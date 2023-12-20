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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 17. Стадион: . Главный судья: Марченаро Маттео
Интер Милан
 
Позже
Лечче
Прогнозы 40
Интер Милан 100% (40)
X 0% (0)
Лечче 0% (0)
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Интер Милан
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Интер Милан
Лечче

История личных встреч

Интер Милан
Лечче

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

85.7%
14.3%
6 побед 0 ничьих 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 0 побед

10 матчей

70%
20%
10%
7 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

История матчей

СA
2:0
СA
1:2
СA
1:1
СA
4:0
СA
1:0
СA
4:1
СA
1:0
СA
1:1
СA
0:3
СA
1:0

Голы

Всего голов

12
7

Голов в среднем за матч

2.4
1.4

Среднее время на гол

37
64

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

0.8
0.2

Среднее время на гол

112
450

Всего голов

16
8

Голов в среднем за матч

1.6
0.8

Тотал матчей

2.5
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

56
112

Бомбардиры внутри турнира

Интер Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Лаутаро 15 (1) 0.94
Тюрам Маркус 7 0.44
Чалханоглу Хакан 7 (6) 0.44
Димарко Федерико 3 0.19
Мхитарян Генрих 2 0.13
Дюмфрис Дензел 2 0.13
Барелла Николо 1 0.06
Ачерби Франческо 1 0.06
Фраттези Давиде 1 0.06
Куадрадо Хуан 0 0
Арнаутович Марко 0 0
Аугусто Карлос 0 0
Лечче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крстович Никола 4 (1) 0.25
Пикколи Роберто 3 (1) 0.19
Банда Ламек 2 0.13
Уден Реми 2 0.13
Алмквист Понтус 2 0.13
Сансоне Никола 1 0.06
Гонсалес Хоан 1 0.06
Ди Франческо Федерико 1 0.06
Рамадани Юльбер 1 0.06
Рафья Хамза 1 0.06
Стрефецца Габриэль 1 (1) 0.06
Блен Алексис 0 0
Галло Антонино 0 0
Жендрей Валентен 0 0
Баскиротто Федерико 0 0
Бурнете Каталин 0 0

Карточки

Интер Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Индзаги Симоне 3 0
Чалханоглу Хакан 3 0
Барелла Николо 3 0
Бастони Алессандро 3 0
Тюрам Маркус 2 0
Мартинес Лаутаро 2 0
Куадрадо Хуан 1 0
Дармиан Маттео 1 0
Мхитарян Генрих 1 0
Ачерби Франческо 1 0
Павар Бенжамен 1 0
Дюмфрис Дензел 1 0
Фраттези Давиде 1 0
Аугусто Карлос 1 0
Лечче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рамадани Юльбер 7 0
Гонсалес Хоан 5 0
Роберто Д'Аверса 4 0
Понграчич Марин 4 0
Рафья Хамза 4 0
Доргу Патрик 4 0
Каба Мохамед 2 1
Стрефецца Габриэль 3 0
Жендрей Валентен 3 0
Банда Ламек 3 0
Баскиротто Федерико 1 1
Крстович Никола 2 0
Галло Антонино 2 0
Сансоне Никола 1 0
Блен Алексис 1 0
Туба Ахмед 1 0
Алмквист Понтус 1 0
Пикколи Роберто 1 0

Результаты матчей

Интер Милан
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
88% (7)
13% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
0% (0)
25% (2)
Лечче
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

3
9
Интер Милан
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
Лечче
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
86% (6)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

6
1

Волевые победы

0
5

Упущенные победы

18
11
Интер Милан
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
19% (3)
44% (7)
Лечче
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
56% (9)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
38% (6)
50% (8)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

6
3

Волевые победы

1
5

Упущенные победы

21
20

Голы по времени матча

Забито

21
9
11 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 4
8 Не забивали 10
4
19%
1
11%
1-15
1
5%
1
11%
16-30
6
29%
0
0%
31-45
3
14%
1
11%
46-60
2
10%
4
44%
61-75
5
24%
2
22%
76-90

Пропущено

5
9
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 6
0
0%
1
11%
1-15
1
20%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
3
60%
2
22%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Забито

18
11
6 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
0
0%
2
18%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
4
22%
0
0%
31-45
3
17%
1
9%
46-60
4
22%
2
18%
61-75
5
28%
6
55%
76-90

Пропущено

2
11
1 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 6
2 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
4
36%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
50%
1
9%
61-75
0
0%
2
18%
76-90

