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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 17. Стадион: . Главный судья: Марченаро Маттео
Интер Милан
1:0
Второй тайм: 73'
Лечче
0'
15' Желтая карточка
Гонсалес Хоан
30' Желтая карточка
Чалханоглу Хакан
1:0
43' Гол
Биссекк Янн-Аурель
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Аугусто Карлос
64' Желтая карточка
Пикколи Роберто
68' Желтая карточка
Индзаги Симоне

Ход матча

15'
 
Гонсалес Хоан
30'
Чалханоглу Хакан
 
43'
Биссекк Янн-Аурель
(Чалханоглу Хакан)
1:0
46'
 
Каба Мохамед
Гонсалес Хоан
50'
Аугусто Карлос
 
64'
 
Пикколи Роберто
65'
 
Рафья Хамза
Стрефецца Габриэль
68'
Индзаги Симоне
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 8 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 5
  • 10 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 2
  • 319 Количество передач 119
  • 69 Владение мячом, % 31

Владение мячом

Прогнозы 118
Интер Милан 100% (118)
X 0% (0)
Лечче 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Интер Милан
Ничья
Лечче
12.20
9.50
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9.37
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Зоммер
Янн
31
Биссекк
Янн-Аурель
15
Ачерби
Франческо
95
Бастони
Алессандро
36
Дармиан
Маттео
23
Барелла
Николо
20
Чалханоглу
Хакан
22
Мхитарян
Генрих
30
Аугусто
Карлос
9
Тюрам
Маркус
8
Арнаутович
Марко
30
Фальконе
Владимиро
17
Жендрей
Валентен
5
Понграчич
Марин
6
Баскиротто
Федерико
25
Галло
Антонино
16
Гонсалес
Хоан
20
Рамадани
Юльбер
10
Уден
Реми
27
Стрефецца
Габриэль
91
Пикколи
Роберто
22
Банда
Ламек
Интер Милан
3-5-2
Лечче
4-3-3

История личных встреч

Интер Милан
Лечче

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

85.7%
14.3%
6 побед 0 ничьих 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 0 побед

10 матчей

70%
20%
10%
7 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

История матчей

СA
2:0
СA
1:2
СA
1:1
СA
4:0
СA
1:0
СA
4:1
СA
1:0
СA
1:1
СA
0:3
СA
1:0

Голы

Всего голов

12
7

Голов в среднем за матч

2.4
1.4

Среднее время на гол

37
64

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

0.8
0.2

Среднее время на гол

112
450

Всего голов

16
8

Голов в среднем за матч

1.6
0.8

Тотал матчей

2.5
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

56
112

Бомбардиры внутри турнира

Интер Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Лаутаро 15 (1) 0.88
Тюрам Маркус 7 0.41
Чалханоглу Хакан 7 (6) 0.41
Димарко Федерико 3 0.18
Мхитарян Генрих 2 0.12
Дюмфрис Дензел 2 0.12
Барелла Николо 1 0.06
Ачерби Франческо 1 0.06
Фраттези Давиде 1 0.06
Биссекк Янн-Аурель 1 0.06
Куадрадо Хуан 0 0
Арнаутович Марко 0 0
Аугусто Карлос 0 0
Лечче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крстович Никола 4 (1) 0.24
Пикколи Роберто 3 (1) 0.18
Банда Ламек 2 0.12
Уден Реми 2 0.12
Алмквист Понтус 2 0.12
Сансоне Никола 1 0.06
Гонсалес Хоан 1 0.06
Ди Франческо Федерико 1 0.06
Рамадани Юльбер 1 0.06
Рафья Хамза 1 0.06
Стрефецца Габриэль 1 (1) 0.06
Блен Алексис 0 0
Галло Антонино 0 0
Жендрей Валентен 0 0
Баскиротто Федерико 0 0
Бурнете Каталин 0 0

