Тур: 16. Стадион: Стадион Блюнержи - Стадио Фриули. Главный судья: Манганьелло Джанлука
Ход матча
36'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
0 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 3
-
1 Угловые 4
-
0 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
41 Владение мячом, % 59
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
18
Перес
Неуэн
11
Уолас
Соуза
12
Камара
Ассан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Перес НеуэнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Уолас СоузаПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Камара АссанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Окойе МадукаВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Камара ЭтьенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Чоффи Габриэле
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Липани ЛукаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
30 Seb Loeffen
-
Главный тренер: Дионизи Алессио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
История личных встреч
Удинезе
Сассуоло
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
9 матчей
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы
20 матчей
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 победы
Первый тайм
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 победы
Второй тайм
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
14
10
Голов в среднем за матч
1.4
1
Среднее время на гол
64
90
Всего голов
6
10
Голов в среднем за матч
0.6
1
Среднее время на гол
150
90
Всего голов
20
20
Голов в среднем за матч
1
1
Тотал матчей
2.5
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
12
Больше 60%
Меньше 40%
8
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Удинезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лукка Лоренцо
|5
|0.31
|Самарджич Лазар
|2
|0.13
|Товен Флорьян
|2 (1)
|0.13
|Перейра Роберто
|1 (1)
|0.06
|Кабаселе Кристиан
|1
|0.06
|Уолас Соуза
|1
|0.06
|Саксесс Исаак
|0
|0
|Пайеро Мартин
|0
|0
Сассуоло
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Берарди Доменико
|7 (3)
|0.44
|Пинамонти Андреа
|5
|0.31
|Торстведт Кристиан
|3
|0.19
|Энрике Матеус
|2
|0.13
|Лорьенте Арман
|1
|0.06
|Эрлич Мартин
|1
|0.06
|Байрами Недим
|1
|0.06
|Болока Даниэль
|1
|0.06
|Тольян Йереми
|0
|0
|Винья Матиас
|0
|0
|Дефрель Грегоре
|0
|0
Карточки
Удинезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Феррейра Жоау
|5
|0
|Кабаселе Кристиан
|5
|0
|Товен Флорьян
|3
|0
|Перес Неуэн
|3
|0
|Ловрич Санди
|1
|1
|Перейра Роберто
|2
|0
|Саксесс Исаак
|2
|0
|Габриель Киоффи
|1
|0
|Паделли Даниэле
|1
|0
|Уолас Соуза
|1
|0
|Бийол Яка
|1
|0
|Пайеро Мартин
|1
|0
|Эбоселе Фести
|1
|0
|Самарджич Лазар
|1
|0
|Земура Джордан
|1
|0
Сассуоло
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Берарди Доменико
|5
|0
|Болока Даниэль
|3
|1
|Нето Руан
|3
|1
|Энрике Матеус
|3
|0
|Эрлич Мартин
|3
|0
|Торстведт Кристиан
|3
|0
|Педерсен Маркус II
|3
|0
|Лопес Максим
|0
|1
|Консильи Андреа
|1
|0
|Тольян Йереми
|1
|0
|Феррари Джанмарко
|1
|0
|Пинамонти Андреа
|1
|0
|Винья Матиас
|1
|0
|Мулаттьери Самуэле
|1
|0
|Лорьенте Арман
|1
|0
Результаты матчей
Удинезе
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сассуоло
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
6
5
Удинезе
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Сассуоло
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
0% (0)
71% (5)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
11
7
Упущенные победы
3
10
Удинезе
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Сассуоло
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
13% (2)
53% (8)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
11
11
Упущенные победы
9
15
Голы по времени матча
Забито
6
11
4 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
11 Не забивали 9
0
0%
3
27%
1-15
3
50%
4
36%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
9%
46-60
1
17%
2
18%
61-75
0
0%
1
9%
76-90
Пропущено
13
15
7 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
2
15%
2
13%
1-15
1
8%
2
13%
16-30
4
31%
2
13%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
1
8%
3
20%
61-75
5
38%
5
33%
76-90
Забито
5
11
0 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
10 Не забивали 10
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
2
40%
1
9%
46-60
2
40%
2
18%
61-75
1
20%
1
9%
76-90
Пропущено
13
13
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 8
0
0%
2
15%
1-15
3
23%
2
15%
16-30
4
31%
1
8%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
2
15%
1
8%
61-75
4
31%
6
46%
76-90
Забито
11
22
4 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 6
6 Не забивали 4
0
0%
5
23%
1-15
3
27%
6
27%
16-30
1
9%
3
14%
31-45
3
27%
2
9%
46-60
3
27%
4
18%
61-75
1
9%
2
9%
76-90
Пропущено
26
28
14 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 15
2
8%
4
14%
1-15
4
15%
4
14%
16-30
8
31%
3
11%
31-45
0
0%
2
7%
46-60
3
12%
4
14%
61-75
9
35%
11
39%
76-90
Результаты последних матчей
Удинезе
(20 матчей)
15%
55%
30%
3 победы 11 ничьих 6 поражений
Интер Милан - Удинезе 4:0 Удинезе - Верона 3:3 Рома - Удинезе 3:1 Удинезе - Истра 1961 1:1
Удинезе - Аталанта 1:1 Милан - Удинезе 0:1 Удинезе - Кальяри 1:2 Монца - Удинезе 1:1 Удинезе - Лечче 1:1 Риека - Удинезе 1:1 Эмполи - Удинезе 0:0 Удинезе - Дженоа 2:2 Наполи - Удинезе 4:1 Удинезе - Фиорентина 0:2 Кальяри - Удинезе 0:0 Удинезе - Фрозиноне 0:0 Салернитана - Удинезе 1:1 Удинезе - Ювентус 0:3 Удинезе - Катанзаро 4:1 Удинезе - Аль-Райян 2:1
Сассуоло
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Кальяри - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Рома 1:2 Эмполи - Сассуоло 3:4 Сассуоло - Салернитана 2:2
Торино - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Специя 0:0 Сассуоло - Болонья 1:1 Сассуоло - Лацио 0:2 Лечче - Сассуоло 1:1 Сассуоло - Монца 0:1 Интер Милан - Сассуоло 1:2 Сассуоло - Ювентус 4:2 Фрозиноне - Сассуоло 4:2 Сассуоло - ФералпиСало 0:2 Сассуоло - Верона 3:1 Наполи - Сассуоло 2:0 Сассуоло - Аталанта 0:2 Козенца - Сассуоло 2:5 Вольфсбург - Сассуоло 1:1 Парма - Сассуоло 1:0
Результаты матчей
Удинезе
Сассуоло
Точный счет
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
0:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
0:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
2:1
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
5 раз 63%
0
3 раза 38%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
1:1
4 раза 27%
0:0
3 раза 20%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
4:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
0
6 раз 40%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
4
2 раза 13%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Удинезе
Сассуоло
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
53
25
35
16
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
61
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
114
213
69
114
312
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|12
|2
|1
|37 - 7
|38
|2.
