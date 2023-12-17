Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Верона совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Фиорентина совершает вбрасывание на своей половине поля

45' Фиорентина совершает вбрасывание на половине поля противника

45' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

45' Удар от ворот произведет Фиорентина

44' Лазович Дарко из команды Верона своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

44' Матч возобновлен

43' Соттиль Риккардо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

43' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

43' Верона совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Удар от ворот произведет Фиорентина

42' Суслов Томаш решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

39' Лопес Максим навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

39' Фиорентина совершает вбрасывание на своей половине поля

37' Удар от ворот произведет Фиорентина

36' Бираги Кристиано получил желтую карточку от судьи

35' Удар от ворот произведет Фиорентина

35' Нгонж Сириль не смог попасть в створ ударом издали

34' Верона совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Удар от ворот произведет Верона

33' Фиорентина совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Фиорентина совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Удар от ворот произведет Фиорентина

32' Лазович Дарко оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

31' Хорошую попытку сделал Нгонж Сириль . Удар в створ, но вратарь начеку

31' Нгонж Сириль из команды Верона своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

29' Лазович Дарко из команды Верона своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

29' Фолоруншо Майкл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Бельтран Лукас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Верона совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Верона совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Хиен Исак выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Удар от ворот произведет Верона

25' Игра в одни ворота сейчас. Фиорентина доминирует и владеет мячом

25' Фолоруншо Майкл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Тчатчуа Джексон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Фиорентина совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Фиорентина совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Фиорентина совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Удар от ворот произведет Верона

20' Мандрагора Роландо из команды Фиорентина своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

19' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

18' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Фиорентина

18' Бираги Кристиано из команды Фиорентина своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

15' Фиорентина совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Верона совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Раньери Лука выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Фиорентина совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Игрок из команды Фиорентина делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

12' Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

12' Фиорентина совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Монтипо Лоренцо взял и забрал мяч на выходе

10' Фиорентина совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Хорошую попытку сделал Нгонж Сириль . Удар в створ, но вратарь начеку

9' Лазович Дарко из команды Верона своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

8' Удар от ворот произведет Верона

7' Игрок из команды Фиорентина делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

6' Верона совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Раньери Лука выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Верона совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Лазович Дарко навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

3' Удар от ворот произведет Фиорентина

3' Оооо... вот это был удар! Нгонж Сириль должен был забить с этой позиции.

3' Нгонж Сириль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

3' Хорошую попытку сделал Суслов Томаш . Удар в створ, но вратарь начеку

3' ОН ПРОМАЗАЛ - Джурич Милан II пробил пенальти, но вратарь отбил в поле.

2' Терраччиано Пьетро получил желтую карточку от судьи

2' После проверки VAR судья изменил решение - Верона пробьет пенальти!

1' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Верона

1' Верона совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Верона начинает с центра поля

1' Судья начинает матч