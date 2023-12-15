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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 16. Стадион: . Главный судья: Аурелиано Джанлука
Милан
 
Позже
Монца
Прогнозы 55
Милан 100% (55)
X 0% (0)
Монца 0% (0)
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Милан
Монца

История личных встреч

Милан
Монца

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

300%
0 побед 3 ничьи 0 побед

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

История матчей

ТМК
1:1
СA
0:1
СA
4:1
ТМС
4:1
ТМК
0:3
ТМС
0:2

Голы

Всего голов

8
7

Голов в среднем за матч

4
1.75

Среднее время на гол

22
51

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

0.25
1

Среднее время на гол

360
90

Всего голов

9
9

Голов в среднем за матч

1.5
1.5

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4

Среднее время на гол

60
60

Бомбардиры внутри турнира

Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жиру Оливье 8 (3) 0.53
Пулишич Кристиан 5 0.33
Леау Рафаэл 3 0.2
Йович Лука 2 0.13
Эрнандес Тео 2 (1) 0.13
Томори Фикайо 2 0.13
Окафор Ноа 2 0.13
Лофтус-Чик Рубен 1 0.07
Рейндерс Тиджани 1 0.07
Калабрия Давиде 0 0
Флоренци Алессандро 0 0
Меньян Майк 0 0
Чуквуэзе Саму 0 0
Муса Юнус 0 0
Монца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Колпани Андреа 6 0.4
Коломбо Лоренцо 3 0.2
Кальдирола Лука 1 0.07
Гальярдини Роберто 1 0.07
Карбони Валентин 1 0.07
Пессина Маттео 1 (1) 0.07
Марич Мирко 1 0.07
Мота Дани 1 0.07
Виньято Самуэле 1 0.07
Кирьякопулос Георгиос 0 0
Перейра Педру II 0 0
Чиурриа Патрик 0 0
Биринделли Самуэле 0 0

Карточки

Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрнандес Тео 6 0
Томори Фикайо 3 1
Тиав Малик 3 1
Муса Юнус 4 0
Калабрия Давиде 2 1
Флоренци Алессандро 3 0
Крунич Раде 3 0
Рейндерс Тиджани 3 0
Стефано Пиоли 3 0
Жиру Оливье 1 1
Меньян Майк 1 1
Лофтус-Чик Рубен 2 0
Йович Лука 2 0
Беннасер Исмаэль 1 0
Пулишич Кристиан 1 0
Адли Ясин 1 0
Леау Рафаэл 1 0
Окафор Ноа 1 0
Ромеро Лука 1 0
Монца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мари Пабло 4 0
Кальдирола Лука 2 1
Д'Амброзио Данило 2 1
Иццо Армандо 3 0
Биринделли Самуэле 3 0
Кирьякопулос Георгиос 3 0
Гальярдини Роберто 2 0
Чиурриа Патрик 2 0
Пессина Маттео 2 0
Мачин Хосе 2 0
Виньято Самуэле 2 0
Палладино Раффаэле 1 0
Перейра Педру II 1 0
Мота Дани 1 0
Коломбо Лоренцо 1 0
Карбони Валентин 1 0

Результаты матчей

Милан
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Монца
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

0
2
Милан
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Монца
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

8
2

Упущенные победы

12
9
Милан
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Монца
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

10
3

Упущенные победы

12
11

Голы по времени матча

Забито

11
6
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 2
10 Не забивали 11
1
9%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
5
45%
2
33%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
2
18%
3
50%
61-75
1
9%
1
17%
76-90

Пропущено

4
9
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
0
0%
3
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
22%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
1
11%
61-75
1
25%
3
33%
76-90

Забито

15
10
10 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
7 Не забивали 8
2
13%
1
10%
1-15
3
20%
3
30%
16-30
5
33%
1
10%
31-45
3
20%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
2
13%
3
30%
76-90

Пропущено

14
5
4 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
1
7%
2
40%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
2
14%
1
20%
46-60
4
29%
1
20%
61-75
4
29%
1
20%
76-90