Карточки

Интер Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чалханоглу Хакан 4 0
Индзаги Симоне 3 0
Барелла Николо 3 0
Бастони Алессандро 3 0
Тюрам Маркус 2 0
Мартинес Лаутаро 2 0
Куадрадо Хуан 1 0
Дармиан Маттео 1 0
Мхитарян Генрих 1 0
Ачерби Франческо 1 0
Павар Бенжамен 1 0
Дюмфрис Дензел 1 0
Фраттези Давиде 1 0
Аугусто Карлос 1 0
Лечче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рамадани Юльбер 7 0
Гонсалес Хоан 6 0
Роберто Д'Аверса 4 0
Понграчич Марин 4 0
Рафья Хамза 4 0
Доргу Патрик 4 0
Каба Мохамед 2 1
Стрефецца Габриэль 3 0
Жендрей Валентен 3 0
Банда Ламек 3 0
Баскиротто Федерико 1 1
Крстович Никола 2 0
Галло Антонино 2 0
Сансоне Никола 1 0
Блен Алексис 1 0
Туба Ахмед 1 0
Алмквист Понтус 1 0
Пикколи Роберто 1 0

Результаты матчей

Интер Милан
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
88% (7)
13% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
0% (0)
25% (2)
Лечче
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

3
9
Интер Милан
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
Лечче
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
86% (6)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

6
1

Волевые победы

0
5

Упущенные победы

18
11
Интер Милан
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
19% (3)
44% (7)
Лечче
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
56% (9)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
38% (6)
50% (8)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

6
3

Волевые победы

1
5

Упущенные победы

21
20

Голы по времени матча

Забито

21
9
11 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 4
8 Не забивали 10
4
19%
1
11%
1-15
1
5%
1
11%
16-30
6
29%
0
0%
31-45
3
14%
1
11%
46-60
2
10%
4
44%
61-75
5
24%
2
22%
76-90

Пропущено

5
9
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 6
0
0%
1
11%
1-15
1
20%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
3
60%
2
22%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Забито

18
11
6 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
0
0%
2
18%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
4
22%
0
0%
31-45
3
17%
1
9%
46-60
4
22%
2
18%
61-75
5
28%
6
55%
76-90

Пропущено

2
11
1 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 6
2 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
4
36%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
50%
1
9%
61-75
0
0%
2
18%
76-90

Забито

39
20
17 В 1-м тайме 4
22 Во 2-м тайме 16
15 Забивали первыми 7
0 Не забивали 3
4
10%
3
15%
1-15
3
8%
1
5%
16-30
10
26%
0
0%
31-45
6
15%
2
10%
46-60
6
15%
6
30%
61-75
10
26%
8
40%
76-90

Пропущено

7
20
2 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 9
5 Не пропускали 13
0
0%
1
5%
1-15
2
29%
6
30%
16-30
0
0%
4
20%
31-45
3
43%
3
15%
46-60
2
29%
1
5%
61-75
0
0%
5
25%
76-90

Результаты последних матчей

Интер Милан
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Интер Милан - Болонья 1:2 Лацио - Интер Милан 0:2 Интер Милан - Реал Сосьедад 0:0 Интер Милан - Удинезе 4:0
Наполи - Интер Милан 0:3 Бенфика - Интер Милан 3:3 Ювентус - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Фрозиноне 2:0 Ред Булл Зальцбург - Интер Милан 0:1 Аталанта - Интер Милан 1:2 Интер Милан - Рома 1:0 Интер Милан - Ред Булл Зальцбург 2:1 Торино - Интер Милан 0:3 Интер Милан - Болонья 2:2 Интер Милан - Бенфика 1:0 Салернитана - Интер Милан 0:4 Интер Милан - Сассуоло 1:2 Эмполи - Интер Милан 0:1 Реал Сосьедад - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Милан 5:1
Лечче
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Лечче - Фрозиноне 2:1 Эмполи - Лечче 1:1 Лечче - Болонья 1:1 Верона - Лечче 2:2
Лечче - Милан 2:2 Рома - Лечче 2:1 Лечче - Парма 2:4 Лечче - Торино 0:1 Удинезе - Лечче 1:1 Лечче - Сассуоло 1:1 Лечче - Наполи 0:4 Ювентус - Лечче 1:0 Лечче - Дженоа 1:0 Монца - Лечче 1:1 Лечче - Салернитана 2:0 Фиорентина - Лечче 2:2 Лечче - Лацио 2:1 Лечче - Комо 1:0 Кадис - Лечче 1:1 Читтаделла - Лечче 0:3

