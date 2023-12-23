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  4. Серия A 2023-2024
Тур: 17. Стадион: . Главный судья: Мариани Маурицио
Фрозиноне
 
Позже
Ювентус
Прогнозы 119
Фрозиноне 0% (0)
X 4.2% (5)
Ювентус 95.8% (114)
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
80
Турати
Стефано
30
Монтеризи
Иларио
6
Романьоли
Симоне
47
Лусуарди
Матеус
20
Лирола
Поль
16
Гарритано
Лука
45
Барренечеа
Энцо
14
Джелли
Франческо
18
Соуле
Матиас
4
Брешианини
Марко
9
Жорже
Кайо
1
Щесны
Войцех
6
Данило
Луис
3
Бремер
Глейсон
12
Алекс
Сандро
27
Камбьясо
Андреа
16
Маккенни
Уэстон
5
Локателли
Мануэль
25
Рабио
Адриен
11
Костич
Филип
14
Милик
Аркадиуш
15
Йылдыз
Кенан
Фрозиноне
3-4-2-1
Ювентус
3-5-2

История личных встреч

Фрозиноне
Ювентус

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

История матчей

СA
3:0
СA
0:2
СA
0:2
СA
1:1

Голы

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

1
1.25

Тотал матчей

2.5
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

90
72

Бомбардиры внутри турнира

Фрозиноне
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соуле Матиас 6 (1) 0.38
Брешианини Марко 2 0.13
Маццители Лука 2 0.13
Монтеризи Иларио 2 0.13
Харрауи Абдау 2 (1) 0.13
Рейньер Жезус 1 0.06
Романьоли Симоне 1 0.06
Лирола Поль 1 0.06
Ибрагимович Арийон 1 0.06
Хеддира Валид 1 (1) 0.06
Чуни Марвин 1 0.06
Жорже Кайо 1 (1) 0.06
Марчицца Риккардо 0 0
Ойоно Энтони 0 0
Ювентус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Влахович Душан 5 (1) 0.31
Кьеза Федерико 5 (1) 0.31
Гатти Федерико 3 0.19
Рабио Адриен 2 0.13
Милик Аркадиуш 2 0.13
Камбьясо Андреа 1 0.06
Локателли Мануэль 1 0.06
Данило Луис 1 0.06
Ругани Даниэле 1 0.06
Бремер Глейсон 1 0.06
Миретти Фабио 1 0.06
Костич Филип 0 0
Маккенни Уэстон 0 0
Веа Тимоти 0 0
Фаджоли Николо 0 0
Николусси Кавилья Ханс 0 0
Айлинг Самуэль 0 0

Карточки

Фрозиноне
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Барренечеа Энцо 6 0
Околи Меме 5 0
Маццители Лука 3 1
Ойоно Энтони 4 0
Романьоли Симоне 3 0
Джелли Франческо 2 0
Казо Джузеппе 2 0
Рейньер Жезус 2 0
Соуле Матиас 2 0
Бурабия Мехди 1 0
Гарритано Лука 1 0
Марчицца Риккардо 1 0
Баэс Хайме 1 0
Лирола Поль 1 0
Брешианини Марко 1 0
Жорже Кайо 1 0
Ибрагимович Арийон 1 0
Ювентус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рабио Адриен 5 0
Данило Луис 4 0
Локателли Мануэль 4 0
Камбьясо Андреа 4 0
Гатти Федерико 4 0
Маккенни Уэстон 3 0
Бремер Глейсон 3 0
Костич Филип 2 0
Милик Аркадиуш 2 0
Влахович Душан 2 0
Кин Мойзе 2 0
Миретти Фабио 2 0
Массимилиано Аллегри 2 0
Алекс Сандро 1 0
Ругани Даниэле 1 0
Кьеза Федерико 1 0
Веа Тимоти 1 0
Йылдыз Кенан 1 0

Результаты матчей

Фрозиноне
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Ювентус
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (2)
75% (6)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

6
1

Упущенные победы

2
3
Фрозиноне
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
Ювентус
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

15
0

Упущенные победы

1
12
Фрозиноне
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (10)
19% (3)
19% (3)
Ювентус
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
38% (6)
50% (8)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

21
1

Упущенные победы

3
15

Голы по времени матча

Забито

14
12
6 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 6
9 Не забивали 9
2
14%
3
25%
1-15
1
7%
3
25%
16-30
3
21%
1
8%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
4
29%
1
8%
61-75
3
21%
4
33%
76-90

Пропущено

10
6
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 3
1
10%
1
17%
1-15
3
30%
1
17%
16-30
2
20%
1
17%
31-45
1
10%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
30%
2
33%
76-90

