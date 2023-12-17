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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 16. Стадион: . Главный судья: Феррьери-Капути Мария-Соле
Фиорентина
0:0
Перерыв
Верона
0'
2' Желтая карточка
Терраччиано Пьетро
0:0
3' Не забитый пенальти
Джурич Милан
36' Желтая карточка
Бираги Кристиано

Ход матча

2'
Терраччиано Пьетро
 
3'
0:0
Джурич Милан
36'
Бираги Кристиано
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 6
  • 0 Удары в створ 4
  • 1 Угловые 3
  • 1 Офсайды 3
  • 7 Нарушения правил 5
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 212 Количество передач 117
  • 64 Владение мячом, % 36

Владение мячом

Прогнозы 119
Фиорентина 95.8% (114)
X 2.5% (3)
Верона 1.7% (2)
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1
Терраччиано
Пьетро
33
Кайоде
Майкл
28
Мартинес
Лукас
II
16
Раньери
Лука
3
Бираги
Кристиано
8
Лопес
Максим
38
Мандрагора
Роландо
11
Иконе
Жонатан
9
Бельтран
Лукас
7
Соттиль
Риккардо
18
Нзола
М'Бала
1
Монтипо
Лоренцо
38
Тчатчуа
Джексон
6
Хиен
Исак
23
Маньяни
Джанджакомо
24
Терраччано
Филиппо
90
Фолоруншо
Майкл
18
Онгла
Мартин
26
Нгонж
Сириль
31
Суслов
Томаш
8
Лазович
Дарко
11
Джурич
Милан
II
Фиорентина
4-2-3-1
Верона
4-2-3-1

История личных встреч

Фиорентина
Верона

14 матчей

64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

71.4%
21.4%
7.2%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 5 побед

18 матчей

50%
33.3%
16.7%
9 побед 6 ничьих 3 победы

Первый тайм

55.6%
27.8%
16.6%
10 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

44.4%
27.8%
27.8%
8 побед 5 ничьих 5 побед

История матчей

СA
0:3
СA
2:0
СA
1:1
СA
1:1
СA
1:2
СA
1:1
СA
1:1
СA
1:0
ТМК
2:1
СA
1:4
СA
0:5
СA
1:1
СA
0:2
СA
0:1
СA
1:2
СA
3:5
СA
4:3
ТМС
1:1

Голы

Всего голов

14
20

Голов в среднем за матч

1.4
2.5

Среднее время на гол

64
36

Всего голов

7
14

Голов в среднем за матч

0.88
1.4

Среднее время на гол

102
64

Всего голов

21
34

Голов в среднем за матч

1.17
1.89

Тотал матчей

2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
8
Больше 44%
Меньше 56%
10
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

77
47

Бомбардиры внутри турнира

Фиорентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бонавентура Джакомо 6 0.38
Гонсалес Николас 6 (1) 0.38
Мартинес Лукас II 3 0.19
Дункан Альфред 1 0.06
Бираги Кристиано 1 0.06
Нзола М'Бала 1 0.06
Соттиль Риккардо 1 0.06
Мандрагора Роландо 1 0.06
Куаме Кристиан 1 0.06
Бельтран Лукас 1 (1) 0.06
Брекало Йосип 1 0.06
Мело Артур 0 0
Паризи Фабьяно 0 0
Верона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нгонж Сириль 4 0.25
Джурич Милан II 3 (1) 0.19
Анри Тома 2 0.13
Дуда Ондрей 1 0.06
Лазович Дарко 1 0.06
Бонаццоли Федерико 1 0.06
Фолоруншо Майкл 1 0.06
Суслов Томаш 0 0
Фараони Марко 0 0
Терраччано Филиппо 0 0
Тчатчуа Джексон 0 0

Карточки

Фиорентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Раньери Лука 6 0
Бонавентура Джакомо 4 0
Миленкович Никола 2 1
Бираги Кристиано 3 0
Паризи Фабьяно 3 0
Терраччиано Пьетро 2 0
Дункан Альфред 2 0
Мартинес Лукас II 2 0
Иконе Жонатан 2 0
Итальяно Виченцо 1 0
Мандрагора Роландо 1 0
Мело Артур 1 0
Бельтран Лукас 1 0
Инфантино Джино 1 0
Верона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуда Ондрей 5 1
Фараони Марко 5 0
Маньяни Джанджакомо 4 0
Коппола Диего 3 0
Марко Барони 3 0
Хиен Исак 1 1
Бонаццоли Федерико 2 0
Давидович Павел 2 0
Фолоруншо Майкл 2 0
Нгонж Сириль 2 0
Суслов Томаш 2 0
Амионе Бруно 2 0
Джурич Милан II 2 0
Анри Тома 1 0
Сердар Суат 1 0
Дойг Джош 1 0
Терраччано Филиппо 1 0

Результаты матчей

Фиорентина
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Верона
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

2
5
Фиорентина
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Верона
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

6
7

Упущенные победы

11
5
Фиорентина
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
47% (7)
20% (3)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Верона
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

