Форвард "Лечче" Роберто Пикколи получил жёлтую карточку за грубую игру на половине поля соперника против Бастони.

Дармиан вошёл в штрафную площадь с правого фланга и плотно пробил под левый угол ворот, Фальконе в прыжке отбил мяч к линии штрафной площади, подбор был за игроками "Лечче".

Рафья с правого фланга от лицевой линии поля выполнил опасную подачу в центр к линии вратарской, но никто из партнёров по команде не смог завершить момент ударом по воротам.

Банда с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Пикколи головой пробил по воротам, мяч полетел неплохо, но точно в руки Зоммеру.

Каба пробил в ближний угол ворот из-за пределов штрафной площади с левой половины поля, Зоммер в прыжке уверенно выловил мяч.

Банда совершил рывок вперёд по центру и затем Ламек из-за пределов штрафной площади пробил в левый угол ворот, мяч полетел не очень сильно, Зоммер в итоге удачно сложился и намертво поймал его.

Мхитарян после перехвата мяча на правой половине поля при смещении к радиусу штрафной площади отыгрался с Арнаутовичем, а затем пробил в левый угол ворот, мяч ушёл в сторону от цели.

Аугусто при развитии атаки по левому флангу отыгрался с Бареллой и заработал угловой для своей команды.

Чалханоглу с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, в очередной раз никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

Чалханоглу с левой половины поля выполнил хорошую подачу в центр к линии вратарской, Биссекк головой пробил под перекладину, мяч полетел по центру, а поэтому Фальконе смог в прыжке перевести его на угловой.

Чалханоглу с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Аугусто под давлением соперника не смог головой пробить по воротам.

Стрефецца с левой половины поля из-за пределов штрафной площади пробил в дальний угол ворот, мяч улетел в сторону от цели.

Рамадани получил по ногам в борьбе за мяч в центре поля. Игроки "Лечче" конечно же максимально быстро разыграли стандарт.

Пенальти назначается в ворота "Интера"! Банда выполнил прострел в центр штрафной площади, после рикошета мяч отскочил на правый угол штрафной площади Жендрей пробил по воротам, мяч попал в спину Аугусто, но Маттео Марченаро дал свисток и указал на "точку".

Маттео Марченаро пересмотрел повтор момента и в итоге справедливо отменил своё изначальное решение, пока что на пенальти "Лечче" не наиграл.

Дармиан разогнал атаку по правой половине поля и затем выполнил перевод на левый угол штрафной площади, Аугусто под давлением Жендрея заработал угловой для своей команды.

Чалханоглу с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, Тюрам под давлением соперника головой пробил в ближний угол ворот, мяч полетел слишком высоко.

Мхитарян разогнал атаку по левому флангу и затем выполнил подачу на дальний угол вратарской, мяч полетел слишком высоко, Арнаутович не смог головой пробить по воротам.

Дармиан с правого угла штрафной площади выполнил передачу в радиус штрафной, Мхитарян решил в касание пробить по воротам, мяч свалился с ноги у Генриха и ушёл сильно в сторону от правой штанги.

Банда после рывка вперёд по левому флангу выполнил подачу в штрафную площадь, мяч свалился теперь уже с ноги у Ламека, Пикколи никак не мог завершить момент ударом по воротам.

Мхитарян и Тюрам разогнали атаку по правой половине поля, Генрих в итоге не решился на удар по воротам с правого угла штрафной площади, но хотя бы угловой ему удалось заработать.

Чалханоглу с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, игроки "Лечче" уверенно отвели угрозу от своих ворот при этом стандарте.

Начинается второй тайм. Посмотрим, что сейчас придумает "Лечче", чтобы попытаться доставить больше проблем "Интеру", всё же временами и "волки" могут рассчитывать на гол, если смогут заработать неплохой стандарт или провести удачную контратаку.

В составе "Лечче" после перерыва произошла замена. Вместо Хоана Гонсалеса на поле вышел Мохамед Каба.

Сразу же "Интер" пошёл в атаку по левому флангу и заработал стандарт. Понграчич нарушил правила против Арнаутовича.

Чалханоглу со стандарта выполнил подачу на ближний угол штрафной площади, Жендрей опередил Тюрама и головой выбил мяч на угловой.

