Тур: 17. Стадион: Ренато Далл'Ара. Главный судья: Рапуано Антонио
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
68 Владение мячом, % 32
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
31
Бёкема
Сэм
26
Лукуми
Джон
11
Ндой
Дан
33
Хатебур
Ханс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Бёкема СэмЗащитник
- Защитник
-
26 Лукуми ДжонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ндой ДанНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Мотта Тиаго
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Хатебур ХансЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Цортеа НадирЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Адопо НдариПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гасперини Джан Пьеро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Болонья
Аталанта
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
87.5%
50%
7 побед 4 ничьи 0 побед
18 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 9 побед
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 11 побед
26 матчей
23.1%
19.2%
57.7%
6 побед 5 ничьих 15 побед
Первый тайм
19.2%
46.2%
34.6%
5 побед 12 ничьих 9 побед
Второй тайм
26.9%
30.8%
42.3%
7 побед 8 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
9
Голов в среднем за матч
1.23
0.69
Среднее время на гол
73
130
Всего голов
22
18
Голов в среднем за матч
1.69
1.38
Среднее время на гол
53
65
Всего голов
38
27
Голов в среднем за матч
1.46
1.04
Тотал матчей
2.5
25
Больше 96%
Меньше 4%
1
19
Больше 73%
Меньше 27%
7
12
Больше 46%
Меньше 54%
14
6
Больше 23%
Меньше 77%
20
3
Больше 12%
Меньше 88%
23
Среднее время на гол
61
86
Бомбардиры внутри турнира
Болонья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зиркзее Джошуа
|7 (1)
|0.44
|Орсолини Риккардо
|4 (1)
|0.25
|Фергюсон Льюис
|3
|0.19
|Фаббьян Джованни
|2
|0.13
|Де Сильвестри Лоренцо
|1
|0.06
|Ликояннис Хараламбос
|1
|0.06
|Моро Никола
|1
|0.06
|Эбишер Мишель
|0
|0
|Бёкема Сэм
|0
|0
|Ндой Дан
|0
|0
|Кристиансен Виктор
|0
|0
|Эль-Аззузи Уссама
|0
|0
Аталанта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лукман Адемола
|6
|0.38
|Скамакка Джанлука
|5
|0.31
|Эдерсон Хонорато
|4
|0.25
|Копмейнерс Тëн
|3
|0.19
|Сапата Дуван
|3
|0.19
|Де Кетеларе Шарль
|2
|0.13
|Муриэль Луис
|2
|0.13
|Пашалич Марио
|2
|0.13
|Миранчук Алексей
|1
|0.06
|Колашинац Сеад
|1
|0.06
|Цортеа Надир
|1
|0.06
|Де Рон Мартен
|0
|0
|Руджери Маттео
|0
|0
|Дзаппакоста Давиде
|0
|0
|Хатебур Ханс
|0
|0
|Адопо Ндари
|0
|0
|Скальвини Джорджио
|0
|0
Карточки
Болонья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Салемакерс Алексис
|4
|1
|Мотта Тьяго
|4
|0
|Фергюсон Льюис
|4
|0
|Эбишер Мишель
|4
|0
|Бёкема Сэм
|3
|0
|Зиркзее Джошуа
|3
|0
|Ндой Дан
|3
|0
|Кристиансен Виктор
|3
|0
|Фройлер Ремо
|2
|0
|Скорупски Лукаш
|2
|0
|Пош Штефан
|2
|0
|Эль-Аззузи Уссама
|2
|0
|Ликояннис Хараламбос
|1
|0
|Орсолини Риккардо
|1
|0
|Калафьори Рикардо
|1
|0
|Урбаньски Кацпер
|1
|0
|Фаббьян Джованни
|1
|0
|Корацца Томмазо
|1
|0
Аталанта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Рон Мартен
|6
|0
|Толой Рафаэл
|3
|1
|Джимсити Берат
|3
|0
|Эдерсон Хонорато
|2
|0
|Колашинац Сеад
|2
|0
|Хатебур Ханс
|2
|0
|Лукман Адемола
|2
|0
|Руджери Маттео
|2
|0
|Джан Пьеро Гасперини
|2
|0
|Дзаппакоста Давиде
|1
|0
|Копмейнерс Тëн
|1
|0
|Хольм Эмиль
|1
|0
|Цортеа Надир
|1
|0
|Скальвини Джорджио
|1
|0
Результаты матчей
Болонья
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Аталанта
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
7
Болонья