|Заявка
|16
|11
|4
|1
|24 - 10
|37
|3.
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|29 - 18
|32
|4.
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|28 - 19
|27
|5.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|28 - 17
|25
|6.
|Заявка
|15
|6
|7
|2
|18 - 12
|25
|7.
|0:0 Заявка
|16
|7
|4
|5
|24 - 18
|25
|8.
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|24 - 18
|23
|9.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|14 - 16
|23
|10.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|16 - 16
|21
|11.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|16 - 17
|21
|12.
|Заявка
|16
|4
|8
|4
|19 - 21
|20
|13.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|21 - 26
|19
|14.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|16 - 21
|16
|15.
|0:1 Заявка
|16
|4
|3
|9
|22 - 29
|15
|16.
|1:0 Заявка
|16
|2
|9
|5
|13 - 25
|15
|17.
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|16 - 29
|13
|18.
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|10 - 28
|12
|19.
|0:0 Заявка
|16
|2
|6
|8
|13 - 22
|12
|20.
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|11 - 30
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|12 - 4
|20
|2.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|21 - 5
|19
|3.
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|14 - 4
|18
|4.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|19 - 7
|17
|5.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|14 - 10
|17
|6.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|10 - 4
|16
|7.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|8 - 5
|15
|8.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|11 - 11
|15
|9.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|8 - 4
|14
|10.
|0:0 Заявка
|8
|4
|2
|2
|13 - 8
|14
|11.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 6
|13
|12.
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|10 - 5
|13
|13.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|11 - 10
|12
|14.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 15
|11
|15.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|12 - 13
|10
|16.
|0:1 Заявка
|8
|2
|2
|4
|11 - 13
|8
|17.
|1:0 Заявка
|8
|1
|5
|2
|8 - 12
|8
|18.
|0:0 Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 11
|6
|19.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 16
|6
|20.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 12
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|16 - 2
|19
|2.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 6
|17
|3.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|12 - 6
|17
|4.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|15 - 14
|14
|5.
|0:0 Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 10
|11
|6.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|12 - 12
|10
|7.
|Заявка
|8
|1
|6
|1
|8 - 8
|9
|8.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 10
|8
|9.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 11
|8
|10.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 12
|8
|11.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 12
|7
|12.
|0:1 Заявка
|8
|2
|1
|5
|11 - 16
|7
|13.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 16
|7
|14.
|1:0 Заявка
|8
|1
|4
|3
|5 - 13
|7
|15.
|0:0 Заявка
|9
|1
|3
|5
|6 - 11
|6
|16.
|Заявка
|7
|0
|5
|2
|8 - 10
|5
|17.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|5 - 11
|4
|18.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 14
|2
|19.
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|5 - 14
|2
|20.
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|7 - 16
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|14 (2)
|Милан
|Жиру Оливье
|8 (4)
|Сассуоло
|Берарди Доменико
|7 (3)
|Болонья
|Зиркзее Джошуа
|7 (2)
|Наполи
|Осимхен Виктор
|7 (2)
|Салернитана
|Дьомбер Норберт
|7
|Лечче
|Рамадани Юльбер
|7
|Эмполи
|Мале Юссеф
|7
|Верона
|Дуда Ондрей
|1 5
|Аталанта
|Де Рон Мартен
|6
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Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Удинезе 1:0 Сассуоло
Исход игры
Удинезе
53% (61)
Ничья
36.5% (42)
Сассуоло
10.4% (12)
Тотал 2.5
Больше
48.25% (55)
Меньше
51.75% (59)
Обе команды забьют
Да
80.7% (92)
Нет
19.3% (22)
Популярный счёт
2:1 Удинезе
33.9% (39)
1:1 Ничья
32.2% (37)
1:0 Удинезе
13.9% (16)
1:2 Сассуоло
7.8% (9)
2:2 Ничья
3.5% (4)
2:0 Удинезе
3.5% (4)
3:1 Удинезе
1.7% (2)
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