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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 16. Стадион: . Главный судья: Манганьелло Джанлука
Удинезе
2:2
Конец матча
Сассуоло
0'
20' Желтая карточка
Педерсен Маркус II
1:0
36' Гол
Лукка Лоренцо
2:0
55' Гол
Перейра Роберто
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Пайеро Мартин
59' Красная карточка
Пайеро Мартин
2:1
75' Пенальти
Берарди Доменико
77' Желтая карточка
Эбоселе Фести
2:2
88' Пенальти
Берарди Доменико
90' Желтая карточка
Масина Адам
90' Желтая карточка
Перейра Роберто
90'+7

Ход матча

20'
 
Педерсен Маркус II
36'
Лукка Лоренцо
(Перейра Роберто)
1:0
55'
Перейра Роберто
2:0
56'
 
Вольпато Кристиан
Болока Даниэль
58'
Пайеро Мартин
 
59'
Пайеро Мартин
 
71'
Эхизибуэ Кингсли
Камара Ассан
 
72'
 
Мулаттьери Самуэле
Педерсен Маркус II
75'
2:1
Берарди Доменико
77'
Эбоселе Фести
 
78'
Масина Адам
Эбоселе Фести
 
88'
2:2
Берарди Доменико
89'
 
Сейде Эмиль Конрадсен
Лорьенте Арман
90'
Масина Адам
 
90'
Саррага Ойер
Уолас Соуза
 
90'
Саксесс Исаак
Лукка Лоренцо
 
90'
Перейра Роберто
 

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 0 Удары по воротам 5
  • 7 Удары в створ 7
  • 1 Угловые 13
  • 0 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 6
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 1 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 251 Количество передач 476
  • 33 Владение мячом, % 67

Владение мячом

Прогнозы 115
Удинезе 53% (61)
X 36.5% (42)
Сассуоло 10.4% (12)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Сильвестри
Марко
31
Кристенсен
Томас
18
Перес
Неуэн
27
Кабаселе
Кристиан
2
Эбоселе
Фести
4
Ловрич
Санди
11
Уолас
Соуза
32
Пайеро
Мартин
12
Камара
Ассан
37
Перейра
Роберто
17
Лукка
Лоренцо
47
Консильи
Андреа
3
Педерсен
Маркус
II
5
Эрлич
Мартин
13
Феррари
Джанмарко
22
Тольян
Йереми
24
Болока
Даниэль
7
Энрике
Матеус
10
Берарди
Доменико
42
Торстведт
Кристиан
45
Лорьенте
Арман
9
Пинамонти
Андреа
Удинезе
3-5-1-1
Сассуоло
4-2-3-1

История личных встреч

Удинезе
Сассуоло

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

9 матчей

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

20 матчей

40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 победы

Первый тайм

30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 победы

Второй тайм

40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 победы

История матчей

СA
2:2
СA
1:3
СA
1:1
СA
3:2
СA
2:0
СA
0:0
СA
0:1
СA
3:0
СA
1:1
СA
0:0
СA
1:2
СA
0:1
СA
1:2
СA
1:0
СA
1:1
СA
0:0
СA
0:1
СA
1:1
СA
1:0
СA
1:2

Голы

Всего голов

14
10

Голов в среднем за матч

1.4
1

Среднее время на гол

64
90

Всего голов

6
10

Голов в среднем за матч

0.6
1

Среднее время на гол

150
90

Всего голов

20
20

Голов в среднем за матч

1
1

Тотал матчей

2.5
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
12
Больше 60%
Меньше 40%
8
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Удинезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукка Лоренцо 5 0.31
Самарджич Лазар 2 0.13
Перейра Роберто 2 (1) 0.13
Товен Флорьян 2 (1) 0.13
Кабаселе Кристиан 1 0.06
Уолас Соуза 1 0.06
Саксесс Исаак 0 0
Пайеро Мартин 0 0
Сассуоло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Берарди Доменико 9 (5) 0.56
Пинамонти Андреа 5 0.31
Торстведт Кристиан 3 0.19
Энрике Матеус 2 0.13
Лорьенте Арман 1 0.06
Эрлич Мартин 1 0.06
Байрами Недим 1 0.06
Болока Даниэль 1 0.06
Тольян Йереми 0 0
Винья Матиас 0 0
Дефрель Грегоре 0 0

Карточки

Удинезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Феррейра Жоау 5 0
Кабаселе Кристиан 5 0
Товен Флорьян 3 0
Перейра Роберто 3 0
Перес Неуэн 3 0
Ловрич Санди 1 1
Пайеро Мартин 1 1
Саксесс Исаак 2 0
Эбоселе Фести 2 0
Габриель Киоффи 1 0
Паделли Даниэле 1 0
Уолас Соуза 1 0
Масина Адам 1 0
Бийол Яка 1 0
Самарджич Лазар 1 0
Земура Джордан 1 0
Сассуоло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Берарди Доменико 5 0
Болока Даниэль 3 1
Нето Руан 3 1
Энрике Матеус 3 0
Эрлич Мартин 3 0
Торстведт Кристиан 3 0
Педерсен Маркус II 3 0
Лопес Максим 0 1
Консильи Андреа 1 0
Тольян Йереми 1 0
Феррари Джанмарко 1 0
Пинамонти Андреа 1 0
Винья Матиас 1 0
Мулаттьери Самуэле 1 0
Лорьенте Арман 1 0