Результаты матчей

Интер Милан
Лечче

Точный счет

2:0
2 раза 25%
4:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
4
2 раза 25%
5
1 раз 13%
2
4 раза 44%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%

Точный счет

0:2
2 раза 25%
0:3
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:1
3 раза 43%
2:2
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
4
1 раз 13%
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%

Точный счет

0:2
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:1
5 раз 31%
2:1
3 раза 19%
2:2
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 38%
1
4 раза 25%
4
3 раза 19%
3
2 раза 13%
5
1 раз 6%
1
7 раз 44%
2
6 раз 38%
0
3 раза 19%

Тоталы голов в матче

Интер Милан
Лечче

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
1.5
Больше Меньше
4
5
3
5
2.5
3
5
3.5
1
7
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
1.5
Больше Меньше
2
5
3
5
2.5
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
1.5
Больше Меньше
6
10
6
10
2.5
4
12
3.5
1
15
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 1:0 Заявка 17 14 2 1 40 - 7 44
2.
Ювентус
 Заявка 17 12 4 1 26 - 11 40
3.
Милан
 Заявка 17 10 3 4 31 - 20 33
4.
Болонья
 Заявка 17 8 7 2 21 - 12 31
5.
Фиорентина
 Заявка 17 9 3 5 26 - 18 30
6.
Наполи
 Заявка 16 8 3 5 28 - 19 27
7.
Аталанта
 Заявка 17 8 2 7 28 - 20 26
8.
Рома
 Заявка 16 7 4 5 28 - 19 25
9.
Лацио
 Заявка 17 7 3 7 18 - 18 24
10.
Торино
 Заявка 17 6 6 5 15 - 17 24
11.
Монца
 Заявка 17 5 6 6 16 - 18 21
12.
Лечче
 0:1 Заявка 17 4 8 5 19 - 22 20
13.
Дженоа
 Заявка 17 5 4 8 18 - 22 19
14.
Фрозиноне
 Заявка 17 5 4 8 22 - 28 19
15.
Сассуоло
 Заявка 17 4 4 9 25 - 32 16
16.
Верона
 1:0 Заявка 17 3 5 9 14 - 23 14
17.
Удинезе
 Заявка 17 1 11 5 15 - 28 14
18.
Кальяри
 0:1 Заявка 17 3 4 10 16 - 30 13
19.
Эмполи
 Заявка 17 3 3 11 10 - 30 12
20.
Салернитана
 Заявка 17 1 6 10 14 - 36 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 1:0 Заявка 9 7 1 1 22 - 5 22
2.
Болонья
 Заявка 9 7 1 1 13 - 4 22
3.
Ювентус
 Заявка 8 6 2 0 12 - 4 20
4.
Милан
 Заявка 8 6 0 2 14 - 4 18
5.
Рома
 Заявка 8 5 2 1 19 - 7 17
6.
Фрозиноне
 Заявка 9 5 2 2 15 - 12 17
7.
Аталанта
 Заявка 8 5 1 2 16 - 7 16
8.
Фиорентина
 Заявка 8 5 1 2 14 - 8 16
9.
Торино
 Заявка 9 4 4 1 9 - 6 16
10.
Лечче
 0:1 Заявка 9 4 3 2 11 - 11 15
11.
Лацио
 Заявка 8 4 2 2 8 - 6 14
12.
Монца
 Заявка 9 3 4 2 10 - 6 13
13.
Дженоа
 Заявка 8 3 3 2 11 - 10 12
14.
Кальяри
 0:1 Заявка 8 3 2 3 11 - 15 11
15.
Наполи
 Заявка 8 3 1 4 12 - 13 10
16.
Верона
 1:0 Заявка 8 2 3 3 8 - 11 9
17.
Сассуоло
 Заявка 9 2 2 5 12 - 15 8
18.
Салернитана
 Заявка 9 1 4 4 9 - 18 7
19.
Удинезе
 Заявка 8 0 6 2 9 - 14 6
20.
Эмполи
 Заявка 9 1 2 6 5 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 1:0 Заявка 8 7 1 0 18 - 2 22
2.
Ювентус
 Заявка 9 6 2 1 14 - 7 20
3.
Наполи
 Заявка 8 5 2 1 16 - 6 17
4.
Милан
 Заявка 9 4 3 2 17 - 16 15
5.
Фиорентина
 Заявка 9 4 2 3 12 - 10 14
6.
Аталанта
 Заявка 9 3 1 5 12 - 13 10
7.
Лацио
 Заявка 9 3 1 5 10 - 12 10
8.
Болонья
 Заявка 8 1 6 1 8 - 8 9
9.
Рома
 Заявка 8 2 2 4 9 - 12 8
10.
Сассуоло
 Заявка 8 2 2 4 13 - 17 8
11.
Торино
 Заявка 8 2 2 4 6 - 11 8
12.
Монца
 Заявка 8 2 2 4 6 - 12 8
13.
Удинезе
 Заявка 9 1 5 3 6 - 14 8
14.
Эмполи
 Заявка 8 2 1 5 5 - 16 7
15.
Дженоа
 Заявка 9 2 1 6 7 - 12 7
16.
Лечче
 0:1 Заявка 8 0 5 3 8 - 11 5
17.
Верона
 1:0 Заявка 9 1 2 6 6 - 12 5
18.
Фрозиноне
 Заявка 8 0 2 6 7 - 16 2
19.
Салернитана
 Заявка 8 0 2 6 5 - 18 2
20.
Кальяри
 0:1 Заявка 9 0 2 7 5 - 15 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 15 (2)
Сассуоло Берарди Доменико 9 (3)
Милан Жиру Оливье 8 (5)
Интер Милан Тюрам Маркус 7 (6)
