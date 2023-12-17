Тур: 16. Стадион: Сан-Сиро. Главный судья: Аурелиано Джанлука
Прогноз на матч от Liveresult
16
Меньян
Майк
24
Кьяер
Симон
19
Эрнандес
Тео
10
Леау
Рафаэл
- Основной состав
-
16 Меньян МайкВратарь
- Защитник
-
24 Кьяер СимонЗащитник
- Защитник
-
19 Эрнандес ТеоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Леау РафаэлНападающий
- Запасные игроки
-
69 Нава ЛапоВратарь
- Вратарь
-
33 Крунич РадеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Окафор НоаНападающий
-
18 Ромеро ЛукаНападающий
- Нападающий
-
15 Йович ЛукаНападающий
-
Главный тренер: Пиоли Стефано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Мота ДаниПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
66 Гори СтефаноВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Бондо ВарренПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Марич МиркоНападающий
-
Главный тренер: Палладино Раффаэле
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Милан
Монца
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
300%
0 побед 3 ничьи 0 побед
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
7
Голов в среднем за матч
4
1.75
Среднее время на гол
22
51
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
0.25
1
Среднее время на гол
360
90
Всего голов
9
9
Голов в среднем за матч
1.5
1.5
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
Среднее время на гол
60
60
Бомбардиры внутри турнира
Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жиру Оливье
|8 (3)
|0.53
|Пулишич Кристиан
|5
|0.33
|Леау Рафаэл
|3
|0.2
|Йович Лука
|2
|0.13
|Эрнандес Тео
|2 (1)
|0.13
|Томори Фикайо
|2
|0.13
|Окафор Ноа
|2
|0.13
|Лофтус-Чик Рубен
|1
|0.07
|Рейндерс Тиджани
|1
|0.07
|Калабрия Давиде
|0
|0
|Флоренци Алессандро
|0
|0
|Меньян Майк
|0
|0
|Чуквуэзе Саму
|0
|0
|Муса Юнус
|0
|0
Монца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Колпани Андреа
|6
|0.4
|Коломбо Лоренцо
|3
|0.2
|Кальдирола Лука
|1
|0.07
|Гальярдини Роберто
|1
|0.07
|Карбони Валентин
|1
|0.07
|Пессина Маттео
|1 (1)
|0.07
|Марич Мирко
|1
|0.07
|Мота Дани
|1
|0.07
|Виньято Самуэле
|1
|0.07
|Кирьякопулос Георгиос
|0
|0
|Перейра Педру II
|0
|0
|Чиурриа Патрик
|0
|0
|Биринделли Самуэле
|0
|0
Карточки
Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эрнандес Тео
|6
|0
|Томори Фикайо
|3
|1
|Тиав Малик
|3
|1
|Муса Юнус
|4
|0
|Калабрия Давиде
|2
|1
|Флоренци Алессандро
|3
|0
|Крунич Раде
|3
|0
|Рейндерс Тиджани
|3
|0
|Стефано Пиоли
|3
|0
|Жиру Оливье
|1
|1
|Меньян Майк
|1
|1
|Лофтус-Чик Рубен
|2
|0
|Йович Лука
|2
|0
|Беннасер Исмаэль
|1
|0
|Пулишич Кристиан
|1
|0
|Адли Ясин
|1
|0
|Леау Рафаэл
|1
|0
|Окафор Ноа
|1
|0
|Ромеро Лука
|1
|0
Монца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мари Пабло
|4
|0
|Кальдирола Лука
|2
|1
|Д'Амброзио Данило
|2
|1
|Иццо Армандо
|3
|0
|Биринделли Самуэле
|3
|0
|Кирьякопулос Георгиос
|3
|0
|Гальярдини Роберто
|2
|0
|Чиурриа Патрик
|2
|0
|Пессина Маттео
|2
|0
|Мачин Хосе
|2
|0
|Виньято Самуэле
|2
|0
|Палладино Раффаэле
|1
|0
|Перейра Педру II
|1
|0
|Мота Дани
|1
|0
|Коломбо Лоренцо
|1
|0
|Карбони Валентин
|1
|0
Результаты матчей
Милан
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Монца
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
0
2
Милан
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Монца
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
8
2
Упущенные победы
12
9
Милан
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Монца
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
10
3
Упущенные победы
12
11
Голы по времени матча
Забито
11
6
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 2
10 Не забивали 11
1
9%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
5
45%
2
33%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
2
18%
3
50%
61-75
1
9%
1
17%
76-90
Пропущено
4
9
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
0
0%
3
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
22%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
1
11%
61-75
1
25%
3
33%
76-90
Забито
15
10
10 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
7 Не забивали 8
2
13%
1
10%
1-15
3
20%
3
30%
16-30
5
33%
1
10%
31-45
3
20%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
2
13%
3
30%
76-90
Пропущено
14
5
4 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
1
7%
2
40%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
2
14%
1
20%
46-60
4
29%
1
20%
61-75
4
29%
1
20%
76-90
Забито
26
16
16 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 6
2 Не забивали 4
3
12%
1
6%
1-15
3
12%
3
19%
16-30
10
38%
3
19%
31-45
5
19%
1
6%
46-60
2
8%
4
25%
61-75
3
12%
4
25%
76-90
Пропущено
18
14
5 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 10
1
6%
5
36%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
3
17%
2
14%
31-45
2
11%
1
7%
46-60
6
33%
2
14%
61-75
5
28%
4
29%
76-90
Результаты последних матчей
Милан
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Ньюкасл - Милан 1:2 Аталанта - Милан 3:2 Милан - Фрозиноне 3:1 Милан - Боруссия Д 1:3
Милан - Фиорентина 1:0 Лечче - Милан 2:2 Милан - ПСЖ 2:1 Милан - Удинезе 0:1 Наполи - Милан 2:2 ПСЖ - Милан 3:0 Милан - Ювентус 0:1 Дженоа - Милан 0:1 Боруссия Д - Милан 0:0 Милан - Лацио 2:0 Кальяри - Милан 1:3 Милан - Верона 1:0 Милан - Ньюкасл 0:0 Интер Милан - Милан 5:1 Рома - Милан 1:2 Милан - Торино 4:1
Монца
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Монца - Дженоа 1:0 Монца - Ювентус 1:2 Кальяри - Монца 1:1 Монца - Торино 1:1
Верона - Монца 1:3 Монца - Удинезе 1:1 Рома - Монца 1:0 Монца - Салернитана 3:0 Сассуоло - Монца 0:1 Монца - Болонья 0:0 Лацио - Монца 1:1 Монца - Лечче 1:1 Аталанта - Монца 3:0 Монца - Эмполи 2:0 Интер Милан - Монца 2:0 Монца - Реджана 1:2 Монца - Милан 1:1 Монца - Вис Пезаро 3:0 Монца - Джиана Эрминио 5:1 Монца - Реал Виченца 5:0
