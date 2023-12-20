Тур: 17. Стадион: Сан-Сиро. Главный судья: Марченаро Маттео
Позже
-
Главный тренер: Индзаги Симоне
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
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Главный тренер: Д'Аверса Роберто
История личных встреч
Интер Милан
Лечче
7 матчей
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
85.7%
14.3%
6 побед 0 ничьих 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
133.3%
0 побед 4 ничьи 0 побед
10 матчей
70%
20%
10%
7 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
7
Голов в среднем за матч
2.4
1.4
Среднее время на гол
37
64
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
0.8
0.2
Среднее время на гол
112
450
Всего голов
16
8
Голов в среднем за матч
1.6
0.8
Тотал матчей
2.5
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
56
112
Бомбардиры внутри турнира
Интер Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мартинес Лаутаро
|15 (1)
|0.94
|Тюрам Маркус
|7
|0.44
|Чалханоглу Хакан
|7 (6)
|0.44
|Димарко Федерико
|3
|0.19
|Мхитарян Генрих
|2
|0.13
|Дюмфрис Дензел
|2
|0.13
|Барелла Николо
|1
|0.06
|Ачерби Франческо
|1
|0.06
|Фраттези Давиде
|1
|0.06
|Куадрадо Хуан
|0
|0
|Арнаутович Марко
|0
|0
|Аугусто Карлос
|0
|0
Лечче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крстович Никола
|4 (1)
|0.25
|Пикколи Роберто
|3 (1)
|0.19
|Банда Ламек
|2
|0.13
|Уден Реми
|2
|0.13
|Алмквист Понтус
|2
|0.13
|Сансоне Никола
|1
|0.06
|Гонсалес Хоан
|1
|0.06
|Ди Франческо Федерико
|1
|0.06
|Рамадани Юльбер
|1
|0.06
|Рафья Хамза
|1
|0.06
|Стрефецца Габриэль
|1 (1)
|0.06
|Блен Алексис
|0
|0
|Галло Антонино
|0
|0
|Жендрей Валентен
|0
|0
|Баскиротто Федерико
|0
|0
|Бурнете Каталин
|0
|0
Карточки
Интер Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Индзаги Симоне
|3
|0
|Чалханоглу Хакан
|3
|0
|Барелла Николо
|3
|0
|Бастони Алессандро
|3
|0
|Тюрам Маркус
|2
|0
|Мартинес Лаутаро
|2
|0
|Куадрадо Хуан
|1
|0
|Дармиан Маттео
|1
|0
|Мхитарян Генрих
|1
|0
|Ачерби Франческо
|1
|0
|Павар Бенжамен
|1
|0
|Дюмфрис Дензел
|1
|0
|Фраттези Давиде
|1
|0
|Аугусто Карлос
|1
|0
Лечче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рамадани Юльбер
|7
|0
|Гонсалес Хоан
|5
|0
|Роберто Д'Аверса
|4
|0
|Понграчич Марин
|4
|0
|Рафья Хамза
|4
|0
|Доргу Патрик
|4
|0
|Каба Мохамед
|2
|1
|Стрефецца Габриэль
|3
|0
|Жендрей Валентен
|3
|0
|Банда Ламек
|3
|0
|Баскиротто Федерико
|1
|1
|Крстович Никола
|2
|0
|Галло Антонино
|2
|0
|Сансоне Никола
|1
|0
|Блен Алексис
|1
|0
|Туба Ахмед
|1
|0
|Алмквист Понтус
|1
|0
|Пикколи Роберто
|1
|0
Результаты матчей
Интер Милан
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
88% (7)
13% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
0% (0)
25% (2)
Лечче
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
3
9
Интер Милан
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
Лечче
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
86% (6)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
6
1
Волевые победы
0
5
Упущенные победы
18
11
Интер Милан
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
19% (3)
44% (7)
Лечче
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
56% (9)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
38% (6)
50% (8)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
6
3
Волевые победы
1
5
Упущенные победы
21
20
Голы по времени матча
Забито
21
9
11 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 4
8 Не забивали 10
4
19%
1
11%
1-15
1
5%
1
11%
16-30
6
29%
0
0%
31-45
3
14%
1
11%
46-60
2
10%
4
44%
61-75
5
24%
2
22%
76-90
Пропущено
5
9
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 6
0
0%
1
11%
1-15
1
20%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
3
60%
2
22%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
3
33%
76-90
Забито
18
11
6 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
0
0%
2
18%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
4
22%
0
0%
31-45
3
17%
1
9%
46-60
4
22%
2
18%
61-75
5
28%
6
55%
76-90
Пропущено
2
11
1 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 6
2 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
4
36%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
50%
1
9%
61-75
0
0%
2
18%
76-90
Забито
39
20
17 В 1-м тайме 4
22 Во 2-м тайме 16
15 Забивали первыми 7
0 Не забивали 3
4
10%
3
15%
1-15
3
8%
1
5%
16-30
10
26%
0
0%
31-45
6
15%
2
10%
46-60
6
15%
6
30%
61-75
10
26%
8
40%
76-90
Пропущено
7
20
2 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 9
5 Не пропускали 13
0
0%
1
5%
1-15
2
29%
6
30%
16-30
0
0%
4
20%
31-45
3
43%
3
15%
46-60
2
29%
1
5%
61-75
0
0%
5
25%
76-90
Результаты последних матчей
Интер Милан
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Лацио - Интер Милан 0:2 Интер Милан - Реал Сосьедад 0:0 Интер Милан - Удинезе 4:0 Наполи - Интер Милан 0:3
Бенфика - Интер Милан 3:3 Ювентус - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Фрозиноне 2:0 Ред Булл Зальцбург - Интер Милан 0:1 Аталанта - Интер Милан 1:2 Интер Милан - Рома 1:0 Интер Милан - Ред Булл Зальцбург 2:1 Торино - Интер Милан 0:3 Интер Милан - Болонья 2:2 Интер Милан - Бенфика 1:0 Салернитана - Интер Милан 0:4 Интер Милан - Сассуоло 1:2 Эмполи - Интер Милан 0:1 Реал Сосьедад - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Милан 5:1 Интер Милан - Фиорентина 4:0
Лечче
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Лечче - Фрозиноне 2:1 Эмполи - Лечче 1:1 Лечче - Болонья 1:1 Верона - Лечче 2:2
Лечче - Милан 2:2 Рома - Лечче 2:1 Лечче - Парма 2:4 Лечче - Торино 0:1 Удинезе - Лечче 1:1 Лечче - Сассуоло 1:1 Лечче - Наполи 0:4 Ювентус - Лечче 1:0 Лечче - Дженоа 1:0 Монца - Лечче 1:1 Лечче - Салернитана 2:0 Фиорентина - Лечче 2:2 Лечче - Лацио 2:1 Лечче - Комо 1:0 Кадис - Лечче 1:1 Читтаделла - Лечче 0:3
