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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 17. Стадион: . Главный судья: Рапуано Антонио
Болонья
0:0
Первый тайм: 11'
Аталанта
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 68 Владение мячом, % 32

Владение мячом

Прогнозы 119
Болонья 29.4% (35)
X 40.3% (48)
Аталанта 30.3% (36)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Болонья
Ничья
Аталанта
2.89
3.20
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3.20
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
28
Скорупски
Лукаш
3
Пош
Штефан
31
Бёкема
Сэм
33
Калафьори
Рикардо
26
Лукуми
Джон
19
Фергюсон
Льюис
8
Фройлер
Ремо
6
Моро
Никола
11
Ндой
Дан
9
Зиркзее
Джошуа
56
Салемакерс
Алексис
29
Карнесекки
Марко
42
Скальвини
Джорджио
19
Джимсити
Берат
23
Колашинац
Сеад
33
Хатебур
Ханс
22
Руджери
Маттео
13
Эдерсон
Хонорато
15
Де
Рон
Мартен
7
Копмейнерс
Тëн
11
Лукман
Адемола
17
Де
Кетеларе
Шарль
Болонья
4-3-3
Аталанта
3-4-1-2

История личных встреч

Болонья
Аталанта

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

87.5%
50%
7 побед 4 ничьи 0 побед

18 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 9 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 11 побед

26 матчей

23.1%
19.2%
57.7%
6 побед 5 ничьих 15 побед

Первый тайм

19.2%
46.2%
34.6%
5 побед 12 ничьих 9 побед

Второй тайм

26.9%
30.8%
42.3%
7 побед 8 ничьих 11 побед

История матчей

СA
0:2
СA
1:2
СA
0:1
СA
0:0
СA
5:0
СA
2:2
СA
1:0
СA
2:1
СA
4:1
СA
1:2
СA
0:1
СA
1:0
СA
3:2
СA
0:2
СA
2:0
СA
3:0
СA
0:2
СA
2:1
СA
1:1
СA
2:1
СA
2:0
СA
3:1
СA
1:1
СA
2:2
СA
0:1
СA
0:1

Голы

Всего голов

16
9

Голов в среднем за матч

1.23
0.69

Среднее время на гол

73
130

Всего голов

22
18

Голов в среднем за матч

1.69
1.38

Среднее время на гол

53
65

Всего голов

38
27

Голов в среднем за матч

1.46
1.04

Тотал матчей

2.5
25
Больше 96%
Меньше 4%
1
19
Больше 73%
Меньше 27%
7
12
Больше 46%
Меньше 54%
14
6
Больше 23%
Меньше 77%
20
3
Больше 12%
Меньше 88%
23

Среднее время на гол

61
86

Бомбардиры внутри турнира

Болонья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зиркзее Джошуа 7 (1) 0.44
Орсолини Риккардо 4 (1) 0.25
Фергюсон Льюис 3 0.19
Фаббьян Джованни 2 0.13
Де Сильвестри Лоренцо 1 0.06
Ликояннис Хараламбос 1 0.06
Моро Никола 1 0.06
Эбишер Мишель 0 0
Бёкема Сэм 0 0
Ндой Дан 0 0
Кристиансен Виктор 0 0
Эль-Аззузи Уссама 0 0
Аталанта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукман Адемола 6 0.38
Скамакка Джанлука 5 0.31
Эдерсон Хонорато 4 0.25
Копмейнерс Тëн 3 0.19
Сапата Дуван 3 0.19
Де Кетеларе Шарль 2 0.13
Муриэль Луис 2 0.13
Пашалич Марио 2 0.13
Миранчук Алексей 1 0.06
Колашинац Сеад 1 0.06
Цортеа Надир 1 0.06
Де Рон Мартен 0 0
Руджери Маттео 0 0
Дзаппакоста Давиде 0 0
Хатебур Ханс 0 0
Адопо Ндари 0 0
Скальвини Джорджио 0 0

Карточки

Болонья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Салемакерс Алексис 4 1
Мотта Тьяго 4 0
Фергюсон Льюис 4 0
Эбишер Мишель 4 0
Бёкема Сэм 3 0
Зиркзее Джошуа 3 0
Ндой Дан 3 0
Кристиансен Виктор 3 0
Фройлер Ремо 2 0
Скорупски Лукаш 2 0
Пош Штефан 2 0
Эль-Аззузи Уссама 2 0
Ликояннис Хараламбос 1 0
Орсолини Риккардо 1 0
Калафьори Рикардо 1 0
Урбаньски Кацпер 1 0
Фаббьян Джованни 1 0
Корацца Томмазо 1 0
Аталанта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Рон Мартен 6 0
Толой Рафаэл 3 1
Джимсити Берат 3 0
Эдерсон Хонорато 2 0
Колашинац Сеад 2 0
Хатебур Ханс 2 0
Лукман Адемола 2 0
Руджери Маттео 2 0
Джан Пьеро Гасперини 2 0
Дзаппакоста Давиде 1 0
Копмейнерс Тëн 1 0
Хольм Эмиль 1 0
Цортеа Надир 1 0
Скальвини Джорджио 1 0