Забито

7
12
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 7
11 Не забивали 8
1
14%
1
8%
1-15
1
14%
2
17%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
4
33%
46-60
1
14%
3
25%
61-75
1
14%
2
17%
76-90

Пропущено

16
4
6 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 4
1
6%
0
0%
1-15
3
19%
1
25%
16-30
2
13%
1
25%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
2
13%
2
50%
61-75
5
31%
0
0%
76-90

Забито

21
24
10 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 13
4 Не забивали 1
3
14%
4
17%
1-15
2
10%
5
21%
16-30
5
24%
1
4%
31-45
2
10%
4
17%
46-60
5
24%
4
17%
61-75
4
19%
6
25%
76-90

Пропущено

26
10
12 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 2
14 Не пропускали 7
2
8%
1
10%
1-15
6
23%
2
20%
16-30
4
15%
2
20%
31-45
4
15%
1
10%
46-60
2
8%
2
20%
61-75
8
31%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Фрозиноне
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Наполи - Фрозиноне 0:4 Лечче - Фрозиноне 2:1 Фрозиноне - Торино 0:0 Милан - Фрозиноне 3:1
Фрозиноне - Дженоа 2:1 Интер Милан - Фрозиноне 2:0 Фрозиноне - Эмполи 2:1 Торино - Фрозиноне 1:2 Кальяри - Фрозиноне 4:3 Болонья - Фрозиноне 2:1 Фрозиноне - Верона 2:1 Рома - Фрозиноне 2:0 Фрозиноне - Фиорентина 1:1 Салернитана - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Сассуоло 4:2 Удинезе - Фрозиноне 0:0 Фрозиноне - Аталанта 2:1 Фрозиноне - Наполи 1:3 Фрозиноне - Пиза 1:0 Фрозиноне - Козенца 3:3
Ювентус
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Дженоа - Ювентус 1:1 Ювентус - Наполи 1:0 Монца - Ювентус 1:2 Ювентус - Интер Милан 1:1
Ювентус - Кальяри 2:1 Фиорентина - Ювентус 0:1 Ювентус - Верона 1:0 Милан - Ювентус 0:1 Ювентус - Торино 2:0 Аталанта - Ювентус 0:0 Ювентус - Лечче 1:0 Сассуоло - Ювентус 4:2 Ювентус - Лацио 3:1 Эмполи - Ювентус 0:2 Ювентус - Болонья 1:1 Удинезе - Ювентус 0:3 Ювентус - Аталанта 0:0 Ювентус - Реал Мадрид 3:1 Ювентус - Милан 2:2 Удинезе - Ювентус 0:1

Результаты матчей

Фрозиноне
Ювентус

Точный счет

2:1
4 раза 50%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
1:0
3 раза 38%
1:1
2 раза 25%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

2
4 раза 50%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
5 раз 63%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%

Точный счет

2:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
0:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
3
1 раз 13%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

2:1
6 раз 38%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
1:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
8 раз 50%
2
5 раз 31%
3
2 раза 13%
0
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Фрозиноне
Ювентус

