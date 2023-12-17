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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 16. Стадион: . Зрители: 26311 Главный судья: Феррьери-Капути Мария-Соле
Фиорентина
1:0
Конец матча
Верона
0'
2' Желтая карточка
Терраччиано Пьетро
0:0
3' Не забитый пенальти
Джурич Милан
36' Желтая карточка
Бираги Кристиано
65' Желтая карточка
Барак Антонин
67' Желтая карточка
Давидович Павел
1:0
78' Гол
Бельтран Лукас
90'+5

Ход матча

2'
Терраччиано Пьетро
 
3'
0:0
Джурич Милан
36'
Бираги Кристиано
 
46'
 
Амионе Бруно
Маньяни Джанджакомо
46'
Мело Артур
Лопес Максим
 
46'
Куаме Кристиан
Соттиль Риккардо
 
46'
Барак Антонин
Нзола М'Бала
 
63'
 
Давидович Павел
Суслов Томаш
63'
 
Анри Тома
Джурич Милан
65'
Барак Антонин
 
67'
 
Давидович Павел
72'
Миленкович Никола
Мартинес Лукас
 
76'
 
Сапонара Риккардо
Лазович Дарко
78'
Бельтран Лукас
1:0
84'
 
Мбула Хорди
Фолоруншо Майкл
85'
Мина Йерри
Мандрагора Роландо
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 9
  • 3 Удары в створ 6
  • 1 Угловые 6
  • 3 Офсайды 5
  • 11 Нарушения правил 12
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 471 Количество передач 236
  • 66 Владение мячом, % 34

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 121
Фиорентина 95.9% (116)
X 2.5% (3)
Верона 1.7% (2)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Терраччиано
Пьетро
33
Кайоде
Майкл
28
Мартинес
Лукас
II
16
Раньери
Лука
3
Бираги
Кристиано
8
Лопес
Максим
38
Мандрагора
Роландо
11
Иконе
Жонатан
9
Бельтран
Лукас
7
Соттиль
Риккардо
18
Нзола
М'Бала
1
Монтипо
Лоренцо
38
Тчатчуа
Джексон
6
Хиен
Исак
23
Маньяни
Джанджакомо
24
Терраччано
Филиппо
90
Фолоруншо
Майкл
18
Онгла
Мартин
26
Нгонж
Сириль
31
Суслов
Томаш
8
Лазович
Дарко
11
Джурич
Милан
II
Фиорентина
4-2-3-1
Верона
4-2-3-1

История личных встреч

Фиорентина
Верона

14 матчей

64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

71.4%
21.4%
7.2%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 5 побед

18 матчей

50%
33.3%
16.7%
9 побед 6 ничьих 3 победы

Первый тайм

55.6%
27.8%
16.6%
10 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

44.4%
27.8%
27.8%
8 побед 5 ничьих 5 побед

История матчей

СA
0:3
СA
2:0
СA
1:1
СA
1:1
СA
1:2
СA
1:1
СA
1:1
СA
1:0
ТМК
2:1
СA
1:4
СA
0:5
СA
1:1
СA
0:2
СA
0:1
СA
1:2
СA
3:5
СA
4:3
ТМС
1:1

Голы

Всего голов

14
20

Голов в среднем за матч

1.4
2.5

Среднее время на гол

64
36

Всего голов

7
14

Голов в среднем за матч

0.88
1.4

Среднее время на гол

102
64

Всего голов

21
34

Голов в среднем за матч

1.17
1.89

Тотал матчей

2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
8
Больше 44%
Меньше 56%
10
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

