Тур: 16. Стадион: Ренато Далл'Ара. Главный судья: Гуида Марко
Прогноз на матч от Liveresult
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Главный тренер: Мотта Тиаго
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Главный тренер: Моуринью Жозе
- Травмы и дисквалификации
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- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Болонья
Рома
9 матчей
44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
55.6%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
88.9%
3 победы 8 ничьих 0 побед
20 матчей
20%
80%
0 побед 4 ничьи 16 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 6 ничьих 12 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 6 ничьих 12 побед
29 матчей
13.8%
31%
55.2%
4 победы 9 ничьих 16 побед
Первый тайм
20.7%
37.9%
41.4%
6 побед 11 ничьих 12 побед
Второй тайм
10.3%
48.3%
41.4%
3 победы 14 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
13
Голов в среднем за матч
0.86
0.87
Среднее время на гол
105
103
Всего голов
27
23
Голов в среднем за матч
1.8
1.64
Среднее время на гол
50
54
Всего голов
39
36
Голов в среднем за матч
1.34
1.24
Тотал матчей
2.5
27
Больше 93%
Меньше 7%
2
21
Больше 72%
Меньше 28%
8
13
Больше 45%
Меньше 55%
16
7
Больше 24%
Меньше 76%
22
5
Больше 17%
Меньше 83%
24
2
Больше 7%
Меньше 93%
27
Среднее время на гол
66
72
Бомбардиры внутри турнира
Болонья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зиркзее Джошуа
|7 (1)
|0.47
|Орсолини Риккардо
|4 (1)
|0.27
|Фергюсон Льюис
|3
|0.2
|Фаббиан Джованни
|2
|0.13
|Де Сильвестри Лоренцо
|1
|0.07
|Ликояннис Хараламбос
|1
|0.07
|Эбишер Мишель
|0
|0
|Бёкема Сэм
|0
|0
|Кристиансен Виктор
|0
|0
|Эль-Аззузи Уссама
|0
|0
Рома
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лукаку Ромелу
|7
|0.47
|Дибала Пауло
|4 (2)
|0.27
|Белотти Андреа
|3
|0.2
|Кристанте Бриан
|2
|0.13
|Эль-Шаарави Стефан
|2
|0.13
|Манчини Джанлука
|2
|0.13
|Ауа Уссем
|2
|0.13
|Спинаццола Леонардо
|1
|0.07
|Кристенсен Расмус
|1
|0.07
|Азмун Сердар
|1
|0.07
|Пеллегрини Лоренцо
|1
|0.07
|Саншеш Ренату
|1
|0.07
|Паредес Леандро
|0
|0
|Бове Эдоардо
|0
|0
|Льоренте Диего
|0
|0
|Карсдорп Рик
|0
|0
|Залевски Никола
|0
|0
Карточки
Болонья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Салемакерс Алексис
|3
|1
|Мотта Тьяго
|4
|0
|Эбишер Мишель
|4
|0
|Фергюсон Льюис
|3
|0
|Зиркзее Джошуа
|3
|0
|Ндой Дан
|3
|0
|Кристиансен Виктор
|3
|0
|Скорупски Лукаш
|2
|0
|Пош Штефан
|2
|0
|Бёкема Сэм
|2
|0
|Эль-Аззузи Уссама
|2
|0
|Фройлер Ремо
|1
|0
|Ликояннис Хараламбос
|1
|0
|Орсолини Риккардо
|1
|0
|Калафьори Рикардо
|1
|0
|Урбаньски Кацпер
|1
|0
|Фаббиан Джованни
|1
|0
|Корацца Томмазо
|1
|0
Рома
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паредес Леандро
|6
|0
|Лукаку Ромелу
|3
|1
|Манчини Джанлука
|4
|0
|Кристанте Бриан
|3
|0
|Ауа Уссем
|3
|0
|Залевски Никола
|1
|1
|Жозе Моуринью
|1
|1
|Дибала Пауло
|2
|0
|Льоренте Диего
|2
|0
|Пеллегрини Лоренцо
|2
|0
|Саншеш Ренату
|2
|0
|Н'Дика Эван
|2
|0
|Кристенсен Расмус
|2
|0
|Азмун Сердар
|1
|0
|Карсдорп Рик
|1
|0
|Бове Эдоардо
|1
|0
Результаты матчей
Болонья
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Рома
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
0
3
Болонья
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Рома
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
7
17
Болонья
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
Рома
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
4
4
Упущенные победы
7
20
Голы по времени матча
Забито
10
9
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
10 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
3
30%
3
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
30%
3
33%
46-60
1
10%
1
11%
61-75
3
30%
2
22%
76-90
Пропущено
4
10
3 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
1
25%
2
20%
1-15
2
50%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
10%
61-75
0
0%
4
40%
76-90
Забито
8
18
6 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 6
9 Не забивали 7
2
25%
3
17%
1-15
3
38%
3
17%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
1
6%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
0
0%
11
61%
76-90
Пропущено
8
8
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
2
25%
1
13%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
2
25%
31-45
1
13%
3
38%
46-60
1
13%
2
25%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Забито
18
27
9 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 8
4 Не забивали 2
2
11%
3
11%
1-15
6
33%
6
22%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
4
22%
4
15%
46-60
2
11%
1
4%
61-75
3
17%
13
48%
76-90
Пропущено
12
18
7 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 12
3
25%
3
17%
1-15
3
25%
1
6%
16-30
1
8%
4
22%
31-45
1
8%
3
17%
46-60
2
17%
3
17%
61-75
2
17%
4
22%
76-90
Результаты последних матчей
Болонья
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Салернитана - Болонья 1:2 Лечче - Болонья 1:1 Болонья - Торино 2:0 Фиорентина - Болонья 2:1
Болонья - Лацио 1:0 Болонья - Верона 2:0 Сассуоло - Болонья 1:1 Болонья - Фрозиноне 2:1 Интер Милан - Болонья 2:2 Болонья - Эмполи 3:0 Монца - Болонья 0:0 Болонья - Наполи 0:0 Верона - Болонья 0:0 Болонья - Реджана 2:2 Болонья - Кальяри 2:1 Ювентус - Болонья 1:1 Болонья - Милан 0:2 Болонья - Чезена 2:0 АЗ Алкмаар - Болонья 1:0 Утрехт - Болонья 1:2
Рома
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Рома - Шериф 3:0 Рома - Фиорентина 1:1 Сассуоло - Рома 1:2 Серветт - Рома 1:1
