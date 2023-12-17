Тур: 16. Стадион: Артемио Франки. Главный судья: Феррьери-Капути Мария-Соле
0:0
Перерыв
0'
2' Желтая карточкаТерраччиано Пьетро
0:0
3' Не забитый пенальтиДжурич Милан
36' Желтая карточкаБираги Кристиано
Ход матча
3'
0:0
36'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 6
-
0 Удары в створ 4
-
1 Угловые 3
-
1 Офсайды 3
-
7 Нарушения правил 5
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
212 Количество передач 117
-
64 Владение мячом, % 36
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
33
Кайоде
Майкл
16
Раньери
Лука
18
Нзола
М'Бала
18
Онгла
Мартин
26
Нгонж
Сириль
31
Суслов
Томаш
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Кайоде МайклЗащитник
- Защитник
-
16 Раньери ЛукаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Нзола М'БалаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
26 Мина ЙерриЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Итальяно Винченцо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Онгла МартинПолузащитник
-
26 Нгонж СирильПолузащитник
-
31 Суслов ТомашПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Джурич МиланНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Хуан КабальЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Сердар СуатПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Каллон ЯяНападающий
-
77 Мбула ХордиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Барони Марко
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Фиорентина
Верона
14 матчей
64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
71.4%
21.4%
7.2%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
28.6%
14.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 5 побед
18 матчей
50%
33.3%
16.7%
9 побед 6 ничьих 3 победы
Первый тайм
55.6%
27.8%
16.6%
10 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
44.4%
27.8%
27.8%
8 побед 5 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
20
Голов в среднем за матч
1.4
2.5
Среднее время на гол
64
36
Всего голов
7
14
Голов в среднем за матч
0.88
1.4
Среднее время на гол
102
64
Всего голов
21
34
Голов в среднем за матч
1.17
1.89
Тотал матчей
2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
8
Больше 44%
Меньше 56%
10
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
77
47
Бомбардиры внутри турнира
Фиорентина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бонавентура Джакомо
|6
|0.38
|Гонсалес Николас
|6 (1)
|0.38
|Мартинес Лукас II
|3
|0.19
|Дункан Альфред
|1
|0.06
|Бираги Кристиано
|1
|0.06
|Нзола М'Бала
|1
|0.06
|Соттиль Риккардо
|1
|0.06
|Мандрагора Роландо
|1
|0.06
|Куаме Кристиан
|1
|0.06
|Бельтран Лукас
|1 (1)
|0.06
|Брекало Йосип
|1
|0.06
|Мело Артур
|0
|0
|Паризи Фабьяно
|0
|0
Верона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нгонж Сириль
|4
|0.25
|Джурич Милан II
|3 (1)
|0.19
|Анри Тома
|2
|0.13
|Дуда Ондрей
|1
|0.06
|Лазович Дарко
|1
|0.06
|Бонаццоли Федерико
|1
|0.06
|Фолоруншо Майкл
|1
|0.06
|Суслов Томаш
|0
|0
|Фараони Марко
|0
|0
|Терраччано Филиппо
|0
|0
|Тчатчуа Джексон
|0
|0
Карточки
Фиорентина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Раньери Лука
|6
|0
|Бонавентура Джакомо
|4
|0
|Миленкович Никола
|2
|1
|Бираги Кристиано
|3
|0
|Паризи Фабьяно
|3
|0
|Терраччиано Пьетро
|2
|0
|Дункан Альфред
|2
|0
|Мартинес Лукас II
|2
|0
|Иконе Жонатан
|2
|0
|Итальяно Виченцо
|1
|0
|Мандрагора Роландо
|1
|0
|Мело Артур
|1
|0
|Бельтран Лукас
|1
|0
|Инфантино Джино
|1
|0
Верона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дуда Ондрей
|5
|1
|Фараони Марко
|5
|0
|Маньяни Джанджакомо
|4
|0
|Коппола Диего
|3
|0
|Марко Барони
|3
|0
|Хиен Исак
|1
|1
|Бонаццоли Федерико
|2
|0
|Давидович Павел
|2
|0
|Фолоруншо Майкл
|2
|0
|Нгонж Сириль
|2
|0
|Суслов Томаш
|2
|0
|Амионе Бруно
|2
|0
|Джурич Милан II
|2
|0
|Анри Тома
|1
|0