Результаты матчей

Удинезе
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Сассуоло
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

8
7
Удинезе
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Сассуоло
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
0% (0)
63% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

11
7

Упущенные победы

3
10
Удинезе
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Сассуоло
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
13% (2)
50% (8)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

11
11

Упущенные победы

11
17

Голы по времени матча

Забито

8
13
5 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
11 Не забивали 9
0
0%
3
23%
1-15
3
38%
4
31%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
1
8%
46-60
1
13%
3
23%
61-75
0
0%
2
15%
76-90

Пропущено

15
17
7 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
2
13%
2
12%
1-15
1
7%
2
12%
16-30
4
27%
3
18%
31-45
0
0%
2
12%
46-60
2
13%
3
18%
61-75
6
40%
5
29%
29%
76-90

Забито

5
11
0 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
11 Не забивали 11
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
2
40%
1
9%
46-60
2
40%
2
18%
61-75
1
20%
1
9%
76-90

Пропущено

13
13
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 8
0
0%
2
15%
1-15
3
23%
2
15%
16-30
4
31%
1
8%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
2
15%
1
8%
61-75
4
31%
6
46%
76-90

Забито

13
24
5 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 6
6 Не забивали 4
0
0%
5
21%
1-15
3
23%
6
25%
16-30
2
15%
3
13%
31-45
4
31%
2
8%
46-60
3
23%
5
21%
61-75
1
8%
3
13%
76-90

Пропущено

28
30
14 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 18
7 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 16
2
7%
4
13%
1-15
4
14%
4
13%
16-30
8
29%
4
13%
31-45
0
0%
3
10%
46-60
4
14%
4
13%
61-75
10
36%
11
37%
76-90

Результаты последних матчей

Удинезе
(20 матчей)
15%
55%
30%
3 победы 11 ничьих 6 поражений
Интер Милан - Удинезе 4:0 Удинезе - Верона 3:3 Рома - Удинезе 3:1 Удинезе - Истра 1961 1:1
Удинезе - Аталанта 1:1 Милан - Удинезе 0:1 Удинезе - Кальяри 1:2 Монца - Удинезе 1:1 Удинезе - Лечче 1:1 Риека - Удинезе 1:1 Эмполи - Удинезе 0:0 Удинезе - Дженоа 2:2 Наполи - Удинезе 4:1 Удинезе - Фиорентина 0:2 Кальяри - Удинезе 0:0 Удинезе - Фрозиноне 0:0 Салернитана - Удинезе 1:1 Удинезе - Ювентус 0:3 Удинезе - Катанзаро 4:1 Удинезе - Аль-Райян 2:1
Сассуоло
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Кальяри - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Рома 1:2 Эмполи - Сассуоло 3:4 Сассуоло - Салернитана 2:2
Торино - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Специя 0:0 Сассуоло - Болонья 1:1 Сассуоло - Лацио 0:2 Лечче - Сассуоло 1:1 Сассуоло - Монца 0:1 Интер Милан - Сассуоло 1:2 Сассуоло - Ювентус 4:2 Фрозиноне - Сассуоло 4:2 Сассуоло - ФералпиСало 0:2 Сассуоло - Верона 3:1 Наполи - Сассуоло 2:0 Сассуоло - Аталанта 0:2 Козенца - Сассуоло 2:5 Вольфсбург - Сассуоло 1:1 Парма - Сассуоло 1:0

Результаты матчей

Удинезе
Сассуоло

Точный счет

1:1
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
0:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

0:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
2:1
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
5 раз 63%
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

1:1
4 раза 25%
0:0
3 раза 19%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
4:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 44%
0
6 раз 38%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
1
5 раз 31%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
4
2 раза 13%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Удинезе
Сассуоло