77
47

Бомбардиры внутри турнира

Фиорентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бонавентура Джакомо 6 0.38
Гонсалес Николас 6 (1) 0.38
Мартинес Лукас II 3 0.19
Бельтран Лукас 2 (1) 0.13
Дункан Альфред 1 0.06
Бираги Кристиано 1 0.06
Нзола М'Бала 1 0.06
Соттиль Риккардо 1 0.06
Мандрагора Роландо 1 0.06
Куаме Кристиан 1 0.06
Брекало Йосип 1 0.06
Мело Артур 0 0
Паризи Фабьяно 0 0
Верона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нгонж Сириль 4 0.25
Джурич Милан II 3 (1) 0.19
Анри Тома 2 0.13
Дуда Ондрей 1 0.06
Лазович Дарко 1 0.06
Бонаццоли Федерико 1 0.06
Фолоруншо Майкл 1 0.06
Суслов Томаш 0 0
Фараони Марко 0 0
Терраччано Филиппо 0 0
Тчатчуа Джексон 0 0

Карточки

Фиорентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Раньери Лука 6 0
Бонавентура Джакомо 4 0
Миленкович Никола 2 1
Бираги Кристиано 3 0
Паризи Фабьяно 3 0
Терраччиано Пьетро 2 0
Дункан Альфред 2 0
Мартинес Лукас II 2 0
Иконе Жонатан 2 0
Итальяно Виченцо 1 0
Мандрагора Роландо 1 0
Барак Антонин 1 0
Мело Артур 1 0
Бельтран Лукас 1 0
Инфантино Джино 1 0
Верона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуда Ондрей 5 1
Фараони Марко 5 0
Маньяни Джанджакомо 4 0
Давидович Павел 3 0
Коппола Диего 3 0
Марко Барони 3 0
Хиен Исак 1 1
Бонаццоли Федерико 2 0
Фолоруншо Майкл 2 0
Нгонж Сириль 2 0
Суслов Томаш 2 0
Амионе Бруно 2 0
Джурич Милан II 2 0
Анри Тома 1 0
Сердар Суат 1 0
Дойг Джош 1 0
Терраччано Филиппо 1 0

Результаты матчей

Фиорентина
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Верона
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

2
5
Фиорентина
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Верона
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

6
7

Упущенные победы

11
5
Фиорентина
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
Верона
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

10
7

Упущенные победы

13
10

Голы по времени матча

Забито

13
6
8 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 1
10 Не забивали 12
3
23%
0
0%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
2
15%
1
17%
31-45
2
15%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
3
23%
2
33%
76-90

Пропущено

9
12
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 7
1
11%
2
17%
1-15
3
33%
2
17%
16-30
1
11%
2
17%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
0
0%
4
33%
61-75
2
22%
2
17%
76-90

Забито

11
7
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
11 Не забивали 11
3
27%
1
14%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
2
29%
31-45
1
9%
1
14%
46-60
2
18%
1
14%
61-75
2
18%
2
29%
76-90

Пропущено

10
11
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
1
10%
1
9%
1-15
1
10%
3
27%
16-30
2
20%
2
18%
31-45
3
30%
2
18%
46-60
2
20%
2
18%
61-75
1
10%
1
9%
76-90

Забито

24
13
14 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 2
5 Не забивали 7
6
25%
1
8%
1-15
4
17%
0
0%
16-30
4
17%
3
23%
31-45
3
13%
2
15%
46-60
2
8%
3
23%
61-75
5
21%
4
31%
76-90

Пропущено

19
23
9 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 12
13 Не пропускали 13
2
11%
3
13%
1-15
4
21%
5
22%
16-30
3
16%
4
17%
31-45
5
26%
2
9%
46-60
2
11%
6
26%
61-75
3
16%
3
13%
76-90