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Аталанта
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
7
14
Болонья
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
38% (6)
13% (2)
Аталанта
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
5
4
Упущенные победы
7
21
Голы по времени матча
Забито
11
13
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
10 Не забивали 9
0
0%
3
23%
1-15
3
27%
2
15%
16-30
1
9%
1
8%
31-45
3
27%
3
23%
46-60
1
9%
1
8%
61-75
3
27%
3
23%
76-90
Пропущено
5
11
3 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
20%
2
18%
1-15
2
40%
2
18%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
1
20%
1
9%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
3
27%
76-90
Забито
8
16
6 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 4
10 Не забивали 9
2
25%
0
0%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
1
13%
4
25%
31-45
1
13%
4
25%
46-60
1
13%
3
19%
61-75
0
0%
5
31%
76-90
Пропущено
8
7
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
2
25%
1
14%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
3
43%
31-45
1
13%
1
14%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
2
29%
76-90
Забито
19
29
10 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 19
9 Забивали первыми 9
4 Не забивали 2
2
11%
3
10%
1-15
6
32%
2
7%
16-30
2
11%
5
17%
31-45
4
21%
7
24%
46-60
2
11%
4
14%
61-75
3
16%
8
28%
76-90
Пропущено
13
18
7 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
3
23%
3
17%
1-15
3
23%
2
11%
16-30
1
8%
6
33%
31-45
2
15%
2
11%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
2
15%
5
28%
76-90
Результаты последних матчей
Болонья
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Интер Милан - Болонья 1:2 Болонья - Рома 2:0 Салернитана - Болонья 1:2 Лечче - Болонья 1:1
Болонья - Торино 2:0 Фиорентина - Болонья 2:1 Болонья - Лацио 1:0 Болонья - Верона 2:0 Сассуоло - Болонья 1:1 Болонья - Фрозиноне 2:1 Интер Милан - Болонья 2:2 Болонья - Эмполи 3:0 Монца - Болонья 0:0 Болонья - Наполи 0:0 Верона - Болонья 0:0 Болонья - Реджана 2:2 Болонья - Кальяри 2:1 Ювентус - Болонья 1:1 Болонья - Милан 0:2 Болонья - Чезена 2:0
Аталанта
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Аталанта - Салернитана 4:1 Ракув - Аталанта 0:4 Аталанта - Милан 3:2 Торино - Аталанта 3:0
Аталанта - Спортинг Л 1:1 Аталанта - Наполи 1:2 Удинезе - Аталанта 1:1 Аталанта - Штурм Грац 1:0 Аталанта - Интер Милан 1:2 Эмполи - Аталанта 0:3 Штурм Грац - Аталанта 2:2 Аталанта - Дженоа 2:0 Лацио - Аталанта 3:2 Спортинг Л - Аталанта 1:2 Аталанта - Ювентус 0:0 Верона - Аталанта 0:1 Аталанта - Кальяри 2:0 Аталанта - Ракув 2:0 Фиорентина - Аталанта 3:2 Аталанта - Монца 3:0
Результаты матчей
Болонья
Аталанта
Точный счет
2:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
1:2
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
Точное количество голов
2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
2
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
1:1
3 раза 38%
0:0
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
0:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 38%
1
5 раз 31%
0
4 раза 25%
3
1 раз 6%
2
5 раз 31%
1
5 раз 31%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Болонья
Аталанта
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
71
53
53
17
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
71
26
44
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
142
79
97
115
412
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|13
|2
|1
|39 - 7
|41
|2.
|Заявка
|17
|12
|4
|1
|26 - 11
|40
|3.
