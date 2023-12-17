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  4. Серия A 2023-2024
Тур: 16. Стадион: . Главный судья: Гуида Марко
Болонья
 
Позже
Рома
Прогнозы 126
Болонья 9.5% (12)
X 36.5% (46)
Рома 54% (68)
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Болонья
Ничья
Рома
2.45
3.00
3.61
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
34
Равалья
Федерико
3
Пош
Штефан
31
Бёкема
Сэм
33
Калафьори
Рикардо
15
Кристиансен
Виктор
8
Фройлер
Ремо
6
Моро
Никола
11
Ндой
Дан
19
Фергюсон
Льюис
56
Салемакерс
Алексис
9
Зиркзее
Джошуа
1
Патрисиу
Руй
23
Манчини
Джанлука
14
Льоренте
Диего
5
Н'Дика
Эван
43
Кристенсен
Расмус
4
Кристанте
Бриан
16
Паредес
Леандро
7
Пеллегрини
Лоренцо
37
Спинаццола
Леонардо
11
Белотти
Андреа
92
Эль-Шаарави
Стефан
Болонья
4-2-3-1
Рома
3-5-2

История личных встреч

Болонья
Рома

9 матчей

44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
55.6%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
88.9%
3 победы 8 ничьих 0 побед

20 матчей

20%
80%
0 побед 4 ничьи 16 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 6 ничьих 12 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 6 ничьих 12 побед

29 матчей

13.8%
31%
55.2%
4 победы 9 ничьих 16 побед

Первый тайм

20.7%
37.9%
41.4%
6 побед 11 ничьих 12 побед

Второй тайм

10.3%
48.3%
41.4%
3 победы 14 ничьих 12 побед

История матчей

СA
0:0
СA
1:0
СA
0:0
СA
1:0
СA
1:0
СA
1:5
СA
2:3
СA
1:2
СA
2:1
СA
2:0
СA
1:1
СA
1:0
СA
0:3
СA
3:0
СA
1:1
СA
2:2
СA
0:1
СA
5:0
СA
3:3
СA
2:3
СA
1:1
СA
0:2
СA
0:1
СA
2:2
СA
0:2
СA
2:1
СA
2:1
К
2:0
СA
1:1

Голы

Всего голов

12
13

Голов в среднем за матч

0.86
0.87

Среднее время на гол

105
103

Всего голов

27
23

Голов в среднем за матч

1.8
1.64

Среднее время на гол

50
54

Всего голов

39
36

Голов в среднем за матч

1.34
1.24

Тотал матчей

2.5
27
Больше 93%
Меньше 7%
2
21
Больше 72%
Меньше 28%
8
13
Больше 45%
Меньше 55%
16
7
Больше 24%
Меньше 76%
22
5
Больше 17%
Меньше 83%
24
2
Больше 7%
Меньше 93%
27

Среднее время на гол

66
72

Бомбардиры внутри турнира

Болонья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зиркзее Джошуа 7 (1) 0.47
Орсолини Риккардо 4 (1) 0.27
Фергюсон Льюис 3 0.2
Фаббиан Джованни 2 0.13
Де Сильвестри Лоренцо 1 0.07
Ликояннис Хараламбос 1 0.07
Эбишер Мишель 0 0
Бёкема Сэм 0 0
Кристиансен Виктор 0 0
Эль-Аззузи Уссама 0 0
Рома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукаку Ромелу 7 0.47
Дибала Пауло 4 (2) 0.27
Белотти Андреа 3 0.2
Кристанте Бриан 2 0.13
Эль-Шаарави Стефан 2 0.13
Манчини Джанлука 2 0.13
Ауа Уссем 2 0.13
Спинаццола Леонардо 1 0.07
Кристенсен Расмус 1 0.07
Азмун Сердар 1 0.07
Пеллегрини Лоренцо 1 0.07
Саншеш Ренату 1 0.07
Паредес Леандро 0 0
Бове Эдоардо 0 0
Льоренте Диего 0 0
Карсдорп Рик 0 0
Залевски Никола 0 0

Карточки

Болонья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Салемакерс Алексис 3 1
Мотта Тьяго 4 0
Эбишер Мишель 4 0
Фергюсон Льюис 3 0
Зиркзее Джошуа 3 0
Ндой Дан 3 0
Кристиансен Виктор 3 0
Скорупски Лукаш 2 0
Пош Штефан 2 0
Бёкема Сэм 2 0
Эль-Аззузи Уссама 2 0
Фройлер Ремо 1 0
Ликояннис Хараламбос 1 0
Орсолини Риккардо 1 0
Калафьори Рикардо 1 0
Урбаньски Кацпер 1 0
Фаббиан Джованни 1 0
Корацца Томмазо 1 0
Рома
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паредес Леандро 6 0
Лукаку Ромелу 3 1
Манчини Джанлука 4 0
Кристанте Бриан 3 0
Ауа Уссем 3 0
Залевски Никола 1 1
Жозе Моуринью 1 1
Дибала Пауло 2 0
Льоренте Диего 2 0
Пеллегрини Лоренцо 2 0
Саншеш Ренату 2 0
Н'Дика Эван 2 0
Кристенсен Расмус 2 0
Азмун Сердар 1 0
Карсдорп Рик 1 0
Бове Эдоардо 1 0

