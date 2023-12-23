Тур: 17. Стадион: Марк-Антонио Бентегоди. Главный судья: Орсато Даниэле
0'
12' Желтая карточкаМакумбу Антуан
45' Желтая карточкаДуда Ондрей
52' Вторая желтая карточкаМакумбу Антуан
1:0
53' ГолНгонж Сириль
57' Желтая карточкаВиола Николас
57' Желтая карточкаСуслов Томаш
69' Желтая карточкаНгонж Сириль
2:0
90' ГолДжурич Милан
90' Желтая карточкаСулемана Ибрахим
90'+8
Ход матча
12'
45'
52'
53'
1:0
57'
57'
69'
90'
2:0
90'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
6 Удары по воротам 7
-
6 Удары в створ 1
-
11 Угловые 7
-
1 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 19
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 1
-
4 Замены 5
-
469 Количество передач 329
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
33
Дуда
Ондрей
18
Онгла
Мартин
26
Нгонж
Сириль
31
Суслов
Томаш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Дуда ОндрейПолузащитник
-
18 Онгла МартинПолузащитник
-
26 Нгонж СирильПолузащитник
-
31 Суслов ТомашПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Хуан КабальЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Джурич МиланНападающий
- Нападающий
-
77 Мбула ХордиНападающий
- Нападающий
-
17 Каллон ЯяНападающий
-
Главный тренер: Барони Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Прати МаттеоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Оберт АдамЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Янкто ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
77 Лувумбо ЗитоНападающий
-
Главный тренер: Раньери Клаудио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Верона
Кальяри
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 3 победы
13 матчей
53.8%
23.1%
23.1%
7 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
23.1%
53.8%
23.1%
3 победы 7 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
9
Голов в среднем за матч
1.17
1.29
Среднее время на гол
77
70
Всего голов
8
3
Голов в среднем за матч
1.14
0.5
Среднее время на гол
78
180
Всего голов
15
12
Голов в среднем за матч
1.15
0.92
Тотал матчей
2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
Среднее время на гол
78
97
Бомбардиры внутри турнира
Верона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нгонж Сириль
|5
|0.29
|Джурич Милан II
|4 (1)
|0.24
|Анри Тома
|2
|0.12
|Дуда Ондрей
|1
|0.06
|Лазович Дарко
|1
|0.06
|Бонаццоли Федерико
|1
|0.06
|Фолоруншо Майкл
|1
|0.06
|Суслов Томаш
|0
|0
|Тчатчуа Джексон
|0
|0
|Фараони Марко
|0
|0
|Мбула Хорди
|0
|0
|Терраччано Филиппо
|0
|0
Кальяри
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Паволетти Леонардо
|4
|0.24
|Лувумбо Зито
|3
|0.18
|Виола Николас
|2
|0.12
|Доссена Альберто
|2
|0.12
|Ористанио Гаэтано
|1
|0.06
|Нандес Найтан
|1 (1)
|0.06
|Лападула Джанлука
|1
|0.06
|Дзаппа Габриэле
|1
|0.06
|Макумбу Антуан
|1
|0.06
|Янкто Якуб
|0
|0
|Шомуродов Элдор
|0
|0
|Петанья Андреа
|0
|0
|Ветеска Матеуш
|0
|0
Карточки
Верона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дуда Ондрей
|6
|1
|Фараони Марко
|5
|0
|Маньяни Джанджакомо
|4
|0
|Давидович Павел
|3
|0
|Нгонж Сириль
|3
|0
|Суслов Томаш
|3
|0
|Коппола Диего
|3
|0
|Марко Барони
|3
|0
|Хиен Исак
|1
|1
|Бонаццоли Федерико
|2
|0
|Фолоруншо Майкл
|2
|0
|Амионе Бруно
|2
|0
|Джурич Милан II
|2
|0
|Анри Тома
|1
|0
|Сердар Суат
|1
|0
|Дойг Джош
|1
|0
|Терраччано Филиппо
|1
|0
Кальяри
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Макумбу Антуан
|3
|2
|Ветеска Матеуш
|2
|1
|Паволетти Леонардо
|3
|0
|Гольданига Эдоардо
|3
|0
|Лувумбо Зито
|3
|0
|Прати Маттео
|3
|0
|Сулемана Ибрахим
|3
|0
|Виола Николас
|2
|0
|Дейола Алессандро
|2
|0
|Дзаппа Габриэле
|2
|0
|Петанья Андреа
|1
|0
|Скуффет Симоне
|1
|0
|Ауджелло Томмазо
|1
|0
|Нандес Найтан
|1
|0
|Хацидиакос Пантелис
|1
|0
|Ористанио Гаэтано
|1
|0
|Клаудио Раньери
|1
|0
|Оберт Адам
|1
|0
Результаты матчей