|Сердар Суат
|1
|0
|Дойг Джош
|1
|0
|Терраччано Филиппо
|1
|0
Результаты матчей
Фиорентина
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Верона
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
2
5
Фиорентина
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Верона
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
6
7
Упущенные победы
11
5
Фиорентина
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
47% (7)
20% (3)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Верона
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
10
7
Упущенные победы
13
10
Голы по времени матча
Забито
12
6
8 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 1
10 Не забивали 11
3
25%
0
0%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
2
17%
1
17%
31-45
2
17%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
2
17%
2
33%
76-90
Пропущено
9
11
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 6
1
11%
2
18%
1-15
3
33%
2
18%
16-30
1
11%
2
18%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
0
0%
4
36%
61-75
2
22%
1
9%
76-90
Забито
11
7
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
10 Не забивали 10
3
27%
1
14%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
2
29%
31-45
1
9%
1
14%
46-60
2
18%
1
14%
61-75
2
18%
2
29%
76-90
Пропущено
10
11
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
1
10%
1
9%
1-15
1
10%
3
27%
16-30
2
20%
2
18%
31-45
3
30%
2
18%
46-60
2
20%
2
18%
61-75
1
10%
1
9%
76-90
Забито
23
13
14 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
6
26%
1
8%
1-15
4
17%
0
0%
16-30
4
17%
3
23%
31-45
3
13%
2
15%
46-60
2
9%
3
23%
61-75
4
17%
4
31%
76-90
Пропущено
19
22
9 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 12
2
11%
3
14%
1-15
4
21%
5
23%
16-30
3
16%
4
18%
31-45
5
26%
2
9%
46-60
2
11%
6
27%
61-75
3
16%
2
9%
76-90
Результаты последних матчей
Фиорентина
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Ференцварош - Фиорентина 1:1 Рома - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Парма 2:2 Фиорентина - Салернитана 3:0
Фиорентина - Генк 2:1 Милан - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Болонья 2:1 Чукарички - Фиорентина 0:1 Фиорентина - Ювентус 0:1 Лацио - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Чукарички 6:0 Фиорентина - Эмполи 0:2 Наполи - Фиорентина 1:3 Фиорентина - Ференцварош 2:2 Фиорентина - Кальяри 3:0 Фрозиноне - Фиорентина 1:1 Удинезе - Фиорентина 0:2 Генк - Фиорентина 2:2 Фиорентина - Аталанта 3:2 Интер Милан - Фиорентина 4:0
Верона
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Верона - Лацио 1:1 Удинезе - Верона 3:3 Верона - Лечче 2:2 Дженоа - Верона 1:0
Верона - Монца 1:3 Болонья - Верона 2:0 Ювентус - Верона 1:0 Верона - Наполи 1:3 Фрозиноне - Верона 2:1 Торино - Верона 0:0 Верона - Аталанта 0:1 Милан - Верона 1:0 Верона - Болонья 0:0 Сассуоло - Верона 3:1 Верона - Рома 2:1 Эмполи - Верона 0:1 Верона - Асколи 3:1 Хайденхайм - Верона 3:2 Бастия - Верона 3:1 Верона - Виртус Верона 3:0
Результаты матчей
Фиорентина
Верона
Точный счет
3:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
1:3
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
3
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
Точный счет
1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
1:0
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
3
1 раз 13%
Точный счет
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 33%
3
4 раза 27%
2
3 раза 20%
1
2 раза 13%
4
1 раз 7%
0
6 раз 40%
1
6 раз 40%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Фиорентина
Верона
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
52
52
25
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
44
35
17
26
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
96
87
312
510
114
114
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|12
|2
|1
|37 - 7
|38
|2.
|Заявка
|16
|11
|4
|1
|24 - 10
|37
|3.