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|31 - 20
|33
|4.
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|26 - 18
|30
|5.
|0:0 Заявка
|17
|7
|8
|2
|20 - 12
|29
|6.
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|28 - 19
|27
|7.
|0:0 Заявка
|17
|8
|3
|6
|28 - 19
|27
|8.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|28 - 19
|25
|9.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|18 - 18
|24
|10.
|0:0 Заявка
|17
|6
|6
|5
|14 - 16
|24
|11.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|16 - 18
|21
|12.
|Заявка
|16
|4
|8
|4
|19 - 21
|20
|13.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|18 - 22
|19
|14.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|22 - 28
|19
|15.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|25 - 32
|16
|16.
|0:0 Заявка
|17
|1
|11
|5
|14 - 27
|14
|17.
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|16 - 29
|13
|18.
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|10 - 30
|12
|19.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|13 - 23
|11
|20.
|Заявка
|17
|1
|6
|10
|14 - 36
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|12 - 4
|20
|2.
|0:0 Заявка
|9
|6
|2
|1
|12 - 4
|20
|3.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|21 - 5
|19
|4.
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|14 - 4
|18
|5.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|19 - 7
|17
|6.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|15 - 12
|17
|7.
|0:0 Заявка
|8
|5
|1
|2
|16 - 7
|16
|8.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|14 - 8
|16
|9.
|0:0 Заявка
|9
|4
|4
|1
|8 - 5
|16
|10.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|11 - 11
|15
|11.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|8 - 6
|14
|12.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|10 - 6
|13
|13.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|11 - 10
|12
|14.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 15
|11
|15.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|12 - 13
|10
|16.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|12 - 15
|8
|17.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|9 - 18
|7
|18.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 11
|6
|19.
|0:0 Заявка
|8
|0
|6
|2
|9 - 14
|6
|20.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|5 - 14
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|18 - 2
|22
|2.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|14 - 7
|20
|3.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 6
|17
|4.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|17 - 16
|15
|5.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 10
|14
|6.
|0:0 Заявка
|9
|3
|2
|4
|12 - 12
|11
|7.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 12
|10
|8.
|0:0 Заявка
|8
|1
|6
|1
|8 - 8
|9
|9.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 12
|8
|10.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|13 - 17
|8
|11.
|0:0 Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 11
|8
|12.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 12
|8
|13.
|0:0 Заявка
|9
|1
|5
|3
|5 - 13
|8
|14.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 16
|7
|15.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|7 - 12
|7
|16.
|Заявка
|7
|0
|5
|2
|8 - 10
|5
|17.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|6 - 12
|5
|18.
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|7 - 16
|2
|19.
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|5 - 14
|2
|20.
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|5 - 18
|2
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|9 (3)
|Милан
|Жиру Оливье
|8 (5)
|Интер Милан
|Тюрам Маркус
|7 (6)
|Болонья
|Зиркзее Джошуа
|7 (2)
|Салернитана
|Дьомбер Норберт
|8
|Рома
|Паредес Леандро
|7
|Лечче
|Рамадани Юльбер
|7
|Эмполи
|Мале Юссеф
|7
|Фиорентина
|Раньери Лука
|7
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Болонья 0:0 Аталанта
Исход игры
Болонья
28.7% (35)
Ничья
40.2% (49)
Аталанта
31.1% (38)
Тотал 2.5
Больше
45.95% (51)
Меньше
54.05% (60)
Обе команды забьют
Да
85.59% (95)
Нет
14.41% (16)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36.1% (44)
1:2 Аталанта
18.9% (23)
2:1 Болонья
14.8% (18)
1:0 Болонья
7.4% (9)
2:2 Ничья
3.3% (4)
2:0 Болонья
2.5% (3)
0:1 Аталанта
2.5% (3)
1:3 Аталанта
1.6% (2)
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