Результаты матчей

Болонья
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Рома
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

0
3
Болонья
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Рома
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

7
17
Болонья
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
Рома
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

7
20

Голы по времени матча

Забито

10
9
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
10 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
3
30%
3
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
30%
3
33%
46-60
1
10%
1
11%
61-75
3
30%
2
22%
76-90

Пропущено

4
10
3 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
1
25%
2
20%
1-15
2
50%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
10%
61-75
0
0%
4
40%
76-90

Забито

8
18
6 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 6
9 Не забивали 7
2
25%
3
17%
1-15
3
38%
3
17%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
1
6%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
0
0%
11
61%
76-90

Пропущено

8
8
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
2
25%
1
13%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
2
25%
31-45
1
13%
3
38%
46-60
1
13%
2
25%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Забито

18
27
9 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 8
4 Не забивали 2
2
11%
3
11%
1-15
6
33%
6
22%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
4
22%
4
15%
46-60
2
11%
1
4%
61-75
3
17%
13
48%
76-90

Пропущено

12
18
7 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 12
3
25%
3
17%
1-15
3
25%
1
6%
16-30
1
8%
4
22%
31-45
1
8%
3
17%
46-60
2
17%
3
17%
61-75
2
17%
4
22%
76-90

Результаты последних матчей

Болонья
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Салернитана - Болонья 1:2 Лечче - Болонья 1:1 Болонья - Торино 2:0 Фиорентина - Болонья 2:1
Болонья - Лацио 1:0 Болонья - Верона 2:0 Сассуоло - Болонья 1:1 Болонья - Фрозиноне 2:1 Интер Милан - Болонья 2:2 Болонья - Эмполи 3:0 Монца - Болонья 0:0 Болонья - Наполи 0:0 Верона - Болонья 0:0 Болонья - Реджана 2:2 Болонья - Кальяри 2:1 Ювентус - Болонья 1:1 Болонья - Милан 0:2 Болонья - Чезена 2:0 АЗ Алкмаар - Болонья 1:0 Утрехт - Болонья 1:2
Рома
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Рома - Шериф 3:0 Рома - Фиорентина 1:1 Сассуоло - Рома 1:2 Серветт - Рома 1:1
Рома - Удинезе 3:1 Лацио - Рома 0:0 Славия Прага - Рома 2:0 Рома - Лечче 2:1 Интер Милан - Рома 1:0 Рома - Славия Прага 2:0 Рома - Монца 1:0 Кальяри - Рома 1:4 Рома - Серветт 4:0 Рома - Фрозиноне 2:0 Дженоа - Рома 4:1 Торино - Рома 1:1 Шериф - Рома 1:2 Рома - Эмполи 7:0 Рома - Милан 1:2 Верона - Рома 2:1

Результаты матчей

Болонья
Рома

Точный счет

2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
7:0
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
3 раза 38%
2
3 раза 38%
3
1 раз 13%
7
1 раз 13%

Точный счет

1:1
3 раза 38%
0:0
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

0:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 33%
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
3
1 раз 7%
1
6 раз 40%
2
4 раза 27%
0
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
7
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Болонья
Рома

