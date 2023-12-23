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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 17. Стадион: . Главный судья: Орсато Даниэле
Верона
1:0
Второй тайм: 78'
Кальяри
0'
12' Желтая карточка
Макумбу Антуан
45' Желтая карточка
Дуда Ондрей
51' Вторая желтая карточка
Макумбу Антуан
1:0
53' Гол
Нгонж Сириль
57' Желтая карточка
Виола Николас
57' Желтая карточка
Суслов Томаш
69' Желтая карточка
Нгонж Сириль

Ход матча

12'
 
Макумбу Антуан
45'
Дуда Ондрей
 
46'
Джурич Милан
Анри Тома
 
46'
Дойг Джош
Терраччано Филиппо
 
51'
 
Макумбу Антуан
53'
Нгонж Сириль
(Тчатчуа Джексон)
1:0
57'
 
Виола Николас
57'
Суслов Томаш
 
59'
 
Сулемана Ибрахим
Виола Николас
59'
 
Лувумбо Зито
Ауджелло Томмазо
68'
Лазович Дарко
Сапонара Риккардо
 
69'
Нгонж Сириль
 
77'
Мбула Хорди
Нгонж Сириль
 
78'
 
Дзаппа Габриэле
Ористанио Гаэтано
78'
 
Дентелло Пауло
Хацидиакос Пантелис

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 1
  • 7 Угловые 6
  • 1 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 16
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 4 Замены 4
  • 224 Количество передач 189
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Прогнозы 119
Верона 58% (69)
X 38.7% (46)
Кальяри 3.4% (4)
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Монтипо
Лоренцо
38
Тчатчуа
Джексон
6
Хиен
Исак
27
Давидович
Павел
24
Терраччано
Филиппо
33
Дуда
Ондрей
18
Онгла
Мартин
26
Нгонж
Сириль
31
Суслов
Томаш
20
Сапонара
Риккардо
9
Анри
Тома
22
Скуффет
Симоне
17
Хацидиакос
Пантелис
4
Доссена
Альберто
3
Гольданига
Эдоардо
8
Нандес
Найтан
27
Ауджелло
Томмазо
29
Макумбу
Антуан
16
Прати
Маттео
10
Виола
Николас
19
Ористанио
Гаэтано
30
Паволетти
Леонардо
Верона
4-2-3-1
Кальяри
3-4-1-2

История личных встреч

Верона
Кальяри

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 3 победы

13 матчей

53.8%
23.1%
23.1%
7 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

23.1%
53.8%
23.1%
3 победы 7 ничьих 3 победы

История матчей

СA
1:2
СA
0:0
СA
0:2
СA
1:1
К
2:1
СA
2:1
СA
1:1
СA
1:0
СA
2:1
СA
1:2
СA
1:0
СA
1:0
СA
2:1

Голы

Всего голов

7
9

Голов в среднем за матч

1.17
1.29

Среднее время на гол

77
70

Всего голов

8
3

Голов в среднем за матч

1.14
0.5

Среднее время на гол

78
180

Всего голов

15
12

Голов в среднем за матч

1.15
0.92

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
6
Больше 46%
Меньше 54%
7

Среднее время на гол

78
97

Бомбардиры внутри турнира

Верона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нгонж Сириль 5 0.29
Джурич Милан II 3 (1) 0.18
Анри Тома 2 0.12
Дуда Ондрей 1 0.06
Лазович Дарко 1 0.06
Бонаццоли Федерико 1 0.06
Фолоруншо Майкл 1 0.06
Суслов Томаш 0 0
Тчатчуа Джексон 0 0
Фараони Марко 0 0
Терраччано Филиппо 0 0
Кальяри
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Паволетти Леонардо 4 0.24
Лувумбо Зито 3 0.18
Виола Николас 2 0.12
Доссена Альберто 2 0.12
Ористанио Гаэтано 1 0.06
Нандес Найтан 1 (1) 0.06
Лападула Джанлука 1 0.06
Дзаппа Габриэле 1 0.06
Макумбу Антуан 1 0.06
Янкто Якуб 0 0
Шомуродов Элдор 0 0
Петанья Андреа 0 0
Ветеска Матеуш 0 0

Карточки

Верона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуда Ондрей 6 1
Фараони Марко 5 0
Маньяни Джанджакомо 4 0
Давидович Павел 3 0
Суслов Томаш 3 0
Коппола Диего 3 0
Марко Барони 3 0
Хиен Исак 1 1
Бонаццоли Федерико 2 0
Фолоруншо Майкл 2 0
Нгонж Сириль 2 0
Амионе Бруно 2 0
Джурич Милан II 2 0
Анри Тома 1 0
Сердар Суат 1 0
Дойг Джош 1 0
Терраччано Филиппо 1 0
Кальяри
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макумбу Антуан 3 2
Ветеска Матеуш 2 1
Паволетти Леонардо 3 0
Гольданига Эдоардо 3 0
Лувумбо Зито 3 0
Прати Маттео 3 0
Виола Николас 2 0
Дейола Алессандро 2 0
Дзаппа Габриэле 2 0
Сулемана Ибрахим 2 0
Петанья Андреа 1 0
Скуффет Симоне 1 0
Ауджелло Томмазо 1 0
Нандес Найтан 1 0
Хацидиакос Пантелис 1 0
Ористанио Гаэтано 1 0
Клаудио Раньери 1 0
Оберт Адам 1 0

