
1
20%
61-75
3
25%
0
0%
76-90
Забито
15
37
9 В 1-м тайме 16
6 Во 2-м тайме 21
9 Забивали первыми 14
4 Не забивали 0
3
20%
4
11%
1-15
4
27%
3
8%
16-30
2
13%
9
24%
31-45
2
13%
6
16%
46-60
2
13%
5
14%
61-75
2
13%
10
27%
76-90
Пропущено
17
7
7 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 1
10 Не пропускали 5
2
12%
0
0%
1-15
2
12%
2
29%
16-30
3
18%
0
0%
31-45
3
18%
3
43%
46-60
4
24%
2
29%
61-75
3
18%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Лацио
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Атлетико М - Лацио 2:0 Верона - Лацио 1:1 Лацио - Дженоа 1:0 Лацио - Кальяри 1:0
Лацио - Селтик 2:0 Салернитана - Лацио 2:1 Лацио - Рома 0:0 Лацио - Фейеноорд 1:0 Болонья - Лацио 1:0 Лацио - Фиорентина 1:0 Фейеноорд - Лацио 3:1 Сассуоло - Лацио 0:2 Лацио - Аталанта 3:2 Селтик - Лацио 1:2 Милан - Лацио 2:0 Лацио - Торино 2:0 Лацио - Монца 1:1 Лацио - Атлетико М 1:1 Ювентус - Лацио 3:1 Наполи - Лацио 1:2
Интер Милан
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Интер Милан - Реал Сосьедад 0:0 Интер Милан - Удинезе 4:0 Наполи - Интер Милан 0:3 Бенфика - Интер Милан 3:3
Ювентус - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Фрозиноне 2:0 Ред Булл Зальцбург - Интер Милан 0:1 Аталанта - Интер Милан 1:2 Интер Милан - Рома 1:0 Интер Милан - Ред Булл Зальцбург 2:1 Торино - Интер Милан 0:3 Интер Милан - Болонья 2:2 Интер Милан - Бенфика 1:0 Салернитана - Интер Милан 0:4 Интер Милан - Сассуоло 1:2 Эмполи - Интер Милан 0:1 Реал Сосьедад - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Милан 5:1 Интер Милан - Фиорентина 4:0 Кальяри - Интер Милан 0:2
Результаты матчей
Лацио
Интер Милан
Точный счет
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
2:0
2 раза 25%
4:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
4
2 раза 25%
5
1 раз 13%
Точный счет
2:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
0:3
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
4
1 раз 14%
Точный счет
1:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:2
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
2
5 раз 33%
1
4 раза 27%
4
3 раза 20%
3
2 раза 13%
5
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Лацио
Интер Милан
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
25
62
16
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
26
52
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
411
114
114
69
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|12
|2
|1
|37 - 7
|38
|2.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|23 - 9
|36
|3.
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|26 - 18
|29
|4.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|28 - 17
|25
|5.
|Заявка
|15
|6
|7
|2
|18 - 12
|25
|6.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|26 - 18
|24
|7.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|24 - 18
|24
|8.
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|24 - 18
|23
|9.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|16 - 16
|21
|10.
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|16 - 14
|21
|11.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|13 - 16
|20
|12.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|20 - 24
|19
|13.
|Заявка
|15
|3
|8
|4
|17 - 20
|17
|14.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|15 - 20
|15
|15.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|22 - 28
|15
|16.
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|15 - 27
|13
|17.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|10 - 27
|12
|18.
|Заявка
|15
|1
|9
|5
|12 - 25
|12
|19.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|13 - 22
|11
|20.
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|11 - 30
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|12 - 4
|20
|2.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|21 - 5
|19
|3.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|19 - 7
|17
|4.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|14 - 10
|17
|5.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|10 - 4
|16
|6.
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|11 - 4
|15
|7.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|8 - 4
|14
|8.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 6
|13
|9.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|13 - 8
|13
|10.
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|10 - 5
|13
|11.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|7 - 5
|12
|12.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 10
|12
|13.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 9
|11
|14.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 15
|11
|15.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|11 - 13
|8
|16.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|10 - 12
|7
|17.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 11
|6
|18.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 16
|6
|19.
|Заявка
|7
|0
|5
|2
|7 - 12
|5
|20.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 12
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|16 - 2
|19
|2.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 6
|17
|3.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|11 - 5
|16
|4.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|15 - 14
|14
|5.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 10
|11
|6.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|12 - 12
|10
|7.
|Заявка
|8
|1
|6
|1
|8 - 8
|9
|8.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 10
|8
|9.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|10.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 11
|8
|11.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|11 - 15
|7
|12.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 15
|7
|13.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 12
|7
|14.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|5 - 13
|7
|15.
|Заявка
|7
|0
|5
|2
|8 - 10
|5
|16.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 11
|5
|17.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|5 - 11
|4
|18.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 12
|2
|19.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|6 - 14
|2
|20.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 14
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|14 (2)
|Милан
|Жиру Оливье
|8 (3)
|Сассуоло
|Берарди Доменико
|7 (3)
|Болонья
|Зиркзее Джошуа
|7 (2)
|Интер Милан
|Чалханоглу Хакан
|7 (2)
|Салернитана
|Дьомбер Норберт
|7
|Лечче
|Рамадани Юльбер
|7
|Эмполи
|Мале Юссеф
|7
|Верона
|Дуда Ондрей
|1 5
|Аталанта
|Де Рон Мартен
|6
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Лацио - Интер Милан
Исход игры
Лацио
6.3% (3)
Ничья
18.8% (9)
Интер Милан
75% (36)
Тотал 2.5
Больше
61.7% (29)
Меньше
38.3% (18)
Обе команды забьют
Да
70.21% (33)
Нет
29.79% (14)
Популярный счёт
1:2 Интер Милан
39.6% (19)
0:1 Интер Милан
16.7% (8)
1:1 Ничья
10.4% (5)
2:2 Ничья
8.3% (4)
0:2 Интер Милан
8.3% (4)
1:3 Интер Милан
6.3% (3)
2:1 Лацио
4.2% (2)
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