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
5
3
3
5
1.5
3
5
1
7
2.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
7
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
6
0.5
Больше Меньше
12
4
3
13
1.5
7
9
1
15
2.5
3
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 15 12 2 1 37 - 7 38
2.
Ювентус
 Заявка 16 11 4 1 24 - 10 37
3.
Милан
 Заявка 16 10 2 4 29 - 18 32
4.
Наполи
 Заявка 16 8 3 5 28 - 19 27
5.
Фиорентина
 Заявка 16 8 3 5 25 - 18 27
6.
Рома
 Заявка 15 7 4 4 28 - 17 25
7.
Болонья
 Заявка 15 6 7 2 18 - 12 25
8.
Аталанта
 Заявка 15 7 2 6 24 - 18 23
9.
Торино
 Заявка 16 6 5 5 14 - 16 23
10.
Лацио
 Заявка 15 6 3 6 16 - 16 21
11.
Монца
 Заявка 16 5 6 5 16 - 17 21
12.
Лечче
 Заявка 16 4 8 4 19 - 21 20
13.
Фрозиноне
 Заявка 16 5 4 7 21 - 26 19
14.
Дженоа
 Заявка 16 4 4 8 16 - 21 16
15.
Сассуоло
 Заявка 16 4 4 8 24 - 30 16
16.
Кальяри
 Заявка 16 3 4 9 16 - 29 13
17.
Удинезе
 Заявка 16 1 10 5 14 - 27 13
18.
Эмполи
 Заявка 16 3 3 10 10 - 28 12
19.
Верона
 Заявка 16 2 5 9 13 - 23 11
20.
Салернитана
 Заявка 15 1 5 9 11 - 30 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 8 6 2 0 12 - 4 20
2.
Интер Милан
 Заявка 8 6 1 1 21 - 5 19
3.
Милан
 Заявка 8 6 0 2 14 - 4 18
4.
Рома
 Заявка 8 5 2 1 19 - 7 17
5.
Фрозиноне
 Заявка 8 5 2 1 14 - 10 17
6.
Болонья
 Заявка 7 5 1 1 10 - 4 16
7.
Фиорентина
 Заявка 8 5 1 2 14 - 8 16
8.
Торино
 Заявка 8 4 3 1 8 - 5 15
9.
Лечче
 Заявка 9 4 3 2 11 - 11 15
10.
Лацио
 Заявка 7 4 2 1 8 - 4 14
11.
Аталанта
 Заявка 7 4 1 2 12 - 6 13
12.
Монца
 Заявка 8 3 4 1 10 - 5 13
13.
Дженоа
 Заявка 8 3 3 2 11 - 10 12
14.
Кальяри
 Заявка 8 3 2 3 11 - 15 11
15.
Наполи
 Заявка 8 3 1 4 12 - 13 10
16.
Сассуоло
 Заявка 8 2 2 4 11 - 13 8
17.
Верона
 Заявка 7 1 3 3 7 - 11 6
18.
Салернитана
 Заявка 8 1 3 4 7 - 16 6
19.
Удинезе
 Заявка 8 0 6 2 9 - 14 6
20.
Эмполи
 Заявка 8 1 2 5 5 - 12 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 7 6 1 0 16 - 2 19
2.
Наполи
 Заявка 8 5 2 1 16 - 6 17
3.
Ювентус
 Заявка 8 5 2 1 12 - 6 17
4.
Милан
 Заявка 8 4 2 2 15 - 14 14
5.
Фиорентина
 Заявка 8 3 2 3 11 - 10 11
6.
Аталанта
 Заявка 8 3 1 4 12 - 12 10
7.
Болонья
 Заявка 8 1 6 1 8 - 8 9
8.
Рома
 Заявка 7 2 2 3 9 - 10 8
9.
Сассуоло
 Заявка 8 2 2 4 13 - 17 8
10.
Торино
 Заявка 8 2 2 4 6 - 11 8
11.
Монца
 Заявка 8 2 2 4 6 - 12 8
12.
Лацио
 Заявка 8 2 1 5 8 - 12 7
13.
Эмполи
 Заявка 8 2 1 5 5 - 16 7
14.
Удинезе
 Заявка 8 1 4 3 5 - 13 7
15.
Лечче
 Заявка 7 0 5 2 8 - 10 5
16.
Верона
 Заявка 9 1 2 6 6 - 12 5
17.
Дженоа
 Заявка 8 1 1 6 5 - 11 4
18.
Салернитана
 Заявка 7 0 2 5 4 - 14 2
19.
Фрозиноне
 Заявка 8 0 2 6 7 - 16 2
20.
Кальяри
 Заявка 8 0 2 6 5 - 14 2
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  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 14 (2)
Сассуоло Берарди Доменико 9 (3)
Милан Жиру Оливье 8 (4)
Болонья Зиркзее Джошуа 7 (2)
Наполи Осимхен Виктор 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Салернитана Дьомбер Норберт 7
Лечче Рамадани Юльбер 7
Эмполи Мале Юссеф 7
Верона Дуда Ондрей 1 5
Аталанта Де Рон Мартен 6
Весь список
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    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bluenergy Stadium - Stadio Friuli. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 115
    Удинезе 53% (61)
    X 36.5% (42)
    Сассуоло 10.4% (12)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Удинезе 2:2 Сассуоло

    Исход игры
    Удинезе
    53% (61)
    Ничья
    36.5% (42)
    Сассуоло
    10.4% (12)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.25% (55)
    Меньше
    51.75% (59)
    Обе команды забьют
    Да
    80.7% (92)
    Нет
    19.3% (22)
    Популярный счёт
    2:1 Удинезе
    33.9% (39)
    1:1 Ничья
    32.2% (37)
    1:0 Удинезе
    13.9% (16)
    1:2 Сассуоло
    7.8% (9)
    2:2 Ничья
    3.5% (4)
    2:0 Удинезе
    3.5% (4)
    3:1 Удинезе
    1.7% (2)
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