Забито

26
16
16 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 6
2 Не забивали 4
3
12%
1
6%
1-15
3
12%
3
19%
16-30
10
38%
3
19%
31-45
5
19%
1
6%
46-60
2
8%
4
25%
61-75
3
12%
4
25%
76-90

Пропущено

18
14
5 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 10
1
6%
5
36%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
3
17%
2
14%
31-45
2
11%
1
7%
46-60
6
33%
2
14%
61-75
5
28%
4
29%
76-90

Результаты последних матчей

Милан
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Ньюкасл - Милан 1:2 Аталанта - Милан 3:2 Милан - Фрозиноне 3:1 Милан - Боруссия Д 1:3
Милан - Фиорентина 1:0 Лечче - Милан 2:2 Милан - ПСЖ 2:1 Милан - Удинезе 0:1 Наполи - Милан 2:2 ПСЖ - Милан 3:0 Милан - Ювентус 0:1 Дженоа - Милан 0:1 Боруссия Д - Милан 0:0 Милан - Лацио 2:0 Кальяри - Милан 1:3 Милан - Верона 1:0 Милан - Ньюкасл 0:0 Интер Милан - Милан 5:1 Рома - Милан 1:2 Милан - Торино 4:1
Монца
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Монца - Дженоа 1:0 Монца - Ювентус 1:2 Кальяри - Монца 1:1 Монца - Торино 1:1
Верона - Монца 1:3 Монца - Удинезе 1:1 Рома - Монца 1:0 Монца - Салернитана 3:0 Сассуоло - Монца 0:1 Монца - Болонья 0:0 Лацио - Монца 1:1 Монца - Лечче 1:1 Аталанта - Монца 3:0 Монца - Эмполи 2:0 Интер Милан - Монца 2:0 Монца - Реджана 1:2 Монца - Милан 1:1 Монца - Вис Пезаро 3:0 Монца - Джиана Эрминио 5:1 Монца - Реал Виченца 5:0

Результаты матчей

Милан
Монца

Точный счет

0:1
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
1:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
5 раз 63%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

2:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

2
5 раз 63%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:1
5 раз 33%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 40%
1
4 раза 27%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
1
8 раз 53%
0
4 раза 27%
3
2 раза 13%
2
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Милан
Монца