Результаты последних матчей

Фиорентина
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Ференцварош - Фиорентина 1:1 Рома - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Парма 2:2 Фиорентина - Салернитана 3:0
Фиорентина - Генк 2:1 Милан - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Болонья 2:1 Чукарички - Фиорентина 0:1 Фиорентина - Ювентус 0:1 Лацио - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Чукарички 6:0 Фиорентина - Эмполи 0:2 Наполи - Фиорентина 1:3 Фиорентина - Ференцварош 2:2 Фиорентина - Кальяри 3:0 Фрозиноне - Фиорентина 1:1 Удинезе - Фиорентина 0:2 Генк - Фиорентина 2:2 Фиорентина - Аталанта 3:2 Интер Милан - Фиорентина 4:0
Верона
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Верона - Лацио 1:1 Удинезе - Верона 3:3 Верона - Лечче 2:2 Дженоа - Верона 1:0
Верона - Монца 1:3 Болонья - Верона 2:0 Ювентус - Верона 1:0 Верона - Наполи 1:3 Фрозиноне - Верона 2:1 Торино - Верона 0:0 Верона - Аталанта 0:1 Милан - Верона 1:0 Верона - Болонья 0:0 Сассуоло - Верона 3:1 Верона - Рома 2:1 Эмполи - Верона 0:1 Верона - Асколи 3:1 Хайденхайм - Верона 3:2 Бастия - Верона 3:1 Верона - Виртус Верона 3:0

Результаты матчей

Фиорентина
Верона

Точный счет

3:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
1:3
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

3
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%

Точный счет

1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
1:0
4 раза 44%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
3
1 раз 11%

Точный счет

1:0
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:0
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%

Точное количество голов

0
5 раз 31%
3
4 раза 25%
1
3 раза 19%
2
3 раза 19%
4
1 раз 6%
0
7 раз 44%
1
6 раз 38%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Фиорентина
Верона