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|29 - 18
|32
|4.
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|28 - 19
|27
|5.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|28 - 17
|25
|6.
|Заявка
|15
|6
|7
|2
|18 - 12
|25
|7.
|0:0 Заявка
|16
|7
|4
|5
|24 - 18
|25
|8.
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|24 - 18
|23
|9.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|14 - 16
|23
|10.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|16 - 16
|21
|11.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|16 - 17
|21
|12.
|Заявка
|16
|4
|8
|4
|19 - 21
|20
|13.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|21 - 26
|19
|14.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|16 - 21
|16
|15.
|0:1 Заявка
|16
|4
|3
|9
|22 - 29
|15
|16.
|1:0 Заявка
|16
|2
|9
|5
|13 - 25
|15
|17.
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|16 - 29
|13
|18.
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|10 - 28
|12
|19.
|0:0 Заявка
|16
|2
|6
|8
|13 - 22
|12
|20.
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|11 - 30
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|12 - 4
|20
|2.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|21 - 5
|19
|3.
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|14 - 4
|18
|4.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|19 - 7
|17
|5.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|14 - 10
|17
|6.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|10 - 4
|16
|7.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|8 - 5
|15
|8.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|11 - 11
|15
|9.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|8 - 4
|14
|10.
|0:0 Заявка
|8
|4
|2
|2
|13 - 8
|14
|11.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 6
|13
|12.
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|10 - 5
|13
|13.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|11 - 10
|12
|14.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 15
|11
|15.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|12 - 13
|10
|16.
|0:1 Заявка
|8
|2
|2
|4
|11 - 13
|8
|17.
|1:0 Заявка
|8
|1
|5
|2
|8 - 12
|8
|18.
|0:0 Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 11
|6
|19.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 16
|6
|20.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 12
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|16 - 2
|19
|2.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 6
|17
|3.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|12 - 6
|17
|4.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|15 - 14
|14
|5.
|0:0 Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 10
|11
|6.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|12 - 12
|10
|7.
|Заявка
|8
|1
|6
|1
|8 - 8
|9
|8.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 10
|8
|9.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 11
|8
|10.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 12
|8
|11.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 12
|7
|12.
|0:1 Заявка
|8
|2
|1
|5
|11 - 16
|7
|13.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 16
|7
|14.
|1:0 Заявка
|8
|1
|4
|3
|5 - 13
|7
|15.
|0:0 Заявка
|9
|1
|3
|5
|6 - 11
|6
|16.
|Заявка
|7
|0
|5
|2
|8 - 10
|5
|17.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|5 - 11
|4
|18.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 14
|2
|19.
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|5 - 14
|2
|20.
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|7 - 16
|2
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- — Вылет в Серию B
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|Берарди Доменико
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|Болонья
|Зиркзее Джошуа
|7 (2)
|Наполи
|Осимхен Виктор
|7 (2)
|Салернитана
|Дьомбер Норберт
|7
|Лечче
|Рамадани Юльбер
|7
|Эмполи
|Мале Юссеф
|7
|Верона
|Дуда Ондрей
|1 5
|Аталанта
|Де Рон Мартен
|6
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Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Фиорентина 0:0 Верона
Исход игры
Фиорентина
95.9% (116)
Ничья
2.5% (3)
Верона
1.7% (2)
Тотал 2.5
Больше
56.14% (64)
Меньше
43.86% (50)
Обе команды забьют
Да
55.26% (63)
Нет
44.74% (51)
Популярный счёт
2:1 Фиорентина
37.2% (45)
2:0 Фиорентина
25.6% (31)
1:0 Фиорентина
13.2% (16)
3:1 Фиорентина
8.3% (10)
3:2 Фиорентина
2.5% (3)
3:0 Фиорентина
2.5% (3)
1:1 Ничья
1.7% (2)
4:2 Фиорентина
1.7% (2)
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