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
7
1
3
4
1.5
2
6
2
5
2.5
1
7
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
1.5
Больше Меньше
1
6
1
7
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
11
4
9
6
1.5
3
12
3
12
2.5
2
13
1
14
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 15 12 2 1 37 - 7 38
2.
Ювентус
 Заявка 15 11 3 1 23 - 9 36
3.
Милан
 Заявка 15 9 2 4 26 - 18 29
4.
Рома
 Заявка 15 7 4 4 28 - 17 25
5.
Болонья
 Заявка 15 6 7 2 18 - 12 25
6.
Наполи
 Заявка 15 7 3 5 26 - 18 24
7.
Фиорентина
 Заявка 15 7 3 5 24 - 18 24
8.
Аталанта
 Заявка 15 7 2 6 24 - 18 23
9.
Лацио
 Заявка 15 6 3 6 16 - 16 21
10.
Монца
 Заявка 15 5 6 4 16 - 14 21
11.
Торино
 Заявка 15 5 5 5 13 - 16 20
12.
Фрозиноне
 Заявка 15 5 4 6 20 - 24 19
13.
Лечче
 Заявка 15 3 8 4 17 - 20 17
14.
Дженоа
 Заявка 15 4 3 8 15 - 20 15
15.
Сассуоло
 Заявка 15 4 3 8 22 - 28 15
16.
Кальяри
 Заявка 15 3 4 8 15 - 27 13
17.
Эмполи
 Заявка 15 3 3 9 10 - 27 12
18.
Удинезе
 Заявка 15 1 9 5 12 - 25 12
19.
Верона
 Заявка 15 2 5 8 13 - 22 11
20.
Салернитана
 Заявка 15 1 5 9 11 - 30 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 8 6 2 0 12 - 4 20
2.
Интер Милан
 Заявка 8 6 1 1 21 - 5 19
3.
Рома
 Заявка 8 5 2 1 19 - 7 17
4.
Фрозиноне
 Заявка 8 5 2 1 14 - 10 17
5.
Болонья
 Заявка 7 5 1 1 10 - 4 16
6.
Милан
 Заявка 7 5 0 2 11 - 4 15
7.
Лацио
 Заявка 7 4 2 1 8 - 4 14
8.
Аталанта
 Заявка 7 4 1 2 12 - 6 13
9.
Фиорентина
 Заявка 7 4 1 2 13 - 8 13
10.
Монца
 Заявка 8 3 4 1 10 - 5 13
11.
Торино
 Заявка 7 3 3 1 7 - 5 12
12.
Лечче
 Заявка 8 3 3 2 9 - 10 12
13.
Дженоа
 Заявка 7 3 2 2 10 - 9 11
14.
Кальяри
 Заявка 8 3 2 3 11 - 15 11
15.
Сассуоло
 Заявка 8 2 2 4 11 - 13 8
16.
Наполи
 Заявка 7 2 1 4 10 - 12 7
17.
Верона
 Заявка 7 1 3 3 7 - 11 6
18.
Салернитана
 Заявка 8 1 3 4 7 - 16 6
19.
Удинезе
 Заявка 7 0 5 2 7 - 12 5
20.
Эмполи
 Заявка 8 1 2 5 5 - 12 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 7 6 1 0 16 - 2 19
2.
Наполи
 Заявка 8 5 2 1 16 - 6 17
3.
Ювентус
 Заявка 7 5 1 1 11 - 5 16
4.
Милан
 Заявка 8 4 2 2 15 - 14 14
5.
Фиорентина
 Заявка 8 3 2 3 11 - 10 11
6.
Аталанта
 Заявка 8 3 1 4 12 - 12 10
7.
Болонья
 Заявка 8 1 6 1 8 - 8 9
8.
Рома
 Заявка 7 2 2 3 9 - 10 8
9.
Монца
 Заявка 7 2 2 3 6 - 9 8
10.
Торино
 Заявка 8 2 2 4 6 - 11 8
11.
Сассуоло
 Заявка 7 2 1 4 11 - 15 7
12.
Эмполи
 Заявка 7 2 1 4 5 - 15 7
13.
Лацио
 Заявка 8 2 1 5 8 - 12 7
14.
Удинезе
 Заявка 8 1 4 3 5 - 13 7
15.
Лечче
 Заявка 7 0 5 2 8 - 10 5
16.
Верона
 Заявка 8 1 2 5 6 - 11 5
17.
Дженоа
 Заявка 8 1 1 6 5 - 11 4
18.
Кальяри
 Заявка 7 0 2 5 4 - 12 2
19.
Фрозиноне
 Заявка 7 0 2 5 6 - 14 2
20.
Салернитана
 Заявка 7 0 2 5 4 - 14 2
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  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 14 (2)
Милан Жиру Оливье 8 (3)
Сассуоло Берарди Доменико 7 (3)
Болонья Зиркзее Джошуа 7 (2)
Интер Милан Чалханоглу Хакан 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Салернитана Дьомбер Норберт 7
Лечче Рамадани Юльбер 7
Эмполи Мале Юссеф 7
Верона Дуда Ондрей 1 5
Аталанта Де Рон Мартен 6
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  • Текстовая онлайн трансляция матча Милан - Монца от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 декабря 2023, осталось 1 день 22 часа 13 минут.

    Главный судья: Аурелиано Джанлука

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогнозы 55
    Милан 100% (55)
    X 0% (0)
    Монца 0% (0)
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Милан
    Ничья
    Монца
    1.64
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    4.30
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    5.60
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Милан - Монца

    Исход игры
    Милан
    100% (55)
    Ничья
    0% (0)
    Монца
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    29.09% (16)
    Меньше
    70.91% (39)
    Обе команды забьют
    Да
    21.82% (12)
    Нет
    78.18% (43)
    Популярный счёт
    2:0 Милан
    56.4% (31)
    2:1 Милан
    20% (11)
    1:0 Милан
    14.5% (8)
    3:0 Милан
    5.5% (3)
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