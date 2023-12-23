Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Г О О О О Л - Джурич Милан II забивает с правой ноги!

90' Дуда Ондрей выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

89' Верона совершает вбрасывание на половине поля противника

89' Хорошую попытку сделал Мбула Хорди . Удар в створ, но вратарь начеку

89' Верона идет вперед с потенциально опасной атакой.

89' Удар от ворот произведет Кальяри

89' Матч возобновлен

88' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

88' Дуда Ондрей из команды Верона наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

87' Джурич Милан II нанес удар головой, но Симоне Скуффет спокойно отбил мяч.

87' Дойг Джош из команды Верона своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

84' Скуффет Симоне взял и забрал мяч на выходе

84' Кальяри совершает вбрасывание на половине поля противника

83' Удар от ворот произведет Кальяри

82' Кальяри совершает вбрасывание на половине поля противника

80' Кальяри совершает вбрасывание на половине поля противника

80' Скуффет Симоне взял и забрал мяч на выходе

79' Кальяри совершает вбрасывание на своей половине поля

78' Дуда Ондрей навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

76' Удар от ворот произведет Кальяри

75' Тчатчуа Джексон из команды Верона своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

74' Тчатчуа Джексон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Удар от ворот произведет Кальяри

73' Тчатчуа Джексон из команды Верона своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

72' Матч возобновлен

71' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

71' Лувумбо Зито навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

70' Доссена Альберто выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

70' Нгонж Сириль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Нгонж Сириль - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

69' Верона идет вперед с потенциально опасной атакой.

69' Нандес Найтан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

67' Игрок из команды Кальяри делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

67' Удар от ворот произведет Кальяри

66' Нгонж Сириль из команды Верона своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

66' Верона идет вперед с потенциально опасной атакой.

65' Верона совершает вбрасывание на своей половине поля

65' Удар от ворот произведет Верона

64' Нандес Найтан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

63' Удар от ворот произведет Кальяри

63' Дуда Ондрей из команды Верона наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

63' Верона совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Дуда Ондрей навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

62' Удар от ворот произведет Кальяри

62' Дуда Ондрей решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

59' Верона совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Верона идет вперед с потенциально опасной атакой.

57' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

57' Матч возобновлен

57' Суслов Томаш получает желтую карточку за неспортивное поведение

57' Виола Николас получает желтую карточку за неспортивное поведение

56' Кальяри совершает вбрасывание на своей половине поля

56' Виола Николас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Онгла Мартин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Доссена Альберто выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Г О О О О Л - Нгонж Сириль забивает с левой ноги!

52' Дойг Джош выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Удар от ворот произведет Кальяри

51' Монтипо Лоренцо взял и забрал мяч на выходе

49' Кальяри совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Удар от ворот произведет Верона

48' Кальяри совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Тчатчуа Джексон из команды Верона своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

47' Виола Николас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.