Рома - Удинезе 3:1 Лацио - Рома 0:0 Славия Прага - Рома 2:0 Рома - Лечче 2:1 Интер Милан - Рома 1:0 Рома - Славия Прага 2:0 Рома - Монца 1:0 Кальяри - Рома 1:4 Рома - Серветт 4:0 Рома - Фрозиноне 2:0 Дженоа - Рома 4:1 Торино - Рома 1:1 Шериф - Рома 1:2 Рома - Эмполи 7:0 Рома - Милан 1:2 Верона - Рома 2:1
Результаты матчей
Болонья
Рома
Точный счет
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
7:0
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
3 раза 38%
2
3 раза 38%
3
1 раз 13%
7
1 раз 13%
Точный счет
1:1
3 раза 38%
0:0
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
0:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 33%
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
3
1 раз 7%
1
6 раз 40%
2
4 раза 27%
0
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
7
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Болонья
Рома
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
43
53
16
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
52
26
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
132
69
78
114
312
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|12
|2
|1
|37 - 7
|38
|2.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|23 - 9
|36
|3.
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|26 - 18
|29
|4.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|28 - 17
|25
|5.
|Заявка
|15
|6
|7
|2
|18 - 12
|25
|6.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|26 - 18
|24
|7.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|24 - 18
|24
|8.
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|24 - 18
|23
|9.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|16 - 16
|21
|10.
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|16 - 14
|21
|11.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|13 - 16
|20
|12.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|20 - 24
|19
|13.
|Заявка
|15
|3
|8
|4
|17 - 20
|17
|14.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|15 - 20
|15
|15.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|22 - 28
|15
|16.
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|15 - 27
|13
|17.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|10 - 27
|12
|18.
|Заявка
|15
|1
|9
|5
|12 - 25
|12
|19.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|13 - 22
|11
|20.
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|11 - 30
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|12 - 4
|20
|2.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|21 - 5
|19
|3.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|19 - 7
|17
|4.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|14 - 10
|17
|5.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|10 - 4
|16
|6.
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|11 - 4
|15
|7.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|8 - 4
|14
|8.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 6
|13
|9.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|13 - 8
|13
|10.
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|10 - 5
|13
|11.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|7 - 5
|12
|12.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 10
|12
|13.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 9
|11
|14.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 15
|11
|15.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|11 - 13
|8
|16.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|10 - 12
|7
|17.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 11
|6
|18.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 16
|6
|19.
|Заявка
|7
|0
|5
|2
|7 - 12
|5
|20.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 12
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|16 - 2
|19
|2.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 6
|17
|3.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|11 - 5
|16
|4.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|15 - 14
|14
|5.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 10
|11
|6.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|12 - 12
|10
|7.
|Заявка
|8
|1
|6
|1
|8 - 8
|9
|8.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 10
|8
|9.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|10.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 11
|8
|11.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|11 - 15
|7
|12.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 15
|7
|13.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 12
|7
|14.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|5 - 13
|7
|15.
|Заявка
|7
|0
|5
|2
|8 - 10
|5
|16.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 11
|5
|17.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|5 - 11
|4
|18.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 12
|2
|19.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|6 - 14
|2
|20.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 14
|2
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- — Вылет в Серию B
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|Де Рон Мартен
|6
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Болонья - Рома
Исход игры
Болонья
8.2% (4)
Ничья
32.7% (16)
Рома
59.2% (29)
Тотал 2.5
Больше
48.98% (24)
Меньше
51.02% (25)
Обе команды забьют
Да
75.51% (37)
Нет
24.49% (12)
Популярный счёт
1:2 Рома
42.9% (21)
1:1 Ничья
26.5% (13)
0:2 Рома
10.2% (5)
1:0 Болонья
6.1% (3)
0:1 Рома
4.1% (2)
0:0 Ничья
4.1% (2)
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