Результаты матчей

Верона
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Кальяри
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

5
6
Верона
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Кальяри
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

9
9

Упущенные победы

4
9
Верона
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Кальяри
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

10
9

Упущенные победы

9
15

Голы по времени матча

Забито

7
6
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
11 Не забивали 11
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
2
33%
61-75
2
29%
2
33%
76-90

Пропущено

11
13
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
1
9%
2
15%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
2
18%
1
8%
31-45
2
18%
2
15%
46-60
2
18%
3
23%
61-75
1
9%
5
38%
76-90

Забито

6
11
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 3
12 Не забивали 10
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
9%
46-60
2
33%
2
18%
61-75
2
33%
6
55%
76-90

Пропущено

12
15
6 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
2
17%
1
7%
1-15
2
17%
5
33%
16-30
2
17%
3
20%
31-45
0
0%
5
33%
46-60
4
33%
1
7%
61-75
2
17%
0
0%
76-90

Забито

13
17
4 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 13
2 Забивали первыми 5
7 Не забивали 5
1
8%
1
6%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
2
15%
1
6%
46-60
3
23%
4
24%
61-75
4
31%
8
47%
76-90

Пропущено

23
28
12 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 16
12 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 14
3
13%
3
11%
1-15
5
22%
5
18%
16-30
4
17%
4
14%
31-45
2
9%
7
25%
46-60
6
26%
4
14%
61-75
3
13%
5
18%
76-90

Результаты последних матчей

Верона
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Фиорентина - Верона 1:0 Верона - Лацио 1:1 Удинезе - Верона 3:3 Верона - Лечче 2:2
Дженоа - Верона 1:0 Верона - Монца 1:3 Болонья - Верона 2:0 Ювентус - Верона 1:0 Верона - Наполи 1:3 Фрозиноне - Верона 2:1 Торино - Верона 0:0 Верона - Аталанта 0:1 Милан - Верона 1:0 Верона - Болонья 0:0 Сассуоло - Верона 3:1 Верона - Рома 2:1 Эмполи - Верона 0:1 Верона - Асколи 3:1 Хайденхайм - Верона 3:2 Бастия - Верона 3:1
Кальяри
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Наполи - Кальяри 2:1 Кальяри - Сассуоло 2:1 Лацио - Кальяри 1:0 Кальяри - Монца 1:1
Нуорезе - Кальяри 0:9 Ювентус - Кальяри 2:1 Кальяри - Дженоа 2:1 Удинезе - Кальяри 1:2 Кальяри - Фрозиноне 4:3 Салернитана - Кальяри 2:2 Кальяри - Рома 1:4 Фиорентина - Кальяри 3:0 Кальяри - Милан 1:3 Аталанта - Кальяри 2:0 Кальяри - Удинезе 0:0 Болонья - Кальяри 2:1 Кальяри - Интер Милан 0:2 Торино - Кальяри 0:0 Кальяри - Палермо 2:1 Брест - Кальяри 1:1

Результаты матчей

Верона
Кальяри

Точный счет

1:3
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
4
1 раз 13%

Точный счет

1:0
4 раза 44%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
2:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
3
1 раз 11%
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%

Точный счет

1:0
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
2:1
5 раз 31%
0:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 44%
1
6 раз 38%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
0
6 раз 38%
1
6 раз 38%
2
3 раза 19%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Верона
Кальяри

