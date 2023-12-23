Тур: 17. Стадион: Бенито Стирпе. Главный судья: Мариани Маурицио
Прогноз на матч от Liveresult
20
Лирола
Поль
18
Соуле
Матиас
12
Алекс
Сандро
25
Рабио
Адриен
11
Костич
Филип
15
Йылдыз
Кенан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Лирола ПольЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Соуле МатиасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Чуни МарвинНападающий
-
26 Бидуи СофьянНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ди Франческо Эусебио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
12 Алекс СандроЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Рабио АдриенПолузащитник
-
11 Костич ФилипПолузащитник
- Нападающий
-
15 Йылдыз КенанНападающий
- Запасные игроки
-
36 Перин МаттиаВратарь
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Веа ТимотиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Аллегри Массимилиано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Фрозиноне
Ювентус
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
1
1.25
Тотал матчей
2.5
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
90
72
Бомбардиры внутри турнира
Фрозиноне
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соуле Матиас
|6 (1)
|0.38
|Брешианини Марко
|2
|0.13
|Маццители Лука
|2
|0.13
|Монтеризи Иларио
|2
|0.13
|Харрауи Абдау
|2 (1)
|0.13
|Рейньер Жезус
|1
|0.06
|Романьоли Симоне
|1
|0.06
|Лирола Поль
|1
|0.06
|Ибрагимович Арийон
|1
|0.06
|Хеддира Валид
|1 (1)
|0.06
|Чуни Марвин
|1
|0.06
|Жорже Кайо
|1 (1)
|0.06
|Марчицца Риккардо
|0
|0
|Ойоно Энтони
|0
|0
Ювентус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Влахович Душан
|5 (1)
|0.31
|Кьеза Федерико
|5 (1)
|0.31
|Гатти Федерико
|3
|0.19
|Рабио Адриен
|2
|0.13
|Милик Аркадиуш
|2
|0.13
|Камбьясо Андреа
|1
|0.06
|Локателли Мануэль
|1
|0.06
|Данило Луис
|1
|0.06
|Ругани Даниэле
|1
|0.06
|Бремер Глейсон
|1
|0.06
|Миретти Фабио
|1
|0.06
|Костич Филип
|0
|0
|Маккенни Уэстон
|0
|0
|Веа Тимоти
|0
|0
|Фаджоли Николо
|0
|0
|Николусси Кавилья Ханс
|0
|0
|Айлинг Самуэль
|0
|0
Карточки
Фрозиноне
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Барренечеа Энцо
|6
|0
|Околи Меме
|5
|0
|Маццители Лука
|3
|1
|Ойоно Энтони
|4
|0
|Романьоли Симоне
|3
|0
|Джелли Франческо
|2
|0
|Казо Джузеппе
|2
|0
|Рейньер Жезус
|2
|0
|Соуле Матиас
|2
|0
|Бурабия Мехди
|1
|0
|Гарритано Лука
|1
|0
|Марчицца Риккардо
|1
|0
|Баэс Хайме
|1
|0
|Лирола Поль
|1
|0
|Брешианини Марко
|1
|0
|Жорже Кайо
|1
|0
|Ибрагимович Арийон
|1
|0
Ювентус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рабио Адриен
|5
|0
|Данило Луис
|4
|0
|Локателли Мануэль
|4
|0
|Камбьясо Андреа
|4
|0
|Гатти Федерико
|4
|0
|Маккенни Уэстон
|3
|0
|Бремер Глейсон
|3
|0
|Костич Филип
|2
|0
|Милик Аркадиуш
|2
|0
|Влахович Душан
|2
|0
|Кин Мойзе
|2
|0
|Миретти Фабио
|2
|0
|Массимилиано Аллегри
|2
|0
|Алекс Сандро
|1
|0
|Ругани Даниэле
|1
|0
|Кьеза Федерико
|1
|0
|Веа Тимоти
|1
|0
|Йылдыз Кенан
|1
|0
Результаты матчей
Фрозиноне
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Ювентус
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (2)
75% (6)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
6
1
Упущенные победы
2
3
Фрозиноне
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
Ювентус
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
15
0
Упущенные победы
1
12
Фрозиноне
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (10)
19% (3)
19% (3)
Ювентус
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
38% (6)
50% (8)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
21
1
Упущенные победы
3
15
Голы по времени матча
Забито
14
12
6 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 6
9 Не забивали 9
2
14%
3
25%
1-15
1
7%
3
25%
16-30
3
21%
1
8%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
4
29%
1
8%
61-75
3
21%
4
33%
76-90
Пропущено
10
6
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 3
1
10%
1
17%
1-15
3
30%
1
17%
16-30
2
20%
1
17%
31-45
1
10%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
30%
2
33%
76-90
Забито
7
12
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 7
11 Не забивали 8
1
14%
1
8%
1-15
1
14%
2
17%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
4
33%
46-60
1
14%
3
25%
61-75
1
14%
2
17%
76-90
Пропущено
16
4
6 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 4
1
6%
0
0%
1-15
3
19%
1
25%
16-30
2
13%
1
25%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
2
13%
2
50%
61-75
5
31%
0
0%
76-90
Забито
21
24
10 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 13
4 Не забивали 1
3
14%
4
17%
1-15
2
10%
5
21%
16-30
5
24%
1
4%
31-45
2
10%
4
17%
46-60
5
24%
4
17%
61-75
4
19%
6
25%
76-90
Пропущено
26
10
12 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 2
14 Не пропускали 7
2
8%
1
10%
1-15
6
23%
2
20%
16-30
4
15%
2
20%
31-45
4
15%
1
10%
46-60
2
8%
2
20%
61-75
8
31%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
Фрозиноне
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Наполи - Фрозиноне 0:4 Лечче - Фрозиноне 2:1 Фрозиноне - Торино 0:0 Милан - Фрозиноне 3:1
Фрозиноне - Дженоа 2:1 Интер Милан - Фрозиноне 2:0 Фрозиноне - Эмполи 2:1 Торино - Фрозиноне 1:2 Кальяри - Фрозиноне 4:3 Болонья - Фрозиноне 2:1 Фрозиноне - Верона 2:1 Рома - Фрозиноне 2:0 Фрозиноне - Фиорентина 1:1 Салернитана - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Сассуоло 4:2 Удинезе - Фрозиноне 0:0 Фрозиноне - Аталанта 2:1 Фрозиноне - Наполи 1:3 Фрозиноне - Пиза 1:0 Фрозиноне - Козенца 3:3
Ювентус
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Дженоа - Ювентус 1:1 Ювентус - Наполи 1:0 Монца - Ювентус 1:2 Ювентус - Интер Милан 1:1