Верона
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Кальяри
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
5
6
Верона
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Кальяри
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (3)
67% (6)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
9
9
Упущенные победы
4
9
Верона
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
Кальяри
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
29% (5)
53% (9)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
10
9
Упущенные победы
9
15
Голы по времени матча
Забито
9
6
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
11 Не забивали 12
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
2
33%
61-75
3
33%
2
33%
76-90
Пропущено
11
15
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
1
9%
2
13%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
2
18%
1
7%
31-45
2
18%
3
20%
46-60
2
18%
3
20%
61-75
1
9%
6
40%
76-90
Забито
6
11
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 3
13 Не забивали 11
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
9%
46-60
2
33%
2
18%
61-75
2
33%
6
55%
76-90
Пропущено
12
15
6 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
2
17%
1
7%
1-15
2
17%
5
33%
16-30
2
17%
3
20%
31-45
0
0%
5
33%
46-60
4
33%
1
7%
61-75
2
17%
0
0%
76-90
Забито
15
17
4 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 5
7 Не забивали 6
1
7%
1
6%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
3
20%
1
6%
46-60
3
20%
4
24%
61-75
5
33%
8
47%
76-90
Пропущено
23
30
12 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 18
12 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 15
3
13%
3
10%
1-15
5
22%
5
17%
16-30
4
17%
4
13%
31-45
2
9%
8
27%
46-60
6
26%
4
13%
61-75
3
13%
6
20%
76-90
Результаты последних матчей
Верона
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Фиорентина - Верона 1:0 Верона - Лацио 1:1 Удинезе - Верона 3:3 Верона - Лечче 2:2
Дженоа - Верона 1:0 Верона - Монца 1:3 Болонья - Верона 2:0 Ювентус - Верона 1:0 Верона - Наполи 1:3 Фрозиноне - Верона 2:1 Торино - Верона 0:0 Верона - Аталанта 0:1 Милан - Верона 1:0 Верона - Болонья 0:0 Сассуоло - Верона 3:1 Верона - Рома 2:1 Эмполи - Верона 0:1 Верона - Асколи 3:1 Хайденхайм - Верона 3:2 Бастия - Верона 3:1
Кальяри
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Наполи - Кальяри 2:1 Кальяри - Сассуоло 2:1 Лацио - Кальяри 1:0 Кальяри - Монца 1:1
Нуорезе - Кальяри 0:9 Ювентус - Кальяри 2:1 Кальяри - Дженоа 2:1 Удинезе - Кальяри 1:2 Кальяри - Фрозиноне 4:3 Салернитана - Кальяри 2:2 Кальяри - Рома 1:4 Фиорентина - Кальяри 3:0 Кальяри - Милан 1:3 Аталанта - Кальяри 2:0 Кальяри - Удинезе 0:0 Болонья - Кальяри 2:1 Кальяри - Интер Милан 0:2 Торино - Кальяри 0:0 Кальяри - Палермо 2:1 Брест - Кальяри 1:1
Результаты матчей
Верона
Кальяри
Точный счет
1:3
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
4
1 раз 13%
Точный счет
1:0
4 раза 44%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
2:1
3 раза 33%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
Точное количество голов
0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
3
1 раз 11%
0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
Точный счет
1:0
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
2:1
5 раз 29%
2:0
2 раза 12%
0:0
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 41%
1
6 раз 35%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
0
7 раз 41%
1
6 раз 35%
2
3 раза 18%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Верона
Кальяри
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
62
35
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
45
Больше Меньше
45
18
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
107
Больше Меньше
107
413
413
116
116
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|14
|2
|1
|41 - 7
|44
|2.
|Заявка
|17
|12
|4
|1
|26 - 11
|40
|3.