Чалханоглу с углового выполнил подачу на дальний угол вратарской, мяч полетел слишком высоко, Аугусто никак не мог сохранить его в игре, будет удар от ворот.

Стрефецца с левой половины поля выполнил заброс в центр штрафной площади, Пикколи под давлением Ачерби не смог пробить по воротам.

Первый тайм

— Звучит свисток на перерыв. По итогам первой половины матча "Интер" на домашнем поле вполне заслуженно переигрывает "Лечче" со счётом 1:0. Команда Симоне Индзаги полностью контролирует ход матча, но конечно же во второй половине матча "Интеру" нужно постараться забить ещё, чтобы далее чувствовать себя более спокойно.

45' Добавим, что Янн-Аурель Биссекк сегодня забил свой дебютный мяч за "Интер", фланговый защитник миланского клуба в этом матче смотрится очень достойно.

45' Галло убежал к боковой линии штрафной площади по левому флангу и затем выполнил прострел в центр штрафной, Стрефецца в касание из-под себя пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко.

45' Две минуты добавил Маттео Марченаро к основному времени первого тайма.

44' ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0!!! Биссекк!!! Чалханоглу со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Биссекк хорошо выпрыгнул в очередной раз и теперь уже головой пробил точно под правую штангу, Фальконе ничего не смог поделать.

43' Гонсалес на левом фланге на своей половине поля сыграл неудачно при перехвате мяча и подыграл себе рукой. "Интер" вновь тщательно готовится к стандарту.

42' Чалханоглу с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Биссекк неплохо выпрыгнул и в касание пробил в правый угол ворот, перекладина спасла "Лечче" от пропущенного мяча.

41' Чалханоглу со стандарта пробил по воротам, мяч попал в "стенку" из игроков "Лечче", которую грамотно выстроил Фальконе и ушёл на угловой.

40' У Банда оказалась рассечена бровь не так давно, Маттео Марченаро в итоге отправил Ламека к врачам "Лечче".

39' Банда на своей половине поля нарушил правила против Биссекка. "Интер" заработал достаточно неплохой стандарт.

38' Пока что "Интер" катает мяч в центре поля и выжидает момент для удачной атаки.

37' Заканчивается у нас постепенно первый тайм, было бы неплохо для команды Симоне Индзаги всё же открыть счёт в матче до перерыва.

36' Угловой у ворот "Лечче". Чалханоглу продолжает грузить мячи на ближний угол вратарской, гости в итоге в очередной раз отбились при стандарте без особого труда.

35' Банда теперь уже под давлением Дармиана оказался на газоне, Маттео Марченаро нарушение правил не зафиксировал.

34' Из центра поля последовал заброс на ход Банда по левой половине поля, Ламек в борьбе за верховой мяч нарушил правила против Биссекка.

33' Успокоилась у нас немного игра после яркого начала от "Интера", но миланский клуб конечно же продолжает уверенно контролировать ход матча.

32' Барелла с правой половины поля выполнил подачу к дальнему углу вратарской, мяч полетел слишком сильно, никто из партнёров по команде в итоге не смог завершить момент ударом по воротам.

31' Полузащитник "Интера" Хакан Чалханоглу получил жёлтую карточку за грубую игру на половине поля соперника. Чалханоглу огрел по ногам Гонсалеса.

30' Аугусто с левого фланга выполнил подачу на ближний угол вратарской, Мхитарян не смог зацепиться за мяч под давлением соперника, а затем гости выбили мяч в аут.

29' Галло прошёл вперёд по левой половине поля и пробил по воротам с дальней дистанции, мяч пролетел над перекладиной, но Зоммер всё контролировал.

28' Уден сохранил уходящий мяч на левой половине поля, а затем Реми выполнил подачу на дальний угол вратарской, Банда головой пробил в ближний угол ворот, но в створ не попал.

27' Барелла с левого фланга выполнил прострел на ближний угол штрафной площади, Мхитарян зацепился за мяч, но под давлением Рамадани Генрих упустил мяч за лицевую линию поля.