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
5
3
1.5
3
5
1
7
2.5
1
7
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
7
1
1
7
1.5
4
4
1
7
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
15
1
6
10
1.5
7
9
2
14
2.5
2
14
1
15
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 16 13 2 1 39 - 7 41
2.
Ювентус
 Заявка 16 11 4 1 24 - 10 37
3.
Милан
 Заявка 17 10 3 4 31 - 20 33
4.
Фиорентина
 Заявка 17 9 3 5 26 - 18 30
5.
Болонья
 Заявка 16 7 7 2 20 - 12 28
6.
Наполи
 Заявка 16 8 3 5 28 - 19 27
7.
Аталанта
 Заявка 16 8 2 6 28 - 19 26
8.
Рома
 Заявка 16 7 4 5 28 - 19 25
9.
Лацио
 Заявка 17 7 3 7 18 - 18 24
10.
Торино
 Заявка 16 6 5 5 14 - 16 23
11.
Монца
 Заявка 17 5 6 6 16 - 18 21
12.
Лечче
 Заявка 16 4 8 4 19 - 21 20
13.
Фрозиноне
 Заявка 16 5 4 7 21 - 26 19
14.
Дженоа
 Заявка 17 5 4 8 18 - 22 19
15.
Сассуоло
 Заявка 17 4 4 9 25 - 32 16
16.
Кальяри
 Заявка 16 3 4 9 16 - 29 13
17.
Удинезе
 Заявка 16 1 10 5 14 - 27 13
18.
Эмполи
 Заявка 17 3 3 11 10 - 30 12
19.
Верона
 Заявка 16 2 5 9 13 - 23 11
20.
Салернитана
 Заявка 17 1 6 10 14 - 36 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 8 6 2 0 12 - 4 20
2.
Интер Милан
 Заявка 8 6 1 1 21 - 5 19
3.
Болонья
 Заявка 8 6 1 1 12 - 4 19
4.
Милан
 Заявка 8 6 0 2 14 - 4 18
5.
Рома
 Заявка 8 5 2 1 19 - 7 17
6.
Фрозиноне
 Заявка 8 5 2 1 14 - 10 17
7.
Аталанта
 Заявка 8 5 1 2 16 - 7 16
8.
Фиорентина
 Заявка 8 5 1 2 14 - 8 16
9.
Торино
 Заявка 8 4 3 1 8 - 5 15
10.
Лечче
 Заявка 9 4 3 2 11 - 11 15
11.
Лацио
 Заявка 8 4 2 2 8 - 6 14
12.
Монца
 Заявка 9 3 4 2 10 - 6 13
13.
Дженоа
 Заявка 8 3 3 2 11 - 10 12
14.
Кальяри
 Заявка 8 3 2 3 11 - 15 11
15.
Наполи
 Заявка 8 3 1 4 12 - 13 10
16.
Сассуоло
 Заявка 9 2 2 5 12 - 15 8
17.
Салернитана
 Заявка 9 1 4 4 9 - 18 7
18.
Верона
 Заявка 7 1 3 3 7 - 11 6
19.
Удинезе
 Заявка 8 0 6 2 9 - 14 6
20.
Эмполи
 Заявка 9 1 2 6 5 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 8 7 1 0 18 - 2 22
2.
Наполи
 Заявка 8 5 2 1 16 - 6 17
3.
Ювентус
 Заявка 8 5 2 1 12 - 6 17
4.
Милан
 Заявка 9 4 3 2 17 - 16 15
5.
Фиорентина
 Заявка 9 4 2 3 12 - 10 14
6.
Аталанта
 Заявка 8 3 1 4 12 - 12 10
7.
Лацио
 Заявка 9 3 1 5 10 - 12 10
8.
Болонья
 Заявка 8 1 6 1 8 - 8 9
9.
Рома
 Заявка 8 2 2 4 9 - 12 8
10.
Сассуоло
 Заявка 8 2 2 4 13 - 17 8
11.
Торино
 Заявка 8 2 2 4 6 - 11 8
12.
Монца
 Заявка 8 2 2 4 6 - 12 8
13.
Эмполи
 Заявка 8 2 1 5 5 - 16 7
14.
Удинезе
 Заявка 8 1 4 3 5 - 13 7
15.
Дженоа
 Заявка 9 2 1 6 7 - 12 7
16.
Лечче
 Заявка 7 0 5 2 8 - 10 5
17.
Верона
 Заявка 9 1 2 6 6 - 12 5
18.
Фрозиноне
 Заявка 8 0 2 6 7 - 16 2
19.
Кальяри
 Заявка 8 0 2 6 5 - 14 2
20.
Салернитана
 Заявка 8 0 2 6 5 - 18 2
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Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 15 (2)
Сассуоло Берарди Доменико 9 (3)
Милан Жиру Оливье 8 (5)
Интер Милан Тюрам Маркус 7 (6)
Болонья Зиркзее Джошуа 7 (2)
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Топ нарушителей
Салернитана Дьомбер Норберт 8
Рома Паредес Леандро 7
Лечче Рамадани Юльбер 7
Эмполи Мале Юссеф 7
Фиорентина Раньери Лука 7
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  • Текстовая онлайн трансляция матча Фрозиноне - Ювентус от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 декабря 2023, осталось 24 минуты.

    Главный судья: Мариани Маурицио

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 35.2% пользователей.
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    • Прогнозы 119
    Фрозиноне 0% (0)
    X 4.2% (5)
    Ювентус 95.8% (114)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Фрозиноне
    Ничья
    Ювентус
    6.10
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    3.65
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    3.60
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Фрозиноне - Ювентус

    Исход игры
    Фрозиноне
    0% (0)
    Ничья
    4.8% (6)
    Ювентус
    95.2% (119)
    Тотал 2.5
    Больше
    49.53% (53)
    Меньше
    50.47% (54)
    Обе команды забьют
    Да
    49.53% (53)
    Нет
    50.47% (54)
    Популярный счёт
    1:2 Ювентус
    35.2% (44)
    0:2 Ювентус
    27.2% (34)
    0:1 Ювентус
    13.6% (17)
    1:3 Ювентус
    4.8% (6)
    0:3 Ювентус
    2.4% (3)
    1:1 Ничья
    2.4% (3)
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