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|31 - 20
|33
|4.
|Заявка
|17
|8
|7
|2
|21 - 12
|31
|5.
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|26 - 18
|30
|6.
|0:0 Заявка
|17
|8
|4
|5
|28 - 19
|28
|7.
|Заявка
|17
|8
|2
|7
|28 - 20
|26
|8.
|0:0 Заявка
|17
|7
|5
|5
|28 - 19
|26
|9.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|18 - 18
|24
|10.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|15 - 17
|24
|11.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|16 - 18
|21
|12.
|Заявка
|17
|4
|8
|5
|19 - 23
|20
|13.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|18 - 22
|19
|14.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|22 - 28
|19
|15.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|25 - 32
|16
|16.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|15 - 23
|14
|17.
|Заявка
|17
|1
|11
|5
|15 - 28
|14
|18.
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|16 - 31
|13
|19.
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|10 - 30
|12
|20.
|Заявка
|17
|1
|6
|10
|14 - 36
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|23 - 5
|22
|2.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|13 - 4
|22
|3.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|12 - 4
|20
|4.
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|14 - 4
|18
|5.
|0:0 Заявка
|9
|5
|3
|1
|19 - 7
|18
|6.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|15 - 12
|17
|7.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|16 - 7
|16
|8.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|14 - 8
|16
|9.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|9 - 6
|16
|10.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|11 - 11
|15
|11.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|8 - 6
|14
|12.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|10 - 6
|13
|13.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|11 - 10
|12
|14.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 15
|11
|15.
|0:0 Заявка
|8
|3
|1
|4
|12 - 13
|10
|16.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 11
|9
|17.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|12 - 15
|8
|18.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|9 - 18
|7
|19.
|Заявка
|8
|0
|6
|2
|9 - 14
|6
|20.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|5 - 14
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|18 - 2
|22
|2.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|14 - 7
|20
|3.
|0:0 Заявка
|9
|5
|3
|1
|16 - 6
|18
|4.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|17 - 16
|15
|5.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 10
|14
|6.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|12 - 13
|10
|7.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 12
|10
|8.
|Заявка
|8
|1
|6
|1
|8 - 8
|9
|9.
|0:0 Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 12
|8
|10.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|13 - 17
|8
|11.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 11
|8
|12.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 12
|8
|13.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|6 - 14
|8
|14.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 16
|7
|15.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|7 - 12
|7
|16.
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|8 - 12
|5
|17.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|6 - 12
|5
|18.
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|7 - 16
|2
|19.
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|5 - 18
|2
|20.
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|5 - 16
|2
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- — Вылет в Серию B
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|15 (2)
|Сассуоло
|Берарди Доменико
|9 (3)
|Милан
|Жиру Оливье
|8 (5)
|Интер Милан
|Тюрам Маркус
|7 (6)
|Интер Милан
|Чалханоглу Хакан
|7 (3)
|Рома
|Паредес Леандро
|8
|Салернитана
|Дьомбер Норберт
|8
|Верона
|Дуда Ондрей
|1 6
|Аталанта
|Де Рон Мартен
|7
|Лечче
|Рамадани Юльбер
|7
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Верона 2:0 Кальяри
Исход игры
Верона
58% (69)
Ничья
38.7% (46)
Кальяри
3.4% (4)
Тотал 2.5
Больше
30.7% (35)
Меньше
69.3% (79)
Обе команды забьют
Да
66.67% (76)
Нет
33.33% (38)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34.5% (41)
1:0 Верона
26.1% (31)
2:1 Верона
25.2% (30)
0:0 Ничья
2.5% (3)
2:0 Верона
1.7% (2)
0:1 Кальяри
1.7% (2)
2:2 Ничья
1.7% (2)
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