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
5
2
5
3
1.5
2
5
3
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
4
5
3
5
1.5
1
8
2
6
2.5
1
8
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
9
7
8
8
1.5
3
13
5
11
2.5
1
15
1
15
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 15 12 2 1 37 - 7 38
2.
Ювентус
 Заявка 16 11 4 1 24 - 10 37
3.
Милан
 Заявка 16 10 2 4 29 - 18 32
4.
Наполи
 Заявка 16 8 3 5 28 - 19 27
5.
Фиорентина
 Заявка 16 8 3 5 25 - 18 27
6.
Рома
 Заявка 15 7 4 4 28 - 17 25
7.
Болонья
 Заявка 15 6 7 2 18 - 12 25
8.
Аталанта
 Заявка 15 7 2 6 24 - 18 23
9.
Торино
 Заявка 16 6 5 5 14 - 16 23
10.
Лацио
 Заявка 15 6 3 6 16 - 16 21
11.
Монца
 Заявка 16 5 6 5 16 - 17 21
12.
Лечче
 Заявка 16 4 8 4 19 - 21 20
13.
Фрозиноне
 Заявка 16 5 4 7 21 - 26 19
14.
Дженоа
 Заявка 16 4 4 8 16 - 21 16
15.
Сассуоло
 Заявка 16 4 4 8 24 - 30 16
16.
Кальяри
 Заявка 16 3 4 9 16 - 29 13
17.
Удинезе
 Заявка 16 1 10 5 14 - 27 13
18.
Эмполи
 Заявка 16 3 3 10 10 - 28 12
19.
Верона
 Заявка 16 2 5 9 13 - 23 11
20.
Салернитана
 Заявка 15 1 5 9 11 - 30 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 8 6 2 0 12 - 4 20
2.
Интер Милан
 Заявка 8 6 1 1 21 - 5 19
3.
Милан
 Заявка 8 6 0 2 14 - 4 18
4.
Рома
 Заявка 8 5 2 1 19 - 7 17
5.
Фрозиноне
 Заявка 8 5 2 1 14 - 10 17
6.
Болонья
 Заявка 7 5 1 1 10 - 4 16
7.
Фиорентина
 Заявка 8 5 1 2 14 - 8 16
8.
Торино
 Заявка 8 4 3 1 8 - 5 15
9.
Лечче
 Заявка 9 4 3 2 11 - 11 15
10.
Лацио
 Заявка 7 4 2 1 8 - 4 14
11.
Аталанта
 Заявка 7 4 1 2 12 - 6 13
12.
Монца
 Заявка 8 3 4 1 10 - 5 13
13.
Дженоа
 Заявка 8 3 3 2 11 - 10 12
14.
Кальяри
 Заявка 8 3 2 3 11 - 15 11
15.
Наполи
 Заявка 8 3 1 4 12 - 13 10
16.
Сассуоло
 Заявка 8 2 2 4 11 - 13 8
17.
Верона
 Заявка 7 1 3 3 7 - 11 6
18.
Салернитана
 Заявка 8 1 3 4 7 - 16 6
19.
Удинезе
 Заявка 8 0 6 2 9 - 14 6
20.
Эмполи
 Заявка 8 1 2 5 5 - 12 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 7 6 1 0 16 - 2 19
2.
Наполи
 Заявка 8 5 2 1 16 - 6 17
3.
Ювентус
 Заявка 8 5 2 1 12 - 6 17
4.
Милан
 Заявка 8 4 2 2 15 - 14 14
5.
Фиорентина
 Заявка 8 3 2 3 11 - 10 11
6.
Аталанта
 Заявка 8 3 1 4 12 - 12 10
7.
Болонья
 Заявка 8 1 6 1 8 - 8 9
8.
Рома
 Заявка 7 2 2 3 9 - 10 8
9.
Сассуоло
 Заявка 8 2 2 4 13 - 17 8
10.
Торино
 Заявка 8 2 2 4 6 - 11 8
11.
Монца
 Заявка 8 2 2 4 6 - 12 8
12.
Лацио
 Заявка 8 2 1 5 8 - 12 7
13.
Эмполи
 Заявка 8 2 1 5 5 - 16 7
14.
Удинезе
 Заявка 8 1 4 3 5 - 13 7
15.
Лечче
 Заявка 7 0 5 2 8 - 10 5
16.
Верона
 Заявка 9 1 2 6 6 - 12 5
17.
Дженоа
 Заявка 8 1 1 6 5 - 11 4
18.
Салернитана
 Заявка 7 0 2 5 4 - 14 2
19.
Фрозиноне
 Заявка 8 0 2 6 7 - 16 2
20.
Кальяри
 Заявка 8 0 2 6 5 - 14 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 14 (2)
Сассуоло Берарди Доменико 9 (3)
Милан Жиру Оливье 8 (4)
Болонья Зиркзее Джошуа 7 (2)
Наполи Осимхен Виктор 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Салернитана Дьомбер Норберт 7
Лечче Рамадани Юльбер 7
Эмполи Мале Юссеф 7
Верона Дуда Ондрей 1 5
Аталанта Де Рон Мартен 6
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 96'
    Сегодняшная посещаемость составляет 26311 болельщиков
  • 96'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Фиорентина вырывает победу
  • 96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Фиорентина: 66%, Верона: 34%.
  • 95'
    Мело Артур успешно блокирует удар.
  • 95'
    Сапонара Риккардо нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 95'
    Верона пытается что-то создать.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Artemio Franchi, Firenze. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 121
    Фиорентина 95.9% (116)
    X 2.5% (3)
    Верона 1.7% (2)
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Фиорентина 1:0 Верона

    Исход игры
    Фиорентина
    95.9% (116)
    Ничья
    2.5% (3)
    Верона
    1.7% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.14% (64)
    Меньше
    43.86% (50)
    Обе команды забьют
    Да
    55.26% (63)
    Нет
    44.74% (51)
    Популярный счёт
    2:1 Фиорентина
    37.2% (45)
    2:0 Фиорентина
    25.6% (31)
    1:0 Фиорентина
    13.2% (16)
    3:1 Фиорентина
    8.3% (10)
    3:2 Фиорентина
    2.5% (3)
    3:0 Фиорентина
    2.5% (3)
    1:1 Ничья
    1.7% (2)
    4:2 Фиорентина
    1.7% (2)
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