Забито

39
20
17 В 1-м тайме 4
22 Во 2-м тайме 16
15 Забивали первыми 7
0 Не забивали 3
4
10%
3
15%
1-15
3
8%
1
5%
16-30
10
26%
0
0%
31-45
6
15%
2
10%
46-60
6
15%
6
30%
61-75
10
26%
8
40%
76-90

Пропущено

7
20
2 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 9
5 Не пропускали 13
0
0%
1
5%
1-15
2
29%
6
30%
16-30
0
0%
4
20%
31-45
3
43%
3
15%
46-60
2
29%
1
5%
61-75
0
0%
5
25%
76-90

Результаты последних матчей

Интер Милан
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Лацио - Интер Милан 0:2 Интер Милан - Реал Сосьедад 0:0 Интер Милан - Удинезе 4:0 Наполи - Интер Милан 0:3
Бенфика - Интер Милан 3:3 Ювентус - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Фрозиноне 2:0 Ред Булл Зальцбург - Интер Милан 0:1 Аталанта - Интер Милан 1:2 Интер Милан - Рома 1:0 Интер Милан - Ред Булл Зальцбург 2:1 Торино - Интер Милан 0:3 Интер Милан - Болонья 2:2 Интер Милан - Бенфика 1:0 Салернитана - Интер Милан 0:4 Интер Милан - Сассуоло 1:2 Эмполи - Интер Милан 0:1 Реал Сосьедад - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Милан 5:1 Интер Милан - Фиорентина 4:0
Лечче
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Лечче - Фрозиноне 2:1 Эмполи - Лечче 1:1 Лечче - Болонья 1:1 Верона - Лечче 2:2
Лечче - Милан 2:2 Рома - Лечче 2:1 Лечче - Парма 2:4 Лечче - Торино 0:1 Удинезе - Лечче 1:1 Лечче - Сассуоло 1:1 Лечче - Наполи 0:4 Ювентус - Лечче 1:0 Лечче - Дженоа 1:0 Монца - Лечче 1:1 Лечче - Салернитана 2:0 Фиорентина - Лечче 2:2 Лечче - Лацио 2:1 Лечче - Комо 1:0 Кадис - Лечче 1:1 Читтаделла - Лечче 0:3

Результаты матчей

Интер Милан
Лечче

Точный счет

2:0
2 раза 25%
4:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
4
2 раза 25%
5
1 раз 13%
2
4 раза 44%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%

Точный счет

0:2
2 раза 25%
0:3
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:1
3 раза 43%
2:2
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
4
1 раз 13%
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%

Точный счет

0:2
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:1
5 раз 31%
2:1
3 раза 19%
2:2
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 38%
1
4 раза 25%
4
3 раза 19%
3
2 раза 13%
5
1 раз 6%
1
7 раз 44%
2
6 раз 38%
0
3 раза 19%