Интер Милан Чалханоглу Хакан 7 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Салернитана Дьомбер Норберт 8
Верона Дуда Ондрей 1 6
Аталанта Де Рон Мартен 7
Рома Паредес Леандро 7
Лечче Рамадани Юльбер 7
Весь список
  • Второй тайм
  • 76'
    Каба пробил в ближний угол ворот из-за пределов штрафной площади с левой половины поля, Зоммер в прыжке уверенно выловил мяч. 
  • 75'
    Банда с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Пикколи головой пробил по воротам, мяч полетел неплохо, но точно в руки Зоммеру. 
  • 74'
    Рафья с правого фланга от лицевой линии поля выполнил опасную подачу в центр к линии вратарской, но никто из партнёров по команде не смог завершить момент ударом по воротам. 
  • Желтая карточка
    73'
    Главный тренер "Интера" Симоне Индзаги получил жёлтую карточку за неспортивное поведение. 
  • Опасный момент
    72'
    Дармиан вошёл в штрафную площадь с правого фланга и плотно пробил под левый угол ворот, Фальконе в прыжке отбил мяч к линии штрафной площади, подбор был за игроками "Лечче". 
  • Замена
    71'
    В составе "Лечче" произошла замена. Вместо Габриэля Стрефеццы на поле вышел Хамза Рафья. 
  • Желтая карточка
    70'
    Форвард "Лечче" Роберто Пикколи получил жёлтую карточку за грубую игру на половине поля соперника против Бастони. 
  • Фол, нарушение
    69'
    Рамадани получил по ногам в борьбе за мяч в центре поля. Игроки "Лечче" конечно же максимально быстро разыграли стандарт. 
  • 68'
    Стрефецца с левой половины поля из-за пределов штрафной площади пробил в дальний угол ворот, мяч улетел в сторону от цели. 
  • Угловой
    67'
    Чалханоглу с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Аугусто под давлением соперника не смог головой пробить по воротам. 
  • Опасный момент
    66'
    Чалханоглу с левой половины поля выполнил хорошую подачу в центр к линии вратарской, Биссекк головой пробил под перекладину, мяч полетел по центру, а поэтому Фальконе смог в прыжке перевести его на угловой. 
  • Угловой
    65'
    Чалханоглу с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, в очередной раз никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
  • 64'
    Аугусто при развитии атаки по левому флангу отыгрался с Бареллой и заработал угловой для своей команды. 
  • 63'
    Мхитарян после перехвата мяча на правой половине поля при смещении к радиусу штрафной площади отыгрался с Арнаутовичем, а затем пробил в левый угол ворот, мяч ушёл в сторону от цели. 
  • 62'
    Банда совершил рывок вперёд по центру и затем Ламек из-за пределов штрафной площади пробил в левый угол ворот, мяч полетел не очень сильно, Зоммер в итоге удачно сложился и намертво поймал его. 
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    • Угловой
      61'
      Чалханоглу с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, игроки "Лечче" уверенно отвели угрозу от своих ворот при этом стандарте. 
    • 60'
      Мхитарян и Тюрам разогнали атаку по правой половине поля, Генрих в итоге не решился на удар по воротам с правого угла штрафной площади, но хотя бы угловой ему удалось заработать. 
    • 59'
      Банда после рывка вперёд по левому флангу выполнил подачу в штрафную площадь, мяч свалился теперь уже с ноги у Ламека, Пикколи никак не мог завершить момент ударом по воротам. 
    • 58'
      Дармиан с правого угла штрафной площади выполнил передачу в радиус штрафной, Мхитарян решил в касание пробить по воротам, мяч свалился с ноги у Генриха и ушёл сильно в сторону от правой штанги. 
    • 57'
      Мхитарян разогнал атаку по левому флангу и затем выполнил подачу на дальний угол вратарской, мяч полетел слишком высоко, Арнаутович не смог головой пробить по воротам. 
