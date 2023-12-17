Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Первый тайм

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Сассуоло совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Удар от ворот произведет Удинезе

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Сассуоло совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Удинезе совершает вбрасывание на своей половине поля

44' Сассуоло совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Сассуоло совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Сассуоло совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Сассуоло совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Матч возобновлен

41' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

36' Перейра Роберто создает голевую возможность для своего партнера по команде.

35' Торстведт Кристиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Удинезе совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Сассуоло совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Хорошую попытку сделал Перейра Роберто . Удар в створ, но вратарь начеку

34' Ловрич Санди из команды Удинезе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

32' Сассуоло совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Удар от ворот произведет Удинезе

32' Пинамонти Андреа оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

31' Лорьенте Арман пробует нанести удар издали, но Марко Сильвестри держит все под контролем

30' Удинезе совершает вбрасывание на своей половине поля

29' Сассуоло совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Удар от ворот произведет Удинезе

27' Кристенсен Томас нанес удар головой, но Андреа Консильи спокойно отбил мяч.

26' Ловрич Санди навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

25' Сассуоло совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Удар от ворот произведет Сассуоло

22' Пинамонти Андреа пробует нанести удар издали, но Марко Сильвестри держит все под контролем

20' Сассуоло совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Сассуоло совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Удинезе совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Сассуоло совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Сассуоло совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Сассуоло совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Консильи Андреа взял и забрал мяч на выходе

12' Кристенсен Томас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Удинезе совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Сассуоло совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Удинезе совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Сассуоло совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Удинезе совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Хорошую попытку сделал Торстведт Кристиан . Удар в створ, но вратарь начеку

6' Сассуоло совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Берарди Доменико навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

4' Берарди Доменико навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

4' Энрике Матеус навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Удинезе начинает с центра поля

1' Судья начинает матч