10
7

Упущенные победы

13
10

Голы по времени матча

Забито

12
6
8 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 1
10 Не забивали 11
3
25%
0
0%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
2
17%
1
17%
31-45
2
17%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
2
17%
2
33%
76-90

Пропущено

9
11
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 6
1
11%
2
18%
1-15
3
33%
2
18%
16-30
1
11%
2
18%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
0
0%
4
36%
61-75
2
22%
1
9%
76-90

Забито

11
7
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
10 Не забивали 10
3
27%
1
14%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
2
29%
31-45
1
9%
1
14%
46-60
2
18%
1
14%
61-75
2
18%
2
29%
76-90

Пропущено

10
11
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
1
10%
1
9%
1-15
1
10%
3
27%
16-30
2
20%
2
18%
31-45
3
30%
2
18%
46-60
2
20%
2
18%
61-75
1
10%
1
9%
76-90

Забито

23
13
14 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
6
26%
1
8%
1-15
4
17%
0
0%
16-30
4
17%
3
23%
31-45
3
13%
2
15%
46-60
2
9%
3
23%
61-75
4
17%
4
31%
76-90

Пропущено

19
22
9 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 12
2
11%
3
14%
1-15
4
21%
5
23%
16-30
3
16%
4
18%
31-45
5
26%
2
9%
46-60
2
11%
6
27%
61-75
3
16%
2
9%
76-90

Результаты последних матчей

Фиорентина
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Ференцварош - Фиорентина 1:1 Рома - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Парма 2:2 Фиорентина - Салернитана 3:0
Фиорентина - Генк 2:1 Милан - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Болонья 2:1 Чукарички - Фиорентина 0:1 Фиорентина - Ювентус 0:1 Лацио - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Чукарички 6:0 Фиорентина - Эмполи 0:2 Наполи - Фиорентина 1:3 Фиорентина - Ференцварош 2:2 Фиорентина - Кальяри 3:0 Фрозиноне - Фиорентина 1:1 Удинезе - Фиорентина 0:2 Генк - Фиорентина 2:2 Фиорентина - Аталанта 3:2 Интер Милан - Фиорентина 4:0
Верона
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Верона - Лацио 1:1 Удинезе - Верона 3:3 Верона - Лечче 2:2 Дженоа - Верона 1:0
Верона - Монца 1:3 Болонья - Верона 2:0 Ювентус - Верона 1:0 Верона - Наполи 1:3 Фрозиноне - Верона 2:1 Торино - Верона 0:0 Верона - Аталанта 0:1 Милан - Верона 1:0 Верона - Болонья 0:0 Сассуоло - Верона 3:1 Верона - Рома 2:1 Эмполи - Верона 0:1 Верона - Асколи 3:1 Хайденхайм - Верона 3:2 Бастия - Верона 3:1 Верона - Виртус Верона 3:0

Результаты матчей

Фиорентина
Верона

Точный счет

3:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
1:3
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

3
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%

Точный счет

1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
1:0
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
3
1 раз 13%

Точный счет

0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 33%
3
4 раза 27%
2
3 раза 20%
1
2 раза 13%
4
1 раз 7%
0
6 раз 40%
1
6 раз 40%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Фиорентина
Верона