Результаты матчей
Интер Милан
Лечче
Точный счет
2:0
2 раза 25%
4:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
4
2 раза 25%
5
1 раз 13%
2
4 раза 44%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
Точный счет
0:2
2 раза 25%
0:3
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:1
3 раза 43%
2:2
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
4
1 раз 13%
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
Точный счет
0:2
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:1
5 раз 31%
2:1
3 раза 19%
2:2
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 38%
1
4 раза 25%
4
3 раза 19%
3
2 раза 13%
5
1 раз 6%
1
7 раз 44%
2
6 раз 38%
0
3 раза 19%
Тоталы голов в матче
Интер Милан
Лечче
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
45
35
35
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
25
35
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
610
610
412
115
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|13
|2
|1
|39 - 7
|41
|2.
|Заявка
|16
|11
|4
|1
|24 - 10
|37
|3.
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|29 - 18
|32
|4.
|Заявка
|16
|7
|7
|2
|20 - 12
|28
|5.
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|28 - 19
|27
|6.
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|25 - 18
|27
|7.
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|28 - 19
|26
|8.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|28 - 19
|25
|9.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|14 - 16
|23
|10.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|16 - 18
|21
|11.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|16 - 17
|21
|12.
|Заявка
|16
|4
|8
|4
|19 - 21
|20
|13.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|21 - 26
|19
|14.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|16 - 21
|16
|15.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|24 - 30
|16
|16.
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|16 - 29
|13
|17.
|Заявка
|16
|1
|10
|5
|14 - 27
|13
|18.
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|10 - 28
|12
|19.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|13 - 23
|11
|20.
|Заявка
|16
|1
|5
|10
|12 - 34
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|12 - 4
|20
|2.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|21 - 5
|19
|3.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|12 - 4
|19
|4.
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|14 - 4
|18
|5.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|19 - 7
|17
|6.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|14 - 10
|17
|7.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|16 - 7
|16
|8.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|14 - 8
|16
|9.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|8 - 5
|15
|10.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|11 - 11
|15
|11.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|8 - 6
|14
|12.
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|10 - 5
|13
|13.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|11 - 10
|12
|14.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 15
|11
|15.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|12 - 13
|10
|16.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|11 - 13
|8
|17.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 11
|6
|18.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 16
|6
|19.
|Заявка
|8
|0
|6
|2
|9 - 14
|6
|20.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 12
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|18 - 2
|22
|2.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 6
|17
|3.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|12 - 6
|17
|4.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|15 - 14
|14
|5.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 10
|11
|6.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|12 - 12
|10
|7.
|Заявка
|8
|1
|6
|1
|8 - 8
|9
|8.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 12
|8
|9.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|13 - 17
|8
|10.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 11
|8
|11.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 12
|8
|12.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 12
|7
|13.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 16
|7
|14.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|5 - 13
|7
|15.
|Заявка
|7
|0
|5
|2
|8 - 10
|5
|16.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|6 - 12
|5
|17.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|5 - 11
|4
|18.
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|7 - 16
|2
|19.
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|5 - 14
|2
|20.
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|5 - 18
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|15 (2)
|Сассуоло
|Берарди Доменико
|9 (3)
|Милан
|Жиру Оливье
|8 (4)
|Интер Милан
|Тюрам Маркус
|7 (6)
|Болонья
|Зиркзее Джошуа
|7 (2)
|Рома
|Паредес Леандро
|7
|Салернитана
|Дьомбер Норберт
|7
|Лечче
|Рамадани Юльбер
|7
|Эмполи
|Мале Юссеф
|7
|Верона
|Дуда Ондрей
|1 5
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Интер Милан - Лечче
Исход игры
Интер Милан
100% (40)
Ничья
0% (0)
Лечче
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
41.03% (16)
Меньше
58.97% (23)
Обе команды забьют
Да
30.77% (12)
Нет
69.23% (27)
Популярный счёт
2:0 Интер Милан
55% (22)
3:1 Интер Милан
15% (6)
2:1 Интер Милан
12.5% (5)
3:0 Интер Милан
10% (4)
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