Ювентус - Кальяри 2:1 Фиорентина - Ювентус 0:1 Ювентус - Верона 1:0 Милан - Ювентус 0:1 Ювентус - Торино 2:0 Аталанта - Ювентус 0:0 Ювентус - Лечче 1:0 Сассуоло - Ювентус 4:2 Ювентус - Лацио 3:1 Эмполи - Ювентус 0:2 Ювентус - Болонья 1:1 Удинезе - Ювентус 0:3 Ювентус - Аталанта 0:0 Ювентус - Реал Мадрид 3:1 Ювентус - Милан 2:2 Удинезе - Ювентус 0:1
Результаты матчей
Фрозиноне
Ювентус
Точный счет
2:1
4 раза 50%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
1:0
3 раза 38%
1:1
2 раза 25%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
2
4 раза 50%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
5 раз 63%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
Точный счет
2:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
0:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
3
1 раз 13%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
2:1
6 раз 38%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
1:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
8 раз 50%
2
5 раз 31%
3
2 раза 13%
0
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Фрозиноне
Ювентус
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
53
35
17
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
71
17
44
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
151
610
79
214
214
115
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|13
|2
|1
|39 - 7
|41
|2.
|Заявка
|16
|11
|4
|1
|24 - 10
|37
|3.
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|31 - 20
|33
|4.
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|26 - 18
|30
|5.
|Заявка
|16
|7
|7
|2
|20 - 12
|28
|6.
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|28 - 19
|27
|7.
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|28 - 19
|26
|8.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|28 - 19
|25
|9.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|18 - 18
|24
|10.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|14 - 16
|23
|11.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|16 - 18
|21
|12.
|Заявка
|16
|4
|8
|4
|19 - 21
|20
|13.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|21 - 26
|19
|14.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|18 - 22
|19
|15.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|25 - 32
|16
|16.
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|16 - 29
|13
|17.
|Заявка
|16
|1
|10
|5
|14 - 27
|13
|18.
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|10 - 30
|12
|19.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|13 - 23
|11
|20.
|Заявка
|17
|1
|6
|10
|14 - 36
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|12 - 4
|20
|2.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|21 - 5
|19
|3.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|12 - 4
|19
|4.
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|14 - 4
|18
|5.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|19 - 7
|17
|6.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|14 - 10
|17
|7.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|16 - 7
|16
|8.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|14 - 8
|16
|9.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|8 - 5
|15
|10.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|11 - 11
|15
|11.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|8 - 6
|14
|12.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|10 - 6
|13
|13.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|11 - 10
|12
|14.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 15
|11
|15.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|12 - 13
|10
|16.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|12 - 15
|8
|17.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|9 - 18
|7
|18.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 11
|6
|19.
|Заявка
|8
|0
|6
|2
|9 - 14
|6
|20.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|5 - 14
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|18 - 2
|22
|2.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 6
|17
|3.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|12 - 6
|17
|4.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|17 - 16
|15
|5.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 10
|14
|6.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|12 - 12
|10
|7.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 12
|10
|8.
|Заявка
|8
|1
|6
|1
|8 - 8
|9
|9.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 12
|8
|10.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|13 - 17
|8
|11.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 11
|8
|12.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 12
|8
|13.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 16
|7
|14.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|5 - 13
|7
|15.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|7 - 12
|7
|16.
|Заявка
|7
|0
|5
|2
|8 - 10
|5
|17.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|6 - 12
|5
|18.
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|7 - 16
|2
|19.
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|5 - 14
|2
|20.
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|5 - 18
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
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- — Вылет в Серию B
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|Эмполи
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|Раньери Лука
|7
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Фрозиноне - Ювентус
Исход игры
Фрозиноне
0% (0)
Ничья
4.8% (6)
Ювентус
95.2% (119)
Тотал 2.5
Больше
49.53% (53)
Меньше
50.47% (54)
Обе команды забьют
Да
49.53% (53)
Нет
50.47% (54)
Популярный счёт
1:2 Ювентус
35.2% (44)
0:2 Ювентус
27.2% (34)
0:1 Ювентус
13.6% (17)
1:3 Ювентус
4.8% (6)
0:3 Ювентус
2.4% (3)
1:1 Ничья
2.4% (3)
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