    • Угловой
      56'
      Чалханоглу с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, Тюрам под давлением соперника головой пробил в ближний угол ворот, мяч полетел слишком высоко. 
    • 55'
      Дармиан разогнал атаку по правой половине поля и затем выполнил перевод на левый угол штрафной площади, Аугусто под давлением Жендрея заработал угловой для своей команды.
    • Судья
      54'
      Маттео Марченаро пересмотрел повтор момента и в итоге справедливо отменил своё изначальное решение, пока что на пенальти "Лечче" не наиграл. 
    • Видеоповтор
      53'
      Маттео Марченаро послушал судей из комнаты VAR и отправился пересматривать повтор момента. 
    • Пенальти!
      52'
      Пенальти назначается в ворота "Интера"! Банда выполнил прострел в центр штрафной площади, после рикошета мяч отскочил на правый угол штрафной площади Жендрей пробил по воротам, мяч попал в спину Аугусто, но Маттео Марченаро дал свисток и указал на "точку". 
    • 51'
      Стрефецца с левой половины поля выполнил заброс в центр штрафной площади, Пикколи под давлением Ачерби не смог пробить по воротам. 
    • Угловой
      50'
      Чалханоглу с углового выполнил подачу на дальний угол вратарской, мяч полетел слишком высоко, Аугусто никак не мог сохранить его в игре, будет удар от ворот. 
    • 49'
      Чалханоглу со стандарта выполнил подачу на ближний угол штрафной площади, Жендрей опередил Тюрама и головой выбил мяч на угловой. 
    • Фол, нарушение
      48'
      Сразу же "Интер" пошёл в атаку по левому флангу и заработал стандарт. Понграчич нарушил правила против Арнаутовича. 
    • Замена
      47'
      В составе "Лечче" после перерыва произошла замена. Вместо Хоана Гонсалеса на поле вышел Мохамед Каба. 
    • Второй тайм начался
      46'
      Начинается второй тайм. Посмотрим, что сейчас придумает "Лечче", чтобы попытаться доставить больше проблем "Интеру", всё же временами и "волки" могут рассчитывать на гол, если смогут заработать неплохой стандарт или провести удачную контратаку. 
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Звучит свисток на перерыв. По итогам первой половины матча "Интер" на домашнем поле вполне заслуженно переигрывает "Лечче" со счётом 1:0. Команда Симоне Индзаги полностью контролирует ход матча, но конечно же во второй половине матча "Интеру" нужно постараться забить ещё, чтобы далее чувствовать себя более спокойно. 
    • 45'
      Добавим, что Янн-Аурель Биссекк сегодня забил свой дебютный мяч за "Интер", фланговый защитник миланского клуба в этом матче смотрится очень достойно. 
    • 45'
      Галло убежал к боковой линии штрафной площади по левому флангу и затем выполнил прострел в центр штрафной, Стрефецца в касание из-под себя пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко. 
    • Дополнительное время
      45'
      Две минуты добавил Маттео Марченаро к основному времени первого тайма. 
    • Описание гола
      44'
      ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0!!! Биссекк!!! Чалханоглу со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Биссекк хорошо выпрыгнул в очередной раз и теперь уже головой пробил точно под правую штангу, Фальконе ничего не смог поделать. 
    • Фол, нарушение
      43'
      Гонсалес на левом фланге на своей половине поля сыграл неудачно при перехвате мяча и подыграл себе рукой. "Интер" вновь тщательно готовится к стандарту. 
    • Штанга
      42'
      Чалханоглу с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Биссекк неплохо выпрыгнул и в касание пробил в правый угол ворот, перекладина спасла "Лечче" от пропущенного мяча. 
    • 41'