26' Барелла отыгрался с Тюрамом при входе в штрафную площадь по центру, а затем Николо выполнил передачу на левый угол штрафной на Арнаутовича, Марко в касание пробил в ближний угол ворот, но в створ не попал.

25' Аугусто разогнал по левому флангу вместе с партнёрами по команде неплохую атаку, Карлос в итоге выполнил прострел во вратарскую на Тюрама, но Маркус не смог опередить Фальконе и завершить момент ударом по воротам.

24' Рамадани в борьбе с Арнаутовичем на половине поля "Интера" получил по ногам, но Маттео Марченаро нарушение правил не зафиксировал.

23' Барелла подкараулили отскок у радиуса штрафной площади на правой половине поля и затем пробил по воротам внешней стороной стопы, мяч попал в Рамадани.

22' Чалханоглу со стандарта выполнил подачу на ближний угол вратарской, Ачерби совсем немного не хватило, чтобы головой направить мяч в ближний угол ворот.

21' Полузащитник "Лечче" Хоан Гонсалес получил жёлтую карточку за грубую игру на левом фланге против Бареллы.

20' Чалханоглу с углового выполнил подачу в центр вратарской, Фальконе сыграл на выходе и смахнул мяч на левый фланг, который в итоге улетел в аут.

19' Чалханоглу со стандарта выполнил подачу на ближний угол вратарской, Жендрей в прыжке головой выбил мяч на угловой.

18' Понграчич на левом фланге нарушил правила против Арнаутовича. Игроки "Интера" тщательно готовятся к стандарту.

17' Угловой у ворот "Лечче". Чалханоглу вновь выполнил подачу на ближний угол вратарской, в очередной раз никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

16' Барелла при развитии атаки по центру выполнил вроде бы неплохую передачу к радиусу штрафной площади, но Арнаутович и Тюрам не разобрались между собой, кто должен вести борьбу за мяч.

15' Мхитарян с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, игроки "Лечче" сыграли внимательно и без особого труда выбили мяч на левый фланг.

14' Мхитарян разогнал атаку по левому флангу и затем со входа в штрафную площадь выполнил передачу в центр штрафной, Арнаутович в касание пробил под левый угол ворот, Фальконе успел сократить дистанцию и ногой отбил мяч на угловой.

13' Банда выиграл борьбу за мяч на левой половине поля, Ламек в итоге решил попробовать пробить по воротам на исполнение из-за пределов штрафной площади, Зоммер поймал мяч без особого труда.

12' Уден с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Аугусто хорошо сыграл в обороне и головой выбил мяч на левую половину поля.

11' Гонсалес от правого угла штрафной площади плотно пробил в ближний угол ворот, Зоммер хорошо сложился и перевёл мяч на угловой.

10' Дармиан с правого фланга под давлением соперника не смог выполнить точную передачу к линии штрафной площади на Тюрама, Маттео Марченаро также не зафиксировал нарушение правил.

9' Уден с левого фланга выполнил довольно опасную передачу в центр штрафной площади, но Бастони прочитал момент и перехватил мяч.

8' Добавим, что "Интер" сегодня не сможет рассчитывать на Лаутаро Мартинеса, один из лидеров атак миланского клуба получил повреждение как раз в последнем матче Кубка Италии против "Болоньи".

7' Банда попытался разогнать атаку по левому флангу, Биссекк уверенно сыграл в обороне и перехватил мяч.

6' Пикколи прорвался к радиусу штрафной площади, но под давлением соперника Роберто не удалось завершить момент ударом по воротам.

5' Роберто Д'Аверса из-за перебора жёлтых карточек не сможет сегодня руководить своей командой с бровки, тренер "Лечче" получил уже пятую жёлтую карточку в этом сезоне.

4' Дармиан перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Банда.

3' Маттео Марченаро послушал судей из комнаты VAR, которые проверили прошлый эпизод, Фальконе всё же задел Мхитаряна, но поводов для пенальти судьи не нашли.

2' Тюрам получил хорошую передачу на ход к правому углу штрафной площади и в касание выполнил передачу на правый угол вратарской, Фальконе опередил Мхитаряна и в итоге за счёт грамотных действий ему удалось сделать так, что мяч ушёл за лицевую линию поля от Генриха.