Тоталы голов в матче

Интер Милан
Лечче

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
1.5
Больше Меньше
4
5
3
5
2.5
3
5
3.5
1
7
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
1.5
Больше Меньше
2
5
3
5
2.5
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
1.5
Больше Меньше
6
10
6
10
2.5
4
12
3.5
1
15
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 16 13 2 1 39 - 7 41
2.
Ювентус
 Заявка 16 11 4 1 24 - 10 37
3.
Милан
 Заявка 16 10 2 4 29 - 18 32
4.
Болонья
 Заявка 16 7 7 2 20 - 12 28
5.
Наполи
 Заявка 16 8 3 5 28 - 19 27
6.
Фиорентина
 Заявка 16 8 3 5 25 - 18 27
7.
Аталанта
 Заявка 16 8 2 6 28 - 19 26
8.
Рома
 Заявка 16 7 4 5 28 - 19 25
9.
Торино
 Заявка 16 6 5 5 14 - 16 23
10.
Лацио
 Заявка 16 6 3 7 16 - 18 21
11.
Монца
 Заявка 16 5 6 5 16 - 17 21
12.
Лечче
 Заявка 16 4 8 4 19 - 21 20
13.
Фрозиноне
 Заявка 16 5 4 7 21 - 26 19
14.
Дженоа
 Заявка 16 4 4 8 16 - 21 16
15.
Сассуоло
 Заявка 16 4 4 8 24 - 30 16
16.
Кальяри
 Заявка 16 3 4 9 16 - 29 13
17.
Удинезе
 Заявка 16 1 10 5 14 - 27 13
18.
Эмполи
 Заявка 16 3 3 10 10 - 28 12
19.
Верона
 Заявка 16 2 5 9 13 - 23 11
20.
Салернитана
 Заявка 16 1 5 10 12 - 34 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 8 6 2 0 12 - 4 20
2.
Интер Милан
 Заявка 8 6 1 1 21 - 5 19
3.
Болонья
 Заявка 8 6 1 1 12 - 4 19
4.
Милан
 Заявка 8 6 0 2 14 - 4 18
5.
Рома
 Заявка 8 5 2 1 19 - 7 17
6.
Фрозиноне
 Заявка 8 5 2 1 14 - 10 17
7.
Аталанта
 Заявка 8 5 1 2 16 - 7 16
8.
Фиорентина
 Заявка 8 5 1 2 14 - 8 16
9.
Торино
 Заявка 8 4 3 1 8 - 5 15
10.
Лечче
 Заявка 9 4 3 2 11 - 11 15
11.
Лацио
 Заявка 8 4 2 2 8 - 6 14
12.
Монца
 Заявка 8 3 4 1 10 - 5 13
13.
Дженоа
 Заявка 8 3 3 2 11 - 10 12
14.
Кальяри
 Заявка 8 3 2 3 11 - 15 11
15.
Наполи
 Заявка 8 3 1 4 12 - 13 10
16.
Сассуоло
 Заявка 8 2 2 4 11 - 13 8
17.
Верона
 Заявка 7 1 3 3 7 - 11 6
18.
Салернитана
 Заявка 8 1 3 4 7 - 16 6
19.
Удинезе
 Заявка 8 0 6 2 9 - 14 6
20.
Эмполи
 Заявка 8 1 2 5 5 - 12 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 8 7 1 0 18 - 2 22
2.
Наполи
 Заявка 8 5 2 1 16 - 6 17
3.
Ювентус
 Заявка 8 5 2 1 12 - 6 17
4.
Милан
 Заявка 8 4 2 2 15 - 14 14
5.
Фиорентина
 Заявка 8 3 2 3 11 - 10 11
6.
Аталанта
 Заявка 8 3 1 4 12 - 12 10
7.
Болонья
 Заявка 8 1 6 1 8 - 8 9
8.
Рома
 Заявка 8 2 2 4 9 - 12 8
9.
Сассуоло
 Заявка 8 2 2 4 13 - 17 8
10.
Торино
 Заявка 8 2 2 4 6 - 11 8
11.
Монца
 Заявка 8 2 2 4 6 - 12 8
12.
Лацио
 Заявка 8 2 1 5 8 - 12 7
13.
Эмполи
 Заявка 8 2 1 5 5 - 16 7
14.
Удинезе
 Заявка 8 1 4 3 5 - 13 7
15.
Лечче
 Заявка 7 0 5 2 8 - 10 5
16.
Верона
 Заявка 9 1 2 6 6 - 12 5
17.
Дженоа
 Заявка 8 1 1 6 5 - 11 4
18.
Фрозиноне
 Заявка 8 0 2 6 7 - 16 2
19.
Кальяри
 Заявка 8 0 2 6 5 - 14 2
20.
Салернитана
 Заявка 8 0 2 6 5 - 18 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 15 (2)
Сассуоло Берарди Доменико 9 (3)
Милан Жиру Оливье 8 (4)
Интер Милан Тюрам Маркус 7 (6)
Болонья Зиркзее Джошуа 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Рома Паредес Леандро 7
Салернитана Дьомбер Норберт 7
Лечче Рамадани Юльбер 7
Эмполи Мале Юссеф 7
Верона Дуда Ондрей 1 5
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  • Текстовая онлайн трансляция матча Интер Милан - Лечче от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 декабря 2023, осталось 2 дня 9 часов 40 минут.

    Главный судья: Марченаро Маттео

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  • 23 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 40
    Интер Милан 100% (40)
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    Лечче 0% (0)
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    Лучшие коэффициенты
    Интер Милан
    Ничья
    Лечче
    13.00
    6.70
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    15.00
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    Прогнозы на матч Интер Милан - Лечче

    Исход игры
    Интер Милан
    100% (40)
    Ничья
    0% (0)
    Лечче
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.03% (16)
    Меньше
    58.97% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    30.77% (12)
    Нет
    69.23% (27)
    Популярный счёт
    2:0 Интер Милан
    55% (22)
    3:1 Интер Милан
    15% (6)
    2:1 Интер Милан
    12.5% (5)
    3:0 Интер Милан
    10% (4)
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