      Чалханоглу со стандарта пробил по воротам, мяч попал в "стенку" из игроков "Лечче", которую грамотно выстроил Фальконе и ушёл на угловой. 
    • Травма, повреждение
      40'
      У Банда оказалась рассечена бровь не так давно, Маттео Марченаро в итоге отправил Ламека к врачам "Лечче". 
    • Фол, нарушение
      39'
      Банда на своей половине поля нарушил правила против Биссекка. "Интер" заработал достаточно неплохой стандарт. 
    • 38'
      Пока что "Интер" катает мяч в центре поля и выжидает момент для удачной атаки. 
    • 37'
      Заканчивается у нас постепенно первый тайм, было бы неплохо для команды Симоне Индзаги всё же открыть счёт в матче до перерыва. 
    • Угловой
      36'
      Угловой у ворот "Лечче". Чалханоглу продолжает грузить мячи на ближний угол вратарской, гости в итоге в очередной раз отбились при стандарте без особого труда. 
    • Судья
      35'
      Банда теперь уже под давлением Дармиана оказался на газоне, Маттео Марченаро нарушение правил не зафиксировал. 
    • Фол, нарушение
      34'
      Из центра поля последовал заброс на ход Банда по левой половине поля, Ламек в борьбе за верховой мяч нарушил правила против Биссекка. 
    • 33'
      Успокоилась у нас немного игра после яркого начала от "Интера", но миланский клуб конечно же продолжает уверенно контролировать ход матча. 
    • 32'
      Барелла с правой половины поля выполнил подачу к дальнему углу вратарской, мяч полетел слишком сильно, никто из партнёров по команде в итоге не смог завершить момент ударом по воротам. 
    • Желтая карточка
      31'
      Полузащитник "Интера" Хакан Чалханоглу получил жёлтую карточку за грубую игру на половине поля соперника. Чалханоглу огрел по ногам Гонсалеса. 
    • 30'
      Аугусто с левого фланга выполнил подачу на ближний угол вратарской, Мхитарян не смог зацепиться за мяч под давлением соперника, а затем гости выбили мяч в аут. 
    • 29'
      Галло прошёл вперёд по левой половине поля и пробил по воротам с дальней дистанции, мяч пролетел над перекладиной, но Зоммер всё контролировал. 
    • 28'
      Уден сохранил уходящий мяч на левой половине поля, а затем Реми выполнил подачу на дальний угол вратарской, Банда головой пробил в ближний угол ворот, но в створ не попал. 
    • 27'
      Барелла с левого фланга выполнил прострел на ближний угол штрафной площади, Мхитарян зацепился за мяч, но под давлением Рамадани Генрих упустил мяч за лицевую линию поля. 
    • Опасный момент
      26'
      Барелла отыгрался с Тюрамом при входе в штрафную площадь по центру, а затем Николо выполнил передачу на левый угол штрафной на Арнаутовича, Марко в касание пробил в ближний угол ворот, но в створ не попал. 
    • 25'
      Аугусто разогнал по левому флангу вместе с партнёрами по команде неплохую атаку, Карлос в итоге выполнил прострел во вратарскую на Тюрама, но Маркус не смог опередить Фальконе и завершить момент ударом по воротам. 
    • Судья
      24'
      Рамадани в борьбе с Арнаутовичем на половине поля "Интера" получил по ногам, но Маттео Марченаро нарушение правил не зафиксировал. 
    • 23'
      Барелла подкараулили отскок у радиуса штрафной площади на правой половине поля и затем пробил по воротам внешней стороной стопы, мяч попал в Рамадани. 
    • 22'
      Чалханоглу со стандарта выполнил подачу на ближний угол вратарской, Ачерби совсем немного не хватило, чтобы головой направить мяч в ближний угол ворот. 
    • Желтая карточка
      21'
      Полузащитник "Лечче" Хоан Гонсалес получил жёлтую карточку за грубую игру на левом фланге против Бареллы. 
    • Угловой
      20'
      Чалханоглу с углового выполнил подачу в центр вратарской, Фальконе сыграл на выходе и смахнул мяч на левый фланг, который в итоге улетел в аут. 