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
2
5
2
1.5
2
5
3
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
4
4
3
5
1.5
1
7
2
6
2.5
1
7
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
9
6
8
7
1.5
3
12
5
10
2.5
1
14
1
14
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 15 12 2 1 37 - 7 38
2.
Ювентус
 Заявка 16 11 4 1 24 - 10 37
3.
Милан
 Заявка 16 10 2 4 29 - 18 32
4.
Наполи
 Заявка 16 8 3 5 28 - 19 27
5.
Рома
 Заявка 15 7 4 4 28 - 17 25
6.
Болонья
 Заявка 15 6 7 2 18 - 12 25
7.
Фиорентина
 0:0 Заявка 16 7 4 5 24 - 18 25
8.
Аталанта
 Заявка 15 7 2 6 24 - 18 23
9.
Торино
 Заявка 16 6 5 5 14 - 16 23
10.
Лацио
 Заявка 15 6 3 6 16 - 16 21
11.
Монца
 Заявка 16 5 6 5 16 - 17 21
12.
Лечче
 Заявка 16 4 8 4 19 - 21 20
13.
Фрозиноне
 Заявка 16 5 4 7 21 - 26 19
14.
Дженоа
 Заявка 16 4 4 8 16 - 21 16
15.
Сассуоло
 0:1 Заявка 16 4 3 9 22 - 29 15
16.
Удинезе
 1:0 Заявка 16 2 9 5 13 - 25 15
17.
Кальяри
 Заявка 16 3 4 9 16 - 29 13
18.
Эмполи
 Заявка 16 3 3 10 10 - 28 12
19.
Верона
 0:0 Заявка 16 2 6 8 13 - 22 12
20.
Салернитана
 Заявка 15 1 5 9 11 - 30 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 8 6 2 0 12 - 4 20
2.
Интер Милан
 Заявка 8 6 1 1 21 - 5 19
3.
Милан
 Заявка 8 6 0 2 14 - 4 18
4.
Рома
 Заявка 8 5 2 1 19 - 7 17
5.
Фрозиноне
 Заявка 8 5 2 1 14 - 10 17
6.
Болонья
 Заявка 7 5 1 1 10 - 4 16
7.
Торино
 Заявка 8 4 3 1 8 - 5 15
8.
Лечче
 Заявка 9 4 3 2 11 - 11 15
9.
Лацио
 Заявка 7 4 2 1 8 - 4 14
10.
Фиорентина
 0:0 Заявка 8 4 2 2 13 - 8 14
11.
Аталанта
 Заявка 7 4 1 2 12 - 6 13
12.
Монца
 Заявка 8 3 4 1 10 - 5 13
13.
Дженоа
 Заявка 8 3 3 2 11 - 10 12
14.
Кальяри
 Заявка 8 3 2 3 11 - 15 11
15.
Наполи
 Заявка 8 3 1 4 12 - 13 10
16.
Сассуоло
 0:1 Заявка 8 2 2 4 11 - 13 8
17.
Удинезе
 1:0 Заявка 8 1 5 2 8 - 12 8
18.
Верона
 0:0 Заявка 7 1 3 3 7 - 11 6
19.
Салернитана
 Заявка 8 1 3 4 7 - 16 6
20.
Эмполи
 Заявка 8 1 2 5 5 - 12 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 7 6 1 0 16 - 2 19
2.
Наполи
 Заявка 8 5 2 1 16 - 6 17
3.
Ювентус
 Заявка 8 5 2 1 12 - 6 17
4.
Милан
 Заявка 8 4 2 2 15 - 14 14
5.
Фиорентина
 0:0 Заявка 8 3 2 3 11 - 10 11
6.
Аталанта
 Заявка 8 3 1 4 12 - 12 10
7.
Болонья
 Заявка 8 1 6 1 8 - 8 9
8.
Рома
 Заявка 7 2 2 3 9 - 10 8
9.
Торино
 Заявка 8 2 2 4 6 - 11 8
10.
Монца
 Заявка 8 2 2 4 6 - 12 8
11.
Лацио
 Заявка 8 2 1 5 8 - 12 7
12.
Сассуоло
 0:1 Заявка 8 2 1 5 11 - 16 7
13.
Эмполи
 Заявка 8 2 1 5 5 - 16 7
14.
Удинезе
 1:0 Заявка 8 1 4 3 5 - 13 7
15.
Верона
 0:0 Заявка 9 1 3 5 6 - 11 6
16.
Лечче
 Заявка 7 0 5 2 8 - 10 5
17.
Дженоа
 Заявка 8 1 1 6 5 - 11 4
18.
Салернитана
 Заявка 7 0 2 5 4 - 14 2
19.
Кальяри
 Заявка 8 0 2 6 5 - 14 2
20.
Фрозиноне
 Заявка 8 0 2 6 7 - 16 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 14 (2)
Милан Жиру Оливье 8 (4)
Сассуоло Берарди Доменико 7 (3)
Болонья Зиркзее Джошуа 7 (2)
Наполи Осимхен Виктор 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Салернитана Дьомбер Норберт 7
Лечче Рамадани Юльбер 7
Эмполи Мале Юссеф 7
Верона Дуда Ондрей 1 5
Аталанта Де Рон Мартен 6
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  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    Верона совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
  • 46'
    Фиорентина совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 45'
    Фиорентина совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 45'
    Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
  • 45'
    Контроль мяча: Фиорентина: 64%, Верона: 36%.
  • 45'
    Удар от ворот произведет Фиорентина
  • 45'
    Шанс! Фолоруншо Майкл из команды Верона пробил головой, но мимо
  • 44'
    Лазович Дарко из команды Верона своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 44'
    Верона пытается что-то создать.
  • 44'
    Матч возобновлен
  • 43'
    Соттиль Риккардо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 43'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 43'
    Верона совершает вбрасывание на половине поля противника
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Artemio Franchi, Firenze. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 37.2% пользователей.
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    Прогнозы 119
    Фиорентина 95.8% (114)
    X 2.5% (3)
    Верона 1.7% (2)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Фиорентина
    Ничья
    Верона
    2.08
    Реклама, betcity.ru
    4.50
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    7.60
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Фиорентина 0:0 Верона

    Исход игры
    Фиорентина
    95.9% (116)
    Ничья
    2.5% (3)
    Верона
    1.7% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.14% (64)
    Меньше
    43.86% (50)
    Обе команды забьют
    Да
    55.26% (63)
    Нет
    44.74% (51)
    Популярный счёт
    2:1 Фиорентина
    37.2% (45)
    2:0 Фиорентина
    25.6% (31)
    1:0 Фиорентина
    13.2% (16)
    3:1 Фиорентина
    8.3% (10)
    3:2 Фиорентина
    2.5% (3)
    3:0 Фиорентина
    2.5% (3)
    1:1 Ничья
    1.7% (2)
    4:2 Фиорентина
    1.7% (2)
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