Результаты матчей

Болонья
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Аталанта
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
7
Болонья
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Аталанта
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

7
14
Болонья
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
38% (6)
13% (2)
Аталанта
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

5
4

Упущенные победы

7
21

Голы по времени матча

Забито

11
13
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
10 Не забивали 9
0
0%
3
23%
1-15
3
27%
2
15%
16-30
1
9%
1
8%
31-45
3
27%
3
23%
46-60
1
9%
1
8%
61-75
3
27%
3
23%
76-90

Пропущено

5
11
3 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
20%
2
18%
1-15
2
40%
2
18%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
1
20%
1
9%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
3
27%
76-90

Забито

8
16
6 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 4
10 Не забивали 9
2
25%
0
0%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
1
13%
4
25%
31-45
1
13%
4
25%
46-60
1
13%
3
19%
61-75
0
0%
5
31%
76-90

Пропущено

8
7
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
2
25%
1
14%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
3
43%
31-45
1
13%
1
14%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
2
29%
76-90

Забито

19
29
10 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 19
9 Забивали первыми 9
4 Не забивали 2
2
11%
3
10%
1-15
6
32%
2
7%
16-30
2
11%
5
17%
31-45
4
21%
7
24%
46-60
2
11%
4
14%
61-75
3
16%
8
28%
76-90

Пропущено

13
18
7 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
3
23%
3
17%
1-15
3
23%
2
11%
16-30
1
8%
6
33%
31-45
2
15%
2
11%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
2
15%
5
28%
76-90

Результаты последних матчей

Болонья
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Интер Милан - Болонья 1:2 Болонья - Рома 2:0 Салернитана - Болонья 1:2 Лечче - Болонья 1:1
Болонья - Торино 2:0 Фиорентина - Болонья 2:1 Болонья - Лацио 1:0 Болонья - Верона 2:0 Сассуоло - Болонья 1:1 Болонья - Фрозиноне 2:1 Интер Милан - Болонья 2:2 Болонья - Эмполи 3:0 Монца - Болонья 0:0 Болонья - Наполи 0:0 Верона - Болонья 0:0 Болонья - Реджана 2:2 Болонья - Кальяри 2:1 Ювентус - Болонья 1:1 Болонья - Милан 0:2 Болонья - Чезена 2:0
Аталанта
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Аталанта - Салернитана 4:1 Ракув - Аталанта 0:4 Аталанта - Милан 3:2 Торино - Аталанта 3:0
Аталанта - Спортинг Л 1:1 Аталанта - Наполи 1:2 Удинезе - Аталанта 1:1 Аталанта - Штурм Грац 1:0 Аталанта - Интер Милан 1:2 Эмполи - Аталанта 0:3 Штурм Грац - Аталанта 2:2 Аталанта - Дженоа 2:0 Лацио - Аталанта 3:2 Спортинг Л - Аталанта 1:2 Аталанта - Ювентус 0:0 Верона - Аталанта 0:1 Аталанта - Кальяри 2:0 Аталанта - Ракув 2:0 Фиорентина - Аталанта 3:2 Аталанта - Монца 3:0

Результаты матчей

Болонья
Аталанта

Точный счет

2:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
1:2
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
2
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

1:1
3 раза 38%
0:0
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

0:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 38%
1
5 раз 31%
0
4 раза 25%
3
1 раз 6%
2
5 раз 31%
1
5 раз 31%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Болонья
Аталанта