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
6
2
2
5
1.5
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
0.5
Больше Меньше
4
4
1
8
1.5
1
7
1
8
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
7
0.5
Больше Меньше
10
6
3
13
1.5
4
12
1
15
2.5
1
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 1:0 Заявка 17 14 2 1 40 - 7 44
2.
Ювентус
 Заявка 17 12 4 1 26 - 11 40
3.
Милан
 Заявка 17 10 3 4 31 - 20 33
4.
Болонья
 Заявка 17 8 7 2 21 - 12 31
5.
Фиорентина
 Заявка 17 9 3 5 26 - 18 30
6.
Наполи
 Заявка 16 8 3 5 28 - 19 27
7.
Аталанта
 Заявка 17 8 2 7 28 - 20 26
8.
Рома
 Заявка 16 7 4 5 28 - 19 25
9.
Лацио
 Заявка 17 7 3 7 18 - 18 24
10.
Торино
 Заявка 17 6 6 5 15 - 17 24
11.
Монца
 Заявка 17 5 6 6 16 - 18 21
12.
Лечче
 0:1 Заявка 17 4 8 5 19 - 22 20
13.
Дженоа
 Заявка 17 5 4 8 18 - 22 19
14.
Фрозиноне
 Заявка 17 5 4 8 22 - 28 19
15.
Сассуоло
 Заявка 17 4 4 9 25 - 32 16
16.
Верона
 1:0 Заявка 17 3 5 9 14 - 23 14
17.
Удинезе
 Заявка 17 1 11 5 15 - 28 14
18.
Кальяри
 0:1 Заявка 17 3 4 10 16 - 30 13
19.
Эмполи
 Заявка 17 3 3 11 10 - 30 12
20.
Салернитана
 Заявка 17 1 6 10 14 - 36 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 1:0 Заявка 9 7 1 1 22 - 5 22
2.
Болонья
 Заявка 9 7 1 1 13 - 4 22
3.
Ювентус
 Заявка 8 6 2 0 12 - 4 20
4.
Милан
 Заявка 8 6 0 2 14 - 4 18
5.
Рома
 Заявка 8 5 2 1 19 - 7 17
6.
Фрозиноне
 Заявка 9 5 2 2 15 - 12 17
7.
Аталанта
 Заявка 8 5 1 2 16 - 7 16
8.
Фиорентина
 Заявка 8 5 1 2 14 - 8 16
9.
Торино
 Заявка 9 4 4 1 9 - 6 16
10.
Лечче
 0:1 Заявка 9 4 3 2 11 - 11 15
11.
Лацио
 Заявка 8 4 2 2 8 - 6 14
12.
Монца
 Заявка 9 3 4 2 10 - 6 13
13.
Дженоа
 Заявка 8 3 3 2 11 - 10 12
14.
Кальяри
 0:1 Заявка 8 3 2 3 11 - 15 11
15.
Наполи
 Заявка 8 3 1 4 12 - 13 10
16.
Верона
 1:0 Заявка 8 2 3 3 8 - 11 9
17.
Сассуоло
 Заявка 9 2 2 5 12 - 15 8
18.
Салернитана
 Заявка 9 1 4 4 9 - 18 7
19.
Удинезе
 Заявка 8 0 6 2 9 - 14 6
20.
Эмполи
 Заявка 9 1 2 6 5 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 1:0 Заявка 8 7 1 0 18 - 2 22
2.
Ювентус
 Заявка 9 6 2 1 14 - 7 20
3.
Наполи
 Заявка 8 5 2 1 16 - 6 17
4.
Милан
 Заявка 9 4 3 2 17 - 16 15
5.
Фиорентина
 Заявка 9 4 2 3 12 - 10 14
6.
Аталанта
 Заявка 9 3 1 5 12 - 13 10
7.
Лацио
 Заявка 9 3 1 5 10 - 12 10
8.
Болонья
 Заявка 8 1 6 1 8 - 8 9
9.
Рома
 Заявка 8 2 2 4 9 - 12 8
10.
Сассуоло
 Заявка 8 2 2 4 13 - 17 8
11.
Торино
 Заявка 8 2 2 4 6 - 11 8
12.
Монца
 Заявка 8 2 2 4 6 - 12 8
13.
Удинезе
 Заявка 9 1 5 3 6 - 14 8
14.
Эмполи
 Заявка 8 2 1 5 5 - 16 7
15.
Дженоа
 Заявка 9 2 1 6 7 - 12 7
16.
Лечче
 0:1 Заявка 8 0 5 3 8 - 11 5
17.
Верона
 1:0 Заявка 9 1 2 6 6 - 12 5
18.
Фрозиноне
 Заявка 8 0 2 6 7 - 16 2
19.
Салернитана
 Заявка 8 0 2 6 5 - 18 2
20.
Кальяри
 0:1 Заявка 9 0 2 7 5 - 15 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 15 (2)
Сассуоло Берарди Доменико 9 (3)
Милан Жиру Оливье 8 (5)
Интер Милан Тюрам Маркус 7 (6)
Интер Милан Чалханоглу Хакан 7 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Салернитана Дьомбер Норберт 8
Верона Дуда Ондрей 1 6
Аталанта Де Рон Мартен 7
Рома Паредес Леандро 7
Лечче Рамадани Юльбер 7
Весь список
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    Прогнозы 119
    Верона 58% (69)
    X 38.7% (46)
    Кальяри 3.4% (4)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Верона
    Ничья
    Кальяри
    3.30
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    7.75
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    3.35
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Верона 1:0 Кальяри

    Исход игры
    Верона
    58% (69)
    Ничья
    38.7% (46)
    Кальяри
    3.4% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    30.7% (35)
    Меньше
    69.3% (79)
    Обе команды забьют
    Да
    66.67% (76)
    Нет
    33.33% (38)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    34.5% (41)
    1:0 Верона
    26.1% (31)
    2:1 Верона
    25.2% (30)
    0:0 Ничья
    2.5% (3)
    2:0 Верона
    1.7% (2)
    0:1 Кальяри
    1.7% (2)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
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