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
4
3
1.5
5
3
1
6
2.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
5
2
2
6
1.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
13
2
6
9
1.5
7
8
1
14
2.5
3
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 15 12 2 1 37 - 7 38
2.
Ювентус
 Заявка 16 11 4 1 24 - 10 37
3.
Милан
 Заявка 16 10 2 4 29 - 18 32
4.
Наполи
 Заявка 16 8 3 5 28 - 19 27
5.
Фиорентина
 Заявка 16 8 3 5 25 - 18 27
6.
Рома
 Заявка 15 7 4 4 28 - 17 25
7.
Болонья
 Заявка 15 6 7 2 18 - 12 25
8.
Аталанта
 Заявка 15 7 2 6 24 - 18 23
9.
Торино
 Заявка 16 6 5 5 14 - 16 23
10.
Лацио
 Заявка 15 6 3 6 16 - 16 21
11.
Монца
 Заявка 16 5 6 5 16 - 17 21
12.
Лечче
 Заявка 16 4 8 4 19 - 21 20
13.
Фрозиноне
 Заявка 16 5 4 7 21 - 26 19
14.
Дженоа
 Заявка 16 4 4 8 16 - 21 16
15.
Сассуоло
 Заявка 16 4 4 8 24 - 30 16
16.
Кальяри
 Заявка 16 3 4 9 16 - 29 13
17.
Удинезе
 Заявка 16 1 10 5 14 - 27 13
18.
Эмполи
 Заявка 16 3 3 10 10 - 28 12
19.
Верона
 Заявка 16 2 5 9 13 - 23 11
20.
Салернитана
 Заявка 15 1 5 9 11 - 30 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 8 6 2 0 12 - 4 20
2.
Интер Милан
 Заявка 8 6 1 1 21 - 5 19
3.
Милан
 Заявка 8 6 0 2 14 - 4 18
4.
Рома
 Заявка 8 5 2 1 19 - 7 17
5.
Фрозиноне
 Заявка 8 5 2 1 14 - 10 17
6.
Болонья
 Заявка 7 5 1 1 10 - 4 16
7.
Фиорентина
 Заявка 8 5 1 2 14 - 8 16
8.
Торино
 Заявка 8 4 3 1 8 - 5 15
9.
Лечче
 Заявка 9 4 3 2 11 - 11 15
10.
Лацио
 Заявка 7 4 2 1 8 - 4 14
11.
Аталанта
 Заявка 7 4 1 2 12 - 6 13
12.
Монца
 Заявка 8 3 4 1 10 - 5 13
13.
Дженоа
 Заявка 8 3 3 2 11 - 10 12
14.
Кальяри
 Заявка 8 3 2 3 11 - 15 11
15.
Наполи
 Заявка 8 3 1 4 12 - 13 10
16.
Сассуоло
 Заявка 8 2 2 4 11 - 13 8
17.
Верона
 Заявка 7 1 3 3 7 - 11 6
18.
Салернитана
 Заявка 8 1 3 4 7 - 16 6
19.
Удинезе
 Заявка 8 0 6 2 9 - 14 6
20.
Эмполи
 Заявка 8 1 2 5 5 - 12 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 7 6 1 0 16 - 2 19
2.
Наполи
 Заявка 8 5 2 1 16 - 6 17
3.
Ювентус
 Заявка 8 5 2 1 12 - 6 17
4.
Милан
 Заявка 8 4 2 2 15 - 14 14
5.
Фиорентина
 Заявка 8 3 2 3 11 - 10 11
6.
Аталанта
 Заявка 8 3 1 4 12 - 12 10
7.
Болонья
 Заявка 8 1 6 1 8 - 8 9
8.
Рома
 Заявка 7 2 2 3 9 - 10 8
9.
Сассуоло
 Заявка 8 2 2 4 13 - 17 8
10.
Торино
 Заявка 8 2 2 4 6 - 11 8
11.
Монца
 Заявка 8 2 2 4 6 - 12 8
12.
Лацио
 Заявка 8 2 1 5 8 - 12 7
13.
Эмполи
 Заявка 8 2 1 5 5 - 16 7
14.
Удинезе
 Заявка 8 1 4 3 5 - 13 7
15.
Лечче
 Заявка 7 0 5 2 8 - 10 5
16.
Верона
 Заявка 9 1 2 6 6 - 12 5
17.
Дженоа
 Заявка 8 1 1 6 5 - 11 4
18.
Салернитана
 Заявка 7 0 2 5 4 - 14 2
19.
Фрозиноне
 Заявка 8 0 2 6 7 - 16 2
20.
Кальяри
 Заявка 8 0 2 6 5 - 14 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 14 (2)
Сассуоло Берарди Доменико 9 (3)
Милан Жиру Оливье 8 (4)
Болонья Зиркзее Джошуа 7 (2)
Наполи Осимхен Виктор 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Салернитана Дьомбер Норберт 7
Лечче Рамадани Юльбер 7
Эмполи Мале Юссеф 7
Верона Дуда Ондрей 1 5
Аталанта Де Рон Мартен 6
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Болонья - Рома от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 декабря 2023, осталось 20 минут.

    Главный судья: Гуида Марко

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • 65 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 126
    Болонья 9.5% (12)
    X 36.5% (46)
    Рома 54% (68)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Болонья
    Ничья
    Рома
    2.45
    3.00
    3.61
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Болонья - Рома

    Исход игры
    Болонья
    9.6% (12)
    Ничья
    36.8% (46)
    Рома
    53.6% (67)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.98% (49)
    Меньше
    57.02% (65)
    Обе команды забьют
    Да
    78.07% (89)
    Нет
    21.93% (25)
    Популярный счёт
    1:2 Рома
    33.6% (42)
    1:1 Ничья
    32% (40)
    1:0 Болонья
    6.4% (8)
    0:1 Рома
    6.4% (8)
    0:2 Рома
    4.8% (6)
    2:1 Болонья
    2.4% (3)
    0:0 Ничья
    2.4% (3)
    1:3 Рома
    1.6% (2)
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