Результаты матчей
Милан
Монца
Точный счет
0:1
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
1:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
5 раз 63%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
2:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
Точное количество голов
2
5 раз 63%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
3
1 раз 14%
Точный счет
0:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:1
5 раз 33%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 40%
1
4 раза 27%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
1
8 раз 53%
0
4 раза 27%
3
2 раза 13%
2
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Милан
Монца
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
71
34
26
25
17
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
16
17
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
114
96
312
312
213
114
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|12
|2
|1
|37 - 7
|38
|2.
|Заявка
|16
|11
|4
|1
|24 - 10
|37
|3.
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|26 - 18
|29
|4.
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|28 - 19
|27
|5.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|28 - 17
|25
|6.
|Заявка
|15
|6
|7
|2
|18 - 12
|25
|7.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|24 - 18
|24
|8.
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|24 - 18
|23
|9.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|14 - 16
|23
|10.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|16 - 16
|21
|11.
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|16 - 14
|21
|12.
|Заявка
|16
|4
|8
|4
|19 - 21
|20
|13.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|21 - 26
|19
|14.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|16 - 21
|16
|15.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|22 - 28
|15
|16.
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|16 - 29
|13
|17.
|Заявка
|15
|1
|9
|5
|12 - 25
|12
|18.
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|10 - 28
|12
|19.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|13 - 22
|11
|20.
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|11 - 30
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|12 - 4
|20
|2.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|21 - 5
|19
|3.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|19 - 7
|17
|4.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|14 - 10
|17
|5.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|10 - 4
|16
|6.
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|11 - 4
|15
|7.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|8 - 5
|15
|8.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|11 - 11
|15
|9.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|8 - 4
|14
|10.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 6
|13
|11.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|13 - 8
|13
|12.
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|10 - 5
|13
|13.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|11 - 10
|12
|14.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 15
|11
|15.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|12 - 13
|10
|16.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|11 - 13
|8
|17.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 11
|6
|18.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 16
|6
|19.
|Заявка
|7
|0
|5
|2
|7 - 12
|5
|20.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 12
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|16 - 2
|19
|2.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 6
|17
|3.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|12 - 6
|17
|4.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|15 - 14
|14
|5.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 10
|11
|6.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|12 - 12
|10
|7.
|Заявка
|8
|1
|6
|1
|8 - 8
|9
|8.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 10
|8
|9.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|10.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 11
|8
|11.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|11 - 15
|7
|12.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 12
|7
|13.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 16
|7
|14.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|5 - 13
|7
|15.
|Заявка
|7
|0
|5
|2
|8 - 10
|5
|16.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 11
|5
|17.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|5 - 11
|4
|18.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 14
|2
|19.
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|5 - 14
|2
|20.
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|7 - 16
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Интер Милан
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|14 (2)
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|8 (3)
|Сассуоло
|Берарди Доменико
|7 (3)
|Болонья
|Зиркзее Джошуа
|7 (2)
|Наполи
|Осимхен Виктор
|7 (2)
|Салернитана
|Дьомбер Норберт
|7
|Лечче
|Рамадани Юльбер
|7
|Эмполи
|Мале Юссеф
|7
|Верона
|Дуда Ондрей
|1 5
|Аталанта
|Де Рон Мартен
|6
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Милан - Монца
Исход игры
Милан
99.2% (131)
Ничья
0.8% (1)
Монца
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
35.34% (41)
Меньше
64.66% (75)
Обе команды забьют
Да
29.31% (34)
Нет
70.69% (82)
Популярный счёт
2:0 Милан
42.4% (56)
2:1 Милан
23.5% (31)
1:0 Милан
14.4% (19)
3:0 Милан
3.8% (5)
3:1 Милан
2.3% (3)
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