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
7
1
5
3
1.5
5
3
1
7
2.5
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
7
1
2
6
1.5
4
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
14
2
7
9
1.5
9
7
1
15
2.5
4
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 16 13 2 1 39 - 7 41
2.
Ювентус
 Заявка 17 12 4 1 26 - 11 40
3.
Милан
 Заявка 17 10 3 4 31 - 20 33
4.
Фиорентина
 Заявка 17 9 3 5 26 - 18 30
5.
Болонья
 0:0 Заявка 17 7 8 2 20 - 12 29
6.
Наполи
 Заявка 16 8 3 5 28 - 19 27
7.
Аталанта
 0:0 Заявка 17 8 3 6 28 - 19 27
8.
Рома
 Заявка 16 7 4 5 28 - 19 25
9.
Лацио
 Заявка 17 7 3 7 18 - 18 24
10.
Торино
 0:0 Заявка 17 6 6 5 14 - 16 24
11.
Монца
 Заявка 17 5 6 6 16 - 18 21
12.
Лечче
 Заявка 16 4 8 4 19 - 21 20
13.
Дженоа
 Заявка 17 5 4 8 18 - 22 19
14.
Фрозиноне
 Заявка 17 5 4 8 22 - 28 19
15.
Сассуоло
 Заявка 17 4 4 9 25 - 32 16
16.
Удинезе
 0:0 Заявка 17 1 11 5 14 - 27 14
17.
Кальяри
 Заявка 16 3 4 9 16 - 29 13
18.
Эмполи
 Заявка 17 3 3 11 10 - 30 12
19.
Верона
 Заявка 16 2 5 9 13 - 23 11
20.
Салернитана
 Заявка 17 1 6 10 14 - 36 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 8 6 2 0 12 - 4 20
2.
Болонья
 0:0 Заявка 9 6 2 1 12 - 4 20
3.
Интер Милан
 Заявка 8 6 1 1 21 - 5 19
4.
Милан
 Заявка 8 6 0 2 14 - 4 18
5.
Рома
 Заявка 8 5 2 1 19 - 7 17
6.
Фрозиноне
 Заявка 9 5 2 2 15 - 12 17
7.
Аталанта
 0:0 Заявка 8 5 1 2 16 - 7 16
8.
Фиорентина
 Заявка 8 5 1 2 14 - 8 16
9.
Торино
 0:0 Заявка 9 4 4 1 8 - 5 16
10.
Лечче
 Заявка 9 4 3 2 11 - 11 15
11.
Лацио
 Заявка 8 4 2 2 8 - 6 14
12.
Монца
 Заявка 9 3 4 2 10 - 6 13
13.
Дженоа
 Заявка 8 3 3 2 11 - 10 12
14.
Кальяри
 Заявка 8 3 2 3 11 - 15 11
15.
Наполи
 Заявка 8 3 1 4 12 - 13 10
16.
Сассуоло
 Заявка 9 2 2 5 12 - 15 8
17.
Салернитана
 Заявка 9 1 4 4 9 - 18 7
18.
Верона
 Заявка 7 1 3 3 7 - 11 6
19.
Удинезе
 0:0 Заявка 8 0 6 2 9 - 14 6
20.
Эмполи
 Заявка 9 1 2 6 5 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 8 7 1 0 18 - 2 22
2.
Ювентус
 Заявка 9 6 2 1 14 - 7 20
3.
Наполи
 Заявка 8 5 2 1 16 - 6 17
4.
Милан
 Заявка 9 4 3 2 17 - 16 15
5.
Фиорентина
 Заявка 9 4 2 3 12 - 10 14
6.
Аталанта
 0:0 Заявка 9 3 2 4 12 - 12 11
7.
Лацио
 Заявка 9 3 1 5 10 - 12 10
8.
Болонья
 0:0 Заявка 8 1 6 1 8 - 8 9
9.
Рома
 Заявка 8 2 2 4 9 - 12 8
10.
Сассуоло
 Заявка 8 2 2 4 13 - 17 8
11.
Торино
 0:0 Заявка 8 2 2 4 6 - 11 8
12.
Монца
 Заявка 8 2 2 4 6 - 12 8
13.
Удинезе
 0:0 Заявка 9 1 5 3 5 - 13 8
14.
Эмполи
 Заявка 8 2 1 5 5 - 16 7
15.
Дженоа
 Заявка 9 2 1 6 7 - 12 7
16.
Лечче
 Заявка 7 0 5 2 8 - 10 5
17.
Верона
 Заявка 9 1 2 6 6 - 12 5
18.
Фрозиноне
 Заявка 8 0 2 6 7 - 16 2
19.
Кальяри
 Заявка 8 0 2 6 5 - 14 2
20.
Салернитана
 Заявка 8 0 2 6 5 - 18 2
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  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 15 (2)
Сассуоло Берарди Доменико 9 (3)
Милан Жиру Оливье 8 (5)
Интер Милан Тюрам Маркус 7 (6)
Болонья Зиркзее Джошуа 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Салернитана Дьомбер Норберт 8
Рома Паредес Леандро 7
Лечче Рамадани Юльбер 7
Эмполи Мале Юссеф 7
Фиорентина Раньери Лука 7
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 2'
      Аталанта пытается что-то создать.
    • 1'
      Джимсити Берат ослабляет давление, выбив мяч.
    • 1'
      Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Сегодня отличная погода для футбола.
    • 1'
      Аталанта начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Renato Dell'Ara. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 119
    Болонья 29.4% (35)
    X 40.3% (48)
    Аталанта 30.3% (36)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Болонья
    Ничья
    Аталанта
    2.89
    3.20
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    3.20
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Болонья 0:0 Аталанта

    Исход игры
    Болонья
    28.7% (35)
    Ничья
    40.2% (49)
    Аталанта
    31.1% (38)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.95% (51)
    Меньше
    54.05% (60)
    Обе команды забьют
    Да
    85.59% (95)
    Нет
    14.41% (16)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    36.1% (44)
    1:2 Аталанта
    18.9% (23)
    2:1 Болонья
    14.8% (18)
    1:0 Болонья
    7.4% (9)
    2:2 Ничья
    3.3% (4)
    2:0 Болонья
    2.5% (3)
    0:1 Аталанта
    2.5% (3)
    1:3 Аталанта
    1.6% (2)
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