    • 19'
      Чалханоглу со стандарта выполнил подачу на ближний угол вратарской, Жендрей в прыжке головой выбил мяч на угловой. 
    • Фол, нарушение
      18'
      Понграчич на левом фланге нарушил правила против Арнаутовича. Игроки "Интера" тщательно готовятся к стандарту. 
    • Угловой
      17'
      Угловой у ворот "Лечче". Чалханоглу вновь выполнил подачу на ближний угол вратарской, в очередной раз никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
    • 16'
      Барелла при развитии атаки по центру выполнил вроде бы неплохую передачу к радиусу штрафной площади, но Арнаутович и Тюрам не разобрались между собой, кто должен вести борьбу за мяч. 
    • Угловой
      15'
      Мхитарян с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, игроки "Лечче" сыграли внимательно и без особого труда выбили мяч на левый фланг. 
    • Опасный момент
      14'
      Мхитарян разогнал атаку по левому флангу и затем со входа в штрафную площадь выполнил передачу в центр штрафной, Арнаутович в касание пробил под левый угол ворот, Фальконе успел сократить дистанцию и ногой отбил мяч на угловой. 
    • 13'
      Банда выиграл борьбу за мяч на левой половине поля, Ламек в итоге решил попробовать пробить по воротам на исполнение из-за пределов штрафной площади, Зоммер поймал мяч без особого труда. 
    • Угловой
      12'
      Уден с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Аугусто хорошо сыграл в обороне и головой выбил мяч на левую половину поля. 
    • Опасный момент
      11'
      Гонсалес от правого угла штрафной площади плотно пробил в ближний угол ворот, Зоммер хорошо сложился и перевёл мяч на угловой. 
    • Судья
      10'
      Дармиан с правого фланга под давлением соперника не смог выполнить точную передачу к линии штрафной площади на Тюрама, Маттео Марченаро также не зафиксировал нарушение правил. 
    • 9'
      Уден с левого фланга выполнил довольно опасную передачу в центр штрафной площади, но Бастони прочитал момент и перехватил мяч. 
    • 8'
      Добавим, что "Интер" сегодня не сможет рассчитывать на Лаутаро Мартинеса, один из лидеров атак миланского клуба получил повреждение как раз в последнем матче Кубка Италии против "Болоньи". 
    • 7'
      Банда попытался разогнать атаку по левому флангу, Биссекк уверенно сыграл в обороне и перехватил мяч. 
    • 6'
      Пикколи прорвался к радиусу штрафной площади, но под давлением соперника Роберто не удалось завершить момент ударом по воротам. 
    • 5'
      Роберто Д'Аверса из-за перебора жёлтых карточек не сможет сегодня руководить своей командой с бровки, тренер "Лечче" получил уже пятую жёлтую карточку в этом сезоне. 
    • Фол, нарушение
      4'
      Дармиан перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Банда. 
    • Судья
      3'
      Маттео Марченаро послушал судей из комнаты VAR, которые проверили прошлый эпизод, Фальконе всё же задел Мхитаряна, но поводов для пенальти судьи не нашли. 
    • 2'
      Тюрам получил хорошую передачу на ход к правому углу штрафной площади и в касание выполнил передачу на правый угол вратарской, Фальконе опередил Мхитаряна и в итоге за счёт грамотных действий ему удалось сделать так, что мяч ушёл за лицевую линию поля от Генриха. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Посмотрим, как сегодня себя будет чувствовать команда Симоне Индзаги после вылета из Кубка Италии пару дней назад. Конечно же "Интер" должен при своих болельщиках стараться одерживать уверенную победу, но нельзя исключать, что у "Лечче" получится доставить немало проблем своему куда более статусному сопернику. 